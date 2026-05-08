Geschenkkarten für PayPal verkaufen: Schnelles Geld aus ungenutzten Karten

Wenn Sie Geschenkkarten für PayPal Geld – du bist dabei, diese vergessenen Karten, die nur Staub ansammeln, in echtes Taschengeld zu verwandeln. Ich war schon einmal genau in dieser Situation: Ich starrte auf einen Stapel Karten von Geschäften, in denen ich nie einkaufe, und wünschte mir, sie wären stattdessen einfach Bargeld auf meinem Konto.

Geschenkkarten umwandeln in PayPal Das Einlösen von Guthaben ist ehrlich gesagt eine der klügsten Entscheidungen, die man treffen kann, wenn man Karten hat, die man nicht mehr nutzt. Der Vorgang ist viel einfacher, als die meisten Leute denken, und in der Regel kann man Geschenkkarten innerhalb von 24 Stunden gegen Bargeld verkaufen, wenn man weiß, wo man suchen muss.

In diesem Leitfaden werden die besten Plattformen für den Verkauf von Geschenkkarten großer Einzelhändler wie Amazon, Walmart, Ziel, AppleundGoogle Play. Ich werde Sie durch den gesamten Prozess begleiten – von der Auswahl der richtigen Plattform bis hin zur Maximierung Ihrer Rendite, ohne dass Sie dabei an zwielichtige Anbieter geraten.

Warum Geschenkkarten für PayPal-Guthaben verkaufen?

Wissen, wie man Geschenkkarten für PayPal funds wandelt gebundene Einzelhandelskredite in eine universelle digitale Währung um. Geschenkkarten beschränken Sie auf einen einzigen Händler, aber PayPal Das Guthaben kann überall online eingesetzt werden, wo die Plattform akzeptiert wird, einschließlich bei Spielekäufen und beim täglichen Einkauf.

Geschwindigkeit ist entscheidend, wenn Sie Geschenkkarten sofort online verkaufen möchten für PayPal Geldmittel. Die meisten Plattformen wickeln Transaktionen innerhalb eines Werktags ab, sodass Sie schnell über Ihr Geld verfügen können, ohne wie bei herkömmlichen Methoden wochenlang warten zu müssen.

PayPal bietet zudem Sicherheitsvorteile gegenüber Bargeld oder Schecks. Sie können Geld auf Ihr Bankkonto überweisen, Geld an Freunde senden oder direkt über die Plattform ausgeben und so ungenutzte Geschenkkarten im Grunde in die im Internet am weitesten verbreitete digitale Geldbörse umwandeln.

Die besten Plattformen für den Verkauf von Geschenkkarten über PayPal

Die Wahl der richtigen Plattform entscheidet darüber, ob der Verkauf von Geschenkkarten im Internet reibungslos verläuft oder zu einer echten Herausforderung wird, wenn Sie diese sofort verkaufen möchten für PayPal Geld. Die besten Dienste, um Geschenkkarten gegen Bargeld zu verkaufen, vereinen schnelle Bearbeitung, wettbewerbsfähige Preise und zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen die Ihre Daten tatsächlich schützen.

Achten Sie auf Plattformen mit transparenten Gebührenstrukturen und verifizierten Nutzerbewertungen. Meiden Sie Anbieter, die Preise versprechen, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein – denn das sind sie in der Regel auch. Seriöse Plattformen geben ihre Bearbeitungszeiten und etwaige Gebühren im Voraus klar an.

Die Websites, die ich im Folgenden näher beleuchten werde, gibt es schon lange genug, um ihre Seriosität unter Beweis zu stellen. Sie wickeln täglich Tausende von Transaktionen ab und verfügen über Kundensupport-Teams, die tatsächlich reagieren, wenn etwas schiefgeht.

1. G2G [Ideal für professionelle Gaming-Händler]

G2G gilt als einer der etabliertesten Namen in der Gaming-Branche und ist die erste Wahl für alle, die Geschenkkarten für PayPal. Im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten, G2Gbietet direktPayPal die Integration verschiedener globaler Währungen, was es für internationale Verkäufer unglaublich bequem macht, ihre Zahlungen zu erhalten.

Zunächst musst du dein Konto verifizieren und deine Gaming-Gutscheine einstellen, wie zum Beispiel Dampf, Razer GoldoderPSN zu Ihrem gewünschten Preis. Wenn Sie bereit sind, Ihre Gewinne auszuzahlen, wählen Sie einfach PayPal als Auszahlungsmethode. Bei Transaktionen in US-Dollar beträgt die Gebühr für Standardverkäufer wettbewerbsfähige 2,99 % + 0,99 $; sie sinkt sogar noch weiter, je höher Sie in der Verkäuferrangliste aufsteigen.

Die Stärke der Plattform liegt in der G2G Schild System, das sicherstellt, dass Ihre Transaktion vor Betrug geschützt ist. Sobald der Käufer die Lieferung bestätigt hat, wird der Betrag auf Ihr Verkäuferkonto überwiesen und kann von dort auf Ihr PayPal Konto mit nur wenigen Klicks.

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2. CardCash [Am besten für schnelle Auszahlungen]

CardCash hat sich einen soliden Ruf als eine der ersten Adressen erarbeitet, wenn man Geschenkkarten für PayPal Geldmittel. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und verschwendet keine Zeit mit unnötigen Schritten.

Registrieren Sie sich per E-Mail-Bestätigung (dauert 2 Minuten), wählen Sie die Marke Ihrer Geschenkkarte aus und geben Sie den Kartenwert ein. CardCash zeigt Ihnen sofortige Angebote zu 70–92 % des Nennwerts an, bevor Sie sich festlegen. Laden Sie ein Foto hoch oder geben Sie den digitalen Code ein, und der Betrag wird auf Ihr Konto überwiesen. PayPal innerhalb von 24 Stunden nach der Überprüfung.

Die Plattform umfasst über 300 Marken, darunter Amazon, Walmart, Ziel, Am besten Buy, StarbucksundiTunesEs fallen keine Verkaufsgebühren an; der angezeigte Kurs beinhaltet bereits CardCash„s Kommission und PayPal Die Transfers sind kostenlos.

Die Kartenüberprüfung in Echtzeit beugt Betrug vor, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Das 24-Stunden-Auszahlungsfenster übertrifft das der meisten Mitbewerber, und niedrigere Gebühren sorgen dafür, dass CardCash Ideal, wenn Sie Geschenkkarten schnell gegen Bargeld verkaufen möchten, ohne dabei Abstriche bei der Rendite machen zu müssen.

Die Plattform erhebt niedrigere Gebühren als viele andere Anbieter, und der Kundenservice versteht tatsächlich sein Handwerk. Die Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen kann Ihre Ertragsstrategie ergänzen, wenn Sie Ihre Einnahmequellen maximieren möchten.

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2. Gameflip [Die besten Geschenkkarten für Gamer]

Gameflip hat sich durch die Spezialisierung auf digitale Güter eine Nische geschaffen und ist damit ideal, wenn Sie Geschenkkarten gegen Bargeld verkaufen möchten. Die Community hier weiß den Wert von Google Play and PlayStation Karten besser als die meisten allgemeinen Marktplätze.

Die Anmeldung dauert mit E-Mail-Bestätigung weniger als fünf Minuten. Geben Sie die Daten Ihrer Geschenkkarte ein (Marke, Guthaben, Kartennummer) und Gameflip zeigt, was Käufer derzeit für ähnliche Karten bezahlen. Nehmen Sie das Sofortangebot an oder bieten Sie zu Ihrem Wunschpreis an, und verifizieren Sie anschließend Ihre Identität über das System, um schnellere Auszahlungen zu ermöglichen.

Die Plattform ist auf Spielekarten spezialisiert, darunter Steam, PlayStation, Xbox, Amazon und Google Play. Verkäufer erzielen bei gefragten Titeln oft 80 bis 95 % des Nennwerts. Es fallen Transaktionsgebühren an (der Verkäufer zahlt etwa 8 % Provision zuzüglich Zahlungsabwicklungsgebühren), doch wettbewerbsfähige Preise gleichen diese Kosten aus.

Die auf Gamer ausgerichtete Zielgruppe von Gameflip sorgt für eine starke Nachfrage nach Konsolen- und digitalen Store-Gutscheinen, was schnellere Verkäufe bedeutet, wenn Sie Gutscheine gegen PayPal-Guthaben verkaufen. Die Identitätsprüfung ermöglicht höhere Transaktionslimits und Auszahlungen noch am selben Tag, sobald die Gutscheine verkauft sind.

Das Marktplatzmodell ermöglicht es Ihnen, Ihre Preise während der Hauptsaison strategisch festzulegen, wenn Sie Geschenkkarten gegen Bargeld zu Vorzugskursen verkaufen möchten. Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann zeigt weitere Möglichkeiten auf, wie Sie Ihre Spielzeit über den Verkauf von Geschenkkarten hinaus monetarisieren können.

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3. GCBUYING [Am besten für Amazon-Gutscheine geeignet]

GCBUYING positioniert sich als die schnörkellose Wahl für Verkäufer, die wettbewerbsfähige Preise ohne Schnickschnack suchen. Ihr Der Preisberechnungsalgorithmus passt sich in Echtzeit an auf der Grundlage der aktuellen Marktnachfrage.

Registrieren Sie sich mit Ihren grundlegenden Daten und schließen Sie die Telefonverifizierung ab (dauert ca. 30 Sekunden und dient der Betrugsbekämpfung). Wenn Sie Geschenkkarten sofort online verkaufen möchten für PayPal Guthaben, gehen Sie zum Verkaufsbereich, überprüfen Sie das verbleibende Guthaben Ihrer Karte über das automatisierte System und wählen Sie PayPal als Auszahlungsmethode. Nehmen Sie das Angebot an und übermitteln Sie Ihre verschlüsselten Kartendaten, um eine Gutschrift noch am selben Tag oder innerhalb eines Werktags zu erhalten.

Die Plattform überzeugt besonders, wenn es darum geht, Geschenkkarten gegen Bargeld einzulösen: Amazon Geschenkkarten zu 85–90 % des Nennwerts, außerdem werden andere große Einzelhändler wie Walmart, ZielundAm besten Buy. Keine Vorabgebühren für Verkäufer; der angezeigte Betrag entspricht Ihrer endgültigen Auszahlung nach Abzug der Provision von GCBUYING.

Echtzeit-Preisgestaltung bedeutet, dass die Kurse je nach Marktnachfrage schwanken, was Verkäufern in Zeiten hoher Nachfrage oft zugutekommt. Die meisten Transaktionen werden innerhalb eines Werktags abgewickelt, wobei Karten mit hohem Wert zusätzlichen Sicherheitsprüfungen unterzogen werden

Wenn Sie verkaufen möchten AmazonGeschenkgutscheine fürPayPalsofort, GCBUYING bewältigt Transaktionen besonders gut. Ihre Gebühren für Amazon Karten liegen in der Regel bei etwa 85 bis 90 % des Nennwerts, was viele Mitbewerber übertrifft.

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4. Erhöhen [Ideal, um den Preis selbst festzulegen]

Erhöhen bietet einen Marktplatzansatz für den Verkauf von Geschenkkarten, bei dem Sie Ihre eigenen Preise festlegen oder Sofortangebote annehmen können. Diese Flexibilität ist besonders hilfreich, wenn Sie versuchen, den Erlös aus Karten mit hoher Nachfrage zu maximieren.

Erstellen Sie Ihr Verkäuferkonto mit Identitätsprüfung (hierfür sind ein Bankkonto oder Ausweisdokumente erforderlich). Wählen Sie die Marke Ihrer Geschenkkarte aus, geben Sie den Guthabenbetrag ein und Erhöhen zeigt sowohl Sofortkaufangebote als auch empfohlene Angebotspreise auf Basis der aktuellen Marktpreise an. Stellen Sie Ihre Karte mit klaren Fotos ein oder nutzen Sie die Sofortoption für einen sofortigen Abschluss.

Raise akzeptiert Zahlungen von großen Einzelhändlern, darunter Walmart, Ziel, Amazon, Starbucksund über 100 Marken – wenn du also ein ZielGeschenkgutschein fürPayPal Bargeld – dann ist diese App genau das Richtige für dich. Verkäufer zahlen eine Provision von 15 % zuzüglich 2,75 $ (oder 1 %) für den Versand physischer Karten. Sofortangebote werden innerhalb von 1–2 Werktagen bearbeitet, während Marktplatzangebote erst nach dem Kauf durch den Käufer abgeschlossen sind (1–3 Tage).

Die große Nutzerbasis sorgt für einen schnellen Umsatz bei beliebten Marken wie Walmart, vor allem in der Ferienzeit. Sofortangebote garantieren einen sofortigen Verkauf, während Angebote auf Marktplätzen potenziell 10–15 % mehr einbringen. Wenn Sie einen WalmartGeschenkgutschein fürPayPalsofort,Erhöhen„Die hohe Besucherzahl sorgt für einen schnelleren Abschluss als bei kleineren Plattformen, was es ideal macht, wenn Sie Geschenkkarten für PayPal Mittel.

Die Plattform zeichnet sich durch schnelle Transaktionen aus Wenn Sie ein WalmartGeschenkgutschein fürPayPal sofort. Ihre große Nutzerbasis bedeutet Walmart Karten werden schnell bearbeitet, besonders in der Vorweihnachtszeit, wenn die Nachfrage stark ansteigt. Die Bearbeitungszeiten sind im Durchschnitt kürzer als bei den meisten Mitbewerbern.

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5. GiftCardGranny [Am besten zum Vergleichen von Angeboten]

GiftCardGranny fungiert als Aggregator und vergleicht Angebote mehrerer Einkaufsplattformen gleichzeitig. So müssen Sie nicht jede Website einzeln durchsuchen, um das beste Angebot zu finden.

Registrieren Sie sich mit Ihren grundlegenden Kontaktdaten (nur minimale Überprüfung, sofern keine größeren Transaktionen getätigt werden). Wählen Sie die Marke Ihrer Geschenkkarte aus, geben Sie das verbleibende Guthaben ein und GiftCardGranny befragt sofort sein Partnernetzwerk. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Angebot aus, wählen Sie PayPal als Zahlungsmethode auswählen und die Transaktion über die Partner-Website abschließen.

Die Plattform vergleicht Angebote aus ihrem Partnernetzwerk für über 200 Marken, darunter Ziel, Startseite Lager, Macy… sowie kleinere regionale Einzelhändler. Die Gebühren variieren je nach Partnerplattform; GiftCardGranny erhebt keine Gebühren, aber die Partner-Websites berechnen ihre üblichen Provisionen. Die meisten Partner wickeln die Zahlungen innerhalb von 24 Stunden ab.

Die Vergleichsfunktion erspart Ihnen die manuelle Preisüberprüfung auf verschiedenen Websites und macht es zum Kinderspiel, Geschenkkarten zu den besten Kursen gegen Bargeld zu verkaufen – oft lassen sich dabei Kursunterschiede von 5 bis 10 % zwischen den Ankaufsangeboten feststellen. Dank unseres Partnernetzwerks finden wir auch Abnehmer für seltene Karten, die von einzelnen Plattformen abgelehnt werden. Wenn Sie eine ZielGeschenkgutschein fürPayPal Bargeld oder weniger bekannte Marken, GiftCardGrannyDie Zusammenstellung von … ermittelt das beste verfügbare Angebot für den Verkauf von Geschenkkarten für PayPal Fonds auf dem gesamten Markt.

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So erzielen Sie den höchsten Erlös beim Verkauf Ihrer Geschenkkarten

So maximieren Sie Ihren Erlös beim Verkauf von Geschenkkarten für PayPal Bargeldgeschäfte erfordern mehr als nur die Wahl einer Plattform. Kleine Entscheidungen hinsichtlich des Zeitpunkts, der Plattformauswahl und des Zustands der Karten können Ihre endgültige Rendite erheblich beeinflussen.

Kartenzustand pflegen: Beschädigte Barcodes oder zerkratzte Nummern werden abgelehnt oder erzielen niedrigere Preise; bewahren Sie physische Karten in der Originalverpackung auf.

Wählen Sie den Zeitpunkt für Ihren Verkauf strategisch: Amazon and Ziel Karten behalten das ganze Jahr über ihren Wert, während die Preise für Kundenkarten von Fachgeschäften je nach Einkaufssaison schwanken; verkaufen Sie Geschenkkarten in Zeiten hoher Nachfrage.

Vergleichen Sie mehrere Plattformen: Je nach Lagerbestand und Käufernachfrage wird dieselbe Karte auf verschiedenen Plattformen unterschiedlich bewertet; die Überprüfung von 3–4 Plattformen dauert nur 10 Minuten, kann Ihnen aber 5–10 % mehr einbringen.

Karten mit hoher Nachfrage priorisieren: Ob Sie verkaufen möchten Walmart Geschenkgutschein fürPayPal sofort oder konzentrieren Sie sich auf Amazon, Ziel, AppleoderGoogle Spielen,Beachten Sie, dass diese durchweg 80 % oder mehr des Nennwerts erzielen; die Blue Chips sind, wenn Sie Geschenkkarten für PayPal Mittel.

Vermeiden Sie verdächtig hohe Angebote: Seriöse Käufer können für die meisten Karten nicht dauerhaft mehr als 95 % bieten; hinter solchen Angeboten verbergen sich meist Gebühren oder unrealistische Überprüfungsanforderungen.

Verkaufen Sie in großen Mengen, um günstigere Preise zu erhalten: Plattformen bieten aufgrund geringerer Bearbeitungskosten günstigere Konditionen für Transaktionen ab 500 $; außerdem können Sie Mit einfachen Spielen online Geld verdienen um zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.

Achten Sie auf Plattform-Aktionen: Zeitlich begrenzte Boni erhöhen die Auszahlungsquoten für bestimmte Marken um 2–5 %; melden Sie sich für E-Mail-Benachrichtigungen an, um keine Angebote zu verpassen, wenn Sie Geschenkkarten gegen Bargeld verkaufen.

Und wenn Sie eher auf der Käuferseite als auf der Verkäuferseite stehen, ist es wichtig, die Grundlagen zu kennen, wie zum Beispiel So fügst du Robux-Gutscheine hinzu Roblox or So fügst du eine V-Bucks-Geschenkkarte auf der PS5 hinzuist entscheidend.

Was, wenn du dir kostenlos Geschenkkarten verdienen möchtest?

Das Sammeln von Geschenkkarten, ohne dafür im Voraus Geld auszugeben, schafft eine weitere Einnahmequelle, wenn Sie die Geschenkkarten weiterverkaufen PayPal Geld. Mehrere Plattformen belohnen Nutzer für die Erledigung einfacher Aufgaben, die keine besonderen Fähigkeiten oder Investitionen erfordern.

Snakzy ist eine zuverlässige Möglichkeit, bei alltäglichen Aktivitäten Geschenkkarten zu sammeln. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an (das dauert weniger als eine Minute) und füllen Sie dann Umfragen aus, testen Sie Apps, schauen Sie sich Videos an oder nutzen Sie Angebote unserer Partner. Für jede Aktivität erhalten Sie Punkte, die sich nach dem Zeitaufwand richten; Umfragen dauern in der Regel 5 bis 15 Minuten und bringen 100 bis 500 Punkte ein.

Sammeln Sie Punkte, die Sie gegen Amazon, PayPal, Alles, Google Spielensowie Dutzende weiterer Geschenkkartenoptionen. Die meisten Einlösungen werden innerhalb weniger Stunden bearbeitet, und die Plattform schreibt den Betrag sofort nach Abschluss der Aufgabe Ihrem Konto gut. Das bedeutet, dass Sie Geschenkkarten für PayPal noch am selben Tag.

KombinierenSnakzy durch den aktiven Verkauf von Geschenkkarten, um eine beständige Einnahmequelle zu schaffen. Verdiene dir Karten durch Aufgaben und verkaufe sie anschließend auf Plattformen wie CardCash or Gameflip wenn Sie Geschenkkarten gegen Bargeld verkaufen. Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen untersucht weitere Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, die sich gut mit dieser Strategie kombinieren lassen.

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Verwandeln Sie Ihre Karten in Bargeld

Umsetzen unerwünschter Geschenkkarten in PayPal Fonds bieten Ihnen eine Flexibilität bei der Verwendung der Mittel, die festgebundene Privatkredite niemals bieten können. Die oben genannten Plattformen bieten sichere und schnelle Lösungen wenn Sie Geschenkkarten für PayPal.

Jede Plattform erfüllt unterschiedliche Anforderungen. CardCash bietet Auszahlungen rund um die Uhr für schnelle Umwandlungen. Gameflip maximiert die Rendite von Sammelkarten über seinen spezialisierten Marktplatz. GCBUYING bietet Premium-Tarife für AmazonKarten.Erhöhen Damit können Sie die Preisgestaltung selbst bestimmen oder sofortige Angebote annehmen. GiftCardGranny vergleicht mehrere Anbieter, um das beste Angebot zu finden.

Vergleichen Sie zunächst die Tarife auf zwei bis drei Plattformen für Ihre jeweilige Kreditkartenmarke; das dauert nur wenige Minuten, bringt aber oft 5 bis 10 % höhere Erträge. Karten mit hoher Nachfrage priorisieren gleichAmazon, WalmartundZiel für den schnellsten Verkauf zu mindestens 80 % des Nennwerts. Wenn Sie verkaufen möchten AllesGeschenkgutscheine fürPayPal sofort oder verkaufen AppleGeschenkgutschein fürPayPal Was die Ein- und Auszahlungen betrifft, so wickeln diese Plattformen Transaktionen innerhalb von 1–2 Werktagen ab.

Verwandeln Sie ungenutzte Einkaufsguthaben noch heute in eine universelle digitale Währung wenn Sie Geschenkkarten gegen Bargeld verkaufen. Wählen Sie die Plattform, die zu Ihrem Kartentyp und Ihren Vorstellungen hinsichtlich der Auszahlungsgeschwindigkeit passt, und wandeln Sie dann diese vergessenen Geschenkkarten in PayPal-Guthaben um, das Sie tatsächlich nutzen können.

Häufig gestellte Fragen