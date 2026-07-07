Solarpunk-Rezension: Ein Survival-Crafting-Sandbox-Spiel, das noch etwas Feinschliff braucht

„Solarpunk“ ist ab sofort für Xbox Series X/S, PC, PS5 und Nintendo Switch 2 erhältlich (ich habe es auf dem PC gespielt). Es wurde vom Zwei-Mann-Studio Cyberwave entwickelt, von rokaplay veröffentlicht und sorgte im Vorfeld seiner Veröffentlichung für einiges an Aufsehen. Es ist ein gemütliches Survival-/Crafting-Sandbox-Spiel, das jedoch durch ein nicht intuitives Spieldesign beeinträchtigt wird.

Große Hoffnungen und Sky Islands

Wahrscheinlich haben Sie schon einiges über „Solarpunk“ gelesen, da es einer der Titel war, die in Präsentation der „Triple-i“-Initiative im April. Dadurch wurde das Spiel über eine Million Mal auf Wunschlisten gesetzt und erhielt zudem im Rahmen seiner ersten Kickstarter-Kampagne 305.266 € von 6.312 Unterstützern. In einer Welt voller „Souls-ähnlicher“ Spiele und Live-Service-Projekte stach es dank seines Fokus auf die Schaffung eines idyllischen Zuhauses auf einer schwebenden Insel hervor – ganz ohne Kämpfe, Fertigkeitsbäume oder Ähnliches.

Es gibt jedoch grundlegende Überlebensmechaniken (Hunger und Durst), an denen man sterben kann. Was mir auch passiert ist – und zwar wiederholt, nachdem ich buchstäblich stundenlang in einem Teufelskreis aus Hunger gefangen war. Glücklicherweise kann man diese Mechaniken mit einer Reduzierung um 50 % spielen, was bedeutet, dass sie nicht so schwer aufrechtzuerhalten sind; bei dieser Einstellung verliert man beim Tod außerdem nicht sein Inventar, und Blitze können einem nichts anhaben (normalerweise sind Blitze neben dem Sturz von einer Insel das einzige andere, was einen töten kann).

Hier springe ich von einer Insel, damit ihr es nicht tun müsst.

Sprechen wir über das Tutorial. Kurz nachdem ich auf einer idyllischen Insel im Himmel erschienen bin, sagt das Spiel: „Drücke L1, um zu sprinten“ (die Controller-Unterstützung ist sehr gut, abgesehen von ein paar Tasten, die sich nicht neu belegen lassen). Ich drücke L1. „Zu hungrig zum Sprinten“, teilte mir das Spiel mit. Oh nein.

Unbeirrt versuchte ich, die anderen Ziele des Tutorials zu verfolgen, wie zum Beispiel „Ein Bett bauen“. Dazu musste ich erst einmal recherchieren und dann eines bauen. Aber ich konnte es nirgendwo aufstellen, da mir das Spiel nicht gesagt oder mich angewiesen hatte, zuerst ein Haus zu bauen. Es stellte sich heraus, dass man ohne Fundament keine Wände setzen kann, und selbst dann kann man ohne Dach kein Bett aufstellen. Könnt ihr euch schon vorstellen, wie viel mühsame Arbeit nötig ist, um überhaupt loslegen zu können?

Mein Haupt-„Bastelzimmer“ – ich wünschte wirklich, man könnte dort auf Stühlen sitzen.

Ich wurde angewiesen, den Reiter „Wichtige Gegenstände“ in meinem Inventar zu öffnen. Da war nichts drin. „Tutorial abgeschlossen.“ Ist das schon alles? Na gut, dann eben. Ich habe zwar noch eine Menge Dinge nicht so richtig verstanden, aber, oh, schau mal, ich kann einen Überlebensleitfaden herstellen. Allerdings habe ich noch nicht die erforderliche Handwerksstufe, um Tische freizuschalten, also muss ich ihn auf den Boden legen. Nur dass ich Bücher respektiere und der Boden kein Ort für ein Buch ist. Tut mir leid, aber das ist er einfach nicht.

Für jede Aufgabe das richtige Werkzeug

Das alles ist zwar nicht spielentscheidend, aber es ist ärgerlich und hat meinen Einstieg in diese scheinbar friedliche Welt zu einer nervigen Angelegenheit gemacht. Ich habe dennoch weitergespielt, denn es gab auch eine Menge cooler Dinge und netter Details, die mich entweder zum Schmunzeln gebracht oder mich zufrieden nicken ließen.

Zum einen kann ein Baum auf dich fallen und von deinem Kopf abprallen. Zum anderen verschwindet ein Baum wenige Sekunden nach dem Umstürzen mit einem lauten Knall, und du erhältst automatisch eine Reihe von Brettern in deinem Inventar. Holz kann aus dem Ofen genommen werden und wird dank der Restwärme weiterverarbeitet.

Das Herstellen erfolgt über den Schmelzofen (für Bauteile wie Ziegel und Glas) und den Werkbank (für so ziemlich alles andere). Um die entsprechenden Funktionen freizuschalten, musst du zunächst am Forschungstisch eine Stufe aufsteigen. Dazu musst du einfach eine bestimmte Anzahl von Gegenständen sammeln, zum Beispiel drei Ziegel.

Für alles gibt es ein spezielles Werkzeug. Mit dem Bauhammer kannst du – nun ja – bauen. Mit der Axt kannst du Holz, Zweige und Blätter ernten (und Gegenstände zerstören, die dann entweder wieder in dein Inventar gelangen oder in ihre Bestandteile zerlegt werden). Mit der Hacke kannst du kleine Beete anlegen, um Getreide anzubauen, und mit der Spitzhacke kannst du Steine, Sand, Lehm und verschiedene Erze abbauen.

Während meiner Zeit bei Solarpunk habe ich mehrere Orte gebaut, aber mein Herz gehörte immer meinem ersten Haus.

Das Basisbau-System ist großartig und ein klares Highlight von Solarpunk. Trotz der anfänglichen Verwirrung beim Einstieg ist es ein robustes System mit einer Menge cooler und interessanter Dekorationsmöglichkeiten wie Hecken und Vogelhäuschen (auch wenn es ein bisschen seltsam bzw. enttäuschend ist, dass man sich nicht in Stühle setzen kann, um sich zu entspannen und den Sonnenuntergang zu genießen). Wände müssen neben oder auf einem bereits vorhandenen Gebäudeteil platziert werden, aber ich freue mich, berichten zu können, dass Fans von der Schwerkraft trotzender Architektur Wände nach dem Platzieren wieder entfernen können, um Teile eines Gebäudes in der Luft schweben zu lassen.

Treppen lassen sich überall bauen, was wirklich praktisch ist, da man mit ihnen sonst unzugängliche Bereiche von Inseln erreichen oder fast überall ungewöhnliche Konstruktionen erstellen kann (flache Dachabschnitte lassen sich beispielsweise an Treppen anbringen, um Etagen und Plattformen zu schaffen). Ich habe versucht, quer durch den Himmel zu einer nahegelegenen Insel zu bauen, und kam ein Stück weit, bevor mich eine Meldung stoppte, weil ich „zu weit entfernt“ von meiner aktuellen Insel war. Schade.

Erkundung mit Luftschiffen

Das ist zwar schade, aber ich verstehe es auch: Warum sollte man den Spielern erlauben, Brücken in der Luft zu bauen (so cool das auch wäre), wenn es doch ein Luftschiff gibt? Dieses wird ab Stufe drei freigeschaltet (der Fortschritt hängt ganz von deinem eigenen Tempo beim Herstellen und Sammeln ab) und eröffnet theoretisch die Spielwelt.

Ich sage „theoretisch“, denn obwohl Cyberwave einen ausführlichen Beitrag darüber veröffentlicht hat, was Spieler erwarten können und was nicht (mehr dazu gleich), fehlt dem Spiel unter anderem eine richtige offene Welt. Es gibt keine übergreifende Erzählung oder einen Handlungsverlauf, aber es gibt „Windwände“, die die Erkundung auf bestimmte Bereiche lenken. Diese nahegelegene Insel, zu der ich hinüberbauen wollte? Das Spiel ließ mich nicht dorthin fliegen, bis ich zuvor eine kleinere Insel und einen nahegelegenen Tradebot besucht hatte.

Warum verkaufst du mir nicht das, was ich eigentlich will, Tradebot? Du Schreckgespenst!

Ich war ziemlich gespannt darauf, Tradebot kennenzulernen. Es gibt keine anderen NPCs, und im Spiel tauchen keine anderen Spieler auf, es sei denn, man lädt sie ein (und selbst dann ist man nicht gezwungen, mit ihnen zu interagieren). Leider hat Tradebot immer nur ganz bestimmte Dinge zum Tauschen im Angebot, anstatt so etwas wie ein Laden zu sein (was ich eigentlich erwartet hätte, da er ja in einem Laden wohnt). Auch das ist eher ein Ärgernis als alles andere, aber dennoch eine weitere „seltsame Entscheidung beim Spieldesign“, die man der Liste hinzufügen kann.

Solarpunk ist/ist nicht das Richtige für dich

Vor der Markteinführung,Cyberwave hat auf der Steam-Seite des Spiels einen Beitrag veröffentlicht darüber, was Spieler von „Solarpunk“ erwarten konnten und was nicht. Oberflächlich betrachtet war dies eine praktische Methode, um die Erwartungen zu steuern. Es war aber auch ein geschickter Schachzug, um das Spiel bis zu einem gewissen Grad vor Kritik zu schützen; wenn einem nicht gefällt, was das Spiel macht, dann ist es offensichtlich nichts für einen, oder?

Nicht wirklich. Die Kritik sei nach wie vor berechtigt, sagte der Videospielkritiker. Einige der von mir festgestellten Probleme seien auf mangelnde Ausgereiftheit zurückzuführen, wie zum Beispiel, dass der Schatten des Spielers nicht synchron mit den Aktionen ist (Beispiel: Wenn man nach Erz schürft, bewegen sich die Arme des Schattens erst, nachdem man sichtbar auf einen Felsen eingeschlagen hat). Die handgefertigten Inseln sehen alle ähnlich aus, und es gibt keinen wirklichen Grund, sie zu besuchen, außer vielleicht, um eine neue Ressource zu finden.

Das Gleichgewicht zwischen dem Sammeln von Ressourcen und dem, was man für verschiedene Dinge benötigt (vor allem für den Hunger), scheint aus dem Lot geraten zu sein – natürlich ist es in Ordnung, darauf zu warten, dass die Pflanzen wachsen, aber währenddessen hat man selten viel anderes zu tun, außer vielleicht einfach so irgendetwas zu bauen, nur weil man Lust dazu hat. Die Pflanzen müssen manuell mit einem herstellbaren Schild beschriftet werden, sonst muss man sich merken, was man wo gepflanzt hat, und bis man Dinge wie ein Bewässerungssystem freischaltet, muss man sie regelmäßig gießen. Sobald es jedoch im Spiel Nacht wird, ist das ein zweischneidiges Schwert: Es wird zwar tatsächlich dunkel, und mir gefällt die subtile Veränderung der Stimmung sehr gut, aber dadurch lässt sich nicht mehr erkennen, ob eine Pflanze Wasser braucht oder nicht.

Blitze verleihen dem Spiel ein sehr willkommenes Gefühl von Gefahr, besonders wenn sie über den Boden kriechen.

Es sind Kleinigkeiten, viele davon, aber nach fast 20 Stunden summieren sie sich zu einem Berg von Ärgernissen. Doch dann wirft mir das Spiel etwas hin, das sich frisch oder unterhaltsam anfühlt, und hält mich auf Trab. Wie zum Beispiel die Stürme. Diese verursachen heftigen Regen und lokale Überschwemmungen und bergen zudem die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden. Besonders gut gefällt mir, wie Blitze über den nassen Boden springen können; das erzeugt ein Gefühl der Gefahr, von dem ich mir zutiefst wünsche, dass es auch an anderen Stellen und zu anderen Zeitpunkten im Spiel vorhanden wäre. Ich meine damit Umweltfaktoren, nicht unbedingt Monster oder typische Gegner.

Solarpunk setzt auf Pazifismus und ist vegetarierfreundlich, da Tiere nicht getötet und gegessen werden dürfen. An diesen Ideen ist absolut nichts auszusetzen, ebenso wenig wie daran, dass der Schwerpunkt des Spiels auf erneuerbaren Wind- und Solarenergie liegt (es heißt schließlich „Solarpunk“). Aber – und mir ist bewusst, dass ich schon ein paar „Aber“ eingestreut habe – ich werde das Gefühl nicht los, dass dem Spiel etwas fehlt.

Mach es dir nicht zu gemütlich

Solarpunk steckt voller toller Ideen, geht aber selten über das hinaus, was man erwarten würde. Der Charakter-Editor ist ein wirklich gutes Beispiel dafür: Er ist extrem einfach gehalten. Ich frage mich: Wenn man sich schon die Mühe macht, so etwas hinzuzufügen, warum geht man dann nicht noch einen Schritt weiter und bietet zumindest eine solide Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten an? So wie es derzeit aussieht, gibt es eine Handvoll Farben, Frisuren und Körpertypen … und das war’s dann auch schon.

All das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Solarpunk konkurriert nicht nur mit Schwergewichten wie Minecraft, sondern auch mit anderen Indie-Titeln wie Everwind (in dem es ebenfalls ein Luftschiff gibt) – und zwar nicht nur, weil es sich um Sandbox-Spiele handelt, die gemütliches Crafting ohne großen Einsatz ermöglichen, sondern auch hinsichtlich des Preises.

„Solarpunk“ wird für etwa 23 Dollar verkauft: erschwinglich, keine Frage, und wenn du zu den Spielern gehörst, die den Preis mit der Spielzeit gleichsetzen, kannst du weder etwas gegen die etwa 20 Stunden Spielzeit einwenden noch gegen den potenziellen Wiederspielwert bzw. die Möglichkeit, das Spiel einfach mal wieder zu starten, um etwas Gemütliches zu bauen.

Was man ebenfalls nicht bestreiten kann, ist, dass die Konkurrenten von Solarpunk mehr zu bieten haben. Ja, Cyberwave ist ein kleines Team, und das bringt gewisse Einschränkungen hinsichtlich der Kapazitäten und der Zeit mit sich; außerdem ist ihr konsequenter Fokus darauf, Solarpunk zu einem entspannten Erlebnis zu machen, nicht zu beanstanden. Und doch … kann man einen ähnlichen Titel zu einem ähnlichen Preis spielen und sich entscheiden, ob man ein friedliches Erlebnis haben oder ein bisschen Gefahr mit einbauen möchte – ganz nach Lust und Laune.

Ich wünschte mir ehrlich gesagt, die Nacht würde im Spiel länger dauern, weil es sich dann so richtig ruhig anfühlt.

Ein wirklich gutes Beispiel für ein Spiel, das beide Seiten der Medaille in Einklang bringt, ist meiner Meinung nach „Kingdoms and Castles“. Ich bezeichne diese Art von Spiel gerne als „Schlafenszeit-Spiel“ (und „Solarpunk“ fällt für mich fast in dieselbe Kategorie), da ich es gerne kurz vor dem Schlafengehen spiele, weil es wirklich entspannend ist. Bei „Kingdoms and Castles“ kannst du in deinem eigenen Tempo eine Siedlung aufbauen, aber du kannst dich auch dafür entscheiden, dich mit Wikinger- und Drachenüberfällen auseinanderzusetzen, um das Spiel etwas aufzupeppen.

Ich sage nicht, dass Cyberwave Drachen in ihr Spiel einbauen sollte, aber „Solarpunk“ würde von zusätzlichen (sinnvollen) Reibungspunkten profitieren – sicherlich auf lange Sicht, und darauf kommt es schließlich am meisten an. Viele der seltsamen kleinen Ärgernisse, die ich erwähnt habe, ließen sich durchaus ausbügeln (und Cyberwave arbeitet bereits daran, die Probleme zu beheben), aber ich frage mich, wie viele Spieler, die durch die jüngste Berichterstattung über Solarpunk angelockt wurden, das Spiel in ein paar Monaten noch starten werden.

Achtung: Es kann passieren, dass du das Luftschiff so hoch andockst, dass du nicht mehr hineinklettern kannst – daher musst du eine Treppe bauen.

Lohnt es sich also, das Spiel zu spielen? Ja. Insgesamt hat es mir Spaß gemacht, und man merkt deutlich, dass viel Gedanken in die Bauaspekte des Spiels geflossen sind. Lohnt es sich, das Spiel zu spielen?gerade jetztAber? Diese Frage müsste ich mit „Nein“ beantworten. Was die Langlebigkeit angeht, steht der Preis für mich nicht ganz im Verhältnis zum Wert. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Spieler eine ganze Weile in der hübschen, aber leeren Welt von Solarpunk verbringen, sich dann langweilen und weiterziehen. Ich würde empfehlen, noch ein wenig abzuwarten – entweder auf einen Rabatt oder auf einen umfangreichen Patch, der mehr Inhalte hinzufügt. Dann würde ich würde Ich empfehle euch, einfach loszulegen und zu schauen, was für ein verrücktes Haus ihr mit den hervorragenden Bauwerkzeugen erschaffen könnt.