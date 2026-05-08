So spielst du „CoD Mobile“ mit einem Controller: Eine umfassende Anleitung zur Einrichtung für Android und iOS

Das Spiel beherrschen CoD Mobile Die Unterstützung von Controllern verändert das Spielerlebnis erheblich, und das gilt insbesondere, wenn man vom Konsolenspiel kommt. Activision Die Controller-Unterstützung ist direkt in das Spiel integriert, sodass du keine Apps von Drittanbietern oder Umgehungslösungen benötigst, um dies zu nutzen.

Der Haken daran ist, dass die Einrichtungsschritte je nach Gerät und Controllertyp variieren. Wenn man dabei einen Fehler macht, verbringt man Zeit mit der Fehlersuche, anstatt zu spielen.

Dieser Leitfaden behandelt jeden Schritt des Prozesses: Kompatibilität der Controller, Anleitungen zum Koppeln von PS4-, PS5- und Xbox-Controllern, Konfiguration der Einstellungen im Spiel, Anpassung der Empfindlichkeit sowie Lösungen für die häufigsten Verbindungsprobleme.

Am Ende werden Sie genau wissen, welche Controller mit CoD Mobile und wie man sie an Android, iOSoder auf dem PC über einen Emulator.

So spielst du CoD Mobile mit einem Controller – Controller-Kompatibilität für jede Plattform

Also, kannst du spielen? CoD Mobile Mit einem Controller? Ja, das geht. Activision hat dem Spiel offizielle Controller-Unterstützung hinzugefügt, was bedeutet, dass sowohl Android and iOS Unterstützt die Eingabe über ein Gamepad, ohne dass Apps aus anderen Quellen installiert oder modifiziert werden müssen.

Das Spiel erkennt einen angeschlossenen Controller automatisch. Sobald dies geschieht, ändert sich die Steuerung, und das Matchmaking-System ordnet dich Lobbys mit anderen Controller-Spielern zu, wodurch faire Bedingungen gegenüber Touchscreen-Nutzern gewährleistet sind.

Nicht jeder Controller funktioniert zuverlässig. Die wichtigsten Marken-Controller von Sony and Microsoft bieten das beständigste Spielerlebnis. Bluetooth-Controller von Drittanbietern können zwar funktionieren, doch bei günstigeren Modellen treten häufig Probleme mit der Tastenbelegung auf.

Das Wichtigste, bevor du irgendetwas koppelst:

Geräte-Betriebssystem: Android Version 10 oder höher und iOS Version 13 oder höher bieten native Controller-Unterstützung

Android Version 10 oder höher und iOS Version 13 oder höher bieten native Controller-Unterstützung Bluetooth-Version: Ihr Gerät benötigt mindestens Bluetooth 4.0 für eine stabile Kopplung

Ihr Gerät benötigt mindestens Bluetooth 4.0 für eine stabile Kopplung Controller firmware: Halten Sie Ihren Controller auf dem neuesten Stand, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden

Halten Sie Ihren Controller auf dem neuesten Stand, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden Spielversion: Verwenden Sie immer die neueste Version CoD Mobile Aktualisierung, da ältere Versionen bekannte Controller-Fehler aufweisen

Hier ist eine kurze Übersicht zur Orientierung:

Steuergerät Android iOS PC-Emulator Anmerkungen PS4 DualShock 4 Yes Ja (iOS 13+) Yes Umfassend unterstützt, zuverlässig PS5 DualSense Yes Ja (iOS 14.5+) Yes Adaptive Trigger sind deaktiviert Xbox One-Controller Yes Ja (iOS 13+) Yes Drahtlos oder über USB-C-Kabel Xbox Series X/S Yes Yes Yes Optimale Ergonomie für Mobilgeräte Nintendo Switch Pro begrenzt Yes Yes Bessere Unterstützung unter iOS Bluetooth von Drittanbietern Je nach Fall Je nach Fall Je nach Fall Vor dem Commit testen

So schließt man einen PS4- oder PS5-Controller an CoD Mobile an

Einrichten einesPlayStationController eingeschaltetAndroid or iOS Es dauert etwa zwei Minuten, sobald man den Ablauf der Kopplung verstanden hat.

So schließt man einen PS4-Controller an:

On Android, öffne die Einstellungen und gehe zu „Verbundene Geräte“ oder „Bluetooth“. Auf iOS, öffne „Einstellungen“ und tippe auf „Bluetooth“. Halten Sie diePlayStation Halten Sie die Taste und die „Teilen“-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Leuchtleiste schnell zu blinken beginnt. Auf Ihrem Smartphone wird der Controller in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Tippe auf den Namen des Controllers, um die Kopplung durchzuführen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört die Lichtleiste auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. StartCoD Mobile. Das Spiel wechselt automatisch zur Controller-Belegung.

So schließt man einen PS5 DualSense-Controller an:

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät. Halten Sie diePlayStation Halten Sie die Schaltfläche und die Schaltfläche „Erstellen“ gleichzeitig gedrückt, bis die Leuchtleiste blinkt. Wählen Sie den Controller aus Ihrer Bluetooth-Geräteliste aus. ÖffnenCoD Mobile sobald die Verbindung hergestellt ist.

Sollte sich der Controller nicht koppeln lassen, drücke mit einer Nadel oder einer Büroklammer auf den kleinen Reset-Knopf auf der Rückseite in der Nähe des L2-Triggers. Dadurch werden alle gespeicherten Kopplungsdaten gelöscht. Ein USB-OTG-Adapter mit Kabel ist ebenfalls eine zuverlässige Ausweichlösung, falls weiterhin Probleme mit Bluetooth auftreten.

Wenn Sie genauer wissen möchten, welche Controller sich am besten für Mobile Gaming eignen, finden Sie in unserem die besten Controller für Mobilgeräte Dieser Leitfaden enthält die aktuellen Top-Empfehlungen mit praktischen Testberichten. Wenn Sie den PS5 DualSense auch für andere Spiele in Betracht ziehen, dann ist der Die besten PS5-Controller Die Übersicht stellt die verschiedenen Optionen für die einzelnen Anwendungsfälle dar.

So schließt man einen Xbox-Controller an CoD Mobile an

Xbox One and Xbox-Serie Beide Controller arbeiten mit CoD Mobile on Android and iOS. Der Vorgang der drahtlosen Kopplung ist unkompliziert.

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät. Halten Sie die Taste Xbox Drücken Sie die Taste, um den Controller einzuschalten. Halten Sie die Pairing-Taste oben auf dem Controller in der Nähe des USB-Anschlusses gedrückt, bis die Xbox Die Taste blinkt schnell. Wählen Sie den Namen des Controllers im Bluetooth-Menü Ihres Telefons aus. The Xbox Die Taste leuchtet weiter, sobald die Verbindung hergestellt ist. ÖffnenCoD Mobile und das Spiel erkennt den Controller sofort.

Xbox Die Controller trennen sich manchmal willkürlich bei bestimmten Android Geräte. Sollte dies passieren, löschen Sie das Gerät in Ihren Bluetooth-Einstellungen und führen Sie die Kopplung von Grund auf neu durch. Kabelgebundene Verbindungen über einen USB-OTG-Adapter bieten eine stabile Alternative.

The die besten Xbox-Controller Dieser Artikel ist lesenswert, wenn Sie vor dem Kauf zwischen verschiedenen Modellen schwanken.

Kann man „CoD Mobile“ über einen Emulator auf dem PC mit der Xbox oder der PS5 spielen?

SpielenCall of Duty Mobile auf dem PC ist eine AndroidEmulator wieBlueStacks or GameLoop.

Laden Sie den Emulator Ihrer Wahl von der offiziellen Website herunter und installieren Sie ihn. InstallierenCoD Mobile über den App-Store des Emulators oder durch Sideloading der APK-Datei. Schließen Sie Ihren Controller vor dem Start des Emulators über USB oder Bluetooth an Ihren PC an. Die meisten Emulatoren erkennen Controller automatisch. Falls nicht, rufe die Emulator-Einstellungen auf und aktiviere den Gamepad-Modus. Einige Emulatoren verfügen über ein Tool zur Tastenbelegung. Damit kannst du die Tastenbelegung nach deinen Wünschen anpassen.

Wenn du über einen Emulator spielst, wirst du mit anderen Emulator-Nutzern zusammengebracht, wodurch die Wettbewerbslandschaft ausgeglichen bleibt. Informationen zu PC-Controller-Optionen, die mit Emulatoren kompatibel sind, findest du unter die besten PC-ControllerLeitfaden.

Call of Duty Mobile: Controller-Unterstützung für iOS – Konfiguration über die Einstellungen im Spiel

Das Anschließen des Controllers ist nur der erste Schritt. Du musst außerdem einige Einstellungen im Spiel vornehmen, um das beste Spielerlebnis zu erzielen. Call of Duty Mobile Controller-Unterstützung bei iOS and Android.

Nachdem du deinen Controller gekoppelt hast, gehe im Spiel wie folgt vor:

Tippe oben auf dem Hauptbildschirm auf das Zahnrad-Symbol. Wechseln Sie zur Registerkarte „Controller“ und tippen Sie dann auf „Einstellungen“. Aktivieren Sie die Controller-Unterstützung, falls diese noch nicht aktiviert ist. Wählen Sie unter „Tastenbelegung“ die Voreinstellung aus, die Ihrem bevorzugten Controller-Stil am ehesten entspricht. Sie können auch die einzelnen Tastenbelegungen individuell anpassen. Aktiviere „Hip Fire“ für alle Waffen außer Scharfschützengewehren, bei denen das Zielen durch das Visier besser funktioniert.

Tipps zur Anordnung der Schaltflächen:

Linker Stick: Bewegung. Halte die Totzone gering (5–10 %), um die Eingabeverzögerung zu verringern.

Bewegung. Halte die Totzone gering (5–10 %), um die Eingabeverzögerung zu verringern. Rechter Stick: Kamera und Zielen. Passe die Empfindlichkeit an deinen Spielstil an.

Kamera und Zielen. Passe die Empfindlichkeit an deinen Spielstil an. L2/LT: ADS (durch das Visier zielen). Auf „Umschalten“ einstellen, falls gewünscht.

ADS (durch das Visier zielen). Auf „Umschalten“ einstellen, falls gewünscht. R2/RT: Feuer. Verwenden Sie den erweiterten Modus für eine präzise Abzugskontrolle.

Feuer. Verwenden Sie den erweiterten Modus für eine präzise Abzugskontrolle. L1/LB und R1/RB: Je nach deiner Voreinstellung kannst du dich ducken, springen oder nachladen.

Es lohnt sich, den erweiterten Modus zu aktivieren. Er ermöglicht dir die manuelle Steuerung des Schusszeitpunkts, wodurch versehentliche Schüsse verhindert werden und das heimliche Vorgehen erleichtert wird.

So nutzt du den Controller bei CoD Mobile – Anleitung zu den Empfindlichkeitseinstellungen

Die Feinabstimmung der Empfindlichkeit ist der Punkt, an dem die meisten Controller-Spieler Zeit verlieren. Die richtigen Einstellungen verkürzen die Eingewöhnungsphase erheblich.

Empfohlene Grundeinstellung für die Controller-Empfindlichkeit:

Einstellung Anfänger-Sortiment Erweiterte Produktpalette Anmerkungen Standard (Aussehen) 50–65 70–85 An die eigenen Bedürfnisse anpassen ADS (durch das Visier zielen) 80–90 90–100 Je höher, desto schneller die Nachführung Gyroskop Off Aus oder Niedrig Controller-Spieler überspringen diesen Schritt normalerweise Totzone des linken Sticks 5–10 % 5% Bleib tief, um Verzögerungen zu vermeiden Totzone des rechten Sticks 5–10 % 5% Passe den linken Stick an, um die Konsistenz zu gewährleisten

Beginne mit einer mittleren Empfindlichkeit, etwa 65 für den Standardmodus und 85 für ADS. Absolviere ein paar Übungsrunden und passe die Einstellung dann entsprechend an. Wenn du die Empfindlichkeit zu stark verringerst, wird die Zielverfolgung träge. Ist sie zu hoch, erschwert das das Präzisionsschießen. Die meisten Spieler finden nach fünf bis zehn Übungsrunden ihre optimale Einstellung.

Ein praktischer Hinweis: Empfindlichkeit des Controllers in CoD Mobile ist unabhängig von der Touch-Steuerung. Wenn Sie zwischen den beiden Eingabemethoden wechseln, müssen Sie separate Profile einrichten.

So behebst du Probleme mit der Controller-Verbindung in CoD Mobile

Das häufigste Problem ist, dass der Controller nicht synchronisiert. Die meisten Verbindungsprobleme lassen sich auf einige wenige, immer wiederkehrende Ursachen zurückführen.

Controller wird überhaupt nicht erkannt:

Schalten Sie den Controller vollständig aus und starten Sie dann Ihr Smartphone neu.

Entfernen Sie den Controller aus der Liste der gekoppelten Geräte und koppeln Sie ihn erneut.

Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät aktiv mit dem Controller verbunden ist.

Vergewissere dich, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist.

Eingabeverzögerung oder verzögerte Reaktionen:

Halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal einem Meter zu Ihrem Gerät.

Entfernen Sie dicke Handyhüllen oder Metallabdeckungen, die die Bluetooth-Signale stören.

On Android, ruf die Akku-Einstellungen auf und füge die App zur Whitelist hinzu CoD Mobile sowie Bluetooth von der Energieoptimierung.

Deaktivieren Sie alle „intelligenten“ Bluetooth-Funktionen, die Hintergrundverbindungen drosseln.

Tasten sind falsch zugewiesen oder reagieren nicht:

Aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Geräts. Verbesserungen bei der Controller-Unterstützung werden mit Betriebssystem-Patches bereitgestellt.

Prüfen Sie, ob Spiel-Updates verfügbar sind. Call of Duty Wettkampf-Patches beheben oft Probleme mit der Tastenbelegung.

Setzen Sie die Controller-Einstellungen im Spiel auf die Standardeinstellungen zurück und nehmen Sie die Konfiguration von Grund auf neu vor.

Unvorhergesehene Verbindungsabbrüche unter Android:

Gehen Sie zu den Entwickleroptionen und deaktivieren Sie das Bluetooth-Zeitlimit.

Deaktivieren Sie den Energiesparmodus während des Spielens vollständig.

Versuchen Sie als letzten Ausweg eine kabelgebundene Verbindung über USB OTG.

Die besten Controller für CoD Mobile – Top-Auswahl nach Kategorie

Nicht alle Controller sind für mobile Spiele gleich gut geeignet. Hier sind die Modelle, die sich aufgrund ihrer zuverlässigen Kompatibilität und soliden Verarbeitungsqualität besonders bewährt haben.

Top-Auswahl:

Steuergerät Am besten geeignet für Hauptvorteil Kompatibilität PS5 DualSense Haptik wie bei einer Spielkonsole Hochwertige Verarbeitung, reaktionsschnelle Tasten Android, iOS Xbox Series X/S Ergonomie Profilierte Griffe, versetzte Stöcke Android, iOS Backbone One Keine Latenz Über den Ladeanschluss iOS, einige Android-Geräte 8BitDo Pro 2 Günstige Variante Plattformübergreifend, App-Anpassung Android, iOS Razer Kishi V2 Portabilität Kompakt, kein Bluetooth erforderlich Android, iOS

The Backbone One zeichnet sich durch ein speziell auf Mobilgeräte abgestimmtes Spielerlebnis aus. Es wird über den Ladeanschluss Ihres Smartphones angeschlossen, wodurch Bluetooth-Verzögerungen vollständig vermieden werden. Dank des Durchgangs-Ladeanschlusses können Sie spielen und gleichzeitig den Akku aufladen.

PlayStation 5 DualSense-Controller bieten ein hervorragendes Tastengefühl und eine zuverlässige Verbindung. Die adaptiven Trigger funktionieren nicht in CoD Mobile, aber die allgemeine Verarbeitungsqualität rechtfertigt den Preis bei längeren Einsätzen.

Xbox-Serie Controller bieten bei Shooter-Spielen einen leichten Vorteil in puncto Ergonomie. Die versetzte Anordnung der Analogsticks fühlt sich bei Ego-Shootern natürlich an, und beide Android and iOS sie mit minimalem Einrichtungsaufwand unterstützen.

Das Beste aus dem Controller-Gameplay in CoD Mobile herausholen

Das Spiel beherrschen CoD Mobile Der Umgang mit dem Controller ist der Ausgangspunkt. Sich damit vertraut zu machen, erfordert etwas mehr Mühe.

Die Eingewöhnungsphase ist real. Selbst erfahrene Konsolenspieler brauchen fünf bis zehn Stunden Spielzeit auf dem Handy, bis sich ihr Muskelgedächtnis an den kleineren Bildschirm gewöhnt hat. Stell das Handy auf einen Ständer, damit du dich ganz auf das Spiel konzentrieren kannst, ohne deinen Nacken zu überlasten.

Der Übungsmodus ist dein bestes Hilfsmittel. Verwenden Sie diese Funktion speziell zur Kalibrierung der Empfindlichkeit. Führen Sie dieselben Szenarien wiederholt durch und passen Sie jeweils nur eine Einstellung an, bis sich Bewegung und Zielgenauigkeit präzise anfühlen.

Vorteile des Controllers in CoD Mobile:

Konstantere Zielgenauigkeit: Analogsticks sorgen für eine gleichmäßigere Steuerung als Wischgesten, insbesondere im mittleren Bereich

Analogsticks sorgen für eine gleichmäßigere Steuerung als Wischgesten, insbesondere im mittleren Bereich Rückmeldung der physischen Tasten: Verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlklicks in hektischen Situationen

Verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlklicks in hektischen Situationen Komfort bei längeren Sitzungen: Griffsteuerungen verringern die Ermüdung der Hand im Vergleich zum flachen Halten eines Telefons

Griffsteuerungen verringern die Ermüdung der Hand im Vergleich zum flachen Halten eines Telefons Bessere Abzugskontrolle: Analoge Abzüge ermöglichen einen variablen Druck, was bei halbautomatischen Feuerraten von Vorteil ist

Mit einem Controller lassen sich Ranglistenspiele nachhaltiger spielen. Wenn du CoD-Punkte sammelst, um Battle-Pass-Belohnungen freizuschalten, während du in der Rangliste aufsteigst, hilft dir unser Leitfaden zu So bekommst du kostenlose CoD-Punkte behandelt die zuverlässigsten Methoden.

„Call of Duty Mobile“ ist Teil einer langjährigen Spielereihe mit einer reichen Wettkampfgeschichte. Wenn du wissen möchtest, wo dieses Spiel in der Reihe einzuordnen ist, dann Die Call of Duty-Spiele in chronologischer Reihenfolge Die Aufschlüsselung umfasst die gesamte Serie.

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