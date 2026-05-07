Barras de sonido frente a altavoces para juegos de PC en 2025: ¿qué es mejor?

El debate entre las barras de sonido y los altavoces para los videojuegos de PC no ha hecho más que intensificarse, con novedades que surgen en ambos ámbitos. Como jugador que soy, sé cómo… Un sonido nítido con unos graves potentes y resonantes que mejora enormemente la experiencia de juego y el disfrute de contenidos multimedia .

Aunque los gráficos son importantes, el audio puede ser igual de impactante. Un sonido de alta calidad te sumerge aún más en el mundo del juego. Las explosiones, los pasos y la música de fondo se perciben con mayor realismo gracias a una claridad superior. Los altavoces integrados en el monitor no pueden competir con este nivel de inmersión.

Pero imagina que estás dejando atrás el uso de los auriculares. En ese caso, probablemente no sepas qué es lo mejor para tu configuración: una barra de sonido elegante y minimalista o unos altavoces de calidad para el cine en casa en tu escritorio.

Para aclarar las cosas, voy a analizar en profundidad las diferencias clave entre el los mejores altavoces para videojuegos y barras de sonido para llevar tu experiencia de audio mientras juegas a un nivel completamente nuevo.

Al final, sabrás todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir un sonido de alta calidad, ya sea con los altavoces tradicionales del ordenador o con una barra de sonido específica para PC.

Definición de barras de sonido y altavoces

Antes de comparar ambos, conviene entender la diferencia entre el uso de altavoces de gama completa y una barra de sonido para PC. A Configuración de los altavoces suele estar compuesto por dos o más unidades independientes que reproducen sonido estéreo con sensación de dirección y profundidad.

La oferta abarca desde sencillos altavoces de escritorio 2.0 hasta sistemas 2.1 con subwoofer, o incluso configuraciones de sonido envolvente 5.1 ampliables. Los altavoces son ideales para los jugadores que buscan una localización precisa del sonido, para los amantes de la música que valoran la claridad y para cualquiera que desee una experiencia más envolvente.

A barra de sonido Es un único dispositivo alargado que integra varios altavoces en un cuerpo compacto. Está diseñado para ofrecer un sonido amplio que llena toda la estancia sin necesidad de utilizar varios altavoces. Las barras de sonido suelen ser la opción preferida para configuraciones minimalistas, escritorios pequeños o para jugar y disfrutar del entretenimiento de forma ocasional, donde el ahorro de espacio y la simplicidad son lo más importante.

Características comunes y exclusivas

Tanto los altavoces como las barras de sonido mejoran tu experiencia de audio y ofrecen control de volumen, ajuste de graves y agudos (según el modelo) y una fácil conectividad con ordenadores, consolas y otros dispositivos. La diferencia radica en cómo logran esa experiencia. Las barras de sonido se centran en diseño compacto, efectos de sonido envolvente virtual y la comodidad del «plug-and-play», mientras que los altavoces destacan en precisión direccional, flexibilidad de actualización y un rendimiento de graves más potente, sobre todo con subwoofers independientes.

Especificaciones Barras de sonido Altavoces para ordenador Diseño Unidad única y compacta Varios altavoces (2.0, 2.1, ampliable a 5.1) Configuración Mínimo de cables, listo para usar Es más complejo y puede requerir un montaje y un cableado específicos Calidad del sonido Sonido envolvente simulado con canales virtuales Auténtico sonido estéreo y precisión direccional Rendimiento de los graves Decente, con un subwoofer inalámbrico Potente, sobre todo con un subwoofer independiente Posibilidades de mejora De forma limitada; algunos modelos son compatibles con subwoofers Muy flexible, se puede ampliar hasta convertirse en un sistema de sonido envolvente completo Atractivo estético Diseño elegante y moderno con iluminación RGB en algunos modelos Los altavoces tradicionales tienen un aspecto menos estilizado Ideal para Jugadores ocasionales, configuraciones minimalistas, espacios reducidos Jugadores empedernidos, una experiencia de juego envolvente y un posicionamiento de audio preciso

Mi veredicto:Por mi experiencia, un barra de sonido destaca cuando necesitas una configuración rápida y un escritorio despejado. Es ideal para espacios reducidos o para jugar de forma ocasional, cuando la comodidad es lo más importante. Ponentes son más adecuadas para los jugadores que buscan una localización precisa del sonido y unos graves que hagan temblar la habitación. Si tu prioridad es la inmersión, un sistema de altavoces te ofrecerá una experiencia aún más completa.

Comparación de la calidad del sonido

En cuanto a la calidad general del sonido, Los altavoces de PC se llevan la victoria. Ofrecen una auténtica separación estéreo, unos graves más potentes gracias a un subwoofer independiente y un sonido direccional más preciso. Esto marca una gran diferencia si te interesa escuchar los pasos en los videojuegos o distinguir los instrumentos en la música. A la mejor barra de sonido para escuchar música Responde específicamente a esta necesidad mediante el uso de componentes de alta fidelidad para garantizar que las voces y los instrumentos mantengan su nitidez a pesar de la falta de separación física.

Las barras de sonido siguen siendo una buena opción para instalaciones sencillas, sobre todo si se busca un sonido envolvente simulado sin cables adicionales. Sin embargo, sus canales virtuales no pueden igualar la precisión que ofrece la colocación de altavoces reales. Incluso las los mejores altavoces para ordenador económicos puede superar en nitidez a una barra de sonido de gama media.

Considerando que unbarra de sonido para juegos de gama alta puede que reduzca la diferencia, pero seguirá sin ofrecer la misma flexibilidad a la hora de actualizar.

Al comparar ambos, vemos que Las barras de sonido ofrecen una gran claridad y comodidad, ideales para jugar de forma ocasional o para configuraciones minimalistas. Sus principales puntos débiles son la separación estéreo y los graves, sobre todo en los modelos de gama más baja.

Los altavoces para PC ofrecen una experiencia de sonido más completa y personalizable con auténticas funciones estéreo y de sonido envolvente, perfectas para los jugadores que dan prioridad al audio direccional y a la fidelidad del sonido.

Veredicto:No hay un claro ganador en este caso. Una barra de sonido es la mejor opción si buscas sencillez, un escritorio despejado y un sonido envolvente decente para un uso ocasional. Los altavoces para PC son mejores si necesitas un sonido direccional preciso, graves más profundos y la posibilidad de ampliar el sistema a una configuración completa.

Especificaciones Barras de sonido Altavoces para ordenador Claridad • Nítido y claro, especialmente para contenidos con mucho diálogo • Ideal para ver películas y jugar a juegos de rol • Por lo general, ofrecen un sonido más detallado y dinámico gracias a los controladores independientes • Destaca en música y videojuegos Separación estéreo • Limitado debido a su diseño de una sola unidad • Sonido envolvente virtual compatible con Dolby Atmos o DTS • Sonido estéreo auténtico gracias a la separación física • Mayor precisión de posicionamiento para los videojuegos Rendimiento de los graves • Funciona bien con radiadores pasivos • Se queda corto en los modelos económicos sin subwoofer • Más potente con un subwoofer independiente • Reproducción más completa de las frecuencias graves Escenario sonoro • Más estrecho gracias a su diseño compacto • Los modelos de gama alta permiten crear un escenario sonoro virtual • Sonido amplio y envolvente gracias a la separación física y a los altavoces de mayor tamaño Personalización • Limitado a ajustes de ecualización preestablecidos o a la configuración mediante la aplicación (si está disponible) • Posibilidad de ajustar manualmente el ecualizador • Configuraciones ampliables (se pueden añadir subwoofers, altavoces envolventes, etc.) Aprovechamiento del espacio en el escritorio • Compacto y ordenado • Ideal para configuraciones minimalistas • Requiere más espacio y una ubicación óptima • Puede abarrotar los escritorios con múltiples componentes Rendimiento en grandes volúmenes • Sonido potente para su tamaño; se aprecia cierta distorsión al máximo volumen en los modelos económicos • Gestiona mejor los volúmenes altos con menos distorsión

The Razer Leviathan V2 X cuenta con una excelente configuración de altavoces, con dos altavoces de gama completa combinados con dos radiadores pasivos para mejorar la profundidad de los graves, incluso sin subwoofer. Además, alcanza Volumen de salida de 90 dB, por lo que suenan potentes, con fuerza y con gran detalle.

Cómpralo si No lo compres si Buscas una barra de sonido compacta que quepa perfectamente debajo de tu monitor sin ocupar espacio en el escritorio. Solo necesitas una conexión sencilla mediante un único cable USB tipo C o Bluetooth 5.0. Te gusta la iluminación RGB personalizable y ya utilizas el ecosistema de Razer. Juegas a videojuegos o escuchas música en streaming de forma ocasional y te gusta tener un espacio ordenado y despejado. Esperas un rendimiento de sonido envolvente o la precisión de los sistemas con varios altavoces. Quieres unos graves potentes que hagan vibrar la habitación, y eso solo lo consigue un subwoofer específico. Tienes pensado ampliar tu sistema de audio doméstico con el tiempo. Eres un audiófilo o un jugador competitivo que necesita un sonido direccional preciso.

The Audioengine A2+ Inalámbrico es un sistema de altavoces excepcional con compatibilidad con alta resolución de 16 y 24 bits para una mayor fidelidad de audio durante la reproducción en streaming. Además, ofrece una impresionante Woofer de fibra de aramida de 2,75 pulgadasjunto conTweeters de cúpula de seda de 0,75 pulgadas para un sonido nítido y potente.

Cómpralo si No lo compres si Quieres audio de alta resolución con compatibilidad de 16 y 24 bits para música, películas y videojuegos. Necesitas varias opciones de conexión, como Bluetooth aptX, USB, RCA o 3,5 mm. Te importa que la calidad de fabricación sea de primera y que el diseño de los armarios de madera sea duradero. Te gusta que el sonido esté bien separado en los canales estéreo para poder ubicar con precisión los sonidos en los videojuegos. Esperas unos graves profundos y potentes sin necesidad de añadir un subwoofer. Estás buscando una opción económica por debajo del precio básico. Tienes un escritorio muy pequeño y no hay espacio para dos altavoces de estantería. Prefieres una barra de sonido compacta de una sola pieza por su facilidad de uso «plug-and-play».

Consideraciones sobre la instalación y el espacio

Las barras de sonido son la mejor opción cuando se trata de ahorrar espacio y mantener el orden. Su diseño todo en uno las hace ideales para escritorios minimalistas o compactos. Altavoces para ordenador requieren más espacio y planificación, pero ofrecen flexibilidad en cuanto a la ubicación y posibles actualizaciones (aunque esto conlleva un mayor desorden de cables y más componentes físicos que gestionar).

A continuación te mostramos una comparación entre las barras de sonido y los altavoces en cuanto a su instalación y el espacio que ocupan.

Especificaciones Barras de sonido Altavoces para ordenador Aprovechamiento del espacio en el escritorio • Unidad compacta todo en uno • Ideal para escritorios pequeños • Requiere espacio para dos altavoces • El subwoofer puede ocupar espacio en el suelo o en una estantería Inversión • Normalmente cabe debajo del monitor • No obstaculiza la visión de la pantalla • Requiere espaciado a la izquierda y a la derecha para el sonido estéreo • Es posible que se necesiten estantes o soportes Impacto estético • Diseño elegante y minimalista • Facilita la configuración • Aspecto más voluminoso • Puede saturar el espacio visual Organización de cables • Cable único de alimentación y audio • Mínimas complicaciones con el cableado • Varios cables (alimentación, audio, subwoofer) • Configuración más complicada si no se gestiona Complejidad de la instalación • La sencillez del «plug-and-play» • Ideal para una instalación rápida • Más complicado de configurar y organizar • Requiere un espacio adecuado para garantizar la calidad del sonido Capacidad de ampliación • Algunos son compatibles con subwoofers adicionales • Por lo general, no se puede actualizar • Altamente ampliable (se puede añadir un subwoofer y altavoces traseros) • Ofrece una mayor flexibilidad en la disposición

The Sony HT-S2000 es un impresionante conjunto que incluye dos subwoofers integrados para unos graves potentes, 3 altavoces frontales, y1 canal central todo ello en un diseño compacto con unas elegantes dimensiones de 31,5 pulgadas de profundidad x 5 pulgadas de ancho x 2,6 pulgadas de altura.

Cómpralo si No lo compres si Buscas una barra de sonido compacta de 3.1 con dos subwoofers integrados para disfrutar de unos graves potentes sin necesidad de altavoces adicionales. Prefieres una configuración sencilla y todo en uno que quepa perfectamente debajo del televisor o el monitor. Disfrutarás de un diálogo nítido en películas y series gracias al canal central específico. Valoras la facilidad de uso y que haya el menor número posible de cables en tu configuración. Necesitas un auténtico sonido envolvente con altavoces traseros, en lugar de efectos simulados. Quieres unos graves profundos y potentes que solo un subwoofer independiente puede ofrecer. Tienes pensado montar un gran sistema de cine en casa con posibilidades de ampliación. Tienes un salón muy amplio en el que una barra de sonido compacta podría tener dificultades para llenar el espacio.

Si aún necesitas la capacidad de un servidor dedicado los mejores altavoces para ordenador, tras una exhaustiva investigación, he encontrado el Kanto ORAMB parece ser la mejor opción. No solo ocupa una fracción del espacio que otros altavoces para PC, con unas dimensiones compactas de 5,6 pulgadas de profundidad x 3,9 pulgadas de ancho x 6,9 pulgadas de altura, pero también puedes fijarlo a la pared mediante el inserto roscado de la parte trasera.

Cómpralo si No lo compres si Buscas un sonido casi de estudio con 100 W de potencia biamplificada y optimizada por DSP en un formato compacto. Necesitas una conectividad flexible con USB-C, Bluetooth 5.0 y RCA, todo integrado. Te gusta la posibilidad de montar los altavoces en la pared o en el techo para colocarlos mejor. Buscas unos altavoces lo suficientemente pequeños como para poder moverlos de un sitio a otro o incluso llevártelos contigo. Esperas unos graves potentes en los tonos más bajos sin necesidad de añadir un subwoofer. Tienes un presupuesto ajustado y no quieres gastarte mucho dinero en unos altavoces de sobremesa. Tienes muy poco espacio en el escritorio y prefieres una barra de sonido de un solo cuerpo. No necesitas las funciones adicionales de un sonido de calidad de referencia y solo buscas un sistema de audio básico para un uso ocasional.

Desglose de características y funcionalidades

En lo que respecta a Con sus funciones inteligentes, conectividad inalámbrica y comodidad a distancia, las barras de sonido se llevan la palma, especialmente útil para quienes utilizan varios dispositivos y para las instalaciones de hogares inteligentes.

Los altavoces para PC priorizan el control directo y la flexibilidad en el ajuste del sonido. Si lo que buscas es una personalización avanzada y un control manual del ecualizador, un sistema de altavoces suele ser la mejor opción.

A continuación te mostramos una comparación entre las barras de sonido y los altavoces para ordenador.

Especificaciones Barras de sonido Altavoces para ordenador Opciones de conectividad • HDMI, USB-C, AUX, Bluetooth • Se conecta fácilmente a varios dispositivos • Normalmente, conector AUX/3,5 mm • Menos opciones inalámbricas Funciones inteligentes • Compatibilidad con asistentes de voz (Alexa, Google Assistant) • Micrófonos integrados en algunos modelos • Rara vez incluye funciones inteligentes • Por lo general, no es compatible con la función de voz Mando a distancia • Suele incluirse• Algunos cuentan con botones personalizables para ajustes rápidos (por ejemplo, ecualizador, iluminación) • Algunos incluyen mandos con cable • Menos opciones personalizables Personalización de software • Preajustes de ecualizador en determinados modelos • Más limitado en comparación con el software de altavoces de gama alta • Amplias opciones de ecualización en los modelos de gama alta • Perfiles personalizados para juegos, música y películas Flexibilidad en las entradas de audio • Permite cambiar fácilmente entre las distintas fuentes de entrada (por ejemplo, ordenador, teléfono, consola) • Entrada fija, a menos que se utilice un conmutador o un DAC externo Opciones de inversión • Se recomienda utilizarlo delante del monitor • Diseño fijo • Se puede instalar sobre un escritorio, en la pared o sobre soportes

Ganador:Barras de sonido

The Sound Blaster Katana V2X cuenta con numerosas funciones y múltiples opciones de conectividad, entre las que se incluyen la conectividad inalámbrica por Bluetooth y un práctico mando a distancia con 6 botones personalizables, además de una iluminación RGB pensada para los gamers que completa su potente sistema de audio.

Cómpralo si No lo compres si Buscas una barra de sonido con numerosas funciones y conexiones Bluetooth, USB, óptica y HDMI para poder configurarla de forma flexible. Te gusta la idea de un mando a distancia con botones personalizables para poder cambiar rápidamente de modo o de perfil. Te gusta la iluminación RGB y quieres una barra de sonido para juegos que se sincronice con el resto de tu equipo. Juegas a videojuegos o ves películas en streaming y quieres unos graves más potentes y mejores efectos envolventes que los que ofrecen las barras de sonido básicas para PC. No tienes espacio para la barra de sonido y su subwoofer externo. Solo necesitas sonido estéreo básico y no te importan las funciones adicionales. Tienes un presupuesto limitado y no quieres gastar más en funciones premium que quizá no vayas a utilizar. Buscas una solución compacta y minimalista que mantenga tu escritorio lo más despejado posible.

The Klipsch ProMedia 2.1 Los altavoces para ordenador ofrecen un potente sonido envolvente, pero además son muy prácticos de usar gracias a su sencilla configuración «plug-and-play» a través de un Conector de audio de 3,5 mm y panel de control integrado para el volumen y la salida del subwoofer.

Cómpralo si No lo compres si Buscas un sistema 2.1 con certificación THX y un subwoofer independiente para disfrutar de unos graves profundos y potentes. Te gusta una configuración sencilla de «enchufar y listo» a través de un conector de audio de 3,5 mm con controles de volumen y graves de fácil acceso. Te interesa una potencia de salida elevada (260 W) para disfrutar de películas, música y videojuegos con un sonido que llene toda la habitación. Disfrutarás de unos medios y agudos nítidos gracias al diseño de bocina MicroTractrix de Klipsch. Prefieres una barra de sonido de una sola pieza para ahorrar espacio y reducir el número de cables. Te interesa contar con conectividad inalámbrica, como Bluetooth o USB-C, para lograr una configuración más ordenada. Dispones de muy poco espacio en el escritorio o en la habitación, por lo que no es práctico instalar un subwoofer. Solo necesitas un poco de música de fondo y no quieres invertir en un sistema más potente.

Barra de sonido frente a altavoces: rendimiento en juegos

Si estás dudando entre una barra de sonido y unos altavoces para jugar, el rendimiento es fundamental. Quieres un sonido envolvente, una localización espacial precisa y una baja latencia, sobre todo en los juegos competitivos. Los altavoces para PC ofrecen el el mejor sonido direccional y separación física, lo cual resulta especialmente útil en los videojuegos competitivos.

Las barras de sonido destacan por su comodidad y su integración con las consolas, y los modelos de gama alta como el Sonos Arc Ultra ofrecen una inmersión excelente con simulación de sonido envolvente.

A continuación te explicamos cómo influye cada opción en tu experiencia de juego.

Especificaciones Barras de sonido Altavoces para ordenador Precisión del audio direccional • Ideal para modelos de gama alta con sonido envolvente/Atmos • Los modelos económicos cuentan con sonido envolvente virtual • Precisión direccional superior gracias a la separación física estéreo Rendimiento de los graves • Graves moderados, salvo que se incluyan subwoofers integrados • Carece de la profundidad de los subwoofers específicos • Graves potentes con subwoofers independientes (configuraciones 2.1/5.1) Compatibilidad con sonido envolvente • Las configuraciones 5.1 y 9.1.4 simulan el sonido envolvente mediante conjuntos de altavoces múltiples • Compatibilidad con Dolby Atmos en los modelos de gama alta • Sonido envolvente auténtico con altavoces físicos en configuraciones 2.1/5.1 Latencia • Suele ser baja, sobre todo a través de HDMI • El Bluetooth provoca cierto retraso • Latencia mínima en la entrada AUX o en la entrada directa Compatibilidad con consolas • Excelente a través de HDMI/HDMI eARC • Más fácil de conectar a las consolas modernas • Limitada si la consola no dispone de puerto AUX Características del software • Varía según el modelo • Los modelos de gama alta ofrecen mejora de voz y preajustes de ecualización específicos para videojuegos • Los equipos de gama alta ofrecen una personalización avanzada de la ecualización, cancelación de eco y perfiles de sonido personalizables

Ganador:Altavoces para ordenador

The Barra de sonido Sonos Arc Ultra es ideal para usuarios de PC y gamers gracias a su gran potencia y precisión direccional 9.1.4 Matriz de canales. Además, las funciones integradas, como SoundMotion para una mayor precisión del sonido envolvente y la mejora de la voz, ayudan a llevar el audio del juego a otro nivel.

Cómpralo si No lo compres si Buscas una barra de sonido de 9.1.4 canales con un sonido envolvente preciso para videojuegos, películas y música. Te gustan funciones como la mejora de la voz y SoundMotion, que ofrecen diálogos más nítidos y efectos envolventes. Estás buscando un equipo de gama alta que sirva tanto para el ordenador como para el salón. Disfrutarás de un diseño elegante que se integra perfectamente en los espacios modernos dedicados a los videojuegos o al cine en casa. Tienes un escritorio pequeño y necesitas algo compacto. Buscas una opción económica sin funciones de sonido envolvente de alta gama. Necesitas un sistema de audio sencillo y listo para usar, y no te importa la precisión del sonido envolvente. Prefieres opciones de ampliación flexibles con altavoces y subwoofers independientes.

The SteelSeries Arena 9 los altavoces ofrecen una respuesta increíble y una gran precisión en cuanto a la orientación del sonido, con un 5.1 canales matriz que incluye un Altavoz de graves de 6,5 pulgadas para unos graves potentes y profundos. Además, la iluminación RGB reactiva rezuma «gamer», lo que contribuye al ambiente y al valor de este conjunto de altavoces.

Cómpralo si No lo compres si Quieres disfrutar de una experiencia de sonido envolvente 5.1 de alta calidad para jugar con una conexión USB auténtica. Te gusta tener altavoces traseros inalámbricos para evitar el lío de cables en tu espacio de juego. Quieres una iluminación RGB personalizable que reaccione a los eventos del juego y a la música. Necesitas una conectividad versátil que admita USB, Bluetooth, entrada auxiliar, salida óptica y auriculares con cable. Buscas un sistema de audio de alto rendimiento con transductores de fibra orgánica y seda para disfrutar de un sonido preciso. Quieres poder acceder fácilmente a todos los controles de audio a través de un panel de control OLED muy intuitivo. Quieres unos graves profundos y un subwoofer potente para mejorar la experiencia sonora mientras juegas. Te gusta la idea de disfrutar de una experiencia de audio envolvente y de alta calidad con funciones de personalización del sonido. Necesitas un sistema compacto sin varios altavoces satélite ni subwoofer. Prefieres una configuración de altavoces más sencilla y no necesitas un sonido envolvente envolvente. No tienes espacio para un subwoofer o prefieres sistemas de altavoces compactos y minimalistas. La iluminación RGB y las opciones de personalización adicionales no son tus prioridades. No necesitas múltiples opciones de conectividad y buscas una solución de altavoces más sencilla. Tienes un presupuesto limitado o prefieres una opción más básica para tu equipo de gaming. Prefieres que los controles sean mínimos o que no haya ninguno, y te decantas por sistemas de altavoces más sencillos. No es necesario contar con graves profundos ni subwoofers de gran tamaño para tu configuración o tus preferencias de audio. No te interesa ajustar el sonido con opciones de personalización avanzadas.

Barra de sonido frente a altavoces: Precio

Barras de sonido: asequibles, compactas y fáciles de usar para principiantes

Cuando el precio es el factor decisivo, las barras de sonido suelen ser la opción más económica. Son más baratas y ocupan menos espacio, y la mayoría de los modelos se presentan como un sistema todo en uno. Las buenas barras de sonido básicas pueden costar a partir de €100, mientras que las opciones de gama media ofrecen un rendimiento excelente en torno a €300. Una vez que superes €500Sin embargo, a menudo tiene sentido plantearse adquirir un sistema de altavoces independiente.

Altavoces: una inversión inicial mayor, pero más escalables

Los sistemas de altavoces independientes son más caros de instalar. Una configuración estéreo básica con un par de altavoces básicos (a partir de 200 $)y unReceptor AV (a partir de 300 $) ya duplica el precio de una barra de sonido de gama media. Un sistema de sonido envolvente completo con 5.1 canales o más supone un gasto inicial aún mayor, pero ofrece ventajas a largo plazo: un sonido más rico, graves más profundos y la posibilidad de ampliarlo poco a poco con el tiempo.

Las barras de sonido son la mejor opción si lo que buscas es ahorrar dinero rápidamente, reducir el cableado y una solución fácil de instalar en espacios reducidos. Los altavoces son más adecuados para quienes estén dispuestos a invertir más dinero inicialmente con el fin de crear un sistema de cine en casa o de videojuegos envolvente y ampliable.

Para principiantes – Menos de 100 dólares

Barras de sonido como la Razer Leviathan V2 X destaca aquí. Es elegante, ocupa poco espacio y ofrece un sonido estéreo decente con un toque RGB. Los altavoces de esta gama pueden ofrecer un rendimiento ligeramente superior en cuanto a separación estéreo, pero a menudo carecen de graves y de refinamiento. Elegir un barra de sonido de gama alta a un precio asequible te permite evitar la complejidad del cableado de los altavoces económicos sin renunciar a una mejora notable en la fidelidad del sonido.

Gama media: entre 100 y 300 dólares

The Sound Blaster Katana V2X es ideal para los gamers, gracias a su subwoofer, mando a distancia e iluminación RGB. El Klipsch ProMedia 2.1, por otro lado, ofrece una potencia de sonido impresionante y unos graves potentes, lo que resulta ideal para sesiones de juego envolventes y a todo volumen.

Este nivel de precios suele ofrecer el mejor equilibrio entre rendimiento y relación calidad-precio para soluciones de audio compactas. Elegir un la mejor barra de sonido con subwoofer Esta categoría te garantiza unos graves cinematográficos nítidos sin tener que abarrotar tu espacio con enormes cajas acústicas.

Gama alta – Más de 300 $

Si buscas funciones de alta gama y una reproducción envolvente precisa, opta por el SteelSeries Arena 9. Ofrece un sonido direccional que lo convierte en un auténtico sustituto de los auriculares para videojuegos. Por su parte, el Sonos Arc Ultra es ideal para quienes buscan una instalación ordenada, audio espacial e integración con el hogar inteligente.

Otras marcas de audio de prestigio también ofrecen opciones muy interesantes en este segmento de gama alta. A Lo mejor en barras de sonido Bose combina un sofisticado procesamiento de señal digital con un diseño delgado para garantizarte una experiencia de audio potente y cinematográfica.

Ganador:Barras de sonido

¿Cuál es la mejor opción para ti? Cómo tomar la decisión

La elección entre una barra de sonido y unos altavoces suele depender de tres factores: el espacio, el presupuesto y el uso que se les vaya a dar. Si dispones de un escritorio pequeño o quieres reducir al mínimo los cables, una barra de sonido suele ser la mejor opción. Si tienes más espacio, un presupuesto mayor y buscas una mayor inmersión, los altavoces pueden ofrecerte una experiencia más rica.

Para tener el escritorio ordenado y disfrutar de la simplicidad: Si buscas una opción minimalista que ocupe poco espacio, una barra de sonido de sobremesa será tu mejor opción. Son compactas y tienen un diseño elegante sin sacrificar apenas la calidad del sonido, como la Razer Leviathan V2 X.Identificar unbarrera de sonido de alta gama te garantiza que obtendrás el máximo rendimiento y la mejor relación calidad-precio para tu equipo.

Si buscas una opción minimalista que ocupe poco espacio, una barra de sonido de sobremesa será tu mejor opción. Son compactas y tienen un diseño elegante sin sacrificar apenas la calidad del sonido, como la Razer Leviathan V2 X.Identificar unbarrera de sonido de alta gama te garantiza que obtendrás el máximo rendimiento y la mejor relación calidad-precio para tu equipo. Para un sonido estéreo envolvente y unos graves potentes: Si buscas un sonido estéreo envolvente con graves potentes, te recomendamos un sistema de altavoces 2.1 de gama media. La separación física entre los canales estéreo mejora enormemente la localización del sonido, y un subwoofer potente te garantiza unos graves profundos. Echa un vistazo a altavoces como el Klipsch ProMedia 2.1.

Si buscas un sonido estéreo envolvente con graves potentes, te recomendamos un sistema de altavoces 2.1 de gama media. La separación física entre los canales estéreo mejora enormemente la localización del sonido, y un subwoofer potente te garantiza unos graves profundos. Echa un vistazo a altavoces como el Klipsch ProMedia 2.1. Para disfrutar de sonido envolvente virtual sin gastar mucho: Para los jugadores que cuidan su presupuesto pero que aún así quieren disfrutar de sonido envolvente virtual, una barra de sonido con buenas valoraciones en cuanto a sonido envolvente virtual, como la Sony HT-S2000 Compact, es una opción excelente.

Para los jugadores que cuidan su presupuesto pero que aún así quieren disfrutar de sonido envolvente virtual, una barra de sonido con buenas valoraciones en cuanto a sonido envolvente virtual, como la Sony HT-S2000 Compact, es una opción excelente. Para obtener un sonido potencialmente más detallado y preciso: Si quieres un sonido posicional más detallado y preciso, tendrás que optar por altavoces estéreo de mayor calidad, como los Kanto ORAMB. Con impresionantes 100 W de potencia máxima y unos altavoces grandes y potentes, disfrutarás de un sonido increíblemente detallado, potente y preciso.

Si quieres un sonido posicional más detallado y preciso, tendrás que optar por altavoces estéreo de mayor calidad, como los Kanto ORAMB. Con impresionantes y unos altavoces grandes y potentes, disfrutarás de un sonido increíblemente detallado, potente y preciso. Para jugadores exigentes que dan prioridad al audio posicional (más allá de las configuraciones básicas): Si necesitas equipo de audio especializado para audio posicional, necesitarás como mínimo un Configuración de 5.1 canalescomo elSteelSeries Arena 9 que cubre todas las direcciones. Pero en este caso, quizá sea mejor prescindir por completo de los altavoces y optar por unos auriculares para juegos de alta calidad, que ofrecen un rendimiento de audio direccional mejorado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es mejor, una barra de sonido o unos altavoces?

Aunque, en última instancia, depende de las preferencias personales, la mejor opción para disfrutar de una calidad de sonido superior son los altavoces. Los mejores altavoces para PC ofrecen un sonido más completo y dinámico que las barras de sonido, que se limitan a «emular» un sonido estéreo aceptable. Una configuración adecuada de altavoces es la mejor opción para los jugadores que desean sumergirse por completo en la experiencia sonora del juego.

¿Cuál es el mejor sistema de sonido para un ordenador?

Una barra de sonido es ideal si prefieres un diseño que ocupe poco espacio y tenga menos cables, a la vez que ofrece una calidad de audio superior a la del audio integrado en el monitor o el televisor. En la mayoría de los casos, estos altavoces ofrecen una mejor calidad de sonido, con un sonido estéreo más nítido y unos graves potentes.

¿Es mejor una barra de sonido que los altavoces para el ordenador?

Sí, en cuanto al «espacio», una barra de sonido es mejor que los altavoces para una configuración de PC, teniendo en cuenta el espacio disponible en la mayoría de los escritorios. Pero si el espacio y el presupuesto no son un problema, la mejor calidad de sonido que ofrecen los sistemas de altavoces independientes se traduce en un audio más flexible y dinámico y en un sonido más completo.

¿Se puede usar una barra de sonido como un altavoz normal?

Sí, puedes utilizar una barra de sonido como un altavoz normal para tu ordenador, televisor o dispositivo móvil. Las barras de sonido suelen contar con varias opciones de entrada, como USB, AUX o conectividad Bluetooth, lo que permite que funcionen como altavoces tradicionales para todos tus dispositivos.