Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

„Surveys on the Go“-Bewertung 2026: Ist „Surveys on the Go“ seriös und zahlt es sich aus?

„Umfragen für unterwegs“ ist eine seriöse Umfrage-App, die für das Ausfüllen von Umfragen echtes Geld auszahlt. Die ehrliche Antwort auf die Frage „Ist „Umfragen für unterwegs“ seriös?“ lautet also: Ja. Die App läuft auf iOS und Android ausschließlich in den USA, die Anmeldung ist kostenlos und Auszahlungen erfolgen über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder an eine Wohltätigkeitsorganisation, sobald du den Mindestbetrag von 10 $ erreicht hast.

JETZT ANMELDEN 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Surveys on the Go Kostenpflichtige App für mobile Umfragen „Surveys on the Go“ wird von MFour Data Research, Inc. betrieben und ist seit 2011 verfügbar. Die App hat eine Bewertung von 4,5 Sternen im App Store und 4,4 bei Google Play. Auszahlungen erfolgen über PayPal und andere Zahlungsmethoden, sobald ein Mindestbetrag von 10 US-Dollar erreicht ist. Die Nutzung ist ausschließlich in den USA möglich. Vorteile Hervorragende 4,5-Sterne-Bewertung im App Store, basierend auf über 93.000 Bewertungen

Echtes Geld, keine Punkte, über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder eine Wohltätigkeitsorganisation

Niedrige Auszahlungsgrenze von 10 $ im Vergleich zu vielen anderen Umfrage-Apps Nachteile Die Stimmung auf Trustpilot (2,1/5) ist weitaus gemischter als die Bewertung im App Store

Wiederholte Berichte über Disqualifikationen aufgrund von Umfragen nach Abschluss der Arbeiten

Nur in den USA, mit einem begrenzten Empfehlungsprogramm für „Payday Ambassadors“

„Umfragen für unterwegs“ eignet sich am besten für Leser aus den USA, die sich damit abfinden können, langsam und schrittweise auf die 10-Dollar-Schwelle hinzuarbeiten. Die realistischen Verdienstmöglichkeiten hängen davon ab, für wie viele Umfragetypen man sich qualifiziert, und PayPal-Auszahlungen können bereits wenige Minuten nach der Anfrage eingehen. Ein Thema, das in Bewertungen zu „Umfragen für unterwegs“ immer wieder auftaucht, ist jedoch die Tatsache, wie stark die Meinungen zwischen den App-Stores und Trustpilot auseinandergehen.

Ist „Umfragen für unterwegs“ sicher?

„Umfragen für unterwegs“ wird von MFour Data Research, Inc. mit Sitz in Irvine, Kalifornien, betrieben. Die App gibt es seit 2011 und sie weist im App Store und bei Google Play gute Bewertungen auf – beides solide Indikatoren für eine App dieser Größenordnung.

Echtes Geld – keine Punkte – wird über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder an eine Wohltätigkeitsorganisation ausgezahlt. Die Verdienste werden innerhalb von 3 bis 5 Werktagen geprüft, und Auszahlungsanträge werden einmal alle 7 Tage bearbeitet.

Ist „Umfragen für unterwegs““ also ein Betrug? Nein. Der eigentliche Grund für die meisten Suchanfragen zum Thema „Umfragen für unterwegs“-Betrug“ ist eine echte Diskrepanz zwischen den Bewertungsplattformen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bewertet Trustpilot die App mit nur 2,1 von 5 Punkten basierend auf 72 Bewertungen, von denen 62 % 1 Stern vergeben haben, und in den App-Store-Bewertungen wird immer wieder von Disqualifizierungen nach Abschluss der Umfragen berichtet. Die App ist echt und bezahlt viele Nutzer zügig, doch diese Diskrepanz zwischen den Bewertungen im App Store und denen auf Trustpilot ist real und kein Grund, die App pauschal als Betrug abzutun.

Anmeldung bei „Umfragen für unterwegs“

Die Anmeldung bei „Umfragen für unterwegs“ ist kostenlos und steht US-Bürgern ab 13 Jahren offen.

Laden Sie die kostenlose App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Erstelle ein Konto mit einer E-Mail-Adresse. Füllen Sie den demografischen Fragebogen aus, um sich für Umfragen zu qualifizieren. Aktivieren Sie optional Push-Benachrichtigungen und Standortdienste, um mehr Einladungen zu Umfragen zu erhalten. Nehmen Sie an Umfragen teil, um die Auszahlungsgrenze von 10 US-Dollar zu erreichen.

Bei meinen Recherchen konnte ich keine formelle Identitäts- oder Sozialversicherungsnummernüberprüfung finden, obwohl im offiziellen Hilfezentrum darauf hingewiesen wird, dass Nutzer, die innerhalb eines Jahres mehr als 600 Dollar auszahlen lassen, diese Einnahmen wahrscheinlich als Einkommen angeben müssen.

Auszahlung bereits ab 10 $ Surveys on the Go 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie echtes Geld durch das Ausfüllen von Umfragen, das Sie über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder für wohltätige Zwecke einlösen können. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit „Umfragen für unterwegs“

Ist „Umfragen für unterwegs“ seriös? Ja, nach meiner Erfahrung damit. Die Vielfalt der Verdienstmöglichkeiten ist mir schon früh aufgefallen. Allgemeine Umfragen, Produkttests, „Bonus Gigs“ und „Link & Earn““ waren alle in derselben App vereint, und die Auszahlungsschwelle von 10 $ erschien mir im Vergleich zu anderen Umfrage-Apps, die ich ausprobiert hatte, niedrig. Zu Beginn gab es ein paar allgemeine Umfragen im Wert von 1 bis 5 $, bevor sich größere Möglichkeiten eröffneten.

Ein besonders herausragender Moment war, als ich eine Standortumfrage im Wert von 5 bis 25 Dollar erhielt, die mein Guthaben deutlich näher an die 10-Dollar-Auszahlungsgrenze brachte – und nach ein paar Wochen regelmäßiger Nutzung erreichte ich diese schließlich. Meine PayPal-Auszahlungsanforderung ging innerhalb von weniger als drei Minuten ein, nachdem ich die Auszahlung beantragt hatte.

Meine ehrliche Kritik war, dass ich nach Abschluss einer Umfrage disqualifiziert wurde und mir die Vergütung entzogen wurde, obwohl das System meine Eingaben akzeptiert hatte. Dies ist ein frustrierendes, immer wiederkehrendes Thema in Bewertungen zu „Umfragen für unterwegs““. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass sich die Einnahmen zwischen den qualifizierenden Umfragen nur langsam ansammelten.

Da die Umfragewarteschlangen an manchen Tagen leer sein können, lohnt es sich, neben „Umfragen für unterwegs“ auch „Snakzy“ – Enebas eigene „Play-to-Earn“-App – zu installieren, um auf eine schnellere, spielbasierte Weise weiterhin Geld zu verdienen.

PLAY-TO-EARN Verdiene echtes Geld mit Handyspielen Verwandle dein Gameplay mit Snakzy in PayPal-Guthaben. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Lade Snakzy noch heute herunter Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

„Umfragen für unterwegs“ im Überblick

Bevor wir uns mit den Details befassen, finden Sie hier einen kurzen Überblick über die wichtigsten Fakten zu „Umfragen für unterwegs““.

📱Name der App Umfragen für unterwegs ⭐Unsere Bewertung 3,5/5 🛍️Kategorie Kostenpflichtige App für Marktforschungsumfragen auf dem Handy 🎯Plattformen iOS, Android 💰Preis Kostenlos 💸Verdienstmöglichkeiten Allgemeine Umfragen, Standortumfragen, Tagebuchumfragen, Produkttests und Partnerumfragen; Bonus-Aufträge; „Link & Earn““ 💳Auszahlungsmethoden PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder für wohltätige Zwecke 💵Mindestauszahlungsbetrag 10 USD 🚀Zahlungsgeschwindigkeit Einnahmen werden innerhalb von 3–5 Werktagen geprüft; Auszahlungsanträge werden einmal alle 7 Tage bearbeitet 🌍Verfügbarkeit Nur in den USA 👤Empfehlungsprogramm Begrenztes „Payday Ambassadors“-Programm für berechtigte Payday-Mitglieder 👍Am besten geeignet für Nutzer mit Wohnsitz in den USA, denen ein langsamer, schrittweiser Weg zur 10-Dollar-Schwelle nichts ausmacht

Häufige Anzeichen für Betrug: Ist „Umfragen für unterwegs“ seriös oder sollte man es meiden?

Die kurze Antwort auf die Frage „Ist „Umfragen für unterwegs“ seriös?“ lautet: Ja. Es besteht alle gängigen Betrugsprüfungen, die Nutzer normalerweise vor der Anmeldung bei einer Umfrage-App durchführen. Die App wird von einem echten, namentlich genannten Unternehmen betrieben – MFour Data Research, Inc. –, das über ein „A“-Rating der BBB verfügt und dessen App bereits seit 2011 läuft; es handelt sich also nicht um einen verdächtig neuen, unseriösen Betrieb.

Typische Anzeichen für Betrug in dieser Kategorie sind ein versteckter oder ungenannter Betreiber, keine nachweisbare Präsenz im App-Store und zahlreiche Berichte darüber, dass Nutzer nie bezahlt wurden. „Umfragen für unterwegs“ besteht alle drei dieser Tests mit gutem Ergebnis. Der Betreiber ist öffentlich bekannt und verfügt über ein „A“-Rating der BBB, die App hat eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von über 93.000 Bewertern, und es wird ständig von echten Barauszahlungen berichtet.

Der einzige berechtigte Punkt, der ausdrücklich erwähnt werden sollte, ist die Diskrepanz zwischen den Bewertungen auf Trustpilot und denen im App Store sowie die wiederkehrenden Beschwerden über Ausschlüsse. Beides ist kein Hinweis auf einen Betrug, sondern lediglich echte Nuancen in Bezug auf die Transparenz, die man kennen sollte. Insgesamt deuten die Anhaltspunkte eindeutig darauf hin, dass „Umfragen für unterwegs“ seriös ist.

Warum fragen die Leute: „Ist Umfragen für unterwegs seriös?“

Die meisten Suchanfragen nach „Ist Umfragen für unterwegs seriös?“ stammen von Personen, die nach dem Ausfüllen einer Umfrage disqualifiziert wurden oder denen aufgefallen ist, dass die Trustpilot-Bewertung deutlich unter den Bewertungen im App Store liegt.

Die Bewertungen sprechen eine klare Sprache: Eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von über 93.000 Bewertern und ein „A“-Rating der BBB sind etwas, das ein Betrugsunternehmen in dieser Größenordnung nicht aufrechterhalten kann. Die von den Nutzern angeführten Faktoren, wie Disqualifikationen oder die gemischte Trustpilot-Bewertung, sind zwar reale, aber in dieser Kategorie normale Probleme – kein Betrug –, und „Umfragen für unterwegs“ ist trotz dieser Punkte seriös.

Auszahlung bereits ab 10 $ Surveys on the Go 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie echtes Geld durch das Ausfüllen von Umfragen, das Sie über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder für wohltätige Zwecke einlösen können. JETZT ANMELDEN

Sicherheitsbedenken bei „Umfragen für unterwegs“: Was Nutzer wissen sollten

„Umfragen für unterwegs“ fragt eher nach üblichen demografischen Daten und Kontoinformationen als nach sensiblen Finanzdaten, doch es gibt dennoch einige Dinge, die man wissen sollte, bevor man sich ernsthaft darauf einlässt.

Anforderungen an personenbezogene Daten

Für die Anmeldung sind eine E-Mail-Adresse sowie die Beantwortung von Fragen zum demografischen Profil (Alter, Geschlecht, Einkommen, Beschäftigungsstatus) erforderlich; bei der Anmeldung sind weder Sozialversicherungsnummer noch Bank-Login-Daten noch das Hochladen von Ausweisdokumenten erforderlich.

Anbieter von Angeboten durch Dritte

Bonus-Aufträge und Partnerumfragen werden von externen Forschungspartnern bereitgestellt und nicht vollständig intern durchgeführt. Produkttests können einige Wochen bis zu einigen Monaten dauern und erfordern somit einen längeren Zeitaufwand als eine übliche 10- bis 30-minütige Umfrage.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Das offizielle Hilfezentrum behandelt Themen wie Passwortänderungen, Fehlerbehebung bei der Anmeldung und E-Mail-Verifizierung. Verwenden Sie ein einzigartiges Passwort und behalten Sie Ihre verknüpfte Auszahlungs-E-Mail-Adresse stets im Auge.

VPN-Einschränkungen

Es gibt keine spezifischen Richtlinien zur VPN-Erkennung. Die App ist nachweislich nur in den USA verfügbar, daher wird wahrscheinlich eine Standort- oder Regionsprüfung durchgeführt, auch wenn der genaue Mechanismus nicht öffentlich bekannt ist.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Bei „Umfragen für unterwegs“ gilt eine Mindestauszahlungssumme von 10 US-Dollar, und Auszahlungsanträge werden einmal alle 7 Tage bearbeitet. Die Verdienste werden innerhalb von 3 bis 5 Werktagen geprüft. Das begrenzte Empfehlungsprogramm „Payday Ambassadors“ steht berechtigten Payday-Mitgliedern zur Verfügung und bietet einen Bonus von 5 US-Dollar für qualifizierte Empfehlungen.

Kundensupport

Das offizielle Hilfezentrum bietet ein Online-Kontaktformular zum „Einreichen einer Anfrage“ sowie eine Support-E-Mail-Adresse, jedoch keinen Live-Chat und keinen telefonischen Support. Das Hilfezentrum deckt Themen wie Anmeldung, Zahlung und E-Mail-Änderung umfassend ab und löst viele häufige Probleme, ohne dass man sich direkt an den Support wenden muss.

So funktioniert „Umfragen für unterwegs“

Das Ausfüllen von Umfragen ist die wichtigste Verdienstmöglichkeit bei „Umfragen für unterwegs“, und die Verdienste werden direkt in echtes Geld umgewandelt – es gibt kein Punktesystem. Die Umfragen sind in fünf Kategorien unterteilt:

Allgemeine Umfragen – 1 bis 5 US-Dollar, 10 bis 30 Minuten, täglich verfügbar

– 1 bis 5 US-Dollar, 10 bis 30 Minuten, täglich verfügbar Standortumfragen – 5 bis 25 US-Dollar, 30 bis 60 Minuten, etwa wöchentlich

– 5 bis 25 US-Dollar, 30 bis 60 Minuten, etwa wöchentlich Tagebuchumfragen – 20 bis 50+ Dollar, tägliche Einträge über einen bestimmten Zeitraum

– 20 bis 50+ Dollar, tägliche Einträge über einen bestimmten Zeitraum Produkttests – 10 bis 50+ Dollar, Dauer: einige Wochen bis einige Monate

– 10 bis 50+ Dollar, Dauer: einige Wochen bis einige Monate Partnerumfragen – je 1 $, täglich

Über diesem Kernablauf liegt ein „Payday“-Statussystem, wobei eine optionale „Payday+“-Premiumstufe eine höhere Vergütungsrate verspricht.

Geld verdienen mit weiteren Aufgaben

Neben den Kernumfragen bietet „Umfragen für unterwegs“ drei weitere Möglichkeiten, innerhalb der App Geld zu verdienen: „Bonus Gigs“, separate, einmalige und besser bezahlte Aufgaben außerhalb der Standard-Umfragewarteschlange; „Link & Earn““, bei dem bestehende Konten wie Gmail oder Amazon verknüpft werden, um passiv Geld zu verdienen, ohne überhaupt an einer Umfrage teilzunehmen; und „Payday+“, eine Premium-Stufe, die die regulären „Payday“-Einnahmen erhöht, sowie ein „Payday Ambassadors“-Bonusprogramm ab 5 $. Diese Möglichkeiten sind ergänzend gedacht und kein Ersatz für die Kernumfragen.

Tipps für höhere Verdienste

Schauen Sie mindestens zweimal täglich in der App nach, da nicht jede Umfrageeinladung eine Push-Benachrichtigung auslöst. Füllen Sie das demografische Profil vollständig aus und halten Sie es auf dem neuesten Stand, um sich für mehr Umfragen zu qualifizieren. Bevorzugen Sie Standortumfragen (5 bis 25 $) und Produkttests (10 bis 50+ $) gegenüber allgemeinen Umfragen oder Partnerumfragen (1 bis 5 $), wenn beide verfügbar sind. Nutzen Sie „Payday+“, um Ihre Prämien zu steigern. Nutzen Sie „Link & Earn““ und „Bonus Gigs“, um Verdienstlücken zwischen Umfrageeinladungen zu schließen.

Zahlt „Umfragen für unterwegs“ tatsächlich aus?

Ja, „Umfragen für unterwegs“ zahlt tatsächlich an viele Nutzer aus. Rezensenten im App Store berichten, dass PayPal-Auszahlungen innerhalb von weniger als drei Minuten nach Beantragung der Auszahlung eingehen. Die Auszahlungsschwelle von 10 US-Dollar und die Bearbeitung der Auszahlung werden ebenfalls bestätigt.

Während die Bewertungen im App Store bestätigen, dass „Umfragen für unterwegs“ seriös auszahlt, spiegelt die niedrigere Trustpilot-Bewertung eine reale, lautstarke Minderheit wider, die von Disqualifikationen nach Abschluss von Umfragen und einer langsamen Gutschrift berichtet.

Wie viel Geld kann man mit „Umfragen für unterwegs“ verdienen?

Wie viel man mit „Umfragen für unterwegs“ verdienen kann, hängt davon ab, für welche Umfragen man sich qualifiziert und wie oft man die App nutzt. Allgemeine Umfragen werden mit etwa 1 bis 5 Dollar vergütet, während besser bezahlte Standortumfragen 5 bis 25 Dollar einbringen können. Gelegenheitsnutzer können realistischerweise 5 bis 15 Dollar pro Woche verdienen, während aktive Nutzer, die sich für mehr Angebote qualifizieren, 20 bis 50 Dollar oder mehr erreichen können.

Aufgrund der Auszahlungsschwelle von 10 $ können Gelegenheitsnutzer einige Wochen benötigen, um ihre erste Auszahlung zu erreichen, während regelmäßige Nutzer dieses Ziel schneller erreichen könnten. Ist „Umfragen für unterwegs“ also seriös? Ja, aber die Verdienste sind nicht garantiert, da die Verfügbarkeit und die Teilnahmebedingungen der Umfragen variieren.

Ist „Umfragen für unterwegs“ in den USA seriös? Wo kann man „Umfragen für unterwegs“ nutzen?

„Umfragen für unterwegs“ ist derzeit nur in den USA verfügbar. Die App ist im US-App Store und bei Google Play gelistet, zum Zeitpunkt der Überprüfung gab es jedoch keine offiziellen Einträge im App Store für Großbritannien, Kanada, Australien oder andere Länder, sodass sie für Nutzer in diesen Märkten nicht verfügbar ist.

Land Verfügbar? Anmerkungen USA 🟩 Heimatmarkt; bestätigt über das offizielle Hilfe-Center und Einträge im App Store/Google Play Großbritannien 🟥 Nicht im britischen App Store verfügbar AU 🟥 Nicht im australischen App Store erhältlich CA 🟥 Nicht im kanadischen App Store erhältlich

Auszahlung bereits ab 10 $ Surveys on the Go 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie echtes Geld durch das Ausfüllen von Umfragen, das Sie über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder für wohltätige Zwecke einlösen können. JETZT ANMELDEN

Lohnt sich „Umfragen für unterwegs“?

Ja, „Umfragen für unterwegs“ lohnt sich für Nutzer in den USA, die für ihre Zeit bei Umfragen echtes Geld erhalten möchten und nichts gegen ein gemächliches Tempo haben. Die App erfüllt die gängigen Seriösitätskriterien: ein echter Betreiber mit einem A-Rating der BBB, eine solide Erfolgsbilanz im App-Store und bestätigte Auszahlungen in echtem Geld über PayPal und andere Methoden.

Die ehrlichen Vorbehalte, wie die niedrigere Trustpilot-Bewertung und die gemeldeten Beschwerden über Disqualifizierungen, sind lediglich normale Probleme und keine Anzeichen für einen Betrug. Alles in allem lautet die Antwort auf die Frage „Ist „Umfragen für unterwegs“ seriös?“ nach wie vor ein klares Ja.

Nutzerbewertungen: Was echte Nutzer von „Umfragen für unterwegs“ sagen

Die Gesamtstimmung zu „Umfragen für unterwegs“ ist sowohl im App Store als auch bei Google Play äußerst positiv, auf Trustpilot hingegen ausgesprochen negativ. In den Bewertungen werden häufig die schnellen PayPal-Auszahlungen gelobt und die Vielfalt der Verdienstmöglichkeiten geschätzt, während die Auszahlungsschwelle von 10 US-Dollar im Vergleich zu anderen Umfrage-Apps als niedrig empfunden wird.

Der häufigste Kritikpunkt sind Disqualifizierungen nach Abschluss einer Umfrage, manchmal ohne jegliche Gutschrift. So berichtete beispielsweise ein Rezensent, dass seine ausgefüllte Umfrage zunächst akzeptiert wurde, die Auszahlung dann aber dennoch widerrufen wurde, ohne dass der Entwickler darauf reagierte. Auch über eine langsame Ansammlung von Guthaben wird häufig berichtet.

Alternativen zu „Umfragen für unterwegs““

Keine einzelne Belohnungs-App passt zu jedem. Auszahlungsgeschwindigkeit, Mindestauszahlungsbetrag und Verdienstmodell variieren, daher lohnt es sich, einige Alternativen zu vergleichen, bevor man sich für eine entscheidet.

Warum ist „Umfragen für unterwegs“ seriös? Die Gründe für unser Urteil

Die kurze Antwort auf die Frage „Ist „Umfragen für unterwegs“ seriös?“ lautet: Ja. Es handelt sich um eine seriöse, bar zahlende Umfrage-App, die von dem Marktforschungsunternehmen MFour Data Research unterstützt wird, dessen Flaggschiff-Umfrageprodukt seit 2011 läuft – allerdings ist sie nicht für jeden geeignet.

Die guten Bewertungen im App Store und bei Google Play sowie die nachweislich schnellen Auszahlungen über PayPal untermauern die Seriosität der App. Die eigentlichen Probleme sind jedoch der starke Kontrast zu den Trustpilot-Bewertungen und die immer wiederkehrenden Beschwerden über Ausschlüsse von Umfragen. Auch wenn die App seriös ist, sollten diese Punkte nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden, nur weil die Bewertungen in den App-Stores gut aussehen.

„Umfragen für unterwegs“ eignet sich am besten für Nutzer in den USA, die sich damit abfinden können, langsam und schrittweise auf die 10-Dollar-Schwelle hinzuarbeiten. Manche Menschen stellen die Seriosität der App einfach deshalb in Frage, weil die Trustpilot-Bewertung auf den ersten Blick so viel niedriger erscheint – nicht, weil irgendetwas am Unternehmen selbst unseriös wäre. Für alle, die sich noch fragen: „Ist „Umfragen für unterwegs“ seriös?“, lautet die Antwort: Ja.

Auszahlung bereits ab 10 $ Surveys on the Go 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie echtes Geld durch das Ausfüllen von Umfragen, das Sie über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder für wohltätige Zwecke einlösen können. JETZT ANMELDEN

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Bewertungen



im App Store und bei Google Play ✅ Echtes Geld, keine Punkte, über PayPal, Venmo, Amazon, Visa, Starbucks oder für wohltätige



Zwecke ✅ Niedrige Auszahlungsgrenze von 10 $ im Vergleich zu vielen anderen Umfrage-Apps



✅ Ein BBB-Rating von einem echten, namentlich genannten Betreiber ❌ Die Trustpilot-Bewertung fällt weitaus gemischter aus als die



im App Store ❌ Wiederkehrende Berichte über Ausschlüsse



bei Umfragen ❌ Auf die USA beschränkt

Häufig gestellte Fragen