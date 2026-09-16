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Ein Leitfaden für Einsteiger in Nebenjobs: 8 Möglichkeiten für den Einstieg im Jahr 2026

Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs funktioniert am besten, wenn man mit dem beginnt, was man bereits hat. Für einen absoluten Anfänger sind 100 bis 400 Dollar im ersten Monat ein realistischeres Ziel als die hohen Einkommensversprechen, die man oft online sieht.

Die besten Nebenjobs für Anfänger basieren in der Regel auf einer Fähigkeit, einem Gegenstand oder einer Ausrüstung, auf die du bereits Zugriff hast. Wenn du lernst, wie man einen Nebenjob aufbaut, vergleiche zunächst die freie Zeit, das Geld und die Ausrüstung, die jede Option erfordert, bevor du dem höchsten Verdienstziel hinterherjagst.

Im Folgenden hilft dir ein Leitfaden für Anfänger bei Nebenjobs dabei, eine Option zu wählen, die zu deiner Situation passt. Anschließend werden acht realistische Optionen hinsichtlich Verdienst, Startkosten, Zeitaufwand und den Voraussetzungen für den Einstieg verglichen.

Sind Nebenjobs für jemanden, der bei Null anfängt, realistisch?

Die meisten Nebenjobs für Anfänger brauchen Zeit, um Fuß zu fassen. Die Einrichtung eines Profils, Genehmigungen und erste Bewertungen können dazu führen, dass die ersten ein bis drei Wochen langsamer verlaufen, als es der angegebene Stundensatz vermuten lässt. Selbst Nebenjobs, für die keine Erfahrung erforderlich ist, verlangen dennoch etwas Nützliches von dir – sei es Zuverlässigkeit, ein Transportmittel, ein Gegenstand, den du verkaufen kannst, oder eine Dienstleistung, die bereits gefragt ist.

Laut einer Umfrage von Bankrate aus dem Jahr 2025 liegt das durchschnittliche Einkommen eines Nebenjobbers bei 885 Dollar pro Monat. Der Median liegt mit 200 Dollar deutlich niedriger, da eine kleinere Gruppe von Spitzenverdienern den Durchschnitt nach oben zieht. Online-Verkäufe und freiberufliche Dienstleistungen sind laut derselben Umfrage die beiden häufigsten Kategorien.

Für einen absoluten Anfänger sind 100 bis 400 Dollar im ersten Monat der sinnvollere Planungsrahmen. Das Erreichen von 500 Dollar oder mehr wird realistischer, wenn man Bewertungen sammelt, Stammkunden gewinnt oder ein größeres Sortiment aufbaut. In einem Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenverdienste eignet sich der Durchschnittswert von 885 Dollar eher als langfristiger Kontext denn als Ausgangsgröße.

So wählst du deinen ersten Nebenjob aus

Um zu wissen, wie man einen Nebenjob startet, muss man zunächst die Optionen auf das eingrenzen, was man realistisch gesehen auch langfristig durchhalten kann. Die besten Nebenjobs für Anfänger sind in der Regel diejenigen, die man kostengünstig ausprobieren kann und die sich gut in den bestehenden Zeitplan einfügen lassen.

Verfügbare Zeit. Entscheiden Sie, ob Sie sich auf feste Arbeitszeiten festlegen können oder ob Sie eine Tätigkeit benötigen, die Sie je nach Ihrem Hauptzeitplan unterbrechen und wieder aufnehmen können.

Entscheiden Sie, ob Sie sich auf feste Arbeitszeiten festlegen können oder ob Sie eine Tätigkeit benötigen, die Sie je nach Ihrem Hauptzeitplan unterbrechen und wieder aufnehmen können. Vorhandene Fähigkeiten. Etwas zu verkaufen, das du bereits beherrschst, kann den Weg zu deinem ersten zahlenden Kunden verkürzen.

Etwas zu verkaufen, das du bereits beherrschst, kann den Weg zu deinem ersten zahlenden Kunden verkürzen. Startkosten. Halten Sie den ersten Versuch so kostengünstig, dass ein schwacher erster Monat Sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringt.

Halten Sie den ersten Versuch so kostengünstig, dass ein schwacher erster Monat Sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Echte Nachfrage. Prüfe, ob Menschen bereits für die Dienstleistung, das Produkt oder die Aufgabe bezahlen, bevor du Geld ausgibst, um loszulegen.

Dein erster Nebenjob muss nicht unbedingt zu einem dauerhaften Geschäft werden. Wenn du Nebenjobs ohne Vorkenntnisse vergleichst, prüfe, was die Arbeit tatsächlich erfordert, bevor du davon ausgehst, dass es keine Einstiegshürden gibt. Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs sollte dir helfen, die Auswahl einzugrenzen, eine Option einige Wochen lang zu testen und anhand der Ergebnisse zu entscheiden, ob sie mehr deiner Zeit verdient.

8 Nebenjobs für Anfänger zum Vergleich

Nutzen Sie die oben stehenden Filter, um diese acht Nebenjobs für Einsteiger miteinander zu vergleichen. Dieser Leitfaden für Einsteiger in die Welt der Nebenjobs befasst sich mit den typischen Vergütungen, den Startkosten, den Voraussetzungen für den Einstieg und den größten Nachteilen, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich festlegen.

1. Freiberufliche Tätigkeiten als Autor, Designer oder Verwaltungsmitarbeiter auf Upwork

Als Freiberufler auf Upwork verdient man realistisch gesehen 15 bis 30 US-Dollar pro Stunde, während man sich seine ersten Bewertungen aufbaut. Mit einem überzeugenderen Profil kann man sich der von der Plattform angegebenen Spanne von 29 bis 54 US-Dollar pro Stunde annähern. Die Startkosten bleiben gering, wenn man bereits einen Laptop besitzt und über einen zuverlässigen Internetzugang verfügt.

Der „Future Workforce Index 2025“ von Upwork ergab, dass etablierte, vollzeitbeschäftigte, qualifizierte Freiberufler ein Medianeinkommen von 85.000 US-Dollar pro Jahr angeben. Für alle, die einen Leitfaden für Nebenjobs für Anfänger nutzen, ist diese Zahl als langfristiger Anhaltspunkt nützlich und liegt weit über einem realistischen Ziel für die erste Woche.

So bekommen die meisten Anfänger ihren ersten Auftrag.

Gestalte dein Profil rund um eine bestimmte Fähigkeit .

. Bewerben Sie sich auf kleinere Aufträge, bei denen Sie deutlich zeigen können, warum Ihre Erfahrung den Anforderungen entspricht.

Halten Sie Ihre Preise zu Beginn wettbewerbsfähig, während Sie Bewertungen sammeln.

Passen Sie Ihren Preis an, sobald Ihr Profil durch überzeugende Referenzen untermauert ist.

Der Versuch, zu viele nicht miteinander verbundene Dienstleistungen anzubieten, kann ein neues Profil unspezifisch wirken lassen. Freiberufliche Tätigkeit bleibt eine der flexibleren Nebenbeschäftigungen für Anfänger, wenn Sie bereits über eine Fähigkeit verfügen, die Sie klar vermarkten können.

Wenn du Upwork mit anderen Optionen vergleichen möchtest, findest du in Enebas Leitfaden zu Freiberufler-Plattformen weitere Möglichkeiten, bezahlte Kundenaufträge zu finden.

Verwandeln Sie Ihre Fähigkeiten in Aufträge Upwork 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstelle ein kostenloses Freelancer-Profil und bewirb dich auf kleine Aufträge, die zu deinen vorhandenen Fähigkeiten passen. Bei Upwork anmelden

2. Weiterverkauf von Kleidung und Haushaltsartikeln auf Poshmark

Der Weiterverkauf von Artikeln, die Sie bereits besitzen, bringt auf Poshmark in der Regel 10 bis 50 Dollar pro Artikel nach Abzug der Gebühren ein, und der erste Verkauf kann schon innerhalb weniger Tage zustande kommen. Das Einstellen ist kostenlos, sodass Sie die Idee ausprobieren können, bevor Sie Geld für Lagerbestände ausgeben. Das macht den Weiterverkauf zu einem der unkomplizierteren Nebenjobs, für den Sie keine Erfahrung benötigen, wenn Sie mit Dingen beginnen, die Sie bereits besitzen.

Poshmark behält 20 Prozent des Verkaufserlöses bei Verkäufen im Wert von 15 Dollar oder mehr ein. Für günstigere Verkäufe fällt eine Pauschalgebühr von 2,95 Dollar an, die auch das vorfrankierte Versandetikett abdeckt.

Für dein erstes Inserat brauchst du nur ein paar grundlegende Dinge.

Fotografiere den Artikel bei natürlichem Licht vor einem einfarbigen Hintergrund.

Schau dir vor der Preisgestaltung kürzlich verkaufte Angebote für dasselbe oder ein ähnliches Produkt an.

Beschreibe den Zustand klar und deutlich.

Weisen Sie auf etwaige Mängel hin, bevor ein Käufer danach fragt.

Das Ziel zu Beginn ist es, herauszufinden, was sich tatsächlich verkauft. Legen Sie den Preis anhand abgeschlossener Verkäufe fest und warten Sie mit dem Kauf von zusätzlichem Lagerbestand, bis Ihre ersten Angebote zeigen, dass eine Nachfrage besteht. Genau diesen risikoarmen Test sollte ein Leitfaden für Nebenjobs für Anfänger Ihnen ermöglichen.

Verkaufen Sie, was Sie besitzen Poshmark 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stellen Sie Kleidung oder Haushaltsgegenstände ein, die Sie bereits besitzen, und probieren Sie den Wiederverkauf aus, bevor Sie Geld für Warenbestände ausgeben. Mit dem Verkauf beginnen

3. Lebensmittel- und Lebensmittellieferungen als Fahrer bei DoorDash

Der Verdienst als DoorDash-Lieferant liegt inklusive Trinkgeld bei etwa 16 bis 25 Dollar pro Stunde. Man benötigt ein Auto, ein Fahrrad oder einen Roller sowie ein Smartphone; daher eignet sich dieser Nebenjob am besten, wenn man die für die Lieferungen erforderliche Ausrüstung bereits besitzt.

Die Zulassung erfolgt in der Regel fünf bis zehn Werktage nach der Hintergrundüberprüfung. Der Grundlohn macht oft weniger als die Hälfte des Verdienstes bei einer typischen Auslieferung aus, sodass Trinkgelder einen großen Einfluss darauf haben, wie viel man in einer Schicht tatsächlich verdient. Ein Leitfaden für Nebenjobs für Anfänger muss den angegebenen Stundensatz von dem Geld unterscheiden, das ein neuer Fahrer realistisch gesehen tatsächlich behalten kann.

Die Ersteinrichtung ist unkompliziert.

Registrieren Sie sich und geben Sie die erforderlichen Fahrer- und Fahrzeugdaten an.

Schließen Sie die Hintergrundüberprüfung ab, bevor Sie Ihre Planung rund um das Liefer-Einkommen festlegen.

Konzentriere dich bei frühen Schichten auf Essenszeiten, in denen das Bestellvolumen höher ist.

Erfassen Sie Ihre tatsächlichen Ausgaben vom ersten Tag an.

Der Bruttoverdienst ist nur ein Teil des Gesamtbildes. Kraftstoff- und andere Fahrzeugkosten verringern Ihren Nettolohn, sodass der Betrag, der tatsächlich in Ihrer Tasche landet, deutlich unter dem angegebenen Stundensatz liegen kann.

Fahren Sie, wann es Ihnen passt DoorDash 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie freie Zeit hinter dem Steuer in Einnahmen aus Lieferaufträgen – mit Schichten, die Sie flexibel in Ihren Wochenablauf einplanen können. Werde ein Dasher

4. Haustierbetreuung und Gassi gehen auf Rover

Rover-Betreuer geben an, je nach angebotenen Dienstleistungen und Buchungen zwischen 300 und 5.000 Dollar im Monat zu verdienen. Der durchschnittliche Stundenlohn liegt bei 21,81 Dollar, wobei eine Übernachtung mehr einbringen kann als ein einfacher Spaziergang mit dem Hund.

Rover behält 20 Prozent jeder Buchung ein. Hundespaziergänger zahlen zudem eine einmalige Profilgebühr von 49 $ sowie die Kosten für eine Hintergrundüberprüfung. Ein Leitfaden für Nebenjobs für Anfänger muss diese Vorabkosten daher berücksichtigen, bevor die Tierbetreuung als kostengünstige Option betrachtet wird.

Die Registrierung umfasst einige praktische Schritte.

Wähle Dienstleistungen aus, die zu deinem Zeitplan passen.

Vervollständigen Sie Ihr Betreuerprofil.

Bestehen Sie die erforderliche Hintergrundüberprüfung.

Nutzen Sie frühe Buchungen, um Bewertungen zu sammeln.

Übernehmen Sie anspruchsvollere Einsätze, sobald Sie wissen, welche Arbeitsbelastung Sie bewältigen können.

Gute Bewertungen sind wertvoller als ein überfüllter Terminkalender. Erstellen Sie einen Zeitplan, den Sie zuverlässig einhalten können, bevor Sie weitere Buchungen anstreben.

Verdienen Sie Geld mit der Tierbetreuung Rover 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bieten Sie Hundespaziergänge oder Haustierbetreuung nach Ihrem eigenen Zeitplan an und bauen Sie mit zunehmender Anzahl an Bewertungen ein Geschäft mit wiederkehrenden Buchungen auf. Werden Sie Sitter

5. Online-Nachhilfe auf Wyzant

Nachhilfe auf Wyzant bringt durchschnittlich 34,60 $ pro Stunde ein, wobei Fächer mit höherer Nachfrage noch mehr einbringen. Nachhilfelehrer legen ihre Preise selbst fest, sodass du mit einem wettbewerbsfähigen Preis beginnen und diesen mit zunehmender Anzahl an Bewertungen anheben kannst.

Die Erstellung eines Profils ist kostenlos, und die ersten bezahlten Stunden können bereits innerhalb von ein bis zwei Wochen nach der Bewerbung stattfinden. Nachhilfe kann für Anfänger eine der lukrativeren Nebenbeschäftigungen sein, wenn du dich in einem Fach bereits gut auskennst – die Buchungen hängen jedoch nach wie vor von deinem Profil und der Nachfrage nach dem jeweiligen Fach ab.

Der Einstieg ist recht einfach.

Bewerben Sie sich als Nachhilfelehrer.

Geben Sie die Fächer an, die Sie sicher unterrichten können.

Lege einen Einstiegspreis fest, der deiner Erfahrung entspricht.

Reagiere schnell, wenn potenzielle Schüler dich kontaktieren.

Beschränken Sie die Themenliste auf das Wesentliche. Ein oder zwei Themen, mit denen Sie sich gut auskennen, lassen sich leichter vermitteln als eine lange Liste von Fachgebieten, in denen Sie weniger versiert sind.

Wenn Nachhilfeunterricht nicht das Richtige für dich ist, findest du in unserem Leitfaden zu Nebenjobs von zu Hause aus weitere Optionen, die sich gut in deinen bestehenden Zeitplan einfügen lassen.

Vermitteln Sie Ihr Wissen Wyzant 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Legen Sie Ihren eigenen Nachhilfesatz fest und verwandeln Sie ein Fach, in dem Sie sich gut auskennen, in bezahlte Einzelstunden. Mit dem Nachhilfeunterricht beginnen

6. Print-on-Demand-Fanartikel mit Printify

Mit Printify können Sie Designs auf T-Shirts, Tassen und anderen Produkten verkaufen, ohne im Voraus Lagerbestände kaufen zu müssen. Der kostenlose Tarif kostet 0 $ pro Monat, während die Produktionskosten für ein T-Shirt je nach Druckanbieter in der Regel zwischen 5 $ und 20 $ liegen.

Du benötigst weiterhin einen Online-Shop über eine Plattform wie Etsy oder Shopify, und diese Dienste erheben ihre eigenen Gebühren. Die Listung eines Produkts garantiert zudem keine Verkäufe. Print-on-Demand hält die Lagerhaltungsbarriere niedrig, aber ein Leitfaden für Nebenjobs für Anfänger muss dennoch die Shop-Gebühren und das Risiko berücksichtigen, dass sich ein Design möglicherweise nie verkauft.

Der Einstieg in ein Nebengeschäft mit Print-on-Demand beginnt mit einem Design und einem Produkt.

Erstellen Sie ein kostenloses Printify-Konto.

Verbinden Sie den Vertriebskanal, den Sie nutzen möchten.

Testen Sie zunächst ein Design auf einem Produkt, bevor Sie das Angebot erweitern.

Legen Sie den Preis so fest, dass er die Produktions- und Shop-Gebühren abdeckt.

Prüfen Sie, ob die verbleibende Marge den Aufwand rechtfertigt.

Testen Sie die Nachfrage, bevor Sie einen umfangreichen Katalog aufbauen. Zwanzig Angebote haben wenig Wert, wenn keines der Designs Käufer anzieht.

Bevor Sie den Shop erweitern, erklärt unsere Analyse zur Seriosität von Printify, wie die Plattform funktioniert und wo die Kosten anfallen.

Verkaufen ohne Lagerbestand Printify 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Testen Sie ein Design, ohne zunächst Lagerbestände anlegen zu müssen, und zahlen Sie die Produktionskosten erst, wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt. Mit dem Entwerfen beginnen

7. Vermieten Sie Ihr Auto auf Turo, wenn Sie es nicht nutzen

Laut den „Carculator“-Daten der Plattform verdienen Turo-Vermieter durchschnittlich 10.489 US-Dollar pro Jahr und Fahrzeug. Die tatsächlichen Einnahmen variieren je nach Fahrzeug und der Anzahl der Tage, an denen Sie es zur Verfügung stellen.

Diese Option ist nur dann sinnvoll, wenn Sie bereits ein geeignetes Auto besitzen, das Sie entbehren können. Der Kauf eines Fahrzeugs speziell zum Ausprobieren von Turo würde die Startkosten völlig verändern. Wartung, Versicherung und Reinigung schmälern den Nettoverdienst, weshalb sich ein Leitfaden für Nebenjobs für Anfänger hier auf das Nettoeinkommen konzentrieren sollte.

Die Einstellung des Autos beginnt mit den Grundlagen.

Fotografieren Sie das Fahrzeug deutlich.

Legen Sie die Termine fest, an denen es tatsächlich gemietet werden kann.

Nutzen Sie das Preisberechnungstool von Turo als Ausgangspunkt.

Sperren Sie Termine, an denen Sie das Auto selbst benötigen.

Jede Buchung verursacht echte Unterhaltskosten. Die Auszahlung muss den durch die Vermietung entstandenen Verschleiß und die Kosten rechtfertigen.

Setzen Sie Ihr Auto gewinnbringend ein Turo 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie Geld mit Ihrem eigenen Auto, indem Sie die Termine auswählen, an denen Sie es gerne zur Verfügung stellen möchten. Stellen Sie Ihr Auto ein

8. Jobs als virtueller Assistent und für Mikroaufgaben auf Fiverr

Aufträge als virtueller Assistent auf Fiverr beginnen bei etwa 5 bis 15 US-Dollar pro kleiner Aufgabe. Typische Angebote umfassen die Verwaltung des E-Mail-Posteingangs oder die Dateneingabe, wobei Fiverr 20 Prozent jedes Auftrags einbehält, einschließlich Trinkgeldern.

Fiverr eignet sich hier am besten für kleine, klar definierte Verwaltungsaufgaben. Unter den Nebenjobs ohne Erfahrungsvoraussetzungen haben einfache Dateneingaben oder Terminplanungsdienste oft eine niedrigere Einstiegshürde als umfassendere freiberufliche Projekte. Neue Anbieter stehen jedoch weiterhin im Wettbewerb mit Profilen, die bereits über eine lange Bewertungshistorie verfügen.

Wenn Fiverr für Sie der Einstieg in einen Nebenjob ist, sollten Sie Ihren ersten Auftrag eng gefasst gestalten.

Entwickeln Sie eine Dienstleistung rund um eine bestimmte Aufgabe.

Legen Sie einen Einstiegspreis fest, der Käufern einen Grund gibt, einen neuen Anbieter auszuprobieren.

Liefern Sie die Arbeit innerhalb des versprochenen Zeitrahmens.

Bauen Sie sich zunächst eine Bewertungshistorie auf, bevor Sie weitere Dienstleistungen hinzufügen.

Ein zu breites Angebot macht es den Käufern schwerer zu verstehen, was sie eigentlich kaufen. Verkaufen Sie zunächst eine Aufgabe erfolgreich und erweitern Sie Ihr Angebot erst, wenn dieser Service an Fahrt gewinnt.

Die Tipps von Eneba für Freiberufler können Ihnen dabei helfen, frühzeitig Preise festzulegen, sich zu positionieren und einen klareren Ansatz für Ihre Dienstleistung zu finden.

Beginnen Sie mit einer Aufgabe Fiverr 3.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Fassen Sie eine einfache Verwaltungsaufgabe in einem übersichtlichen Angebot zusammen und sammeln Sie Bewertungen, bevor Sie Ihr Angebot auf weitere Dienstleistungen ausweiten. Mit dem Verkauf beginnen

Nebenjobs im Überblick

Die folgende Tabelle vergleicht die Startkosten, die typischen Einnahmen und den Aufwand für alle acht Optionen. Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs lässt sich leichter umsetzen, wenn diese Vor- und Nachteile nebeneinander dargestellt werden – insbesondere, da diese Nebenjobs für Anfänger hinsichtlich Kosten und Arbeitsaufwand stark variieren.

Methode Anfangskosten Typische Einnahmen Aufwandsgrad Freiberufliche Tätigkeit (Upwork) 0 15 bis 30 $/Stunde Mittel, praxisorientiert Weiterverkauf (Poshmark) 0 10 bis 50 $ pro Artikel Gering bis mittel Lieferfahrer (DoorDash) Eigenes Fahrzeug 16 bis 25 $ pro Stunde Hoch, praxisorientiert Haustierbetreuung (Rover) 49 300 bis 5.000 $/Monat Mittel, praxisorientiert Nachhilfe (Wyzant) 0 Durchschnittlich 34,60 $/Stunde Mittel, praxisorientiert Print-on-Demand (Printify) 0 bis 20 $ pro Produkt Variiert je nach Design und Shop-Gebühren Mittel, aufwendige Einrichtung Autovermietung (Turo) Eigenes Auto Durchschnittlich 10.489 $ pro Jahr Mittel, buchungsabhängig Kleinaufträge (Fiverr) 0 5 bis 15 $ pro Aufgabe Mittel, praxisorientiert

Wie wir diese Nebenjobs für Anfänger ausgewählt haben

Jede Option musste einige grundlegende Kriterien erfüllen, bevor sie in diesen Leitfaden für Nebenjobs für Anfänger aufgenommen wurde. Damit diese Nebenjobs für Anfänger realistisch bleiben, musste jeder von ihnen einen klaren Weg zum Verdienst bieten und eine Einstiegshürde aufweisen, die ein Anfänger vernünftigerweise bewältigen kann.

Klares Verdienstpotenzial. Für jede Option muss eine veröffentlichte oder unabhängig ermittelte Vergütung vorliegen, die Anfängern einen realistischen Ausgangspunkt bietet.

Für jede Option muss eine veröffentlichte oder unabhängig ermittelte Vergütung vorliegen, die Anfängern einen realistischen Ausgangspunkt bietet. Überschaubare Startkosten. Die Methode muss kostenlos oder relativ günstig zu testen sein, es sei denn, sie basiert auf etwas, das man bereits besitzt.

Die Methode muss kostenlos oder relativ günstig zu testen sein, es sei denn, sie basiert auf etwas, das man bereits besitzt. Niedrige Einstiegshürde. Optionen, die spezielle Lizenzen oder erhebliche Vorabinvestitionen erfordern, sind weniger geeignet.

Optionen, die spezielle Lizenzen oder erhebliche Vorabinvestitionen erfordern, sind weniger geeignet. Ein praktischer erster Schritt. Jede Methode erfordert eine konkrete Maßnahme, die man ergreifen kann, bevor man mehr Zeit oder Geld investiert.

Turo ist die wichtigste Ausnahme hinsichtlich der Startkosten, da es nur dann Sinn macht, wenn man bereits ein geeignetes Fahrzeug besitzt. Print-on-Demand bleibt im Spiel, da man ein kleines Produktsortiment testen kann, bevor man sich festlegt.

Zusammen bieten diese Optionen einen Leitfaden für Anfänger im Bereich Nebenjobs mit einer breiteren Mischung aus freiberuflicher Tätigkeit, Verkauf, Dienstleistungen und vermögensbasiertem Einkommen, wobei die Einstiegshürde realistisch bleibt.

So startest du deinen ersten Nebenjob

Der praktische Teil eines Leitfadens für Einsteiger in Nebenjobs besteht darin, eine Idee in einen kleinen Test umzusetzen. In dieser Phase brauchst du noch keinen detaillierten Geschäftsplan. Dein erstes Ziel ist es, zu beweisen, dass jemand für die Arbeit bezahlen wird.

Entscheide dich zunächst für eine Methode. Wähle die Option, die am besten zu deinen aktuellen Fähigkeiten, deinem Zeitplan und deinem Startbudget passt.

Wähle die Option, die am besten zu deinen aktuellen Fähigkeiten, deinem Zeitplan und deinem Startbudget passt. Setzen Sie sich ein kleines erstes Ziel. Konzentrieren Sie sich darauf, Ihren ersten Kunden, Verkauf, Auftrag oder abgeschlossenen Auftrag zu bekommen, bevor Sie sich Gedanken über das monatliche Einkommen machen.

Konzentrieren Sie sich darauf, Ihren ersten Kunden, Verkauf, Auftrag oder abgeschlossenen Auftrag zu bekommen, bevor Sie sich Gedanken über das monatliche Einkommen machen. Halten Sie fest, was tatsächlich bei Ihnen bleibt. Notieren Sie Honorare und arbeitsbezogene Kosten, damit Sie das Nettoeinkommen mit den investierten Arbeitsstunden vergleichen können.

Notieren Sie Honorare und arbeitsbezogene Kosten, damit Sie das Nettoeinkommen mit den investierten Arbeitsstunden vergleichen können. Überprüfen Sie die Ergebnisse nach einigen Wochen. Machen Sie weiter, wenn Vergütung und Arbeitsaufwand sinnvoll sind. Passen Sie das Angebot an oder suchen Sie sich etwas anderes, wenn dies nicht der Fall ist.

Nimm keinen zweiten Nebenjob hinzu, nur weil die erste Woche schleppend verläuft. Die anfängliche Einrichtung und die ersten paar Kunden erfordern oft den größten Aufwand. Gib einer Option daher genügend Zeit, um nützliche Ergebnisse zu erzielen, bevor du deine Aufmerksamkeit aufteilt.

Können Belohnungs-Apps dein Nebeneinkünfte-Einkommen aufbessern?

Belohnungs-Apps können ein kleines Zusatzeinkommen bringen, nachdem Sie bereits einen Hauptnebenjob begonnen haben. Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs wäre irreführend, wenn er diese als Ersatz für freiberufliche Tätigkeiten, Nachhilfe, Weiterverkauf oder andere besser bezahlte Methoden darstellen würde.

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Bei KashKick müssen Nutzer über 18 Jahre alt sein und die Standortvoraussetzungen erfüllen, bevor sie sich ihr Guthaben auszahlen lassen können. Prüfen Sie Ihre Teilnahmeberechtigung, bevor Sie Zeit mit den Angeboten verbringen.

Für weitere leicht zugängliche Optionen jenseits von Prämien-Apps bietet Enebas Leitfaden zu den einfachsten Möglichkeiten, zusätzliches Geld zu verdienen, zusätzliche Ansätze.

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Finanzschritte, die jeder Anfänger im Nebenverdienst als Erstes unternehmen sollte

Um zu lernen, wie man einen Nebenjob aufbaut, ist es wichtig, die Finanzen von der ersten Zahlung an übersichtlich zu halten. Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs sollte diese Gewohnheit frühzeitig verankern, da sich unordentliche Buchführung immer schwerer korrigieren lässt, sobald sich weitere Zahlungen und Ausgaben anhäufen.

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit können zudem zu einer Steuerpflicht führen. Wenn Ihre Nettoeinkünfte den geltenden Schwellenwert erreichen, müssen Sie möglicherweise zusätzlich zur regulären Einkommensteuer auch Selbstständigensteuer zahlen. Es gibt einige Gewohnheiten, die in jedem Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs enthalten sein sollten, sobald Geld hereinkommt.

Erfassen Sie jede Zahlung und jede Ausgabe. Beginnen Sie bereits bei Ihrem ersten Auftrag, damit Sie die Unterlagen nicht erst Monate später neu aufbauen müssen.

Beginnen Sie bereits bei Ihrem ersten Auftrag, damit Sie die Unterlagen nicht erst Monate später neu aufbauen müssen. Legen Sie Geld für Steuern beiseite. Lassen Sie einen Teil jeder Zahlung unangetastet, damit die spätere Steuerrechnung nicht aus Ihrem normalen Taschengeld bestritten werden muss.

Lassen Sie einen Teil jeder Zahlung unangetastet, damit die spätere Steuerrechnung nicht aus Ihrem normalen Taschengeld bestritten werden muss. Machen Sie sich klar, was die Arbeit wirklich kostet. Benzin, Plattformgebühren, Material und ähnliche Ausgaben können darüber entscheiden, ob sich ein Nebenjob lohnt.

Benzin, Plattformgebühren, Material und ähnliche Ausgaben können darüber entscheiden, ob sich ein Nebenjob lohnt. Legen Sie ein wöchentliches Zeitlimit fest. Entscheiden Sie, wie viele Stunden der Nebenjob in Anspruch nehmen darf, bevor er den Rest Ihres Zeitplans verdrängt.

Überprüfen Sie die Zahlen nach dem ersten Monat. Was nach Abzug der Kosten übrig bleibt, gibt Ihnen ein klareres Bild als der Nennsatz.

Was nicht funktioniert

Bei der Suche nach Nebenjobs ohne Berufserfahrung können Angebote auftauchen, die den tatsächlichen Bedarf an Fähigkeiten, Geld oder Vorbereitungen übertreiben. Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs sollte dabei helfen, die Warnzeichen leicht zu erkennen, bevor sie Sie Zeit oder Geld kosten.

Unerwünschte Job-SMS. Seien Sie vorsichtig, wenn ein angeblicher Arbeitgeber Sie unerwartet kontaktiert und sofort nach persönlichen Daten fragt.

Seien Sie vorsichtig, wenn ein angeblicher Arbeitgeber Sie unerwartet kontaktiert und sofort nach persönlichen Daten fragt. „Pay-to-Play“-Jobs. Seriöse Arbeit sollte nicht davon abhängen, dass Sie ein teures Starter-Kit oder Schulungspaket kaufen müssen, bevor Sie Geld verdienen können.

Seriöse Arbeit sollte nicht davon abhängen, dass Sie ein teures Starter-Kit oder Schulungspaket kaufen müssen, bevor Sie Geld verdienen können. MLM-Anwerbungsversuche. Wenn der Großteil der Verdienstmöglichkeit davon abhängt, weitere Verkäufer zu werben, sollte das Verdienstmodell besonders kritisch geprüft werden.

Wenn der Großteil der Verdienstmöglichkeit davon abhängt, weitere Verkäufer zu werben, sollte das Verdienstmodell besonders kritisch geprüft werden. Garantierte Renditen aus Trading oder Kryptowährungen. Feste Gewinne und garantierte Renditen sind wichtige Warnsignale, wenn der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts steigen oder fallen kann.

Informieren Sie sich über das Unternehmen, bevor Sie sich verpflichten. Prüfen Sie, wie die Mitarbeiter tatsächlich bezahlt werden, und vermeiden Sie es, sensible Finanzdaten weiterzugeben, bevor Sie sich vergewissert haben, mit wem Sie es zu tun haben.

Abschließendes Fazit zum Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs

Unter den Nebenjobs für Anfänger ist die beste erste Option in der Regel die, die Sie mit dem geringsten finanziellen Risiko ausprobieren können. Upwork eignet sich gut, wenn Sie bereits über eine marktfähige Fähigkeit verfügen, während Poshmark Ihnen einen einfacheren Einstieg bietet, wenn Sie bereits Artikel besitzen, die sich verkaufen lassen.

Nachhilfe und Tierbetreuung können sich finanziell mehr lohnen, sobald sich Bewertungen ansammeln. DoorDash eignet sich für Menschen, die bereits über ein geeignetes Fahrzeug verfügen. Bei Printify und Turo ist eine sorgfältigere Kostenkontrolle erforderlich, da die angegebenen Verdienstzahlen keinen Aufschluss darüber geben, wie viel tatsächlich übrig bleibt.

Ein Leitfaden für Anfänger zum Thema Nebenjobs ist am nützlichsten, wenn er dir hilft, zunächst eine Option auszuwählen. Wenn du noch unentschlossen bist, wie du einen Nebenjob beginnen sollst, probiere eine Methode ein paar Wochen lang aus und behalte sowohl den finanziellen Aufwand als auch den Zeitaufwand im Blick, bevor du entscheidest, ob sie mehr Mühe wert ist.

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Häufig gestellte Fragen