Sweatcoin-Testbericht 2026: Ist Sweatcoin seriös und zahlt es sich aus?

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Ist Sweatcoin seriös? Ja – es handelt sich um eine echte Belohnungs-App fürs Gehen, die im Freien zurückgelegte Schritte in Sweatcoins umwandelt, die ich über den integrierten Marktplatz gegen echte Produkte, Geschenkgutscheine und Spenden für wohltätige Zwecke einlösen kann. Die App läuft ausschließlich auf iOS und Android, die Teilnahme ist kostenlos, und Auszahlungen erfolgen über diesen Marktplatz statt direkt per PayPal oder Banküberweisung.

Darüber hinaus bietet Sweatcoin einen separaten, optionalen Krypto-Token namens „SWEAT“ an, den ich parallel dazu verdiene, indem ich mit der ebenfalls installierten Sweat Wallet-App spazieren gehe – es handelt sich dabei nicht um etwas, in das ich meine Sweatcoins umwandle. Dieser Sweatcoin-Testbericht erklärt, was Sweatcoin eigentlich ist, wie die Umwandlung von Spaziergängen in Sweatcoins funktioniert, wie die Einlösung über den Marktplatz konkret abläuft und wo die separate SWEAT-Option ins Spiel kommt – damit du genau weißt, worauf du dich einlässt.

JETZT ANMELDEN 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sweatcoin App für Belohnungen fürs Gehen Sweatcoin wird von SweatCo Ltd betrieben, einem 2014 in London gegründeten Unternehmen; die App wurde 2016 eingeführt. Sie verfügt sowohl im App Store als auch bei Google Play über eine Bewertung von 4,5 Sternen, nutzt anstelle direkter Barauszahlungen einen In-App-Marktplatz und ist in mehr als 160 Ländern verfügbar. Vorteile Eine sehr gute 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von rund 395.000 Bewertern

Passives, automatisches Geldverdienen, einfach nur durch das Gehen, das du ohnehin tun würdest

In mehr als 160 Ländern erhältlich Nachteile In-App-Sweatcoins können nicht direkt auf PayPal oder ein Bankkonto ausgezahlt werden

Die Einlösewerte und Lieferzeiten auf dem Marktplatz variieren je nach Angebot und unterliegen keinem festen Mindestwert.

Die Struktur mit zwei Währungen (Sweatcoins vs. SWEAT-Krypto) ist wirklich verwirrend

Sweatcoin eignet sich am besten für Leser, die nach einer risikofreien Möglichkeit suchen, das Laufen, das sie ohnehin schon betreiben, spielerisch zu gestalten. Man erhält etwa 0,95 Sweatcoins pro 1.000 Schritte bis zu einer täglichen Obergrenze, aber Sweatcoins sind für Belohnungen auf dem Marktplatz gedacht, nicht für direktes Bargeld, und sie können nicht in SWEAT umgewandelt werden. Eine häufige Kritik in Sweatcoin-Bewertungen ist die Verwirrung um diesen Unterschied. So funktioniert die App in der Praxis.

Ist Sweatcoin sicher?

Was ist Sweatcoin also, und hält es einer genauen Prüfung stand? Dahinter steht ein echtes, namentlich bekanntes Unternehmen: SweatCo Ltd, das 2014 in England und Wales gegründet wurde und dessen App 2016 auf den Markt kam und ein Jahr später auch in den USA verfügbar war. Hinzu kommen eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von rund 395.000 Nutzern und eine 4,5-Sterne-Bewertung bei Google Play von fast 2,9 Millionen Nutzern – da lässt sich die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ wohl ohne Weiteres mit Ja beantworten.

Was die Sicherheit angeht, benötigt die Schrittzähler-Funktion lediglich Bewegungs- und Standortberechtigungen auf dem Gerät – in den offiziellen Nutzungsbedingungen oder im Hilfezentrum von Sweatcoin findet sich nirgends eine formelle KYC- oder Identitätsüberprüfungsanforderung. Es gibt auch kein BBB-Profil für Sweatcoin oder SweatCo Ltd, was durch eine direkte Suche bestätigt wurde; dies ist jedoch normal für ein Unternehmen, das nicht in den USA oder Kanada registriert ist.

Ist Sweatcoin ein Betrug? Nein. Und ist Sweatcoin seriös? Ja, ganz eindeutig. Der eigentliche Haken hinter den meisten Suchanfragen nach „Ist Sweatcoin sicher?“ ist das System mit zwei Währungen: In-App-Sweatcoins können nicht per PayPal oder Banküberweisung ausgezahlt werden – dies wird direkt im eigenen Hilfezentrum von Sweatcoin bestätigt – und sie können auch nicht gegen den separaten Krypto-Token „SWEAT“ eingetauscht werden. Sweatcoins verbleiben im Marktplatz; SWEAT ist eine eigenständige Belohnung, die separat durch das Gehen mit installierter Sweat Wallet-App verdient wird. Die Verwechslung dieser beiden Begriffe ist bei weitem die häufigste Ursache für Verwirrung bei den Lesern.

Anmeldung bei Sweatcoin

Die Anmeldung bei Sweatcoin ist kostenlos und ausschließlich über die mobile App möglich. Auf der offiziellen Länderseite wird angegeben, dass die App in mehr als 160 Ländern verfügbar ist; eine Webversion gibt es nicht. Wie funktioniert Sweatcoin also, sobald man die App heruntergeladen hat? Hier ist der Ablauf:

Laden Sie die App für iOS oder Android herunter. Erstellen Sie ein Konto. Erteilen Sie die Berechtigungen für Schrittzähler und Bewegungserfassung. Gehen Sie spazieren, um automatisch Sweatcoins zu verdienen – bis zum täglichen Höchstbetrag Ihres Tarifs. Lösen Sie Sweatcoins über den In-App-Marktplatz ein oder laden Sie separat die Sweat Wallet herunter und melden Sie sich an, um künftig mit Ihren Schritten die Kryptowährung SWEAT zu verdienen.

Auf offiziellen Kanälen gibt es keinen bestätigten pauschalen Anmeldebonus. Offiziell dokumentiert ist lediglich ein Empfehlungsbonus von 5 Sweatcoins für den Empfehlenden pro erfolgreicher Einladung, und es gibt überhaupt keine Webversion, sondern nur die bestätigten iOS- und Android-Apps.

Keiner dieser Anmeldeschritte erfordert mehr als eine Telefonnummer und die Erlaubnis zur Schrittzähler-Nutzung, was mit ein Grund dafür ist, dass die Beweislage immer wieder darauf hindeutet, dass die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ mit Ja beantwortet wird – noch bevor man überhaupt eine einzige Münze verdient hat.

Verdienen Sie Belohnungen, einfach nur durch Spazierengehen Sweatcoin 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Laden Sie Sweatcoin herunter, erteilen Sie die Berechtigungen für die Schrittzählung und verwandeln Sie Ihre Spaziergänge im Freien in marktfähige Sweatcoins. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit Sweatcoin

Das größte Verkaufsargument von Sweatcoin war für mich, wie wenig es im Gegenzug verlangte: keine manuelle Protokollierung, nur automatische Schritt-Erfassung, sobald ich die Berechtigungen erteilt hatte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die App im App Store eine so starke 4,5-Sterne-Bewertung hat, und das Beobachten, wie mein Guthaben wuchs, wurde zu einem kleinen, befriedigenden Ritual am Ende des Tages – genau die Art von Detail, die die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ zu einem klaren „Ja“ macht, noch bevor man den Marktplatz auch nur einmal geöffnet hat.

Ein normaler Tag mit Spaziergängen – etwa 0,95 Sweatcoins pro 1.000 Schritte, begrenzt auf 10.000 Schritte im kostenlosen Tarif – brachte schneller Ergebnisse, als ich erwartet hatte. Es fühlte sich schon lohnend an, lange bevor ich verstanden hatte, wie das Einlösen tatsächlich funktionierte – ein Detail, das in diesem Sweatcoin-Testbericht besonders genau beleuchtet werden sollte. Dieses Verständnis kam in dem Moment, als ich den In-App-Marktplatz öffnete und mir das System mit den zwei Währungen endlich klar wurde.

Genau diese Konfiguration war auch mein einziger wirklicher Kritikpunkt. Ich ging fälschlicherweise davon aus, dass meine Sweatcoins einfach gegen den separaten Krypto-Token SWEAT eingetauscht werden könnten, und es erforderte einige Nachforschungen, um herauszufinden, warum das so nicht funktioniert. SWEAT wird nur generiert, wenn man mit der neben Sweatcoin installierten Sweat Wallet-App unterwegs ist – völlig unabhängig davon, wie hoch das bereits angesammelte Sweatcoin-Guthaben ist.

Auch die Einlösewerte im Marktplatz variieren von Angebot zu Angebot, anstatt bei einem festen Mindestwert oder Lieferzeitraum zu liegen – genau diese Ungewissheit sorgt dafür, dass Suchanfragen wie „Ist Sweatcoin seriös?“ nicht abreißen.

Ich habe auch Snakzy ausprobiert, eine ähnlich mühelose Verdienstmöglichkeit, da ich neugierig war, wie sich eine Einlösung in echtem Bargeld im Vergleich zu der ausschließlich auf dem Marktplatz geltenden Obergrenze von Sweatcoin verhalten würde. Es lohnt sich, unten einen Blick darauf zu werfen, wenn das eher dein Ding ist.

Keine dieser praktischen Tests hat mich an der Seriosität von Sweatcoin zweifeln lassen, sondern lediglich neugierig genug gemacht, um genauer zu untersuchen, wie die Einlösung tatsächlich funktioniert – und genau darum geht es in diesem Sweatcoin-Testbericht.

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Sweatcoin im Überblick

Was ist Sweatcoin also, kurz und knapp? Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Funktionsweise, bevor wir uns mit den Details befassen.

📱Name der App Sweatcoin ⭐Unsere Bewertung 4,5/5 🛍️Kategorie Fitness-/Belohnungs-App („Move-to-Earn“) 🎯Plattformen iOS · Android (keine Webversion) 💰Preis Kostenlos (optionales Premium-Abonnement: 4,99 $/Monat oder 24,99 $/Jahr, erhöht dein tägliches Verdienstlimit) 💸Verdienstmöglichkeiten Schritte, Herausforderungen, Abzeichen, Empfehlungen 💳Auszahlungsmethoden Ausschließlich Einlösung im In-App-Marktplatz (Geschenkkarten, Produkte, Spenden); keine direkte Auszahlung über PayPal oder auf ein Bankkonto. SWEAT ist separat und stellt keine Auszahlung von Sweatcoin dar 💵Mindestauszahlungsbetrag Variiert je nach Marktplatzangebot 🚀Auszahlungsgeschwindigkeit Variiert je nach Angebot/Anbieter. Laut Sweatcoin ändern sich die Marktplatzangebote häufig, und bei einigen ist zusätzlich zu den Sweatcoins eine Barzahlung erforderlich. 🌍Verfügbarkeit Mehr als 160 Länder, laut der offiziellen Länderliste von Sweatcoin. Die separate SWEAT-Option ist in weniger Ländern verfügbar. 👤Empfehlungsprogramm Pauschal 5 Sweatcoins pro erfolgreicher Weiterempfehlung für den Werber 👍Am besten geeignet für Leser, die eine risikofreie Möglichkeit suchen, das Laufen, das sie ohnehin schon tun, spielerisch zu gestalten

Kostenlose Anmeldung, kostenloses Laufen Sweatcoin 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos. Lösen Sie Ihre Sweatcoins im Marktplatz ein oder nehmen Sie am separaten SWEAT-Krypto-Programm teil, sobald Sie dazu bereit sind. JETZT ANMELDEN

Häufige Anzeichen für Betrug: Ist Sweatcoin seriös oder sollte man die Finger davon lassen?

Bevor wir uns mit der Betrugsprüfung befassen, hier noch einmal kurz zur Erinnerung, was Sweatcoin eigentlich ist: ein echtes Unternehmen mit öffentlich einsehbaren Unterlagen, das ein Marktplatzmodell betreibt, das recht einfach ist, sobald die anfängliche Verwirrung geklärt ist.

Ist Sweatcoin ein Betrug? Nein, und davon ist es weit entfernt. Die App besteht alle gängigen Betrugsprüfungen, die ein Nutzer vor der Anmeldung bei einer Fitness-Prämien-App durchführen würde. Sie wird von einem echten, namentlich genannten Unternehmen betrieben, der SweatCo Ltd, die 2014 in London gegründet wurde. Die App ist seit 2016 live und wird aktiv aktualisiert; zudem verfügt sie über eine nahezu perfekte Präsenz im App-Store, anstatt verdächtig spärlich oder gar nicht vertreten zu sein.

Die üblichen Warnsignale in diesem Bereich sind ein versteckter Betreiber, keine nachprüfbare Präsenz im App-Store und eine Vielzahl von Berichten darüber, dass man niemals etwas von Wert erhält . Sweatcoin schneidet in allen drei Punkten gut ab: Der Betreiber ist öffentlich bekannt, die App hat eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von rund 395.000 Rezensenten, und die Einlösungen im Marktplatz sind echt und gut dokumentiert. Zahlen wie diese tragen maßgeblich dazu bei, dass die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ in der Regel mit einem überzeugten „Ja“ beantwortet wird.

Der einzige Punkt, der zu Verwirrung führen kann, ist das System mit zwei Währungen: In-App-Sweatcoins funktionieren nur innerhalb des Marktplatzes und können nicht gegen den separaten Krypto-Token „SWEAT“ eingetauscht werden, der eigenständig durch Spaziergänge mit installierter Sweat-Wallet-App verdient werden muss. Das ist eine Besonderheit des Designs, die einer klaren Erklärung bedarf, aber kein Warnsignal. Alles in allem lässt sich die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ mit großem Spielraum bejahen.

Warum fragen die Leute: „Ist Sweatcoin seriös?“

Die meisten Suchanfragen nach „Ist Sweatcoin seriös?“ stammen von Menschen, die verwirrt sind, warum Sweatcoins nicht direkt als Bargeld ausgezahlt werden können, oder die auf den separaten SWEAT-Krypto-Token gestoßen sind und vermuteten, dass etwas nicht stimmt. Die Frage überschneidet sich oft mit einer verwandten Suche nach „Ist Sweatcoin sicher?“ desselben besorgten Nutzers.

Die Bewertungen von Sweatcoin sprechen eine klare Sprache: Eine 4,5-Sterne-Bewertung im App Store und eine 4,5-Sterne-Bewertung bei Google Play von insgesamt Millionen von Bewertern sind nichts, was ein Betrugsunternehmen aufrechterhalten könnte. Die von vielen angeführte Struktur mit zwei Währungen ist eine echte Besonderheit des Designs, kein Betrug, und Sweatcoin ist trotz der damit verbundenen Verwirrung seriös.

Sicherheitsbedenken bei Sweatcoin: Was Nutzer wissen sollten

Dass Sweatcoin seriös ist, bedeutet nicht, dass die Nutzung völlig reibungslos verläuft. Hier sind die wichtigsten Punkte für alle, die sich fragen: „Ist Sweatcoin sicher?“, bevor sie der App Zugriff auf Schrittdaten und Standortdaten gewähren.

Anforderungen an persönliche Daten

Die Schrittzählung erfordert Bewegungs- und Standortberechtigungen auf dem Gerät. Über offizielle Kanäle konnte keine KYC- oder Identitätsüberprüfungsanforderung bestätigt werden. Dieser Umfang der Berechtigungen ist in der Regel das Erste, was Nutzer prüfen, wenn sie fragen: „Ist Sweatcoin sicher?“, und es ist ein guter Ausgangspunkt.

Verwirrung wegen der doppelten Währung

Hier liegt die Verwirrung hinter den meisten Fragen nach der Seriosität von „Sweatcoin“: Sweatcoins können weder auf PayPal noch auf ein Bankkonto ausgezahlt werden, und sie lassen sich auch nicht gegen den separaten Krypto-Token „SWEAT“ eintauschen. SWEAT erhält man nur durch das Gehen mit der installierten Sweat Wallet-App, und Sweat Wallet hat darüber hinaus noch eigene geografische Regeln – daher bedeutet ein Wohnort, an dem Sweatcoin funktioniert, nicht automatisch, dass auch SWEAT dort funktioniert. Diese Sweatcoin-Bewertung kommt immer wieder auf einen Punkt zurück: Betrachten Sie die beiden als separate Belohnungen, die nicht ineinander umgewandelt werden können.

Anbieter von Drittangeboten

Einlösbare Artikel auf dem Marktplatz, Geschenkkarten und Produkte stammen von Markenpartnern. Der Krypto-Token SWEAT wird über die separate, optional installierbare Sweat-Wallet-App generiert und nicht von Sweatcoin selbst ausgegeben. Diese Unterscheidung ist wichtig für alle, die sich immer noch fragen: „Ist Sweatcoin sicher?“, wenn es um einen bestimmten Marktplatzpartner und nicht um Sweatcoin selbst geht.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Halten Sie die Bewegungsberechtigung der App und Ihre Kontodaten auf dem neuesten Stand und melden Sie verdächtige Anomalien bei der Schrittzahl gemäß den Community-Richtlinien. Wenn Sie diese Schritte befolgen, decken Sie den Großteil dessen ab, was hinter Suchanfragen wie „Ist Sweatcoin sicher?“ steckt – über die Frage der Doppelwährung hinaus.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Die Einlösewerte und Lieferzeiten auf dem Marktplatz variieren je nach Angebot und folgen keinem festen Mindestwert oder Auszahlungsplan. Sweatcoin gibt an, dass sich die Angebote häufig ändern und einige zusätzlich zu den Sweatcoins eine Barzahlung erfordern. Überprüfen Sie die aktuellen Marktplatzbedingungen vor dem Einlösen noch einmal, da genau diese Unklarheiten der Grund dafür sind, dass Nutzer überhaupt nach „Ist Sweatcoin seriös?“ suchen.

Kundensupport

Sweatcoin bietet Support in erster Linie über help.sweatco.in an, ein Hilfezentrum im Zendesk-Stil, das häufig gestellte Fragen zu Konten und Einlösungen behandelt. Eine britische Telefonnummer, +44 330 043 5775, ist ebenfalls auf der offiziellen Google Play-Entwicklerseite von Sweatcoin aufgeführt, zusammen mit einer Support-E-Mail-Adresse.

Insgesamt ist ein Kundensupport vorhanden, der die übliche Fehlerbehebung abdeckt, auch wenn die Möglichkeiten für direkten Kontakt mit einem Mitarbeiter im Vergleich zur E-Mail oder zum Hilfe-Center begrenzt sind. Ein funktionierendes Hilfe-Center mit dokumentierten Antworten ist an sich schon ein kleiner, aber echter Anhaltspunkt, der für die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ spricht.

Sweatcoins durch Gehen verdienen

Das Gehen ist der zentrale Anreiz von Sweatcoin und wird direkt in die In-App-Währung umgerechnet, und zwar im Verhältnis von 1.000 Schritten zu etwa 0,95 Sweatcoins.

Das Sammeln erfolgt vollautomatisch über die Schrittzählerfunktion des Geräts, eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich. Allerdings ist das Sammeln begrenzt und nicht unbegrenzt: Nutzer des kostenlosen Tarifs verdienen Sweatcoins für bis zu 10.000 Schritte im Freien pro Tag, was etwas weniger als 9,5 Sweatcoins pro Tag, während „Sweatcoin Premium“-Abonnenten (4,99 $ pro Monat oder 24,99 $ pro Jahr) bis zu 20.000 Schritte pro Tag umwandeln können – etwa das Doppelte der Obergrenze des kostenlosen Tarifs.

Tägliche Belohnungen und gelegentliche Angebote auf dem Marktplatz tragen zusätzlich zur Grundvergütung für das Gehen bei. Dieser Satz von 0,95 pro 1.000 wird in den meisten Sweatcoin-Bewertungen genannt und hat sich auch bei den Tests für diesen Artikel bestätigt. Genau diese begrenzte, transparente Struktur ist das Detail, das die Antwort auf die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ weiter in Richtung „Ja“ kippen lässt.

0,95 Sweatcoins pro 1.000 Schritte Sweatcoin 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Automatisches, passives Einkommen durch Spaziergänge, die Sie ohnehin schon unternehmen, bis zum täglichen Höchstbetrag Ihres Tarifs. JETZT ANMELDEN

Geld verdienen mit anderen Aufgaben

Über das Gehen hinaus bestätigt die offizielle Website von Sweatcoin, dass Nutzer an Herausforderungen teilnehmen können, um Belohnungen zu erhalten und Abzeichen als Erfolge zu sammeln. Mit wohltätigkeitsspezifischen Herausforderungen können Nutzer zudem „mit einem Ziel vor Augen“ für Anliegen laufen, die ihnen am Herzen liegen.

Die genauen Bonusbeträge für diese Challenges werden auf der Startseite nicht veröffentlicht; betrachten Sie sie daher eher als echte, aber bescheidene Ergänzung zu Ihren Kernverdiensten durch Schritte und nicht als Haupteinkommensquelle.

Weitere Möglichkeiten, Geld zu verdienen – nicht nur durch Laufen Sweatcoin 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durch Challenges, Abzeichen und Wohltätigkeitsläufe erhalten Sie zusätzlich zu Ihren täglichen Schritten weitere Sweatcoins. JETZT ANMELDEN

Tipps für höhere Verdienste

Ein paar kleine Optimierungen, die wir bei der Erstellung dieses Sweatcoin-Testberichts zusammengetragen haben, können Ihre Einnahmen steigern, ohne dass Sie Ihre Gewohnheiten beim Spazierengehen ändern müssen:

Lassen Sie die App den ganzen Tag über mit aktivierten Bewegungsberechtigungen laufen, um eine genaue Schrittzählung zu gewährleisten. Schau regelmäßig im Marktplatz vorbei, da sich die Einlöseangebote ändern und Artikel mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis erscheinen können. Fügen Sie die separate Sweat Wallet-App erst hinzu, wenn Sie verstanden haben, dass es sich um ein eigenständiges Krypto-Produkt handelt, das künftig anhand Ihrer Schritte neue SWEAT generiert, und nicht um eine Möglichkeit, bereits verdiente Sweatcoins auszuzahlen. Nutzen Sie die Empfehlungsfunktion, wenn Sie damit vertraut sind. Sweatcoin gewährt dem Empfehlenden derzeit einen pauschalen Bonus von 5 Sweatcoins pro erfolgreicher Einladung. Betrachten Sie die Einlösewerte auf dem Marktplatz als angebotsspezifisch und nicht als feststehend, da sich laut Sweatcoin die verfügbaren Artikel und deren Preise regelmäßig ändern.

Zahlt Sweatcoin tatsächlich aus?

Ja, Sweatcoin zahlt über die Einlösung im In-App-Marktplatz aus: Geschenkkarten, Produkte und Spenden für wohltätige Zwecke, allerdings nicht als direktes Bargeld für die Sweatcoins in der App selbst. Die sehr guten Bewertungen von 4,5 Sternen im App Store und 4,5 Sternen bei Google Play untermauern, dass das Modell der Einlösung im Marktplatz echt ist. Die Trustpilot-Bewertung von sweatco.in mit 3,4 („Durchschnittlich“) fällt gemischter aus als die Zahlen in den App-Stores; es ist wichtig, dies ehrlich zu erwähnen, anstatt nur die höheren Werte anzuführen.

„Bezahlung“ bedeutet hier standardmäßig den Marktwert, nicht direkte Barzahlung, und es bedeutet auch keine automatische Auszahlung in SWEAT-Krypto: Der separate SWEAT-Token muss eigenständig durch das Gehen mit installierter Sweat Wallet-App verdient werden und ist nur dort verfügbar, wo die Krypto-Option von Sweatcoin die entsprechenden regionalen Beschränkungen überwunden hat. Nichts davon ändert etwas an der grundlegenden Antwort auf die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“, es bedeutet lediglich, dass der Begriff „Bezahlung“ eine präzisere Definition als üblich erfordert.

Einlösung im Marktplatz, keine direkte Barauszahlung Sweatcoin 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sweatcoins werden als Marktwert, Geschenkgutscheine, Produkte und Spenden ausgezahlt, nicht als PayPal-Gutschrift. JETZT ANMELDEN

Wie viel Geld kann man mit Sweatcoin verdienen?

Die Verdienste richten sich danach, wie viel man läuft: etwa 0,95 Sweatcoins pro 1.000 Schritte bis zu einer täglichen Obergrenze von 10.000 Schritten im kostenlosen Tarif (etwa 9,5 Sweatcoins) bzw. 20.000 Schritte bei Sweatcoin Premium (etwa 19 Sweatcoins), die gegen Artikel im Marktplatz und nicht gegen einen festen Geldbetrag eingelöst werden können.

Diese Struktur entspricht eher einer seriösen App für passive Prämien als einem Betrug und untermauert die Schlussfolgerung, auf die dieser Sweatcoin-Test immer wieder zurückkommt: Die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ lässt sich eindeutig mit Ja beantworten, auch wenn keine konkrete Geldsumme genannt werden kann.

Ist Sweatcoin weltweit seriös? Wo man Sweatcoin nutzen kann

Sweatcoin ist seriös und führt laut der Liste im eigenen offiziellen Hilfezentrum derzeit mehr als 160 unterstützte Länder auf. Die separate Kryptowährung „SWEAT“ über die Sweat Wallet hat eine eigene, engere Zulassungsliste, die sich nach den lokalen Vorschriften für Kryptowährungen richtet. Die Möglichkeit, Sweatcoin selbst zu nutzen, bedeutet also nicht automatisch, dass auch SWEAT verfügbar ist.

Bei der Recherche zur Länderabdeckung für diesen Sweatcoin-Testbericht tauchte zudem eine damit zusammenhängende und berechtigte Frage auf: „Ist Sweatcoin sicher?“ – und zwar in Märkten außerhalb Großbritanniens und der USA, angesichts der lokalen Unterschiede im Verbraucherschutz. Die kurze Antwort lautet: Die Kernfunktionen von Sweatcoin – Berechtigungen und Einlösung auf dem Marktplatz – funktionieren überall dort gleich, wo die App offiziell verfügbar ist.

Land Verfügbar? Anmerkungen (Auszahlungsmethoden / Einschränkungen) USA 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; Kryptowährung „SWEAT“ (Sweat Wallet) ebenfalls verfügbar Großbritannien 🟩 Heimatmarkt; SweatCo Ltd hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich AU 🟩 Bestätigt durch die offizielle Länderliste CA 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder FR 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; bitte prüfe separat in der Sweat Wallet, ob SWEAT-Berechtigung besteht ES 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; bitte überprüfen Sie separat in der Sweat Wallet, ob SWEAT-Berechtigung besteht DE 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; bitte prüfen Sie separat in Sweat Wallet, ob SWEAT-Berechtigung besteht IT 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; bitte prüfen Sie separat in der Sweat Wallet, ob eine SWEAT-Berechtigung vorliegt CH 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; bitte überprüfen Sie separat in der Sweat Wallet, ob Sie für SWEAT berechtigt sind PT 🟩 Auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; bitte prüfen Sie separat in Sweat Wallet, ob eine SWEAT-Berechtigung vorliegt BR 🟩 Steht auf der offiziellen Liste der unterstützten Länder; bitte prüfen Sie separat in der Sweat Wallet, ob Sie für SWEAT berechtigt sind

Lohnt sich Sweatcoin für Sie?

Ja, Sweatcoin lohnt sich für Leser, die nach einer soliden, risikofreien Möglichkeit suchen, das Laufen, das sie ohnehin schon betreiben, spielerisch zu gestalten. Die Nachweise für die Verdienstmöglichkeiten sind stichhaltig: echte automatische Gutschriften, breite Länderabdeckung und App-Store-Bewertungen, die eine Betrugsplattform nicht aufrechterhalten könnte, und es erfüllt alle zuvor genannten aussagekräftigen Kriterien zur Betrugsprüfung.

Der Kompromiss besteht darin, von vornherein zu verstehen, dass Sweatcoins gegen Marktwert und nicht gegen direktes Bargeld eingelöst werden und dass der separate Krypto-Token „SWEAT“ eigenständig verdient werden muss, anstatt aus bereits angesammelten Punkten umgewandelt zu werden.

Sweatcoin eignet sich am besten als eine von mehreren Möglichkeiten im Rahmen einer breiteren Palette von Nebenjobs und nicht als einzige Einkommensquelle, zumal die tägliche Verdienstobergrenze verhindert, dass eine einzelne App die gesamte Last trägt. Für Leser, die diese Sichtweise akzeptieren, lässt sich die Frage „Ist Sweatcoin seriös?“ mit einem klaren Ja beantworten.

Nutzerbewertungen: Was echte Sweatcoin-Nutzer sagen

Diese Sweatcoin-Bewertung wäre nicht vollständig, ohne einen Blick darauf zu werfen, was echte Nutzer plattformübergreifend sagen.

Die Gesamtstimmung zu Sweatcoin variiert je nach Plattform: Eine sehr starke 4,5-Sterne-Bewertung im App Store und eine 4,5-Sterne-Bewertung bei Google Play stehen einer eher moderaten „durchschnittlichen“ Trustpilot-Bewertung von 3,4 für sweatco.in gegenüber.

Zu den immer wiederkehrenden positiven Themen gehören die Wertschätzung der passiven, automatischen Schrittzählung und die spielerische Motivation, mehr zu laufen. Das häufigste negative Thema ist die Verwirrung darüber, warum Sweatcoins nicht gegen SWEAT eingetauscht oder direkt ausgezahlt werden können, sowie gemischte Meinungen zum Einlösewert auf dem Marktplatz.

Alternativen zu Sweatcoin

Bei der Recherche für diesen Sweatcoin-Testbericht sind natürlich auch einige überzeugende Alternativen zutage getreten, die ebenfalls erwähnenswert sind.

4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Snakzy Earn coins for playing games, with direct cash-equivalent redemption. Zu unserem Test SIGN UP NOW

4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. WeWard Walking rewards app that pays direct cash via PayPal. SIGN UP NOW

4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. StepBet Wager-based walking app, stake cash and win from missed-goal pools. SIGN UP NOW

Keine einzelne Belohnungs-App passt für jeden, und das gilt insbesondere dann, wenn das reine Marktplatz-Modell von Sweatcoin nicht Ihren Vorstellungen entspricht.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie neben dem Spazierengehen noch weitere Einnahmen erzielen können? Stöbern Sie in unserer Übersicht über Apps zum Geldverdienen und entdecken Sie Dutzende weiterer geprüfter Optionen aus der gesamten „Play-to-Earn“-Kategorie.

Warum ist Sweatcoin seriös? Die Gründe für unser Urteil

Ist Sweatcoin seriös? Ja, es handelt sich um ein echtes britisches Unternehmen, SweatCo Ltd, das 2014 gegründet wurde und dessen App seit 2016 live ist und aktiv aktualisiert wird – gestützt durch sehr gute Bewertungen im App Store und bei Google Play.

Der Haken liegt in einem wirklich verwirrenden System mit zwei Währungen: Sweatcoins lassen sich zum Marktwert einlösen, nicht gegen Bargeld, und der separate Krypto-Token „SWEAT“ muss separat verdient werden – mit eigenen geografischen Einschränkungen –, anstatt aus einem Sweatcoin-Guthaben umgewandelt zu werden. Deshalb fragen so viele Menschen: „Ist Sweatcoin seriös?“ oder „Ist Sweatcoin sicher?“ – nicht, weil das Unternehmen nicht vertrauenswürdig wäre, sondern weil das System an sich etwas Gewöhnung erfordert. Es ist eine solide, risikofreie Möglichkeit, das Gehen, das man ohnehin schon tut, spielerisch zu gestalten – am besten geeignet für Leser, die diesen Kompromiss akzeptieren.

Ob in Bezug auf Eigentumsverhältnisse, Bewertungen, Einlösemechanismen oder Länderabdeckung – das Urteil fiel jedes Mal gleich aus. Ist Sweatcoin seriös? Ja.

Eine seriöse, risikofreie Möglichkeit, das Gehen spielerisch zu gestalten Sweatcoin 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos, die Vergütungsmodalitäten sind transparent und es ist klar, wo Sweatcoins enden und die Kryptowährung SWEAT beginnt. JETZT ANMELDEN

Vorteile Nachteile ✅ Sehr gute 4,5-Sterne-Bewertung im App Store von rund 395.000 Nutzern



✅ Passives, automatisches Verdienen allein durch das Gehen



✅ In mehr als 160 Ländern



verfügbar ✅ Risikofreies „Free-to-Earn“-Modell (optionales Premium-Abonnement verfügbar) ❌ In-App-Sweatcoins können nicht direkt



auf PayPal oder ein Bankkonto ausgezahlt werden ❌ Die Einlösewerte und Lieferzeiten im Marktplatz variieren je nach Angebot



❌ Die Struktur mit zwei Währungen ist wirklich verwirrend

Häufig gestellte Fragen