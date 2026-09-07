7 Möglichkeiten, im Jahr 2026 mit Apps zum Geldverdienen passives Einkommen zu erzielen

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Passives Einkommen mit Apps zum Geldverdienen ist möglich, doch die Optionen, die den geringsten Aufwand erfordern, sind Investitionen, die Vermietung ungenutzter Vermögenswerte und das Erzielen von Einnahmen aus bereits erstellten Inhalten.

Acorns automatisiert das Investieren, mit Neighbor können Sie wiederkehrende Einnahmen aus ungenutztem Platz erzielen, und Foap kann mit Fotos, die Sie bereits hochgeladen haben, Umsatz generieren. Andere Apps, wie beispielsweise Rakuten, bieten eher einen mit geringem Aufwand verbundenen Cashback als echtes passives Einkommen.

Die Einnahmen variieren je nach App und danach, wie viel Aufwand Sie in die Einnahmequelle investieren. Die passivsten Optionen erfordern eine Anfangsinvestition, ein Kapital oder bereits vorhandene Inhalte, während Apps wie Poshmark und Swagbucks mehr kontinuierliche Aktivität erfordern. Erfahren Sie in diesem Leitfaden mehr über das Erzielen passiver Einkünfte mit Apps zum Geldverdienen, einschließlich Informationen zu Startkosten und dem damit verbundenen Aufwand.

Ist passives Einkommen mit Apps zum Geldverdienen realistisch?

Ja, passives Einkommen durch Apps zum Geldverdienen ist realistisch, fällt aber anfangs meist eher bescheiden aus. Die besten Methoden für passives Einkommen nutzen Geld, Vermögenswerte oder Inhalte, über die Sie bereits verfügen. Acorns automatisiert das Investieren und die Wiederanlage von Dividenden, mit Neighbor können Sie wiederkehrende Einnahmen aus ungenutztem Platz erzielen, und mit Foap können Sie hochgeladene Fotos verkaufen.

Dein Verdienstpotenzial hängt von der App ab und davon, was du in sie investieren kannst. Acorns erfordert Geld zum Investieren, während Neighbor vermietbaren Platz voraussetzt. Turo erfordert ein Auto, und die Einnahmen der Gastgeber werden durch den jeweiligen Gastgeber-Anteil sowie andere Kosten gemindert.

Rakuten und Swagbucks bieten Möglichkeiten, mit geringem Aufwand Geld zu verdienen. Rakuten gewährt Cashback auf berechtigte Einkäufe, während Swagbucks laufende Empfehlungsprovisionen generieren kann, bei denen Empfehlende 10 % der berechtigten Einnahmen aktiver Empfehlungen erhalten – ohne Obergrenze.

Poshmark ist aktiver, da Verkäufer weiterhin Artikel einstellen und Bestellungen abwickeln müssen. Die passivsten Optionen erfordern in der Regel eine Vorabinvestition, Vermögenswerte, Inhalte oder ein Empfehlungsnetzwerk, während aktive Apps zwar Einnahmen generieren können, aber mehr laufenden Aufwand erfordern.

7 konkrete Möglichkeiten, mit Geldverdienen-Apps passives Einkommen zu erzielen

Die folgenden Apps bieten verschiedene Möglichkeiten, passives oder mit geringem Aufwand erzielbares Einkommen zu erzielen. Einige können mit wenig laufendem Aufwand wiederkehrende Einnahmen generieren, während andere ein aktiveres Engagement erfordern, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten.

1. Acorns [Automatisch mit Kleingeld investieren]

Acorns-Kunden, die „Round-Ups“ nutzen, investieren durchschnittlich 45 US-Dollar pro Monat aus Kleingeld, basierend auf Unternehmensdaten vom 31. Juli 2025. Dieses Geld ist investiertes Kapital, kein garantiertes Einkommen, und die Renditen hängen von der Marktentwicklung ab. Damit ist Acorns eine Möglichkeit, mit Geldverdien-Apps passives Einkommen zu erzielen, auch wenn die Anlagerenditen nicht garantiert sind.

Die Tarife kosten je nach Stufe 4, 8 oder 12 Dollar pro Monat. „Round-Ups“ investieren das angesammelte Kleingeld, sobald es 5 $ erreicht hat, während Nutzer bereits ab 5 $ mit dem Investieren beginnen können. Der Hauptvorteil ist das automatisierte Investieren, wobei wiederkehrende Einzahlungen und eine automatische Portfolio-Neugewichtung möglich sind. Regelmäßige Einzahlungen können den investierten Betrag im Laufe der Zeit erhöhen, garantieren jedoch keine Anlagerenditen.

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2. Neighbor [Verdienen Sie Geld mit ungenutztem Platz, den Sie bereits haben]

„Neighbor“-Gastgeber können je nach Platzangebot und Standort unterschiedliche Beträge verdienen. Laut der Plattform lassen sich mit Garagen monatlich 100 bis 600 Dollar verdienen, während große Garagen und Tiefgaragenplätze im Durchschnitt etwa 200 bis 400 Dollar einbringen.

Für jemanden mit ungenutztem Platz kann Neighbor mit Apps zum Geldverdienen ein passives Einkommen bieten. Die Anzeige ist kostenlos, aber Neighbor zieht von jeder Auszahlung an den Gastgeber eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 4,9 % zuzüglich 0,30 $ ab. Die Zahlungen erfolgen automatisch, allerdings müssen Gastgeber weiterhin auf Mieter reagieren und den Zugang zum Platz koordinieren.

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3. Foap [Mit hochgeladenen und verkauften Fotos Geld verdienen]

Foap zahlt den Urhebern 5 US-Dollar, wenn ein Foto über den Standard-Marktplatz verkauft wird, basierend auf einem Verkaufspreis von 10 US-Dollar, der zu 50:50 zwischen dem Urheber und der Plattform aufgeteilt wird. Dasselbe Foto kann mehrfach verkauft werden, was es zu einer potenziellen Quelle für passives Einkommen mit Geldverdien-Apps aus bereits hochgeladenen Inhalten macht.

Die Anmeldung ist kostenlos, und Foap ist weiterhin aktiv und wird unterstützt. Die Belohnungen für Missionen beginnen laut der aktuellen App-Beschreibung bei 50 $, während einzelne Missionen deutlich höhere Preisgelder bieten können. So hat Foap beispielsweise Missionen mit Gesamtbelohnungen von 300 $, 500 $ und 1.000 $ durchgeführt. Verkäufe über den Marktplatz sind nicht garantiert, daher können die Einnahmen stark schwanken.

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4. Turo [Vermiete dein Auto, wenn du es nicht fährst]

Turo-Vermieter in den USA verdienten im Jahr 2025 durchschnittlich 10.489 $ pro Jahr und Auto, also etwa 874 $ pro Monat. Damit ist Turo eine potenzielle Quelle für passives Einkommen unter den Geldverdien-Apps, allerdings berücksichtigt diese Zahl keine Kosten wie Wartung und Versicherung.

Das Einstellen eines Autos ist kostenlos, und Gastgeber in den USA verdienen in der Regel 70 %, 80 % oder 90 % des Fahrpreises, je nach ihrem Vergütungsmodell. Die tatsächlichen Einnahmen variieren je nach Fahrzeug, Standort, Verfügbarkeit und Preisgestaltung, wobei einige Märkte dynamische Gastgeberanteile basierend auf der Buchungsvorlaufzeit verwenden. Die Gastgeber kümmern sich außerdem um die Vorbereitung des Fahrzeugs und die Kommunikation mit den Gästen.

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5. Rakuten [Cashback für Einkäufe, die Sie ohnehin tätigen würden]

Ähnlich wie bei Spiele-Apps, bei denen man Geld verdienen kann, bietet Rakuten eine mühelose Möglichkeit, mit Geldverdien-Apps passives Einkommen zu erzielen, indem Sie Einkäufe, die Sie ohnehin tätigen würden, in Cashback umwandeln. Es handelt sich jedoch nicht um wirklich passives Einkommen, da Sie vor dem Einkauf bestimmte Einkäufe tätigen und das Cashback aktivieren müssen. Rakuten bietet Cashback bei mehr als 3.500 Händlern an, wobei die Sätze je nach Händler und Aktion variieren.

Die Anmeldung ist kostenlos, und du kannst über die Rakuten-Website, die App oder die Browser-Erweiterung einkaufen. Bestätigtes Cashback wird alle drei Monate nach deiner ersten Zahlung per Scheck oder PayPal ausgezahlt. Damit ist Rakuten eine einfache Möglichkeit, mit minimalem Aufwand zusätzliches Geld durch normale Einkäufe zu verdienen.

AUTOMATISIEREN SIE IHR CASHBACK Rakuten 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie lässt sich mit Geldverdienen-Apps passives Einkommen erzielen? Mit Rakuten erhalten Sie ohne zusätzlichen Aufwand Cashback auf berechtigte Einkäufe. Anmelden

6. Poshmark [Verkaufe Kleidung und Gegenstände, die du bereits besitzt]

Poshmark kann eine halbpassive Möglichkeit sein, mit Geldverdienen-Apps passives Einkommen zu erzielen, indem man Kleidung und andere ungenutzte Gegenstände zu Bargeld macht. Sobald ein Artikel eingestellt ist, kann er sich ohne zusätzlichen Aufwand Ihrerseits verkaufen, bis ein Käufer ihn erwirbt, wodurch eine Einnahmequelle aus Dingen entsteht, die Sie bereits besitzen. Es handelt sich jedoch nicht um echtes passives Einkommen, da Sie weiterhin die Angebote verwalten, Käufern antworten und Bestellungen versenden müssen.

Das Einstellen ist kostenlos, während Poshmark bei Verkäufen unter 15 US-Dollar 2,95 US-Dollar berechnet und bei Verkäufen ab 15 US-Dollar 20 % einbehält. Eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung kann dazu beitragen, dass Ihre Angebote Käufer anziehen und ungenutzte Gegenstände zu zusätzlichem Einkommen werden.

VERWANDELN SIE KLEIDUNG IN EINKOMMEN Poshmark 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Apps zum Geldverdienen passives Einkommen erzielen? Stellen Sie Artikel einmal ein und verdienen Sie Geld, wenn Käufer Ihre Angebote über Poshmark erwerben. Einen Artikel einstellen

7. Swagbucks [Verdiene Geld durch Empfehlungen, während andere die Plattform nutzen]

Swagbucks ist seriös und eine Option mit geringem Aufwand, um durch Umfragen, Spiele, Einkäufe und andere Online-Aktivitäten zusätzliches Geld zu verdienen. Wenn du mit Geldverdienen-Apps passives Einkommen erzielen möchtest, ist das Empfehlungssystem am besten geeignet, da du 10 % der berechtigten Einnahmen von Personen erhalten kannst, die du geworben hast, solange diese aktiv bleiben – ohne diese Aktivitäten selbst ausführen zu müssen.

Die Anmeldung ist kostenlos, und die Auszahlungen für Umfragen variieren je nach Umfrage. Bei Swagbucks können Mitglieder Prämien bereits ab 3 $ einlösen, darunter PayPal-Guthaben und Geschenkkarten. Bei einigen Umfragen wirst du möglicherweise ausgeschlossen, da sie auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind, aber laut Swagbucks kannst du auch bei einigen Ausschlüssen noch eine kleine Prämie erhalten.

VERDIENE PRÄMIEN, WÄHREND DU ONLINE BIST Swagbucks 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wie kann man mit Apps zum Geldverdienen passives Einkommen erzielen? Verdienen Sie Prämien durch Swagbucks-Empfehlungen, wenn die von Ihnen empfohlenen Personen die Plattform nutzen. Melden Sie sich noch heute an

Vergleich verschiedener Methoden zum Erzielen passiven Einkommens mit Apps zum Geldverdienen

Die folgende Tabelle vergleicht sieben Möglichkeiten, mit Geldverdien-Apps passives Einkommen zu erzielen, einschließlich der Startkosten, des Verdienstpotenzials und des jeweiligen Arbeitsaufwands.

Methode Erforderlicher Arbeitsaufwand Anfangskosten Geschätzte Einnahmen Acorns Sehr gering; die Anlage erfolgt automatisch und kann im Laufe der Zeit Renditen erzielen 4 $/Monat; 5 $ zum Anlegen Durch „Round-Ups“ werden durchschnittlich 45 $ pro Monat angelegt Neighbor Gering; Ihren Raum inserieren, auf Mieter reagieren und den Zugang koordinieren 0 $ für die Anzeige 100–600 $ pro Monat für Garagen Foap Gering; Fotos hochladen und bei Verkauf Geld verdienen 0 5 $ pro verkauftem Foto; 50–1.000 $+ für Aufträge Turo Mittel; Fahrzeuge vorbereiten und mit Gästen kommunizieren 0 $ für die Einstellung Durchschnittlich 874 $/Monat pro Auto Rakuten Gering; Cashback aktivieren und über die Plattform einkaufen 0 Variiert je nach Einkäufen und Cashback-Sätzen Poshmark Mäßig; Artikel einstellen, Käufern antworten und Bestellungen versenden 0 $ für die Einstellung Variiert je nach verkauften Artikeln Swagbucks Sehr gering bei Empfehlungen; Verdienen durch berechtigte Empfehlungsaktivitäten 0 10 % der berechtigten Empfehlungsgewinne

Steigern Sie Ihre Einnahmen mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

Die besten „Play-to-Earn“-Optionen und Belohnungs-Apps wie Snakzy können das passive Einkommen durch Geldverdienen-Apps ergänzen, indem sie kleine Auszahlungen für Aktivitäten wie das Spielen von Spielen oder das Absolvieren von Angeboten bieten. Sie sind in der Regel eher mit geringem Aufwand verbunden als wirklich passiv, da man Aktivitäten absolvieren muss, um Belohnungen zu verdienen.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 5 bis 25 US-Dollar (variiert je nach Region und Belohnung) Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

BigCash und KashKick bieten zusätzliche Möglichkeiten, durch Spiele, Umfragen und Online-Aufgaben Geld zu verdienen, während Snakzy sich auf Belohnungen für Gaming-Aktivitäten konzentriert.

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Was nicht funktioniert

Nicht jede App-basierte Verdienstmethode gilt als passives Einkommen mit Geldverdienen-Apps. Die größten Fehler sind die Überbewertung der Einnahmen, das Übersehen von Kosten oder die Unterschätzung des damit verbundenen Arbeitsaufwands.

Gebühren und Kosten außer Acht lassen – Berechnen Sie, was Ihnen nach Abzug der Plattformgebühren und Betriebskosten tatsächlich bleibt. Poshmark behält einen Prozentsatz des Umsatzes ein, während Ihre Turo-Einnahmen durch Versicherungs-, Wartungs- und sonstige Fahrzeugkosten geschmälert werden können.

– Berechnen Sie, was Ihnen nach Abzug der Plattformgebühren und Betriebskosten tatsächlich bleibt. Poshmark behält einen Prozentsatz des Umsatzes ein, während Ihre Turo-Einnahmen durch Versicherungs-, Wartungs- und sonstige Fahrzeugkosten geschmälert werden können. Annahme, dass jede Methode wirklich passiv ist – Einige Optionen erfordern dennoch regelmäßigen Aufwand. Poshmark- Verkäufer müssen ihre Angebote verwalten und Bestellungen versenden, während Rakuten von Ihnen verlangt, dass Sie bestimmte Einkäufe tätigen.

– Einige Optionen erfordern dennoch regelmäßigen Aufwand. Poshmark- Verkäufer müssen ihre Angebote verwalten und Bestellungen versenden, während Rakuten von Ihnen verlangt, dass Sie bestimmte Einkäufe tätigen. Zeit auf inaktiven Plattformen verschwenden – Prüfen Sie, ob eine App derzeit noch in Betrieb ist und Nutzer bezahlt, bevor Sie Zeit darin investieren. Plattformen können ihre Programme ändern, Prämien kürzen oder den Betrieb einstellen.

– Prüfen Sie, ob eine App derzeit noch in Betrieb ist und Nutzer bezahlt, bevor Sie Zeit darin investieren. Plattformen können ihre Programme ändern, Prämien kürzen oder den Betrieb einstellen. Belohnungs-Apps als regelmäßiges Einkommen betrachten – Apps wie Swagbucks können zusätzliches Geld einbringen, aber Umfragen, Spiele und Aufgaben erfordern aktive Teilnahme. Vermittlungsprämien sind passiver, hängen jedoch von der Aktivität der von dir geworbenen Personen ab.

Wenn Sie an passivem Einkommen mit Geldverdienen-Apps interessiert sind, bieten die besten Optionen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verdienstpotenzial und Arbeitsaufwand, während kostenlose Apps, die echtes Geld auszahlen, Ihre kleineren Ausgaben decken können.

Abschließendes Fazit zu passivem Einkommen mit Geldverdienen-Apps

Wie Sie mit Geldverdienen-Apps am besten passives Einkommen erzielen, hängt davon ab, was Sie bereits haben und wie viel Arbeit Sie investieren möchten. Mit Rakuten und Swagbucks können Sie beim Einkaufen und durch Weiterempfehlungen Geld verdienen, während Sie mit Acorns das Investieren automatisieren und im Laufe der Zeit Vermögen aufbauen können. Neighbor und Turo bieten Menschen mit ungenutztem Platz oder einem ungenutzten Fahrzeug zusätzliche Verdienstmöglichkeiten.

Es gibt keine App, die für jeden geeignet ist. Vergleichen Sie das Verdienstpotenzial, die Kosten und den Arbeitsaufwand, bevor Sie sich für eine Option entscheiden. Wenn Sie mit einer Methode beginnen und weitere hinzufügen, die zu Ihrer Situation passen, können Sie einen praktischen Weg zu passivem Einkommen mit Geldverdien-Apps einschlagen.

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Häufig gestellte Fragen