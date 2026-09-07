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Wie kann ich mein Geld für mich arbeiten lassen? 7 praktische Tipps

Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihr Geld für sich arbeiten lassen können, beginnen Sie mit Bargeld oder Vermögenswerten, über die Sie bereits verfügen. Ungenutztes Geld kann über ein hochverzinsliches Sparkonto oder Schatzanweisungen Zinsen einbringen, während Indexfonds und REITs Wachstumspotenzial oder Ertragschancen bieten – allerdings mit einem realen Risiko des Wertverlusts.

Sie können Ihr Geld auch für sich arbeiten lassen, indem Sie Vermögenswerte in etwas umwandeln, das kontinuierlich Erträge generiert. Der Verkauf ungenutzter Gegenstände auf eBay kann Bargeld für Reinvestitionen schaffen, während Sie mit Printful aus einem fertigen Design zukünftige Aufträge generieren können. Adobe Stock funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip durch die wiederholte Lizenzierung von Fotos und Videos.

Dieser Leitfaden vergleicht sieben realistische Methoden hinsichtlich Startkosten, Aufwand, Risiko und Ertragspotenzial. Die richtige Wahl hängt davon ab, ob Sie bereits über freies Bargeld, nutzbare Vermögenswerte oder etwas verfügen, das Sie einmal erstellen und dann mehrfach verkaufen können.

Ist es tatsächlich realistisch, sein Geld für sich arbeiten zu lassen?

Ja. Wenn du dich fragst, wie du dein Geld auf realistische Weise für dich arbeiten lassen kannst, hängt die Antwort davon ab, was du bereits hast. Kapitalbasierte Methoden wie hochverzinsliche Sparkonten und Schatzanweisungen erfordern eine Anfangsinvestition, bevor sie Rendite abwerfen können. Auch Indexfonds und REITs erfordern Kapital, wobei zusätzlich die Möglichkeit besteht, dass der Wert deiner Anlage sinken kann.

Vermögensbasierte Methoden funktionieren anders. Durch den Verkauf ungenutzter Gegenstände auf eBay verwandeln Sie Dinge, die nur herumliegen, in Bargeld, das Sie anderweitig nutzen können. Print-on-Demand über Printful erfordert zunächst etwas Einrichtungsaufwand, aber ein fertiges Design kann kontinuierlich Aufträge generieren. Stockfotos und -videos können ebenfalls wiederkehrende Lizenzgebühren einbringen, sobald sie von Adobe Stock akzeptiert wurden.

Die Antwort auf die Frage „Wie kann ich mein Geld für mich arbeiten lassen?“ wird klarer, sobald man risikoärmere Geldmarktprodukte von Marktanlagen und Online-Verkäufen unterscheidet. Hochverzinsliche Sparkonten und Schatzwechsel zielen auf bescheidenere Renditen bei geringerem Risiko ab. Indexfonds und REITs setzen Ihr Geld den Marktbewegungen aus, während der Verkauf von Produkten oder kreativen Vermögenswerten von der tatsächlichen Kundennachfrage abhängt.

Ihre Ausgangslage ist wichtiger als das Streben nach der höchsten beworbenen Rendite. Jemand mit verfügbarem Bargeld hat Zugang zu anderen Optionen als jemand, dessen Hauptvermögen aus ungenutzten Gegenständen, eigenen Entwürfen oder einer Fotosammlung besteht. Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen, ist dann realistisch, wenn die Methode zu dem passt, was Sie bereits besitzen, und zu dem Risikoniveau, das Sie bereit sind zu akzeptieren.

7 konkrete Möglichkeiten, Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen

Wie kann ich mein Geld in der Praxis für mich arbeiten lassen? Diese sieben Methoden verfolgen dieses Ziel auf unterschiedliche Weise, je nachdem, was Sie besitzen, wie viel Aufwand Sie betreiben möchten und wie viel Risiko Sie eingehen können.

1. Hochverzinsliches Sparkonto bei Marcus

Ungenutztes Bargeld ist der einfachste Einstieg. Marcus von Goldman Sachs bietet zum 30. August 2026 einen Jahreszins (APY) von 3,40 % – ohne Gebühren und ohne Mindesteinlage. Das Konto ist zudem im Rahmen der geltenden Grenzen FDIC-versichert.

Bei diesem APY würde ein Guthaben von 10.000 Dollar im Laufe eines Jahres etwa 340 Dollar einbringen, sofern der Zinssatz und das Guthaben unverändert blieben. Da sich der Zinssatz ändern kann, sollte dieser Betrag eher als Beispiel denn als garantierte Rendite betrachtet werden.

Für alle, die sich fragen, wie sie ihr Geld für sich arbeiten lassen können, ohne auf die Barmittel verzichten zu müssen, ist ein hochverzinsliches Sparkonto der beste Ausgangspunkt. Sie erhalten Zinsen, während das Geld weiterhin zur Abhebung verfügbar bleibt. Ein häufiger Fehler ist es, einen hohen Bargeldbetrag auf einem Konto liegen zu lassen, das fast keine Zinsen bringt, obwohl es für dasselbe Sparziel eine Option mit höherer Rendite gibt.

Am besten geeignet für nicht gebundene liquide Mittel Marcus by Goldman Sachs 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 3,40 % APY ab dem 30. August 2026, ohne Gebühren und ohne Mindesteinlage. Konto eröffnen

2. Schatzwechsel über TreasuryDirect

Schatzwechsel sind kurzfristige Schuldverschreibungen, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Reguläre Schatzwechsel haben Laufzeiten zwischen vier und 52 Wochen, und TreasuryDirect legt den Mindestkaufbetrag auf 100 US-Dollar fest. In der Regel kauft man einen Schatzwechsel unter oder zum Nennwert und erhält bei Fälligkeit den vollen Nennwert zurück. Die Differenz ist Ihre Rendite.

Schatzanweisungen gelten als eine der sichersten Anlagen, da sie durch die volle Bonität und Kreditwürdigkeit der US-Regierung abgesichert sind. Für risikoarme kurzfristige Geldanlagen lautet die Frage „Wie lasse ich mein Geld für mich arbeiten?“ und führt zu Optionen wie Schatzanweisungen. Sie eignen sich am besten, wenn Sie das Geld für einen festgelegten Zeitraum unangetastet lassen können.

Sie haben jedoch nach wie vor ihre Grenzen. Ein Verkauf vor Fälligkeit kann dazu führen, dass Sie einem anderen Marktpreis ausgesetzt sind, während die Inflation den realen Wert der Rendite mindern kann. Ich würde Schatzwechsel als risikoarme Option zur Liquiditätssteuerung betrachten. Sie sind darauf ausgelegt, das Kapital zu erhalten und eine moderate Rendite zu erzielen. Ein häufiger Fehler ist es, eine Laufzeit zu wählen, ohne zuvor zu prüfen, wann man das Geld tatsächlich benötigt.

Ideal für kurzfristige Geldanlagen US Treasury Bills 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Laufzeiten betragen 4 bis 52 Wochen, der Mindestbetrag liegt bei 100 US-Dollar und die Renditen werden bei der Auktion festgelegt. T-Bills anzeigen

3. Dividenden- und Indexfondsanlagen mit Fidelity

Langfristiges Investieren birgt zwar ein höheres Risiko, bietet Ihrem Geld aber auch mehr Spielraum für Wachstum. Ein breit angelegter Indexfonds streut eine Anlage auf viele Unternehmen, wodurch die Auswirkungen einer schlechten Entwicklung eines einzelnen Unternehmens gemildert werden.

Der FZROX Total Market Index Fund von Fidelity hat derzeit eine Kostenquote von 0,00 % und eine Mindestanlage von 0 $. Seine durchschnittliche jährliche Rendite über fünf Jahre lag zum 31. August 2026 bei 11,93 %. Dabei handelt es sich um historische Wertentwicklungen; zukünftige Renditen können deutlich niedriger oder sogar negativ ausfallen. Fidelity warnt zudem davor, dass die Aktienmärkte erheblich einbrechen können.

Für eine langfristige Antwort auf die Frage, wie man sein Geld für sich arbeiten lassen kann, kommt hier der Zinseszinseffekt ins Spiel. Wiederangelegte Gewinne und Ausschüttungen können über viele Jahre hinweg auf früheren Renditen aufbauen. Auch wenn man sein Geld durch Indexfonds für sich arbeiten lässt, ist das Kapital dennoch einem Risiko ausgesetzt; daher sollte diese Anlagestrategie für Leser, die Wert auf Sicherheit legen, erst nach Sparen und Schatzanweisungen in Betracht gezogen werden.

Ein häufiger Fehler besteht darin, eine starke Rendite der jüngsten Vergangenheit als jährliches Versprechen zu betrachten. Indexanlagen funktionieren besser mit einem langen Zeithorizont, da die Marktkurse über kürzere Zeiträume stark fallen können.

Ideal für langfristiges Wachstum Fidelity FZROX 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 0,00 % Verwaltungsgebühr und 0 $ Mindestanlagebetrag bei FZROX, bei vollem Börsenrisiko. Entdecken Sie FZROX

4. Investitionen in REITs für ein Engagement im Immobiliensektor

Ein Immobilieninvestmentfonds (Real Estate Investment Trust, REIT) ermöglicht es Ihnen, in Unternehmen zu investieren, die ertragsbringende Immobilien besitzen. Dazu können Wohnungen, Lagerhäuser oder Gewerbegebäude gehören. Börsennotierte REITs können ähnlich wie normale Aktien über einen Broker gekauft werden.

Wie kann ich mein Geld über Immobilien für mich arbeiten lassen, ohne selbst Immobilien zu kaufen? Börsennotierte REITs bieten über Aktien Zugang zu Mieteinnahmen und Immobilienerträgen. REITs sind zudem verpflichtet, mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre auszuschütten, um ihren REIT-Status zu behalten – ein Grund, warum ertragsorientierte Anleger sie im Blick haben.

Hier besteht ein echtes Anlagerisiko. Die Kurse börsennotierter REITs können fallen, die Erträge aus Immobilien können nachlassen, und sich ändernde Zinssätze können die Wertentwicklung beeinflussen. Dividenden sind nicht garantiert. Ich möchte mich in diesem Artikel außerdem auf börsennotierte REITs konzentrieren. Investor.gov warnt davor, dass nicht börsennotierte REITs Liquiditätsprobleme und erhebliche Vorabgebühren mit sich bringen können.

Ein häufiger Fehler ist es, das Wort „Immobilien“ zu sehen und anzunehmen, die Anlage sei so stabil wie ein Sparkonto. Es handelt sich dennoch um eine Marktanlage, und man kann Geld verlieren.

Ideal für ein Engagement im Immobiliensektor Publicly Traded REITs 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Börsennotierte REITs bieten ein Engagement in Immobilienerträgen, jedoch können die Aktienkurse fallen. Erfahren Sie mehr über REITs

5. Weiterverkauf von Artikeln auf eBay

Ungenutzte Gegenstände sind eine weitere Form von ungenutztem Wert. Wenn Sie sich fragen, wie Sie mit wenig überschüssigem Geld Geld für sich arbeiten lassen können, kann eBay Gegenstände, die Sie bereits besitzen, in Startkapital verwandeln, das Sie sparen oder anderweitig nutzen können.

Teilzeit-eBay-Wiederverkäufer, die 5 bis 10 Stunden pro Woche aufwenden, können laut der Aufschlüsselung der Wiederverkäufereinkünfte für 2026 von Underpriced.app nach Abzug der Gebühren etwa 200 bis 500 US-Dollar pro Monat verdienen. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen stark davon ab, was Sie zu verkaufen haben und wie regelmäßig sich die Artikel verkaufen.

Die Gebühren müssen abgezogen werden, bevor du einen Verkauf als Gewinn verbuchen kannst. eBay erhebt derzeit eine Endwertgebühr von 13,6 % auf die meisten Kategorien bis zu 7.500 $, zuzüglich 0,30 $ bei Bestellungen von 10 $ oder weniger bzw. 0,40 $ oberhalb dieser Schwelle.

Der Vorteil dieser Methode zeigt sich erst nach dem ersten Verkauf. Geld, das in einem alten Handy, einer Spielkonsole, einem Sammlerstück oder einem anderen ungenutzten Artikel gebunden ist, wird zum Betriebskapital. Sie können den Erlös auf Ihr Sparkonto überweisen oder einen Teil davon nutzen, um einen weiteren Artikel zu beschaffen. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis in Anlehnung an den Verkaufspreis festzulegen und dabei zu vergessen, dass Gebühren und Versandkosten den Betrag schmälern, der tatsächlich in Ihrer Tasche landet.

Am besten geeignet für unbenutzte Artikel eBay 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie ungenutzte Gegenstände in Bargeld und nutzen Sie den Erlös anschließend als Betriebskapital. Mit dem Verkaufen beginnen

6. Print-on-Demand-Verkauf mit Printful

Print-on-Demand erfordert mehr Vorbereitungsaufwand als ein Sparkonto, kann aber ein fertiges Design in einen Wert verwandeln, der sich immer wieder verkauft. Die Anmeldung bei Printful ist kostenlos, und die Produkte werden erst hergestellt, nachdem ein Kunde eine Bestellung aufgegeben hat. Sie müssen im Voraus weder Waren kaufen noch lagern.

Neuere Print-on-Demand-Shops können laut der Aufschlüsselung von GrowingYourCraft für das Jahr 2026 etwa 50 bis 300 Dollar pro Monat verdienen, während etabliertere Verkäufer 1.000 bis 2.000 Dollar oder mehr erreichen können. Diese Zahlen hängen von der Nachfrage ab und sollten nicht als garantiertes Einkommen betrachtet werden.

Bei kreativen Inhalten bekommt die Frage „Wie kann ich Geld für mich arbeiten lassen?“ eine andere Bedeutung. Das wertvolle Kapital ist der Katalog, den du aufbaust. Ein Design erfordert zwar zunächst Arbeit, aber Printful kümmert sich bei jedem Verkauf um die Produktion und den Versand. Unser Leitfaden zum Geldverdienen mit einem Hobby behandelt weitere Möglichkeiten, wie du etwas, das du ohnehin gerne erschaffst, in Einkommen umwandeln kannst. Sie müssen den Shop dennoch vermarkten und die Produkte aktualisieren, sodass das Modell bestenfalls als halbpassiv bezeichnet werden kann.

Ein häufiger Fehler ist es, den Verkaufspreis allein anhand der Produktgrundkosten festzulegen. Produktionskosten, Versandkosten, Shop-Gebühren und Werbekosten können die endgültige Marge schmälern.

Am besten geeignet für den Wiederverkauf von Designs Printful 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist kostenlos, es ist kein Lagerbestand erforderlich und die Auftragsabwicklung erfolgt erst bei Eingang einer Bestellung. Mit dem Verkauf beginnen

7. Verkauf von Stockfotos und -videos auf Adobe Stock

Fotos und Videos können zu wiederverwendbaren digitalen Assets werden, sobald sie von Adobe Stock akzeptiert wurden. Sie laden die Datei einmal hoch, und Kunden können sie später weiterhin lizenzieren. Adobe zahlt derzeit im Rahmen seiner Standardtarife 33 % Lizenzgebühren für Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen sowie 35 % für Videos.

Die Verdienstobergrenze hängt davon ab, wie oft Ihre Werke lizenziert werden. Für Standardbilder in großen Abonnementtarifen gilt derzeit eine Mindestlizenzgebühr von 0,33 US-Dollar für Urheber mit weniger als 1.000 Lizenzen seit Beginn ihrer Tätigkeit; bei einem kleinen Portfolio ist daher mit bescheidenen Erträgen zu rechnen. Eine größere Bibliothek bietet jedem einzelnen Upload mehr Verkaufschancen.

Für Kreative, die sich fragen, wie sie mit bereits produzierten Werken Geld verdienen können, ist dies eine der klarsten assetbasierten Optionen. Adobe Stock ermöglicht es Mitwirkenden zudem, im Rahmen einer nicht-exklusiven Vereinbarung das Eigentumsrecht an ihren Werken zu behalten.

Um hier Geld zu verdienen, braucht man zunächst einmal nützliche Inhalte. Allgemeine Themen können unter Tausenden von konkurrierenden Dateien untergehen, und das Hochladen einer Handvoll Bilder führt selten zu nennenswerten Einnahmen. Ein häufiger Fehler ist es, die Lizenzierung von Stockfotos als sofortiges passives Einkommen zu betrachten, bevor man einen Katalog aufgebaut hat, den die Leute tatsächlich lizenzieren möchten.

Ideal für kreative Inhalte Adobe Stock 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie 33 % an Fotos und 35 % an Videos, die über Adobe Stock lizenziert werden. Werden Sie Mitwirkender

Ein Vergleich der 7 Methoden

Die beste Antwort auf die Frage, wie man Geld für sich arbeiten lässt, hängt davon ab, ob man bereits über Bargeld verfügt, das man beiseite legen kann, oder über einen Vermögenswert, den man in Einkommen umwandeln kann. Die folgende Tabelle unterscheidet zwischen risikoärmeren Bargeldoptionen einerseits und Marktinvestitionen sowie Methoden, die Vorarbeit erfordern, andererseits. Die unten aufgeführten Zahlen sind nicht direkt vergleichbar, da Ersparnisse und Kapitalanlagen durch Zinsen oder Marktrenditen Erträge erzielen, während die anderen Methoden Umsätze oder Lizenzgebühren generieren.

Methode Typische Einnahmen Gründungskosten Hochverzinsliches Sparkonto Rund 3,40 % APY bei Marcus 0 $, zuzüglich des Einzahlungsbetrags Schatzwechsel Variiert je nach Auktionskurs und Laufzeit Mindesteinlage 100 $ Dividenden- und Indexfonds Die historischen Renditen variieren, es gibt keine garantierte Rendite Mindestbetrag von 0 $ bei FZROX, zzgl. des zu investierenden Betrags Börsennotierte REITs Variiert je nach REIT, abhängig von Dividenden und Kursveränderungen Hängt vom Aktienkurs oder der Maklergebühr ab Weiterverkauf auf eBay Etwa 200 bis 500 $ pro Monat für Teilzeitverkäufer 0 US-Dollar, wenn Sie eigene Artikel verkaufen Printful Print-on-Demand Etwa 50 bis 300 US-Dollar pro Monat für neuere Shops 0 $ für den Start, zuzüglich Kosten für den Online-Shop Adobe Stock 33 % Lizenzgebühr auf Bilder und 35 % auf Videos 0 $ bei vorhandener Ausrüstung Hochverzinsliches Sparkonto Rund 3,40 % APY bei Marcus 0 $, plus Geld zum Einzahlen

Hochverzinsliche Spareinlagen und Schatzwechsel sind hier die konservativsten Optionen. Indexfonds und börsennotierte REITs können an Wert verlieren, sodass ein höheres Wachstums- oder Ertragspotenzial mit einem echten Risiko verbunden ist, einen Teil Ihrer Investition zu verlieren.

Die vermögensbasierten Methoden tauschen finanzielles Risiko gegen mehr Arbeit ein. Bei eBay lassen sich Besitztümer schnell in Bargeld umwandeln, während bei Printful und Adobe Stock nützliche Produkte oder kreative Inhalte erforderlich sind, bevor wiederkehrende Einnahmen möglich werden. Unser Leitfaden zum Thema „So erzielen Sie zusätzliches Einkommen“ behandelt aktivere Optionen, falls Sie Bargeld benötigen, während sich diese Vermögenswerte noch aufbauen.

Prämien-Apps als kurzfristiges Überbrückungseinkommen

Belohnungs-Apps geben keine wirkliche Antwort auf die Frage „Wie kann ich mein Geld für mich arbeiten lassen?“, da sie dich immer noch für das Erledigen von Aufgaben bezahlen. Sie können jedoch ein wenig zusätzliches Geld einbringen, während ein Printful-Shop oder eine Adobe Stock-Bibliothek erst noch an Fahrt gewinnt.

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Was nicht funktioniert

Eine sicherere Antwort auf die Frage „Wie kann ich mein Geld für mich arbeiten lassen?“ beginnt damit, zu erkennen, wann eine Rendite sicherer erscheint, als sie tatsächlich ist. Die größten Fehler in dieser Liste entstehen meist dadurch, dass Risiken ignoriert werden oder dass man erwartet, dass eine Anlage passiv wird, bevor die Vorarbeit abgeschlossen ist.

Anlagerenditen als garantiert betrachten. Indexfonds und REITs können an Wert verlieren, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Garant für zukünftige Gewinne. Auch die Ausschüttungen von REITs können sich ändern.

Indexfonds und REITs können an Wert verlieren, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Garant für zukünftige Gewinne. Auch die Ausschüttungen von REITs können sich ändern. Die Auswahl eines Sparprodukts allein anhand des APY. Hohe Sparzinsen können sich ändern; prüfen Sie daher neben dem angegebenen Zinssatz auch die Kontobedingungen und die Verfügbarkeit Ihres Geldes.

Hohe Sparzinsen können sich ändern; prüfen Sie daher neben dem angegebenen Zinssatz auch die Kontobedingungen und die Verfügbarkeit Ihres Geldes. Der Kauf einer Schatzanweisung, ohne das Fälligkeitsdatum zu prüfen. Schatzanweisungen sind auf eine feste Laufzeit ausgelegt. Ein Verkauf vor Fälligkeit verändert die einfache „Kaufen-und-Halten“-Berechnung.

Schatzanweisungen sind auf eine feste Laufzeit ausgelegt. Ein Verkauf vor Fälligkeit verändert die einfache „Kaufen-und-Halten“-Berechnung. Einen eBay -Verkauf als reinen Gewinn zu betrachten. Plattformgebühren, Versandkosten und die Anschaffungskosten eines Artikels mindern den Betrag, den Sie tatsächlich behalten.

Plattformgebühren, Versandkosten und die Anschaffungskosten eines Artikels mindern den Betrag, den Sie tatsächlich behalten. Online-Verkäufe als völlig passiv zu bezeichnen. Printful übernimmt zwar die Abwicklung, aber die Angebote erfordern dennoch Aufmerksamkeit. Auch Adobe Stock benötigt einen umfangreichen Katalog, bevor wiederkehrende Lizenzgebühren nennbar werden.

Abschließendes Fazit: Wie du dein Geld für dich arbeiten lässt

Wie bringe ich mein Geld also in der Praxis zum Arbeiten? Beginnen Sie mit den Ressourcen, die Sie bereits haben. Ein hochverzinsliches Sparkonto ist die einfachste Option für ungenutztes Bargeld, auf das Sie weiterhin zugreifen möchten, während Schatzwechsel sich für Geld eignen, das Sie für einen bestimmten Zeitraum ruhen lassen können.

Indexfonds und börsennotierte REITs bieten einen anderen Kompromiss. Sie können langfristiges Wachstum oder Erträge bieten, aber Ihre Anlage kann an Wert verlieren. Wer Kapitalerhalt priorisiert, sollte diesen Unterschied verstehen, bevor er über Sparprodukte oder Staatsanleihen hinausgeht.

Sie können Ihr Geld auch durch Vermögenswerte statt durch Anlagen für sich arbeiten lassen. Ein ungenutzter Gegenstand kann über eBay zu Betriebskapital werden, während ein nützliches Design oder ein Stockfoto nach Fertigstellung des Originalwerks potenziell mehr als einmal Erträge abwerfen kann.

Es ist nicht notwendig, jede der hier genannten Methoden anzuwenden. Der beste Ansatz ist der, der zu dem passt, was Sie bereits besitzen, und zu dem Risikoniveau, mit dem Sie sich wohlfühlen.

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Häufig gestellte Fragen