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Kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen: 7 Empfehlungen für 2026

Du kannst kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen, aber die besten Optionen belohnen dich auf unterschiedliche Weise. Bei „Solitaire Cash“ kannst du über den kostenlosen „Gems“-Weg auszahlbare Turniergewinne erzielen. „Coinnect“ veranstaltet kostenlose Geschicklichkeitswettbewerbe. „Fortnite“ bietet offizielle Geldwettbewerbe für starke Spieler an. Jeder Verdienstweg kann bei 0 $ beginnen.

Die realistischen Auszahlungen reichen von winzigen Bitcoin-Belohnungen bis hin zu vierstelligen Turnierpreisen. Die meisten Menschen werden eher am unteren Ende der Skala landen. Ich habe mich auf Spiele und Gaming-Plattformen konzentriert, bei denen das Spielen selbst die Verdienstmöglichkeit schafft; Testjobs und der Weiterverkauf von Accounts bleiben daher außen vor.

Wenn du kostenlose Online-Spiele spielen möchtest, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen, zeigen dir die folgenden sieben Empfehlungen, was du verdienen kannst, wie der kostenlose Weg funktioniert und was passieren muss, bevor du dir dein Geld auszahlen lassen kannst.

Ist es realistisch, kostenlose Online-Spiele zu spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen?

Ja, solange du eher mit zusätzlichem Taschengeld als mit einem verlässlichen Einkommen rechnest. Du kannst kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen – durch kostenlose Turniere, nachverfolgte Spielangebote, Krypto-Belohnungen und Wettkämpfe. Jeder Weg belohnt eine andere Art von Leistung.

Wenn du gerade lernst, wie du durch das Spielen Geld verdienen kannst, helfen dir diese Zahlen dabei, realistische Erwartungen zu entwickeln.

Laut Coinnect liegen die Preise bei den vierstündigen Turnieren in der Regel zwischen 2 und 5 Dollar , dazu gibt es eine wöchentliche Aktion im Wert von 25 Dollar und eine monatliche Verlosung mit einem Preisgeld von 100 Dollar.

, dazu gibt es eine wöchentliche Aktion im Wert von 25 Dollar und eine monatliche Verlosung mit einem Preisgeld von 100 Dollar. Bei Solitaire Cash können kostenlose Gems für Freerolls und Bonus-Cash verwendet werden. Ein eigenes Beispiel des Anbieters zeigt, dass eine Teilnahme mit 1 $ Bonus-Cash einen Gewinn von 2,90 $ einbringt, wovon 1,90 $ als Bargeld ausgezahlt werden können.

einbringt, wovon 1,90 $ als Bargeld ausgezahlt werden können. THNDR gibt an, dass jeder Teilnehmer an seiner täglichen Ticketverlosung etwas Bitcoin gewinnt, veröffentlicht jedoch keine Angaben zur typischen Satoshi-Auszahlung.

Fortnite bot dem erstplatzierten Team in Europa und Nordamerika (Central) 1.200 $ für einen „Zero Build Reload Cash Cup“ im August 2026 an.

Diese Schwankungen sind der Grund, warum es zwar möglich ist, mit dem Spielen Geld zu verdienen, es aber schwierig ist, nach einem festen Stundensatz zu planen. Der sicherste Weg, kostenlose Online-Spiele zu spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen, besteht darin, die kostenlose Variante als Ausgangsbasis zu betrachten und optionale Käufe zu ignorieren, es sei denn, die Belohnung deckt die Kosten eindeutig ab.

7 Möglichkeiten, kostenlose Online-Spiele zu spielen, um Geld zu verdienen, ohne zu bezahlen

Mit diesen sieben Empfehlungen kannst du kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne zu Beginn etwas bezahlen zu müssen. Die Auswahl umfasst Turniere mit direkten Geldgewinnen, eine Belohnungsplattform, Bitcoin-Spiele, eine „Farming“-Ökonomie und E-Sport-Spiele für fortgeschrittene Spieler. Wenn du Spiele spielen und dabei Geld verdienen möchtest, vergleiche die Art der Belohnung genauso genau wie den Hauptpreis.

1. Solitaire Cash

Solitaire Cash bietet dir das klassische Klondike-Spiel, bei dem du ganz ohne Einzahlung spielen kannst. Jedes Spiel dauert fünf Minuten. Du baust Stapel aus abwechselnd farbigen Karten auf und verschiebst Karten in die vier Farbstapel. Wenn du das Spiel vorzeitig beendest, erhältst du Bonuspunkte – sowohl sauberes Spiel als auch Schnelligkeit beeinflussen also das Endergebnis.

Du kannst hier kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne selbst zu zahlen, indem du täglich Edelsteine sammelst und an Edelstein-Turnieren oder Freerolls teilnimmst. Bei diesen Events kannst du Bonus-Cash gewinnen, mit dem du an Echtgeld-Turnieren teilnehmen kannst. Bonus-Cash selbst kann nicht ausgezahlt werden. Damit erzielte Gewinne hingegen schon. Papaya nennt ein Beispiel, bei dem ein Einsatz von 1 $ Bonus-Cash 2,90 $ einbringt und 1,90 $ als auszahlbares Guthaben verbleibt.

Es gibt keinen verlässlichen Stundensatz. Dein Ergebnis hängt von der Platzierung und dem Turnier ab, an dem du teilnimmst. Auszahlungen werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet, wobei Papaya angibt, dass Spieler das Geld in der Regel innerhalb von etwa zwei Werktagen erhalten.

Wenn du mit Spielen Geld verdienen möchtest, solltest du dich zunächst mit dem Punktesystem vertraut machen, bevor du dich in Geldrunden stürzt. Bonusgeld wird erst dann für eine Auszahlung nutzbar, wenn ein gewonnenes Turnier einen Teil davon in auszahlbares Guthaben umwandelt. Wenn du lieber auf einem Apple-Gerät spielst, findest du in unserem Leitfaden zu iOS-Spielen, bei denen echtes Geld zu gewinnen ist, weitere Optionen rund um mobile Prämien und das Spielen um Geld.

VERWANDELN SIE KOSTENLOSE EDELSTEINE IN BARGELD Solitaire Cash 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nutzen Sie kostenlose Gems und Freerolls, um auszahlbare Turniergewinne zu erzielen. SOLITAIRE CASH SPIELEN

2. Swagbucks

Swagbucks repräsentiert die Kategorie der Gaming-Prämienplattformen. Man installiert ein teilnahmeberechtigtes Spiel über die Plattform, absolviert festgelegte Meilensteine und erhält SB, sobald ein Ziel erreicht ist. Der Umrechnungskurs ist leicht nachzuvollziehen, da 100 SB einem Prämienwert von 1 US-Dollar entsprechen.

Dies ist eine Möglichkeit, kostenlose Online-Spiele zu spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen, und dabei mehrere Titel im selben Konto verfügbar zu haben. Aktuelle Prämien können über PayPal oder als Geschenkkarten eingelöst werden. Laut Swagbucks dauern PayPal-Überweisungen in der Regel einige Tage, während bei einigen Angeboten bis zu 10 Werktage angegeben sind.

Die Verdienstobergrenze hängt von den für dich verfügbaren Angeboten ab. Ein umfangreiches Spielangebot kann zwar mit einer hohen Gesamtprämie werben, doch spätere Meilensteine erfordern möglicherweise deutlich mehr Zeit oder einen optionalen Kauf. Berücksichtige nur die kostenlosen Stufen, wenn dein Ziel darin besteht, die Startkosten bei 0 $ zu halten.

Ich würde die Angebotsbedingungen speichern, bevor du irgendetwas installierst, wenn du Spiele spielen und über Swagbucks Geld verdienen möchtest. Eine versäumte Frist oder eine fehlerhafte Nachverfolgung kann stundenlangen Fortschritt zunichte machen, selbst wenn du den Meilenstein erreicht hast. Für weitere Plattformen, die auf Belohnungen für Handyspiele basieren, vergleicht unser Leitfaden „Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen“ zusätzliche Optionen.

LASS DICH DEINE SPIELMEILENSTEINE BEZAHLEN Swagbucks 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erreiche Meilensteine in kostenlosen Spielen und löse SB gegen PayPal-Guthaben oder Geschenkkarten ein. SPIELANGEBOTE FINDEN

3. Coinnect

Coinnect ist das übersichtlichste Cash-Style-Spiel mit kostenlosem Einstieg auf dieser Liste. In jedem 60-Sekunden-Spiel musst du aneinanderliegende Münzen derselben Farbe miteinander verbinden. Längere Ketten bringen mehr Punkte, und deine Platzierung in der Rangliste entscheidet darüber, ob die Runde zu einer Belohnung führt.

Du kannst kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne etwas zu bezahlen, da Coinnect angibt, dass für seine Geschicklichkeitsturniere keine Teilnahmegebühr anfällt. Die Preise für die vierstündigen Turniere liegen in der Regel zwischen 2 und 5 US-Dollar. Separate Aktionen bieten wöchentlich etwa 25 US-Dollar und monatlich 100 US-Dollar. Die Belohnungen werden als digitale Geschenkkarten ausgezahlt, wobei in den offiziellen Regeln auch berechtigte PayPal-Überweisungen aufgeführt sind.

Wenn du herausfinden möchtest, wie du durch das Spielen von Spielen Geld verdienen kannst, ist dieses System leicht zu verstehen. Das Spiel führt etwa alle vier Stunden Turnierzyklen durch, und die Gewinner werden normalerweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden benachrichtigt.

Der Haken ist der Wettbewerb. Die kostenlose Teilnahme beseitigt zwar das Risiko, ein Buy-in zu verlieren, garantiert jedoch keine Gewinne. Wenn du hier spielen und Geld verdienen möchtest, solltest du hohe Punktestände als das eigentliche Ziel betrachten. Zufällige Gewinnspiele hängen zudem von der Anzahl der teilnahmeberechtigten Einsendungen ab.

JEDE 4 STUNDEN EINE GELEGENHEIT, EINEN PREIS ZU GEWINNEN Coinnect 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Spiele 60-Sekunden-Match-3-Turniere um kleine Preise ohne Teilnahmegebühr. COINNECT KOSTENLOS SPIELEN

4. Turbo ’84: Bitcoin-Joyride

„Turbo ’84“ fühlt sich in erster Linie wie ein Arcade-Rennspiel an. Man wechselt die Fahrspur, weicht Hindernissen aus, baut Geschwindigkeit auf, sammelt Token auf der Strecke und schaltet bessere Autos frei. Die Leistung wird anhand von Höchstgeschwindigkeit und zurückgelegter Strecke bewertet, sodass das Verdienssystem auf einem klassischen Spiel basiert, bei dem es darum geht, möglichst viele Punkte zu erzielen.

Der kostenlose Belohnungsweg nutzt THNDR-Tickets. Jedes Ticket gilt als Teilnahme an einer täglichen Bitcoin-Verlosung. THNDR gibt an, dass alle Teilnehmer der Verlosung etwas Bitcoin erhalten, veröffentlicht jedoch keine aussagekräftigen Angaben zur durchschnittlichen Auszahlung. Dadurch ist die Belohnung zwar real, aber unvorhersehbar.

Gewinne werden als Satoshis über das Lightning-Netzwerk ausgezahlt. Laut der Beschreibung im App Store können berechtigte Gewinner diese in einer unterstützten Lightning-Wallet einlösen. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um an der Verlosung teilnehmen zu können.

Ich würde mich dafür entscheiden, wenn du Spiele spielen und kleine Krypto-Belohnungen verdienen möchtest, während du Highscores jagst. Verwechsle ein hohes Ticketguthaben nicht mit Geld. THNDR-Tickets haben für sich genommen keinen Barwert und können weder gekauft noch übertragen werden.

WETTLAUF UM KOSTENLOSE BITCOINS Turbo ’84: Bitcoin Joyride 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Rase durch den Verkehr und sammle THNDR-Tickets, mit denen du tägliche Bitcoin-Preise gewinnen kannst. STARTEN SIE IHREN LAUF

5. Tetro Tiles

Tetro Tiles verlangsamt das Tempo mit einem rasterbasierten Puzzlespiel. Man zieht Formen auf das Spielfeld und entfernt fertige Reihen oder 3×3-Felder. Eine schlechte Platzierung füllt das Raster schnell auf, daher ist es wichtiger, Platz frei zu halten, als die Teile so schnell wie möglich abzusetzen.

Sie können kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen, und während des Spiels THNDR-Tickets sammeln. Diese Tickets nehmen an demselben täglichen Bitcoin-Gewinnsystem teil, das in allen THNDR-Spielen verwendet wird. Nach Angaben des Unternehmens erhält jeder Teilnehmer an der Verlosung etwas Bitcoin, wobei der Betrag jedoch sehr gering ausfallen kann.

Das Spiel kann kostenlos heruntergeladen werden, es sind jedoch optionale Käufe möglich. Bitcoin-Gewinne können nach der Ziehung über eine unterstützte Lightning-Wallet eingelöst werden. Die Tickets selbst sind lediglich Teilnahmescheine und haben keinen Geldwert.

Betrachten Sie die Sats als Nebenbelohnung, wenn Ihr Ziel darin besteht, durch das Spielen Geld zu verdienen. Wenn Sie ausschließlich auf die Tickets aus sind, kann sich die Auszahlung im Vergleich zur Zeit, die Sie für das Sammeln der Teilnahmekarten aufwenden, deutlich geringer anfühlen. Android-Spieler können weitere mobile Optionen in unserem Leitfaden „Android-Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann“ vergleichen.

FLIESEN STAPELN, SATS SAMMELN Tetro Tiles 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Löse Blockpuzzles und sammle THNDR-Tickets für tägliche Bitcoin-Prämien. STAPELN UND VERDIENEN

6. Pixels

„Pixels“ erweitert diese Liste um eine Option für Farming und virtuelle Wirtschaft. In einer Online-Welt baust du Getreide an, sammelst Ressourcen, verbesserst deine Fähigkeiten und erledigst Aufträge. Das Spiel ist kostenlos, allerdings bietet ein optionaler VIP-Zugang zusätzliche Funktionen.

Das Aufgabenboard ist der wichtigste Weg zu $PIXEL. Bei Aufträgen können gefarmte oder geminte Gegenstände verlangt werden, und bei jeder Aufgabe wird die Belohnung angezeigt, bevor du etwas einreichst. Das Board wird alle 24 Stunden aktualisiert. Fünf Minuten nach Abschluss einer Aufgabe kann bereits eine neue erscheinen.

Für alle, die nach Möglichkeiten suchen, durch das Spielen von Spielen Geld zu verdienen, ist hier Realitätsbewusstsein gefragt. $PIXEL-Aufgaben werden nicht jeden Tag garantiert angeboten. Der VIP-Status und der Besitz von Land können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie angezeigt werden; daher verdient man mit einem komplett kostenlosen Konto möglicherweise seltener.

Verdientes $PIXEL kann in eine verbundene Ronin-Wallet übertragen werden, sobald dein Konto die erforderliche Reputationsstufe erreicht hat. Laut Pixels fallen im Spiel keine Gebühren für das Abheben von $PIXEL an. Ich würde den Token nicht als festen Bargeldwert betrachten, da sich sein Dollarwert ändern kann, bevor du ihn verkaufst.

FARMEN SIE SICH IHREN WEG ZU $PIXEL Pixels 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erledigen Sie Farming-Aufgaben, um die Chance zu erhalten, auszahlbare $PIXEL zu verdienen. MIT DEM FARMING BEGINNEN

7. Fortnite

Fortnite bietet hier die höchste Preisobergrenze. Das Basisspiel ist kostenlos, und bei offiziellen Wettkämpfen können Spieler, die die Veranstaltungsregeln erfüllen und unter den Bestplatzierten landen, Bargeld gewinnen. Die Formate „Battle Royale“ und „Reload“ belohnen Platzierungen und Eliminierungen über mehrere Matches hinweg.

Starke Spieler können kostenlose Online-Spiele spielen, um bei teilnahmeberechtigten offiziellen Cash Cups Geld zu verdienen, ohne eine Teilnahmegebühr zahlen zu müssen. Bei den „Zero Build Reload Cash Cups“ der Saison 4 von Kapitel 7 gab es für den ersten Platz in Europa und Nordamerika (Zentral) 1.200 $ pro Team. In mehreren kleineren Regionen wurden 600 $ für den ersten Platz ausgezahlt.

Dieser Vorteil geht mit extrem schlechten Gewinnchancen einher. Es gelten Ranglistenvoraussetzungen, und nur ein kleiner Teil der Teilnehmer erreicht die bezahlten Plätze. Die meisten Teilnehmer sollten mit 0 Dollar rechnen, auch wenn die Teilnahme an der Veranstaltung selbst nichts kostet.

Dies ist das beste Beispiel dafür, wie man durch reine Wettkampfstärke Geld mit dem Spielen verdienen kann. Berechnen Sie Ihr monatliches Einkommen nicht anhand der Preisgelder. Ihre regulären Ranglistenergebnisse sollten bereits zeigen, dass Sie an der Spitze mithalten können, bevor Geldturniere zu einem realistischen Ziel werden.

VERWANDLE DEINE RANGLISTEN-FÄHIGKEITEN IN BARGELD Fortnite Competitive 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Qualifiziere dich für offizielle Cash Cups, bei denen die besten Teams vierstellige Preisgelder gewinnen können. CASH CUPS ANZEIGEN

Ein Vergleich der sieben Angebote

Der einfachste Weg, Optionen zu vergleichen, bei denen man kostenlose Online-Spiele spielen und Geld verdienen kann, ohne selbst zu zahlen, besteht darin, direktes Bargeld von Belohnungen zu trennen, für die ein zusätzlicher Schritt erforderlich ist. Die Höhe des Preisgeldes spielt eine Rolle, aber ebenso wichtig ist, wie oft man diese realistisch erreichen kann.

Methode Startkosten Typische Auszahlungsspanne Zeit bis zur ersten Auszahlung Solitaire Cash Kostenlos, über Gems und Freerolls Variiert je nach Turnier In der Regel ca. 2 Werktage nach der Auszahlung Swagbucks Kostenlos Je nach Spielangebot unterschiedlich In der Regel einige Tage, bis zu 10 Werktage Coinnect Kostenlos 2–5 $ für typische 4-Stunden-Gewinne In der Regel 24–48 Stunden Turbo ’84 Kostenlos Kleine Bitcoin-Gewinne, variieren je nach Ziehung Nach einer gewinnbringenden täglichen Ziehung Tetro-Kacheln Kostenlos Kleine Bitcoin-Belohnungen, variieren je nach Ziehung Nach einer gewonnenen täglichen Ziehung Pixels Kostenlos Variable $PIXEL-Belohnungen für Aufgaben Nach dem Verdienen und Freischalten von Auszahlungen Fortnite Kostenlos 0 $ für die meisten Spieler, bis zu vierstellige Beträge bei teilnahmeberechtigten Events Nach Überprüfung des Events

Kombiniere diese „Play-to-Earn“-Apps für zusätzliche Auszahlungen

Belohnungs-Apps können eine Ergänzung zu den Hauptempfehlungen sein, wenn du nach einer weiteren Möglichkeit suchst, kostenlose Online-Spiele zu spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen. Sie erfassen Spielmeilensteine über mehrere Titel hinweg, sodass du durch deinen Fortschritt verdienst und nicht nur über eine einzige Rangliste.

Bei Snakzy sind bis zu 35.000 Münzen oder 35 US-Dollar erforderlich, um den Zugang zum ersten Belohnungsshop freizuschalten. Bei KashKick können Mitglieder bereits ab 10 US-Dollar eine Auszahlung beantragen; nach eigenen Angaben haben 3,5 Millionen Mitglieder die Plattform bereits genutzt. Diese Apps sind nützlich, wenn Sie lernen möchten, wie Sie durch nachverfolgte Angebote Geld für das Spielen von Spielen verdienen können.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Wenn Sie kostenlose Online-Spiele spielen möchten, um Geld zu verdienen, ohne für mehrere Angebote bezahlen zu müssen, nutzen Sie jeweils nur eine Plattform, bis Sie sicher sind, dass die Nachverfolgung auf Ihrem Gerät funktioniert. So lassen sich verpasste Meilensteine leichter erkennen und der Fortschritt bei der Auszahlung einfacher verfolgen.

Prämien-Apps eignen sich am besten als kleine Zusatzverdienste, daher ist es unwahrscheinlich, dass sie allein ein großes monatliches Ziel abdecken. Wenn Sie sich eine größere Einnahmequelle aufbauen möchten, ohne das Haus zu verlassen, finden Sie in unserem Leitfaden zu Nebenjobs von zu Hause aus weitere Optionen, die über das Gaming hinausgehen.

PLAY-TO-EARN Spiele, bei denen Münzen gestapelt werden Wähle ein Spiel aus, erreiche die festgelegten Meilensteine und arbeite darauf hin, deine erste Belohnung freizuschalten. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probieren Sie Snakzy noch heute aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

Der schnellste Weg, Zeit zu verschwenden, ist die Jagd nach einer Belohnung, die von vornherein gar nicht kostenlos zu haben war. Wenn es dein Ziel ist, kostenlose Online-Spiele zu spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen, überprüfe die vollständige Liste der Meilensteine, bevor du etwas installierst.

Bezahlen, um die „kostenlose“ Belohnung freizuschalten. Optionale Kaufmeilensteine können den Sinn eines kostenlosen Angebots zunichte machen. Überspringe alle Stufen, die mehr kosten, als die Belohnung wert ist.

Optionale Kaufmeilensteine können den Sinn eines kostenlosen Angebots zunichte machen. Überspringe alle Stufen, die mehr kosten, als die Belohnung wert ist. Fortschritte durch fehlerhafte Nachverfolgung verlieren. Wenn du die App nicht über den nachverfolgten Link installierst oder eine Frist verpasst, kann die Auszahlung ungültig werden. Speichere die ursprünglichen Angebotsbedingungen und deinen Abschlussbildschirm.

nicht über den nachverfolgten Link installierst oder eine Frist verpasst, kann die Auszahlung ungültig werden. Speichere die ursprünglichen Angebotsbedingungen und deinen Abschlussbildschirm. Punkte mit echtem Geld verwechseln. Tickets, Münzen und Krypto-Token sind nicht immer gleichbedeutend mit ausgabefähigem Bargeld. Prüfe, was tatsächlich ausgezahlt werden kann und ob eine Umwandlung erforderlich ist.

Tickets, Münzen und Krypto-Token sind nicht immer gleichbedeutend mit ausgabefähigem Bargeld. Prüfe, was tatsächlich ausgezahlt werden kann und ob eine Umwandlung erforderlich ist. Sich an den Hauptpreisen orientieren. Fortnite hat in teilnahmeberechtigten Cash Cups vierstellige Preisgelder angeboten, doch die meisten Teilnehmer verdienen 0 $. Hohe Preisobergrenzen geben keinen Aufschluss darüber, was ein typischer Spieler verdient.

Kostenlose Spielprämien eignen sich eher für kleine, unregelmäßige Auszahlungen als für ein verlässliches Einkommen. Wenn Sie eine größere Auswahl an Möglichkeiten benötigen, finden Sie in unserem Leitfaden „So verdienen Sie sich etwas dazu“ weitere Ansätze, die über Spiele hinausgehen.

Fazit zu „Kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne zu bezahlen“

Ja, man kann kostenlose Online-Spiele spielen, um Geld zu verdienen, ohne zu zahlen, aber die beste Wahl hängt davon ab, welche Art von Belohnung man sich wünscht. Direkte Barauszahlungen sind einfacher zu bewerten, während Kryptowährungen und Prämienpunkte einen zusätzlichen Umwandlungsschritt erfordern.

Ich würde mit „Solitaire Cash“ beginnen, wenn du bereits Kartenspiele magst und einen direkten Weg zu auszahlbaren Gewinnen suchst. „Coinnect“ ist die übersichtlichere Wahl, wenn du kostenlose Geschicklichkeitsturniere ohne kostenpflichtige Teilnahme suchst. „Fortnite“ ist als Verdienstmöglichkeit erst dann sinnvoll, wenn du bereits starke Wettbewerbsergebnisse vorweisen kannst.

Der praktische Weg, mit Spielen Geld zu verdienen , besteht darin , sich für eine kostenlose Möglichkeit zu entscheiden, zu verfolgen, was man tatsächlich erhält, und diesen Wert mit dem Zeitaufwand zu vergleichen. Sobald man weiß, dass die Auszahlung funktioniert, kann man eine zweite Option hinzufügen. Das ist ein zuverlässigerer Weg, kostenlose Online-Spiele zu spielen, um Geld zu verdienen, ohne dafür zu bezahlen, als dem größten beworbenen Preis hinterherzujagen.

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Häufig gestellte Fragen