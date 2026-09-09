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Tipps zum Geldsparen: Der umfassende Leitfaden mit 7 konkreten Möglichkeiten, im Jahr 2026 mehr zu sparen und zu verdienen

Der beste Tipp zum Geldsparen lautet: Hören Sie auf, Sparen und Geldverdienen als zwei getrennte Aufgaben zu betrachten, und beginnen Sie, sie als eine einzige Gewohnheit zu behandeln. Ein Bankbonus, bei dem Sie 400 Dollar erhalten, nur weil Sie Ihr Gehalt umleiten lassen, belegt dies: Das Geld war bereits da und wartete nur auf einen kleinen Einrichtungsschritt, den sich niemand die Mühe macht, zu tun.

Das ist die eigentliche Umstellung, die dahintersteckt, wenn es darum geht, Geld zu sparen und zusätzliches Geld zu verdienen – und zwar so, dass es auch wirklich funktioniert. Anstatt jede Methode auf einmal auszuprobieren, wähle eine oder zwei der folgenden sieben aus und probiere sie ein paar Wochen lang aus, bevor du entscheidest, ob sie sich lohnen.

Kostenlose Tools zum Sparen in Kombination mit einer flexiblen Verdienstmethode sind der schnellste Weg zu echtem finanziellen Spielraum. Dieser Leitfaden bewertet alle sieben Methoden anhand der jeweiligen Zahlen , damit du dir eine Sammlung von Spartipps zusammenstellen kannst, die sich wirklich auszahlen.

Sind diese Spartipps tatsächlich realistisch?

Diese Spartipps sind realistisch, allerdings nicht in gleichem Maße. Ein einmaliger Bankbonus funktioniert für fast jeden, der ein regelmäßiges Einkommen hat, während laufende Einnahmen aus Nebenjobs oder der Vermietung eines Autos entweder Zeit oder einen Vermögenswert erfordern, den du bereits besitzt.

Wo du landest, hängt wirklich davon ab, womit du startest. Freizeit spricht für Nebenjobs, ein überschüssiger Vermögenswert wie ein Auto spricht für Mieteinnahmen, und eine freie Stunde spricht für die schnelleren Erfolge mit geringem Aufwand.

Die meisten Menschen sollten nicht erwarten, dass sich alle sieben Tipps gleichermaßen oder auf einmal auszahlen. Manche erfordern ein echtes, kontinuierliches Engagement; andere brauchen nur einen einzigen Einrichtungsschritt und laufen dann still im Hintergrund. Es ist wichtiger, das Kleingedruckte zu jedem Tipp zu lesen, bevor man Zeit investiert, als jede Option auf der Liste zu verfolgen.

Genau diese Unterscheidung ist das A und O guter Tipps zur privaten Finanzplanung: Die Methode an das anzupassen, was man bereits hat, anstatt Zeit oder Geld in eine Methode zu stecken, die nicht zum eigenen Leben passt. Mieter und alle, die kein zweites Auto haben, sollten sich zunächst auf die kostenlosen Möglichkeiten konzentrieren, bei denen man nur etwas einrichten muss – und ein Bankbonus ist eine der Möglichkeiten, in einer Stunde Geld zu verdienen, wenn Sie einfach noch vor Tagesende Bargeld benötigen.

7 konkrete Möglichkeiten, diese Spartipps in die Tat umzusetzen

Um Tipps zum Geldsparen in echtes Geld umzuwandeln, kommt es darauf an, Methoden zu wählen, die zu Ihrem tatsächlichen Leben passen, anstatt jedem Trend gleichzeitig hinterherzulaufen. Die folgenden sieben Tipps umfassen kostenlose Bankboni, das Kombinieren von Cashbacks und Nebenjobs – allesamt echte Möglichkeiten, Geld zu sparen und zusätzliches Geld zu verdienen, ohne raten zu müssen.

1. Holen Sie sich einen Bonus für die Eröffnung eines Bankkontos

Unter den Spartipps erfordert dieser am wenigsten Fantasie: Eröffne ein Konto, lass dein Gehalt darauf überweisen und erhalte 400 Dollar für eine Gewohnheit, die du ohnehin schon hattest. Der „Total Checking“-Bonus von Chase wird ausgezahlt, sobald du innerhalb von 90 Tagen nach der Anmeldung mindestens 1.000 $ als Direktüberweisung erhältst – ganz ohne neue Fähigkeiten oder Tools.

Andere Banken bieten ähnliche Angebote an, falls Chase nicht zu Ihnen passt. Citibank zahlt 325 $ für zwei direkte Einzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 $ innerhalb desselben 90-Tage-Zeitraums, und für beide gilt dieselbe Grundregel: Die Einzahlung muss aus tatsächlichen Gehaltszahlungen oder Sozialleistungen stammen, nicht aus einer Überweisung zwischen Ihren eigenen Konten.

Die eigentliche Kunst besteht hier nicht darin, den Bonus zu erhalten, sondern ihn zu behalten. Wer das Konto zu früh oder vor Ablauf der von der Bank festgelegten Mindestlaufzeit schließt, verliert in der Regel den gesamten Bonus. Wer vollständig zu einer anderen Bank wechselt, sollte zunächst seine Einzugsermächtigungen anpassen, da eine einzige versäumte Zahlung den Gewinn mit einem einzigen Fehler zunichte machen kann.

Für alle, die lernen möchten, wie man schnell Geld spart, kommt ein garantierter Bankbonus im Bereich der privaten Finanzen fast schon einem Geschenk gleich – vorausgesetzt, man liest das Kleingedruckte, bevor man sich anmeldet.

400 $ Anmeldebonus Chase Total Checking 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der schnellsten Spartipps, mit denen Sie Geld verdienen können: Sie erhalten 400 Dollar für die Umleitung Ihres Gehaltsschecks. Zum Angebot

2. Cashback mit einer kostenlosen Browser-Erweiterung kombinieren

Dies ist einer der Spartipps, der nichts weiter von Ihnen verlangt, als einmalig eine Erweiterung zu installieren und sie im Hintergrund laufen zu lassen. Rakuten zahlt dem durchschnittlichen Käufer über seinen vierteljährlichen „Big Fat Check“ 101 bis 120 Dollar pro Jahr – einfach dafür , dass Sie Dinge kaufen , die Sie ohnehin schon kaufen wollten.

Kombiniert man Anmelde- und Empfehlungsboni noch dazu, steigt dieser Betrag auf 400 bis 500 Dollar pro Jahr. Vielkäufer im Internet, die mehrere Cashback-Apps kombinieren, berichten von 1.200 Dollar oder mehr – allerdings ist das die Obergrenze und keine realistische Start-Erwartung bei gelegentlicher Nutzung.

Die Auszahlungen erfolgen vierteljährlich, sobald Ihr Guthaben einen geringen Mindestbetrag von 5,01 $ erreicht hat – per Scheck, PayPal oder Bilt-Punkten. Rakutens US-Shop weist bei Zehntausenden von Bewertungen eine solide Bewertung von 4 von 5 Punkten auf – eine Erfolgsbilanz, mit der die meisten Cashback-Tools nicht mithalten können.

Die einzige Gewohnheit, die tatsächlich darüber entscheidet, ob das alles funktioniert, ist, daran zu denken, die Erweiterung vor dem Bezahlen zu aktivieren. Überspringt man diesen Schritt, bringt der gesamte Einkauf nichts ein – ganz gleich, wie berechtigter er auch gewesen sein mag. Unter den Tipps zur privaten Finanzplanung ist dies einer der seltenen Fälle, bei denen das Schwierigste darin besteht, an einen einzigen Klick zu denken.

Kostenloses passives Cashback Rakuten 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der am einfachsten umzusetzenden Spartipps, mit dem Sie jährlich zwischen 101 und über 500 Dollar an Cashback erhalten. Bei Rakuten anmelden

3. Liefere für DoorDash mit flexiblen Arbeitszeiten

Auf dem Papier sieht DoorDash nach 15 bis 30 Dollar pro Stunde aus, aber die Zahl, auf die es wirklich ankommt, ist das, was nach Abzug von Benzinkosten, Fahrzeugverschleiß und Selbstständigensteuer auf deinem Konto landet: für die meisten Fahrer eher 10 bis 18 Dollar pro Stunde. Den angegebenen Betrag als Nettoverdienst zu betrachten, ist der schnellste Weg, sich von diesem Spartipp übervorteilt zu fühlen.

Der eigentliche Hebel liegt darin, wann und wie du fährst. Fahrer, die sich an die Stoßzeiten – Mittagessen, Abendessen und Wochenendabende – halten und schwache Bestellungen im Wert von 2 bis 4 Dollar auslassen, geben an, 22 bis 28 Dollar pro Stunde zu verdienen, denn das Ablehnen von Bestellungen mit geringen Trinkgeldern schafft Platz für diejenigen, die es sich wirklich lohnen, anzunehmen. Bewerber benötigen lediglich einen Führerschein, eine eigene Versicherung und eine Hintergrundüberprüfung, die in der Regel innerhalb einer Woche abgeschlossen ist.

Zwei Gewohnheiten unterscheiden einen ordentlichen Stundenlohn von einem enttäuschenden. Das Annehmen jeder Bestellung unabhängig vom Verdienst verdrängt die besseren Aufträge, und das Unterlassen der Fahrtenaufzeichnung kostet stillschweigend Geld, sobald die Selbstständigensteuer fällig wird. Für jeden, der herausfinden möchte, wie man mit einem flexiblen Zeitplan schnell Geld sparen kann, ist es wichtiger, bei den Bestellungen wählerisch zu sein, als zusätzliche Stunden zu arbeiten.

Flexible Vergütung für Aufträge DoorDash 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein flexibler Spartipp für Fahrer, mit dem man je nach Arbeitszeit zwischen 10 und 28 Dollar pro Stunde verdienen kann. Bei Dash bewerben

4. Vermieten Sie Ihr Auto über Turo

Ein Auto, das ungenutzt in der Einfahrt steht, ist eine der am häufigsten übersehenen Möglichkeiten, Geld zu sparen und sich etwas dazuzuverdienen – und Turo verwandelt diese Leerlaufzeit in etwa 10.489 Dollar pro Jahr und Auto, also rund 874 Dollar im Monat. Diese Zahl ist jedoch ein Bruttobetrag und entspricht nicht dem Betrag, der tatsächlich in Ihrer Tasche landet, wenn Kosten für Kraftstoff, Wartung und Wertminderung abgezogen sind.

Entscheidend für Ihren Nettoverdienst ist der Versicherungsschutz. Gastgeber behalten 60 % der Fahrteinnahmen bei maximaler Deckung oder 75 % bei einem Tarif mit 250 $ Selbstbeteiligung ein; außerdem fallen pro Fahrt eine pauschale Reinigungsgebühr von 50 $ sowie etwa 0,45 $ pro gefahrener Meile an. Die Auszahlungen erfolgen etwa drei Werktage nach Ende einer Fahrt; es dauert dann noch einige Tage, bis das Geld auf Ihrem Konto gutgeschrieben wird.

Den 60-%-Tarif nur wegen des zusätzlichen Schutzes zu wählen, ohne durchzurechnen, was diese Aufteilung über ein Jahr hinweg tatsächlich kostet, ist der häufigste Fehler unter diesen Tipps zum Geldsparen. Die Zulassungsregeln von Turo bezüglich Fahrzeugalter, Kilometerstand und Zustand vor der Inserierung zu ignorieren, ist ein weiterer Fehler, den man von vornherein vermeiden sollte.

Passives Einkommen aus der Autovermietung Turo 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der wertvollsten Spartipps für Autobesitzer, die etwa 10.489 Dollar brutto im Jahr verdienen. Inserat erstellen

5. Verkaufen Sie unerwünschte Geschenkkarten gegen Bargeld

Geschenkkarten, die ungenutzt in einer Schublade liegen, sind verlorenes Geld – CardCash wandelt sie wieder in Bargeld um, und zwar zu 60 % bis 85 % des Nennwerts, bei besonders gefragten Marken manchmal sogar bis zu 92 %. Das ist einer der einfachsten Spartipps hier, da Sie nichts weiter einrichten müssen als eine Karte, die Sie bereits besitzen.

Die Nachfrage nach der jeweiligen Marke entscheidet letztendlich über deine Auszahlung. Eine Apple-Store-Karte im Wert von 100 $ wurde kürzlich für 77,50 $ verkauft, während eine Microsoft-Karte im Wert von 100 $ nur 60 $ einbrachte, obwohl beide denselben Nennwert hatten. Die Auszahlungen erfolgen innerhalb von ein bis zwei Werktagen nach der Genehmigung, und eine Option für eine sofort verfügbare virtuelle Mastercard erspart Verkäufern, die sofort Bargeld benötigen, die Wartezeit gänzlich.

Zwei Gewohnheiten sorgen dafür, dass hier niemand enttäuscht wird. Die Erwartung, bei Nischen- oder regionalen Einzelhändlern Angebote nahe am Nennwert zu erhalten, weckt unrealistische Erwartungen, da große Marken durchweg mehr zahlen. Das Versenden einer physischen Karte ohne Sendungsverfolgung ist der andere Fehler, denn eine auf dem Transportweg verlorene Karte bedeutet bestenfalls eine verspätete Auszahlung.

Unter den Tipps zur privaten Finanzplanung ist dieser hier besonders risikoarm: Sie investieren weder Zeit noch Geld, sondern wandeln lediglich einen Vermögenswert um, den Sie längst vergessen hatten.

Bis zu 92 % des Nennwerts CardCash 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein risikofreier Spartipp für ungenutzte Geschenkkarten, bei dem 60 % bis 92 % des Nennwerts ausgezahlt werden. Heute verkaufen

6. Verdienen Sie Geld mit Usability-Tests bei UserTesting

Unter den Tipps zum Geldsparen durch das Anwenden bestimmter Fähigkeiten zahlt UserTesting pro Aufgabe am meisten und wirbt mit bis zu 60 US-Dollar pro Test, wobei die tatsächliche Vergütung pro Test zwischen 10 und 120 US-Dollar liegt und regelmäßige Tester von 40 bis 70 US-Dollar pro Monat berichten. Der Haken liegt nicht in der Arbeit selbst, sondern in der Qualifizierung für die Tests, da vor jedem einzelnen Test anhand von Screening-Fragen eine bestimmte Zielgruppe herausgefiltert wird.

Um loszulegen, braucht man lediglich ein Gerät mit einem funktionierenden Mikrofon und ein aktives PayPal-Konto, allerdings liegt die Annahmequote für qualifizierte Tests bei 15 % bis 25 %. Die Zahlung geht etwa 14 Tage nach der Freigabe eines unmoderierten Tests bei PayPal ein, bei moderierten Sitzungen innerhalb einer Woche – dies ist also kein Weg für diejenigen, die heute schnell Geld sparen wollen.

Die eine Gewohnheit, die darüber entscheidet, ob man überhaupt angenommen wird, ist der Übungstest. Das überstürzte Durchlaufen der erforderlichen „Think-Aloud“-Kommentare ist der Hauptgrund für die Ablehnung von Bewerbungen; daher ist es hier wichtiger, langsam vorzugehen und deutlich zu sprechen, als schnell zu sein.

Bis zu 60 US-Dollar pro Test UserTesting 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein kompetenzbasierter Spartipp für Tester, bei dem pro Test 10 bis 120 Dollar gezahlt werden. Für den Test bewerben

7. Cashback-Umfragen und -Aufgaben

Bezahlte Umfrage- und Cashback-Apps stehen unter diesen Spartipps ganz unten auf der Aufwandsskala, und genau das ist der Punkt: Gelegenheitsnutzer verdienen 20 bis 50 Dollar im Monat, tägliche Nutzer kommen auf 50 bis 100 Dollar – und das alles für ein paar Minuten Zeit hier und da. Niemand ersetzt damit sein Gehalt, aber sie sind ein echter Einstieg in Möglichkeiten, Geld zu sparen und etwas dazu zu verdienen, ohne dass man sich erst einarbeiten muss.

Swagbucks ist einer der etablierteren Namen in dieser Kategorie: 100 SB entsprechen 1 US-Dollar, Auszahlungen über PayPal sind ab einem Mindestbetrag von etwa 3 US-Dollar möglich, und einige Geschenkkarten lassen sich sogar noch früher freischalten. Wenn man die Grundlagen bereits beherrscht und mehr aus seinem Guthaben herausholen möchte, lohnt es sich, genauer hinzuschauen, wie man mit Swagbucks Geld verdienen kann.

Der eigentliche Fehler liegt nicht in der App, sondern in der Einstellung. Wenn man die Vergütung für Umfragen als nennenswertes Einkommen betrachtet, anstatt als Kleingeld, das zu sechs besseren Methoden hinzukommt, verschwendet man Stunden damit, Aufgaben nachzujagen, die die Zeit von vornherein nicht wert waren.

Verdienen Sie kostenloses Geld Swagbucks 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Einer der einfachsten Spartipps, mit denen Sie noch heute beginnen können: Verdienen Sie 20 bis über 100 Dollar pro Monat mit Umfragen und Aufgaben. Bei Swagbucks anmelden

Ein Vergleich dieser 7 Methoden

Hier sehen Sie, wie sich die Startkosten und die Auszahlungsgeschwindigkeit bei allen sieben dieser Tipps zum Geldsparen vergleichen lassen.

Methode Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistische Verdienstspanne Chase-Bank-Bonus Kostenlos ~90 Tage + 15 Tage 400 $ einmalig Rakuten-Cashback Kostenlos Vierteljährlich (mind. 5,01 $) 101 bis 500+ $ pro Jahr DoorDash-Lieferung Eigenes Fahrzeug + Versicherung Nach einer 5- bis 7-tägigen Hintergrundüberprüfung 10 bis 18 $/Stunde netto Turo-Autovermietung Eigenes Auto + Schutzplan 6 bis 8 Werktage pro Fahrt ca. 10.489 $ pro Jahr und Auto (brutto) CardCash-Geschenkkarten Kostenlos (vorhandene Karten erforderlich) 1 bis 2 Werktage 60 % bis 92 % des Nennwerts UserTesting Kostenlos 7 bis 14 Tage pro Test 10 bis 120 $ pro Test Umfrageaufgaben Kostenlos Laufend (Mindestauszahlung 300 SB) 20 bis 100+ Dollar pro Monat

Abgesehen von diesen sieben Apps sind Apps, die für schnelle tägliche Aufgaben bezahlen, eine weitere Möglichkeit, mit dem Smartphone Geld zu verdienen – und sollten in Betracht gezogen werden, sobald Sie bereits ein oder zwei dieser Spartipps umsetzen. Sie fügen sich nahtlos in eine breitere Palette von Tipps zur privaten Finanzplanung ein, die auf müheloser, smartphone-basierter Arbeit basieren.

Steigern Sie Ihre Ersparnisse noch weiter mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

„Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps ergänzen diese Spartipps um eine weitere Ebene und bieten in der Regel 1 bis 35 Dollar pro Auszahlung bei nahezu null Aufwand, sobald sie installiert sind. Sie ersetzen keine der oben genannten Methoden, lassen sich aber problemlos mit allen kombinieren, da keine der sieben Methoden Exklusivität erfordert.

Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, schnell kleine, aber stetige Beträge zu sparen, lohnen sich einfache „Play-to-Earn“-Spiele einen Blick, bevor man sich in die untenstehende Tabelle vertieft: drei bewährte Plattformen mit echten, überprüfbaren Mindestauszahlungen und ohne Beitrittskosten.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

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Was nicht funktioniert

Die meisten falschen Spartipps haben eines gemeinsam: Sie verlangen Geld oder Zugriff auf dein Konto, bevor sie überhaupt etwas auszahlen. Alle oben aufgeführten Methoden sind kostenlos – und genau dieses Detail ist der schnellste Weg, einen Betrug zu erkennen, bevor er dich etwas kostet.

Apps mit „Cashback“ oder „Prämien“ gegen Vorabgebühren : Eine Anmeldegebühr oder ein kostenpflichtiges Abonnement, bevor Sie Geld abheben können, ist an sich schon ein Warnsignal. Echte Prämienprogramme wie Rakuten, Snakzy, BigCash und KashKick verlangen niemals Gebühren für Geld, das Sie bereits verdient haben.

: Eine Anmeldegebühr oder ein kostenpflichtiges Abonnement, bevor Sie Geld abheben können, ist an sich schon ein Warnsignal. Echte Prämienprogramme wie Rakuten, Snakzy, BigCash und KashKick verlangen niemals Gebühren für Geld, das Sie bereits verdient haben. Ein Auto ohne angemessene Versicherung vermieten : Wenn man auf einen Versicherungsschutz verzichtet, um bei jeder Fahrt ein paar Prozent zu sparen, tauscht man eine kleine Ersparnis jetzt gegen eine echte persönliche Haftung später ein – und diese Rechnung geht für den Eigentümer nie wirklich auf.

: Wenn man auf einen Versicherungsschutz verzichtet, um bei jeder Fahrt ein paar Prozent zu sparen, tauscht man eine kleine Ersparnis jetzt gegen eine echte persönliche Haftung später ein – und diese Rechnung geht für den Eigentümer nie wirklich auf. Umfrage-„Fabriken“, die Gebühren für den Zugriff auf Aufgaben verlangen : Eine seriöse Plattform bezahlt Sie für Ihre Zeit und verlangt niemals eine Gebühr für den Zugang. Jede Website, die eine Zahlung verlangt, bevor sie bezahlte Umfragen anzeigt, verkauft Zugang, keine Chance.

: Eine seriöse Plattform bezahlt Sie für Ihre Zeit und verlangt niemals eine Gebühr für den Zugang. Jede Website, die eine Zahlung verlangt, bevor sie bezahlte Umfragen anzeigt, verkauft Zugang, keine Chance. Weiterverkauf von Geschenkkarten über nicht geprüfte Kleinanzeigen von Drittanbietern: Wenn man einen geprüften Marktplatz umgeht, um einen etwas besseren Preis herauszuschlagen, verliert man jegliche Regressmöglichkeit, falls ein Käufer das Guthaben vor der Bezahlung aufbraucht – und verwandelt so einen kleinen Gewinn in einen Totalverlust.

Abschließendes Fazit zu den Tipps zum Geldsparen

Der realistischste Weg, diese Tipps zum Geldsparen umzusetzen, beginnt im Kleinen: Sichern Sie sich zuerst die kostenlosen, einmaligen Gewinne – den Chase-Bankbonus und das Rakuten-Cashback –, bevor Sie eine zeit- oder vermögensbasierte Methode wie DoorDash oder Turo hinzufügen. Zwei oder drei der sieben Tipps zu kombinieren, anstatt alle auf einmal zu verfolgen, ist das, was innerhalb von ein oder zwei Monaten tatsächlich etwas bewirkt.

Ein einziger Bankbonus bringt in etwa drei Monaten 400 Dollar ein – und das fast ohne Aufwand. Rakuten fügt jedes Quartal einen kleineren, wiederkehrenden Betrag hinzu, und wenn man Snakzy im Hintergrund mit einbezieht, kommen zu beidem noch ein paar Dollar dazu – ganz ohne zusätzlichen Zeitaufwand.

Die sieben oben genannten Methoden – und nicht nur eine allgemeine Budgetplanung – sind es, die Tipps zum Geldsparen tatsächlich in Geld verwandeln, das auf einem Bankkonto liegt.

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Häufig gestellte Fragen