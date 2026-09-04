WeWard-Bewertung 2026: Ist WeWard seriös und zahlt es wirklich aus?

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Ist WeWard seriös? Ja, es handelt sich um eine seriöse, B Corp-zertifizierte Belohnungs-App, die Mitgliedern für bestätigte Schritte „Wards“ (die Punkte innerhalb der App) zahlt, die gegen Bargeld, Geschenkgutscheine oder Spenden eingelöst werden können. Die App ist kostenlos für iOS (nur iPhone) und Android erhältlich und die Auszahlung erfolgt per Banküberweisung, PayPal/Venmo, Geschenkkarten oder als Spende, wobei es keinen offiziell festgelegten Mindestbetrag gibt.

JETZT ANMELDEN 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. WeWard Verwandeln Sie Ihre täglichen Schritte in echte Belohnungen WeWard wird von WEWARD SAS betrieben, einem B Corp-zertifizierten Unternehmen mit Sitz in Paris, Frankreich. Die App ist seit 2019 verfügbar und hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels eine Bewertung von 4,9 Sternen im App Store und 4,1 Sternen bei Google Play. Mitglieder sammeln allein durch das Gehen automatisch erfasste „Wards“ und können diese anschließend gegen Bargeld über PayPal oder Venmo, per Banküberweisung, als Geschenkkarten oder als Spenden einlösen. Die App ist in 29 Ländern verfügbar, allerdings wird der offizielle Mindestbetrag für Auszahlungen nicht veröffentlicht. Vorteile Verdienen Sie automatisch Geld, einfach nur durch Spazierengehen – ganz ohne Umfragen oder Einkäufe

B Corp-zertifiziert, mit einer hervorragenden Bewertung von 4,9 Sternen im App Store, basierend auf über 100.000 Bewertungen

In 29 Ländern erhältlich – damit in mehr Ländern als viele Wettbewerber, die nur in den USA vertreten sind Nachteile Es gibt keinen offiziell veröffentlichten festen Mindestauszahlungsbetrag.

Der Ward-Wert pro Schritt ist wirklich niedrig, und es gilt eine Wartezeit von 14 Tagen, bevor eine erste Auszahlung beantragt werden kann.

Auszahlungen können aufgrund von Betrugsüberprüfungen bis zu 15 Werktage dauern

WeWard eignet sich am besten für Menschen, die ohnehin schon regelmäßig zu Fuß unterwegs sind und auf passive Weise ein kleines Zusatzeinkommen erzielen möchten. Realistische Verdienste liegen in der Regel zwischen einigen Dollar und etwa 10 bis 20 Dollar pro Monat, abhängig von der täglichen Schrittzahl. Während Überweisungen oft innerhalb von 2–5 Tagen bearbeitet werden, ist während der Betrugsüberprüfung mit bis zu 15 Werktagen zu rechnen.

Ist WeWard sicher?

Wenn Sie sich fragen: „Ist WeWard seriös?“, spricht alles dafür: WeWard wird von WEWARD SAS betrieben, einem eingetragenen französischen Unternehmen (SIREN 853614170), das 2019 gegründet und als B Corp zertifiziert wurde. Diese Art der formellen Zertifizierung, kombiniert mit einer 4,9-Sterne-Bewertung im App Store und einer 4,1-Sterne-Bewertung bei Google Play – beide basierend auf über 100.000 Bewertungen –, ist ein starkes Indiz für ein seriöses, etabliertes Unternehmen.

Was die Verifizierung angeht, verlangt WeWard bei der Anmeldung in der Regel keine Identitätsprüfung. Es kann jedoch ein Identitäts- oder Altersnachweis verlangt werden, und für Banküberweisungen ist ein Ausweisdokument erforderlich, wobei der Name auf der Auszahlungsmethode mit dem des Kontos übereinstimmen muss.

Ist WeWard also ein Betrug? Nein, aber es gibt einen wichtigen Vorbehalt, den man klar benennen sollte. „Wards“ sind ausdrücklich nicht erstattungsfähig und außerhalb des WeWard-eigenen Umtauschmechanismus nicht umtauschbar, und der Wert pro Schritt ist wirklich gering. Das ist ein wichtiger Hinweis auf die Transparenz des Verdienstmodells, kein Hinweis auf Betrug.

Anmeldung bei WeWard

Die Anmeldung bei WeWard ist kostenlos und dauert nur ein paar Minuten. Die App ist in 29 Ländern verfügbar, allerdings ausschließlich als mobile App – es gibt keine Web- oder Desktop-Version –, und die iOS-App ist nur für das iPhone erhältlich. So meldest du dich bei WeWard an:

Lade WeWard kostenlos aus dem App Store oder von Google Play herunter. Erstelle ein kostenloses Konto. Gib optional einen Empfehlungscode ein, um einen Willkommensbonus (30 oder 50 Wards, je nach Land) zu erhalten. Erteilen Sie die Berechtigungen zur Schrittzähler-Erfassung. Gehen Sie zu Fuß, um Wards zu verdienen

Verwandeln Sie Ihre Schritte in Prämien WeWard 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammeln Sie Wards einfach durch Spazierengehen und lösen Sie diese anschließend gegen Bargeld über PayPal/Venmo, per Banküberweisung, als Geschenkkarten oder als Spenden ein. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit WeWard

Was mir an WeWard am besten gefallen hat, war, wie wenig es mir abverlangte. Sobald ich die Berechtigung zur Schrittzähler-Erfassung erteilt hatte, wurden meine regulären täglichen Schritte im Hintergrund erfasst, und ich konnte meine Schritte bestätigen, um Wards zu erhalten. Die hervorragenden Bewertungen im App Store ergaben fast sofort Sinn: Es ist eine einfache, passive Möglichkeit, mit Schritten, die ich ohnehin schon zurücklege, Geld zu verdienen.

Die Einarbeitung verlief schnell, und durch die Eingabe eines Empfehlungscodes bei der Anmeldung erhielt ich einen kleinen Willkommensbonus. Der Fortschritt in Richtung der informell genannten Schwelle von ca. 2.050 Wards (15 $) kam mir zunächst langsam vor, da der Wert pro Schritt wirklich gering ist. Das möchte ich gleich zu Beginn klarstellen, anstatt einen hohen Stundensatz zu suggerieren.

Als ich meine erste Auszahlung beantragte, wurde diese innerhalb von etwa 3 Tagen bearbeitet, obwohl ich gelesen hatte, dass es während der Betrugsüberprüfung bis zu 15 Werktage dauern kann und der Link in der Bestätigungs-E-Mail bereits nach 60 Minuten abläuft, wenn man nicht rechtzeitig darauf klickt. Die 14-tägige Wartezeit vor der ersten Auszahlungsanforderung kann sich für neue Nutzer lang anfühlen, und es lohnt sich, das gleich zu wissen.

Nach ein paar Wochen passivem Verdienen durch Schritte wollte ich etwas Aktiveres, mit dem ich zwischen den Spaziergängen Geld verdienen konnte, also habe ich nebenbei Snakzy ausprobiert. Snakzy bietet eine ähnlich mühelose Möglichkeit zum Geldverdienen, nur durch Gelegenheitsspiele statt durch Spazierengehen. Hier folgt ein genauerer Blick darauf.

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WeWard im Überblick

WeWard ist eine Schrittzähler-Belohnungs-App, die für iOS und Android verfügbar ist. Die folgende Tabelle fasst den Betreiber, Bewertungen, Auszahlungsmethoden und die Verfügbarkeit auf einen Blick zusammen.

📱Name der App WeWard ⭐Unsere Bewertung 4,4/5 🛍️Kategorie Fitness/Belohnungen fürs Gehen (punktbasiert) 🎯Plattformen iOS (nur iPhone), Android, keine Webversion 💰Preis Kostenlos 💸Verdienstmöglichkeiten Bestätigte Schritte, WeCards-Sammelobjekte, Gewinnspiele, Empfehlungen 💳Auszahlungsmethoden Banküberweisung, PayPal/Venmo, Geschenkkarten, Spenden für wohltätige Zwecke 💵Mindestauszahlungsbetrag Kein offiziell veröffentlichter Festbetrag; ca. 2.050 Wards (ca. 15 US-Dollar) laut Angaben von Drittanbietern 🚀Auszahlungsdauer In der Regel 2–5 Tage, bis zu 15 Werktage für Betrugsprüfungen; für Banküberweisungen und Geschenkkarten sind 14 Tage Kontoaktivität erforderlich 🌍Verfügbarkeit 29 Länder (siehe Tabelle unten) 👤Empfehlungsprogramm Feste Ward-Beträge, die je nach Land variieren (z. B. 50 + 100 Wards außerhalb von Frankreich/Belgien), werden ausgelöst, sobald der Freund 200 Wards oder eine 3-Tage-Serie erreicht hat 👍Am besten geeignet für Regelmäßige Spaziergänger in den 29 von WeWard unterstützten Ländern, die nach einer passiven Verdienstmöglichkeit suchen

Häufige Anzeichen für Betrug: Ist WeWard seriös oder sollte man die App meiden?

Ist WeWard seriös? Ja, es ist seriös und besteht die meisten üblichen Betrugsprüfungen, an denen zwielichtigere Schrittzähler-Apps scheitern. Es handelt sich um ein eingetragenes französisches Unternehmen mit einer B-Corp-Zertifizierung, es verfügt über Hunderttausende sichtbarer Bewertungen auf unabhängigen Plattformen und verlangt niemals eine Zahlung für die Anmeldung – was das mit Abstand größte Betrugsanzeichen in dieser Kategorie ist .

Unklare oder fehlende Angaben zur Unternehmensgeschichte sind ein häufiges Warnsignal, doch WeWard legt die WEWARD SAS und deren Sitz in Paris klar offen. Verdächtig perfekte Bewertungen ohne negative Rezensionen sind ein weiteres Warnsignal: WeWard zeigt stattdessen ein realistisches, gemischtes Bild, einschließlich wiederkehrender Beschwerden über den unklaren Umrechnungskurs von Ward zu Bargeld. Zahlungsaufforderungen oder die Abfrage sensibler finanzieller Details, die nicht im Zusammenhang mit der Einlösung stehen, sind ein drittes Warnsignal.

Der wichtigste nennenswerte Kritikpunkt ist der nicht veröffentlichte offizielle Mindestauszahlungsbetrag, doch dabei handelt es sich um eine offen gelegte Transparenzlücke und nicht um einen versteckten Betrugsmechanismus. Insgesamt deuten die Beweise weiterhin darauf hin, dass die Frage „Ist WeWard seriös?“ mit einem überzeugten Ja beantwortet werden kann und nicht mit einer ausweichenden Antwort.

Warum fragen die Leute: „Ist WeWard seriös?“

Die meisten Menschen, die nach „Ist WeWard seriös?“ suchen, befürchten nicht, dass das Unternehmen über Nacht verschwinden könnte. Sie reagieren auf etwas Spezifischeres, meist auf die Vorstellung, allein fürs Laufen bezahlt zu werden, oder auf Verwirrung bezüglich des Umrechnungskurses von Ward in Währung. Bewertungen sind der schnellste Weg, diese Bedenken auszuräumen: Eine Plattform mit hervorragenden Bewertungen bei seriösen unabhängigen Quellen verhält sich nicht wie ein Betrugsunternehmen.

Von den Faktoren, die oft angeführt werden, belegen die B-Corp-Zertifizierung und die Anzahl der Bewertungen tatsächlich die Seriosität, während der nicht veröffentlichte Mindestauszahlungsbetrag ein echter Mangel an Transparenz ist, über den man Bescheid wissen sollte – aber kein Beweis für Betrug.

Verwandeln Sie Ihre Schritte in Prämien WeWard 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammeln Sie Wards einfach durch Spazierengehen und lösen Sie diese anschließend gegen Bargeld über PayPal/Venmo, per Banküberweisung, als Geschenkkarten oder als Spenden ein. JETZT ANMELDEN

Sicherheitsbedenken bei WeWard: Was Nutzer wissen sollten

Abgesehen von der zentralen Frage der Legitimität gibt es eine Handvoll praktischer Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie mit dem Verdienen beginnen. Keines davon ist ein Ausschlusskriterium, aber jedes einzelne beeinflusst, wie reibungslos alles abläuft.

Anforderungen an persönliche Daten

Für Auszahlungen per Banküberweisung ist eine Identitätsprüfung erforderlich, während WeWard im Zusammenhang mit Prämien unter Umständen auch eine Identitäts- oder Altersüberprüfung verlangen kann. Der Name auf Ihrer Auszahlungsmethode muss mit dem in Ihrem Konto übereinstimmen, andernfalls wird die Überweisung automatisch abgelehnt.

Punkte- vs. Bargeld-Modell

Wards sind gemäß den Nutzungsbedingungen ausdrücklich nicht erstattungsfähig und außerhalb der WeWard-eigenen In-App-Umwandlung nicht umtauschbar. Es gibt keinen festen Umrechnungskurs von Wards in Währung, erwarten Sie also keinen vorhersehbaren stündlichen Geldwert.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Die Schrittzählung basiert auf GPS- und Bewegungsdaten. Achten Sie darauf, dass die App-Berechtigungen und Kontodaten korrekt sind, um Betrugswarnungen zu vermeiden, die den Auszahlungszeitraum verzögern können.

Wartezeiten

Anträge auf Banküberweisungen und Geschenkkarten sind erst möglich, wenn 14 Tage seit der letzten Kontoaktivität vergangen sind, und der Link in der Bestätigungs-E-Mail für jeden Antrag läuft bereits nach 60 Minuten ab.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Es gibt keinen offiziell veröffentlichten festen Mindestauszahlungsbetrag. Die häufig genannte Zahl von ca. 2.050 Wards/15 US-Dollar stammt von Dritten und wurde von WeWard selbst nicht bestätigt. Diese Art von offengelegten Einschränkungen ist einer der Gründe, warum die Antwort auf die Frage „Ist WeWard seriös?“ Bestand hat.

Kundensupport

Ja, WeWard bietet Kundensupport über ein Hilfezentrum im Zendesk-Stil an. Die Qualität der Antworten ist eines der häufigsten Themen in Bewertungen, wenn Nutzer die Frage „Ist WeWard seriös?“ anhand ihrer eigenen Erfahrungen mit dem Support abwägen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels stellt Trustpilot fest, dass WeWard auf etwa 56 % der negativen Bewertungen antwortet, in der Regel innerhalb von zwei Wochen. Dies ist ein mittelmäßiges, aber echtes Signal für den Support, das es wert ist, ehrlich erwähnt zu werden, anstatt es überzubewerten. Insgesamt scheint der Support funktionsfähig, aber nicht besonders schnell zu sein – was für eine Plattform dieser Größe typisch ist.

Wards durch Spazierengehen verdienen

Ja, das Gehen ist der wichtigste Verdienstmechanismus bei WeWard, und bestätigte Schritte werden in „Wards“ umgewandelt und nicht direkt in Bargeld. „Wards“ sammeln sich passiv durch bestätigte tägliche Schritte an, und zu den Einlösemöglichkeiten gehören Bargeld (Banküberweisung, PayPal oder Venmo), Geschenkgutscheine, Merchandise-Artikel und Spenden für wohltätige Zwecke. Die aktuellen Umrechnungskurse sollten überprüft werden, bevor man sich auf einen bestimmten Wert verlässt, da laut den FAQ von WeWard das Verhältnis zwischen Wards und Prämien je nach Land, Zeitraum und Partner variiert.

Geld mit anderen Aufgaben verdienen

Neben dem Gehen ermöglicht WeWard den Nutzern auch das Sammeln von WeCards, einem spielerischen Sammelsystem, das unabhängig von den schrittbasierten Wards ist, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten. Nutzer können außerdem an exklusiven Gewinnspielen teilnehmen, um zusätzliche Preise zu gewinnen. Beides ersetzt das Gehen nicht als Hauptverdienstmethode, bietet engagierten Nutzern jedoch einen kleinen Zusatzbonus.

Tipps für höhere Einnahmen

Lassen Sie die Standort- und Bewegungsberechtigungen den ganzen Tag über aktiviert, damit die Schritte konsistent erfasst werden. Geben Sie bei der Anmeldung einen Empfehlungscode ein, um den Willkommensbonus (30 bis 50 Wards, je nach Land) zu erhalten. Empfehlen Sie Freunde und motivieren Sie diese, schnell 200 Wards oder eine 3-Tage-Serie zu erreichen, um Ihre Empfehlungsprämie auszulösen. Beantragen Sie eine Auszahlung per Banküberweisung oder Geschenkkarte, sobald Sie die Voraussetzungen erfüllen (nach der 14-tägigen Wartezeit), und bestätigen Sie den per E-Mail gesendeten Link innerhalb von 60 Minuten, bevor er abläuft. Rechne nicht mit einem bestimmten Wechselkurs von Dollar pro Ward, da die Umrechnungskurse je nach Land, Zeitraum und Partner variieren.

Zahlt WeWard tatsächlich aus?

Ja, WeWard zahlt per Banküberweisung, PayPal, Venmo, Geschenkkarte oder Spende aus, wobei der Wert sich aus den „Wards“ ergibt und nicht aus einem direkten Bargeldkurs. Die guten Bewertungen im App Store, bei Google Play und auf Trustpilot bestätigen, dass es echte Auszahlungen gibt.

Es gibt keinen offiziell veröffentlichten Mindestbetrag, und die Auszahlung kann aufgrund von Betrugsüberprüfungen bis zu 15 Werktage dauern. Passen Sie Ihre Erwartungen entsprechend an, anstatt von sofortigen Auszahlungen auszugehen. Ähnlich wie bei unseren Tests mit TesterUp können echte Auszahlungen und ein nicht veröffentlichter Mindestbetrag auf derselben Plattform nebeneinander bestehen.

Verwandeln Sie Ihre Schritte in Belohnungen WeWard 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammeln Sie Wards einfach durch Spazierengehen und lösen Sie diese anschließend gegen Bargeld über PayPal/Venmo, per Banküberweisung, als Geschenkkarten oder als Spenden ein. JETZT ANMELDEN

Wie viel Geld kann man mit WeWard verdienen?

Echte Nutzerberichte deuten darauf hin, dass sich die täglichen Einnahmen aus routinemäßigen Spaziergängen und Treppensteigen an Tagen mit Bonus-Herausforderungen oder Serien auf einen kleinen Bruchteil eines Dollars belaufen. Die wöchentlichen Gesamtsummen für konsequente, aktive Nutzer liegen in der Regel im niedrigen einstelligen Dollarbereich, und die monatlichen Gesamtsummen bewegen sich bei engagierten Nutzern üblicherweise zwischen 10 und 20 Dollar. Bescheidene, aber echte und konsistente Belege dafür, dass die Frage „Ist WeWard seriös?“ nicht schwer zu beantworten ist.

Ein solcher Vergleich der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zahlen ist genau das Muster, das belegt: „Ist WeWard seriös?“ und dass es tatsächlich Auszahlungen gibt – anstatt sich allein auf Marketingversprechen zu verlassen. Wer nach dem Anblick solcher konsistenten Zahlen immer noch fragt: „Ist WeWard seriös?“, hat die klare Antwort direkt vor Augen.

Ist WeWard in den USA seriös? Wo kann man WeWard nutzen?

Ja, WeWard ist seriös und steht seit 2026 in 29 Ländern zur Verfügung – eine Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Start in Frankreich und einer Handvoll europäischer Länder sowie den USA. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Verfügbarkeit in den Regionen, die wir üblicherweise überprüfen.

Land Verfügbar? Anmerkungen USA 🟩 Eines der ursprünglichen Einführungsländer, ~1 Mio.+ Nutzer in den USA Großbritannien 🟩 Eines der ursprünglichen offiziellen Einführungsländer Australien 🟩 Nicht in der ursprünglichen Liste enthalten; Eintrag im App Store vorhanden CA 🟩 Nicht in der ursprünglichen Version enthalten; einige Nutzer berichten von Konflikten bei der Auszahlungsregion FR 🟩 Heimatmarkt/Hauptsitz (Paris); eines der ursprünglichen Länder ES 🟩 Eines der ursprünglichen Länder, in denen der Dienst offiziell eingeführt wurde DE 🟩 Eines der ursprünglichen offiziellen Einführungsländer IT 🟩 Eines der ursprünglichen offiziellen Einführungsländer CH 🟩 Nicht in der ursprünglichen Liste enthalten; Eintrag im App Store vorhanden PT 🟩 Nicht in der ursprünglichen Liste enthalten; Eintrag im App Store vorhanden BR 🟩 Nicht im Original enthalten; Eintrag im App Store vorhanden

Lohnt sich WeWard?

Ja, WeWard lohnt sich für alle, die ohnehin schon regelmäßig zu Fuß unterwegs sind und auf passive Weise ein kleines Zusatzeinkommen erzielen möchten. Die Beweise, die dies untermauern, sind dieselben, die auch die Frage „Ist WeWard seriös?“ beantworten: eine B Corp-Zertifizierung, gute Bewertungen auf verschiedenen Plattformen und ein seit 2019 ununterbrochener Betrieb in 29 Ländern.

Zudem entfallen die üblichen Bedenken hinsichtlich Betrugsrisiken wie fehlende Betriebsgeschichte oder Vorabgebühren. Wägt man die bescheidenen, aber realen Belohnungen gegen den nicht veröffentlichten Mindestwert und den geringen Wert pro Schritt ab, lautet die ehrliche Zusammenfassung: „Ist WeWard seriös?“ – die Antwort lautet „Ja“. Wer sich nach Abwägung all dieser Aspekte immer noch fragt: „Ist WeWard seriös?“, dem steht eine klare, positive Antwort bevor.

Nutzerbewertungen: Was echte WeWard-Nutzer sagen

Die Gesamtstimmung zu WeWard ist auf allen untersuchten Plattformen ausgesprochen positiv. Die Aufschlüsselung der Sternebewertungen auf Trustpilot zeigt ein insgesamt positives, wenn auch nicht durchweg begeistertes Bild. Zu den immer wiederkehrenden positiven Themen zählen das einfache, passive Verdienen durch Spaziergänge sowie die Wertschätzung für die B-Corp-Zertifizierung und die missionsorientierte Ausrichtung des Unternehmens.

Der häufigste Kritikpunkt ist die unklare, niedrige Umrechnungsrate von Ward zu Bargeld sowie die 14-tägige Wartezeit bis zur ersten Auszahlung, wobei insbesondere Konflikte bei Auszahlungen in Kanada als negativ bewertet werden. Einige kanadische Nutzer berichten von erfolgreichen Auszahlungen; andere geben an, dass Auszahlungen in ihrer Region nicht möglich sind.

Alternativen zu WeWard

4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Snakzy Earn coins through mobile gameplay and milestones, no walking required. Zu unserem Test SIGN UP NOW

4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. StepBet A wager-based walking app where users stake real money and split the pot with other winners. SIGN UP NOW

4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Charity Miles Converts miles into sponsor-funded charitable donations rather than personal earnings. SIGN UP NOW

Keine einzelne Belohnungs-App passt für jeden. WeWard ist eine solide Wahl für passives Verdienen durch Schritte, aber die drei oben genannten Optionen decken unterschiedliche Prioritäten ab – vom Verdienen ohne Laufen bis hin zu einem Modell mit höheren Einsätzen.

Warum ist WeWard seriös? Die Beweise hinter unserem Urteil

WeWard ist ein echtes, B Corp-zertifiziertes Unternehmen, WEWARD SAS, das seit 2019 in 29 Ländern echte Prämien auszahlt. Das ausgewogene Gesamtbild umfasst starke Bewertungen auf allen drei oben genannten Bewertungsplattformen, denen jedoch ein nicht veröffentlichter offizieller Mindestauszahlungsbetrag und ein tatsächlich geringer Ward-Wert pro Schritt gegenüberstehen .

Für regelmäßige Spaziergänger, die auf passive Weise ein kleines Zusatzeinkommen erzielen möchten, ist es eine solide Wahl. Für alle, die einen nennenswerten Stundenlohn oder eine sofortige Auszahlung erwarten, ist es das nicht. Manche Menschen fragen immer noch: „Ist WeWard seriös?“, selbst nachdem sie diese Belege gesehen haben – meist, weil es aus dem Zusammenhang gerissen unglaubwürdig klingt, allein fürs Spazierengehen bezahlt zu werden. Aber es handelt sich um ein offen kommuniziertes, nachhaltiges Verdienstmodell bei einem B Corp-zertifizierten Unternehmen, nicht um ein Anzeichen für Betrug. Die kurze und eindeutige Antwort auf die Frage „Ist WeWard seriös?“ lautet: Ja.

Verwandeln Sie Ihre Schritte in Prämien WeWard 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammeln Sie Wards einfach durch Spazierengehen und lösen Sie diese anschließend gegen Bargeld über PayPal/Venmo, per Banküberweisung, als Geschenkkarten oder als Spenden ein. JETZT ANMELDEN

Vorteile Nachteile ✅ Automatisches Verdienen allein durch das Gehen, keine Umfragen oder Käufe erforderlich



✅ B Corp-zertifiziert, mit guten Bewertungen



✅ In 29 Ländern verfügbar, damit breiter aufgestellt als viele nur in den USA aktive Wettbewerber



✅ Mehrere Auszahlungsoptionen, darunter PayPal/Venmo, Banküberweisung und Spenden ❌ Kein offiziell veröffentlichter fester Mindestauszahlungsbetrag



❌ Der Ward-Wert pro Schritt ist wirklich niedrig, dazu kommt eine Wartezeit von 14 Tagen bis zur ersten Auszahlung



❌ Auszahlungen können aufgrund von Betrugsschutzprüfungen bis zu 15 Werktage dauern

Häufig gestellte Fragen