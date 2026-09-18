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Die 7 besten freiberuflichen Jobs für Anfänger, die man 2026 von zu Hause aus erledigen kann

Es ist derzeit durchaus realistisch, echte freiberufliche Jobs zu finden, bei denen man von zu Hause aus arbeiten kann, und wenn man mit der Untertitelung auf Rev.com beginnt, entfällt die Suche nach Kunden komplett. Diese Option bietet eine Vergütung von 15 bis 20 Dollar pro Stunde bei flexiblen wöchentlichen Arbeitszeiten und erfordert keinerlei Mindesteinsatz, während Sie sich eine solide Erfolgsbilanz aufbauen.

Alles, was Sie benötigen, ist ein einfacher Laptop, eine zuverlässige Internetverbindung und vermarktbare Fähigkeiten im Bereich Texterstellung oder digitaler Support. Dieser Leitfaden listet sieben kostenlose Optionen nach tatsächlicher Bezahlung und der Geschwindigkeit , mit der Anfänger eingestellt werden , auf – so können Sie zusätzliche Stunden ohne Vorabinvestitionen in eine stetige Einnahmequelle verwandeln.

Die Kategorien umfassen allgemeine Marktplätze, Texterstellung, Grafikdesign und KI-Trainingsprojekte. Im Anschluss an die Liste folgt eine detaillierte Vergleichstabelle, mit der Sie Vergütungssätze und Plattformgebühren leicht gegenüberstellen können. Außerdem bietet sie einen klaren, strukturierten Plan, um seriöse freiberufliche Aufträge für die Arbeit von zu Hause aus zu sichern.

Sind freiberufliche Tätigkeiten von zu Hause aus tatsächlich realistisch?

Ja, es ist durchaus möglich, bereits im ersten Monat durch freiberufliche Jobs von zu Hause aus zusätzliches Geld zu verdienen. Anfänger beginnen oft mit 15 bis 30 US-Dollar pro Stunde, während sie sich ein Portfolio aufbauen. Daten von Upwork zeigen, dass die durchschnittlichen Stundensätze auf 39 US-Dollar steigen und etablierte Freiberufler zwischen 29 und 54 US-Dollar pro Stunde verdienen.

Es dauert mehrere Monate, bis man ein Vollzeitgehalt ersetzen kann, aber qualifizierte Fachkräfte können letztendlich ein Jahreseinkommen von bis zu 85.000 Dollar erreichen. Wenn Sie Ihre ersten Wochen als bewusste Phase betrachten, um Fuß zu fassen, verwandeln Sie zusätzliche Arbeitsstunden in ein verlässliches Einkommen.

Die Teilnahme an allen Optionen ist kostenlos, sodass Ihre einzige echte Investition Zeit ist. Wenn Sie neben Ihrer Arbeit für Kunden weitere Einkommensmöglichkeiten erkunden möchten, lesen Sie, wie Sie 1.000 Dollar pro Woche verdienen können, und erfahren Sie, wie Sie Einkommensstrategien mit freiberuflichen Tätigkeiten von zu Hause aus kombinieren können.

Die 7 besten freiberuflichen Tätigkeiten, die du sofort von zu Hause aus ausüben kannst

Jeder der unten aufgeführten Wege erfordert unterschiedliche Fähigkeiten, und die Teilnahme an jeder einzelnen Option ist kostenlos. Sie sind danach geordnet, wie schnell du als absoluter Anfänger einen zahlenden Kunden für freiberufliche Tätigkeiten von zu Hause aus gewinnen kannst, sowie danach, was diese Arbeit realistisch gesehen einbringt, sobald du anfängst.

Bei Upwork behalten Sie 85 % bis 100 % Ihres Rechnungssatzes bei einer transparenten Servicegebühr von 0 % bis 15 %, und dieser feste Satz gilt für die gesamte Laufzeit Ihres Vertrags. Die Anmeldung ist kostenlos, was die Plattform zu einer der besten Freiberufler-Plattformen macht, die Sie als Sprungbrett nutzen können, um sich für freiberufliche Aufträge von zu Hause aus in verschiedenen Branchen zu bewerben.

Freiberufler, die gerade erst anfangen, verdienen in der Regel zwischen 15 und 30 US-Dollar pro Stunde, während etablierte Anbieter durchschnittlich 39 US-Dollar pro Stunde verdienen und Spitzenfreiberufler bis zu 54 US-Dollar pro Stunde erreichen. Wenn Sie sich auf die Pflege von Beziehungen zu Stammkunden konzentrieren, können Sie sich einen stetigen Auftragsfluss aufbauen, sodass Sie weniger Geld für den Kauf von „Connects“ ausgeben und mehr Zeit damit verbringen, mit laufenden Aufträgen Geld zu verdienen.

Ein paar praktische Schritte helfen dir dabei, schnell von der Registrierung zu deinem ersten Angebot zu gelangen:

Erstellen Sie ein fokussiertes Profil, das sich auf eine Kernkompetenz konzentriert, anstatt mehrere, nicht miteinander verbundene Dienstleistungen aufzulisten

Kaufen Sie ein Starterpaket mit „Connects“ zu je 0,15 $, um Angebote abzugeben

Senden Sie in der ersten Woche fünf bis zehn maßgeschneiderte Angebote auf Stellenanzeigen, die Ihrer Erfahrung entsprechen

Legen Sie wettbewerbsfähige Einstiegspreise fest, um positive Kundenbewertungen zu sammeln, und erhöhen Sie Ihre Preise nach drei bis fünf abgeschlossenen Aufträgen

Sie können außerdem für 19,99 $ monatlich auf eine optionale „Freelancer Plus“-Mitgliedschaft upgraden, um zusätzliche Vorteile bei Ihren Angeboten zu erhalten. Die Berechnung Ihrer angestrebten Dienstleistungsgebühren vor dem Einreichen von Angeboten stellt sicher, dass Ihre endgültige Auszahlung Ihren finanziellen Zielen entspricht, wodurch Ihre Suche nach freiberuflichen Aufträgen von zu Hause aus langfristig nachhaltig und profitabel bleibt.

Kostenlose Anmeldung Upwork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Registrierung mit einer Servicegebühr von 0 % bis 15 %, um eine effiziente Plattform für die Vermittlung von freiberuflichen Aufträgen zu schaffen, die von zu Hause aus erledigt werden können. Registrieren Sie sich kostenlos bei Upwork

Time Etc bietet virtuellen Assistenten einen Einstiegssatz von 17 US-Dollar pro Stunde, und laut Glassdoor steigen die typischen Verdienste mit zunehmender Dauer der Kundenbeziehungen auf 20 bis 32 US-Dollar pro Stunde. Diese Plattform beseitigt die Schwierigkeiten bei der Kaltakquise, da neue Assistenten direkt mit drei bis sechs Kunden zusammengebracht werden – ein effizienter Weg zu freiberuflichen Tätigkeiten im Homeoffice.

Die Anforderungen konzentrieren sich auf grundlegende technische Kenntnisse sowie ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten. Vorherige Erfahrungen in der Terminplanung oder im Bürobetrieb lassen sich nahtlos auf die Kundenbetreuung im Homeoffice übertragen. PayPal wickelt die garantierten Zahlungen für alle geleisteten Stunden ab, und die Assistenten erbringen durchschnittlich 39 Stunden pro Monat zu flexiblen Bedingungen.

Ein unkomplizierter Einarbeitungsprozess hilft Ihnen dabei, schnell passende Kunden zu finden:

Reichen Sie Ihre Bewerbung über Time Etc ein und heben Sie dabei Ihren administrativen Hintergrund hervor

Bestehen Sie die erste Kompetenzprüfung, um sich für die direkte Vermittlung an Kunden zu qualifizieren

Beginnen Sie sofort mit der Betreuung der Ihnen zugewiesenen drei bis sechs Kunden

Wenn Sie Ihre Erfahrungen im allgemeinen Management oder im Bürobereich hervorheben, vermeiden Sie, dass Sie bei der Bewerberauswahl übersehen werden. Ihr vorhandener Hintergrund sorgt für langfristige Kundenbindung und ermöglicht Ihnen einen reibungslosen Übergang in die freiberufliche Arbeit von zu Hause aus.

Für Sie passende Kunden Time Etc 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die direkte Vermittlung an Kunden und der garantierte Stundenlohn ermöglichen einen reibungslosen Einstieg in die freiberufliche Arbeit von zu Hause aus. Bei Time Etc bewerben

Rev.com zahlt 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute für einfache Transkriptionen, während die Übersetzung von Untertiteln mit 1,70 bis 4,00 US-Dollar oder mehr pro Minute vergütet wird. Die Plattform macht das Akquirieren von Kunden komplett überflüssig und bietet so einen schnellen und einfachen Einstieg in freiberufliche Tätigkeiten von zu Hause aus, wenn Sie Ihre Tippfähigkeiten in ein regelmäßiges wöchentliches Einkommen umwandeln möchten.

Genehmigte Konten erhalten wöchentliche Zahlungen über PayPal, ohne dass eine Mindestzeitverpflichtung besteht. Die Vergütung wird pro Audiominute und nicht nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden berechnet, sodass die Audioqualität direkt Ihren Endverdienst bestimmt. Schwierige Audiodateien mit starkem Akzent erfordern mehr Zeit bei der Bearbeitung; daher hilft die Auswahl klarer Dateien dabei, Ihren tatsächlichen Stundenverdienst zu maximieren.

Die Bearbeitungszeiten für Konten variieren je nach Antragsaufkommen. Wenn Sie während der Wartezeit auf die Freischaltung sofortiges Einkommen benötigen, helfen praktische Strategien, wie man schnell 200 $ verdient, dabei, vorübergehende finanzielle Engpässe zu überbrücken.

Die Freischaltung erfolgt von Anfang bis Ende nach einem einfachen Ablauf:

Registrieren Sie sich auf Rev.com für Transkription, Untertitelung oder Übersetzung

Bestehen Sie den Einstufungstest zu grundlegenden Englischkenntnissen und Grammatik

Reichen Sie eine bewertete Audio-Probe ein, die den Stilrichtlinien der Plattform entspricht

Beantragen Sie verfügbare Dateien sofort nach bestandener Prüfung

Ein häufiger Anfängerfehler besteht darin, schlecht bezahlte, schwierige Aufträge anzunehmen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie bei fehlerfreien Dateien an Geschwindigkeit gewinnen, können Sie besser bezahlte Untertitelungs- und Übersetzungsaufträge freischalten, wodurch Ihre tägliche Suche nach freiberuflichen Jobs von zu Hause aus auf Dauer produktiv und profitabel bleibt.

Keine Kundenwerbung Rev 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wöchentliche Auszahlungen über PayPal ohne Kundenakquise ermöglichen einen reibungslosen Einstieg in die freiberufliche Tätigkeit von zu Hause aus. Auf Rev anwenden

Bei 99designs behalten Kreativprofis 85 % bis 95 % ihrer Vergütung bei Direktkundenaufträgen, da die Plattformgebühren mit steigendem Designer-Level von 15 % auf 5 % sinken. Die Registrierung ist kostenlos und eröffnet dir einen einfachen Weg zu freiberuflichen Aufträgen von zu Hause aus, wenn du über spezielle Fähigkeiten in den Bereichen Branding oder Webgrafik verfügst.

Bei Designwettbewerben können Sie Ihr Talent anhand aktueller Ausschreibungen unter Beweis stellen, bevor Sie zu direkten Kundenaufträgen übergehen. Bei den Preisgeldern von Wettbewerben wird eine höhere Plattformprovision von 30 % bis 40 % einbehalten, sodass die Gewinner 60 % bis 70 % des angegebenen Preisgeldes erhalten; der Gewinn von Wettbewerben hilft Ihnen jedoch dabei, bei neuen Kunden eine nachweisbare Erfolgsbilanz aufzubauen.

Auszahlungen erfolgen innerhalb von drei Werktagen nach Projektabschluss, und Top-Designer erhalten schneller Zugriff auf ihre Gelder. Bei Erstkunden fällt eine Einführungsgebühr von 100 $ auf die ersten 500 $ der in Rechnung gestellten Arbeit an, doch der Aufbau langfristiger Partnerschaften senkt Ihre Gesamtkosten auf der Plattform und stabilisiert Ihre freiberufliche Tätigkeit von zu Hause aus.

Eine strukturierte Vorgehensweise hilft Ihnen, schnell Schwung aufzubauen:

Reichen Sie ein zielgerichtetes Portfolio ein, das Ihre beiden wichtigsten kreativen Kategorien hervorhebt

Nehmen Sie an Wettbewerben teil, die genau zu Ihren bewährten künstlerischen Stärken passen

Wechseln Sie nach dem Gewinn Ihrer ersten Wettbewerbe zu direkten Kundenverträgen

Ein häufiger Fehler besteht darin, an einer großen Anzahl zufälliger Wettbewerbe teilzunehmen, ohne die Kundenvorgaben genau zu prüfen. Wenn Sie die Vorgaben sorgfältig studieren, bevor Sie Konzepte entwickeln, erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen, vermeiden Zeitverschwendung durch unbezahlte Einreichungen und verwandeln Ihre künstlerischen Fähigkeiten im Laufe der Zeit in ein zuverlässiges Geschäft.

Beweisen Sie es in einem Wettbewerb 99designs 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gestaffelte Preisnachlässe und Wettbewerbsmöglichkeiten bieten eine ideale Ausgangsbasis, um als Freiberufler von zu Hause aus Aufträge zu erhalten. Als Designer anmelden

Die Jobbörse von ProBlogger bringt Autoren direkt mit seriösen Auftraggebern zusammen, die Aufträge für freiberufliche Autoren mit einer Vergütung von 3 bis 10 Cent pro Wort anbieten, wobei ein Standardartikel mit 1.000 Wörtern als professioneller Richtwert 50 Dollar oder mehr einbringt. Der Zugriff auf offene Stellen ist für Arbeitssuchende kostenlos, was diese Plattform zu einer hervorragenden Anlaufstelle macht, wenn Sie nach freiberuflichen Jobs im Bereich redaktionelles Schreiben und Content-Erstellung suchen, die Sie von zu Hause aus erledigen können.

Da Arbeitgeber für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen eine Standardgebühr von 80 $ oder eine „Featured“-Gebühr von 160 $ zahlen, werden Kunden mit geringem Budget bereits aussortiert, bevor Sie die Anzeigen überhaupt durchsehen. Sie verhandeln direkt mit den Entscheidungsträgern, anstatt auf chaotischen Bietermärkten zu konkurrieren.

Direkte Kundenkontakte, die über diese Plattform aufgebaut werden, generieren für fokussierte Autoren ein stetiges, wiederkehrendes Einkommen. Viele Fachleute verwandeln Einzelprojekte in langfristige Rahmenverträge, was Ihre monatlichen Einnahmen stabilisiert, ohne dass Sie ständig neue Angebote einreichen müssen. Fundiertes Fachwissen in einem bestimmten Themenbereich positioniert Sie als unersetzlichen Gewinn für Redaktionsteams, sodass Sie Ihren Stundensatz im Laufe der Zeit steigern können.

Eine strukturierte Strategie hilft Ihnen dabei, hochwertige Schreibaufträge effizient zu akquirieren:

Verfassen Sie zwei oder drei veröffentlichte Textbeispiele, die auf die von Ihnen gewählte Nische zugeschnitten sind

Erstellen Sie ein kurzes, prägnantes Selbstpräsentationsschreiben, in dem Sie Ihr einzigartiges Hintergrundwissen hervorheben

Reichen Sie maßgeschneiderte Bewerbungen gezielt bei Ausschreibungen ein, die Ihren Honorarvorstellungen entsprechen

Ein häufiger Fehler besteht darin, sich wahllos auf jede Ausschreibung zu bewerben und aus anfänglicher Dringlichkeit schlecht definierte Aufträge anzunehmen. Durch gezielte Kontaktaufnahme bei hochwertigen Arbeitgebern schützen Sie Ihren Zeitplan, verbessern die Rücklaufquoten der Kunden und bauen langfristig eine profitable, nachhaltige Karriere als Freiberufler im Homeoffice auf.

Anzeigen von Direktkunden ProBlogger Job Board 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Direkte Kundenanzeigen und nach Honorar gefilterte Stellenanzeigen bilden eine ideale Ausgangsbasis, um freiberufliche Aufträge zu erhalten, die von zu Hause aus erledigt werden können. Stellenangebote im Bereich Schreiben durchsuchen

Outlier zahlt im „Generalist“-Track bis zu 15 US-Dollar pro Stunde, während spezialisierte Mitwirkende in den Bereichen Programmierung oder Recht 25 bis 50 US-Dollar oder mehr pro Stunde verdienen. Die Bewertung von Modellen künstlicher Intelligenz als unabhängiger Auftragnehmer bietet einen leicht zugänglichen Einstieg in freiberufliche Tätigkeiten von zu Hause aus, und für Generalisten-Positionen sind weder Programmierkenntnisse noch ein spezialisierter Hochschulabschluss erforderlich.

Die leistungsstärksten Teilnehmer verdienen sich zusätzliche Vergütungen durch Bonusaufträge, die die Grundvergütung insgesamt um 7,5 % bis 11 % erhöhen. Die meisten aktiven Teilnehmer arbeiten fünf bis zehn Stunden pro Woche und erhalten zuverlässige wöchentliche Auszahlungen bei einem flexiblen Zeitplan, der sich nahtlos an Ihren persönlichen Tagesablauf anpasst, ohne starre Schichtvorgaben.

Die Verfügbarkeit von Aufgaben bei Projekten zum maschinellen Lernen schwankt je nach Nachfrage der Entwickler. Wenn Sie Ihr Verdienstpotenzial neben der Modellbewertung ausbauen möchten, können Sie durch die Einbeziehung praktischer Strategien, wie man schnell 2.000 Dollar verdient, einen umfassenderen Finanzplan erstellen, während Sie sich unabhängige Einkommensquellen aufbauen.

Ein strukturierter Einstiegspfad hilft dir dabei, stetig an Fahrt zu gewinnen:

Registrieren Sie sich für den Generalisten-Pfad, um die Kontoüberprüfung effizient abzuschließen

Wechseln Sie in spezialisierte Programmier- oder Fachbereichspfade, sobald entsprechende Aufträge verfügbar sind

Betrachten Sie das verfügbare Aufgabenvolumen als variabel über verschiedene Wochenzyklen hinweg

Ein häufiger Fehler besteht darin, einzelne Plattformen als garantierte Hauptbeschäftigung zu betrachten, anstatt sie als Teil eines breiteren Einkommensmixes zu sehen. Die Kombination mehrerer flexibler Plattformen sichert Ihre wöchentliche Gesamtverdienstkapazität, verhindert plötzliche Einkommensrückgänge und sorgt für langfristige Stabilität bei freiberuflichen Tätigkeiten von zu Hause aus.

Kein Hochschulabschluss erforderlich Outlier 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gut bezahlte Aufgaben zur Bewertung von KI-Modellen bieten einen flexiblen Einstieg in die freiberufliche Arbeit von zu Hause aus. Auf Outlier anwenden

Toptal hebt sich von anderen IT-Freelancer-Plattformen dadurch ab, dass es erstklassigen Digitalfachleuten ermöglicht, individuelle Stundensätze festzulegen und 100 % ihrer Einnahmen zu behalten. Im Rahmen eines strengen Auswahlverfahrens, das sich über mehrere Wochen erstreckt, werden weniger als 3 % der Bewerber zugelassen. Dies schafft eine exklusive Anlaufstelle für erfahrene Spezialisten, die hochbezahlte Freelancer-Aufträge im Bereich Datenanalyse suchen, die sie von zu Hause aus erledigen können.

Das Bestehen des mehrstufigen Auswahlverfahrens erfordert mehrere Wochen technischer Bewertungen und Überprüfungen des beruflichen Werdegangs, doch wer diese Schritte erfolgreich meistert, erhält direkten Zugang zu finanzstarken Unternehmenskunden. Die Plattform automatisiert die Rechnungsstellung für flexible Projektverträge, sodass Sie keine Energie damit verschwenden müssen, unbezahlte Rechnungen einzutreiben.

Eine gründliche Vorbereitung vor dem Einreichen Ihres Profils hilft Ihnen dabei, die mehrstufige technische Überprüfungsphase erfolgreich zu durchlaufen:

Erstellen Sie ein aussagekräftiges Portfolio, das echte visuelle Dashboards sowie dokumentierten SQL- oder Python-Code präsentiert

Bewerben Sie sich direkt für den spezialisierten Datenanalyse-Zweig statt für allgemeine technische Kategorien

Legen Sie wettbewerbsfähige Stundensätze fest – mit direkter strategischer Beratung durch das interne Vermittlungsteam

Sich zu bewerben, bevor ein umfassendes Projektportfolio aufgebaut wurde, ist nach wie vor der häufigste Fehler unter aufstrebenden Fachkräften. Der vorzeitige Versuch, sich dieser strengen Bewertung zu stellen, führt oft zu anfänglichen Ablehnungen, die Ihr wahres langfristiges Potenzial für diese hochkarätigen Freiberufler-Stellen im Homeoffice falsch darstellen.

Höchster Vergütungshöchstbetrag Toptal 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Keine Servicegebühren und eine automatisierte Kundenabrechnung machen dies zu einer lukrativen Plattform für freiberufliche Tätigkeiten von zu Hause aus. Bei Toptal bewerben

Ein Vergleich dieser 7 Methoden

Bei der Rangfolge dieser Optionen wird die Geschwindigkeit des sofortigen Verdienstes gegen das realistische Verdienstpotenzial abgewogen. Zugängliche Plattformen wie Rev.com rangieren vor sehr selektiven Anbietern wie Toptal, sodass Sie sofort Fuß fassen können. Diese strukturierte Priorisierung hilft Ihnen, schnell Ihren ersten zahlenden Kunden zu gewinnen und beschleunigt Ihren Einstieg in freiberufliche Tätigkeiten im Homeoffice.

Plattform Typische Vergütung Gebühr/Provision Startkosten Zeit bis zum ersten Kunden/zur ersten Auszahlung Wie passiv ist es? Upwork 15 bis 54+ $/Std. (durchschnittlich 39 $/Std.) 0 % bis 15 % (typischerweise ca. 10 %) Kostenlos Tage bis Wochen (Profil + Angebote) Aktiv – Sie bewerben sich auf jeden Auftrag Zeit usw. 17 bis 32 $/Std. Dem Freiberufler werden keine Angaben gemacht Kostenlos Vermittlung an Kunden während der Einarbeitungsphase Aktiv, aber die Kunden werden vorab zugeordnet Rev 0,40–1,10 $/Min. (Transkription/Untertitelung); bis zu 4,00 $+/Min. (Übersetzung) Keine Angaben Kostenlos Genehmigungsdauer: Tage bis Wochen, wöchentliche Auszahlung danach Aktiv – Bezahlung pro beanspruchter Datei 99designs Gebühr pro Projekt/Wettbewerb, keine Stundenabrechnung 5 % bis 15 % (1:1); ca. 30 % bis 40 % (Wettbewerbe) + 100 $ Einrichtungsgebühr Kostenlos Pro Wettbewerbszyklus (Tage) oder pro Kundenprojekt Aktiv – unbezahlte Arbeitszeit, wenn ein Wettbewerbsbeitrag ausscheidet ProBlogger 3 bis 10 Cent/Wort (50 $+/1.000 Wörter) Keine (kostenlos für Autoren) Kostenlos Je nach Bewerbung (Tage bis Wochen) Aktiv – Pitching und Verfassen einzelner Artikel Ausreißer Bis zu 15 $/Std. für Generalisten; 25 bis 50 $+/Std. für Spezialisten Keine Angaben Kostenlos Bewerbungsprüfung, anschließend wöchentliche Bezahlung Aktiv – Bezahlung erfolgt nur für abgeschlossene Aufgaben Toptal Selbst festgelegter Tarif, 100 % verbleiben beim Auftragnehmer 0 % (dem Kunden separat in Rechnung gestellt) Kostenlos Einige Wochen (mehrstufiges Auswahlverfahren) Aktiv – stundenweise Abrechnung nach Auftragsbeginn

Die Kombination von Kundenaufträgen mit anderen Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, sorgt für einen ausgewogenen Zeitplan, während Ihre Angebote auf diesen Plattformen noch geprüft werden. Die Kombination flexibler Nebentätigkeiten mit der aktiven Kundenakquise schützt Ihre wöchentlichen Einkommensziele vor vorübergehenden Verzögerungen bei Angeboten oder ruhigen Ausschreibungsphasen.

Apps für schnelles Geld, um die Lücken zwischen freiberuflichen Aufträgen zu füllen

Belohnungs-Apps können zwar keine festen freiberuflichen Jobs von zu Hause aus ersetzen, decken jedoch effektiv finanzielle Lücken ab, während Ihre ersten Kundenangebote noch geprüft werden. Plattformen mit einer niedrigen Mindestauszahlungsgrenze von 1 $ ermöglichen es Ihnen, nebenbei schnell zusätzliches Geld zu verdienen, vorausgesetzt, Sie sind mindestens 18 Jahre alt.

Cashback-Plattformen und Prämien-Apps bieten leicht zugängliche Möglichkeiten, zwischen Projekten schnelle Vergünstigungen zu erhalten. Wenn Ihre anfängliche Kundensuche ins Stocken gerät, zeigt ein Blick auf die besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, kostenlose Wege auf, neben Ihrer täglichen Suche nach freiberuflichen Heimjobs zusätzliches Geld zu verdienen.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 1 Kostenlos

Snakzy erfordert keine Einzahlung im Voraus und ermöglicht es Nutzern, sich ihr Guthaben auszahlen zu lassen, sobald sie 18 Jahre alt sind. Durch das Herunterladen von Snakzy können Sie durch alltägliches mobiles Gaming konkrete Belohnungen sammeln, die Ihnen sofortiges Einkommen verschaffen, während Ihre Client-Anwendungen verarbeitet werden.

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Was funktioniert nicht

Eine sorgfältige Prüfung schützt Sie, wenn Sie freiberufliche Jobs im Homeoffice prüfen. Verbraucherwarnungen der FTC weisen darauf hin, dass gefälschte Stellenanzeigen ein weit verbreitetes Betrugsmuster auf Jobbörsen für Remote-Arbeit darstellen und nicht nur vereinzelte Einzelfälle sind.

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Eine direkte Überprüfung sorgt dafür, dass Ihre Suche nach freiberuflichen Jobs im Homeoffice langfristig sicher und profitabel bleibt. Die Recherche zu Kundendomains und das Ablehnen von Vorauszahlungen garantieren, dass Sie Ihre Energie auf echte Chancen konzentrieren.

Abschließendes Fazit zu freiberuflichen Jobs im Homeoffice

Für die meisten Anfänger beginnt der schnellste realistische Weg zu bezahlten freiberuflichen Aufträgen, die von zu Hause aus erledigt werden können, in der ersten Woche bei Rev.com oder Upwork. Sobald Sie sich einen guten Ruf erarbeitet haben, können Sie zu Time Etc, ProBlogger, 99designs oder Outlier wechseln. Toptal bleibt ein ideales langfristiges Ziel, sobald Sie ein umfangreiches Portfolio aufgebaut haben.

Wenn Sie noch keinerlei Portfolio-Erfahrung haben, ist Rev.com die richtige Wahl, während ein administrativer Hintergrund gut zu Time Etc passt. Wenn Sie sich nebenbei mit geringem Aufwand etwas dazuverdienen möchten, während Sie Kunden akquirieren, können Sie sich kostenlos bei Snakzy anmelden – Auszahlungen erfolgen ab einem Mindestbetrag von 35 US-Dollar für Nutzer ab 18 Jahren. Die ersten Bewerbungen, die Sie diese Woche versenden, sorgen sofort für Schwung. Ein aktives Profil auf Upwork ist heute der wichtigste praktische Schritt auf dem Weg zu Ihren ersten freiberuflichen Aufträgen, die Sie von zu Hause aus erledigen können.

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Häufig gestellte Fragen