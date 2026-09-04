Branded Surveys Testbericht 2026: Ist Branded Surveys seriös und zahlt es sich aus?

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Ist Markenumfragen seriös? Ja – es handelt sich um eine echte Plattform für bezahlte Umfragen, die Sie für Umfragen, Abstimmungen und Angebote mit echten Punkten belohnt, die Sie einlösen können, sobald Sie das niedrige Mindestguthaben von 5 US-Dollar (500 Punkte) erreicht haben.

Die Plattform läuft auf iOS, Android und im Web, die Anmeldung ist kostenlos und die Auszahlung erfolgt über PayPal, Banküberweisung (nur für Mitglieder in den USA) oder eine große Auswahl an Geschenkkarten. Dieser Testbericht zu Markenumfragen erläutert, wie die Plattform auszahlt, was Sie realistisch verdienen können und für wen sie am besten geeignet ist.

JETZT ANMELDEN 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Branded Surveys Plattform für bezahlte Umfragen „Branded Surveys“ wird von Dynata, LLC betrieben, einem Marktforschungsunternehmen, das die Plattform seit der Übernahme der Muttergesellschaft Branded Research, Inc. im Jahr 2022 betreibt. Die App verfügt über eine Bewertung von 4,5 Sternen im App Store und 4,4 Sternen bei Google Play sowie die Bewertung „Großartig“ auf Trustpilot. Die Auszahlungen erfolgen über PayPal, per Banküberweisung (nur in den USA) oder als Geschenkkarten; die Teilnahme steht Umfrageteilnehmern in den USA, Großbritannien und Kanada offen. Vorteile Unterstützt von Dynata, einem etablierten und seit langem bestehenden Marktforschungsunternehmen

Hervorragende 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von rund 15.000 Nutzern

Profilbasierter Abgleich bei Umfragen, der die Anzahl der Ausschlüsse während der Umfrage reduziert Nachteile Häufige Ausschlüsse bei Umfragen – ein weit verbreitetes Ärgernis in der gesamten Branche

Nur für Umfrageteilnehmer in den USA, Großbritannien und Kanada verfügbar

Die Identitätsprüfung kann den Einlösungsvorgang erschweren, insbesondere bei größeren Auszahlungen.

Markenumfragen eignet sich am besten für Gelegenheitsteilnehmer in einem der drei teilnahmeberechtigten Länder, die eher ein bescheidenes, regelmäßiges Nebeneinkommen anstreben als eine Vollzeitbeschäftigung. Die meisten Nutzer, die dabei bleiben, verdienen jede Woche kleine, aber echte Beträge durch eine Mischung aus Umfragen, Abstimmungen und Angeboten, wobei die Auszahlungen innerhalb weniger Werktage erfolgen, sobald die Schwelle von 5 $ überschritten ist – ein beruhigendes Zeichen für alle, die sich noch fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“

Ist Markenumfragen sicher?

Ist Markenumfragen sicher? Ja, und genau bei der Eigentümerschaft setzt dieser Testbericht zu Markenumfragen an. Dynata, LLC betreibt die Plattform seit der Übernahme der Muttergesellschaft Markenbezogene Forschung, Inc. im Juni 2022; zuvor wurde sie 2012 unter dem Namen MintVine gestartet und im November 2017 in Markenumfragen umbenannt. Eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store (~15.000 Bewertungen), eine 4,4-Sterne-Bewertung bei Google Play (~15.000 Bewertungen) und die Einstufung „Großartig“ Trustpilot- Bew ertung (über 120.000 Bewertungen) sprechen allesamt für eine positive Antwort auf die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“

Bei der Anmeldung und erneut bei der Auszahlung können Identitätsprüfungen durch Veriff stattfinden, insbesondere bei größeren Auszahlungen. Diese zusätzliche Überprüfung kann dazu führen, dass sich manche fragen: „Ist Markenumfragen ein Betrug?“, doch es handelt sich dabei eher um einen standardmäßigen Compliance-Schritt als um ein Warnsignal. Ist Markenumfragen also sicher? Der Verifizierungsprozess selbst lässt nichts anderes vermuten.

Und ist Markenumfragen seriös, wenn es um die Auszahlung geht? Ja: Der aktuelle Mindestbetrag beträgt 5 $ (500 Punkte), was auf den offiziellen Seiten bestätigt wird. Die AGB von Dynata erwähnen zwar einen höheren Standardschwellenwert, erlauben aber ausdrücklich eine niedrigere Auszahlungsoption, die Markenumfragen anbietet.

Anmeldung bei Markenumfragen

Wie funktioniert Markenumfragen auch, wenn man sich zum ersten Mal anmeldet? Die Registrierung ist kostenlos, unkompliziert und über iOS, Android oder das Web möglich, wobei die Anmeldung derzeit auf Nutzer in den USA, Großbritannien und Kanada beschränkt ist. Dies ist einer der grundlegenden Punkte, die man prüfen sollte, wenn man entscheiden will, ob Markenumfragen seriös ist.

Gehen Sie auf surveys.gobranded.com oder laden Sie die App herunter. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse. Füllen Sie den Profilfragebogen aus, um die Auswahl der für Sie passenden Umfragen zu verbessern. Verifizieren Sie Ihre Identität über Veriff, falls Sie dazu aufgefordert werden. Nehmen Sie an passenden Umfragen, Abstimmungen und Angeboten teil, um Ihre ersten Punkte zu sammeln.

Für diesen Testbericht zu Markenumfragen haben wir einen Anmeldebonus von 100 Punkten für neue Mitglieder bestätigt, wobei in den Nutzungsbedingungen auch darauf hingewiesen wird, dass eine Identitätsüberprüfung sowohl bei der Anmeldung als auch bei der Einlösung erforderlich sein kann.

Kostenlose Umfragen, echte Geldprämien Branded Surveys 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie echte Punkte, die Sie über PayPal, per Banküberweisung (nur in den USA) oder gegen eine große Auswahl an Geschenkkarten einlösen können – für die Teilnahme ist keine Kreditkarte erforderlich. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit Markenumfragen

Nachdem ich Markenumfragen heruntergeladen hatte, begann ich mit den Profilfragen, die meine Umfrage-Matches tatsächlich relevanter machten. Ich wurde zwar gelegentlich noch aussortiert, aber insgesamt verlief die Erfahrung recht reibungslos. Für alle, die sich fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“, war mein erster Eindruck, dass die App so funktioniert, wie man es von einer etablierten Umfrage-App erwarten würde.

Das Vergütungssystem war leicht nachvollziehbar: 100 Punkte entsprechen 1 US-Dollar, und die derzeitige Mindestauszahlungsgrenze liegt bei 500 Punkten bzw. 5 US-Dollar. Zu den Auszahlungsoptionen gehören PayPal und Geschenkkarten, während Nutzer in den USA zusätzlich eine Banküberweisung wählen können. Im Rahmen des Vorgangs durchlief ich zudem eine Identitätsprüfung.

Beim Verfassen dieses Testberichts zu Markenumfragen ist mir aufgefallen, dass in den Nutzungsbedingungen eine allgemeine Auszahlungsschwelle von 50 Dollar erwähnt wird. Das klingt zunächst verwirrend, aber dieselben Nutzungsbedingungen lassen auch niedrigere Auszahlungsbeträge zu, was den derzeitigen Mindestbetrag von 5 Dollar erklärt. Basierend auf meinen Erfahrungen lautet die Antwort auf die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“ also weiterhin „Ja“.

Nach einigen Wochen mit Umfragen wollte ich herausfinden, ob es einen schnelleren Weg gibt, Geld zu verdienen, ohne sich überhaupt Gedanken über Vorauswahlfragen machen zu müssen, also habe ich auch Snakzy ausprobiert – dort verdient man durch das Spielen statt durch Umfragen, ohne das Risiko einer Disqualifikation. Wenn das für dich interessant klingt, schau dir den folgenden Abschnitt an.

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Markenumfragen im Überblick

Wie funktioniert Markenumfragen also und wie hoch ist die Vergütung tatsächlich? Hier ist eine kurze Zusammenfassung als Orientierungshilfe, bevor dieser Testbericht zu Markenumfragen ins Detail geht. Die folgenden wesentlichen Punkte klären den Großteil dessen, was Nutzer meinen, wenn sie fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“

📱App-Name Markenumfragen ⭐Unsere Bewertung 4,3/5 🛍️Kategorie Get-Paid-To (GPT)-Plattform für Umfrageprämien 🎯Plattformen iOS · Android · Web 💰Preis Kostenlos 💸Verdienstmöglichkeiten Umfragen, Abstimmungen, Angebote, Empfehlungen 💳Auszahlungsmethoden PayPal, Banküberweisung (Branded Pay, nur in den USA) sowie eine große Auswahl an Geschenkkarten 💵Mindestauszahlungsbetrag 5 $ (500 Punkte) 🚀Auszahlungsdauer 1–3 Werktage nach Einlösung; sofortige Freigabe für Silber- und Gold-Mitglieder 🌍Verfügbarkeit Nur USA, Großbritannien und Kanada – siehe Tabelle unten 👤Empfehlungsprogramm Bis zu 500 Bonuspunkte pro geworbenem Freund, abhängig von der Badge-Stufe 👍Am besten geeignet für Gelegenheitsteilnehmer an Umfragen in den USA, Großbritannien oder Kanada, die sich ein bescheidenes, regelmäßiges Nebeneinkommen wünschen

Kostenlose Umfragen, echte Bargeldprämien Branded Surveys 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie echte Punkte, die Sie über PayPal, per Banküberweisung oder mit über 300 Prämienoptionen einlösen können – für die Teilnahme ist keine Kreditkarte erforderlich. JETZT ANMELDEN

Häufige Anzeichen für Betrug: Ist Markenumfragen seriös oder sollte man es meiden?

„Markenumfragen“ macht bei den üblichen Seriösitätsprüfungen einen vertrauenswürdigen Eindruck. Es wird von Dynata betrieben, einem etablierten Marktforschungsunternehmen, dessen Wurzeln bis zu MintVine im Jahr 2012 zurückreichen, und bietet echte Auszahlungen über Optionen wie PayPal und Geschenkkarten an. Wenn Sie sich also fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“, deuten die Anzeichen auf ein Ja hin. Und für alle, die sich fragen, ob die Nutzung von Markenumfragen sicher ist: Die etablierten Eigentümer und die langjährige Erfolgsbilanz sind gute Zeichen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Erfahrung perfekt ist. Ist Markenumfragen also ein Betrug? Es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf. Die Bewertungen im App Store und auf Trustpilot enthalten zahlreiche Berichte über erfolgreiche Auszahlungen, obwohl Nutzer auch von Ausschlüssen bei Umfragen, technischen Problemen und geringen Vergütungen berichten.

Es gibt noch ein Detail, das dieser Testbericht zu Markenumfragen klarstellen sollte: In den Nutzungsbedingungen wird zwar eine Standard-Auszahlungsgrenze von 50 Dollar genannt, es sind jedoch auch niedrigere Beträge zulässig, während die aktuelle Plattform Auszahlungen ab 5 Dollar ermöglicht. Wenn man also fragt, ob „Markenumfragen“ sicher ist, stellt diese Formulierung eigentlich kein Warnsignal dar – allerdings sollten Nutzer dennoch damit einverstanden sein, dass Umfrageplattformen personenbezogene Daten erfassen.

Warum fragen die Leute: „Ist Markenumfragen seriös?“

Die meisten Menschen, die „Ist Markenumfragen seriös?“ in eine Suchleiste eingeben, haben zuvor schon schlechte Erfahrungen mit einer anderen Umfrage-App gemacht oder wurden wiederholt disqualifiziert und gingen vom Schlimmsten aus. Die Bewertungen zeichnen ein ruhigeres Bild: Eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store und eine „Großartig“-Bewertung auf Trustpilot sind nichts, was ein Betrugsunternehmen über Jahre hinweg in großem Maßstab aufrechterhalten könnte. Die von den Nutzern angeführten Probleme – Ausschlüsse und gelegentliche Verzögerungen bei der Gutschrift von Punkten – sind zwar real, aber in dieser Branche üblich, und sie ändern nichts an der Antwort auf die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“ Diese Bewertung von Markenumfragen kommt immer wieder zu demselben Urteil: seriös, wenn auch nicht makellos.

Sicherheitsbedenken bei Markenumfragen: Was Nutzer wissen sollten

Seriös zu sein bedeutet nicht, dass Markenumfragen völlig reibungslos funktioniert. Wenn Sie sich fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“ oder „Ist Markenumfragen sicher?“, behandelt dieser Teil unserer Branded-Surveys-Bewertung die wichtigsten Details: Datenerfassung, Angebote von Drittanbietern und Auszahlungsbedingungen.

Anforderungen an personenbezogene Daten

Die Profilumfrage erfasst demografische Daten, die ausschließlich dazu dienen, die Auswahl der bezahlten Umfragen zu verbessern, für die Sie in Frage kommen. Bei der Anmeldung kann eine Identitätsprüfung über Veriff verlangt werden; diese ist für bestimmte Auszahlungsmethoden erforderlich, insbesondere für Einlösungen über virtuelle Mastercard- oder Visa-Karten. Insgesamt lautet die Antwort auf die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“ weiterhin „Ja“, auch wenn es einige Details hinsichtlich Datenschutz und Identitätsprüfung zu beachten gibt.

Anbieter von Angeboten von Drittanbietern

Einige Angebote zum Sammeln von Punkten bei Markenumfragen stammen nicht direkt von Dynata, sondern von Drittanbietern, und deren spezifische Bedingungen können je nach Angebot variieren. Es lohnt sich, das Kleingedruckte eines Angebots zu lesen, bevor man davon ausgeht, dass es genau wie eine Standardumfrage funktioniert.

Bewährte Vorgehensweisen zur Kontosicherheit

Halten Sie Ihre Kontakt- und Zahlungsdaten stets auf dem neuesten Stand, da laut Nutzerberichten fehlerhafte Angaben eine häufige Ursache für verspätete Auszahlungen sind. Ein einzigartiges Passwort und eine regelmäßig überprüfte E-Mail-Adresse tragen ebenfalls wesentlich dazu bei, Probleme mit dem Konto zu vermeiden.

Mindestauszahlungsbetrag von 5 $ bei echten Umfragen Branded Surveys 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nehmen Sie an Umfragen teil, die Ihrem Profil entsprechen, und lassen Sie sich bereits ab 5 $ in Punkten über PayPal, per Banküberweisung oder als Geschenkkarte auszahlen. JETZT ANMELDEN

Erläuterung der Auszahlungsgrenze

Der aktuelle Mindestauszahlungsbetrag beträgt 5 $ (500 Punkte). In den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dynata wird zwar standardmäßig eine Auszahlungsschwelle von 50 $ genannt, jedoch werden dort ausdrücklich auch niedrigere Auszahlungsbeträge zugelassen – genau das bietet „Markenumfragen“ derzeit an. Wenn Sie sich also fragen: „Ist „Markenumfragen“ seriös?“, dann ist der höhere Betrag in den Geschäftsbedingungen kein versteckter Haken oder ein zweiter Mindestbetrag, den Sie erreichen müssen.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Für Nutzer in den USA kann Dynata ein Konto sperren, sobald die jährlichen Zahlungen 1.999 US-Dollar erreichen, bis ein ausgefülltes W-9-Formular vorgelegt wird; die entsprechende Meldeschwelle für das Jahr 2026 liegt bei 2.000 US-Dollar. Markenumfragen verfügt zudem nicht über ein eigenes BBB-Profil; Markenbezogene Forschung erscheint unter dem Profil der Muttergesellschaft Dynata, was als nützlicher Kontext dient, wenn man nach „Ist Markenumfragen seriös?“ sucht.

Kundensupport

Markenumfragen bietet Support über sein Hilfezentrum an, wo Nutzer über ein Online-Formular eine Supportanfrage stellen können. Die Erfahrungen können variieren, wenn ein Problem mit dem Konto oder einer Umfrage behoben werden muss, sodass der Support möglicherweise nicht immer sofort erfolgt. Nutzer können Probleme mit einzelnen Umfragen auch über die Plattform melden.

Falls Sie eine Bewertung zu Markenumfragen lesen, weil Sie sich Sorgen machen, ob Sie Hilfe erhalten, wenn etwas schiefgeht: Die Support-Struktur entspricht dem üblichen Standard für Umfrageseiten. Ist Markenumfragen also seriös? Ja, und die etablierten Supportkanäle sind ein weiterer Pluspunkt.

Geld verdienen mit Umfragen

Der Großteil Ihrer Einnahmen bei Markenumfragen stammt aus der Teilnahme an bezahlten Umfragen, wobei jeweils 100 Punkte 1 US-Dollar entsprechen. Die Prämien variieren von Umfrage zu Umfrage, und die Verfügbarkeit hängt zum Teil von Ihrem Profil ab sowie davon, ob Sie zur Zielgruppe des Marktforschungsunternehmens passen. Sobald Sie 500 Punkte (5 $) verdient haben, können Sie sich Ihre Belohnungen bei Markenumfragen über PayPal, Geschenkkarten oder – wenn Sie in den USA ansässig sind – per Banküberweisung auszahlen lassen.

Wenn Ihre Hauptfrage also lautet: „Ist Markenumfragen seriös?“, sprechen die realen Auszahlungsmöglichkeiten dafür. Dieser Testbericht zu Markenumfragen macht außerdem eines deutlich: Die Plattform eignet sich für kleine Prämien, kann aber kein reguläres Einkommen ersetzen.

Geld mit anderen Aufgaben verdienen

Über vollständige Umfragen hinaus bestätigt die Website von Markenumfragen selbst, dass Sie durch Herausforderungen, Serviceangebote, Umfragen und Social-Media-Aufgaben sowie durch tägliche Belohnungen im Rahmen wiederkehrender Herausforderungen Geld verdienen können. Diese bringen zwar geringere Beträge ein als eine vollständige Umfrage, lassen sich aber in ruhigen Momenten schnell erledigen.

Empfehlungen runden das Bild ab: Über das aktuelle „Freunde einladen“-Programm können Sie bis zu 500 Bonuspunkte pro geworbenem Freund verdienen, abhängig von den Abzeichen-Stufen, die Sie und Ihr Freund erreichen, und Ihr Freund kann ebenfalls bis zu 500 Bonuspunkte verdienen. Diese Extras vervollständigen das Bild, das dieser Branded Surveys-Testbericht zeichnet.

Wenn Umfragen allein nicht Ihr Ding sind, ist unsere Zusammenstellung der besten bezahlten Umfrage-Websites eine nützliche nächste Anlaufstelle.

Weitere Verdienstmöglichkeiten neben Umfragen Branded Surveys 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammle Umfragen, Angebote und tägliche Herausforderungen für Extrapunkte sowie bis zu 500 Bonuspunkte pro geworbenem Freund. JETZT ANMELDEN

Tipps für höhere Verdienste

Die erste Auszahlung muss nicht ewig dauern, wenn Sie die Plattform strategisch nutzen. Diese Tipps fassen die praktischsten Ratschläge aus diesem Branded-Surveys-Testbericht zusammen und können dabei helfen, die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“ anhand echter Ergebnisse zu klären.

Füllen Sie zuerst die vollständige Profilumfrage aus – das verbessert direkt die Übereinstimmung bei Umfragen und verringert das Risiko einer Disqualifizierung. Schauen Sie täglich vorbei, da regelmäßig neue Umfragen und Abstimmungen hinzukommen und die Plätze schnell vergeben sind. Nutzen Sie das Empfehlungsprogramm, wenn Sie Ihren Link gerne teilen möchten, aber überprüfen Sie die aktuelle Vergütung, anstatt von einem festen Betrag auszugehen. Halten Sie Ihre Zahlungsdaten auf dem neuesten Stand, um Auszahlungsverzögerungen aufgrund von nicht übereinstimmenden Angaben zu vermeiden. Streben Sie den Silber- oder Gold-Status an, indem Sie jeden Monat mehr Umfragen ausfüllen – höhere Stufen schalten eine sofortige Auszahlungsfreigabe und wöchentliche Boni frei.

Zahlt „Markenumfragen“ tatsächlich aus?

Ja, Markenumfragen zahlt tatsächlich aus – die Prämien sind per PayPal, Banküberweisung und Geschenkkarten erhältlich. Die Plattform verfügt zudem über zahlreiche positive Nutzerbewertungen, darunter eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store und eine hervorragende Trustpilot-Bewertung. Wenn Sie sich also immer noch fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“, sprechen die Fakten eindeutig dafür.

Dennoch hat unser Testbericht zu Markenumfragen einige wichtige Details im Kleingedruckten aufgedeckt, insbesondere in Bezug auf Auszahlungslimits und die Steuerüberprüfung bei höheren Verdienstbeträgen.

Echte Auszahlungen, 1–3 Werktage Branded Surveys 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Auszahlungen ab 5 $ sind per PayPal, Banküberweisung (nur in den USA) oder Geschenkkarten möglich – Silber- und Gold-Mitglieder erhalten eine sofortige Freigabe. JETZT ANMELDEN

Wie viel Geld kann man mit Markenumfragen verdienen?

Setzen Sie sich realistische Erwartungen. Einzelne Umfragen werden in der Regel mit ein paar Cent bis zu ein paar Dollar vergütet, und laut Markenumfragen können Mitglieder im Allgemeinen mit etwa 5 bis 100 Dollar pro Monat rechnen, je nachdem, wie oft sie die Teilnahmebedingungen erfüllen und wie viel Zeit sie investieren. Das ist für eine seriöse „Get-Paid-To“-Plattform ziemlich typisch, und unser Testbericht zu Markenumfragen hat ergeben, dass die Verdienste echt, wenn auch bescheiden sind. Wenn Sie sich also fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“, spricht das Verdienstpotenzial eindeutig dafür.

Ist Markenumfragen in den USA seriös? Wo kann man Markenumfragen nutzen?

Markenumfragen ist überall dort seriös, wo es tätig ist, doch der Zugang ist tatsächlich auf nur drei Länder beschränkt: die USA, Großbritannien und Kanada. Die eigene offizielle Seite zu den gesperrten Ländern bestätigt, dass sowohl die Teilnahmeberechtigung als auch die Einlösung von Prämien auf genau diese drei Märkte beschränkt sind – es handelt sich also nicht darum, dass die Plattform anderswo lediglich „weniger beliebt“ ist.

Land Verfügbar? Anmerkungen (Auszahlungsmethoden / Einschränkungen) USA 🟩 Eines der drei offiziell zugelassenen Länder Großbritannien 🟩 Eines von drei offiziell berechtigten Ländern AU 🟥 Nicht auf der offiziellen Liste der teilnahmeberechtigten Länder CA 🟩 Eines von drei offiziell teilnahmeberechtigten Ländern

Lohnt sich Markenumfragen?

Ja, es lohnt sich. Für den richtigen Nutzer ist Markenumfragen eine sinnvolle Möglichkeit, mit Umfragen etwas Geld dazuzuverdienen, aber es wird kein reguläres Einkommen ersetzen. Die Plattform wird von Dynata betrieben und bietet echte Auszahlungen über Optionen wie PayPal und Geschenkkarten, was die Antwort auf die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“ eindeutig mit Ja beantwortet.

Und für alle, die nach „Ist Markenumfragen ein Betrug?“ suchen: Die größeren Probleme sind eher die üblichen Frustrationen bei Umfrage-Apps wie Ausschlüsse und bescheidene Vergütungen als Anzeichen für Betrug. Wie dieser Branded-Surveys-Testbericht zeigt, eignet sich die Plattform am besten für Gelegenheitsnutzer in den USA, Großbritannien und Kanada, denen es nichts ausmacht, nur nach und nach Geld zu verdienen.

Nutzerbewertungen: Was echte Nutzer von Markenumfragen sagen

Die allgemeine Stimmung ist positiv: Eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store und eine 4,4-Sterne-Bewertung bei Google Play gehen einher mit einer „Großartig“-Bewertung auf Trustpilot, basierend auf über 120.000 Bewertungen, wobei etwa sechs von zehn Rezensenten fünf Sterne vergeben haben. Wiederkehrendes Lob konzentriert sich auf die profilbasierte Umfragezuordnung, die laut mehreren Nutzern die in dieser Kategorie übliche Frustration über Ausschlüsse verringert, sowie auf schnelle, zuverlässige Auszahlungen an PayPal oder das Bankkonto.

Die mit Abstand häufigste Beschwerde – sowohl auf Trustpilot als auch bei Google Play und im App Store – betrifft die Disqualifizierung bei Umfragen: Man beantwortet die Vorauswahlfragen, investiert 10 oder 15 Minuten Zeit und erfährt dann, dass man nicht zur Zielgruppe passt oder die Umfrage bereits voll ist. Eine kleinere Gruppe erwähnt gelegentliche Probleme bei der Identitätsprüfung beim Einlösen der Prämien oder vereinzelte technische Störungen. In keinem dieser Fälle handelt es sich jedoch um Vorwürfe der Nichtzahlung.

Das macht diese Bewertung von Markenumfragen ziemlich eindeutig: Wenn Sie sich fragen: „Ist Markenumfragen seriös?“, deuten die Anhaltspunkte auf ein „Ja“ hin. Und wenn Ihre Frage lautet: „Ist Markenumfragen sicher?“, so scheint es sich um eine echte, etablierte Umfrageplattform zu handeln, auch wenn Sie dennoch mit den üblichen Unannehmlichkeiten bei Umfrage-Apps rechnen sollten und damit einverstanden sein müssen, dass Umfrageplattformen bestimmte personenbezogene Daten erfassen müssen.

Alternativen zu Markenumfragen

4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Snakzy Earn coins for playing mobile games, no survey screening required. Zu unserem Test SIGN UP NOW

3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Survey Junkie A survey-only platform with a matching $5 minimum cashout. Zu unserem Test SIGN UP NOW

4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Swagbucks Surveys plus shopping cashback, games, and search rewards. SIGN UP NOW

Keine einzelne Belohnungs-App passt für jeden, und das gilt insbesondere, wenn dich Ausschlüsse bei Umfragen oder eine eingeschränkte Verdienstmöglichkeit bereits frustriert haben.

Suchst du neben diesen drei Apps noch nach weiteren Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Unsere umfassendere Übersicht enthält Dutzende geprüfter Optionen aus der gesamten „Play-to-Earn“-Kategorie, und unser Leitfaden zu Online-Nebenjobs ist einen Blick wert, wenn Umfragen allein nicht ausreichen.

Warum ist „Markenumfragen“ seriös? Die Gründe für unser Urteil

Die kurze Antwort auf die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“ lautet: Ja. Es handelt sich um ein echtes Unternehmen im Besitz von Dynata, das echte Punkte auszahlt, die gegen Bargeld und Geschenkkarten eingelöst werden können. ]

Markenumfragen ist seriös, aber man sollte realistische Erwartungen mitbringen. Die Plattform wird von Dynata betrieben, belohnt Nutzer mit Punkten, die gegen Bargeld und Geschenkkarten eingetauscht werden können, und hat einen bestätigten Mindestauszahlungsbetrag von 5 US-Dollar.

Dieser Testbericht zu Markenumfragen hat zudem einige Nachteile aufgezeigt, die man kennen sollte: Ausschlüsse von Umfragen kommen immer noch häufig vor, das Verdienstpotenzial ist begrenzt und nur Nutzer aus den USA, Großbritannien und Kanada können sich anmelden.

Dennoch gibt es angesichts eines etablierten Unternehmens im Hintergrund, zahlreicher echter Nutzerbewertungen und Auszahlungen, die in der Regel innerhalb von 1–3 Werktagen bearbeitet werden, zahlreiche Belege dafür, dass die Plattform hält, was sie verspricht. Wenn Sie sich durch Umfragen lediglich etwas zusätzliches Taschengeld verdienen möchten, kann es sich lohnen, es auszuprobieren.

Letztendlich lautet die Antwort auf die Frage „Ist Markenumfragen seriös?“: Ja.

Kostenlose Umfragen, echte Geldprämien Branded Surveys 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie echte Punkte, die Sie über PayPal, per Banküberweisung oder mit über 300 Prämienoptionen einlösen können – für die Teilnahme ist keine Kreditkarte erforderlich. JETZT ANMELDEN

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützt von Dynata, einem echten, etablierten Marktforschungsunternehmen



✅ Starke 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von rund 15.000 Rezensenten



✅ Profilbasiertes Matching reduziert Ausschlüsse



während der Umfrage ✅ Mehrere Auszahlungsoptionen, darunter PayPal, Banküberweisung und Geschenkkarten ❌ Häufige Ausschlüsse aus Umfragen, was in dieser Kategorie



allgemein üblich ist ❌ Nur in den USA, Großbritannien und Kanada



verfügbar ❌ Die Identitätsprüfung kann bei größeren Auszahlungen zu Verzögerungen führen

Häufig gestellte Fragen