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So können Sie sich etwas dazuverdienen: 7 konkrete Möglichkeiten, um 2026 Geld zu verdienen

Der schnellste Weg, um herauszufinden, wie Sie sofort etwas Geld dazuverdienen können, ist der Verkauf von Büchern oder Ausrüstung, die Sie bereits besitzen – realistisch gesehen eher innerhalb weniger Tage als Wochen, wenn Sie fast alles ungenutzt zu Hause herumliegen haben. Dieser Zeitrahmen hängt jedoch davon ab, wie viel Freizeit oder Platz Sie tatsächlich haben, und nicht von einer optimistischen Zahl, die aus dem Erfahrungsbericht einer anderen Person stammt.

Keine einzelne Methode passt zu jedem Zeitplan, weshalb dieser Leitfaden jede einzelne Methode mit belegten Verdienstspannen untermauert , statt mit leeren Versprechungen zu werben. Das Vermieten von ungenutztem Platz bringt in der Regel 50 bis 400 Dollar im Monat ein, während Babysitten allein an Abenden 15 bis 25 Dollar pro Stunde einbringen kann.

Die Wahl der Methode, die zu Ihrer tatsächlichen Zeit und Ihren Ressourcen passt – und nicht die mit der höchsten Schlagzeilenzahl –, ist wirklich die ehrliche Antwort darauf, wie Sie etwas zusätzliches Geld verdienen können.

Ist es tatsächlich realistisch, etwas Geld dazu zu verdienen?

Für die meisten Menschen ist es realistisch, innerhalb weniger Wochen etwas zusätzliches Geld zu verdienen, auch wenn die tatsächlichen Spannen weit auseinandergehen. Aufgaben mit geringem Aufwand wie Mystery Shopping bringen ein paar hundert Dollar im Monat ein, während ein Vermögenswert wie ein freies Zimmer oder eine Garage im Laufe der Zeit zu einem stetigen, meist passiven Einkommen werden kann.

Wo du landest, hängt fast ausschließlich von zwei Dingen ab: wie viele freie Stunden du tatsächlich hast und ob du über eine verkaufsfähige Ressource verfügst oder nur über Freizeit. Eine ehrliche Antwort darauf ist der eigentliche Ausgangspunkt dafür, wie du etwas zusätzliches Geld verdienen kannst.

Die Vermietung von Räumlichkeiten und Ausrüstung bringt nach der Veröffentlichung solide monatliche Einnahmen, aber diese Zahl setzt voraus, dass das Angebot tatsächlich gefunden und gebucht wird – nicht bereits in der ersten Woche auf der Plattform. Ungenutzte Ausrüstung oder ein freies Zimmer bringen erst dann etwas ein, wenn sie tatsächlich inseriert und richtig bepreist sind.

Diese Lücke ist entscheidend. Eine Planung, die von einem realistischen, schrittweisen Aufbau ausgeht und nicht vom Best-Case-Szenario, sorgt für realistische Erwartungen und ist der eigentliche Ausgangspunkt, wenn es darum geht, herauszufinden, wie man etwas Geld dazuverdienen kann.

Wenn reine Online-Optionen eher Ihr Ding sind, lohnt es sich, die besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, zu prüfen, bevor Sie sich für eine bevorzugte Plattform entscheiden.

7 echte Möglichkeiten, sofort etwas Geld dazu zu verdienen

Jede der unten aufgeführten Methoden stammt von einer echten Plattform mit belegten Vergütungsdaten und einem klaren Zeitplan bis zu Ihrer ersten Auszahlung. Wenn Sie überlegen, wie Sie diesen Monat etwas Geld dazuverdienen können, bieten Ihnen diese sieben Möglichkeiten einen ehrlichen Ausgangspunkt – sortiert nach der schnellsten Auszahlung bis zum höchsten Verdienstpotenzial.

1. Testkäufe über BestMark

Mystery Shopping über BestMark ist eine praktische Möglichkeit, um zu sehen, wie du etwas zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du als verdeckter Kunde Geschäfte, Restaurants oder Banken besuchst. Die meisten Aufträge werden mit 10 bis 25 Dollar vergütet, zuzüglich der Erstattung für alles, was du während des Besuchs kaufen sollst.

Die Bewerbung ist kostenlos, und die einzige wirkliche Voraussetzung ist ein Smartphone für Fotos sowie ein kurzer schriftlicher Bericht, der innerhalb von 24 Stunden nach jedem Besuch eingereicht werden muss. Neue Testkäufer beginnen in der Regel mit besser bezahlten Aufträgen in der Nähe, bevor sie sich für höher bezahlte Aufträge in weiter entfernten Gegenden qualifizieren.

Die Auszahlung erfolgt in der Regel zwei bis vier Wochen nach einem abgeschlossenen und genehmigten Berich t, da die Einzelhändler Zeit benötigen, um die Einsendungen zu prüfen, bevor sie die Gelder freigeben. Die Erstattung der während eines Einkaufs getätigten Ausgaben ist in der Regel in derselben Zahlung enthalten.

Zwei Gewohnheiten sorgen dafür, dass Testkäufer einen guten Ruf behalten. Es ist wichtiger, sich genau an das Skript des Auftrags zu halten, anstatt Schritte zu überspringen, um Zeit zu sparen, als schnell zu sein, da unvollständige Berichte sofort abgelehnt werden. Der Aufbau einer zuverlässigen Erfolgsbilanz eröffnet mit der Zeit auch den Zugang zu besser bezahlten Aufträgen. Mystery Shopping ist eine von mehreren Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, bei der Beständigkeit mehr zählt als schnelle Erfolge.

Verdienen Sie Geld beim Einkaufen und Bewerten BestMark 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine praktische Möglichkeit, um zu erfahren, wie Sie mit Mystery Shopping etwas Geld dazuverdienen können – mit einer Vergütung von 10 bis 25 Dollar pro Auftrag. Jetzt bewerben

2. Babysitten und Kinderbetreuung über Care.com

Babysitten über Care.com ist eine flexible Möglichkeit, um abends oder am Wochenende etwas Geld dazu zu verdienen, da Familien Aufträge direkt ausschreiben und die Betreuer ihren eigenen Stundensatz festlegen. Die meisten Betreuer verdienen 15 bis 25 Dollar pro Stunde, wobei die Sätze bei mehreren Kindern oder spezieller Betreuung wie bei Säuglingen höher ausfallen.

Das Erstellen eines Profils kostet nichts, allerdings lohnt es sich, die Hintergrundüberprüfung über die Plattform frühzeitig durchzuführen, da die meisten Familien nicht verifizierte Babysitter aussortieren, bevor sie überhaupt Kontakt aufnehmen. Ein Profil mit echten Referenzen und einer aussagekräftigen Biografie fällt schneller ins Auge als ein sehr knapp gehaltenes.

Die Bezahlung erfolgt direkt zwischen Babysitter und Familie, in der Regel in bar, über Venmo oder Zelle direkt nach Abschluss eines Auftrags – was dies zu einer der schnellsten Möglichkeiten auf dieser Liste macht, an Geld zu kommen. Es gibt keine Wartezeit auf der Plattform zwischen einem abgeschlossenen Auftrag und der Bezahlung.

Die Eigenschaft, die dafür sorgt, dass Buchungen immer wieder hereinkommen, ist Zuverlässigkeit. Pünktliches Erscheinen und klare Kommunikation mit den Eltern verwandeln einen einmaligen Auftrag in einen wiederkehrenden Job – was hier wichtiger ist, als jede Woche neue Familien zu suchen.

Dies ist eine der besten Möglichkeiten, sich ein zusätzliches Einkommen zu sichern, wenn ein f lexib ler Abendplan besser passt als feste Arbeitszeiten. Babysitten ist zudem eine der einfachsten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, wenn man nur ein Smartphone und ein paar freie Abende zur Verfügung hat.“

Der schnellste Weg zu Bargeld Care.com 4.3 (leave empty for default) Eine flexible Möglichkeit, um zu sehen, wie Sie sich mit Babysitting etwas dazuverdienen können – mit einem Stundenlohn von 15 bis 25 Dollar. Stellenangebote finden

3. Eröffne einen Print-on-Demand-Shop mit Printify

Ein Print-on-Demand-Shop über Printify ist eine risikoarme Möglichkeit, um zu testen, wie man mit einer kreativen Idee etwas dazuverdienen kann, da erst dann etwas produziert oder bezahlt wird, wenn sich ein Design tatsächlich verkauft. Der Gewinn liegt bei 2 bis 10 US-Dollar pro T-Shirt, daher ist das Verkaufsvolumen wichtiger als der virale Erfolg eines einzelnen Designs.

Um einen Shop in Betrieb zu nehmen, fallen keine Kosten an – abgesehen von einem kostenlosen Konto, das mit einem Etsy- oder Shopify-Shop verknüpft ist, sowie eigenen Designs, die keinerlei urheberrechtlich geschützte Figuren enthalten. Diese niedrige Einstiegshürde macht es einfach, dies neben anderen Aktivitäten auszuprobieren.

Die eigentliche Herausforderung liegt nicht in der Produktion, sondern in der Auffindbarkeit. Oft dauert es mehrere Wochen, bis ein brandneues Angebot seinen ersten Käufer findet – daher ist Geduld hier wichtiger als bei den meisten anderen Methoden auf dieser Liste.

Zwei Gewohnheiten unterscheiden Verkäufer, die gefunden werden, von denen, die nicht gefunden werden: Das Hochladen von Grafiken mit transparentem Hintergrund statt weißem verhindert einen unschönen Druckrahmen, und eine gründliche Keyword-Recherche vor der Veröffentlichung eines Designs sorgt dafür, dass es tatsächlich bei Käufern auftaucht, die danach suchen.

Print-on-Demand ist ein gutes Beispiel dafür, wie man nebenbei zusätzliches Geld verdienen kann, ohne sich um Lagerbestände oder den direkten Versand kümmern zu müssen. Es ist auch eine der kreativeren Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen – insbesondere für alle, die bereits Spaß am Entwerfen von Grafiken haben.

Beginnen Sie noch heute mit dem Verkauf Printify 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Print-on-Demand-Abwicklung ohne Vorabkosten für Lagerbestände. Sie zahlen die Produktionskosten erst, nachdem ein Design verkauft wurde. Eröffnen Sie kostenlos einen Printify-Shop

4. Haussitting über TrustedHousesitters

Das Haussitten über TrustedHousesitters ist eine der eher ungewöhnlichen Möglichkeiten, sich etwas dazu zu verdienen, da bei manchen Angeboten eine direkte Bezahlung erfolgt, während andere eine kostenlose Unterkunft sowie eine Aufwandsentschädigung für die Grundbetreuung beinhalten. Bezahlte Einsätze liegen in der Regel zwischen 25 und 75 US-Dollar pro Nacht, je nach Standort und Aufgabenbereich.

Für die Anmeldung ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich, die in der Regel unter 150 $ pro Jahr kostet, sowie eine Hintergrundüberprüfung und ein vollständiges Profil mit Referenzen. Hausbesitzer prüfen Bewerber sorgfältig, bevor sie eine Buchung bestätigen, daher ist ein detailliertes, ehrliches Profil wichtiger als ein perfekt aufpoliertes.

Die Zahlungsbedingungen variieren je nach Angebot, da die Haussitting-Aufträge direkt zwischen dem Haussitter und dem Hausbesitzer vereinbart werden; bei manchen erfolgt die Zahlung im Voraus, bei anderen erst nach Beendigung des Aufenthalts. Das sorgfältige Lesen der Angebotsbedingungen vor der Bewerbung vermeidet Unklarheiten, sobald eine Buchung bestätigt ist.

Es lohnt sich, frühzeitig damit anzufangen, in der näheren Umgebung zu suchen. Wenn man zunächst einen kürzeren Haussitter-Einsatz in der Nähe übernimmt, sammelt man Bewertungen und schafft Vertrauen, bevor man sich auf längere oder besser bezahlte Aufenthalte in größerer Entfernung bewirbt.

Ein Großteil der Koordination erfolgt digital, sodass dies eine gute Möglichkeit ist, zwischen den eigentlichen Aufenthalten online Geld zu verdienen. Haussitting eignet sich auch als Nebeneinkunft für Menschen, die oft reisen und nichts dagegen haben, sich für ein paar Tage an das Zuhause einer anderen Person anzupassen.

Verdienen Sie Geld, indem Sie auf ein Haus aufpassen TrustedHousesitters 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine ungewöhnliche Möglichkeit, um zu sehen, wie man mit Haussitting etwas dazuverdienen kann – bei bezahlten Angeboten werden 25 bis 75 Dollar pro Nacht gezahlt. Finden Sie einen Haussitz

5. Verkauf von gebrauchten Büchern in großen Mengen über BookScouter

Alte Lehrbücher, die im Regal stehen, sind einer der einfachsten Ansatzpunkte, um ohne zusätzlichen Aufwand etwas Geld dazuzuverdienen. BookScouter scannt eine ISBN und vergleicht die Rückkaufangebote von Dutzenden Anbietern gleichzeitig, sodass Sie immer an denjenigen verkaufen, der an diesem Tag den höchsten Preis bietet.

Die Preisabfrage oder das Einstellen eines Buches ist gebührenfrei, und die Auszahlungen liegen in der Regel zwischen 2 und 50 Dollar pro Buch, je nach Auflage, Nachfrage und Zustand, wobei neuere Lehrbuchauflagen am meisten einbringen. Der Versand ist in der Regel kostenlos, sobald sich ein Anbieter auf einen Preis festgelegt hat.

Die Zahlung erfolgt innerhalb von ein bis zwei Wochen, nachdem der Anbieter das Buch erhalten und dessen Zustand überprüft hat – in der Regel per Scheck, PayPal oder Direktüberweisung, je nachdem, welcher Anbieter es gekauft hat.

Um die Auszahlung sicherzustellen, sollte man vor dem Versand den tatsächlichen Zustand des Buches mit den vom Anbieter angegebenen Anforderungen abgleichen. Ein Anbieter kann ein Angebot reduzieren oder ablehnen, wenn ein Buch stärker abgenutzt ist als beschrieben; eine ehrliche Selbstprüfung im Vorfeld erspart daher einen vergeblichen Gang zum Briefkasten.

Das Ausmisten alter Lehrbücher ist eine der einfachsten Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen, da man weder ein Angebot erstellen noch Kunden betreuen muss. Es gehört auch zu den am häufigsten übersehenen Möglichkeiten, sich etwas dazuzuverdienen – einfach weil die meisten Menschen vergessen, wie viele Bücher unberührt im Regal stehen.

Bester Preis über alle Anbieter hinweg BookScouter 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine einfache Möglichkeit, mit alten Büchern etwas Geld dazuzuverdienen – man erhält 2 bis 50 Dollar pro Buch. Angebot anfordern

6. Ungenutzten Platz über „Neighbor“ vermieten

Eine leerstehende Garage, Einfahrt oder ein ungenutzter Abstellraum sind echtes, ungenutztes Einkommen, und Neighbor verwandelt diesen ungenutzten Platz in eine Möglichkeit, jeden Monat ohne zusätzlichen Aufwand etwas Geld dazu zu verdienen. Gastgeber verdienen in der Regel 50 bis 400 Dollar pro Monat, je nach Größe des Platzes, Lage und Nachfrage in ihrer Region.

Das Einstellen eines Angebots ist kostenlos, und es ist kein Umbau oder Renovierung erforderlich – Sie müssen lediglich ein paar aussagekräftige Fotos machen und einen fairen Monatspreis festlegen. Sobald ein Angebot online ist, kümmert sich Neighbor um die Vermittlung von Mietern, den Nachrichtenaustausch und die Zahlungsabwicklung.

Die Auszahlungen erfolgen jeden Monat automatisch per Direktüberweisung, und die Plattform umfasst eine Gastgeber-Garantie in Höhe von 1 Million Dollar, die Sachschäden durch Mieter abdeckt – dies beseitigt viele der üblichen Bedenken, ungenutzten Platz anzubieten.

Es lohnt sich, frühzeitig die Gewohnheit zu entwickeln, die Preise wettbewerbsfähig im Vergleich zu ähnlichen Angeboten in der Nähe festzulegen, anstatt einen Preis zu erraten. Wenn man prüft, was vergleichbare Garagen oder Lagerräume in derselben Gegend kosten, verhindert man, dass ein Angebot wochenlang ungenutzt bleibt.

Ungenutzte Flächen in monatliches Einkommen umzuwandeln, ist eine der besten Online-Nebenbeschäftigungen für Menschen, die lieber einmal etwas einrichten und es dann im Hintergrund laufen lassen möchten. Neighbor ist eine gute Wahl, um nebenbei etwas Geld dazuzuverdienen – für alle, die bereits eine ungenutzte Garage oder Einfahrt haben.

Verwandeln Sie leeren Raum in Einnahmen Neighbor 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine passive Möglichkeit, um herauszufinden, wie Sie mit ungenutztem Platz etwas Geld dazuverdienen können – mit 50 bis 400 Dollar pro Monat. Ihren Raum eintragen

Elektrowerkzeuge, Kameraausrüstung und Campingausrüstung, die zwischen den Projekten ungenutzt herumliegen, bieten die Möglichkeit, etwas Geld dazuzuverdienen, ohne etwas direkt verkaufen zu müssen. Mit Hygglo können Besitzer diese Ausrüstung zur kurzfristigen Vermietung anbieten, wobei die Einnahmen je nach Artikel und Nachfrage in der Regel zwischen 10 und 75 Dollar pro Tag liegen.

Das Einstellen ist kostenlos, und Hygglo übernimmt bei jeder Vermietung eine Schadensversicherung von bis zu 25.000 $, wodurch das Risiko, Ausrüstung an einen Fremden weiterzugeben, weitgehend eliminiert wird. Die Festlegung eines fairen Tagessatzes und eines klaren Abhol- oder Lieferprozesses ist wirklich alles, was man dafür tun muss.

Die Auszahlung erfolgt über die Plattform nach Ablauf der Mietdauer, in der Regel innerhalb weniger Werktage, nachdem Hygglo eine Servicegebühr von jeder Buchung einbehalten hat.

Ein wichtiger Tipp, damit Ihre Angebote gut gebucht werden: Fotografieren Sie die Ausrüstung deutlich und beschreiben Sie ihren Zustand von vornherein ehrlich. Mieter überspringen Angebote mit vagen Beschreibungen, und klare Fotos führen durchweg zu einer schnelleren Vermietung als generische Stockfotos.

Das Vermieten von Ausrüstung zwischen Projekten ist eine der Nebenbeschäftigungen, die sich für Besitzer, die bereit sind, schnelle Abholungen und Rückgaben zu organisieren, täglich auszahlt. Das Verleihen von Ausrüstung, die sonst nur im Schrank herumliegen würde, ist eine der praktischsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, ohne das Eigentumsrecht daran aufzugeben.

Vermieten Sie, was Sie bereits besitzen Hygglo 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine einfache Möglichkeit, zu sehen, wie Sie durch die Vermietung von Ausrüstung etwas Geld dazuverdienen können – bei einem Tagespreis von 10 bis 75 Dollar. Liste deine Ausrüstung auf

Ein Vergleich dieser sieben Methoden

Diese sieben Nebenjobs unterscheiden sich so stark hinsichtlich der Startkosten, der Auszahlungsgeschwindigkeit und der Frage, wie schnell sich mit jedem einzelnen davon zusätzliches Geld verdienen lässt, dass ein direkter Vergleich hilfreich ist, bevor man sich für einen entscheidet. Anhand solcher Zahlen im direkten Vergleich lässt sich leichter erkennen, welche Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, tatsächlich zu einem bestimmten Zeitplan passen, anstatt sich allein auf Schlagzeilen zu verlassen.

Für weitere Optionen über diese sieben hinaus bietet der Artikel „Die 27 besten Online-Nebenjobs“ einen Überblick über das gesamte Spektrum.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer monatlicher Verdienstbereich BestMark Mystery Shopping Kostenlos 2 bis 4 Wochen pro Auftrag 10 bis 25 Dollar pro Auftrag Care.com – Babysitting Kostenlos Noch am selben Tag, direkte Bezahlung 15 bis 25 Dollar pro Stunde Printify Print-on-Demand Kostenlos Mehrere Wochen (erster Verkauf erforderlich) 2 bis 10 Dollar Gewinn pro T-Shirt TrustedHousesitters – Haussitting ~150 $/Jahr für die Mitgliedschaft Je nach Angebot unterschiedlich 25 bis 75 $ pro Nacht (bezahlte Haussitting-Aufträge) BookScouter – Buchverkauf Kostenlos 1 bis 2 Wochen pro Verkauf 2 bis 50 Dollar pro Buch Vermietung von Nachbarflächen Kostenlos Monatlich, automatische Einzahlung 50 bis 400 Dollar pro Monat Hygglo-Ausrüstungsverleih Kostenlos Einige Werktage pro Anmietung 10 bis 75 Dollar pro Tag

Können Belohnungs-Apps und „Play-to-Earn“-Spiele ebenfalls zu Ihrem Nebeneinkommen beitragen?

Prämien-Apps und „Play-to-Earn“-Spiele bringen realistisch gesehen zusätzlich zu einer Hauptverdienstquelle 20 bis 80 Dollar im Monat ein – sie sind kein Ersatz dafür, und ihre Kombination ist nach wie vor eine legitime Möglichkeit, jeden Monat etwas Geld dazu zu verdienen. Am besten lassen sie sich in kleinen Zeitfenstern während der Wartezeiten nutzen, da die meisten kostenlos ausprobiert werden können und schnell auszahlen. Eine Belohnungs-App zusätzlich zu einer Hauptverdienstquelle zu nutzen, ist eine mühelose Möglichkeit, nebenbei etwas Geld dazuzuverdienen, ohne dass der Tag dadurch nennenswert länger wird.

Die drei unten aufgeführten Apps sind kostenlos und zahlen in echtem Bargeld aus, statt in Punkten, die verfallen. Die Mindestauszahlungsbeträge reichen von 1 Dollar bei BigCash bis zu 35 Dollar bei Snakzy. Eine dieser kleinen Apps zusätzlich zu einem größeren Nebenjob zu nutzen, ist eine realistische Möglichkeit, etwas zusätzliches Geld zu verdienen, ohne so viele Stunden wie bei einem zweiten Job aufwenden zu müssen.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn Sie sich lieber ausschließlich auf Umfragen beschränken möchten, sind die 10 besten Umfrage-Websites, die echtes Geld zahlen, eine gezieltere Option.

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, ist wohl die einfachste kostenlose Methode auf dieser Liste, die du zusätzlich zu all dem oben Genannten nutzen kannst: Fang noch heute an, mit Snakzy Geld zu verdienen – eine schnelle und kostenlose Möglichkeit, dir nebenbei ein kleines Zusatzeinkommen zu sichern.

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Was nicht funktioniert

Das meiste, was nicht funktioniert, wenn man nach Möglichkeiten sucht, etwas Geld dazuzuverdienen, weist ein gemeinsames Muster auf: Es wird Geld oder ein persönliches Risiko verlangt, bevor überhaupt eine Rendite erzielt wird – und das ist der schnellste Weg, eine vielversprechende Suche nach einem Nebenverdienst in einen Verlust zu verwandeln.

Die Verbraucherwarnung der Federal Trade Commission (FTC) vom Februar 2026 zu Betrugsmaschen bei Nebenjobs nennt die eindeutigsten Warnsignale, auf die man achten sollte, bevor man sich auf ein Versprechen einlässt, online Geld zu verdienen, das zu einfach klingt. Eine Plattform zunächst anhand dieser Warnzeichen zu überprüfen, ist eine der klügsten Maßnahmen, um zusätzliches Geld zu verdienen, bevor man persönliche Daten oder Geld preisgibt.

Vorabgebühren für ein „Starter-Kit“ oder eine „Zertifizierung “: Eine seriöse Plattform auf dieser Liste – darunter BestMark, Care.com, Printify, TrustedHousesitters, BookScouter, Neighbor und Hygglo – erhebt niemals eine Gebühr allein für die Anmeldung oder den Beginn der Verdiensttätigkeit. Laut der FTC ist eine Gebühr für die Anmeldung oder die Auszahlung ein entscheidendes Warnzeichen.

“: Eine seriöse Plattform auf dieser Liste – darunter BestMark, Care.com, Printify, TrustedHousesitters, BookScouter, Neighbor und Hygglo – erhebt niemals eine Gebühr allein für die Anmeldung oder den Beginn der Verdiensttätigkeit. Laut der FTC ist eine Gebühr für die Anmeldung oder die Auszahlung ein entscheidendes Warnzeichen. Gefälschte Mystery-Shopping-Schecks : Bei einem weit verbreiteten Betrugsmanöver wird einem Testkäufer ein Scheck zugesandt, den er einlösen und für einen „Test“ ausgeben soll; anschließend wird er aufgefordert, die Differenz per Überweisung zurückzusenden. Der Scheck platzt einige Tage später, sodass der Testkäufer für den gesamten Betrag aufkommen muss.

: Bei einem weit verbreiteten Betrugsmanöver wird einem Testkäufer ein Scheck zugesandt, den er einlösen und für einen „Test“ ausgeben soll; anschließend wird er aufgefordert, die Differenz per Überweisung zurückzusenden. Der Scheck platzt einige Tage später, sodass der Testkäufer für den gesamten Betrag aufkommen muss. Vermietung von Räumlichkeiten oder Ausrüstung, die die Plattform komplett umgeht : Wenn man eine Vermietung außerhalb von Neighbor oder Hygglo vereinbart, um die Servicegebühr zu umgehen, entfällt auch die Schadensgarantie, die den Eigentümer schützt, falls ein Mieter Schäden verursacht.

: Wenn man eine Vermietung außerhalb von Neighbor oder Hygglo vereinbart, um die Servicegebühr zu umgehen, entfällt auch die Schadensgarantie, die den Eigentümer schützt, falls ein Mieter Schäden verursacht. Vage Auszahlungsbedingungen : Wenn in einem Inserat nicht genau angegeben ist, wie viel Sie verdienen, wie schnell Sie bezahlt werden und wie mit Ihren Daten verfahren wird, besteht es denselben grundlegenden Transparenztest nicht, den alle oben genannten Methoden bestehen.

: Wenn in einem Inserat nicht genau angegeben ist, wie viel Sie verdienen, wie schnell Sie bezahlt werden und wie mit Ihren Daten verfahren wird, besteht es denselben grundlegenden Transparenztest nicht, den alle oben genannten Methoden bestehen. Forderungen nach Auszahlung ausschließlich in Kryptowährung: Die FTC stuft jede „Gelegenheit“, bei der eine Einzahlung in Kryptowährung verlangt wird, bevor eine Auszahlung erfolgt, als nahezu sicheres Betrugsmuster ein.

Abschließendes Fazit dazu, wie Sie etwas Geld dazuverdienen können

Wie Sie sich etwas dazuverdienen können, lässt sich auf zwei ehrliche Ansatzpunkte zurückführen : etwas zu Geld machen, das Sie bereits besitzen, oder ein wenig Freizeit in bezahlte Aufgaben umwandeln. Was davon passt, hängt davon ab, ob Sie eher ungenutzte Dinge wie Bücher oder nicht benutzte Ausrüstung herumliegen haben oder eher freie Stunden zur Verfügung stellen können.

BookScouter und Neighbor lassen sich von den sieben Plattformen am schnellsten einrichten und zahlen innerhalb weniger Tage aus, sobald ein Buch verkauft oder eine Unterkunft gebucht wurde. TrustedHousesitters liegt am anderen Ende der Skala: Es dauert zwar länger, bis man den ersten Auftrag erhält, aber sobald Vertrauen aufgebaut ist, lohnt es sich wirklich. Eine kostenlose App wie Snakzy im Hintergrund zu nutzen, bringt zusätzlich zu der gewählten Methode noch ein kleines Extra – und das ganz ohne zusätzliche Kosten.

Die Wahl der Methode, die in diesem Monat am besten zu Ihrer verfügbaren Zeit und Ihren Ressourcen passt, ist eigentlich schon die ganze Antwort darauf, wie Sie etwas Geld dazuverdienen können.

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Häufig gestellte Fragen

Wie kann man ohne großen Zeitaufwand etwas Geld dazuverdienen?

Du kannst ohne großen Zeitaufwand etwas Geld dazuverdienen, indem du alte Bücher auf BookScouter verkaufst oder ungenutzten Platz auf Neighbor anbietest – beides lässt sich in wenigen Minuten einrichten und erfordert nur wenig laufenden Aufwand.

Wie viel kann man realistisch gesehen als Freiberufler zusätzlich verdienen?

Nein, für die meisten der hier vorgestellten Methoden benötigen Sie kein Startkapital. Die Anmeldung bei BestMark, Care.com, Printify, BookScouter und Neighbor ist kostenlos, abgesehen von der geringen jährlichen Mitgliedsgebühr bei TrustedHousesitters.

Benötigen Sie Startkapital, um eine dieser Methoden anzuwenden?

Wie schnell Sie Ihre erste Auszahlung erhalten, hängt davon ab, für welche Methode Sie sich entscheiden. Care.com zahlt noch am selben Tag aus, bei BookScouter dauert es ein bis zwei Wochen, und Neighbor zahlt monatlich aus, sobald ein Platz gebucht wurde.

Wie schnell kannst du deine erste Auszahlung aus einem Nebenjob erhalten?

Wie schnell Sie Ihre erste Auszahlung erhalten, hängt ganz davon ab, für welchen Nebenjob Sie sich entscheiden. Rover zahlt innerhalb von etwa zwei Tagen aus, eBay innerhalb von drei bis fünf Werktagen, während Adobe Stock mindestens 45 Tage benötigt – die Auszahlungsgeschwindigkeit ist also ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, wie Sie sich etwas dazuverdienen können.

Ist Print-on-Demand im Jahr noch rentabel2026?

Ja, Print-on-Demand ist auch in diesem Jahr noch rentabel, wenn auch nur in bescheidenem Umfang. Über Printify erzielst du in der Regel einen Nettogewinn von 2 bis 10 Dollar pro T-Shirt, wobei du ein beträchtliches Volumen benötigst, um ein nennenswertes monatliches Einkommen zu erzielen.

Was ist der schnellste seriöse Weg, um herauszufinden, wie du diesen Monat etwas Geld dazuverdienen kannst?

Der schnellste seriöse Weg, diesen Monat etwas Geld dazu zu verdienen, ist der Verkauf ungenutzter Bücher über BookScouter oder Babysitting über Care.com – bei beiden erfolgt die Auszahlung innerhalb weniger Tage nach Abschluss des Auftrags.