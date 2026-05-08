So verdienst du 2026 Geld mit „Call of Duty“: Der vollständige Leitfaden

Seien wir mal ehrlich: Herauszufinden, wie man mit dem Spielen Geld verdienen kann Call of Duty ist keine verrückte Idee mehr, die nur der Elite der Profispieler vorbehalten ist.

Dank der mittlerweile boomenden E-Sport-Szene, benutzerfreundlicher Streaming-Plattformen und der riesigen Creator-Economy, deine Leidenschaft für CoD kann durchaus zu einer echten Einnahmequelle werden.

Dieser umfassende Leitfaden wird Ihnen helfen finden bewährte Wege, die tatsächlich dazu führen können, dass du fürs Spielen bezahlt wirst Call of Duty, Das Spektrum reicht von Wettkampfturnieren über den Aufbau einer Fangemeinde durch Streaming auf Twitch und YouTube bis hin zum Verkauf deiner Fähigkeiten im Rahmen von Coaching-Angeboten und der Nutzung von Partnerprogrammen.

So verdienst du Geld mit „Call of Duty“: Die wichtigsten Methoden im Überblick

Klar, ein absolutes Ass in CoD hilft zwar, aber wenn es darum geht, damit Geld zu verdienen, kommt es wirklich darauf an, kluge Entscheidungen, jeden Tag da zu sein und eine Ausstrahlung zu haben, die die Leute gerne sehen. Hier werde ich die wichtigsten Möglichkeiten aufschlüsseln, wie man fürs Spielen bezahlt wird CoD um Geld zu verdienen, wobei man das Risikoniveau und die Höhe des möglichen Gewinns im Blick behält.

1. Call of Duty streamen

Willst du fürs Spielen bezahlt werden? Call of Duty, oder? Nun, Streaming ist wahrscheinlich das Erste, was dir in den Sinn gekommen ist, noch bevor du meinen Leitfaden gelesen hast, und das aus gutem Grund.

Plattformen wie Twitch, YouTube Gaming und TikTok Live sind im Grunde genommen deine persönlichen Fernsehsender, auf denen du dich live präsentieren kannst CoD Sessions geben und dafür bezahlt werden. Im Großen und Ganzen geht es darum, die richtige Balance zu finden zwischen dem Zeigen deiner großartigen Fähigkeiten und dem, einfach ein unterhaltsamer Typ zu sein, mit dem man gerne Zeit verbringt.

Um mit Streaming Geld zu verdienen, musst du dir zunächst ein treues Publikum aufbauen. Deine Einnahmen stammen aus Abonnements (vergleichbar mit den Gebühren für einen VIP-Club, der werbefreies Fernsehen ermöglicht), Spenden,and Werbeeinnahmen (ein Ausschnitt aus den gezeigten Werbespots).

Das größte Geheimnis? Nun, das ist eigentlich kein Geheimnis. Man muss einfach nur konsequent sein! Lege einen regelmäßigen Zeitplan fest und halte dich daran, damit deine Zuschauer wissen, wann sie einschalten können. Vergiss nicht, mit ihnen zu chatten, denn deine Zuschauer sind deine Community! Du kannst auch mit anderen Streamern zusammenarbeiten, um Zuschauer zu gewinnen und schneller zu wachsen.

Über 55 % der Streamer geben innerhalb des ersten Monats auf. Wenn du also wirklich erfolgreich sein willst, solltest du unbedingt dranbleiben und Werde nicht Teil dieser Statistik.

2. Teilnahme an Call of Duty-Turnieren und E-Sport-Veranstaltungen

Wenn du zu den Spielern gehörst, die für die entscheidenden Momente leben und eine absolut präzise Zielgenauigkeit haben, Call of Duty E-Sport dort liegt das Geld, das das Leben wirklich verändert. Wir sprechen hier von dem Call of Duty Liga (CDL), das Turniere mit absurden Preisgeldern in Millionenhöhe veranstaltet.

Die Sache ist die: Der Einstieg in die CDL ist wie der Einstieg in die oberste Liga jeder anderen Sportart – es ist unglaublich hart. Die meisten Spieler fangen in Amateurligen an, wie zum Beispiel CoD Challenger-Turniere oder kleinere Online-Turniere.

Die Preisgelder reichen von ein paar hundert Dollar für eine kleine Veranstaltung bis hin zu Hunderttausenden für große CDLVeranstaltungen.

Wenn du auffallen willst, musst du in Ranglisten-Turnieren konstant auf hohem Niveau spielen, sich mit großartigen Spielern zusammenzuschließen und Situationen unter hohem Druck zu meistern, wie zum Beispiel entscheidende 1-gegen-X-Duelle, bei denen es um den Sieg in der Runde geht, Zielverteidigungen in der Verlängerung, bei denen das Kartenwissen auf die Probe gestellt wird, sowie die mentale Belastbarkeit während Turnierspielen, bei denen Preisgelder und Zuschauerzahlen den Einsatz erhöhen.

3. Erstellen von „Call of Duty“-Inhalten

Wenn dir Live-Streaming zu viel Druck macht, könnte das Erstellen von Videos auf Abruf genau das Richtige für dich sein. YouTube und TikTok eignen sich perfekt dafür und ermöglichen es dir, ein riesiges, weltweites Publikum zu erreichen.

Call of Duty Erfolgreiche Inhalte sind in der Regel ausführliche Anleitungen, wie zum Beispiel „Die besten Warzone „Loadout Ever“, „So geht’sCoDPunkte„oder einfach nur sorgfältig zusammengestellte Clips mit wahnsinnigen Höhepunkten und lustigen Momenten.“

Bei der Monetarisierung dreht sich hier alles um Aufrufe und die Richtlinien der Plattform. Werbeeinnahmen (über das YouTube-Partnerprogramm) und Partnerprogrammesind entscheidend.

Partnerprogramme zahlen dir eine Provision, wenn Besucher über deinen speziellen Link auf ein Produkt klicken und es kaufen. Sobald du eine Fangemeinde aufgebaut hast, kannst du davon profitieren Sponsoring von Spielemarken oder sogar deine eigene Marke auf den Markt bringen Waren.

Das Beste daran ist, dass diese Videos dir noch lange nach dem Klicken auf „Hochladen“ passives Einkommen einbringen, was sie auch zu einer großartigen Möglichkeit macht, Geld verdienen beim Spielen Call of Duty auf lange Sicht.

4. Training und Spielunterricht

Hast du das nötige Können und die richtige Art, mit Leuten umzugehen? Wenn du in der Master-Rangliste oder sogar unter den Top 250 spielst, ist das Coachen eine fantastische Möglichkeit, sofort Geld fürs Spielen zu verdienen Call of Duty. Im Grunde genommen verkaufst du deine geistigen Fähigkeiten und dein Fachwissen an neue oder fortgeschrittene Spieler, die ihre K/D-Quote verbessern oder in der Rangliste aufsteigen wollen.

Coaching umfasst in der Regel zwei Dinge:

VOD-Rezension: Du schaust dir ihre aufgezeichneten Spielaufnahmen an und gibst ihnen eine detaillierte Analyse, wo sie Fehler gemacht haben und wie sie diese beheben können. Live-Session: Du bildest ein Team und gibst ihnen in Echtzeit Tipps, indem du ihnen bei der Positionierung, der Strategie und der Entscheidungsfindung hilfst.

Du kannst Websites wie Fiverr oder spezielle Plattformen für Gaming-Unterricht (oder einfach deinen eigenen Discord-Server) nutzen, um deine Dienste zu vermarkten.

Coaches berechnen in der Regel einen Stundensatz von 15 Dollar bis zu über 50 Dollar. Um Kunden zu gewinnen, sollten Sie unbedingt Ihre hohe Platzierung hervorheben und gute Kundenbewertungen einholen!

5. Verkauf von Spielkonten oder Gegenständen

Okay, reden wir mal über diesen zwielichtigen Nebenjob, denn ohne ihn wäre dieser Leitfaden wirklich nicht vollständig.

Der Verkauf von hochstufigen Accounts oder seltenen Ingame-Gegenständen ist gang und gäbe, weil die Leute sich den mühsamen Spielfortschritt ersparen wollen, aber eine dringende Warnung: Activision-Blizzard sieht das nicht gerne.

Das verstößt eindeutig gegen ihre Nutzungsbedingungen (AGB), und Sie laufen Gefahr, dauerhaft gesperrt zu werden.

Gaming-Unternehmen haben solche Dinge fest im Blick. Ehrlich gesagt, solltest du deine Zeit lieber damit verbringen, Inhalte zu erstellen oder zu streamen – das sind völlig legitime und mit den Nutzungsbedingungen vereinbare Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

Affiliate-Marketing und gesponserte Angebote sind großartige Möglichkeiten, um zusätzliches Geld auf dein Konto zu verdienen – über das hinaus, was du durch Abonnements oder Turniere verdienst. Du gehst Partnerschaften mit Unternehmen ein, um deren Produkte bei deinem Publikum zu bewerben, meist mithilfe eines speziellen Links oder Codes.

Jedes Mal, wenn jemand über deinen Link etwas kauft, erhältst du eine Provision.

Du kannst an Partnerprogrammen von Hardware-Herstellern (Headsets, Controller), Energy-Drink-Marken oder sogar VPNs für CoD Warzone, wo sie am häufigsten genutzt werden. Sobald dein Kanal gut läuft, kannst du dich an diese Unternehmen wenden oder Affiliate-Plattformen wie Amazon Associates beitreten.

Gesponserte Inhalte bedeuten, dass du eine Pauschalvergütung erhältst, um ein Produkt in deinem Stream oder Video zu präsentieren. Achte einfach darauf, dass deine Werbung authentisch und für dein Publikum relevant bleibt. Call of Duty– ein Gaming-Controller als Sponsoring-Produkt macht Sinn; ein Toaster als Sponsor hingegen vielleicht weniger.

Voraussetzungen, um mit „Call of Duty“ Geld zu verdienen

Anfangen, Geld zu verdienen mit Call of Duty Das erfordert ein wenig Vorbereitung. Du brauchst die richtige Ausrüstung, ein gewisses Maß an Können und eine professionelle Einstellung. Ohne diese Grundlagen wird es deutlich schwieriger, mit dem Spielen Geld zu verdienen.

Erforderliche Ausrüstung und Einrichtung: Zunächst einmal benötigst du einen leistungsstarken PC oder eine Konsole der aktuellen Generation (PS5, Xbox Series X/S), auf der die neueste CoD Titel reibungslos. Eine schnelle, zuverlässige Internetverbindung ist für das Streamen und für Wettkämpfe unverzichtbar – Verzögerungen können deine Karriere ruinieren! Wenn du streamen möchtest, brauchst du ein Headset mit einem hochwertigen Mikrofon. Mach dir keine Sorgen, wenn dein Geldbeutel gerade etwas zu dünn ist, um dir das leisten zu können, denn es gibt jede Menge Hochwertige, preisgünstige Gaming-Headsets für euch da draußen.

Zunächst einmal benötigst du einen leistungsstarken PC oder eine Konsole der aktuellen Generation (PS5, Xbox Series X/S), auf der die neueste CoD Titel reibungslos. Eine schnelle, zuverlässige Internetverbindung ist für das Streamen und für Wettkämpfe unverzichtbar – Verzögerungen können deine Karriere ruinieren! Wenn du streamen möchtest, brauchst du ein Headset mit einem hochwertigen Mikrofon. Mach dir keine Sorgen, wenn dein Geldbeutel gerade etwas zu dünn ist, um dir das leisten zu können, denn es gibt jede Menge Hochwertige, preisgünstige Gaming-Headsets für euch da draußen. Erforderliches Qualifikationsniveau und Beständigkeit: Wenn du Turniere oder eine Trainerkarriere anstrebst, ist ein Platz unter den Top 250 oder ein Master-Rang die Mindestvoraussetzung. Für die Erstellung von Inhalten und das Streamen ist das spielerische Können zwar wichtig, aber unterhaltsam, fesselnd und beständig zu sein, ist ebenso wertvoll. Selbst Gelegenheitsspieler können Nischen finden, wie zum Beispiel lustige Pannen oder Ratgeber für günstige Ausrüstungskombinationen.

Wenn du Turniere oder eine Trainerkarriere anstrebst, ist ein Platz unter den Top 250 oder ein Master-Rang die Mindestvoraussetzung. Für die Erstellung von Inhalten und das Streamen ist das spielerische Können zwar wichtig, aber unterhaltsam, fesselnd und beständig zu sein, ist ebenso wertvoll. Selbst Gelegenheitsspieler können Nischen finden, wie zum Beispiel lustige Pannen oder Ratgeber für günstige Ausrüstungskombinationen. Konten und Plattformen: Richte dich auf den von dir gewählten Plattformen ein: Twitch/YouTube für Streaming/Videos, TikTok für Clips und Challengermode für Wettkämpfe. Melde dich bei Bedarf bei Partnerprogrammen oder Coaching-Plattformen an.

Richte dich auf den von dir gewählten Plattformen ein: Twitch/YouTube für Streaming/Videos, TikTok für Clips und Challengermode für Wettkämpfe. Melde dich bei Bedarf bei Partnerprogrammen oder Coaching-Plattformen an. Zeitaufwand: Das ist nicht sofort eine passive Einnahmequelle. Angehende Streamer sollten mindestens 3–5 Tage pro Woche für jeweils mehrere Stunden einplanen. Content-Ersteller müssen sich an einen verlässlichen Veröffentlichungsplan halten. Man muss das wie einen Nebenjob behandeln, um professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Plattformen und Methoden, um für das Spielen von „Call of Duty“ bezahlt zu werden

Die Wahl der richtigen Plattform ist entscheidend, um dein Einkommen zu maximieren. Verschiedene Plattformen belohnen unterschiedliche Arten von Engagement, also konzentrieren Sie sich auf die Plattform, die Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet:

Plattform/Methode Am besten geeignet, um sich auf etwas zu konzentrieren So maximieren Sie Ihren Gewinn Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene Twitch / YouTube Live-Streaming, Zuschauerbindung Optimieren Sie Ihre Inhalte für Abonnements und Spenden; gewinnen Sie Sponsoren; nutzen Sie Affiliate-Links. Streame regelmäßig (mindestens dreimal pro Woche); verwende ein klares Mikrofon; interagiere immer mit dem Chat. YouTube Erstellung von Langform-Inhalten (Anleitungen, Tutorials) Konzentrieren Sie sich auf SEO (Titel, Tags), um AdSense-Einnahmen zu generieren; bewerben Sie Merchandise-Artikel und Affiliate-Links. Lade hochwertige, gefragte Inhalte hoch (z. B. Meta-Ausrüstungen); erstelle einen zuverlässigen Upload-Zeitplan. Call of Duty League (CDL) / Challengers Wettkampfmodus Gewinne Preisgelder; erhalte ein Teamgehalt und Streaming-Einnahmen von der Organisation. Steige in der Rangliste auf; knüpfe Kontakte zu Spitzenspielern; tritt einem Amateurteam bei. Coaching-Plattformen (z. B. Upwork, 1v9) Verkauf von Fachwissen/Spielunterricht Verlangen Sie höhere Honorare aufgrund Ihres hohen Rangs und früherer Erfolge als Coach; bauen Sie sich eine positive Referenzbasis auf. Beginnen Sie mit niedrigeren Preisen, um sich einen Kundenstamm mit zufriedenen Kunden und positiven Bewertungen aufzubauen. Partnerprogramme Monetarisierung der Zielgruppe Bewerben Sie besonders relevante Produkte (Gaming-Ausrüstung, Zubehör) mit hohen Provisionssätzen. Bewerbe nur Produkte, die du selbst nutzt und von denen du überzeugt bist; Authentizität fördert den Verkauf.

Um schnell Geld zu verdienen, empfehle ich Anfängern dringend, sich zunächst auf YouTube (für passives AdSense-Einkommen) und Coaching (für sofortige Stundenvergütung) zu konzentrieren, bevor sie sich in den Trubel des Live-Streamings stürzen. YouTube ist ideal, da sein Algorithmus suchbare Inhalte bevorzugt, was eine stabilere Einnahmequelle darstellt als die Abhängigkeit von Live-Stream-Zuschauerzahlen. Außerdem ist es eine hervorragende Möglichkeit, ein treues Publikum aufzubauen und den Bekanntheitsgrad deiner Streams zu steigern. Beim Coaching hingegen hängt die Bezahlung hauptsächlich von zwei Dingen ab, die du vermutlich bereits hast – Fachwissen und Zeit.

Die besten Strategien zur Maximierung Ihrer „Call of Duty“-Einnahmen

Sobald du dich für einen Weg entschieden hast, sind diese cleveren Strategien der Schlüssel zu höheren Einnahmen. Verlasse dich nicht nur auf eine einzige Einnahmequelle; eine bunte Mischung sorgt für ein stabiles und hohes Einkommen.

Meistere das Gameplay und die Strategie: Hör nie auf, besser zu werden. Beständiges Spiel auf höchstem Niveau, Spiele mit vielen Kills und fundiertes strategisches Wissen sind der Schlüssel dazu, zu lernen, wie man mit dem Spielen Geld verdient Call of Duty: Warzoneoder irgendein anderesCoD Ein Titel mit höherem Schwierigkeitsgrad, der ganz natürlich Zuschauer und Coaching-Kunden anzieht. Analysiere dein eigenes Spiel (VODs), um Fehler schnell zu beheben.

Hör nie auf, besser zu werden. Beständiges Spiel auf höchstem Niveau, Spiele mit vielen Kills und fundiertes strategisches Wissen sind der Schlüssel dazu, zu lernen, wie man mit dem Spielen Geld verdient Call of Duty: Warzoneoder irgendein anderesCoD Ein Titel mit höherem Schwierigkeitsgrad, der ganz natürlich Zuschauer und Coaching-Kunden anzieht. Analysiere dein eigenes Spiel (VODs), um Fehler schnell zu beheben. Trends und Neuigkeiten nutzen: Neue Spielzeiten, Kartenänderungen oder Waffen-Updates sind wahre Goldgruben für virale Inhalte! Sei der Erste, der Inhalte veröffentlicht, die diese Trends aufgreifen, wie zum Beispiel „Die besten Ausrüstungen für die neue Saison“ oder „So schaltest du die neue Waffe frei“. Das sorgt für neue Zuschauer auf deinem Kanal.

Neue Spielzeiten, Kartenänderungen oder Waffen-Updates sind wahre Goldgruben für virale Inhalte! Sei der Erste, der Inhalte veröffentlicht, die diese Trends aufgreifen, wie zum Beispiel „Die besten Ausrüstungen für die neue Saison“ oder „So schaltest du die neue Waffe frei“. Das sorgt für neue Zuschauer auf deinem Kanal. Plattformübergreifende Werbung: Schränke deine Inhalte nicht auf eine einzige Plattform ein. Lade Ausschnitte deiner Streams auf TikTok und Instagram Reels hoch, um Besucher auf deine längeren Videos und Streams zu leiten. Nutze intelligente Social-Media-Links, um deine Reichweite zu vergrößern.

Schränke deine Inhalte nicht auf eine einzige Plattform ein. Lade Ausschnitte deiner Streams auf TikTok und Instagram Reels hoch, um Besucher auf deine längeren Videos und Streams zu leiten. Nutze intelligente Social-Media-Links, um deine Reichweite zu vergrößern. Optimieren Sie Ihre Terminplanung und Kundenbindung: Was das Streaming angeht, solltest du herausfinden, wann dein Publikum online ist, und dich strikt an diesen Zeitplan halten. Bei Videoinhalten solltest du mit ansprechenden Schnitten und einer klaren Darstellung dafür sorgen, dass die Zuschauer das Video bis zum Ende ansehen. Eine höhere Verweildauer bedeutet mehr Werbeeinnahmen!

Was das Streaming angeht, solltest du herausfinden, wann dein Publikum online ist, und dich strikt an diesen Zeitplan halten. Bei Videoinhalten solltest du mit ansprechenden Schnitten und einer klaren Darstellung dafür sorgen, dass die Zuschauer das Video bis zum Ende ansehen. Eine höhere Verweildauer bedeutet mehr Werbeeinnahmen! Netzwerken und zusammenarbeiten: Tritt Gaming-Communities bei und knüpfe Kontakte zu anderen Content-Erstellern. Durch Zusammenarbeit kannst du ganz einfach Zielgruppen austauschen und deine Follower-Zahl schnell steigern. Um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, solltest du versuchen, mit Content-Erstellern zusammenzuarbeiten, die etwas bekannter sind als du.

Tritt Gaming-Communities bei und knüpfe Kontakte zu anderen Content-Erstellern. Durch Zusammenarbeit kannst du ganz einfach Zielgruppen austauschen und deine Follower-Zahl schnell steigern. Um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, solltest du versuchen, mit Content-Erstellern zusammenzuarbeiten, die etwas bekannter sind als du. In die Präsentation investieren: Wenn dein Einkommen wächst, investiere einen Teil davon in bessere Ausrüstung. Ein hochwertiges Mikrofon, saubere Overlays und eine Frontkamera verleihen deinem Kanal ein professionelles Erscheinungsbild, was die Zuschauer bei der Stange hält und Sponsoren zufriedenstellt.

Wenn dein Einkommen wächst, investiere einen Teil davon in bessere Ausrüstung. Ein hochwertiges Mikrofon, saubere Overlays und eine Frontkamera verleihen deinem Kanal ein professionelles Erscheinungsbild, was die Zuschauer bei der Stange hält und Sponsoren zufriedenstellt. Einkommensquellen ausgleichen: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte. Wenn Sie Profispieler sind, sollten Sie auch streamen und als Trainer tätig sein. Wenn Sie Content-Ersteller sind, sollten Sie darauf achten, dass Sie AdSense, Affiliate-Links und den Verkauf von Fanartikeln nutzen. Das hilft Ihnen, in Zeiten geringer Einnahmen abgesichert zu sein.

Mit „Call of Duty“ Geld verdienen

Hör mal, die meisten Methoden erfordern vielleicht viel Zeit und Mühe, aber Geld verdienen durch Videospiele, nicht nurCall of Duty… war noch nie so gut machbar. Auch hier gilt: Es ist mittlerweile nicht mehr nur den Allerbesten vorbehalten; es kommt darauf an, einen Plan zu haben, die nötige Arbeit zu investieren und eine Persönlichkeit zu entwickeln, die die Leute dazu bringt, tatsächlich einschalten zu wollen.

In dieser Zeit, in der Content-Erstellung und Gaming-Begeisterung groß geschrieben werden, spielt es keine Rolle, ob du die wahnsinnigen Preisgelder anstrebst, beim Streamen eine lustige Community aufbaust oder Spielern beibringst, wie sie mehr Kills erzielen – es wartet ein Weg zum Geld auf dich.

Gelegenheitsspieler, angehende Profis, Content-Ersteller und Trainer können alle damit beginnen, ihre CoD heute als Hobby, indem man mit verschiedenen Einnahmequellen experimentiert. Für viele besteht der erste Schritt einfach darin, Wie man mit „Call of Duty“ Geld verdienen kann in eine Suchmaschine eingeben. Wenn du dich also das nächste Mal bei Call of DutyDenk daran, dass du nicht nur ein Spiel spielst – du baust ein Unternehmen auf.

Möchtest du neben CoD auch mit Videospielen Geld verdienen?

Ganz gleich, ob Sie die Rangliste erklimmen wollen oder einfach nur ein zuverlässiges, müheloses Nebeneinkommen benötigen – das boomende Ökosystem der Prämien-Apps bietet eine Möglichkeit für jeder um noch heute Geld zu verdienen. Das Angebot an Apps zum Geldverdienen hat sich stark erweitert – nutzen Sie Snakzyzum Beispiel. Nutzer haben nun Zugang zu spezialisierten Websites und Apps, die auf bestimmte Alltagsaktivitäten zugeschnitten sind – von mobilen Spielen über Online-Shopping bis hin zum Ausfüllen von Fragebögen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Plattformen zu wählen, die sich nahtlos in den bestehenden Tagesablauf einfügen.

Nutzen Sie Belohnungs-Apps bei Ihren üblichen mobilen Gaming-Sessions. Maximieren Sie Ihre Ersparnisse, indem Sie Cashback-Programme parallel zu Ihren üblichen Einkaufsgewohnheiten nutzen. Nehmen Sie sich während der freien Minuten im Laufe der Woche Zeit für kurze Umfragen.

Diese Tools sind nicht darauf ausgelegt, Reichtum zu schaffen, aber sie sorgen zuverlässig für passives Taschengeld. Probieren Sie doch einfach mal Snakzy aus!

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Häufig gestellte Fragen