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Nebenjobs für Teenager: Möglichkeiten, mit denen man sich 2026 tatsächlich Geld verdienen kann

Bei den besten Nebenjobs für Teenager kommt es letztlich auf eine realistische Erwartung an: Je nachdem, wie regelmäßig du arbeitest, kannst du in den ersten Wochen zwischen 50 und 400 Dollar im Monat verdienen.

Wenn du schnell Geld brauchst, bieten einfache Nebenjob-Ideen für Jugendliche wie der Verkauf von gut erhaltener Kleidung in lokalen Secondhand-Läden die Möglichkeit, noch am selben Tag bezahlt zu werden. Fähigkeitsbasierte Tätigkeiten wie Nachhilfe in der Nachbarschaft oder einfache kreative Dienstleistungen bringen höhere Stundensätze ein, aber große Online-Plattformen für Freiberufler und Wiederverkäufer verlangen strikt, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sind oder ein von den Eltern verwaltetes Konto nutzen, um Gelder legal zu erhalten.

Aufgrund dieser rechtlichen Hürde konzentrieren wir uns auf leicht zugängliche Möglichkeiten mit direkter Auszahlung, die speziell für Jugendliche konzipiert sind. Du musst weder volljährig sein noch ein formelles Unternehmen betreiben, um diese Woche zu lernen, wie man als Teenager Geld verdienen kann.

Dieser Leitfaden stellt sechs bewährte, jugendgerechte Methoden vor, hebt sichere Belohnungs-Apps für zusätzliche Einnahmen hervor und geht auf häufige Betrugsmaschen ein, die auf Erstverdiener abzielen, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie man als Teenager Geld verdienen kann.

6 echte Nebenjobs für Teenager, die sich tatsächlich auszahlen

Um als Teenager ein regelmäßiges Einkommen aufzubauen, kommt es darauf an, Nebenjobs für Teenager zu wählen, die hohe Altersbeschränkungen auf Plattformen vermeiden und dich direkt für deine Arbeit bezahlen.

Von schnellem Geld am Wochenende bis hin zu höheren Stundensätzen für bestimmte Fähigkeiten – diese sechs praktischen Optionen stellen seriöse Nebenjobs für Teenager dar, die klare Wege zum Geldverdienen bieten.

1. Freiberufliches Design und Unterstützung in sozialen Medien mit dem höchsten Verdienstpotenzial

Kreative Dienstleistungen gehören zu den beliebtesten Ideen für Nebenjobs für Teenager und sind eine seriöse Möglichkeit für Jugendliche, die keine Probleme damit haben, einfache Flyer oder Social-Media-Beiträge zu erstellen.

Anfänger können schon nach ihrem ersten Auftrag problemlos einen soliden Stundensatz verlangen. Zwar dauert es etwas länger, bis man richtig durchstartet – da man Vertrauen erst von Grund auf aufbauen muss –, doch bietet diese Tätigkeit im Laufe der Zeit das größte Verdienstpotenzial.

Alles, was du brauchst, ist ein Smartphone oder ein Computer, ein kostenloses Tool wie Canva und 3 bis 5 Musterentwürfe, um anderen zu zeigen, was du kannst, bevor du deinen ersten Auftrag annimmst. Lokale Unternehmen und Nachbarn zahlen oft etwa 75 Dollar oder mehr für einen einfachen Flyer oder ein Logo bzw. etwa 50 Dollar für eine Handvoll Social-Media-Beiträge.

Ein häufiger Fehler ist es, zu wenig zu verlangen – etwa 10 oder 20 Dollar –, nur um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das macht es später schwierig, faire Preise zu verlangen.

Am besten geeignet für kreative Dienstleistungen Canva 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Entwerfen Sie Grafiken für soziale Medien, Logos und Flyer, um mithilfe kostenloser Vorlagen lukrative Nebenjobs für Teenager aufzubauen. Mit Canva erstellen

2. Nachhilfe für jüngere Schüler in einem Fach, in dem du dich gut auskennst – für den besten Stundensatz

Ganz oben auf der Liste der Ideen für einen Nebenjob für Teenager mit guten schulischen Leistungen: Hilf Grund- oder Mittelschülern dabei, ihre guten Noten in hohe Stundensätze umzuwandeln. Während spezialisierte Fächer wie Prüfungsvorbereitung oder Programmieren mit zunehmender Erfahrung höhere Stundensätze bieten, ist schon der Einstieg mit den Grundlagen der Grund- oder Mittelschule eine großartige Möglichkeit für Teenager mit guten schulischen Leistungen, Geld zu verdienen.

Alles, was du brauchst, sind gute Noten, Geduld und eine Möglichkeit, dich bekannt zu machen – zum Beispiel, indem du Lehrer, dein Familiennetzwerk oder Nachbarschaftsgruppen auf Facebook ansprichst. Da große Online-Plattformen wie Wyzant streng vorschreiben, dass Nachhilfelehrer mindestens 18 Jahre alt sein müssen, ist es einfacher, direkt Vereinbarungen mit Familien vor Ort zu treffen – so bleibt alles unkompliziert, legal und stressfrei.

Ein häufiger Fehler ist es, sich nicht im Voraus über die Dauer der Unterrichtsstunden, Stornierungsbedingungen und die Bezahlung zu einigen, was oft zu unangenehmen Situationen und unbezahlter Überstunden führt.

Am besten geeignet für akademische Fähigkeiten Wyzant 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Informieren Sie sich über die üblichen Tarife und die Anforderungen der jeweiligen Fächer, um Ihre lokalen Nachhilfeprojekte für Jugendliche fair zu bepreisen. Probieren Sie Wyzant aus

3. Haustierbetreuung und Gassi gehen für Nachbarn – mit äußerst flexiblem Zeitplan

Haustierbetreuung und Hundespaziergänge für Nachbarn gehören nach wie vor zu den flexibelsten und seriösesten Nebenjobs für Jugendliche, die die volle Kontrolle über ihren Tagesablauf benötigen. Das lässt sich leicht mit Schule, Sport und Hausaufgaben vereinbaren, da die meisten Besitzer lediglich Hilfe bei der kurzen morgendlichen Fütterung, bei Spaziergängen nach der Schule oder bei Wochenendbesuchen benötigen.

Alles, was Sie brauchen, ist ein echtes Gespür im Umgang mit Tieren, körperliche Zuverlässigkeit und eine klare Kommunikation mit den Besitzern. Da große Betreuungsnetzwerke wie Rover ein Mindestalter von 18 Jahren vorschreiben, bleibt Ihr Geschäft unkompliziert, wenn Sie sich direkt an Freunde der Familie, Nachbarn in der Nähe und lokale Gemeindeverbände wenden.

Ein häufiger Fehler ist es, sich nicht im Voraus nach den spezifischen medizinischen Bedürfnissen des Haustiers, seinem Verhalten an der Leine oder den Notfallkontaktdaten zu erkundigen – was einen Routinebesuch zu einer stressigen Situation machen kann.

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4. Rasenpflege und Gartenarbeit für Nachbarn – am einfachsten zu starten

Die Rasenpflege erfordert eher grundlegende körperliche Anstrengung als die Zulassung durch eine Plattform, was Gartenarbeiten zu einem der einfachsten seriösen Nebenjobs für Jugendliche macht, mit denen sie sofort beginnen können. Indem du Nachbarn beim Rasenmähen, Laubharken, Schneeschippen oder Unkrautjäten im Garten hilfst, kannst du direkt in deiner Nachbarschaft regelmäßig Geld verdienen.

Alles, was du brauchst, ist eine einfache Ausrüstung wie einen Rasenmäher oder einen Rechen – die viele Hausbesitzer ohnehin schon besitzen – sowie eine Möglichkeit, dich vor Ort umzuhören. Während große Jobbörsen wie Indeed Stellenanzeigen von Unternehmen im Bereich Garten- und Landschaftsbau anbieten, für die man oft erst 16 Jahre alt sein muss, kannst du durch die direkte Zusammenarbeit mit Nachbarn vor Ort die Altersbeschränkungen der Plattformen und die Gebühren für digitale Vermittler komplett umgehen.

Ein häufiger Fehler ist es, zu unterschätzen, wie viel Zeit die Pflege eines großen Gartens bei großer Hitze oder schlechtem Wetter in Anspruch nimmt, was dazu führen kann, dass man die Arbeit überstürzt erledigt oder pro Stunde weit weniger verdient als erwartet.

Am besten geeignet für Gehaltsvergleiche Indeed 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Informieren Sie sich über die ortsüblichen Vergütungssätze im Landschaftsbau, um die Preise für Ihre Nebenjobs im Bereich Gartenpflege für Jugendliche zu vergleichen. Probieren Sie Indeed aus

5. Kleidung und Gegenstände, die man nicht mehr braucht, gegen Bargeld verkaufen – für die schnellste erste Auszahlung

Wenn du heute Bargeld brauchst, kann es für Teenager ganz einfach sein, Geld zu verdienen, indem du gut erhaltene Kleidung zu einem örtlichen Secondhand-Laden bringst.

Ungenutzte Videospiele und Markenkleidung sofort in Bargeld umzuwandeln, ist eine der schnellsten Ideen für einen Nebenjob als Teenager, um Geld in die Hand zu bekommen. Alles, was du brauchst, um diesen seriösen Nebenjob für Teenager zu starten, sind gut erhaltene, kaum getragene Gegenstände und die Möglichkeit, einen lokalen Secondhand-Laden aufzusuchen oder direkte Bargeldgeschäfte mit Nachbarn zu vereinbaren.

Während große Online-Peer-to-Peer-Apps verlangen, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sind, um digitale Konten zu verwalten, zahlen lokale Ankauf- und Verkaufsläden wie „Platos Kleiderschrank“ Bargeld sofort vor Ort aus – allerdings müssen bei jüngeren Teenagern möglicherweise Eltern anwesend sein, um einen gültigen Ausweis vorzulegen.

Ein häufiger Fehler ist es, beschädigte, fleckige oder aus der Mode gekommene Kleidung mitzubringen, was zu Ablehnungen durch den Laden und verschwendeter Anfahrtszeit führt.

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6. Autowäsche und -pflege für Nachbarn zu minimalen Startkosten

Autowaschen und -pflege ist eine der am leichtesten zugänglichen Nebenbeschäftigungen für Jugendliche, da man mit Dingen beginnen kann, die man wahrscheinlich bereits zu Hause hat. Das Anbieten einfacher Außenwäschen und des Staubsaugens des Innenraums eröffnet dir die Möglichkeit, als Teenager seriös Geld nebenbei zu verdienen – eine Option mit geringen Startkosten, um zu lernen, wie man als Teenager Geld verdient.

Alles, was du brauchst, ist ein Eimer, Autoshampoo, Mikrofasertücher, einen Gartenschlauch und Zugang zu einem Haushaltsstaubsauger. Eine gute Option ist es, deine Fähigkeiten durch Bewerbungen auf Indeed für formelle Jobs in der Autowäsche oder Autopflege zu vermarkten, da viele lokale Unternehmen das Mindestalter für eine Anstellung auf 16 Jahre festlegen. Wenn du jedoch selbstständig bleibst, kannst du deine Preise selbst festlegen und die Altersvorschriften der Plattformen komplett umgehen.

Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von aggressiven Haushaltsreinigern oder verschmutzten Schwämmen, die den Lack des Fahrzeugs zerkratzen können – was zu unzufriedenen Kunden und potenziellen Schadensersatzkosten führt.

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Nebenjobs für Jugendliche: 6 Methoden im Vergleich

Hier sehen Sie einen Überblick über die Startkosten, das übliche Einkommen und die Zeit bis zur ersten Auszahlung bei diesen seriösen Nebenjobs für Jugendliche:

Methode Startkosten Realistische Vergütungsspanne Zeit bis zur ersten Auszahlung Freiberufliches Design & Social Media Kostenlos (mit Canva) 20 bis 45 $/Std. 1 bis 3 Wochen (erster Kunde) Nachhilfe für jüngere Schüler Kostenlos 15 bis 25 $/Std.; bis zu 60–100 $/Std. für Spezialgebiete Einige Tage bis 1 Woche Haustierbetreuung & Gassi gehen Kostenlos 15 bis 30 $ pro 30-minütigem Spaziergang Am selben Tag wie die erste Buchung Rasenpflege & Gartenarbeit Kostenlos (bei Verwendung der Werkzeuge des Kunden) 10 bis 15 $ pro Stunde oder 25 $ Pauschalpreis pro Rasenfläche Noch am selben Tag Verkauf von Kleidung und ungenutzten Gegenständen Kostenlos 20 % bis 40 % des Wiederverkaufswerts Noch am selben Tag (Barzahlung vor Ort) Autowäsche und -pflege Unter 40 $ (Grundausstattung) 20 bis 50 Dollar pro Auto Noch am selben Tag

Steigere deine Einnahmen mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

Durch die Kombination von „Play-to-Earn“-Prämienplattformen mit lokalen Ideen für Nebenjobs für Teenager kannst du dein monatliches Einkommen maximieren, ohne dir besonders anstrengende Arbeit aufzubürden.

Diese Apps zahlen kleine, echte Beträge für Umfragen, Angebote und mobile Spiele aus, wodurch sie sich ideal für einen Nebenverdienst eignen. Wenn Sie die Auszahlungsstrukturen verschiedener Titel vergleichen möchten, bieten die besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, die Optionen mit den höchsten Auszahlungen.

Allerdings variieren die Altersbeschränkungen je nach Plattform erheblich, und bei vielen müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein oder über ein von den Eltern verwaltetes Konto verfügen, um sich legal anzumelden und Geld abzuheben.

Wenn du in deiner Freizeit gerne spielst, kannst du durch die Erkundung der besten Nebenjobs für Gamer erfahren, wie du „Play-to-Earn“-Apps und deine Gaming-Fähigkeiten in regelmäßiges zusätzliches Geld umwandeln kannst.

Wie kann man als Teenager Geld verdienen? Wenn du volljährig bist, kombiniere deine Nebenjobs mit Spielen, bei denen du Geld verdienst.

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Wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind und während der Entwicklung Ihrer Hauptdienste etwas im Hintergrund laufen lassen möchten, ist Snakzy eine unkomplizierte Option, bei der Auszahlungen direkt auf digitale Geschenkkarten bei Eneba gutgeschrieben werden können.

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Ist es als Teenager tatsächlich realistisch, richtig Geld zu verdienen?

Ja, es ist für Teenager durchaus realistisch, mit Nebenjobs richtig Geld zu verdienen, aber die Erwartungen müssen im Verhältnis zu der investierten Zeit und Mühe stehen.

Ein paar Stunden Arbeit pro Woche bringen in der Regel 50 bis 150 Dollar pro Monat ein, wenn man nur eine einzige Gelegenheitsbeschäftigung ausübt, während man durch die Kombination von zwei oder drei Tätigkeiten 400 Dollar oder mehr im Monat verdienen kann. Wo man innerhalb dieser Spanne landet, hängt davon ab, ob man sich für eine besser bezahlte, qualifikationsabhängige Option oder für einen schnellen lokalen Dienst mit geringerem Verdienstpotenzial entscheidet.

Die größte Hürde für die meisten Teenager sind Altersbeschränkungen bei beliebten Apps zum Geldverdienen. Große Plattformen wie Fiverr, Upwork, eBay, Etsy, Poshmark, Depop, Rover, Care.com und Wyzant verlangen, dass Nutzer mindestens 18 Jahre alt sind oder ein von den Eltern verwaltetes Konto nutzen, um Auszahlungen legal zu erhalten.

Diese rechtliche Hürde ist der Grund, warum sich die wichtigsten Optionen in diesem Leitfaden zum Geldverdienen als Teenager auf direkte Barzahlungsvereinbarungen mit lokalen Kunden und Nachbarn konzentrieren. Sobald du 18 wirst – oder wenn ein Elternteil ein Konto für dich verwaltet –, eröffnet dir die Suche nach den besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, den Zugang zu diesen digitalen Marktplätzen mit höheren Verdienstmöglichkeiten.

Berücksichtige bei der Auswahl zwischen verschiedenen Ideen für Nebenjobs für Jugendliche, wie schnell du Bargeld benötigst und welche langfristigen Verdienstziele du verfolgst:

Kompetenzbasierte Nebenjobs: Optionen wie Nachhilfe oder freiberufliche Designarbeit brauchen Zeit, um Fuß zu fassen, gehören aber zu den seriösesten Nebenjobs für Jugendliche, sobald sich eine Kundschaft aufgebaut hat.

Optionen wie Nachhilfe oder freiberufliche Designarbeit brauchen Zeit, um Fuß zu fassen, gehören aber zu den seriösesten Nebenjobs für Jugendliche, sobald sich eine Kundschaft aufgebaut hat. Lokale Dienstleistungen: Praktische Nebenjobs für Jugendliche wie Gartenarbeit, Hundespaziergänge und Autopflege bieten zwar niedrigere Stundensätze, ermöglichen es dir aber, fast sofort bezahlte Aufträge in deiner Nachbarschaft zu finden.

Was nicht funktioniert

Die größten Betrugsmaschen, die sich an junge Verdiener richten, beinhalten meist gefälschte Angebote, die versprechen, wie man als Teenager Geld verdienen kann, ohne wirklich arbeiten zu müssen.

Hier sind die wichtigsten Betrugsarten, die du vermeiden solltest, wenn du nach Nebenjobs für Jugendliche suchst:

Auftrags- und „Video-anschauen“-Apps: Angebote, bei denen du im Voraus zahlen musst, um Geld freizuschalten, sind keine echten Ideen für Nebenjobs für Teenager, sondern betrügerische Fallen. Bei einem echten Job musst du niemals Geld zahlen, um bezahlt zu werden.

Angebote, bei denen du im Voraus zahlen musst, um Geld freizuschalten, sind keine echten Ideen für Nebenjobs für Teenager, sondern betrügerische Fallen. Bei einem echten Job musst du niemals Geld zahlen, um bezahlt zu werden. Gefälschte Stellenanzeigen für Babysitter oder Assistenten: Betrüger schalten gefälschte Anzeigen für Betreuungskräfte und schicken dir einen überzogenen Scheck, mit der Aufforderung, diesen einzulösen und einen Teil des Geldes zurückzuüberweisen. Der Scheck wird schließlich nicht eingelöst, sodass du für den Verlust des Geldes aufkommen musst.

Betrüger schalten gefälschte Anzeigen für Betreuungskräfte und schicken dir einen überzogenen Scheck, mit der Aufforderung, diesen einzulösen und einen Teil des Geldes zurückzuüberweisen. Der Scheck wird schließlich nicht eingelöst, sodass du für den Verlust des Geldes aufkommen musst. Angebote zum Bekleben von Autos: Angebote, die leicht verdientes monatliches Geld für das Anbringen von Werbeaufklebern auf deinem Auto versprechen, beinhalten in der Regel gefälschte Schecks, die nicht gedeckt sind, nachdem du einen Teil der Zahlung zurücküberwiesen hast.

Angebote, die leicht verdientes monatliches Geld für das Anbringen von Werbeaufklebern auf deinem Auto versprechen, beinhalten in der Regel gefälschte Schecks, die nicht gedeckt sind, nachdem du einen Teil der Zahlung zurücküberwiesen hast. Unrealistische Freelance-Angebote: Wer dir ohne Vorabprüfung Sätze anbietet, die weit über den üblichen Einsteigersätzen liegen, versucht wahrscheinlich, dich zu täuschen. Seriöse Kunden erwarten, grundlegende Arbeitsproben zu sehen, bevor sie die üblichen lokalen Marktpreise bezahlen.

Wenn du dich an transparente Dienste hältst, stellst du sicher, dass du dich ausschließlich auf seriöse Nebenjobs für Jugendliche konzentrierst, die deine persönlichen Daten und deine Zeit schützen. Indem du deine Aktivitäten überschaubar hältst und dich auf echten Mehrwert konzentrierst, kannst du zuverlässige Nebenjobs für Jugendliche finden, die regelmäßig und sicher bezahlt werden.

Abschließendes Fazit zu Nebenjobs für Jugendliche

Es ist durchaus möglich, durch zuverlässige Nebenjobs für Jugendliche ein echtes Einkommen aufzubauen, wenn man sich damit beschäftigt, wie man als Teenager durch direkte, praktische Möglichkeiten Geld verdienen kann.

Das Ausprobieren einer Kombination aus praktischen Dienstleistungen und kreativen Ideen für Nebenjobs für Teenager schafft eine ausgewogene Verdienststrategie, die sich Ihrem Zeitplan anpasst. Indem Sie sich auf lokale Kunden mit Direktzahlung konzentrieren und sich vor gängigen Online-Betrugsmaschen hüten, können Sie sicher zwischen 50 und über 400 Dollar im Monat verdienen.

Für Jugendliche, die volljährig sind und ihre aktive Arbeit in ihrer Freizeit aufbessern möchten, bieten „Play-to-Earn“-Möglichkeiten eine bequeme zusätzliche Einnahmequelle. Wenn man die Grundlagen des Geldverdienens durch Spielen versteht, lässt sich das mobile Spielen in Apps wie Snakzy ganz einfach in echte Geschenkkarten und Belohnungen umwandeln – zusätzlich zu den Hauptnebenjobs für Jugendliche.

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Häufig gestellte Fragen