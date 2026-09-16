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Die 10 besten Jobs im Kundenservice aus der Ferne als Nebenjob im Jahr 2026

Stellen im Kundenservice im Homeoffice gibt es wirklich, und in diesem Monat werden in großem Umfang Mitarbeiter eingestellt. Der schnellste Weg dorthin ist die Stelle als „Virtual Customer Service Associate“ bei Amazon, für die anstelle einer Lebenslauf-Prüfung eine Live-Bewerbung und ein Geschwindigkeitstest erforderlich sind. Damit sind echte Stundenlöhne verbunden, kein passives Einkommen.

Einsteiger können mit etwa 17 bis 21 Dollar pro Stunde rechnen, wobei die Vergütung bei besser bezahlten Programmen von Fluggesellschaften und BPO-Anbietern weiter unten auf der Liste auf 25 bis 31 Dollar pro Stunde steigt. Der höchste Wert stellt die Obergrenze für einen erfahrenen Mitarbeiter dar, nicht den Einstiegslohn.

Der Einstieg in eine dieser Stellen kostet im Voraus 0 $, und mit dem richtigen Arbeitgeber ist es realistisch, innerhalb eines Monats 17 bis 31 $ pro Stunde zu verdienen. Dieser Leitfaden schlüsselt die tatsächliche Bezahlung, die Einstiegskosten und die Zeit ab, die du bei jeder Option tatsächlich bis zum ersten Gehaltsscheck benötigst.

Wägen Sie Struktur gegen Flexibilität ab und wählen Sie den Remote-Kundenservice-Job, der Ihren aktuellen Prioritäten am besten entspricht.

Sind Remote-Jobs im Kundenservice tatsächlich realistisch?

Ja, Remote-Kundenservice-Jobs sind eine realistische Einkommensquelle, und die meisten Menschen erhalten eine Stelle innerhalb von zwei bis vier Wochen nach der Bewerbung, nachdem sie eine Hintergrundüberprüfung und einen Geschwindigkeitstest für ihr Heim-Internet bestanden haben. Dieses Zeitfenster von zwei bis vier Wochen sollte man im Hinterkopf behalten, bevor man einer Stellenanzeige vertraut, die sofortige Einstellung für Remote-Kundenservice-Jobs mit Bezahlung am selben Tag verspricht. Es handelt sich um echte Arbeit auf Stundenlohnbasis, nicht um ein Einkommen, das sich von selbst skaliert: Die Obergrenze liegt bei den verfügbaren Arbeitsstunden der Mitarbeiter, nicht bei einem Plattformalgorithmus.

Laut dem Amt für Arbeitsstatistik liegt der nationale Medianlohn für diese Position bei über 21 Dollar pro Stunde, auch wenn erwartet wird, dass die Zahl der traditionellen internen Stellen in den nächsten zehn Jahren zurückgehen wird, da einfache Anfragen zunehmend durch Selbstbedienungsoptionen und Chatbots abgewickelt werden. Dieser Rückgang betrifft die Anzahl der Stellen in einzelnen Unternehmen, nicht die Remote-Einstellung insgesamt, und allein die Fluktuation sorgt jedes Jahr für einen stetigen Strom an offenen Stellen.

Auch die Zahl der freiberuflichen Stellenangebote in diesem Bereich ist rasant gestiegen, und Remote-Jobs im Kundenservice gehören nach wie vor zu den Kategorien mit dem höchsten Volumen auf dem Markt. Dieser Weg eignet sich für jeden, der über einen ruhigen Arbeitsplatz und einen Computer verfügt, der die Anforderungen an Geschwindigkeit und Hardware erfüllt, sowie die Bereitschaft mitbringt, sich auf eine feste Schicht oder festgelegte Arbeitszeiten einzulassen. Er eignet sich weniger für Personen, die auf ein vollständig passives Einkommen oder eine Einstiegsstelle mit sechsstelligem Gehalt hoffen.

Amazon oder ein BPO-Anbieter wie Concentrix punkten mit der Geschwindigkeit, mit der man den ersten echten Gehaltsscheck erhält. Wer Kinderbetreuung oder einen Zweitjob unter einen Hut bringen muss, sollte sich stattdessen eine Gig-Plattform wie Praktische Lösungen ansehen, da sich die selbstständige Zeitplanung an die sonstigen Verpflichtungen anpassen lässt.

10 echte Remote-Kundenservice-Jobs, auf die sich eine Bewerbung lohnt

Jeder dieser zehn Remote-Kundenservice-Jobs wird nach Vergütung, Startkosten und der realistischen Zeitspanne bis zum ersten Gehaltsscheck bewertet. An erster Stelle stehen festangestellte Stellen, gefolgt von flexiblen Gig-Plattformen für alle, die ihre Arbeitsstunden um andere Verpflichtungen herum organisieren möchten.

Diese Stelle bei Amazon wird für Remote-Einstiegspositionen realistisch mit 17 bis 21 US-Dollar pro Stunde vergütet, wobei das Gehalt für erfahrene Mitarbeiter auf bis zu 25 US-Dollar pro Stunde steigt. Remote-Kundendienststellen bei Amazon wie diese werden speziell unter der Bezeichnung „Virtual Customer Service Associate“ ausgeschrieben, sodass eine Suche nach genau diesem Begriff mehr aktuelle Stellenangebote liefert als eine allgemeine Suche. Amazon ist der Arbeitgeber mit dem größten Stellenangebot auf dieser Liste, was diese Stelle zum schnellsten realistischen Einstieg unter den Remote-Kundendienstjobs für alle macht, die noch keine Erfahrung im Bereich Business Process Outsourcing (BPO) haben.

Diese Stellen werden auf amazon.jobs unter Bezeichnungen wie „Virtual Customer Service Associate, Work From Home“ ausgeschrieben. Remote-Kundendienstjobs in der Nachtschicht sind fest in diesem Schichtmodell verankert und stellen keine gelegentliche Ausnahme vom regulären Tagesdienst dar. Bei vielen handelt es sich ausdrücklich um befristete, saisonale Stellen, die an die Hochsaison während der Feiertage gebunden sind, und nicht um unbefristete Stellen. Die Überprüfung der Kennzeichnung „befristet“ im Vergleich zu „unbefristet“ in der jeweiligen Stellenanzeige ist wichtig, wenn Arbeitsplatzsicherheit Priorität hat.

In den Stellenanzeigen von Amazon wird zudem eine geräuschfreie Umgebung zu Hause vorausgesetzt, und Personalvermittler führen möglicherweise einen Geschwindigkeitstest durch, um die technischen Voraussetzungen zu überprüfen. Eine langsame oder gemeinsam genutzte Internetverbindung zu Hause kann dazu führen, dass ein ansonsten qualifizierter Bewerber bereits vor Beginn der Vorstellungsgespräche ausscheidet.

Um loszulegen, müssen vier Schritte nacheinander absolviert werden:

Bewerben Sie sich direkt auf amazon.jobs in der Kategorie „Kundenservice“ und filtern Sie nach „virtuell“ oder „Homeoffice“.

Bestehen Sie den Internet-Geschwindigkeitstest von Amazon (eine zuverlässige, kabelgebundene Verbindung wird bevorzugt).

Absolvieren Sie das Online-Assessment und das Vorstellungsgespräch sowie anschließend eine Hintergrundüberprüfung

Nehmen Sie vor Ihrer ersten Live-Schicht an einer bezahlten, obligatorischen virtuellen Schulung teil

Ein häufiger Fehler ist es, eine befristete, saisonale Stelle als garantiertes ganzjähriges Einkommen zu betrachten, da viele dieser Stellen an die Hauptverkaufssaisons gebunden sind und zu einem festgelegten Zeitpunkt enden.

Höchstes Einstellungsvolumen Amazon Virtual Customer Service 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt bei 17 bis 21 US-Dollar pro Stunde – die Stelle mit der schnellsten Einstellung unter den Remote-Kundendienstjobs, für die keine Lebenslaufprüfung erforderlich ist. Amazon-Stellenangebote im Kundenservice durchsuchen

Die Stelle als Reservierungs- und Vertriebsmitarbeiter bei Delta ist die bestbezahlte unter diesen Remote-Kundendienstjobs, mit einem realistischen Stundenlohn zwischen 20 und 31 US-Dollar und einem Durchschnitt von etwa 25 US-Dollar. Remote-Kundendienstjobs bei Delta wie dieser erreichen die höchste Gehaltsobergrenze auf dieser gesamten Liste, auch wenn die bezahlte Einarbeitungsphase länger dauert als bei den meisten anderen Einträgen. Dieser Höchstwert entspricht dem Höchstlohn für einen erfahrenen Mitarbeiter, nicht dem Einstiegsgehalt für Neueinsteiger.

Auf der Karriereseite von Delta wird eine 10-wöchige bezahlte Einarbeitungsphase beschrieben, die in Customer Engagement Centers in Städten wie Atlanta, Dallas, Minneapolis und Tampa stattfindet. Remote-Kundendienststellen bei Fluggesellschaften folgen in der Regel derselben Struktur, bei der zunächst eine Vor-Ort-Einarbeitung stattfindet, bevor die Stelle vollständig im Homeoffice ausgeübt werden kann.

Diese Stellen sind nicht vom ersten Tag an im Homeoffice aus besetzbar. Verstehen Sie „Remote“ hier als „nach der Einarbeitung für Homeoffice geeignet“, nicht als „vom ersten Tag an im Homeoffice“, und überprüfen Sie das konkrete Startdatum für die Homeoffice-Tätigkeit in der jeweiligen Stellenausschreibung, bevor Sie sich darauf verlassen.

Delta stellt Reservierungsmitarbeiter in festgelegten Einstellungszeiträumen ein und nicht das ganze Jahr über, daher ist der richtige Zeitpunkt entscheidend:

Bewerben Sie sich über die Karriereseite „Customer Care and Reservations“ auf delta.com selbst, nicht über eine externe Jobbörse

Bringen Sie ein bis zwei Jahre Erfahrung im Kundenservice, in der Reisebranche oder bei einer Fluggesellschaft mit; dies wird bevorzugt, ist aber nicht immer erforderlich

Rechnen Sie mit einer Frage zu Ihren GDS-Kenntnissen (Global Distribution System, die von Fluggesellschaften verwendete Reservierungssoftware), falls Sie bereits mit Sabre, Amadeus oder Galileo gearbeitet haben

Rechnen Sie mit einer bezahlten, etwa 10-wöchigen Einarbeitungsphase, bevor sich Ihr Dienstplan normalisiert

Stellenangebote für den Delta-Kundenservice im Homeoffice werden innerhalb dieser spezifischen Einstellungszeiträume ausgeschrieben und geschlossen. Wenn Sie also prüfen, ob derzeit eine Stelle frei ist, vermeiden Sie eine vergebliche Bewerbung. Ein häufiger Fehler ist es, sich in der Erwartung zu bewerben, vom ersten Tag an im Homeoffice arbeiten zu können, und dann überrascht zu sein, wenn die Anforderung einer Schulung vor Ort bekannt wird. Lesen Sie daher zunächst die Angaben zum Standort und zu den Schulungsbedingungen in der jeweiligen Stellenanzeige.

Höchstvergütungsgrenze Delta Reservation Sales 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Stundenlohn liegt im Durchschnitt bei 25 Dollar und erreicht maximal fast 31 Dollar – damit ist dies die bestbezahlte Stelle unter den Remote-Kundendienstjobs, allerdings ist zunächst mit einer bezahlten Schulung vor Ort zu rechnen. Siehe Delta-Freie Plätze

Concentrix, eines der größten BPO-Unternehmen, das Remote-Mitarbeiter einstellt, zahlt für Kundendienststellen im Homeoffice realistische 17 bis 24 US-Dollar pro Stunde, im Durchschnitt etwa 20 US-Dollar pro Stunde. Da Dutzende verschiedener Kundenprogramme gleichzeitig betrieben werden, gibt es hier eine echte Vielfalt an Remote-Kundendienststellen, die weit über das hinausgeht, was ein Arbeitgeber mit nur einer Marke wie Amazon oder Delta bieten kann.

Remote-Kundendienststellen im Homeoffice in dieser Größenordnung lohnt es sich, Programm für Programm zu vergleichen, da die Bezahlung stärker vom jeweiligen Kundenkonto abhängt als vom Namen des Arbeitgebers im Angebotsschreiben.

Das eigene Karriereportal von Concentrix listet offene Stellen nach Kundenprogramm und Standort auf und bietet Bewerbern so eine echte Chance, ein Programm zu finden, das zu ihrem Hintergrund und ihrer bevorzugten Vergütungsstufe passt. Es lohnt sich, vor der Bewerbung sorgfältig zu prüfen, ob ein Programm in Ihrem Bundesland für die Arbeit im Homeoffice zugelassen ist, da bestimmte Kundenverträge eigene Lizenz- oder Datensicherheitsvorschriften beinhalten.

So fangen Sie an:

Suchen Sie auf jobs.concentrix.com und filtern Sie gezielt nach „Homeoffice“ oder „virtuell“, nicht nur nach „Kundenservice“

Vergewissern Sie sich vor der Bewerbung, dass das aufgeführte Programm in Ihrem Bundesland für die Arbeit aus der Ferne zugelassen ist

Absolvieren Sie ein virtuelles Vorstellungsgespräch sowie einen Computer- oder Tipptest

Rechnen Sie mit einer bezahlten Schulung zur spezifischen Software Ihres zugewiesenen Kunden, bevor Sie Live-Anrufe entgegennehmen

Die Vergütung variiert je nach Programm und ist nicht auf einen unternehmensweiten Pauschalbetrag festgelegt; ein Programm im technischen Support kann deutlich besser bezahlt sein als eines im allgemeinen Einzelhandels-Support, sodass es durchaus Spielraum gibt, auf die besser bezahlten Stellen hinzuarbeiten.

Die meisten Client-Programme Concentrix 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung liegt im Durchschnitt bei 17 bis 24 US-Dollar pro Stunde, wobei es bei Dutzenden von Remote-Kundenservice-Jobs und -Programmen echte Möglichkeiten gibt, mehr zu verdienen. Concentrix-Stellenangebote anzeigen

Das @Home-Programm von TTEC stellt Kundendienstmitarbeiter im Homeoffice ein, deren Vergütung bei etwa 16 bis 19 US-Dollar pro Stunde plus Leistungsprämien beginnt; unter Berücksichtigung der Betriebszugehörigkeit und des Programms ergibt sich eine realistischere Spanne von 19 bis 27 US-Dollar pro Stunde. TTEC stellt in großem Umfang für viele namhafte Marken ein und bietet eine der wenigen Stellen im Kundenservice aus der Ferne auf dieser Liste, die bereits für 17-Jährige mit einem High-School-Abschluss oder GED offen ist.

Die TTEC-eigenen FAQ zum Arbeiten von zu Hause aus enthalten konkrete Angaben zur Ausrüstung: Erforderlich sind ein PC mit Windows, eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung und ein Headset. Bei solchen Kundendienstjobs von zu Hause aus hängt der Erfolg mehr von dieser genauen Ausrüstungsliste ab als von den Antworten im Vorstellungsgespräch. Apple-, Chromebook- und Tablet-Geräte werden nicht unterstützt. Das stellt Bewerber vor Probleme, die aus anderen Remote-Kundendienstprogrammen kommen, bei denen ein Laptop bereitgestellt wird. Daher spart es unnötige Bewerbungen, wenn man vor der Bewerbung die Seite mit den technischen Anforderungen des jeweiligen Programms überprüft.

So fangen Sie an:

Vergewissern Sie sich vor der Bewerbung, dass Sie über einen Windows-PC (keinen Mac, kein Chromebook und kein Tablet) sowie eine kabelgebundene Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verfügen

Bewerben Sie sich auf ttecjobs.com und absolvieren Sie die etwa einstündige Online-Bewerbung sowie den Test zur Beurteilung Ihrer Computerkenntnisse

Bestehen Sie eine Hintergrundüberprüfung

Absolvieren Sie eine bezahlte Schulung, die je nach Kundenprogramm einige Tage bis zu mehreren Wochen dauern kann

Sich über ein Chromebook oder Tablet zu bewerben und bereits in der Phase der technischen Kompatibilitätsprüfung abgelehnt zu werden, ist hier der größte vermeidbare Fehler – überprüfen Sie daher zunächst die Hardware-Anforderungen.

Stellenangebote bei 17 TTEC @Home 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Gehalt liegt bei etwa 16 bis 19 US-Dollar pro Stunde zuzüglich Prämien; es handelt sich um einen der wenigen Stellen im Kundenservice im Homeoffice, die bereits für 17-Jährige offen sind. Siehe Stellenangebote bei TTEC @Home

Foundever zahlt realistische 17 bis 24 US-Dollar pro Stunde für Kundendienstmitarbeiter im Homeoffice, im Durchschnitt etwa 20 US-Dollar pro Stunde. Remote-Kundendienstjobs von zu Hause aus unter dieser Marke werden weiterhin über das aktuelle Portal nach der Umfirmierung vermittelt, nicht über die älteren Seiten unter dem Markennamen Sykes, die immer noch in den Suchergebnissen auftauchen.

Wer sich an dieses Unternehmen noch als „Sykes“ erinnert, sieht denselben Arbeitgeber unter seinem Namen nach 2022, und bei der Suche nach dem alten Namen tauchen nach wie vor alte Stellenanzeigen und Bewertungen auf, die mit den aktuellen vermischt sind.

Diese Umfirmierung hat praktische Auswirkungen. Die Gehaltsangaben sind nach wie vor auf die Angebote unter „Foundever“ und „Sykes Remote Work At Home“ aufgeteilt, wobei die Seiten unter der Marke „Sykes“ einen etwas höheren Durchschnittswert von etwa 27 $ pro Stunde ausweisen – was höchstwahrscheinlich auf ältere Programme mit längerer Betriebszugehörigkeit zurückzuführen ist und nicht auf einen tatsächlichen Lohnunterschied aufgrund des Firmennamens.

Ein häufiger Fehler ist es, sich über einen veralteten Stellenlink der Marke Sykes zu bewerben, anstatt das aktuelle Portal jobs.foundever.com zu nutzen, auf dem derzeit tatsächlich aktuelle Stellenangebote veröffentlicht werden.

So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich direkt auf jobs.foundever.com, dem aktuellen Karriereportal nach der Umfirmierung

Wählen Sie bei der Bewerbung ein Kundenprogramm aus; Reise, Einzelhandel, technischer Support und Gesundheitswesen sind gängige Kategorien

Absolvieren Sie ein virtuelles Assessment und ein Vorstellungsgespräch

Absolvieren Sie eine bezahlte, auf Ihren zugewiesenen Kunden zugeschnittene Schulung, bevor Sie erste Kundenkontakte aufnehmen

Beurteilen Sie die Bezahlung oder Seriosität nicht anhand alter Sykes-Bewertungen, ohne sich zu vergewissern, dass das Programm selbst unter Foundever noch existiert.

Mehrere Kundenmarken Foundever 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchschnittlich 20 Dollar pro Stunde für die Arbeit von zu Hause aus – früher bekannt als Sykes, heute unter dem Namen Foundever einer der stabileren Jobs im Bereich des Remote-Kundenservices. Foundever-Stellenangebote durchsuchen

Progressive zahlt seinen Mitarbeitern im Remote-Kundenservice und im Inbound-Vertrieb realistische Stundenlöhne zwischen 17 und 24 US-Dollar. Das Unternehmen ist die Alternative aus der Versicherungsbranche unter diesen Remote-Kundenservice-Stellen und befasst sich mit Fragen zu Policen, der Unterstützung bei Schadensfällen und dem Verkauf von Versicherungsschutz – anstelle von allgemeinem Einzelhandel oder technischen Supportanfragen.

Die Stellen umfassen Kundenservice im Schadensfall, allgemeine Unterstützung bei Versicherungsverträgen, Inbound-Vertrieb und zweisprachige Kundenbetreuung – alles ausschließlich auf eingehende Anrufe ausgerichtet. Kaltakquise gibt es hier nicht, da die Kunden selbst den Kontakt initiieren. Ein umfassendes Leistungspaket und echte Karrierechancen innerhalb des Unternehmens gehören standardmäßig zu dieser Position.

So bewerben Sie sich:

Besuchen Sie careers.progressive.com und suchen Sie nach Stellenangeboten im Kundenservice oder in der Kundenbetreuung

Vergewissern Sie sich, dass die Anforderungen für die Arbeit im Homeoffice erfüllt sind (ein ablenkungsfreier Arbeitsplatz und eine kabelgebundene Internetverbindung)

Führen Sie das Online-Assessment und das Vorstellungsgespräch durch

Absolvieren Sie die bezahlte Schulung, bevor Sie Kundenanrufe entgegennehmen

Häufiger Fehler: anzunehmen, dass jede Stelle im Kundenservice bei Progressive den Verkauf von versicherungspflichtigen Produkten umfasst. Für einige Positionen muss nach der Einstellung eine Lizenz für Sach- und Unfallversicherungen erworben werden, während andere sich auf die allgemeine Unterstützung bei Versicherungsangelegenheiten beschränken. Durch die Überprüfung der jeweiligen Stellenausschreibung lassen sich daher falsch gestellte Erwartungen vermeiden.

Empfehlung der Versicherungsbranche Progressive 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt bei 17 bis 24 Dollar pro Stunde – ein Top-Tipp aus der Versicherungsbranche unter den Remote-Kundendienstjobs mit echten Sozialleistungen und Aufstiegsmöglichkeiten. Stellenangebote suchen

Praktische Lösungen zahlt freiberufliche Mitarbeiter 0,25 bis 0,31 US-Dollar pro produktiver Minute, was realistisch gesehen 15 bis 19 US-Dollar pro Stunde ergibt, sobald die garantierte Mindestanzahl an Minuten pro Programm berücksichtigt wird. Im Gegensatz zu den oben genannten Angestelltenstellen handelt es sich hierbei um eine Tätigkeit als 1099-Auftragnehmer mit wirklich flexibler Selbstplanung, was sie zu einem der besseren Remote-Kundendienstjobs macht, um Arbeitszeiten neben einer anderen Verpflichtung zu kombinieren. Teilzeit-Remote-Kundendienstjobs wie dieser basieren darauf, freie Anrufblöcke zu füllen, und nicht darauf, eine festgelegte Anzahl von Wochenstunden zu leisten.

Praktische Lösungen bindet seine Auftragnehmer gebührenfrei in sein Netzwerk ein und fragt bei der Bewerbung niemals nach finanziellen Informationen – eine saubere Bilanz, die es in einer Branche zu beachten gilt, in der Betrüger gerne Vorabgebühren verlangen. Die Bezahlung erfolgt auf Basis produktiver Minuten, wobei die meisten Programme eine garantierte Mindestanzahl von etwa 30 Minuten pro eingeplanter Stunde vorsehen; ein gleichmäßiges Anrufaufkommen sorgt also dafür, dass ein eingeplanter Block vollständig vergütet wird.

So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich unter jobs.workingsolutions.com; bitte beachten Sie, dass dies nur über einen Desktop-PC oder Laptop möglich ist; mit Mobilgeräten kann die Bewerbung nicht abgeschlossen werden

Bestehen Sie den erforderlichen PC-Scan, der bestätigt, dass Ihre Ausrüstung den technischen Anforderungen entspricht

Wählen Sie ein Kundenprogramm aus; Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Steuern und Haushaltsdienstleistungen wechseln saisonal

Planen Sie Ihre Arbeitsblöcke nach der Zertifizierung selbst ein; feste Schichten sind nicht erforderlich

Um das Beste aus dieser Tätigkeit herauszuholen, sollten Sie Ihre zertifizierte Verfügbarkeit als Chance zur Einsatzvermittlung betrachten und nicht als garantiertes Einkommen. Wenn Sie während der Spitzenzeiten aktiv bleiben, können Sie Ihr Einkommen in den oberen Bereich dieser Spanne steigern.

Keine Anmeldegebühren Working Solutions 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 0,25 bis 0,31 US-Dollar pro produktiver Minute – eine flexible Wahl unter den Remote-Kundendienstjobs ohne Anmeldegebühren. Bei Working Solutions bewerben

Liveops zahlt unabhängigen Mitarbeitern je nach Kundenprogramm einen Gesprächssatz von 25 bis 34 Cent pro Minute, was realistisch gesehen etwa 15 bis 27 Dollar pro Stunde ergibt, wenn man die Provisionsanreize bei verkaufsorientierten Programmen mit einberechnet. Liveops bietet unter diesen Remote-Kundenservice-Jobs die größte Flexibilität bei der Zeiteinteilung, da man Arbeitsblöcke von nur 30 Minuten buchen kann, anstatt sich auf eine feste Schicht festlegen zu müssen. Teilzeit-Remote-Kundenservice-Jobs, die so strukturiert sind, eignen sich besonders für alle, die ihre Arbeitszeiten speziell um Kinderbetreuung oder einen Zweitjob herum organisieren müssen.

Zertifizierungskurse sind kostenlos, allerdings fällt vor Abschluss der Einarbeitung eine echte, nicht erstattungsfähige Gebühr in Höhe von 35,00 $ für eine Hintergrundüberprüfung an, die an einen Drittanbieter gezahlt wird. Remote-Kundenservice-Jobs in der Nachtschicht eignen sich hier besonders gut, da die Mitarbeiter ihre eigenen Zeitblöcke wählen, anstatt nach einem von jemand anderem festgelegten Zeitplan zu arbeiten.

LiveOps unterstützt bei den meisten Programmen keine Mac-Computer und zahlt zweimal monatlich per Rechnung, Scheck oder Überweisung für die Arbeit der vorangegangenen zwei Wochen. Da die Zahlung vom Mitarbeiter veranlasst und nicht automatisch erfolgt, sorgt das rechtzeitige Einreichen der Rechnungen dafür, dass dieser Ablauf reibungslos funktioniert.

So fangen Sie an:

Bewerben Sie sich unter join.liveops.com und bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und Ihren rechtmäßigen Wohnsitz in einem teilnahmeberechtigten US-Bundesstaat haben

Vergewissere dich, dass dein Computer kein Mac ist (die meisten Programme erfordern einen PC) und dass du über eine kabelgebundene Internetverbindung verfügst

Bestehen Sie die erforderliche Hintergrundüberprüfung (35,00 $, nicht erstattungsfähig, über YardStik)

Absolvieren Sie die Zertifizierungsschulung und reichen Sie anschließend zweimal im Monat Rechnungen für Ihre geleisteten Arbeitsminuten ein

Eine Budgetierung auf Basis der tatsächlich geleisteten Gesprächsminuten statt der geplanten Stunden sorgt für realistische Erwartungen und passt die Einnahmen an die minutenbasierte Abrechnungsstruktur dieser Plattform an.

Äußerst flexible Dienstplanung LiveOps 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 25 bis 34 Cent pro Gesprächsminute; die Einsätze werden in 30-Minuten-Blöcken gebucht, ohne feste Schichten. Bei LiveOps anmelden

Arise ist kein Job im herkömmlichen Sinne. Es handelt sich um eine Business-to-Business-Plattform, auf der Sie Ihr eigenes Kleinunternehmen – eine LLC, S-Corp oder C-Corp – registrieren, um die Kundenprogramme von Arise zu betreuen, wobei die Vergütung von diesem Unternehmen ausgehandelt und nicht von Arise selbst festgelegt wird.

Dies ist die Option unter diesen Remote-Kundenservice-Jobs, die am stärksten an eine unternehmerische Tätigkeit erinnert. Sie richtet sich an alle, die einen kleinen Kundenservice-Betrieb führen möchten, anstatt einfach nur einen Job anzunehmen. Teilzeit-Remote-Kundenservice-Jobs in diesem unternehmerischen Format bringen eigene steuerliche und organisatorische Verpflichtungen mit sich, die bei einer normalen Anstellung als Angestellter nicht anfallen.

Die aktuelle Gebührenstruktur beträgt 5 % des Rechnungsbetrags eines Unternehmens, ohne Vermittlungserlöse, und ersetzt die frühere pauschale Gebühr, die zweimal monatlich anfiel . Zertifizierungskurse pro Kunde und eine Hintergrundüberprüfung erhöhen die Startkosten ebenfalls; diese sollten im Rahmen der Unternehmensgründung eingeplant werden und nicht als einmalige Hürde betrachtet werden.

So fangen Sie an:

Registrieren Sie ein berechtigtes Unternehmen (LLC, S-Corp oder C-Corp), bevor Sie einen Vertrag mit Arise abschließen

Bewerben Sie sich auf der Website von Arise und wählen Sie ein Kundenprogramm aus

Entrichten Sie die Gebühr für den Zertifizierungskurs des Programms (angeblich 25 bis 249 US-Dollar) und bestehen Sie eine Hintergrundüberprüfung (ca. 30 US-Dollar)

Planen Sie die laufende Plattformnutzungsgebühr in Höhe von 5 % des Rechnungsbetrags ein, sobald Sie aktiv Kunden betreuen

Wenn Sie dies als echte Unternehmensgründung betrachten – mit den dazugehörigen steuerlichen Verpflichtungen und Startkosten –, werden die Erwartungen bereits bei der ersten Bewerbung richtig gesetzt.

Betreiben Sie es als Unternehmen Arise Virtual Solutions 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. B2B-Modell für Remote-Kundendienstjobs: Registrieren Sie ein Unternehmen, lassen Sie sich für 25 bis 249 Dollar zertifizieren und verhandeln Sie dann Ihr eigenes Gehalt. Entdecken Sie Arise

ModSquad bezahlt freiberufliche „Mods“ 15 bis 27 US-Dollar pro Stunde, je nach Projekt und je nachdem, wie nischenspezifisch die erforderlichen Sprach- oder technischen Fähigkeiten sind. Auf diese Weise aufgebaute Teilzeitstellen im Remote-Kundenservice belohnen diejenigen, die sich frühzeitig eine sprachliche oder technische Nische aufbauen, da dies die Vergütung an das obere Ende der Spanne treibt.

ModSquad beschäftigt 1099 freiberufliche Mitarbeiter, die selbst entscheiden, auf welche offenen Projekte sie sich bewerben möchten. Das Spektrum reicht von telefonischem, E-Mail- und Chat-basiertem Kundensupport bis hin zu Aufgaben im Bereich der Community-Moderation. Moderatoren mit einer selteneren Sprachkombination oder einer spezifischen technischen Kompetenz liegen am oberen Ende dieser Spanne.

Es ist die projektorientierteste Option unter diesen Remote-Kundendienstjobs, bei der man sich seine Kunden selbst aussuchen kann – sie ähnelt eher der freiberuflichen Tätigkeit als einer Schicht im Callcenter und ist ideal für alle, die Abwechslung der Routine vorziehen.

Die Auszahlungen erfolgen monatlich über PayPal, was einen langsameren Rhythmus darstellt als die zweiwöchentlichen Auszahlungen bei Praktische Lösungen oder LiveOps. Wenn man seinen Cashflow von Anfang an auf diese monatliche Verzögerung abstimmt, verläuft der Übergang reibungsloser – insbesondere während man auf die erste Zahlung wartet.

So fängst du an:

Bewerben Sie sich als „Mod“ unter join.modsquad.com

Durchsuchen Sie nach der Zulassung offene Projekte im Bereich Kundensupport und Community-Support

Bewerben Sie sich für konkrete Projekte, die Ihren Sprachkenntnissen oder Ihrem technischen Fachgebiet entsprechen

Richten Sie PayPal ein, um Ihre monatliche Auszahlung zu erhalten

Wenn Sie sich frühzeitig ein Projektportfolio in einer bestimmten Sprache oder einem bestimmten technischen Fachgebiet aufbauen, können Sie Ihre Einnahmen im Laufe der Zeit an das obere Ende dieser Spanne steigern.

Wählen Sie Ihre eigenen Projekte aus ModSquad 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bezahlung liegt je nach Projekt zwischen 15 und 27 US-Dollar pro Stunde; es handelt sich um eine Stelle im Remote-Kundenservice, bei der Sie sich Ihre Kunden selbst aussuchen können und die monatliche Auszahlungen über PayPal vorsieht. Treten Sie ModSquad bei

Ein Vergleich dieser Stellen im Kundenservice im Homeoffice

Diese zehn Remote-Kundenservice-Stellen lassen sich in drei Kategorien einteilen. Es lohnt sich auch, die Stellenanzeigen für Remote-Kundenservice-Stellen auf LinkedIn zu prüfen, insbesondere solche, die mit der verifizierten Seite eines Unternehmens verknüpft sind und nicht nur weiterveröffentlicht wurden. Remote-Kundenservice-Stellen bei Fluggesellschaften liegen in diesem Vergleich am oberen Ende der Skala, was die Bezahlung und die Dauer der Einarbeitung betrifft.

Es gibt Stellen für festangestellte Mitarbeiter (W-2) mit einem festen Stundenlohn, Aufträge für freiberufliche Mitarbeiter (1099), die pro Minute oder pro Projekt bezahlt werden, sowie eine B2B-Plattform, auf der Sie Ihr eigenes Geschäft betreiben. Dieser Unterschied wirkt sich darauf aus, wie Ihr erster Gehaltsscheck aussieht und wie schnell er eintrifft. Daher stellt die folgende Tabelle Struktur, Vergütung und Startkosten nebeneinander dar, einschließlich der Frage, wie viel der Arbeit tatsächlich passiv und wie viel aktiv ist.

Methode Typ Typisches Gehalt Anfangskosten Erstes Gehalt Wie passiv ist die Tätigkeit? Amazon Mitarbeiter im Bereich Virtual CS W-2-Mitarbeiter 17–21 $/Std. 0 ca. 2–4 Wochen Nicht passiv: feste Live-Schichten Delta-Reservierungsverkauf W-2-Mitarbeiter 20–31 $/Std. 0 Nach einer 10-wöchigen bezahlten Einarbeitung Keine passiven Aufgaben: feste Live-Schichten Concentrix – Kundendienstmitarbeiter im Homeoffice W-2-Mitarbeiter 17–24 $/Std. 0 ca. 2–4 Wochen Nicht passiv: feste Live-Schichten TTEC @Home W-2-Mitarbeiter 16–27 $/Std. 0 $ (eigener Windows-PC erforderlich) ca. 2–3 Wochen Nicht passiv: feste Live-Schichten Foundever-Agent im Homeoffice W-2-Mitarbeiter 17–24 $/Std. 0 ca. 2–4 Wochen Nicht passiv: feste Live-Schichten U-Haul-Kundendienstmitarbeiter (Homeoffice) W-2-Mitarbeiter 15,38–20,91 $/Std. 0 $ ca. 2–4 Wochen Nicht passiv: feste Live-Schichten Working Solutions-Auftragnehmer 1099-Auftragnehmer 0,25–0,31 $/Min. 0 ~zweiwöchentlich nach Zertifizierung Halb-flexibel: Sie legen Ihre Arbeitsblöcke selbst fest Liveops-Freiberufler 1099-Auftragnehmer 0,25–0,34 $/Min. 0 $ Zertifizierung, zzgl. 35,00 $ Gebühr für die Hintergrundüberprüfung Zweimal monatlich (Rechnung) Halb-flexibel: 30-minütige, selbst gebuchte Zeitblöcke Arise-Servicepartner B2B (eigenes Unternehmen) Von Ihrem Unternehmen ausgehandelt 25–249 $ Zertifikat, zzgl. ca. 30 $ Hintergrundprüfung Zweimal monatlich, nach Erhalt des Zertifikats Aktive Unternehmensführung: Sie leiten das Unternehmen ModSquad-Freelancer 1099-Auftragnehmer 15–27 $/Std. 0 Monatlich (PayPal) Teilweise flexibel: Wählen Sie Ihre Projekte selbst aus

Wie diese Liste entstanden ist

Jeder der oben aufgeführten Einträge musste drei Kriterien erfüllen: einen echten, namentlich genannten Arbeitgeber oder eine Plattform mit veröffentlichten Vergütungsangaben, eine tatsächlich remote ausgeübte oder für Remote-Arbeit geeignete Stelle sowie eine dokumentierte, überprüfbare Möglichkeit, sich noch heute zu bewerben.

Dadurch wurden anonyme Stellenanzeigen ohne nachweisbaren Arbeitgeber sowie alle Angebote, bei denen vor der Einstellung eine Zahlung verlangt wurde, aussortiert – ein Muster, das sich unbemerkt durch viele Remote-Kundendienststellen zieht, die bei einer allgemeinen Suche auftauchen. Auch die Stellenanzeigen für Remote-Kundendienststellen bei ZipRecruiter mussten dieselbe Überprüfung des namentlich genannten Arbeitgebers durchlaufen, bevor sie in diese Liste aufgenommen wurden.

Das Einstellungsvolumen und die Vergütungstransparenz gaben den Ausschlag bei den verbleibenden Gleichständen, weshalb Amazon und Delta die Liste anführen, während Gig-Plattformen das flexible Spektrum vervollständigen. Die Remote-Kundenservice-Stellen bei Amazon machen unter allen für diese Liste untersuchten Angeboten den größten Anteil am Einstellungsvolumen aus.

Kombiniere eine Remote-Kundenservice-Stelle mit Belohnungs-Apps

Prämien- und Cashback-Apps ersetzen zwar nicht das Gehalt aus einem dieser Remote-Kundenservice-Jobs, aber sie bringen realistisch gesehen zusätzlich 20 bis 100 Dollar pro Monat in der Freizeit zwischen den Schichten ein, ohne dass es zu Terminkonflikten kommt. Sie laufen passiv auf deinem Smartphone, während du zwischen Anrufen oder außerhalb deiner Schicht bist, kosten also nichts außer etwas Aufmerksamkeit und stehen nicht in Konkurrenz zu deinen Arbeitszeiten.

Wählen Sie eine oder zwei aus, die Sie in Ihrer Freizeit tatsächlich öffnen werden, anstatt jede App auf dieser Liste zu installieren:

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Beginnen Sie mit Snakzy, der hauseigenen Belohnungs-App von Eneba, um zwischen Ihren Schichten auf vielfältige Weise Geld zu verdienen. Melden Sie sich kostenlos bei Snakzy an und lassen Sie die App im Hintergrund laufen, während Sie Ihrer eigentlichen Tätigkeit im Remote-Kundenservice nachgehen.

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So können Kundendienstmitarbeiter im Homeoffice eine zweite Einnahmequelle erschließen

Zwei Remote-Kundenservice-Jobs gleichzeitig auszuüben, kann realistisch gesehen 200 bis 600 $ pro Monat einbringen, ohne dass Sie neue Fähigkeiten erlernen müssen. Genau die gleichen Kenntnisse im Umgang mit Telefon, Chat und E-Mail, die Ihnen die Stelle bei Amazon oder Delta eingebracht haben, sind auch bei Praktische Lösungen, LiveOps und ModSquad gefragt.

Warum sich die Fähigkeiten direkt übertragen lassen

Dies ist ein Bereich, der tatsächlich wächst, und keine schrumpfende Nische. Die Anzahl der Stellenanzeigen für freiberufliche Kundendienstmitarbeiter auf FlexJobs hat sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 fast verdoppelt. Das spiegelt die echte Nachfrage nach solchen Nebenjobs wider. Wenn Sie bereits einen Geschwindigkeitstest und eine Hintergrundüberprüfung für einen Remote-Kundenservice-Job bestanden haben, haben Sie die meisten Hürden für einen zweiten Job auf einer Gig-Plattform bereits genommen. Die Fragen im Vorstellungsgespräch unterscheiden sich kaum zwischen den Arbeitgebern, die für diese Stellen einstellen.

Was Sie beachten sollten, bevor Sie einen zweiten Job annehmen

Prüfen Sie zunächst die Richtlinien Ihres Hauptarbeitgebers zum Nebenerwerb. Einige Callcenter-Arbeitgeber mit W-2-Status, insbesondere im Bereich der Luftfahrt und der Finanzdienstleistungen, beschränken externe Kundendiensttätigkeiten aufgrund von Compliance- und Vertraulichkeitsvorschriften schriftlich.

Ein sehr häufiger Fehler ist es, einen zweiten Kundenservice-Nebenjob anzunehmen, ohne das aktuelle Einstellungsschreiben oder das Mitarbeiterhandbuch auf eine Nebenbeschäftigungsklausel zu überprüfen; in unserem Leitfaden für Teilzeitjobs finden Sie weitere flexible Optionen, die Sie gegen einen zweiten Kundenservice-Nebenjob abwägen können.

Was ein Zweitjob bei der Steuererklärung kostet

Ein zweites Einkommen aus einer 1099-Plattform wird nicht wie Ihr Hauptgehalt einbehalten; daher müssen Sie zusätzlich zur regulären Einkommensteuer eine Selbstständigensteuer auf alles zahlen, was Sie bei Praktische Lösungen, LiveOps oder ModSquad verdienen. Legen Sie gemäß den Empfehlungen der IRS zu den geschätzten vierteljährlichen Zahlungen für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit etwa ein Viertel dieses zweiten Einkommens laufend für Steuern beiseite, damit Sie im April nicht von einer hohen Rechnung überrascht werden.

Was bei Jobs im Remote-Kundenservice nicht funktioniert

Die beiden Vorgehensweisen, die bei Stellenangeboten für den Kundenservice im Homeoffice am meisten Zeit und Geld verschwenden, sind Betrugsmaschen mit „Zertifizierungskits“, für die im Voraus Gebühren anfallen, sowie kopierte Stellenanzeigen, in die ein gefälschter Bewerbungslink eingefügt wurde. Beide nutzen das hohe Suchvolumen nach sofort zu besetzenden Stellen im Kundenservice im Homeoffice aus, da Bewerber, die unter Zeitdruck stehen, häufig darauf verzichten, die Quelle zu überprüfen.

Vorauszahlung für ein „Zertifizierungspaket“ oder „Starterpaket“: Die FTC warnt davor, dass jede Stelle, für die vor der Einstellung eine Zahlung verlangt wird, fast immer ein Betrugsversuch ist. Seriöse Zertifizierungskosten, wie beispielsweise bei Arise, werden über die eigene, registrierte Website des Unternehmens abgewickelt und nicht über einen beliebigen Link auf einer Jobbörse.

Die FTC warnt davor, dass jede Stelle, für die vor der Einstellung eine Zahlung verlangt wird, fast immer ein Betrugsversuch ist. Seriöse Zertifizierungskosten, wie beispielsweise bei Arise, werden über die eigene, registrierte Website des Unternehmens abgewickelt und nicht über einen beliebigen Link auf einer Jobbörse. Gefälschte Stellenanzeigen mit „31 $ pro Stunde, sofortige Einstellung, kein Vorstellungsgespräch“: Eine echte Stelle bei einer Fluggesellschaft oder einem BPO-Unternehmen beinhaltet immer ein strukturiertes Vorstellungsgespräch und bei den meisten Programmen eine Hintergrundüberprüfung. Stellenanzeigen ohne jegliche Überprüfung nutzen echte Vergütungsangaben, um glaubwürdig zu wirken. Stellen im Remote-Kundenservice mit sofortigem Einstellungsbeginn sind eine echte Kategorie, aber jede Anzeige, die sowohl das Vorstellungsgespräch als auch die Hintergrundüberprüfung überspringt, nutzt diese Dringlichkeit nur aus, anstatt sie sich zu verdienen.

Eine echte Stelle bei einer Fluggesellschaft oder einem BPO-Unternehmen beinhaltet immer ein strukturiertes Vorstellungsgespräch und bei den meisten Programmen eine Hintergrundüberprüfung. Stellenanzeigen ohne jegliche Überprüfung nutzen echte Vergütungsangaben, um glaubwürdig zu wirken. Stellen im Remote-Kundenservice mit sofortigem Einstellungsbeginn sind eine echte Kategorie, aber jede Anzeige, die sowohl das Vorstellungsgespräch als auch die Hintergrundüberprüfung überspringt, nutzt diese Dringlichkeit nur aus, anstatt sie sich zu verdienen. Betrugsmaschen mit Überzahlungen oder gefälschten Schecks im Zusammenhang mit „Geräteerstattungen“: Seriöse Arbeitgeber wie TTEC und Amazon versenden die Geräte entweder direkt oder verlangen bereits vorhandene, geeignete Hardware; daher ist jeder „Arbeitgeber“, der einen Scheck schickt und um eine Überweisung der Differenz bittet, ein Warnsignal.

Seriöse Arbeitgeber wie TTEC und Amazon versenden die Geräte entweder direkt oder verlangen bereits vorhandene, geeignete Hardware; daher ist jeder „Arbeitgeber“, der einen Scheck schickt und um eine Überweisung der Differenz bittet, ein Warnsignal. Eine B2B-Plattform mit einem Stellenangebot verwechseln: Sich auf ein Angebot zu bewerben, das wie Arise aufgebaut ist, und dabei einen W-2-Lohnzettel zu erwarten, nur um stattdessen auf eine Anforderung zur Gewerbeanmeldung zu stoßen, ist zwar kein Betrug, aber eine echte, vermeidbare Fehlanpassung, die es sich lohnt, im Vorfeld zu prüfen.

Die Überprüfung des Arbeitgebers auf dessen eigener Karriereseite, die Ablehnung jeglicher Vorabgebühren und die Klärung des Status als Angestellter oder Auftragnehmer vor der Bewerbung filtern das meiste heraus, was die Suche nach Remote-Kundendienstjobs riskant macht. Derselbe Überprüfungsschritt gilt insbesondere für Remote-Kundendienstjobs auf LinkedIn, da ein Badge auf der Unternehmensseite nicht garantiert, dass die verlinkte Stellenanzeige selbst aktuell ist.

Fazit zu Jobs im Kundenservice im Homeoffice

Für die meisten, die heute einsteigen möchten, sind Remote-Kundenservice-Jobs bei Amazon in der Rolle des „Virtual Customer Service Associate“ insgesamt die beste Wahl. Diese Stelle vereint das höchste Einstellungsvolumen, keine Vorabkosten und einen Stundenlohn von 17 bis 21 US-Dollar, ohne dass es zu Engpässen bei der Lebenslaufprüfung kommt. Wer nach einem Job mit höherem Verdienstpotenzial sucht, sollte sich stattdessen das Reservierungs- und Vertriebsprogramm von Delta ansehen, bei dem nach einer 10-wöchigen Einarbeitungsphase – die bei den meisten anderen Optionen entfällt – ein Stundenlohn von bis zu 31 US-Dollar erreicht werden kann.

Wenn Kinderbetreuung oder ein Zweitjob anstehen, sind „Praktische Lösungen“ oder „LiveOps“ einer Festanstellung mit festen Schichten vorzuziehen, da beide die selbstständige Einteilung in kurze Zeitblöcke ohne Anmeldegebühr ermöglichen. Sobald das Gehalt eingeht, kann man zusätzlich eine kostenlose App wie „Snakzy“ nutzen, um Leerlaufzeiten zwischen den Schichten in ein kleines Zusatzeinkommen zu verwandeln.

Beginnen Sie mit demjenigen dieser Remote-Kundenservice-Jobs, der in diesem Monat am besten zu Ihrem Verhältnis von Struktur und Flexibilität passt.

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Häufig gestellte Fragen