So fügst du V-Bucks auf der Switch hinzu

V-Bucks are Fortnites eine Premiumwährung, mit der du Skins, Emotes, Battle-Pässe und andere kosmetische Gegenstände erwerben kannst, die dein Spielerlebnis individueller gestalten. Ohne sie bleibst du bei den Standardoptionen hängen, während alle anderen mit exklusiver Ausrüstung glänzen.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie V-Bucks on Umschalten mit verschiedenen Methoden. Du lernst, wie man Fortnite Geschenkkarten richtig einzulösen, verknüpfen Sie Ihre Epic Games das Konto ordnungsgemäß einzurichten und häufige Probleme zu beheben, die verhindern, dass Ihr V-Bucks zu verhindern.

Unabhängig davon, ob Sie eine Geschenkkarte bei Eibe oder eines geschenkt bekommen haben: Wenn Sie diese Schritte befolgen, wird Ihre Währung genau dort angezeigt, wo sie hingehört.

So fügst du V-Bucks auf der Nintendo Switch hinzu

Der zuverlässigste Weg zum Einlösen V-Bucks on Umschalten beinhaltet die Verwendung des Epic Games Website, anstatt zu versuchen, alles direkt auf Ihrer Konsole zu erledigen. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen die meisten Probleme im Zusammenhang mit Ihrem Konto.

Schritt 1: Bereiten Sie Ihren Code vor

Schnapp dir deinFortnite Entfernen Sie die Schutzfolie von der Geschenkkarte, um Ihren Einlösungscode freizulegen. Halten Sie diesen Code griffbereit, da Sie ihn genau so eingeben müssen, wie er angegeben ist – einschließlich aller Bindestriche und Sonderzeichen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Code nicht abgelaufen ist, indem Sie die Karte auf ein aufgedrucktes Ablaufdatum überprüfen. Die meisten Codes sind unbegrenzt gültig, aber Aktionskarten sind manchmal zeitlich begrenzt.

Schritt 2: Melde dich bei deinem Epic Games-Konto an

Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer und rufen Sie die Seite Epic Games Website. Melden Sie sich dort an Epic Games das Konto, das mit deinem Nintendo SwitchKonsole.

Dieser Schritt ist entscheidend, denn zu wissen, wie man V-Bucks on Umschalten hängt ganz davon ab, dass der Code für das richtige Konto eingelöst wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Konto mit Ihrem Umschalten, startenFortnite auf deiner Konsole und überprüfe den in der Lobby angezeigten Benutzernamen.

Schritt 3: Rufen Sie die Einlöseseite auf

Sobald Sie angemeldet sind, bewegen Sie den Mauszeiger über Ihren Kontonamen und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Code einlösen“ aus. Dadurch gelangen Sie direkt zur Einlöse-Oberfläche, wo Sie Ihren Geschenkkartencode eingeben können.

Auf der Einlöseseite können Codes für V-Bucks, Kosmetika und andere Fortnite Inhalt. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der offiziellen Epic Games Domain, um Phishing-Seiten zu vermeiden.

Schritt 4: Geben Sie Ihren Code ein

Geben Sie den Code Ihrer Geschenkkarte genau so in das Einlösefeld ein, wie er auf Ihrer Karte angegeben ist. Das System unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung und akzeptiert keine Codes mit falschen Leerzeichen oder Zeichen.

Klicken Sie nach Eingabe des Codes auf die Schaltfläche „Einlösen“ und warten Sie auf die Bestätigung. Auf der Seite sollte eine Erfolgsmeldung angezeigt werden, aus der hervorgeht, wie viele V-Bucks wurden Ihrem Konto gutgeschrieben. Damit ist die grundlegende Frage beantwortet, wie man einen FortniteGeschenkkarte aufUmschalten.

Schritt 5: Starte „Fortnite“ auf deiner Switch

SchließenFortnite vollständig, wenn es bereits auf Ihrem Nintendo Switch. Drücken Sie die Home-Taste und markieren Sie die Fortnite Symbol, drücken Sie die Taste „+“ und wählen Sie „Software schließen“.

StartFortnite erneut und warte, bis die Seite vollständig geladen ist. Deine V-Bucks Der Kontostand sollte sich innerhalb weniger Sekunden nach dem Betreten der Lobby aktualisieren. Schauen Sie in die obere rechte Ecke des Bildschirms, um Ihren neuen Kontostand zu überprüfen.

Weitere Möglichkeiten, V-Bucks auf der Nintendo Switch einzulösen

Neben physischen und digitalen Geschenkkarten stehen Ihnen mehrere alternative Möglichkeiten zur Verfügung, um Geld auf Ihr Konto einzuzahlen. So funktioniert die Nutzung V-BucksGeschenkkarte aufUmschalten Die Nutzung verschiedener Plattformen bietet Ihnen mehr Flexibilität beim Kauf und Einlösen.

The Nintendo eShopverkauftV-Bucks Pakete direkt über Ihre Umschalten Konsole. Gehe zum eShop und suche nach Fortniteund stöbern Sie in den verfügbaren Währungspaketen. Bei dieser Methode wird Ihr Nintendo Kontostand oder verknüpfte Zahlungsmethode.

Wenn Sie direkt über den eShop kaufen, bedeutet das, dass Ihre V-Bucks sofort angezeigt werden, ohne dass separate Einlöseschritte erforderlich sind. Allerdings liegen die Preise manchmal etwas höher als bei Drittanbietern wie Eibe.

Digitale Marktplätze bieten eine weitere bequeme Möglichkeit. Plattformen wie Eibe bieten wettbewerbsfähige Preise für V-Bucks Die Codes werden sofort per E-Mail zugestellt. Diese Codes funktionieren genauso wie physische Geschenkkarten und unterliegen dem gleichen Einlösungsverfahren über die Epic GamesWebsite.

Du kannst auch eine „Play-to-Earn“-App nutzen, um V-Buck Gutscheine zum Nulltarif. Es gibt eine große Auswahl an solchen Apps, aber meine Empfehlung ist Snakzy denn es ist kostenlos, einfach einzurichten und macht vor allem Spaß. Ich habe mehrere Spiele gespielt, bis ich genug In-App-Guthaben gesammelt hatte, um es auf ein Eneba-Wallet zu übertragen, mit dem ich dann V-BuckGeschenkkarten.

★ Die beste App, um beim Spielen Geld zu verdienen Snakzy Jetzt spielen und Geld verdienen!

Manche Spieler ziehen es vor, Codes bei vertrauenswürdigen Händlern zu kaufen, da sie dort Angebote und Bundles finden können, die über offizielle Kanäle nicht erhältlich sind. Achte jedoch darauf, dass du bei seriösen Anbietern kaufst, um ungültige oder bereits eingelöste Codes zu vermeiden.

The Epic Games Auf der Website wird außerdem verkauft V-Bucks direkt, was Sie mit verschiedenen Zahlungsmethoden erwerben können. Diese Option eignet sich gut, wenn Sie V-Bucks to Umschalten ohne Ihren Computer verlassen zu müssen. Der Betrag wird sofort nach Kaufbestätigung auf Ihr Konto überwiesen.

Plattformübergreifende Kompatibilität bedeutet V-Bucks die auf einem Gerät gekauft wurden, werden auf allen Plattformen angezeigt, auf denen Ihr Epic Games Das Konto ist aktiv. Bestimmte Währungen sind jedoch weiterhin plattformspezifisch. Überprüfen Sie daher Ihre Kaufdaten, bevor Sie zur Kasse gehen.

Behebung häufiger Probleme beim Hinzufügen von V-Bucks auf der Switch

Selbst wenn man die Schritte genau befolgt, ist ein reibungsloser Ablauf nicht immer garantiert. Ich habe schon mehrere frustrierende Situationen erlebt, in denen V-Bucks wurde nach der Einlösung einfach nicht wie erwartet angezeigt.

Das häufigste Problem ist auf Unstimmigkeiten bei den Konten zurückzuführen. Wenn du dich fragst, wie du dich bei einem anderen FortniteKonto beiUmschalten, müssen Sie die Verknüpfung zu Ihrem aktuellen Epic Games Erstellen Sie zunächst ein Konto. Besuchen Sie die Epic Games Website, gehen Sie zu den Kontoeinstellungen, wählen Sie „Verbindungen“ und trennen Sie Ihre NintendoKonto.

Starten Sie das Programm nach dem Trennen der Verbindung Fortniteauf deinemUmschalten und melden Sie sich mit den richtigen Epic Games Anmeldedaten. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre eingelösten V-Bucks im richtigen Konto erscheinen, anstatt ungenutzt in einem anderen Profil zu verbleiben.

Manchmal werden Codes aufgrund ähnlich aussehender Zeichen falsch eingegeben. Die Ziffer Null und der Buchstabe O sorgen oft für Verwirrung, ebenso wie die Ziffer Eins und der Buchstabe I. Versuchen Sie, Ihren Code erneut einzugeben, und achten Sie dabei genau auf die Unterscheidung dieser Zeichen.

Regionale Einschränkungen führen gelegentlich dazu, dass Codes nicht funktionieren. In einem Land gekaufte Geschenkkarten funktionieren möglicherweise nicht in einer anderen Region’s Epic Games Konto. Überprüfen Sie in Ihren Einstellungen das für Ihr Konto registrierte Land und stellen Sie sicher, dass es mit der Region übereinstimmt, für die die Geschenkkarte bestimmt ist.

Probleme mit der Netzwerkverbindung können den Einlösungsvorgang unterbrechen. Wenn deinV-Bucks Wenn die Seite nach Eingabe eines gültigen Codes nicht angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie, die Seite zu schließen und erneut zu öffnen. Fortnite, oder versuchen Sie es mit einer der die besten VPNs fürFortnite. Das Spiel benötigt eine stabile Verbindung, um deinen Kontostand mit Epic’sServer.

Sollten nach dem Ausprobieren dieser Lösungen weiterhin Probleme auftreten, KontaktEpic Games Bitte halten Sie Ihre Einlösungsbestätigung und Ihren Kaufbeleg bereit. Das Team kann kontobezogene Probleme untersuchen und fehlende Beträge manuell gutschreiben V-Bucks falls der Code erfolgreich eingelöst wurde, aber nie angezeigt wurde.

Einige Spieler berichten von verzögerten Guthabenaktualisierungen während der Hauptspielzeiten, und das ist fatal, wenn man spielenFortnite wettbewerbsfähig. Wenn Sie gerade gelernt haben, wie man V-Bucks on Nintendo Switch aber man sieht sie nicht sofort, warte etwa 15 Minuten und starte das Spiel neu bevor man davon ausgeht, dass etwas schiefgelaufen ist.

So bekommst du deine V-Bucks ganz ohne Stress

Wenn Sie den richtigen Einlösungsvorgang verstehen, sparen Sie Zeit und Nerven, wenn Sie sich das Angebot sichern möchten dieseFortnite exklusive Skins oder den neuesten Battle Pass kaufen. Das Wichtigste ist, dass du Epic Games Das Konto ist korrekt mit Ihrem Umschalten bevor Sie eine Einlösung vornehmen.

Die meisten Probleme sind eher auf einfache Verwechslungen bei den Konten als auf technische Störungen zurückzuführen. Wenn Sie sich kurz vergewissern, dass Sie im richtigen Profil angemeldet sind, ersparen Sie sich später stundenlange Fehlersuche.

Digitale Geschenkkarten von vertrauenswürdigen Anbietern wie Eibe Bequemlichkeit mit wettbewerbsfähigen Preisen verbinden. Sie erhalten die Lieferung sofort, ohne das Haus verlassen zu müssen, und die Einlösung funktioniert genauso wie bei physischen Karten.

Denke daran, dass es beim Hinzufügen von V-Bucks auf der Switch letztlich mehr auf die Verknüpfung der Konten als auf die Einlösemethode selbst ankommt. Ganz gleich, ob du über den eShop einkaufst, Geschenkkarten einlöst oder direkt bei Episch, fließt das Geld dorthin, wo Epic Games Das Konto ist mit Ihrer Konsole verknüpft.

Wenn Sie Ihr Konto sicher halten, schützen Sie auch Ihre V-Bucks Gleichgewicht. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und geben Sie Ihre Anmeldedaten nicht weiter, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Spieler, die auf Entdeckungsreise gehen möchten ähnliche Spiele wie Fortnite oder die Verbindungsqualität verbessern möchten, sollten der Sicherheit ihres Kontos ebenso hohe Priorität einräumen wie Verbesserungen beim Spielablauf.

Bist du bereit, dir V-Bucks zu holen?Besuchen Sie dieFortnite Geschenkkartenshop auf Eneba für sofort verfügbare digitale Codes zu günstigen Preisen.

★ Fortnite V-Bucks-Geschenkkarte online V-Bucks Hol dir V-Bucks bei Eneba

FAQs