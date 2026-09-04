Jobs als freiberuflicher Autor: 7 Möglichkeiten, Geld zu verdienen

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Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen als freiberuflicher Autor sind, können Sie schon innerhalb weniger Tage einen ersten kleinen Verdienst erzielen, doch bis sich ein vollwertiges Einkommen einstellt, dauert es in der Regel Monate. Textbroker bietet hier den schnellsten Weg, da Autoren nach Bestehen eines Schreibtests sofort loslegen können, auch wenn die Vergütung für Anfänger am unteren Ende des Marktes liegt.

Die einfachsten freiberuflichen Schreibaufträge für Anfänger werden mit etwa 0,011 bis 0,055 US-Dollar pro Wort oder 18 bis 35 US-Dollar pro Stunde vergütet, was einen nützlichen Anhaltspunkt dafür liefert, wie viel freiberufliche Autoren auf Einstiegsniveau verdienen. Spezialisten wie Fördermittelantragsteller und UX-Autoren können schließlich 100 $ pro Stunde verdienen, sobald sie über ein starkes Portfolio verfügen. Die Vergütung pro Wort ist nur ein Teil des Gesamtbildes, da in vielen Nischen stattdessen nach Stunden oder Projekten abgerechnet wird.

Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie ohne Erfahrung freiberuflicher Autor werden können, besteht das erste Ziel darin, nachzuweisen, dass Sie fehlerfreie Arbeit termingerecht liefern können. Dieser Leitfaden behandelt Korrekturlesen, das Verfassen von Lebensläufen, das Schreiben von Förderanträgen, UX-Writing, Drehbuchschreiben, das Verfassen von Inhalten für Content-Mills und Transkription. Außerdem wird aufgezeigt, wie sich die besten Plattformen für freiberufliche Autoren hinsichtlich Vergütung, Einstiegsanforderungen und Auszahlungsgeschwindigkeit unterscheiden.

Wie realistisch sind Jobs als freiberuflicher Autor?

Wenn du Jobs als freiberuflicher Autor in Betracht ziehst, ist ein erster Gehaltsscheck innerhalb weniger Tage oder Wochen realistisch. Ein volles Einkommen zu ersetzen, dauert in der Regel einige Monate, da die besser bezahlten Optionen von Kundenbeziehungen und dem Nachweis deiner Fähigkeiten abhängen.

Die Bandbreite bei freiberuflichen Schreibaufträgen für Einsteiger ist groß, sodass die Frage „Wie viel kann man verdienen?“ je nach Nische sehr unterschiedlich beantwortet wird. Ein Autor, der den Textbroker-Test besteht, kann innerhalb von ein oder zwei Tagen Geld verdienen, doch die Vergütungssätze sind so niedrig, dass sich dies eher als Überbrückung denn als langfristiger Plan eignet. Korrekturlesen und das Verfassen von Förderanträgen können deutlich besser bezahlt werden, allerdings kann es Wochen dauern, bis man den ersten Kunden gewonnen hat.

Für Anfänger kann der Wortlohn als freiberuflicher Autor zunächst am unteren Ende des Marktes liegen, solange das Portfolio noch dünn ist. Höhere Sätze setzen in der Regel einige überzeugende Arbeitsproben sowie den Nachweis voraus, dass Sie sich in einer bestimmten Nische auskennen.

Wenn Sie recherchieren, wie man ohne Erfahrung freiberuflicher Autor wird, sollten Sie damit rechnen, erst diese Nachweise zu sammeln, bevor Sie Premiumtarife anstreben. Ein paar Testbeiträge und mehrere Stunden täglich für die Akquise können helfen, aber die ersten ein oder zwei Monate können dennoch unbeständig verlaufen.

Vorkenntnisse wie Unterrichtserfahrung, Lektoratserfahrung oder Fachwissen können die Lernkurve verkürzen, doch Kunden wollen dennoch den Nachweis, dass Sie diese Fähigkeiten bei bezahlten Schreibaufträgen anwenden können. Besser bezahlte Aufträge als freiberuflicher Autor belohnen nachgewiesene Erfolge mehr als bloße Schnelligkeit, und dieser Unterschied erklärt zum Teil, wie viel freiberufliche Autoren verdienen, sobald sie sich als Spezialisten bewährt haben.

7 konkrete Aufträge als freiberuflicher Autor

Wenn man Jobs als freiberuflicher Autor vergleicht, liegen die größten Unterschiede in der Bezahlung und darin, wie viel Nachweis die Kunden erwarten. Die besten Plattformen für freiberufliches Schreiben decken alles ab, von Content-Fabriken mit niedrigen Einstiegshürden bis hin zu Kundenmarktplätzen, sodass Jobs für Anfänger nicht alle die gleichen Zugangsvoraussetzungen haben.

Wenn Sie lernen möchten, wie man ohne Erfahrung freiberuflicher Autor wird, vergleichen Sie zunächst die Einstiegsanforderungen und die Zeit bis zur ersten Auszahlung, bevor Sie sich auf die Suche nach dem höchsten Wortlohn für freiberufliche Autoren begeben.

1. Freiberufliches Korrekturlesen und Lektorat auf Upwork

Die meisten Korrektoren auf Upwork verlangen zwischen 18 und 35 US-Dollar pro Stunde, wobei der Median laut der von Upwork veröffentlichten Tarifübersicht bei etwa 25 US-Dollar pro Stunde liegt. Wenn Sie als freiberuflicher Autor nach Aufträgen suchen, die nicht von veröffentlichten Autorenangaben abhängen, bietet Ihnen das Korrekturlesen eine weitere Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse anhand von Korrekturbeispielen unter Beweis zu stellen.

Spezialisierte Tätigkeiten können deutlich besser bezahlt werden. Die Tarifübersicht 2026 der Editorial Freelancers Association beziffert das Korrekturlesen im medizinischen und technischen Bereich auf 55 bis 65 US-Dollar pro Stunde, während das Korrekturlesen von Graphic Novels bei etwa 29 bis 33,50 US-Dollar pro Stunde liegt.

Für alle, die die Vergütung pro Wort für freiberufliche Autoren vergleichen: Laut Reedsy liegt der durchschnittliche Preis für Korrekturlesen bei etwa 0,02 $ pro Wort, wobei die Spanne zwischen etwa 0,01 $ und 0,05 $ reicht. Festpreis-Korrekturprojekte auf Upwork haben ein mittleres Budget von etwa 75 $.

Upwork gehört zudem zu den besten Plattformen für freiberufliches Schreiben, wenn Sie sowohl allgemeine als auch fachspezifische Lektoratsaufträge annehmen möchten. GigRadar berichtet, dass die Preise für allgemeine Texterstellung auf der Plattform im gleichen Zeitraum um 41 % gesunken sind, während spezialisierte Festaufträge um 25 % gestiegen sind.

Wenn Sie sich darüber informieren, wie man ohne Erfahrung freiberuflicher Autor wird, sollten Sie vor Ihrer Bewerbung ein überzeugendes Korrekturbeispiel erstellen. Das Korrekturlesen kann für Anfänger eine der leichter zugänglichen freiberuflichen Tätigkeiten im Bereich Schreiben sein, doch Preise unterhalb der 18-Dollar-pro-Stunde-Marke, nur um einen ersten Auftrag zu erhalten, können spätere Preiserhöhungen erschweren.

Beste Gesamtbewertung Upwork 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Stundensätze für Korrekturlesen liegen zwischen 18 und 35 US-Dollar, wobei in speziellen Nischen deutlich höhere Vergütungen gezahlt werden. Stellenangebote durchsuchen

2. Freiberufliches Verfassen von Lebensläufen und LinkedIn-Profilen auf Fiverr

Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen als freiberuflicher Autor mit klarer Projektpreisgestaltung sind, eignet sich das Verfassen von Lebensläufen gut, da Kunden in der Regel ein fertiges Paket erwerben. Die aktuellen Preise von Resumeable beginnen bei 157 US-Dollar für das Standard-Paket, steigen auf 297 US-Dollar für das Professional-Paket und 397 US-Dollar für das Premium-Paket und erreichen schließlich 597 US-Dollar für das Executive-Pro-Paket.

Der breitere Markt liefert eine hilfreiche Antwort auf die Frage „Wie viel kann man verdienen?“, wenn man Lebensläufe verfasst: Einstiegspakete liegen bei etwa 150 bis 250 US-Dollar, während Aufträge für Führungskräfte oder leitende Angestellte etwa 400 bis 600 US-Dollar erreichen. Die Seite „Freelance Resume Writer Salary“ von ZipRecruiter gibt den Median mit etwa 42 US-Dollar pro Stunde an, wobei die meisten Freiberufler zwischen 25 und 65 US-Dollar verdienen.

Das Verfassen von Lebensläufen eignet sich auch als Einstieg in die freiberufliche Schreibarbeit für Anfänger, da man Musterlebensläufe erstellen kann, bevor man einen Kunden gewinnt. Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie als freiberuflicher Autor ohne Erfahrung Fuß fassen können, erstellen Sie zwei oder drei Vorher-Nachher-Beispiele, die zeigen, wie Sie Struktur und Formulierung verbessern.

Für projektbasierte Dienstleistungen kann Fiverr eine der besten Plattformen für freiberufliches Schreiben sein, da Käufer dort bereits klar definierte Pakete erwarten. Ein häufiger Fehler ist es, einen Stundensatz anzugeben, während konkurrierende Anbieter einen einfachen Festpreis für den fertigen Lebenslauf und das Profil anbieten.

Am besten geeignet für die Preisgestaltung bei Projekten Fiverr 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Lebenslauf-Pakete kosten zwischen 150 und 600 Dollar, wobei die Käufer klare Festpreisangebote erwarten. Schreibaufträge finden

3. Förderanträge auf goLance

Junge Fördermittelantragsteller beginnen bei etwa 30 US-Dollar pro Stunde, während erfahrene Fördermittelantragsteller laut dem „goLance- Leitfaden zu den Stundensätzen für Fördermittelantragsteller 2026“ durchschnittlich etwa 123 US-Dollar pro Stunde verdienen. Die dort angegebene Spanne reicht bis zu 240 US-Dollar pro Stunde.

Unter den Tätigkeiten als freiberuflicher Autor in diesem Leitfaden bietet das Verfassen von Förderanträgen zwar eines der höchsten Verdienstpotenziale, aber auch einen der langsamsten Starts. Der Projektumfang hat einen großen Einfluss darauf, wie viel freiberufliche Autoren beim Verfassen von Förderanträgen verdienen, da ein Großteil der Arbeit nicht nach Stunden, sondern pro Antrag abgerechnet wird.

Typische Projektgebühren setzen sich wie folgt zusammen:

Anfragen liegen bei etwa 400 bis 1.200 US-Dollar.

liegen bei etwa 400 bis 1.200 US-Dollar. Anträge bei Stiftungen liegen bei etwa 1.500 bis 5.000 Dollar.

liegen bei etwa 1.500 bis 5.000 Dollar. Anträge bei Bundesbehörden können 5.000 bis 15.000 US-Dollar oder mehr erreichen.

können 5.000 bis 15.000 US-Dollar oder mehr erreichen. Laufende Pauschalhonorare liegen bei etwa 2.000 bis 6.000 US-Dollar pro Monat.

Fachkenntnisse im gemeinnützigen Sektor sind hilfreicher als ein allgemeines Schreibportfolio, da Kunden jemanden benötigen, der die Förderanforderungen und die Struktur von Förderanträgen versteht.

Der größte Fehler ist es, einen Prozentsatz der bewilligten Fördermittel in Rechnung zu stellen. Die Association of Fundraising Professionals verbietet in ihrem Ethikkodex eine prozentuale Vergütung, die an die Höhe der bewilligten Fördermittel gekoppelt ist.

Höchste Einkommensgrenze goLance 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Stundensätze für erfahrene Fachkräfte können bis zu 123 Dollar betragen, während bei größeren Projekten Vergütungen von 5.000 bis über 15.000 Dollar möglich sind. Stellenangebote im Bereich Fördermittel finden

4. UX-Writing und Microcopy für Apps und Websites auf Upwork

Was die Frage „Wie viel kann man verdienen?“ im Bereich freiberufliches UX-Writing angeht, liegt der Einstiegslohn deutlich unter den sechsstelligen Gehältern, die oft mit erfahrenen Produktteams in Verbindung gebracht werden. Aktuelle Stellenanzeigen für „freiberufliche UX-Autoren“ auf ZipRecruiter lagen im August 2026 im Durchschnitt bei 23,27 US-Dollar pro Stunde, wobei die meisten zwischen 20,43 und 26,20 US-Dollar lagen.

Die besten Plattformen für freiberufliche UX-Texter sind weniger wichtig als die Qualität Ihres Portfolios, das oft einen größeren Einfluss darauf hat, wie viel freiberufliche Texter in dieser Nische verdienen. Kunden möchten in der Regel sehen, wie Sie mit kurzen Interface-Texten wie Fehlermeldungen, Onboarding-Bildschirmen und Schaltflächenbeschriftungen im Kontext umgehen.

Daher sind Fallstudien aussagekräftiger als ein Ordner mit fertigen Artikeln. Ein überzeugendes Beispiel sollte das Problem, die Entscheidung bezüglich der Benutzeroberfläche und die Gründe dafür aufzeigen, warum die endgültige Formulierung für den Nutzer funktioniert.

Ein häufiger Fehler ist es, UX-Writing wie Long-Form-Copywriting zu präsentieren. Produktteams suchen nach prägnanter Benutzeroberflächensprache und einem Verständnis für Nutzerabläufe; daher beweist ein ausgefeiltes Blog-Portfolio allein noch nicht die richtigen Fähigkeiten.

Am besten geeignet für Produktautoren Upwork 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung für Freiberufler beginnt bei etwa 23 US-Dollar pro Stunde, während erfahrene UX-Autoren über 100 US-Dollar verdienen können. UX-Stellen finden

5. Freiberufliches Drehbuchschreiben für YouTube-Kanäle und Podcasts

Um die Frage zu beantworten, wie viel man mit dem Verfassen von Drehbüchern verdienen kann: Für standardmäßige 5- bis 10-minütige YouTube-Drehbücher werden laut dem verifizierten Leitfaden zu den Tarifen für freiberufliche Drehbuchautoren für 2026 etwa 75 bis 300 US-Dollar pro Video gezahlt, während 15- bis 30-minütige Drehbücher etwa 200 bis 600 US-Dollar einbringen. Der Rechercheaufwand und das Produktionsbudget des Kanals haben einen direkten Einfluss darauf, wie viel freiberufliche Autoren pro Drehbuch verdienen.

Derselbe Leitfaden beziffert die Honorare je nach Arbeitsaufwand auf 75 bis 350 US-Dollar pro fertiger Minute. Die entsprechenden Stundenhonorare liegen bei etwa 25 bis 50 US-Dollar für Einsteiger, 50 bis 100 US-Dollar für Autoren der mittleren Ebene und 100 bis 200 US-Dollar für erfahrene Drehbuchautoren.

Wenn Sie sich als freiberuflicher Autor für das Verfassen von YouTube- oder Podcast-Skripten bewerben, legen Auftraggeber in der Regel mehr Wert auf die passende Stilrichtung als auf eine traditionelle Artikelstruktur. Ein oder zwei Beispiele, die für die Art von Kanal verfasst wurden, für den Sie sich bewerben möchten, können diese Fähigkeit viel schneller verdeutlichen als ein allgemeines Schreibportfolio.

Die überzeugendsten Arbeitsproben lesen sich natürlich, wenn man sie laut vorliest. Tempo, Übergänge und Satzlänge müssen für die Sprachausgabe geeignet sein – deshalb kann ein Artikel, der sich auf dem Papier gut liest, dennoch ein schlechtes Videoskript ergeben.

Ein häufiger Fehler ist die Einreichung von Texten, die sich wie ein Blogbeitrag lesen. Skript-Auftraggeber wünschen sich eine Sprache, die auf Sprechen und Timing ausgelegt ist; daher können übermäßig formelle Absätze zum Ausschluss führen, selbst wenn die zugrunde liegende Recherche fundiert ist.

Autoren, die freiberufliche Projekte neben ihrem regulären Job unterbringen, können auch vergleichen, wie sie sich neben ihrer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen sichern können, um ihre begrenzte Freizeit optimal zu nutzen.

Am besten geeignet für kreatives Schreiben Upwork 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für YouTube-Skripte werden je nach Länge, Rechercheaufwand und Erfahrung zwischen 75 und 600 Dollar pro Video gezahlt. Skript-Jobs finden

6. Texterstellung bei Textbroker

Laut der Aufschlüsselung von Niche Pursuits aus dem Jahr 2026 zahlt Textbroker 0,011 US-Dollar pro Wort bei 3 Sternen, 0,016 US-Dollar bei 4 Sternen und 0,055 US-Dollar bei 5 Sternen. Neue Autoren beginnen in der Regel am unteren Ende der Skala, während sie sich eine Bewertung aufbauen. Das macht diese Plattform zu einer der einfachsten freiberuflichen Schreibaufträge für Anfänger, aber auch zu einer der am schlechtesten bezahlten Optionen hier. Für alle, die sich über das Worthonorar für freiberufliche Autoren informieren: Der Unterschied zwischen den 3-Sterne- und 5-Sterne-Stufen zeigt, wie stark sich das Verdienst freiberuflicher Autoren je nach Plattformbewertung verändern kann.

Ein Autor, der 1.000 Wörter zum veröffentlichten 5-Sterne-Tarif verfasst, würde etwa 55 $ brutto verdienen, wobei Anfänger nicht davon ausgehen sollten, dass sie sich sofort für diese Stufe qualifizieren. Textbroker zahlt über Payoneer bis zu zweimal pro Woche – sonntags und mittwochs –, sobald das Guthaben 10 $ übersteigt.

Um loszulegen, muss man zunächst einen Einstiegstest bestehen, anstatt bereits mit einem etablierten Portfolio anzutreten. Leser, denen Schnelligkeit wichtig ist, können auch unseren Leitfaden „Heute Geld verdienen“ zu anderen Optionen mit einem kürzeren Weg zur ersten Auszahlung zu Rate ziehen.

Wenn Sie als Anfänger ohne Erfahrung lernen möchten, freiberuflicher Autor zu werden, kann Textbroker aufgrund dieser niedrigen Einstiegshürde nützlich sein, um erste Nachweise über bezahlte Aufträge zu sammeln. Die Plattform kann auch in einen Vergleich der besten Plattformen für freiberufliche Autoren hinsichtlich der Geschwindigkeit bis zum ersten Verdienst einbezogen werden, jedoch nicht hinsichtlich des langfristigen Verdienstpotenzials.

Ein häufiger Fehler besteht darin, den Einsteigertarif als Karriereplan zu betrachten, anstatt ihn zu nutzen, um Erfahrungen zu sammeln und sich in Richtung besser bezahlter Aufträge zu entwickeln.

Schnellste erste Auszahlung Textbroker 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt zwischen 0,011 und 0,055 US-Dollar pro Wort, wobei die Einstiegshürde für Autoren, die noch Erfahrung sammeln, gering ist. Mit dem Schreiben beginnen

7. Transkription und Untertitelung bei Rev

Bei Rev beginnt eine realistische Antwort auf die Frage „Wie viel kann man verdienen?“ bei Standardtarifen für Transkriptionen von 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audio- oder Videominute, während juristische Transkriptionen 0,55 bis 2,00 US-Dollar oder mehr pro Minute einbringen können.

Hierbei handelt es sich eher um eine dem Schreiben ähnliche Tätigkeit als um originelles Schreiben, aber die Einstiegshürden gehören zu den niedrigsten auf dieser Liste. Bewerber müssen eine Eignungsprüfung bestehen und ein Probe-Transkript einreichen, bevor sie Aufträge annehmen können.

Genehmigte Auszahlungen erfolgen wöchentlich über PayPal. Die Schwierigkeit besteht darin, dass eine Audiominute nicht einer Minute Arbeitszeit entspricht.

Ungewohnte Akzente, sich überschneidende Sprecher oder Fachterminologie können dazu führen, dass die Bearbeitung einer Datei zwei- oder dreimal so lange dauert. Ein häufiger Fehler ist es, einen Auftrag nur anhand des Minutensatzes zu beurteilen, anstatt abzuschätzen, wie lange die Bearbeitung der Aufnahme tatsächlich dauern wird.

Geringste Eintrittsbarriere Rev 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für die Transkription werden 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute gezahlt, wobei die Auszahlung wöchentlich nach Freigabe erfolgt. Auf Rev anwenden

Ein Vergleich der 7 Berufe

Hier sehen Sie einen Vergleich von Vergütung, Startkosten und Auszahlungsgeschwindigkeit für alle sieben oben genannten Tätigkeiten als freiberuflicher Autor.

Tätigkeit Typisches Honorar Startkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Korrekturlesen und Lektorat 18–35 $/Std. (Median 25 $) 0 1–3 Wochen (Angebotsabgabe auf Upwork) Erstellung von Lebensläufen und LinkedIn-Profilen 150–600+ $ pro Paket 0 1–2 Wochen Erstellung von Förderanträgen 30–240 $/Std. oder 400–15.000 $+ pro Antrag 0 Wochen bis Monate (abhängig von der Geschäftsbeziehung) UX-Texterstellung und Microcopy 20–26 $/Std. als Freiberufler am Anfang, 100 $+/Std. mit Portfolio 0 2–4 Wochen Drehbuchschreiben (YouTube/Podcasts) 75–600 $ pro Video 0 1–2 Wochen Content-Agenturen (Textbroker) 0,011–0,055 $ pro Wort 0 1–2 Tage Transkription und Untertitelung 0,40–2,00+ $ pro Audiominute 0 Tage (nach bestandener Prüfung)

Die besten Plattformen für freiberufliche Autoren hängen davon ab, ob Ihnen ein schneller Einstieg oder langfristiges Verdienstpotenzial wichtiger ist. Der Einstieg bei Textbroker ist einfacher, während Kundenmarktplätze wie Upwork erfahrenen Autoren mehr Spielraum bieten, ihre Tarife zu erhöhen.

Bei freiberuflichen Schreibaufträgen für Einsteiger führt die niedrigste Einstiegshürde nicht immer zur besten Bezahlung. Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie ohne Erfahrung freiberuflicher Autor werden können, vergleichen Sie zunächst, wie viel Nachweis jede Option verlangt, bevor Sie sich auf den angegebenen Stundensatz konzentrieren.

Bei der Bezahlung von freiberuflichen Autoren pro Wort muss man auch den Kontext berücksichtigen, wenn man vergleicht, wie viel freiberufliche Autoren in verschiedenen Nischen verdienen. Ein niedriger Wortpreis kann akzeptabel erscheinen, bis man den Aufwand für Recherche und Überarbeitungen einbezieht, während die Projektabrechnung schnellere Autoren deutlich besser entlohnen kann.

Das Schreiben ist nur ein Weg zu bezahlter Remote-Arbeit. Unser Leitfaden „So verdienst du Geld mit Online-Jobs“ deckt ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten ab, das über das freiberufliche Schreiben hinausgeht.

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps, während Sie auf Ihren ersten Kunden warten

[BILDNAME: snakzy-screenshot-jobs-als-freiberuflicher-Autor-so-funktioniert-es-und-so-viel-kann-man-verdienen | ALT-TEXT: Screenshot der Snakzy-App]

Prämien-Apps werden das Einkommen als freiberuflicher Autor nicht ersetzen, aber sie können monatlich etwa 5 bis 50 Dollar einbringen, während du noch auf deine ersten bezahlten Aufträge als freiberuflicher Autor wartest. Sie eignen sich am besten als kleine Überbrückung während der ein bis drei Wochen, die es dauern kann, bis du einen ersten Kunden gewinnst.

Wenn Sie lieber Einkommensquellen erkunden möchten, die weniger von Ihrer aktiven Schreibzeit abhängen, finden Sie in unserem Leitfaden „7 Wege zum Aufbau eines intelligenten passiven Einkommens“ längerfristige Optionen, die einen Vergleich wert sind. Während Sie sich als freiberuflicher Autor bewerben, kostet die Nutzung dieser Apps nichts und kann Ihnen ein wenig Taschengeld einbringen, während Ihr Portfolio und Ihr Kundenstamm wachsen.

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Was nicht funktioniert

Die größten Probleme bei Aufträgen als freiberuflicher Autor entstehen meist dadurch, dass man die falsche Vergütungsstufe wählt oder einem Angebot vertraut, das eigentlich Alarmglocken hätte läuten lassen müssen.

Die Vergütungssätze von Content-Mills als Karriereplan betrachten: Beim Vergleich der Wortvergütung für freiberufliche Autoren sollte der 3-Sterne-Satz von Textbroker in Höhe von 0,011 US-Dollar als Sprungbrett für Einsteiger betrachtet werden. Bleibt man langfristig auf diesem Niveau, bleibt nur sehr wenig Spielraum für ein nennenswertes Einkommenswachstum. Unser Leitfaden zum Thema „So verdienen Sie sich etwas dazu“ behandelt auch andere Möglichkeiten, Ihr Einkommen aufzubessern, während Sie auf besser bezahlte Schreibaufträge hinarbeiten.

Beim Vergleich der Wortvergütung für freiberufliche Autoren sollte der 3-Sterne-Satz von Textbroker in Höhe von 0,011 US-Dollar als Sprungbrett für Einsteiger betrachtet werden. Bleibt man langfristig auf diesem Niveau, bleibt nur sehr wenig Spielraum für ein nennenswertes Einkommenswachstum. Unser Leitfaden zum Thema „So verdienen Sie sich etwas dazu“ behandelt auch andere Möglichkeiten, Ihr Einkommen aufzubessern, während Sie auf besser bezahlte Schreibaufträge hinarbeiten. Berechnung eines Prozentsatzes der bewilligten Fördermittel: Die Association of Fundraising Professionals verbietet prozentuale Vergütungen, die an bewilligte Fördermittel geknüpft sind. Die Anwendung dieses Preismodells kann zudem Probleme für die gemeinnützige Organisation mit sich bringen, die um Fördermittel wirbt.

Die Association of Fundraising Professionals verbietet prozentuale Vergütungen, die an bewilligte Fördermittel geknüpft sind. Die Anwendung dieses Preismodells kann zudem Probleme für die gemeinnützige Organisation mit sich bringen, die um Fördermittel wirbt. Vorauszahlung zur Freischaltung von Aufträgen: Die FTC warnt vor Jobbetrug, bei dem vor Arbeitsbeginn Geld für angebliche Zertifizierungen, Software oder garantierte Aufträge verlangt wird.

Die FTC warnt vor Jobbetrug, bei dem vor Arbeitsbeginn Geld für angebliche Zertifizierungen, Software oder garantierte Aufträge verlangt wird. Jedes allgemeine Stellenangebot für Content-Autor*innen verfolgen: GigRadar berichtet, dass die Preise für allgemeine Content-Aufträge auf Upwork um 41 % gefallen sind, während spezialisierte Festaufträge um 25 % gestiegen sind. Allgemeine Inhalte gehören nach wie vor zu den am stärksten umkämpften Bereichen bei der Jobsuche als freiberufliche Autor*in.

Abschließendes Fazit zu Jobs als freiberuflicher Autor

Für alle, die eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor in Betracht ziehen: Ein Nebeneinkommen lässt sich innerhalb von Tagen oder Wochen erzielen, doch bis es ein volles Gehalt ersetzt, vergehen in der Regel Monate. Textbroker und Rev haben niedrigere Einstiegshürden, während das Verfassen von Förderanträgen und UX-Texten deutlich höhere Verdienstmöglichkeiten bietet, sobald man über entsprechende Nachweise seiner Fähigkeiten verfügt.

Unter den besten Plattformen für freiberufliche Autoren ist Upwork hier insgesamt der beste Ausgangspunkt, da das Korrekturlesen neuen Autoren einen leicht zugänglichen Dienst bietet, der Raum für Spezialisierung lässt. Für freiberufliche Schreibaufträge für Anfänger ist der Einstieg bei Textbroker schneller, doch aufgrund der niedrigen Wortpreise eignet sich die Plattform eher als kurzfristige Überbrückung.

Den meisten Lesern würde ich empfehlen, mit Korrekturlesen und Lektorat zu beginnen und dann in Richtung Fördermittelanträge, UX-Writing oder eine andere Spezialnische zu wechseln, sobald das Portfolio höhere Vergütungen rechtfertigt. So oder so bieten die hier vorgestellten Aufträge als freiberuflicher Autor einen konkreten Einstiegspunkt, der auf den Fähigkeiten basiert, die Sie bereits besitzen.

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Häufig gestellte Fragen