7 IT-Plattformen für Freiberufler für echte Tech-Aufträge im Internet im Jahr 2026

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Freelancer-Plattformen im IT-Bereich können Programmierkenntnisse, IT-Support, Qualitätssicherung oder Mentoring-Fähigkeiten in echtes Einkommen verwandeln, und Upwork ist hier der einfachste Ort, um mit der Suche nach bezahlter Arbeit zu beginnen. Diese freiberuflichen IT-Jobs sind für jeden realistisch, der seine Fähigkeiten nachweisen kann, doch das Einkommen im ersten Monat fällt in der Regel bescheiden aus, während Sie Bewertungen sammeln und Ihr Portfolio ausbauen.

Sie können auch online freiberufliche Tech-Aufträge finden, ohne zuvor Ihren Hauptberuf aufzugeben. Dieser Leitfaden bewertet sieben echte freiberufliche IT-Plattformen nach Vergütung, Gebühren und Auszahlungsgeschwindigkeit, sodass Sie die besten Freiberufler-Plattformen für IT-Fachleute anhand der Art von Arbeit vergleichen können, die Sie tatsächlich ausüben möchten. Wenn du gerade lernst, wie man als Freiberufler im IT-Bereich arbeitet, ist es entscheidend, mit einer Kompetenz zu beginnen, die du bereits nachweisen kannst, anstatt zu versuchen, dich als allgemeiner Tech-Experte zu verkaufen.

🔑 Das Wichtigste auf einen Blick Top-Empfehlung: Upwork gibt die Stundensätze für Softwareentwickler mit einem Median von 20 bis 30 US-Dollar an, während qualifizierte Vollzeit-Freiberufler aus den USA auf der Plattform ein mittleres Jahreseinkommen von 85.000 US-Dollar angeben.



Der schnellste Weg zum ersten Auftrag: Bei Fiverr können Käufer direkt Servicepakete erwerben, was schneller sein kann, als auf den Zuschlag für ein Angebot zu warten.

Sind diese IT-Freelancer-Plattformen tatsächlich realistisch?

Ja. Diese IT-Freelancer-Plattformen sind realistisch, aber die Verdienstspanne ist groß. Ein neuer Fiverr-Anbieter verdient möglicherweise etwa 60 bis 104 US-Dollar pro Monat, während ein etablierter freiberuflicher Entwickler auf Upwork jährlich sechsstellige Beträge erreichen kann. Wo man landet, hängt stark vom Portfolio und den bereits vorhandenen Kompetenznachweisen ab.

Die besser bezahlten freiberuflichen IT-Jobs belohnen in der Regel gute Vorbereitung. Eine Analyse von Earnest aus dem Jahr 2018 ergab, dass 96 % bis 97 % der Fiverr-Anbieter einen Gesamtverdienst von weniger als 500 US-Dollar pro Monat erzielten, obwohl Fiverr diese Studie nie bestätigt oder aktualisiert hat. Qualifizierte Tech-Freiberufler, die 75 bis 150 US-Dollar pro Stunde verlangen, befinden sich am anderen Ende des Marktes und sollten als Ausnahme betrachtet werden.

Wenn Sie überlegen, wie Sie sich als Freiberufler in der IT-Branche etablieren können, sollten Sie darauf hinarbeiten, Ihre Fähigkeiten durch mindestens sechs Monate Erfahrung nachweisen zu können. Frühere Projekte, ein GitHub-Profil oder relevante Zertifizierungen können es einfacher machen, freiberufliche Tech-Aufträge online zu erhalten, da Kunden so konkrete Anhaltspunkte zur Beurteilung haben.

Rechne damit, in den ersten ein bis zwei Monaten etwa 5 bis 15 Stunden pro Woche damit zu verbringen, Schwung aufzubauen. Die Einnahmen auf IT-Freelancer-Plattformen werden in der Regel erst nach den ersten Kundenbewertungen regelmäßiger – es handelt sich also eher um aktive Arbeit als um passives Einkommen.

7 konkrete Möglichkeiten, auf IT-Freelancer-Plattformen Geld zu verdienen

Die folgenden sieben freiberuflichen IT-Plattformen bieten sehr unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten, vom Bieten auf freiberufliche IT-Aufträge über das Mentoring von Entwicklern bis hin zum Verkauf von wiederverwendbarem Code. Wenn Sie die besten freiberuflichen Plattformen für IT-Fachkräfte vergleichen, sollten Sie vor der Auswahl die Anforderungen an die Fähigkeiten, die Plattformgebühren und die Auszahlungsfristen berücksichtigen. Der Einstieg in die freiberufliche Tätigkeit im IT-Bereich fällt viel leichter, wenn die Plattform zu der Art von Arbeit passt, die Sie bereits beherrschen.

1. Freiberufliche Tätigkeit auf Upwork

Unter den hier vorgestellten IT-Plattformen für Freiberufler bietet Upwork eine der umfangreichsten Auswahlen an IT-Aufträgen für Freiberufler. Laut den eigenen Seiten zu den Einstellungskosten liegt der Median für Softwareentwickler bei 20 bis 30 US-Dollar pro Stunde, während Webentwickler in einer Spanne von 15 bis 50 US-Dollar liegen, mit einem Median von 30 US-Dollar. Über alle Qualifikationsbereiche hinweg liegt der Durchschnittsstundensatz auf der Plattform bei 39 US-Dollar, wobei die Spanne insgesamt zwischen 29 und 54 US-Dollar reicht.

Diese Zahlen beziehen sich auf etablierte Freiberufler mit Bewertungen; ein neues Profil muss daher damit rechnen, zunächst mit einem niedrigeren Stundensatz zu beginnen. Für alle, die online nach freiberuflichen Tech-Jobs suchen, liegt der größte Vorteil in der Vielfalt der verfügbaren Projekte in den Bereichen Entwicklung, Qualitätssicherung, IT-Support und verwandten technischen Tätigkeiten.

Die Einrichtung ist unkompliziert.

Die Erstellung eines Profils ist kostenlos. Halten Sie zwei bis drei aussagekräftige Portfolio-Beispiele bereit, bevor Sie Angebote unterbreiten.

Halten Sie zwei bis drei aussagekräftige Portfolio-Beispiele bereit, bevor Sie Angebote unterbreiten. Die Gebühren für Freiberufler liegen zwischen 0 % und 15 % pro Auftrag. Upwork führte diese variable Gebührenstruktur im Mai 2025 ein und ersetzte damit die bisherige Pauschalgebühr.

Upwork führte diese variable Gebührenstruktur im Mai 2025 ein und ersetzte damit die bisherige Pauschalgebühr. Die Zahlung kann 5 bis 19 Tage nach Abgabe der Arbeit erfolgen. Nach der Freigabe durch den Kunden gibt es eine fünftägige Sicherheitssperre. Nutzt der Kunde das gesamte 14-tägige Prüfungsfenster aus, kann sich die Wartezeit verlängern.

Nach der Freigabe durch den Kunden gibt es eine fünftägige Sicherheitssperre. Nutzt der Kunde das gesamte 14-tägige Prüfungsfenster aus, kann sich die Wartezeit verlängern. Für Angebote werden kostenpflichtige „Connects“ verwendet. Wenn Sie sich außerhalb Ihres eigentlichen Fachgebiets bewerben, können diese schnell aufgebraucht sein.

Wenn Sie lernen möchten, wie man als Freiberufler in der IT-Branche arbeitet, beginnen Sie mit einer spezifischen Dienstleistung, bei der Sie nachweisen können, dass Sie diese bereits gut beherrschen. Ein fokussiertes Profil vermittelt Kunden in der Regel mehr Vertrauen als eine lange Liste zusammenhangloser technischer Fähigkeiten. Unser Leitfaden mit Tipps für Freiberufler enthält weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihr Profil, Ihre Angebote und Ihre Vorgehensweise verbessern können, sobald Sie sich um Kundenaufträge bewerben.

Das breiteste Spektrum an technischen Tätigkeiten Upwork 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, wobei die Vergütung für Softwareentwickler im Median bei etwa 20 bis 30 US-Dollar pro Stunde liegt. Starten Sie als Freiberufler

2. Technische Pauschalaufträge auf Fiverr

Fiverr verfolgt einen anderen Ansatz als die meisten IT-Freelancer-Plattformen, da Käufer hier ein Dienstleistungspaket erwerben, anstatt darauf zu warten, dass Freiberufler Angebote einreichen. Dadurch eignet sich die Plattform besonders gut für IT-Aufträge, die sich klar definieren lassen, wie beispielsweise eine WordPress-Reparatur oder eine API-Integration.

Eine Analyse von Earnest aus dem Jahr 2018 bezifferte den durchschnittlichen Monatsverdienst eines typischen Fiverr-Anbieters auf 104 US-Dollar und den Median auf 60 US-Dollar. Fiverr hat diese Zahlen selbst nie veröffentlicht oder bestätigt, daher sollten sie als ältere externe Schätzung betrachtet werden. Dieselbe Studie ergab, dass 96 % bis 97 % der Verkäufer weniger als 500 US-Dollar im Monat verdienen.

Erfahrene Tech-Freiberufler können deutlich höhere Preise verlangen. Spezifische technische Dienstleistungen können 75 bis 150 US-Dollar pro Stunde einbringen, während Spezialisten für KI und maschinelles Lernen 200 US-Dollar oder mehr verlangen können. Diese Zahlen liegen am oberen Ende der Vergütungsskala für freiberufliche Tech-Aufträge im Internet und stellen keine realistische Basis für den ersten Monat dar.

Hier spielen einige Plattformregeln eine Rolle.

Fiverr behält 20 % jedes Auftrags ein. Der Verkäufer erhält die restlichen 80 %.

Der Verkäufer erhält die restlichen 80 %. Die Einstiegskosten betragen 0 $.

Standardaufträge haben eine Abwicklungsfrist von 14 Tagen. Top-bewertete Verkäufer müssen sieben Tage warten.

Top-bewertete Verkäufer müssen sieben Tage warten. Die Auszahlung dauert weitere 1 bis 3 Werktage, sobald das Geld verfügbar ist.

Wenn Sie überlegen, wie Sie über Fiverr als IT-Freiberufler arbeiten können, bieten Sie ein konkretes Ergebnis an, anstatt sich als allgemeiner „Tech-Experte“ zu vermarkten. Der größte Fehler ist es, den ersten Auftrag so günstig anzubieten, dass zukünftige Käufer denselben Schnäppchenpreis erwarten.

Der schnellste Weg zur ersten Bestellung Fiverr 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, und Käufer können vorgefertigte Tech-Aufträge direkt und ohne Angebotsanfrage erwerben. Ein Gig einstellen

3. Geprüfte High-End-Aufträge auf Toptal

Toptal gehört zu den selektivsten IT-Freelancer-Plattformen. Kunden zahlen Talenten etwa 60 bis 150 US-Dollar oder mehr pro Stunde, wobei für bestimmte Spezialkenntnisse sogar über 200 US-Dollar gezahlt werden. Der Nettoverdienst des Freiberuflers beträgt etwa zwei Drittel bis drei Viertel des in Rechnung gestellten Stundensatzes, da der Aufschlag von Toptal bis zu 50 % über dem vom Freiberufler festgelegten Stundensatz liegen kann.

Für erfahrene Entwickler gehört Toptal aufgrund dieser Verdienstobergrenze in einen Vergleich der besten Freelancer-Plattformen für IT-Fachkräfte. Der Haken daran ist, überhaupt angenommen zu werden.

Toptal nimmt weniger als 3 % der über 200.000 Bewerber pro Jahr im Rahmen eines mehrstufigen Verfahrens auf, das ein technisches Live-Vorstellungsgespräch und ein Testprojekt umfasst.

Freiberufler zahlen keine Beitrittsgebühr.

Der Kunde übernimmt die Kaution in Höhe von 500 US-Dollar und das monatliche Abonnement von 79 US-Dollar.

Die Zahlung erfolgt in der Regel etwa einen Monat nach Abschluss eines Auftrags.

Wer sich darüber informiert, wie man auf diesem Niveau als Freiberufler in der IT tätig wird, sollte sich vor der Bewerbung auf die Live-Coding-Runde vorbereiten. Unvorbereitet anzutreten ist ein häufiger Fehler, zumal die meisten Bewerber, die die erste Vorauswahl überstehen, noch die technischen Phasen bestehen müssen.

Höchstvergütungsgrenze Toptal 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für Freiberufler kostenlos, mit Stundensätzen zwischen etwa 60 und über 150 US-Dollar nach einem selektiven Auswahlverfahren. Jetzt bewerben

4. Mentoring und Code-Review bei Codementor

Codementor ist eine der eher spezialisierten IT-Plattformen für Freiberufler, da der Schwerpunkt der Arbeit auf technischer Live-Unterstützung und Code-Reviews liegt. Die Plattform eignet sich für Entwickler, die nach freiberuflichen IT-Aufträgen suchen, die sich in kürzere Sitzungen einteilen lassen.

Neue Mentoren berechnen in der Regel 8 bis 15 US-Dollar pro 15-minütiger Sitzung, während erfahrene Mentoren 15 bis 30 US-Dollar verlangen. Bei der Projektarbeit im Rahmen von CodementorX liegen die Vergütungen höher, nämlich bei etwa 60 bis 100 US-Dollar pro Stunde.

Die Plattform liefert uns zudem ein nützliches Beispiel aus der Praxis. Der Entwickler Yogesh Chavan dokumentierte auf seinem persönlichen Blog, dass er in einem Monat 408 $ durch eine Mischung aus Live-Sitzungen und asynchronen Code-Review-Anfragen verdient hat. Das ist ein realistischeres Beispiel für ein Nebeneinkommen als die in den Schlagzeilen genannten Sätze allein.

Die praktische Umsetzung ist einfach.

Die Einstiegskosten betragen null.

Codementor behält je nach Umfang 18 % bis 22 % der wöchentlichen Einnahmen ein .

je nach Umfang der wöchentlichen Einnahmen . Die Auszahlungen erfolgen wöchentlich.

Reaktionsschnelligkeit und eine spezifische Nische spielen eine große Rolle, da viele Sitzungen auf Anfrage gebucht werden.

Für Entwickler, die online nach freiberuflichen Tech-Jobs suchen, eignet sich dieses Modell gut, wenn man lieber gezielte Probleme löst, als ein komplettes Projekt zu leiten. Ein häufiger Fehler ist es, mit einem hohen Stundensatz zu beginnen, bevor man Bewertungen hat – das kann dazu führen, dass der Kalender eines neuen Mentors leer bleibt.

Wenn Sie diese Tätigkeit neben Ihrem regulären Job ausüben, finden Sie im Artikel „So verdienen Sie sich neben Ihrem Vollzeitjob etwas dazu“ weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihre begrenzte Freizeit sinnvoller nutzen können.

Ideal für kurze Tech-Sessions Codementor 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wöchentliche Auszahlungen, wobei Live-Sitzungen zwischen 8 und 15 US-Dollar pro 15 Minuten kosten. Mit dem Mentoring beginnen

5. Bug-Bounty-Jagd auf HackerOne

HackerOne ist die technisch anspruchsvollste und unberechenbarste der in diesem Leitfaden vorgestellten freiberuflichen IT-Plattformen. Die durchschnittliche Vergütung für eine gültige Sicherheitslücke beträgt 500 US-Dollar, während die Gesamtauszahlungen über alle Programme hinweg in den letzten 12 Monaten 81 Millionen US-Dollar erreichten – ein Anstieg von 13 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Einnahmen sind stark konzentriert. HackerOnes eigene Daten zeigen, dass das oberste 1 % der Forscher mehr verdient als die unteren 90 % zusammen. Das Unternehmen hatte zudem berichtet, dass bis 2022 mindestens 21 Hacker die Marke von 1 Million Dollar an Lebenszeitverdiensten überschritten haben.

Für Sicherheitsspezialisten kann HackerOne zu den besten Freelancer-Plattformen für IT-Fachkräfte zählen – allerdings nur, wenn man bereits weiß, wie man Systeme verantwortungsbewusst testet. Es handelt sich hierbei nicht um einen einsteigerfreundlichen Ersatz für normale Entwicklungsarbeit.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Der Zeitpunkt der Auszahlung variiert je nach Programm und kann zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten nach der Triage liegen.

und kann zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten nach der Triage liegen. Die Programme haben streng definierte Rahmenbedingungen. Tests außerhalb dieser Rahmenbedingungen können zu Problemen führen, selbst wenn Sie tatsächlich etwas finden.

Tests außerhalb dieser Rahmenbedingungen können zu Problemen führen, selbst wenn Sie tatsächlich etwas finden. Für doppelte Befunde wird keine neue Prämie gezahlt.

Ein häufiger Fehler ist die Meldung einer Schwachstelle, die außerhalb des Anwendungsbereichs liegt oder bereits bekannt ist. Dies kann den Reputationswert eines Forschers beeinträchtigen und den Zugang zu privaten Programmen mit höheren Prämien einschränken.

Ideal für Sicherheitsexperten HackerOne 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die durchschnittliche Auszahlung pro gültigem Bug beträgt 500 Dollar, wobei die Verdienste je nach Programm und Fähigkeiten stark variieren. Bei HackerOne anmelden

6. Einen Technik-Kurs auf Udemy unterrichten

Udemy funktioniert anders als die oben genannten kundenbasierten Freiberufler-Plattformen für IT-Dienstleistungen, da die Einnahmen aus dem Verkauf eines Kurses stammen, den Sie einmal erstellen. Ein Dozent verdient im Durchschnitt 3.306 US-Dollar pro Jahr, während 75 % weniger als 1.000 US-Dollar jährlich verdienen. Entwicklungskurse erzielen durchschnittlich 2.339 US-Dollar Umsatz pro Kurs, während IT- und Softwarekurse durchschnittlich 1.494 US-Dollar einbringen.

Diese Zahlen pro Kurs unterscheiden sich vom Durchschnitt pro Dozent und sollten daher nicht als dieselbe Kennzahl interpretiert werden.

Der eigentliche Vorteil besteht darin, dass ein Kurs auch nach Abschluss der Aufnahmearbeiten weiterhin verkauft werden kann. Der Nachteil ist, dass der Dozent aufgrund des Traffics auf dem Udemy-eigenen Marktplatz einen deutlich geringeren Anteil erhält.

Bei organischen Marktplatzverkäufen erhält der Dozent 37 %.

Bei Verkäufen über den eigenen Gutschein oder Empfehlungslink des Dozenten sind es 97 %.

Die Startkosten liegen bei etwa 0 bis 100 US-Dollar für ein ordentliches Mikrofon und eine Bildschirmaufzeichnungsausrüstung.

für ein ordentliches Mikrofon und eine Bildschirmaufzeichnungsausrüstung. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 45 Tagen nach Monatsende, sobald die Einnahmen den Mindestbetrag von 25 $ erreicht haben.

Udemy berichtet, dass elf Kursanbieter jeweils mehr als 1 Million US-Dollar verdient haben. Das beweist, dass es eine Obergrenze gibt, aber das ist bei weitem nicht das normale Ergebnis.

Ein häufiger Fehler ist es, einen Kurs zu veröffentlichen und zu erwarten, dass der Suchverkehr von Udemy den gesamten Verkauf übernimmt. Angesichts des Anteils von 37 % an organischen Verkäufen ist es viel wichtiger, ein eigenes Publikum zu gewinnen.

Einmal erstellen, immer wieder verkaufen Udemy 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Technikkurse können auch nach der Veröffentlichung weiter verkauft werden, wobei Auszahlungen erfolgen, sobald die Einnahmen 25 US-Dollar erreichen. Einen Kurs unterrichten

7. Verkauf von Code-Vorlagen auf CodeCanyon

CodeCanyon ist die produktorientierteste dieser IT-Plattformen für Freiberufler. Sie verkaufen wiederverwendbaren Code, anstatt Aufträge für einen Kunden auszuführen, wodurch sich nach der anfänglichen Entwicklung ein passives Einkommen erzielen lässt.

Ein typischer Verkauf eines WordPress-Plugins bringt durchschnittlich 18,91 US-Dollar ein, wovon dem Autor nach Abzug der pauschalen 50-prozentigen Autorengebühr von Envato etwa 9,46 US-Dollar verbleiben. Weniger als 3 % der neuen Plugin-Autoren verdienen jemals mehr als 1.000 US-Dollar im Monat.

Im oberen Preissegment sinken die Chancen noch weiter. Eine Analyse der CodeCanyon-Plugin-Daten durch Freemius ergab, dass weniger als 0,4 % der neuen Autoren in den ersten 12 Monaten mehr als 10.000 US-Dollar verdienen.

Im Juli 2026 änderte sich zudem die Gebührenstruktur. Envato führte für alle Autoren eine pauschale Autorengebühr von 50 % ein und ersetzte damit die bisherige gestaffelte Gebührenskala, die für neuere Autoren bei nur 35 % begann.

Das Einreichen eines Artikels ist kostenlos.

Die Auszahlungen erfolgen am 15. jedes Monats.

Für eine Auszahlung müssen mindestens 50 US-Dollar an Einnahmen vorliegen.

Das Geld geht in der Regel 1 bis 3 Werktage später ein.

Der größte Fehler ist es, ein Angebot als völlig passiv zu betrachten. Plugins benötigen Updates und Support, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und eine mangelhafte Pflege kann zu negativen Bewertungen oder einer geringeren Sichtbarkeit auf dem Marktplatz führen.

Verkaufen Sie wiederverwendbaren Code immer wieder CodeCanyon 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Einreichung ist kostenlos, bei einem typischen Verkauf eines WordPress-Plugins für 18,91 $ beträgt der Nettogewinn etwa 9,46 $. Mit dem Verkauf beginnen

Ein Vergleich der 7 Methoden

Diese sieben IT-Freelancer-Plattformen unterscheiden sich hinsichtlich der Einstiegshürden und des Auszahlungsmodells so stark, dass die richtige Wahl davon abhängt, was Sie bereits können. Traditionelle IT-Freelancer-Aufträge auf Upwork und Fiverr sind leichter zu bekommen, während spezialisierte Plattformen wie Toptal und HackerOne einen deutlich stärkeren Nachweis Ihrer Fähigkeiten verlangen.

Wenn Sie die besten Freelancer-Plattformen für IT-Fachkräfte vergleichen möchten, zeigt die folgende Tabelle die praktischen Vor- und Nachteile auf einen Blick.

Plattform Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Typische Vergütungsspanne Upwork Kostenlos 5–19 Tage nach Freigabe durch den Kunden Durchschnittlich 29–54 $/Std.; Median 20–30 $/Std. für Entwickler Fiverr Kostenlos 14–17 Tage (Freigabe + Auszahlung) 75–150 $/Std. für qualifizierte Tech-Aufträge Toptal Kostenlos (nur Überprüfung) ca. 1 Monat nach Projektabschluss 60–150+ $/Std. in Rechnung gestellt; ~67 bis 75 % davon sind der Nettoverdienst des Freiberuflers Codementor Kostenlos Wöchentlicher Auszahlungszyklus 8–30 $ pro 15-Minuten-Sitzung; Projekte mit 60–100 $/Stunde HackerOne Kostenlos Tage bis Monate, je nach Programm Median von 500 $ pro gültigem Bug; für Top-Forscher sind siebenstellige Gesamtverdienste möglich Udemy ca. 0–100 $ (Aufnahmeausrüstung) Innerhalb von 45 Tagen nach Monatsende Durchschnittlich 1.494–2.339 $ pro Kurs und Jahr je nach Kategorie CodeCanyon Kostenlos Monatlich, am 15., mindestens 50 $ ca. 9,46 $ netto pro verkauftem Plugin

Für alle, die sich mit der freiberuflichen Tätigkeit in der IT vertraut machen möchten, bieten Upwork und Fiverr den einfachsten Einstieg. Wenn Ihr Schwerpunkt auf freiberuflichen Tech-Jobs im Internet mit höherem Verdienstpotenzial liegt, ist Toptal die bessere Wahl, sobald Sie über die nötige Erfahrung verfügen, um das Auswahlverfahren zu bestehen.

Die besten Freelancer-Plattformen für IT-Fachleute hängen auch davon ab, wie du Geld verdienen möchtest. Codementor eignet sich für kurze technische Sitzungen, während du auf Udemy und CodeCanyon etwas verkaufen kannst, das du im Voraus erstellt hast.

Belohnungs-Apps und „Play-to-Earn“-Optionen für zusätzliches Geld

Mit Prämien-Apps kann man sich ein kleines Zusatzeinkommen sichern, während man darauf wartet, dass sich freiberufliche IT-Aufträge auszahlen. 10 bis 50 Dollar im Monat sind eine realistischere Erwartung, als diese Apps als weitere Einnahmequelle im IT-Bereich zu betrachten.

Sie können auch in den ersten Wochen nach der Online-Bewerbung für freiberufliche Tech-Aufträge hilfreich sein, wenn die Profile noch neu sind und die Aufträge von Kunden unregelmäßig eingehen. Nutze sie als kleine Überbrückung neben einer der IT-Freelancer-Plattformen.

Wenn Sie sich ein breiteres Einkommensspektrum als nur freiberufliche Arbeit aufbauen möchten, finden Sie unter „So erzielen Sie zusätzliches Einkommen“ weitere praktische Möglichkeiten, eine weitere Einnahmequelle zu erschließen.

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Was auf IT-Freelancer-Plattformen nicht funktioniert

Die größten Fallstricke auf IT-Plattformen für Freiberufler kosten Sie in der Regel Geld oder Ihren guten Ruf. Wenn Sie gerade lernen, wie man als IT-Freiberufler arbeitet, sollten Sie diese Fehler frühzeitig vermeiden.

Preisdumping: Fiverr und Upwork sind die beiden wettbewerbsintensivsten IT-Freelancer-Plattformen in diesem Bereich. Wenn Sie weit unter einem angemessenen Preis beginnen, kann es schwieriger werden, Ihren Preis anzuheben, sobald sich Bewertungen um diesen Wert herum ansammeln.

Fiverr und Upwork sind die beiden wettbewerbsintensivsten IT-Freelancer-Plattformen in diesem Bereich. Wenn Sie weit unter einem angemessenen Preis beginnen, kann es schwieriger werden, Ihren Preis anzuheben, sobald sich Bewertungen um diesen Wert herum ansammeln. Den Umfang von Bug-Bounty-Programmen ignorieren: HackerOne warnt davor, dass doppelte oder außerhalb des Umfangs liegende Fundstellen Ihrem Ruf schaden und den Zugang zu besser bezahlten privaten Programmen einschränken können.

HackerOne warnt davor, dass doppelte oder außerhalb des Umfangs liegende Fundstellen Ihrem Ruf schaden und den Zugang zu besser bezahlten privaten Programmen einschränken können. Einnahmen aus Marktplätzen als rein passiv betrachten: Ein CodeCanyon-Plugin muss weiterhin aktualisiert werden, während ein Udemy-Kurs an Sichtbarkeit verlieren kann, sobald neuere Wettbewerber auf den Markt kommen.

Ein CodeCanyon-Plugin muss weiterhin aktualisiert werden, während ein Udemy-Kurs an Sichtbarkeit verlieren kann, sobald neuere Wettbewerber auf den Markt kommen. Die Vorbereitung auf Toptal auslassen: Weniger als 3 % der Bewerber schaffen es. Sich zu bewerben, ohne die technische Live-Prüfung zuvor zu üben, bedeutet, eine schwierige Chance zu verschwenden.

Abschließendes Urteil zu freiberuflichen IT-Plattformen

Für den schnellsten Weg zu freiberuflichen Tech-Jobs im Internet sollten Sie mit Upwork oder Fiverr beginnen. Die Anmeldung bei beiden Plattformen ist kostenlos und ermöglicht es Ihnen, bereits vorhandene Fähigkeiten anzubieten, noch bevor Sie über umfangreiche Erfahrung als Freiberufler verfügen. Toptal wird erst dann attraktiver, wenn Ihre Erfahrung Stundensätze von 60 US-Dollar oder mehr rechtfertigt.

Unter den besten Freelancer-Plattformen für IT-Fachkräfte gibt es keinen einzigen Gewinner für jede Art von Arbeit. Codementor eignet sich für Entwickler, die gerne anderen Programmierern helfen, während HackerOne Sicherheitsexpertise belohnt. Udemy und CodeCanyon sind sinnvoller, wenn Sie lieber einmal etwas erstellen und es dann wiederholt verkaufen möchten.

Die eigentliche Entscheidung hängt davon ab, inwieweit Sie Ihre Fähigkeiten bereits unter Beweis gestellt haben und wie viel Sie verdienen möchten. Das ist beim Vergleich von IT-Freelancer-Plattformen wichtiger als das Streben nach dem höchsten Nennlohn.

Wenn dir freiberufliche Tech-Arbeit zu eng gefasst ist für deine Vorstellungen, findest du unter „Wie man mit Online-Jobs Geld verdient“ eine breitere Palette an bezahlten Tätigkeiten, die du online ausüben kannst.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die besten IT-Freelancer-Plattformen für Einsteiger?

Unter den besten Freiberufler-Plattformen für IT-Fachkräfte, die gerade erst anfangen, haben Upwork und Fiverr die niedrigsten Einstiegshürden. Die Anmeldung bei beiden ist kostenlos und es ist kein technisches Screening erforderlich, bevor du nach Aufträgen suchen kannst.

Wie viel kann man auf freiberuflichen IT-Plattformen realistisch verdienen?

Die Verdienste variieren stark. Ein neuer Fiverr-Anbieter verdient möglicherweise weniger als 100 US-Dollar im Monat, während Upwork ein mittleres Jahreseinkommen von 85.000 US-Dollar für qualifizierte Vollzeit-Freiberufler in den USA angibt.

Braucht man einen Hochschulabschluss, um auf IT-Plattformen freiberuflich tätig zu sein?

Nein. Bei keiner der sieben hier aufgeführten Plattformen ist ein Hochschulabschluss erforderlich. Bei Toptal kommt es darauf an, das technische Screening zu bestehen, während HackerOne gültige Sicherheitsbefunde belohnt.

Wie schnell werden Sie von freiberuflichen IT-Plattformen bezahlt?

Der Zahlungszeitpunkt variiert je nach Plattform. Upwork kann genehmigte Aufträge etwa fünf Tage lang zurückhalten, Codementor zahlt wöchentlich, und die erste Zahlung von Toptal kann etwa einen Monat dauern.

Sind freiberufliche IT-Plattformen sicher in der Nutzung?

Ja. Upwork, Fiverr, Toptal, Codementor, HackerOne, Udemy und CodeCanyon sind etablierte Plattformen mit Zahlungs- oder Streitbeilegungssystemen, auch wenn sich ihre Regeln und Schutzmaßnahmen unterscheiden.

Welche IT-Freelancer-Plattform hat die niedrigsten Gebühren?

Upwork erhebt in der Regel eine Servicegebühr von 0 % bis 15 % pro Auftrag, während Fiverr pauschal 20 % einbehält. Damit ist Upwork in der Regel die günstigere der beiden wichtigsten IT-Freelancer-Plattformen.