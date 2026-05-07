Los 9 mejores monitores OLED para juegos de 2025: opciones de gama alta y económicas

Conseguir lo mejor OLED Un monitor para juegos puede transformar tu configuración, llevando las imágenes y la inmersión a un nivel completamente nuevo. Al fin y al cabo, OLED los paneles son, sencillamente, mejores que el resto en lo que respecta a reproducción fiel del color y relación de contraste .

Los monitores OLED también son conocidos por su tiempos de respuesta ultrarrápidos, así que tienes todo lo que necesitas si también te gustan los juegos competitivos.

Como soy de los que disfrutan tanto de los juegos AAA con gráficos espectaculares como de los títulos de esports de ritmo trepidante, será un auténtico placer para mí mostrarte los mejores monitores OLED para gaming, independientemente de tu presupuesto o de tus preferencias.

Nuestras mejores recomendaciones de monitores OLED para juegos

Si quieres ir directamente a los mejores monitores OLED para juegos en los que puedes invertir el dinero que tanto te ha costado ganar, echa un vistazo a las mejores recomendaciones de nuestro equipo para los pantallas OLED de gama alta que destacan por sus especificaciones generales, su precio asequible y sus prestaciones de gama alta:

ASUS ROG Strix – Un monitor QD-OLED increíblemente completo, con una rápida frecuencia de actualización de 360 Hz, una precisión cromática excepcional y prestaciones de primera categoría, como un puerto USB-C con suministro de energía de 90 W. Se trata de una pantalla verdaderamente «todoterreno» a la que es difícil superar en cuanto a versatilidad pura. Monitor portátil OLED NewHail de 16 pulgadas – Esta impresionante pantalla portátil es perfecta para profesionales y gamers que se desplazan a menudo y desean disfrutar de las ventajas de la tecnología OLED sin gastarse una fortuna. Cuenta con una nítida resolución 3K, una frecuencia de actualización de 120 Hz y un panel antirreflejos. Monitor para juegos Sony INZONE M10S de 27 pulgadas con pantalla OLED y resolución de 1440p – Un monitor de alto precio, pero extremadamente potente, diseñado específicamente para los videojuegos de consola de gama alta. Cuenta con una frecuencia de actualización increíblemente rápida de 480 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, lo que lo convierte en una pantalla perfecta para los videojuegos de consola de ritmo trepidante.

¿No te convencen nuestras recomendaciones? No te preocupes, porque todavía tengo otros seis monitores OLED para juegos de gama alta entre las que puedes elegir, cada una con sus propias ventajas y características únicas que podrían cumplir todos los requisitos de tu lista.

Los 9 mejores monitores OLED para juegos con los que deleitarás tu vista

Aquí tienes los mejores monitores OLED para juegos, ideales para todo tipo de usos y presupuestos, tanto si te gustan los títulos competitivos que requieren frecuencias de actualización rápidas para una experiencia fluida como los juegos para un solo jugador inmersivos y de alta resolución.

También encontrarás mis opiniones sobre cada producto, incluyendo las especificaciones, las ventajas, los inconvenientes y por qué TÚ, en concreto, considerarías que cada uno de ellos es la pantalla perfecta para tus necesidades específicas.

1. ASUS ROG Strix XG27ACDNG [El mejor monitor OLED para juegos en general]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED QD-OLED Curvatura Plano Tamaño de la pantalla 67,3 cm Resolución 2560 x 1440 (QHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Semibrillante Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 360 Hz, 0,03 ms Certificación DisplayHDR VESA DisplayHDR 400 Brillo máximo 1000 noches (HDR) Conectividad 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4, 1 puerto USB-C (90 W PD, KVM), 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, conector de audio de 3,5 mm

ASUS quizá sean más conocidos por su portátiles para juegos de primera categoría hoy en día, pero el ASUS ROG Strix XG27ACDNG demuestra claramente que su gama de monitores es igualmente impresionante. Esto demuestra que ASUS No se trata solo de portátiles potentes: sus pantallas también están diseñadas para competir con las mejores.

De todos los monitores OLED que he encontrado durante mi investigación, este destaca como el más completo de todos. Ofrece la combinación perfecta de velocidad, calidad de imagen y durabilidad, lo que lo convierte en una opción muy recomendable para cualquiera que se tome en serio los videojuegos. Es uno de los los mejores monitores de ASUS Es la mejor que he visto hasta ahora, y la pantalla en la que deberías invertir si quieres una el equilibrio perfecto entre un rendimiento excelente para juegos y una relación calidad-precio increíble.

No se centra excesivamente en una sola característica, sino que combina todo lo que podrías desear en un solo producto. Ese equilibrio lo convierte en algo poco habitual, ya que muchos monitores solo se centran en la velocidad pura o en la máxima calidad de imagen. Da igual si te gustan los juegos de disparos competitivos o los juegos cinematográficos para un solo jugador: este monitor lo maneja todo con facilidad.

Por qué lo elegimos No solo es una de las mejores pantallas ASUS tiene para ofrecer, pero también podría decirse que es el monitor con la mejor relación calidad-precio que puedes encontrar ahora mismo si buscas una pantalla OLED QHD de gran capacidad de respuesta a un precio razonable. Te ofrece prestaciones de gama alta que normalmente cuestan mucho más, así que realmente estás sacando mucho partido a tu inversión. En un mercado en el que los monitores OLED para juegos suelen ser muy caros, este destaca por ser asequible sin escatimar en calidad.

Este todoterreno cuenta con un motor muy potente QD-OLED una pantalla optimizada para juegos con alta frecuencia de actualización, gracias a sus 360 Hz y a un tiempo de respuesta GTG ultrarrápido de 0,03 ms. Esto se traduce en movimientos más fluidos, menos desenfoque y una clara ventaja cuando cada milésima de segundo cuenta.

The XG27ACDNG ofrece una precisión de color excepcional con 99,6 % Compatibilidad con DCI-P3 y una calidad de fabricación de primera, lo que lo convierte en una opción fantástica tanto para los gamers como para los creadores de contenido. Está diseñado para todo, desde la edición de vídeos y la retransmisión en directo hasta ascender en la clasificación de los deportes electrónicos, y te ofrece las herramientas necesarias para rendir al máximo nivel.

Además, la pantalla diseño estilizado andmarcos finos lo hacen ideal para configuraciones multipantalla, y su robusto soporte garantiza que se mantenga estable incluso durante largas sesiones de juego. Además, es compatible con HDR, por lo que las películas y los videojuegos se ven más brillantes y realistas, lo que te ofrece una experiencia aún más envolvente.

Ventajas Contras ✅ Frecuencia de actualización de 360 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms ✅ Increíble precisión cromática (99,6 % DCI-P3) ✅ Conectividad completa con KVM y USB-C de 90 W ✅ Amplia garantía de 3 años contra el quemado de la pantalla OLED ✅ Fabricación de primera calidad y soporte ergonómico ✅ Certificación VESA AdaptiveSync Display 360: te ofrece una experiencia de juego sin interrupciones ❌ El acabado semibrillante puede provocar algunos reflejos en habitaciones muy iluminadas, pero esto es habitual en las pantallas de gama alta

Veredicto final:The ASUS ROG Strix XG27ACDNG es uno de los mejores monitores para videojuegos que se pueden comprar en este momento. Combina velocidad ultrarrápida, colores nítidos y una calidad de fabricación de primera todo en un solo paquete.

Es rápido, fiable y cuenta con un montón de funciones que normalmente cuestan mucho más. Si buscas un monitor que combine máximo rendimiento a un precio excelente, este es el que hay que comprar.

2. Monitor portátil OLED NewHail de 16 pulgadas EM160TP-N [El mejor monitor OLED portátil para juegos a un precio asequible]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED Diodo orgánico emisor de luz de matriz activa Curvatura Plano Tamaño de la pantalla 40 centímetros Resolución 2880 x 1800 (3K) Relación de aspecto 16:10 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 120 Hz, 0,1 ms Brillo máximo 500 noches Conectividad 1 puerto Mini HDMI, 2 puertos USB-C

Para aquellos que estén buscando un monitor para juegos económico de primera categoría con una pantalla OLED que además puedes llevarte a cualquier parte, no busques más: el Monitor portátil OLED NewHail de 16 pulgadas EM160TP-N,lo cual es unUna auténtica salvación si tienes un presupuesto limitado.

Está diseñado para quienes buscan una imagen de alta calidad sin tener que pagar un precio elevado, y supera con creces a muchos otros monitores portátiles de su gama de precios. Su combinación de portabilidad y rendimiento lo convierte en una opción muy recomendable para estudiantes, viajeros o cualquier persona que juegue en dispositivos más pequeños.

Miles de usuarios y críticos tecnológicos tienen muy buenas opiniones sobre este producto, lo cual no es de extrañar, ya que también es uno de los los mejores monitores portátiles para videojuegos para dispositivos portátiles y mini-PC que he visto mientras buscaba en Internet elementos para mi lista.

A los críticos les encanta especialmente lo fácil que es configurarlo con dispositivos como el Steam Deck, Nintendo Switch, e incluso portátiles para juegos más pequeños, lo que la convierte en una de las opciones más versátiles del mercado.

Por qué lo elegimos Monitor portátil OLED NewHail de 16 pulgadas EM160TP-N Es un monitor OLED económico increíble que se convierte en una opción imprescindible si viajas con frecuencia. Pesa muy poco y, además, cuenta con unas especificaciones excelentes, así que, a menos que busques una pantalla más grande para una configuración fija, sin duda no te decepcionará. Es uno de los pocos monitores que logra combinar a la perfección portabilidad, calidad de imagen y precio asequible, lo que lo hace destacar en un mercado muy saturado.

Es muy ligero y resistente, y cuenta con un soporte ergonómico ajustable a 90° para que puedas estar cómodo mientras disfrutar de tus juegos favoritos o ver series sin parar mientras estás fuera de casa.

La frecuencia de actualización de 120 Hz y el tiempo de respuesta de 0,1 ms también son ideales para jugar, por no hablar de su magnífica resolución 3K, que hará que cualquier título AAA cobre vida. Además, ofrece unos niveles de brillo excelentes para uso en interiores, colores nítidos gracias al panel OLED y amplios ángulos de visión, por lo que no es necesario sentarse justo delante de la pantalla para disfrutar de la mejor experiencia.

Otra gran ventaja es que funciona como un monitor «plug-and-play» con la mayoría de los dispositivos modernos. Se conecta con un solo cable USB-C, que alimenta la pantalla y transmite la señal de vídeo al mismo tiempo. Esto lo hace perfecto para configuraciones rápidas durante los viajes, el trabajo en la oficina o incluso las noches de videojuegos en casa de un amigo.

En general, este monitor demuestra que las pantallas portátiles para videojuegos no tienen por qué ser de baja calidad ni tener un precio desorbitado. Ofrece prestaciones de primera categoría, un rendimiento fluido y una imagen nítida en un diseño compacto, lo que lo convierte en una potente opción asequible para los jugadores que se desplazan con frecuencia.

Ventajas Contras ✅ Precio y relación calidad-precio excepcionales para un modelo básico ✅ Extremadamente ligero y fácil de transportar: solo 770 gramos ✅ Resolución nítida de 3K y frecuencia de actualización de 120 Hz ✅ Pantalla táctil y altavoces integrados ✅ Funcionalidad versátil de la pantalla táctil, tanto para el trabajo como para los videojuegos ❌ La calidad de audio de los altavoces integrados deja un poco que desear, aunque, de todos modos, es recomendable contar con una salida de audio específica de alta calidad para acompañar a los monitores para videojuegos

Veredicto final:The Monitor portátil OLED NewHail de 16 pulgadas EM160TP-N Es uno de los mejores monitores portátiles para videojuegos económicos que se pueden comprar. Es ligero, ofrece una imagen nítida y es fácil de usar, lo que lo convierte en una opción ideal para los gamers y los viajeros que buscan calidad sin gastarse demasiado.

Si necesitas un monitor portátil, fiable y repleto de funciones, esta es una elección acertada que no te decepcionará.

3. Monitor para juegos Sony INZONE M10S de 27 pulgadas con pantalla OLED y resolución 1440p (SDM27Q10S) [Lo mejor para jugar en consola]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED WOLED Curvatura Plano Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución 2560 x 1440 (QHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Antirreflejos Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 480 Hz, 0,03 ms Certificación DisplayHDR VESA DisplayHDR True Black 400 Brillo máximo 1300 noches (HDR) Conectividad 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 2.1, 2 puertos USB-A, 1 puerto USB-B, conector de audio de 3,5 mm

En lo que respecta a los videojuegos de consola, muy pocos monitores para juegos pueden competir con el Monitor para juegos Sony INZONE M10S de 27 pulgadas con pantalla OLED y resolución de 1440p SDM27Q10S, que tiene Características técnicas increíbles para el juego competitivo más exigente. Está diseñada para ofrecer a los jugadores más exigentes todas las ventajas posibles, combinando tiempos de respuesta ultrarrápidos con los vivos colores de la tecnología OLED, que hacen que cada juego luzca increíble.

Su precio es de27 pulgadas, tieneResolución QHD, un brillo máximo increíblemente alto en HDR y, por supuesto, una impresionante combinación de tiempo de respuesta de 480 Hz y 0,03 ms, lo que la convierte en la el monitor perfecto para jugar a la PS5 si eres un entusiasta de las pantallas OLED. La alta frecuencia de actualización garantiza que cada movimiento sea fluido, lo que te da una ventaja notable en los juegos de disparos de ritmo trepidante y en los títulos competitivos.

Por qué lo elegimos The Sony INZONE M10S destaca por su frecuencia de actualización ultrarrápida de 480 Hz y su tiempo de respuesta de 0,03 ms, lo que ofrece a los jugadores una ventaja en las partidas competitivas. La pantalla OLED ofrece colores brillantes y vivos, y las funciones diseñadas por Fnatic, como el «Modo Torneo» y «FPS Pro/Plus», hacen que las sesiones prolongadas sean más fáciles y cómodas. Es un monitor que combina velocidad, calidad de imagen y comodidad en un solo producto.

Esta exposición se ha realizado en colaboración con Fnatic – uno de los equipos de deportes electrónicos más exitosos que hay, así que viene con bastante geniales funciones optimizadas para juegoscomoModo Torneo (ajusta el tamaño de la pantalla a 24,5 pulgadas para reducir el efecto de desenfoque y prevenir la fatiga visual), FPS Pro/Plus (mejora el contraste en los juegos de disparos en primera persona), y una amplia gama de posibles ajustes del soporte para una mayor ergonomía. Además, cuenta con ajustes preestablecidos integrados para diferentes géneros de videojuegos, por lo que, tanto si juegas a un RPG, a un juego de carreras o a un shooter, los colores y el contraste siempre se verán perfectos.

El diseño es elegante y moderno, con marcos finos que facilitan la configuración de varios monitores y ofrecen una experiencia más envolvente. El soporte es robusto y totalmente ajustable, por lo que Las sesiones de juego prolongadas resultan cómodas y aliviar la tensión en el cuello o los ojos. Además, este monitor es compatible con ambos HDR and tecnologías de sincronización adaptativa, lo que reduce el efecto de «tearing» y hace que los gráficos se vean más fluidos, incluso en escenas de acción trepidantes.

For PS5 propietarios yPC tanto para los jugadores como para los Sony INZONE M10S No es solo un monitor: es una mejora de rendimiento que hace que cada juego se vea más nítido, sea más rápido y resulte más vibrante.

Ventajas Contras ✅ Frecuencia de actualización ultrarrápida de 480 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms ✅ Ideal para jugar en consolas gracias a la compatibilidad con HDMI 2.1, VRR y ALLM ✅ Excelente calidad visual con un brillo máximo de 1300 nits y una amplia gama de colores ✅ Admite señales 4K a 120 Hz procedentes de consolas a través de HDMI 2.1 ✅ Función de modo dual disponible para pantallas de alta resolución o títulos de esports de ritmo trepidante ❌ El ABL (limitador automático de brillo) puede notarse en algunas situaciones, pero se trata de una función estándar destinada a proteger la vida útil de la pantalla

Veredicto final:The Monitor OLED Sony INZONE M10S de 27 pulgadas es la mejor opción para los jugadores exigentes que buscan rendimiento y unos gráficos espectaculares.

Es rápido, sensible y brillante, lo que hace que todos los juegos se vean y se disfruten mejor. Su elegante diseño, su soporte ajustable y sus funciones de juego integradas lo convierten en la opción perfecta para sesiones prolongadas y partidas competitivas.

4. MSI MPG 321CURX QD-OLED de 32 pulgadas [El mejor monitor para juegos QD-OLED 4K de 32 pulgadas de gama alta]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED QD-OLED Curvatura Mil setecientos R Tamaño de la pantalla 79,9 cm Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 240 Hz, 0,03 ms Certificación DisplayHDR VESA DisplayHDR True Black 400 Brillo máximo 1000 noches (HDR) Conectividad 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4a, 1 puerto USB-C (98 W PD, KVM), 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1, conector de audio de 3,5 mm

The MSI MPG 321CURX QD-OLED de 32 pulgadas is uno de los monitores curvos para juegos más envolventes que puedas imaginar, gracias a su increíble superficie de pantalla, su curvatura de 1700R, su magnífica resolución 4K y, como guinda del pastel, una fluida combinación de 240 Hz y 0,03 ms.

La curva envuelve tu campo de visión, lo que hace que los juegos parezcan más reales y cinematográficos que en una pantalla plana. Su gran tamaño y su diseño envolvente también facilitan la multitarea, ya que te ofrecen mucho espacio para abrir aplicaciones de streaming, guías o ventanas de chat al mismo tiempo que juegas. Esto la convierte en una opción ideal tanto para jugadores competitivos como para aquellos que disfrutan combinando el juego con otras actividades.

Jugandojuegos de simulación or grandes títulos de mundo abierto La calidad de imagen de este monitor es sencillamente fenomenal, tal y como reflejan las numerosas opiniones positivas de los clientes que he encontrado al investigar sobre este producto. Los juegos de carreras, los simuladores de vuelo y los juegos de rol se benefician de unas imágenes nítidas y un movimiento ultrafluido, lo que te hace sentir como si estuvieras realmente dentro del juego. Incluso los juegos de disparos de ritmo trepidante ofrecen una mayor capacidad de respuesta gracias a la frecuencia de actualización de 240 Hz, que ayuda a reducir el desenfoque de movimiento y te da una clara ventaja en las partidas competitivas.

Por qué lo elegimos The MSI MPG 321CURX QD-OLED ofrece una increíble combinación de velocidad, resolución y diseño envolvente, lo que la convierte en la opción perfecta para los jugadores que buscan un rendimiento de primera categoría. Su pantalla curva, junto con el panel QD-OLED, ofrece colores vivos, negros profundos y un amplio ángulo de visión que realmente hacen que los juegos cobren vida.

Este monitor también destaca para el trabajo creativo. A los editores de vídeo, los artistas digitales y los creadores de contenido les encantará el QD-OLED la precisión cromática y la compatibilidad con HDR de la pantalla, lo que hace que los proyectos se vean muy realistas. Los amplios ángulos de visión permiten colaborar con otras personas sin preocuparse por los cambios de color o contraste, lo que resulta perfecto para espacios de trabajo compartidos o configuraciones de videojuegos con varios jugadores. Y para quienes retransmiten o analizan contenidos internacionales, el uso de La mejor VPN para ITV te ayudará a asegurarte de que disfrutas de los espectáculos y las grabaciones con la mejor calidad posible.

Si a todo eso le sumamos su excelente conectividad con compatibilidad con USB-C y KVM, además de su largoGarantía de 3 años contra fallos por desgaste, y básicamente ya tienes el paquete completo. Además, es compatible con HDR, lo que resalta los detalles tanto en las zonas oscuras como en las claras, dando a los juegos y las películas un aspecto más realista. Los biseles finos y el diseño elegante del monitor lo convierten, además, en el elemento central de cualquier configuración de escritorio, aportando a tu espacio de juego o de trabajo un aspecto de alta gama sin necesidad de ocupar espacio adicional.

Si el elevado precio no te supone un problema, este modelo combinará muy bien con otro igualmente un ordenador para juegos impresionante que le permitirá mostrar todo su potencial visual. El soporte ergonómico del monitor facilita el ajuste de la altura, la inclinación y el giro, para que las largas sesiones de juego sean cómodas y no provoquen molestias. Además, los perfiles de juego integrados te ayudan a optimizar rápidamente la pantalla para diferentes géneros, de modo que puedas pasar de un juego de disparos a uno de carreras sin tener que ajustar la configuración manualmente.

Ventajas Contras ✅ Especificaciones de primera categoría para una experiencia de juego excepcional ✅ Increíble pantalla QD-OLED 4K de 32 pulgadas con una curvatura de 1700R ✅ Incluye la tecnología OLED Care 2.0 de MSI, que ofrece una excelente protección contra el efecto de quemado ✅ Buena variedad de ajustes ergonómicos en el soporte ✅ La curvatura de 1700R ofrece una experiencia visual más envolvente y cómoda ✅ La elevada frecuencia de actualización de 240 Hz con resolución 4K es ideal para los juegos competitivos de alto nivel ❌ Es bastante caro, lo cual es de esperar, ya que se trata de uno de los mejores monitores para videojuegos de toda la gama de MSI

Veredicto final:The MSI MPG 321CURX QD-OLED de 32 pulgadas es uno de los mejores monitores curvos para videojuegos que puedes encontrar. Combina imágenes 4K de gran nitidez, altas frecuencias de actualización y colores vivos para que los juegos se vean espectaculares.

Además, es ideal para el trabajo creativo, la multitarea y el streaming, ya que te ofrece tanto rendimiento para juegos como productividad en un solo dispositivo. Si buscas un monitor que ofrezca un rendimiento óptimo, excelentes funciones y una experiencia de juego verdaderamente cinematográfica, esta es la elección perfecta.

5. Samsung Odyssey OLED G9 de 49 pulgadas (G91SD) [El mejor monitor ultrapanorámico QD-OLED para juegos]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED QD-OLED Curvatura Mil ochocientos grados Tamaño de la pantalla 124 cm Resolución 5120 x 1440 (QHD doble) Relación de aspecto 32:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 144 Hz, 0,03 ms Certificación DisplayHDR VESA DisplayHDR True Black 400 Brillo máximo 1000 noches (HDR) Conectividad 1 puerto HDMI 2.1, 1 puerto Micro HDMI, 1 puerto DisplayPort 1.4, 2 puertos USB-A 3.0, 1 puerto USB-B 3.0, conector de audio de 3,5 mm

Samsung Odyssey OLED G9 de 49 pulgadas (G91SD) te permitirá llevar tu experiencia de juego en pantalla ultraancha mucho más allá de lo habitual, gracias a su una pantalla de enorme tamaño que cuenta con un panel QD-OLED QHD doble. Esta compra te resultará muy útil si te gustan los juegos que admiten resoluciones ultrapanorámicas personalizadas, sin esas barras negras que pueden arruinar tu inmersión. El diseño ultrapanorámico te ofrece un campo de visión enorme, lo que te permite ver más del mundo del juego de un solo vistazo y hace que las carreras, los simuladores de vuelo y los juegos de rol resulten increíblemente realistas.

Como probablemente puedas imaginar con solo leer la ficha técnica, este es un producto de gama muy alta está reservado para cualquiera que desee disfrutar de la experiencia definitiva en juegos inmersivos con pantalla ultraancha (o para aquellos que detestan con toda su alma el desplazamiento lateral o el barrido), y que cuente con el presupuesto necesario para hacerlo realidad. Su rendimiento y su tamaño lo convierten en la opción ideal para los jugadores que desean ver hasta el más mínimo detalle y obtener una ventaja en los títulos competitivos.

Por qué lo elegimos The Samsung Odyssey OLED G9 de 49 pulgadas (G91SD) Destaca porque combina un enorme tamaño ultraancho con la calidad de imagen OLED, lo que hace que los juegos resulten más envolventes que en casi cualquier otro monitor del mercado. Su panel QHD doble de 49 pulgadas ofrece imágenes más nítidas, colores más intensos y un movimiento más fluido que la mayoría de las pantallas panorámicas. Además, es lo suficientemente versátil como para adaptarse tanto a los juegos de alta gama como a la multitarea intensiva, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de gama alta tanto para gamers como para creadores.

También esideal para realizar varias tareas a la vez y aumentar la productividad, ya que el amplio espacio de la pantalla permite tener varias ventanas abiertas a la vez sin necesidad de monitores adicionales. Los streamers y los creadores de contenido valorarán especialmente el espacio adicional para el chat, OBS y el juego, todo en una sola pantalla. Además, tenerlo todo en una sola pantalla reduce el desorden que suponen varios monitores y hace que el flujo de trabajo sea más fluido.

The panel QD-OLED dual Además, ofrece una precisión de color increíble y negros profundos, lo que hace que los juegos y las películas compatibles con HDR se vean espectaculares.

Gracias a su elevada frecuencia de actualización, ofrece un movimiento fluido y unos detalles nítidos, lo que hace que los juegos de disparos y de carreras de ritmo trepidante resulten más entretenidos. La curvatura del monitor se adapta a tu campo de visión, lo que refuerza la sensación de inmersión total en el mundo del juego.

Aunque este monitor tiene un precio elevado, sus prestaciones, su rendimiento y la experiencia envolvente que ofrece su pantalla ultrancha lo convierten en una inversión que merece la pena para los jugadores exigentes que buscan la mejor calidad visual posible.

No se trata solo del tamaño: la combinación de la calidad OLED, la resolución ultraancha y las altas frecuencias de actualización lleva los videojuegos a otro nivel, ofreciendo una experiencia verdaderamente única que no encontrarás en los monitores estándar.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla QD-OLED ultrancha de 49 pulgadas ✅ Una inmersión increíble gracias a su pronunciada curvatura de 1800R ✅ Frecuencia de actualización de 144 Hz y tiempo de respuesta de 0,03 ms ✅ Compatible conSamsungLa función «Multi-View» ✅ La amplia relación de aspecto 32:9 es ideal para juegos AAA de un solo jugador y títulos de simulación que ofrecen una experiencia inmersiva ❌ Este también es un poco más caro, pero merece totalmente la pena si lo que buscas es una experiencia de juego en pantalla panorámica de primera categoría

Veredicto final:The Samsung Odyssey OLED G9 de 49 pulgadas (G91SD) Es uno de los monitores ultrapanorámicos para juegos más impresionantes que se pueden comprar. Ofrece un espacio de pantalla enorme, colores intensos y una gran fluidez de movimiento, lo que hace que cada juego resulte envolvente y cinematográfico.

Es una inversión considerable, pero para los jugadores empedernidos que buscan la mejor experiencia posible en pantalla panorámica, merece totalmente la pena.

6. Alienware AW2725DF [El mejor monitor OLED para videojuegos y deportes electrónicos con una frecuencia de actualización de 360 Hz]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED QD-OLED Curvatura Plano Tamaño de la pantalla 67,3 cm Resolución 2560 x 1440 (QHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Matemáticas Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta Trescientos sesenta hercios Certificación DisplayHDR VESA DisplayHDR True Black 400 Brillo máximo 1000 noches (HDR) Conectividad 1 puerto HDMI 2.1, 2 puertos DisplayPort 1.4, 1 puerto USB-C (15 W PD), 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, conector de audio de 3,5 mm

Para no quedarse atrás respecto a los principales fabricantes de la competencia, como MSI or ASUS, hay muchos monitores Dell realmente impresionantes que se han publicado a lo largo de los años, entre los que destaca especialmente el Alienware AW2725DF. Este monitor demuestra que Dell puede competir al más alto nivel en lo que respecta a las pantallas OLED para videojuegos.

Cualquier jugador al que le gusten algunos de los los títulos de deportes electrónicos más populares contará con una pantalla QD-OLED QHD Es una auténtica delicia tocarlo. Los colores son brillantes y vivos, lo que hace que cada mapa, personaje y efecto visual cobre vida. La claridad y nitidez de la pantalla facilitan la detección de enemigos o pequeños detalles, lo que te da ventaja en el juego competitivo.

El tiempo de respuesta de 360 Hz y el bajo retraso de entrada garantizan prácticamente te daré un poco ventaja competitiva frente a cualquier novato que lleve un equipo de baja calidad (salvo que tengas graves problemas de habilidad, claro está). Los shooters de ritmo trepidante y los MOBA se disfrutan con una fluidez increíble en este monitor, lo que proporciona a los jugadores un mayor control y un mejor tiempo de reacción durante las partidas más tensas.

Por qué lo elegimos En el momento de redactar este artículo, el Alienware AW2725DF is the El monitor OLED de referencia para juegos de alta intensidad y ritmo trepidante. Imprescindible para todos los jugadores que quieran potenciar su equipo y alcanzar un nivel competitivo profesional. Su diseño ergonómico y su soporte ajustable permiten a los jugadores encontrar el ángulo de visión perfecto para largas sesiones de juego, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos.

En cuanto a la relación calidad-precio para los jugadores competitivos, considero que este producto está a la altura de algunos de Los portátiles para juegos de gama alta de Dell, también conocido por sus altas frecuencias de actualización, sus rápidos tiempos de respuesta y su buena compatibilidad con la frecuencia de refresco variable (VRR). Además, cuenta con unas sólidas opciones de conectividad, que incluyen puertos DisplayPort, HDMI y USB, lo que facilita la conexión de consolas, ordenadores o periféricos sin complicaciones.

La pantalla OLED del monitor también ofrece negros profundos y un contraste excelente, lo que resulta especialmente útil en mapas oscuros o en juegos con imágenes repletas de sombras. Los jugadores que jueguen por la noche o en habitaciones con poca luz notarán hasta qué punto la mejora visual realza la experiencia general.

Para los gamers a los que también les gusta crear contenido o hacer retransmisiones, el Alienware AW2725DFtambién sirve comoun fantástico monitor de productividad. Sus colores nítidos, sus amplios ángulos de visión y su gran pantalla QHD facilitan enormemente la edición de vídeo, el diseño gráfico y la retransmisión en directo.

Puedes tener varias ventanas abiertas una al lado de otra sin perder nitidez, y la rápida frecuencia de actualización garantiza una reproducción fluida al revisar material grabado o contenido en directo. Esto lo convierte no solo en una potencia para los videojuegos, sino también en una herramienta versátil para los creadores.

Ventajas Contras ✅ La mejor frecuencia de actualización de su clase (360 Hz) y un tiempo de respuesta de 0,03 ms ✅ Precisión cromática de alta gama (99 % DCI-P3) ✅ Fabricación de primera calidad y soporte ergonómico ✅ Incluye una garantía de 3 años contra el quemado de la pantalla OLED ✅ Excelente conectividad con HDMI 2.1, DisplayPort y un concentrador USB ❌ Algunos usuarios señalan un ligero efecto de bordes en el texto debido a la disposición de los subpíxeles, aunque se trata de un problema muy leve que la mayoría de los usuarios ni siquiera notará, y mucho menos experimentará

Veredicto final:The Alienware AW2725DF Es uno de los mejores monitores OLED para juegos competitivos del momento. Combina frecuencias de actualización ultrarrápidas, colores brillantes y vivos, y un bajo retraso de entrada para ofrecerte una ventaja en cualquier juego de ritmo trepidante.

Si buscas un monitor que haga que los juegos de esports se vean más fluidos, sean más sensibles y ofrezcan una experiencia más envolvente, este es una de las mejores opciones.

7. MSI MAG 321CUP [El mejor monitor OLED 4K de 32 pulgadas para una experiencia de juego envolvente y una nitidez visual excepcional]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED QD-OLED Curvatura Plano Tamaño de la pantalla 79,9 cm Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 165 Hz, 0,03 ms Certificación DisplayHDR VESA DisplayHDR True Black 400 Brillo máximo 1000 noches (HDR) Conectividad 2 puertos HDMI 2.1, 1 puerto DisplayPort 1.4a, 1 puerto USB-C (15 W PD, modo alternativo DP), 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, conector de audio de 3,5 mm

¿Quieres jugar al los mejores juegos para PC sin lugar a dudas, con los gráficos al máximo, en un sistema muy potente Pantalla QD-OLED 4K UHD de 31,5 pulgadas¿Acaso algún jugador que se precie diría que no? Por supuesto que no, y precisamente por eso el MSI MAG 321CUP ha entrado en mi lista incluso después de pasar horas revisando docenas de sus competidores para encontrar el mejor.

La combinación de tamaño, resolución y precisión del color lo convierte en una herramienta imprescindible tanto para los juegos competitivos como para los ocasionales. Además, la amplia relación de aspecto de 32:9 te permite ver más del mundo del juego, lo que hace que la estrategia y la exploración sean más fáciles y divertidas.

Increíble brillo máximo en HDR, alta densidad de píxeles, buena combinación de frecuencia de actualización y tiempo de respuesta, pantalla para días, un montón de funciones exclusivas de MSI: este monitor OLED es, sin duda, un sueño hecho realidad tanto para los entusiastas de la tecnología como para los jugadores ocasionales.

La tecnología Adaptive Sync del monitor también reduce el efecto de «tearing» y los tirones de imagen, por lo que incluso los juegos de acción más trepidantes se disfrutan con una fluidez excepcional. Los colores se mantienen vivos y realistas incluso en escenas oscuras o muy luminosas, lo que hace que cada juego resulte más envolvente y visualmente impresionante.

Por qué lo elegimos The MSI MAG 321CUP QD-OLED Es un gigante de los videojuegos con unas especificaciones de lo más altas, diseñado con un panel central capaz de ejecutar todos los últimos juegos AAA con la configuración máxima de forma fluida y, lo que es más importante, con un sinfín de detalles y estilo. Es perfecto para los jugadores que buscan una experiencia inmersiva que muestre cada textura, sombra y color con un detalle increíble. Su rápida frecuencia de actualización, combinada con la nitidez del 4K, ofrece tanto a los juegos de acción rápida como a los juegos con una narrativa cinematográfica la misma experiencia fluida y nítida.

Otra característica destacada es su diseño ergonómico. El soporte permite ajustar la inclinación, la altura y el giro, lo que hace que las largas sesiones de juego resulten cómodas y no causen molestias en el cuello ni en los ojos. Esto lo convierte en la opción ideal no solo para maratones de videojuegos, sino también para retransmitir en directo o trabajar en proyectos de gran envergadura sin esfuerzo.

El diseño también deja mucho espacio en el escritorio en la parte inferior, para que puedas mantener el teclado, el ratón y los accesorios bien ordenados.

MSI también ha incluido un montón de extras muy útiles, como perfiles de juego personalizables, altavoces integrados y una amplia gama de puertos para conectarse fácilmente a ordenadores, consolas y otros dispositivos. Este monitor no solo destaca por su calidad visual: es un paquete completo que te ayuda a sacar el máximo partido a tu equipo. El software incluido te permite ajustar la configuración rápidamente, para que puedas pasar del trabajo al ocio sin complicaciones.

Ventajas Contras ✅ Increíble pantalla QD-OLED 4K de 32 pulgadas con panel plano ✅ La alta resolución ofrece imágenes nítidas y de gran calidad, tanto para jugar como para crear contenidos ✅ Compatible tanto con AMD FreeSync Premium como con NVIDIA G-Sync ✅ Numerosas opciones de conectividad (HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C con modo alternativo DP) ✅ Tiene marcos finos: ideal para configuraciones con varios monitores ❌ Es más cara que los monitores 4K IPS o VA tradicionales, pero la pantalla QD-OLED supone sin duda alguna una mejora y vale la pena el precio

Veredicto final:

The MSI MAG 321CUP QD-OLED Es un monitor para videojuegos de gama alta con una enorme pantalla 4K de 31,5 pulgadas, altas frecuencias de actualización y colores vivos y espectaculares. Su rendimiento fluido y su diseño ergonómico hacen que las largas sesiones de juego resulten muy cómodas.

Gracias a su excelente conectividad y sus funciones adicionales, es ideal para los jugadores más exigentes y los creadores de contenido que buscan la mejor experiencia.

8. Monitor OLED para juegos KTC de 27 pulgadas G27P6S [El monitor para juegos WOLED de 1440p con la mejor relación calidad-precio]

Enebameter

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Especificaciones Detalles Tipo OLED WOLED Curvatura Plano Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Resolución 2560 x 1440 (QHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Antirreflejos Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 240 Hz, 0,03 ms Certificación DisplayHDR DisplayHDR True Black 400 Brillo máximo 271 nits (SDR) Conectividad 2 puertos HDMI 2.0, 1 puerto DisplayPort 1.4, 1 puerto USB-C (65 W PD, KVM), 2 puertos USB-A 3.0, conector de audio de 3,5 mm

Dejando a un lado los monitores OLED de gama alta (por no decir caros), os presento el Monitor OLED para juegos KTC de 27 pulgadas G27P6S, que esun monitor QHD con una excelente relación calidad-precio, que destaca por su alta frecuencia de actualización y su tiempo de respuesta ultrarrápido, ambas opciones son óptimas para jugar con una alta frecuencia de fotogramas. Además, es más ligero y se adapta mejor a espacios reducidos, lo que lo hace ideal para jugadores con poco espacio en el escritorio o para aquellos a los que les gusta cambiar de sitio el monitor.

El diseño es elegante y minimalista, con biseles finos que facilitan la configuración de varios monitores y la hacen visualmente atractiva. El soporte es totalmente ajustable, lo que permite modificar la inclinación, la altura y el giro, para que puedas encontrar el ángulo perfecto para largas sesiones de juego o de streaming. La calidad de fabricación resulta sólida para su precio, lo que te da la seguridad de que aguantará muchas horas de uso diario. Los gamers que quieran montar un La mejor configuración con dos monitores verás que estos marcos estrechos reducen al mínimo el espacio entre pantallas, lo que permite disfrutar de una imagen continua más envolvente.

Por qué lo elegimos The Monitor OLED para juegos KTC de 27 pulgadas es una opción fantástica para los jugadores que desean disfrutar de las ventajas de la tecnología OLED sin gastarse una fortuna. Con una frecuencia de actualización de 240 Hz, un tiempo de respuesta ultrarrápido y una gran precisión cromática, ofrece una relación calidad-precio inmejorable tanto para jugadores competitivos como para los ocasionales. Sus ajustes integrados también incluyen perfiles predefinidos para juegos que optimizan el contraste, el color y el brillo para diferentes géneros, desde los shooters hasta los juegos de rol.

La pantalla de 1440p tiene una densidad de píxeles y una precisión cromática extremadamente altas, lo que lo hace ideal para maratones de series en alta resolución o para jugar en el ordenador con la configuración al máximo. Según mis investigaciones, se sitúa entre los mejores los mejores monitores para videojuegos dentro de su rango de precios, independientemente del tipo de pantalla, en cuanto a la relación calidad-precio global y las opiniones de los clientes en diversas plataformas.

El monitor también cuenta con múltiples opciones de conectividad, como HDMI, DisplayPort y USB-C, por lo que puedes conectarlo fácilmente a ordenadores de sobremesa, portátiles y consolas sin necesidad de adaptadores adicionales. Es una experiencia muy cómoda para cualquiera que quiera cambiar rápidamente de dispositivo.

Para los gamers que también retransmiten o crean contenido, el KTC G27P6S es sorprendentemente versátil. Su nítida calidad de imagen, su rápida frecuencia de actualización y su sólido rendimiento cromático hacen que editar vídeos o ver retransmisiones sea todo un placer, y la fluidez de movimiento garantiza que las partidas de ritmo trepidante se vean nítidas ante la cámara. Esto lo convierte en un monitor muy versátil, ideal tanto para jugar como para trabajar sin gastarte un dineral.

En general, este monitor demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de la calidad OLED y un rendimiento rápido en los videojuegos. Es una elección acertada para cualquiera que busque combinar un precio asequible con unas especificaciones impresionantes. Su combinación de velocidad, calidad de imagen y portabilidad lo convierte en una joya poco común en la categoría de monitores OLED económicos.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Jugabilidad fluida y trepidante: frecuencia de actualización de 240 Hz + tiempo de respuesta de 0,03 ms ✅ Resolución nítida de 1440p y panel WOLED ✅ La pantalla antirreflejos es eficaz para reducir los reflejos en habitaciones muy iluminadas ✅ USB-C con Power Delivery de 65 W y compatibilidad con KVM: muy útil para configuraciones con varios dispositivos ❌ Su brillo máximo y la precisión del color dejan un poco que desear en comparación con los monitores OLED de gama alta, pero es una pequeña concesión teniendo en cuenta su precio

Veredicto final:The Monitor OLED para juegos KTC de 27 pulgadas G27P6S es uno de los monitores OLED con mejor relación calidad-precio del mercado actual para gamers. Combina altas frecuencias de actualización, colores vivos y una excelente calidad de fabricación a un precio asequible.

Si buscas un monitor que ofrezca un buen rendimiento para juegos de alta velocidad, streaming y creación de contenidos, esta es una opción excelente. Esto demuestra que incluso los monitores económicos pueden ofrecer una experiencia de primera calidad.

9. AOC Agon PRO AG276QZD2 de 27 pulgadas [El mejor monitor OLED para juegos a un precio asequible]

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Especificaciones Detalles Tipo OLED WOLED Curvatura Plano Tamaño de la pantalla 67,3 cm Resolución 2560 x 1440 (QHD) Relación de aspecto 16:9 Superficie de la pantalla Brillante Frecuencia de actualización y tiempo de respuesta 240 Hz, 0,03 ms Certificación DisplayHDR VESA DisplayHDR True Black 400 Brillo máximo 1000 noches (HDR) Conectividad 2 puertos HDMI 2.0, 2 puertos DisplayPort 1.4, 1 puerto USB-B, 2 puertos USB-A 3.0, conector de audio de 3,5 mm

Por último, y sin duda uno de los menos importantes (si hablamos de precios bajos), está el AOC Agon PRO AG276QZD2 de 27 pulgadas, que ofrece unas prestaciones impresionantes a pesar de su precio muy asequible. Esto demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de una experiencia rápida, nítida y envolvente OLED experiencia de juego. A los jugadores con un presupuesto ajustado les costará encontrar un monitor que supere a este en relación calidad-precio.

La pantalla es liso y con una superficie brillante, lo que ayuda a que los colores resalten y los detalles se destaquen. Los juegos se ven nítidos, las zonas oscuras mantienen su profundidad y claridad, y los reflejos brillantes son impresionantes para un OLED de gama económica. Incluso los juegos cinematográficos para un solo jugador se benefician de los colores vivos y la nítida calidad de imagen.

Por qué lo elegimos The AOC Agon PRO AG276QZD2 ofrece una combinación inigualable de rendimiento y precio asequible. Cuenta con resolución QHD, una frecuencia de actualización ultrarrápida de 240 Hz y tiempos de respuesta casi instantáneos de 0,03 ms, características que suelen encontrarse en monitores mucho más caros. Esto lo convierte en la opción perfecta para los juegos competitivos, los shooters de ritmo trepidante y los deportes electrónicos sin arruinarse.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. Con dos puertos HDMI, dos DisplayPort, varios puertos USB y una toma para auriculares, puedes conectar fácilmente consolas, ordenadores y accesorios al mismo tiempo. Esto hace que cambiar de un dispositivo a otro sea sencillo y cómodo, especialmente para los jugadores que cuentan con varias configuraciones.

El monitor también resulta muy práctico para sesiones de juego prolongadas. Su diseño ligero y su soporte ajustable te permiten inclinar y orientar la pantalla para mayor comodidad, lo que reduce la tensión en el cuello y los ojos. Para cualquiera que busque un monitor rápido y con gran calidad de imagen sin salirse del presupuesto, el AOC Agon PRO AG276QZD2 es una opción excelente.

¿Quieres un monitor OLED con Resolución QHD, a Pantalla de 27 pulgadas, un montón de opciones de conectividad, una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms, ¿y todo ello por menos de 500 dólares? Suena demasiado bueno para ser verdad, pero este monitor cumple todos estos requisitos. Es el sueño de cualquier jugador competitivo que busque tiempos de respuesta rápidos y movimientos fluidos sin gastarse una fortuna. La alta frecuencia de actualización garantiza una experiencia de juego fluida en los juegos de disparos rápidos y los títulos de esports.

Más allá de los videojuegos, el AOC Agon PRO AG276QZD2 También es ideal para la productividad y la creación de contenidos. Su nítida resolución QHD y sus colores precisos hacen que editar vídeos y fotos, o incluso realizar varias tareas a la vez con múltiples ventanas, resulte fácil y agradable. Puedes ver contenidos en streaming, navegar por Internet o trabajar en proyectos creativos sin necesidad de una pantalla de gama alta independiente, lo que la convierte en una opción versátil tanto para el ocio como para el trabajo.

Ventajas Contras ✅ Ofrece una experiencia de juego con pantalla OLED asequible y para principiantes ✅ Excelente frecuencia de actualización y tiempo de respuesta para los deportes electrónicos y los juegos de ritmo trepidante ✅ El acabado brillante es perfecto para entornos de juego con poca luz ✅ Cuenta con la combinación ideal de 240 Hz y 0,03 ms para jugar, lo cual es fantástico por su precio ✅ Iluminación RGB y dos altavoces integrados de 5 W con salida hacia abajo ❌ Las opciones ergonómicas son algo limitadas, aunque resulta funcional, y el montaje VESA es una buena alternativa

Veredicto final:The AOC Agon PRO AG276QZD2 de 27 pulgadas es uno de los mejores monitores OLED económicos que hay actualmente en el mercado. Combina un rendimiento de alta velocidad, un color y un contraste excelentes, y una conectividad versátil a un precio difícil de superar.

Los jugadores que busquen una buena relación calidad-precio sin renunciar a la calidad encontrarán en él una opción ideal. Para aquellos que deseen un alto rendimiento sin gastarse una fortuna, este monitor es una elección acertada que no les decepcionará.

¿Cómo elegir el mejor monitor OLED para juegos?

Buscar el monitor OLED para juegos perfecto para tu equipo puede parecer una tarea titánica, ¡y es que lo es!

Esto es especialmente cierto ahora que la tecnología OLED no solo se encuentra en los monitores, sino también en portátiles para juegos de gama alta, los teléfonos inteligentes y los dispositivos portátiles. Es cierto que las tecnologías IPS y VA son más asequibles, pero las pantallas OLED se están volviendo cada vez más comunes año tras año.

Para ayudarte a entender mejor el mundo de los monitores OLED para videojuegos, aquí tienes un breve resumen de los aspectos principales que debes tener en cuenta:

1. Encuentra el tipo de panel OLED adecuado

Lo más habitual es que oigas hablar de dos tipos: WOLED (KTC G27P6S) y QD-OLED (ASUS ROG Strix XG27ACDNG). Ambas te ofrecen esos negros intensos y esos tiempos de respuesta ultrarrápidos que han dado fama a la tecnología OLED.

Cabe señalar que muchos monitores del mercado utilizan el mismo panel, por lo que la diferencia real suele residir en los ajustes y las características que incorpora cada fabricante.

Pero si quieres colores más vivos y un contenido HDR más brillante, QD-OLED, con su tecnología de puntos cuánticos, es la mejor opción. WOLED sigue siendo una opción fantástica, aunque, ysuele tener un precio más asequible.

2. Presta atención a la frecuencia de actualización

La frecuencia de actualización de tu monitor determina la fluidez visual y la sensación que transmite el juego. Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización a la que juegues, más fotogramas por segundo podrá mostrar la pantalla, por lo que los movimientos del juego se verán más fluidos.

120 Hz es un buen comienzo si te gustan los juegos competitivos o de ritmo trepidante, pero quieres Intenta alcanzar los 144 Hz o más si quieres disfrutar de la mejor experiencia de juego.

Cualquier monitor que tenga 300 Hz y más, como elSony INZONE M10S, se considera un opción de gama alta y requiere un ordenador potente para alcanzar las frecuencias de actualización máximas.

3. Dar prioridad a la resolución

Piensa en la resolución como el nivel de nitidez de la imagen. La resolución de 1440p (QHD) es la opción ideal para muchos jugadores, lo que te ofrece una imagen nítida y una alta velocidad de fotogramas sin necesidad de contar con la tarjeta gráfica más cara.

Si tu equipo te lo permite y lo que te interesa son esos impresionantes efectos visuales, un Ultra Alta Definiciónpantalla, como la MSI MPG 321CURX, te dará un un nivel de detalle increíble.

4. Ten en cuenta la curvatura de la pantalla y la relación de aspecto

Aunque muchas pantallas son planas, en muchos monitores ultrapanorámicos encontrarás pantallas curvas. A curva sutil, como el 1800R, puede hacer que la experiencia de juego sea más envolvente enmarcando la imagen en tu vista.

En cuanto a la forma de la pantalla, una estándar La mayoría de la gente utiliza el formato 16:9 (AOC Agon PRO AG276QZD2), peroa superpanorámico 32:9 (Samsung Odyssey OLED G9 de 49 pulgadas) es como tener dos monitores fusionados, lo que te ofrece una experiencia verdaderamente cinematográfica.

5. Comprueba la conectividad y las funciones adicionales

¡No te olvides de comprobar los puertos! Es importante que te asegures de que el monitor tiene HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 o superior para sacar el máximo rendimiento a tu ordenador o consola.

Pequeños detalles como un conmutador KVM, un puerto USB-C con carga rápida o un soporte ajustable también pueden facilitarte mucho la vida, convirtiendo tu configuración de gaming en un práctico espacio de trabajo. Los soportes con ajuste de giro te permiten girar la pantalla noventa grados para una configuración vertical. Esta flexibilidad es perfecta para streamers que leen el chat o programadores que necesitan un monitor vertical superior para mejorar su productividad junto con su equipo principal de gaming.

6. Proteger contra el quemado de pantalla

Dado queOLEDson propensas al quemado Para evitar que las imágenes estáticas permanezcan en la pantalla durante demasiado tiempo, es recomendable buscar un monitor que cuente con funciones que lo impidan.

Cosas comodesplazamiento de píxeles, a regulador de intensidad de pantalla estático, ouna garantía sólida contra el quemado La garantía del fabricante debería darte mucha tranquilidad al respecto. MSIofertasCuidado de las pantallas OLEDy un 3 años de garantíapara elMSI MPG 321CURX son excelentes ejemplos de ello.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor OLED para juegos?

El mejor monitor OLED para juegos en general es el ASUS ROG Strix (XG27ACDNG). Este monitor logra un equilibrio perfecto entre prestaciones de gama alta, una rápida frecuencia de actualización y una excelente relación calidad-precio, lo que lo convierte en un imprescindible para cualquier tipo de jugador.

¿Es el OLED realmente tan superior?

Sí, las pantallas OLED suelen ofrecer un mejor rendimiento que las pantallas IPS, VA o TN para jugar. Ofrecen negros auténticos, un contraste excelente y tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que garantiza una experiencia de juego envolvente y competitiva.

¿Es la tecnología OLED mejor para los monitores de videojuegos?

Sí, la tecnología OLED es mejor para los monitores de videojuegos. Los monitores de videojuegos OLED suelen tener tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que elimina el efecto fantasma y el desenfoque de movimiento, además de ofrecer un contraste y una precisión de color fantásticos que hacen que cada juego al que juegues resulte más envolvente y visualmente impresionante.

¿Es QD OLED mejor que OLED?

Sí, la tecnología QD-OLED supera a la OLED tradicional gracias a un mayor brillo máximo y una gama de colores más amplia. Esto la hace ideal para contenidos HDR y videojuegos con gran riqueza cromática. Ambos tipos de paneles son excelentes para jugar y pueden ser una gran elección en función de tu presupuesto y tus preferencias.

¿Cuál es la diferencia entre QD-OLED y WOLED?

La diferencia entre QD-OLED y WOLED radica en que WOLED utiliza un filtro de color y un subpíxel blanco para reproducir los colores y lograr un mayor brillo, mientras que QD-OLED utiliza una luz OLED azul con una capa de puntos cuánticos para el rojo y el verde, lo que da lugar a una imagen más precisa y vibrante.