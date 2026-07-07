Eine Auswahl an Demos vom Next Fest: „Cosy Balls“, „Dungeon Cards“, „City Building“ und „Cthulhu“

Das aktuelle Steam Next Fest läuft noch bis zum 22. Juni und bietet Hunderte neuer Demos – von Indie-Entwicklern bis hin zu Spielen mit großem Budget. Ich hatte die Gelegenheit, einige Demos auszuprobieren, die ganz unterschiedliche Genres abdecken: Streckenbau, Deckbau, das Errichten von … Gebäuden und, äh, versunkenen Gebäuden.

Gemütliche Murmeln

Den Anfang macht ein bezauberndes Murmelbahn-Bauspiel des Einzelentwicklers Pixel Pea Games, das von Mythwright (dem bald erscheinenden „Kaiju Cleanup“) veröffentlicht wird. Ganz ehrlich gesagt habe ich dieses Spiel ausgewählt, weil ich sehen wollte, welche Art von Spielen gerade auf den Markt kommen, die meine Kinder tatsächlich spielen könnten; sie sind fünf und sechs Jahre alt und lieben beide „Gravitrax“, daher lautete die Frage eigentlich: Kann ein Videospiel sie genauso begeistern wie ein physisches Murmelbahnspiel?

Die Antwort lautet „Ja“ – zumindest für meinen Sechsjährigen. „Mir gefällt die Musik“, sagte er mir (es ist Lo-Fi-Hip-Hop), und fügte gleich darauf hinzu: „Das ist superleicht.“ Und das ist es auch: Die Elemente für die Tracks werden aus einer Toolbox am unteren Bildschirmrand ausgewählt und mit einem Mausklick platziert (die Maus steuert auch die Kamera). Da es sich um eine Demo handelt, ist die Auswahl an Elementen zwar begrenzt, aber es gibt dennoch mehr als genug, um ziemlich aufwendige Tracks zu erstellen.

Mein Ältester baut eine besonders holprige Murmelbahn.

In der Demo gibt es außerdem ein paar Herausforderungen, die du meistern kannst und für die du Tickets erhältst. Diese kannst du dann im Spieleshop verwenden, um neue Teile freizuschalten (ich habe mir ein Zwei-Wege-Fallsegment gekauft). Man kann die Murmeln sogar mit niedlichen Gesichtern und lustigen Accessoires individuell gestalten – im Vollspiel sollen unter anderem Dinosaurierköpfe und Cowboyhüte verfügbar sein. Das Ganze ist sehr niedlich und entspannt.

Vielleicht ein bisschen zu gemächlich: Selbst wenn man eine lange Rampe mit Geschwindigkeitsboostern baut, bewegen sich die Murmeln nicht besonders schnell; leider reicht das bei weitem nicht an die „Da geht jemandem gleich ein Auge raus“-Geschwindigkeit des echten Gravitrax heran. Das ist wirklich mein einziger Kritikpunkt und der Hauptgrund, warum sich mein Sohn gelangweilt hat, da es sich immer langsamer anfühlt, als es sollte, wenn man mehrere Murmeln gleichzeitig losschickt. Ich bin gespannt, ob sich das ändert, wenn das Spiel später in diesem Jahr erscheint.

In die Krypta

Habt ihr schon mal ein Spiel gestartet, es fünf Minuten lang ausprobiert, aber es hat euch einfach nicht gepackt? „Into the Crypt“ von Megaglope Studios ist ein solches Beispiel, obwohl es für mich viele Kriterien erfüllt hat. Wenn man heutzutage einen Deckbuilder auf den Markt bringen will, muss man sich etwas einfallen lassen, das nicht nur mit Slay the Spire 2, das aber etwas Neues oder zumindest so Abwechslungsreiches bietet, dass es sich lohnt, dem Spiel mehr Zeit zu widmen als jenem kulturellen Giganten. Ich dachte, „Into the Crypt“ könnte das schaffen, da es typisches „Spire“-Gameplay verspricht, gewürzt mit Dungeon-Crawling aus der Ego-Perspektive.

Leider ist dieser Aspekt des Spiels rein ästhetischer Natur; man steuert den gewählten Charakter nicht selbst (in der Demo ist es ein Berserker, aber das vollständige Spiel verspricht einen Alchemisten und einen Druiden). Stattdessen (ihr wisst ja, wie das läuft) wählt man auf einer Karte, die den weiteren Verlauf anzeigt, eine Route aus, öffnet mit einem Schlüssel eine Tür, und dann bewegt sich die Kamera automatisch durch den Dungeon zu diesem Raum. Ich hatte auf etwas wie „Legend of Grimlock“ mit rundenbasierten Kartendüellen gehofft, oder vielleicht auf „Deep Sky Derelicts“.

Man kann sich zwar nur begrenzt im Raum umsehen, aber das Spiel bietet keine Möglichkeit, diese Fähigkeit zu nutzen.

Was bisher zu sehen ist, ist ansonsten solide, aber angesichts des allzu vertrauten Gameplays und der überladenen Benutzeroberfläche wird deutlich, dass das Spiel noch etwas mehr Zeit braucht (die Veröffentlichung ist für später in diesem Jahr geplant). Sogar der Grafikstil erinnert stark an „Slay the Spire“; Nachahmung ist vielleicht die aufrichtigste Form der Schmeichelei, aber sie führt nicht immer zu einem Spiel, das es wert ist, gespielt zu werden. Ich würde gerne glauben, dass „Into the Crypt“ auf seinen Ideen und dem angedeuteten Gameplay (Dungeon-Crawling) aufbauen und zu etwas wirklich Anständigem werden kann, aber im Moment steckt es noch fest und versucht, dem Dungeon des generischen Untergangs zu entkommen.

Empluna

Hier ist ein weiteres Genre, das mich wirklich begeistert: Städtebau! Aber mit dem ungewöhnlichen Clou, dass man auch alle Gebäude in der Stadt selbst entwerfen kann. Und zumindest nach der Demo zu urteilen, handelt es sich um eine entsprechend komplexe Simulation mit einigen faszinierenden Ideen. Man wählt die Art von Welt, Gesellschaft und Wirtschaft aus, mit der man beginnen möchte (obwohl auch der Sandbox-Modus verfügbar ist, in dem wirtschaftliche Einschränkungen entfallen), dann erklärt ein Erzähler, dass es im Grunde an einem selbst liegt, einen Ort zu erschaffen, der sich nicht in eine Art dystopische Hölle verwandelt.

Es überrascht vielleicht nicht, dass das Spiel schon bald unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht. Alle anderen Elemente, die man von einer Stadtsimulation erwartet, sind vorhanden (Straßen anlegen, Gebäude an das Stromnetz anschließen usw.), doch das Tutorial ist textlastig und dennoch zu vage, um sicherzustellen, dass die Anweisungen richtig befolgt werden – es ist auch nicht gerade hilfreich, dass der Bildschirm-Assistent einem ständig sagt, man solle sich ein winziges Video ansehen, um zu erfahren, welche Schaltflächen man drücken muss.

Versteht mich nicht falsch: Während „Into the Crypt“ unter mangelndem Ehrgeiz leidet, leidet „Empluna“ unter zu viel davon. Das Ganze begann als Studentenprojekt, aber den Entwicklern (BigCodersPlanet) machte die Arbeit so viel Spaß, dass sie glaubten, auf etwas Wichtiges gestoßen zu sein – und so wuchs es zu einem richtigen Spiel heran. Das bewundere ich, und deshalb bin ich bereit, dem Spiel etwas Nachsicht entgegenzubringen, auch wenn es derzeit noch nicht optimiert und etwas schwerfällig ist.

Der Anfang meiner Stadt war wirklich ziemlich chaotisch; ich werde euch das furchtbare Durcheinander, das dabei entstanden ist, nicht zeigen.

Die Low-Poly-Grafik ist bezaubernd, die Vielfalt der Spielmechaniken (einschließlich der Möglichkeit, bestehende Gebäude wieder aufzubauen) und das Versprechen von bis zu 25.000 NPCs pro Stadt sind allesamt verlockend. Dennoch wirkt „Empluna“ wie ein klarer Fall eines Spiels, das dringend getestet werden muss – selbst etwas so Einfaches wie das Anlegen einer Straße passt sich nicht an das Gelände an oder glättet es, sondern verwandelt sich in ein gewundenes Monstrum. Man sollte dieses Spiel als „eines, das man im Auge behalten sollte“ vormerken.

The Sinking City 2

Ich habe eine Reihe von Indie-Spielen ausprobiert, aber auch „The Sinking City 2“ von Frogware hat mich gereizt. Dieses Studio hatte im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Spiels (die für den 18. August geplant ist) mit einer ganzen Reihe von Rückschlägen und Problemen zu kämpfen, aber „The Sinking City 2“-Kickstarter hat im letzten Jahr seine Ziele weit übertroffen, und nun haben wir hier einen spielbaren Ausschnitt aus dem Lovecraftschen Horror.

Es ist … nicht schlecht. Besonders gut ist es auch nicht, aber das liegt vor allem an technischen Problemen (gelegentliche Abstürze, fehlerhafte Texturen usw.). Während das erste „Sinking City“ zu viel auf einmal wollte, reduziert die Fortsetzung den kosmischen Horror der 1920er Jahre auf etwas, das eher an „Resident Evil“ erinnert; Frogwares hat keinen Hehl daraus gemacht, dieses Spiel eher als reinen Survival-Horror zu vermarkten. Das bedeutet auch, dass die Ermittlungselemente, die im Original einen zentralen Bestandteil darstellten, nun optional sind.

Da solltest du vielleicht mal einen Arzt aufsuchen, Kumpel.

Das ist enttäuschend, und das könnte auch für euch gelten, wenn ihr vom ersten Spiel oder den späteren Sherlock-Holmes-Titeln von Frogwares kommt. Die gute Nachricht ist, dass dies den Spielfluss nicht wirklich beeinträchtigt und schon gar nicht die Atmosphäre. Dies ist ein Bereich, in den das Studio offensichtlich viel Zeit und Mühe investiert hat, denn in der Demo durchquert man mehrere überschwemmte Gebiete, oft nur mit einer Taschenlampe beleuchtet, während in der Nähe ekelhafte, nasse Kreaturen lauern.

Die wichtigsten Kreaturen, die in der Demo zu sehen sind, sind die „Slither“ (von Würmern kontrollierte Zombies) und kleinere, schlaksige Monster mit gefährlichen Zähnen. Alles wirkte streng vorgegeben, mit einigen wenigen Situationen, in denen man in „Arenen“ in eine bestimmte Richtung gelenkt wurde, wo man sich zwischen unter Wasser stehenden Schreibtischen und Aktenschränken hindurchmanövrieren musste, während die Slither näher rückten. Das Gameplay und der Umgang mit den Waffen erinnerten mich wirklich mehr als alles andere an das neueste „Alone in the Dark“, daher bin ich in Bezug auf dieses Spiel „vorsichtig optimistisch“.