Ibotta-Testbericht 2026: Ist Ibotta seriös und zahlt es wirklich aus?

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Ist Ibotta seriös? Ja, Ibotta ist eine seriöse Cashback-App, die echtes Geld – und keine Punkte – für das Scannen von Einkaufsbelegen, die Verknüpfung von Kundenkonten bei Geschäften und das Einkaufen über ihre Partnerlinks auszahlt. Die App funktioniert auf iOS, Android und im Webbrowser. Die Anmeldung ist kostenlos und Auszahlungen erfolgen per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte, sobald du den Mindestbetrag von 20 $ erreicht hast. Lass uns nun in meinen Ibotta-Testbericht eintauchen, um die Frage „Ist Ibotta seriös?“ umfassend zu beantworten.

JETZT ANMELDEN 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ibotta Cashback-App zum Scannen von Belegen aus dem Lebensmittel- und Einzelhandel Ist Ibotta seriös? Ibotta wird von Ibotta, Inc. betrieben und hat im Apple App Store eine Bewertung von 4,8. Sobald Sie den Mindestbetrag von 20 $ erreicht haben, erhalten Sie echtes Geld zurück per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte. Das Angebot gilt nur für Einwohner der USA. Vorteile Echtes Cashback per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkgutschein, keine Punkte

Über 2.000 Handelspartner und eine Browser-Erweiterung für den Online-Einkauf

Börsennotierter Betreiber mit echter regulatorischer Transparenz Nachteile Niedriges BBB-Rating mit konkreten, dokumentierten Beschwerden

Kontoführungsgebühr von bis zu 3,99 $ pro Monat nach 180 Tagen Inaktivität

Nur für Einwohner der USA

Dieser Ibotta-Testbericht richtet sich an alle, die bereits ein Bankkonto oder PayPal mit Ibotta verknüpft haben oder dies gerade tun wollen und eine klare Antwort suchen, bevor sie ihren ersten Kassenzettel einscannen. Realistische Nutzer berichten von stetigen, bescheidenen Rückvergütungen bei alltäglichen Lebensmitteleinkäufen statt von einem einmaligen Glücksfall, und die ehrlichen Vorbehalte werden hier ausführlich behandelt, zusammen mit Antworten auf die Frage „Wie funktioniert Ibotta?“

Ist Ibotta sicher?

Ja, Ibotta ist sicher, wie in diesem Ibotta-Testbericht bestätigt wird. Ibotta, Inc. wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado, ist in Delaware eingetragen und ging im April 2024 unter dem Tickersymbol IBTA an die NYSE.

Das ist ein Maß an regulatorischer Transparenz, über das die meisten Prämien-Apps nicht verfügen. Die App hat derzeit eine Bewertung von 4,8 im Apple App Store mit über 2 Millionen Bewertungen und mehr als 10 Millionen Downloads bei Google Play.

Das Cashback ist echtes Geld, keine Punkte. Auszahlungen erfolgen auf ein verknüpftes Bankkonto, über PayPal oder als Geschenkkarten, und bevor ein Nutzer Geld abheben kann, ist eine Verifizierung der Telefonnummer erforderlich.

Ist Ibotta also ein Betrug? Die Fakten sprechen dagegen. Es handelt sich um ein börsennotiertes, reguliertes Unternehmen mit Millionen von Downloads und Bewertungen aus echten Geschäften. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels weist das Profil bei Better Business Bureau (BBB) jedoch die Note „D-“ auf, bei insgesamt über 400 Beschwerden.

Die aktuelle Trustpilot-Bewertung von 3,5 bei über 4.000 Bewertungen ist bimodal. Beschwerden drehen sich häufig um Kontosperrungen und den Verlust von Guthaben aufgrund angeblicher Betrugsverdachtsmeldungen bei Belegen, wobei der Support größtenteils über einen KI-Chatbot und nicht durch echte Mitarbeiter erfolgt.

Anmeldung bei Ibotta

Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten und erfordert eine E-Mail-Adresse oder ein Social-Media-Konto sowie eine Telefonnummernüberprüfung vor der ersten Auszahlung.

Lade die App herunter oder besuche die offizielle Website. Registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse oder einem Social-Media-Konto. Stöbern Sie vor dem Einkauf in den Cashback-Angeboten und fügen Sie diese hinzu. Kaufen Sie im Laden ein oder klicken Sie auf den Link eines Online-Händlers. Der Cashback wird nach einer kurzen Wartezeit auf Ihr Konto gutgeschrieben.

Es gibt einen Bonus von 5 $ für neue Nutzer, die sich über den Empfehlungscode eines Freundes anmelden und ihre erste Einlösung abschließen. Bei der Anmeldung erfolgt keine formelle Identitäts- oder Sozialversicherungsnummernprüfung, aber vor der ersten Auszahlung ist eine Telefonnummernverifizierung erforderlich.

Echtes Cashback, keine Punkte Ibotta 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Ibotta seriös? Erhalten Sie echtes Geld zurück per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte, sobald Sie die Mindestauszahlungsgrenze von 20 Dollar erreicht haben. JETZT ANMELDEN

Meine Erfahrungen mit Ibotta

Das Verknüpfen eines Kundenprogramms im Geschäft fühlte sich wie der automatisierteste Teil der Nutzung von Ibotta an. Mein Cashback wurde direkt aus meinem Kaufverlauf gutgeschrieben, ohne dass ein Foto des Kassenbons erforderlich war. Das Scannen eines Papierkassenbons für Einkäufe im Geschäft ohne verknüpftes Kundenprogramm war etwas aufwendiger. Gelegentlich musste ich einen Kassenbon erneut fotografieren, wenn der Barcode beim ersten Mal nicht einwandfrei gescannt werden konnte.

Das Cashback sammelte sich stetig bei alltäglichen Einkäufen im Lebensmittel- und Einzelhandel an, anstatt in dramatischen Pauschalbeträgen, und es dauerte eine Weile, bis ich das Mindestauszahlungslimit von 20 $ erreicht hatte. Die Telefonbestätigung vor meiner ersten Auszahlung war ein kleiner zusätzlicher Schritt, aber einer, mit dem man von vornherein rechnen sollte.

Ist Ibotta also für mich eine seriöse Sache? Insgesamt war Ibotta eher für den alltäglichen Lebensmitteleinkauf nützlich als für irgendetwas, das auch nur annähernd einer App ähnelt, die schnelles Geld verspricht – das ist die ehrlichste Antwort auf die Frage „Wie funktioniert Ibotta?“

Nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, mit Ibotta regelmäßig Cashback zu sammeln, wurde ich neugierig auf eine ganz andere Art von App, mit der man nebenbei etwas Geld dazuverdienen kann: Snakzy. Im Gegensatz zu Ibotta handelt es sich dabei um eine „Play-to-Earn“-App, die echtes Spielen belohnt statt Einkaufsbelege.

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Ibotta im Überblick

Bevor wir näher auf diesen Ibotta-Testbericht eingehen, hier eine kurze Zusammenfassung der Funktionsweise von Ibotta, direkt von der offiziellen Website und den App-Store-Einträgen übernommen.

📱 Name der App Ibotta ⭐ Unsere Bewertung 4,8/5 🛍️ Kategorie Cashback- und Rabatt-App 🎯 Plattformen iOS, Android, Webbrowser 💰 Preis Kostenlos 💸 Verdienstmöglichkeiten Scannen von Belegen, verknüpfte Treuekonten, Online-Klicks 💳 Auszahlungsmethoden Banküberweisung (ACH), PayPal, Geschenkkarten 💵 Mindestauszahlungsbetrag 20 $ 🚀 Auszahlungsgeschwindigkeit Kurze Wartezeit nach einem qualifizierenden Kauf 🌍 Verfügbarkeit Nur in den USA 👤 Empfehlungsprogramm Neue Nutzer, die einen Empfehlungscode verwenden und ihren ersten Beleg einreichen, erhalten 5 $; der Empfehlende erhält 7–10 $ 👍 Am besten geeignet für Käufer von Lebensmitteln und anderen Artikeln im Einzelhandel mit Wohnsitz in den USA

Typische Anzeichen für Betrug: Ist Ibotta seriös oder sollte man die App meiden?

Ja, Ibotta ist eine seriöse Plattform und erfüllt alle Kriterien, die eine echte Cashback-App normalerweise von einem Betrug unterscheiden. Wie bereits weiter oben in diesem Ibotta-Testbericht erwähnt, handelt es sich um einen börsennotierten, registrierten Betreiber mit Millionen von überprüfbaren Bewertungen und echten Barauszahlungen auf Bankkonten und über PayPal – statt eines endlosen Punktesystems.

Die Betrugsanzeichen, auf die Nutzer normalerweise achten – wie das Fehlen eines echten Unternehmens hinter der App, keine Möglichkeit zur Überprüfung einer Auszahlung und versteckte Gebühren bei der Auszahlung – treffen hier schlichtweg nicht zu. Die Anzahl der BBB-Beschwerden gegen Ibotta und die Streitfälle um die Kündigung von Konten aufgrund von Belegbetrug sind zwar etwas besorgniserregend, stellen jedoch keinen Beweis für tatsächlichen Betrug dar.

Ist Ibotta seriös? Ja. Alles in allem ist es eine seriöse, funktionierende App. Wie bei anderen Apps dieser Art gibt es einige Punkte, die man vor der Anmeldung prüfen sollte, aber es handelt sich nicht um einen Betrug.

Warum fragen die Leute: „Ist Ibotta seriös?“

Die meisten Suchanfragen nach „Ist Ibotta seriös?“ stammen von Nutzern, die gerade zum ersten Mal ein Bankkonto verknüpft haben oder auf ein Problem beim Scannen von Belegen gestoßen sind. Die öffentlichen Bewertungen der App sind ein starkes Argument für Ibotta. Die BBB-Bewertung ist zwar echt, belegt jedoch eher ein spezifisches, eng gefasstes Beschwerdemuster als ein verdächtiges Unternehmen ohne echtes Produkt.

Typische Anzeichen für Betrug, wie anonyme Eigentumsverhältnisse, ausbleibende Auszahlungen und gefälschte Bewertungen, treffen auf Ibotta nicht zu. Ist Ibotta also seriös? Die ehrliche Antwort lautet: Ja.

Echtes Cashback, keine Punkte Ibotta 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Ibotta seriös? Erhalten Sie echtes Geld zurück per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte, sobald Sie die Mindestauszahlungsgrenze von 20 $ erreicht haben. JETZT ANMELDEN

Sicherheitsbedenken bei Ibotta: Was Nutzer wissen sollten

Die hier genannten Punkte sind kein Grund, Ibotta gänzlich zu meiden. Es handelt sich lediglich um zusätzliche Informationen, die Sie kennen sollten, bevor Sie die App nach dem Lesen dieses Ibotta-Testberichts nutzen.

Anforderungen an personenbezogene Daten

Für die Anmeldung sind lediglich eine E-Mail-Adresse oder ein Social-Media-Konto sowie eine Telefonnummer zur Verifizierung erforderlich. Ein amtlicher Ausweis oder eine Sozialversicherungsnummer sind nicht erforderlich. Bei der Verknüpfung eines Bankkontos oder eines PayPal-Kontos für Auszahlungen werden die üblichen Finanzdaten an den jeweiligen Zahlungsdienstleister weitergegeben, nicht direkt an Ibotta.

Anbieter von Angeboten von Drittanbietern

Die „Gaming-Angebote“-Funktion von Ibotta wird gemäß den Nutzungsbedingungen von Ibotta durch den externen Offerwall-Anbieter Tapjoy, Inc. bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um eine übliche Integration eines Drittanbieters und stellt kein Warnsignal dar.

Bewährte Verfahren zur Kontosicherheit

Bei der Registrierung ist eine Multi-Faktor-Verifizierung per Telefon und E-Mail erforderlich. Halten Sie Ihre verknüpfte Telefonnummer auf dem neuesten Stand. Im Ibotta-Hilfezentrum gibt es einen Artikel für Nutzer, die keine SMS zur Auszahlungsbestätigung mehr erhalten und dadurch möglicherweise ausgesperrt werden.

VPN-Einschränkungen

Ibotta unterstützt die Nutzung auf US-Militärstützpunkten außerhalb der USA ausdrücklich nur, solange eine Verbindung zu einem vom Militär bereitgestellten VPN mit einer US-IP-Adresse besteht; andernfalls funktionieren zusätzliche App-Funktionen außerhalb der USA nicht, wodurch die App faktisch einem Geofencing unterliegt.

Das Kleingedruckte auf einen Blick

Ibotta erhebt eine Kontoführungsgebühr von bis zu 3,99 US-Dollar pro Monat, die vom Guthaben abgezogen wird, wenn ein Nutzer innerhalb eines rollierenden Zeitraums von 180 Tagen kein Angebot oder keinen Empfehlungsbonus einlöst; Neukunden sind jedoch in den ersten sechs Monaten davon befreit. All dies ändert nichts an der etablierten Antwort auf die Frage „Ist Ibotta seriös?“, schafft jedoch realistische Erwartungen.

Bietet Ibotta einen Kundensupport an?

Ja, Ibotta bietet Support über das Ibotta-Hilfezentrum an, mit speziellen Artikeln zur Fehlerbehebung für häufige Probleme wie einen Barcode auf dem Kassenbon, der nicht gescannt werden kann, oder eine Bestätigungs-SMS, die nie eintrifft.

Sie können Ibotta auch kontaktieren, wobei Sie die Möglichkeit haben, über die offiziellen Social-Media-Kanäle Kontakt aufzunehmen. Bevor Sie sich jedoch an den Kundensupport wenden, sollten Sie zunächst das Hilfe-Center konsultieren, da dort viele der häufigsten Probleme beantwortet werden, mit denen Nutzer – insbesondere Neukunden – konfrontiert sind.

So funktioniert das Ibotta-Cashback

Wie funktioniert Ibotta also? Ibotta gewährt Cashback auf drei verschiedene Arten und bietet Ihnen so mehrere Möglichkeiten, das Potenzial der App voll auszuschöpfen.

Quittungsscan – Füge vor dem Einkauf Angebote hinzu und fotografiere anschließend die Papierquittung.

– Füge vor dem Einkauf Angebote hinzu und fotografiere anschließend die Papierquittung. Verbundene Treuekonten – Entsprechende Einkäufe werden automatisch zugeordnet, ohne dass ein Foto des Kassenbons erforderlich ist.

– Entsprechende Einkäufe werden automatisch zugeordnet, ohne dass ein Foto des Kassenbons erforderlich ist. Online-Weiterleitung – Schließen Sie den Kauf über einen Ibotta-Partnerlink ab, und das Cashback wird nach einer kurzen Wartezeit gutgeschrieben.

Ist Ibotta seriös? Ja, aber es gibt hier keinen einheitlichen Cashback-Prozentsatz. Ibotta zahlt pauschale Cashback-Beträge pro Artikel und pro Angebot aus, anstatt einen einheitlichen Satz anzuwenden. Wenn du online konkrete Zahlen darüber siehst, wie viel andere Nutzer von Ibotta erhalten, solltest du diese nicht als offizielle Festbeträge betrachten.

Geld verdienen mit anderen Aufgaben

Ist Ibotta seriös? Ja, und es bietet auch andere Möglichkeiten, Ihr Guthaben aufzustocken, die über das Scannen von Belegen und die Verknüpfung von Kundenkonten hinausgehen. Ibotta Arcade ist eine Belohnungsfunktion für mobile Spiele, die vom Drittanbieter Tapjoy bereitgestellt wird und bei der Sie zusätzliche Belohnungen verdienen, indem Sie Spiele oder interaktive Inhalte abschließen. Zudem gibt es in Aktionszeiträumen regelmäßig zusätzliche Bargeldboni für bestimmte Produkte oder Einkaufsziele, die über die Standardangebote hinausgehen.

Echtes Cashback, keine Punkte Ibotta 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Ibotta seriös? Erhalten Sie echtes Geld per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte, sobald Sie den Mindestauszahlungsbetrag von 20 Dollar erreicht haben. JETZT ANMELDEN

Tipps für höhere Einnahmen

Diese einfachen Strategien können Ihnen helfen, Ibotta optimal zu nutzen. Wenden Sie sie regelmäßig an, um mehr Angebote zu finden, automatisch Cashback zu erhalten und Ihre Prämien im Laufe der Zeit zu steigern.

Verbinden Sie nach Möglichkeit ein unterstütztes Kundenprogramm eines Geschäfts, da der Cashback dann automatisch gutgeschrieben wird, ohne dass ein Foto des Kassenzettels erforderlich ist. Prüfen Sie vor jedem Einkauf sowohl die Online- als auch die Angebote in den Geschäften für dieselben Haushaltsartikel, da Ibotta Angebote bei mehr als 2.000 Einzelhandelsketten anbietet. Nutzen Sie beim Online-Einkauf die Browser-Erweiterung, um Cashback automatisch zu aktivieren und Benachrichtigungen bei Preissenkungen zu erhalten. Nimm an den Ibotta-Arcade-Spielangeboten teil, um zwischen den Einkaufsrunden zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Empfehle Freunde, die das Cashback tatsächlich einlösen werden, da der Empfehlungsbonus erst nach deren erster Einlösung ausgezahlt wird.

Nutzen Sie diese Tipps vor jedem Einkauf, um die Cashback-Möglichkeiten von Ibotta optimal zu nutzen und Ihre Prämien mit weniger Aufwand zu sammeln.

Zahlt Ibotta tatsächlich aus?

Ja, Ibotta zahlt echtes Geld aus, wie wir im Rahmen dieses Ibotta-Testberichts bestätigt haben – genau wie einige der besten Apps zum Geldverdienen. Viele Nutzer bestätigen dies ebenfalls in öffentlichen App-Bewertungen sowohl bei Google Play als auch im App Store.

Ist Ibotta seriös? Ja, aber rechne nicht mit sofortigen und problemlosen Auszahlungen. Plane den Mindestauszahlungsbetrag von 20 $ und die obligatorische Telefonverifizierung vor deiner ersten Auszahlung ein. Beachte außerdem die Kontoführungsgebühr für inaktive Konten, falls du Ibotta nur gelegentlich nutzen möchtest.

Wie viel Geld kann man mit Ibotta verdienen?

Ist Ibotta also seriös, und wie viel kann man mit Ibotta verdienen? Ja, es ist seriös, aber die Verdienste variieren stark und hängen davon ab, wie oft man die App tatsächlich nutzt. Echte Nutzer berichten in öffentlich zugänglichen Bewertungen, dass sie eher regelmäßig durch alltägliche Einkäufe Geld verdienen als durch dramatische Einmalzahlungen. Ibotta behauptet, man könne bis zu 218 $ pro Jahr verdienen und dass Top-Nutzer über 100 $ pro Monat verdienen, aber man sollte diese Zahlen nicht als Garantie betrachten.

Ist Ibotta in den USA seriös? Wo kann man Ibotta nutzen?

Ibotta ist ein seriöses, in den USA registriertes Unternehmen, ist aber ausdrücklich auf die USA beschränkt. Es funktioniert landesweit bei mehr als 2.000 US-Einzelhandelsketten.

Land Verfügbar? Anmerkungen USA 🟩 Landesweite Verfügbarkeit Großbritannien 🟥 Nicht unterstützt Australien 🟥 Nicht unterstützt Kanada 🟥 Nicht unterstützt

Lohnt sich Ibotta?

Ja, Ibotta lohnt sich, wenn Sie regelmäßig bei teilnehmenden US-Händlern einkaufen und bereit sind, vor dem Kauf die Angebote zu prüfen. Dank eines breiten Händlernetzwerks und vielfältiger Verdienstmöglichkeiten können Sie bei Einkäufen, die Sie ohnehin geplant hatten, Geld zurückerhalten.

Ist Ibotta seriös? Ja, aber der Hauptaufwand liegt in der Arbeit. Sie müssen Angebote aktivieren, bei Bedarf Quittungen einreichen und den Mindestbetrag von 20 Dollar für die Auszahlung erreichen. Es handelt sich nicht um eine passive Einnahmequelle, aber es kann eine praktische Möglichkeit sein, Ihre Ausgaben für Lebensmittel und andere Einkäufe im Laufe der Zeit zu senken. Für regelmäßige Käufer ist Ibotta eine seriöse App, die einen Versuch wert ist.

Nutzerbewertungen: Was echte Ibotta-Nutzer sagen

Ibotta erhält auf den großen Bewertungsplattformen gemischte Rückmeldungen. Im App Store hat die App eine gute Bewertung, während ihre Trustpilot-Bewertung deutlich niedriger ausfällt. Die BBB vergibt derzeit die Note D- an Ibotta, was Beschwerden und andere Faktoren in ihrer Bewertung widerspiegelt.

Ist Ibotta seriös? In positiven Bewertungen wird oft erwähnt, wie einfach es ist, bei regelmäßigen Einkäufen Cashback zu erhalten. Nutzer schätzen außerdem die Verknüpfung mit Treuekonten, wodurch das Sammeln von Cashback automatisiert werden kann, sowie die große Auswahl an teilnehmenden Händlern.

Das Scannen von Belegen ist ein immer wiederkehrendes Problem. Ibotta bietet eine eigene Hilfeseite für Barcodes, die sich nicht scannen lassen, sowie Schritte zur Fehlerbehebung bei Problemen mit der Einreichung von Belegen.

Einige Nutzer berichten zudem von Problemen mit fehlenden Cashbacks, Kontosperren und dem Kundensupport. Aktuelle Beschwerden bei der BBB und Bewertungen auf Trustpilot beziehen sich unter anderem auf diese Probleme, auch wenn sie nicht die Erfahrungen aller Nutzer widerspiegeln.

Alternativen zu Ibotta

4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Snakzy A play-to-earn app that rewards active gameplay rather than grocery receipts. A different way to earn from your phone than Ibotta’s shopping-based model. Zu unserem Test SIGN UP NOW

4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Swagbucks A broader rewards app combining surveys, web search, games, and its own Magic Receipts cashback feature, covering more earning methods than Ibotta’s narrower shopping focus. Zu unserem Test SIGN UP NOW

4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fetch A receipt-scanning app that rewards points for scanning virtually any receipt with no offer-matching required, trading Ibotta’s selectivity for simplicity, though redemption is gift cards only. Zu unserem Test SIGN UP NOW

Keine einzelne Prämien- oder Cashback-App passt für jeden, daher lohnt es sich, einige Alternativen zu vergleichen, bevor man sich für eine entscheidet. Einige bieten ein Spielelement anstelle des Einkaufens, während andere ein breiteres Spektrum an Geschäften abdecken.

Ist Ibotta seriös? Unser abschließendes Urteil zur Cashback-App

Ja, Ibotta ist seriös. Es handelt sich um eine Cashback-App, die echtes Geld per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarten auszahlt, von einem börsennotierten Unternehmen betrieben wird und durch gute Bewertungen bei Google Play und im App Store gestützt wird. Auf Trustpilot und bei der BBB gibt es allerdings weniger positive Bewertungen, die es sich lohnt zu prüfen, damit Sie wissen, worüber sich andere Nutzer beschweren.

Ibotta eignet sich gut für in den USA ansässige Lebensmitteleinkäufer und Einzelhandelskunden, die bereit sind, Angebote zu prüfen und die Mindestauszahlungssumme von 20 US-Dollar sowie die Telefonverifizierung zu akzeptieren. Es ist weniger geeignet für Personen außerhalb der USA oder für alle, die nach einer völlig automatisierten, reibungslosen Möglichkeit suchen, Cashback zu verdienen.

Trotz der hervorragenden Bewertung im App Store fragen manche Leute immer noch: „Ist Ibotta seriös?“, was zum Teil daran liegt, dass negative Bewertungen über ausgebliebene Cashbacks, Probleme beim Scannen von Belegen und andere Probleme mit dem Konto online leicht zu finden sind. Diese Beschwerden stehen jedoch auch im Kontrast zu vielen Nutzern, die berichten, dass sie erfolgreich Cashbacks verdient und ausgezahlt bekommen haben. Ist Ibotta also seriös? Die kurze Antwort lautet: Ja.

Echtes Cashback, keine Punkte Ibotta 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ist Ibotta seriös? Erhalten Sie echtes Geld zurück per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte, sobald Sie die Mindestauszahlungsgrenze von 20 Dollar erreicht haben. JETZT ANMELDEN

Vorteile Nachteile ✅ Echtes Cashback per Banküberweisung, PayPal oder Geschenkkarte



✅ Über 2.000 Einzelhandelspartner sowie eine Browser-Erweiterung



✅ Börsennotierter Betreiber mit echter regulatorischer Transparenz



✅ Ibotta Arcade bietet eine zweite Verdienstmöglichkeit, die nicht mit Einkäufen verbunden ist ❌ Niedriges BBB-Rating mit einem erkennbaren Beschwerde-Muster



❌ Kontoführungsgebühr nach 180 Tagen Inaktivität



❌ Nur



für Einwohner der USA ❌ Probleme beim Scannen von Barcodes auf Belegen sind ein wiederkehrender Kritikpunkt

Häufig gestellte Fragen