9 echte Möglichkeiten, im Jahr 2026 kostenlos von zu Hause aus Geld zu verdienen

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Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, und der schnellste Weg ist ein kostenloses Profil auf einer Plattform, auf der Sie bereits über eine vermarktbare Fähigkeit verfügen, wie zum Beispiel Schreiben oder Nachhilfeunterricht. Die meisten davon zahlen anfangs nur bescheidene Beträge, und diejenigen, bei denen Sie von zu Hause aus ohne Startkapital Geld verdienen können, zahlen in der Regel auch am wenigsten, bis Sie sich einen guten Ruf aufgebaut haben.

„Kostenlos“ bedeutet lediglich, dass keine Anmeldegebühr anfällt, kein Starter-Kit erforderlich ist und keine Software gekauft werden muss, bevor du deinen ersten Kunden hast – das ist der Standard für die hier vorgestellten echten Möglichkeiten, online von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen. Bei jeder der unten aufgeführten Methoden wird angegeben, wie viel man verdient, was es tatsächlich kostet und wann das Geld auf dem Konto eingeht, sodass „kostenlos“ niemals vage bleiben muss. Das ist der Unterschied zwischen diesen neun Methoden und den kostenpflichtigen Angeboten, Abonnements und Produktangeboten, auf die sich andere Listen zum Geldverdienen stützen.

Bei zwei dieser Methoden erfolgt die Auszahlung noch am selben Tag, bei drei dauert es eine Woche, und bei einer dauert es fast einen Monat, bis die erste Zahlung gutgeschrieben wird. Lies dir die Angaben zur Auszahlung vor den Angaben zum Verdienst durch, denn die Wartezeit ist genauso wichtig wie der Betrag.

Kann man wirklich kostenlos von zu Hause aus Geld verdienen?

Ja, aber nur in bescheidenen Beträgen, es sei denn, du verfügst bereits über eine Fähigkeit, für die jemand bereit ist zu zahlen. Deshalb ist es zwar möglich, von zu Hause aus ohne Startkapital Geld zu verdienen, aber schwieriger, schnell zu skalieren. Eine kostenlose, auf Fähigkeiten basierende Methode, wie Schreiben oder Nachhilfe, kann innerhalb weniger Wochen 200 bis 800 Dollar pro Monat einbringen und zählt zu den seriösen Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Eine auf Aufgaben basierende kostenlose Methode, wie eine Prämien-App, bringt stattdessen einige Dutzend Dollar ein – eine der einfacheren echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, die man noch heute Abend ausprobieren kann.

Was „kostenlos“ hier tatsächlich bedeutet

Bei jeder dieser seriösen Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, entfallen die Anmeldegebühr, die Softwarelizenz und das Start-Inventar, weshalb sie zu den seriösen Möglichkeiten zählen, von zu Hause aus kostenlos online Geld zu verdienen, die eine Überlegung wert sind. Was bei einigen davon jedoch nicht kostenlos ist, ist die Provision der Plattform, die abgezogen wird, sobald man bezahlt wird – was bei seriösen Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, üblich ist. Wyzant behält 25 %, Rover 20 % und Fiverr 20 %. Dabei handelt es sich um eine Gebühr auf bereits erzielte Einnahmen und nicht um Startkosten, weshalb diese Angebote weiterhin auf dieser Liste stehen.

Die ehrliche Obergrenze

Die Selbstständigensteuer beträgt 15,3 %, aufgeteilt in 12,4 % Sozialversicherung und 2,9 % Medicare, und die US-Steuerbehörde (IRS) legt eine Mindestgrenze von 400 Dollar für die Steuererklärung fest. Lege fast ein Drittel von allem, was du auf diese Weise verdienst, beiseite, bevor du es als verfügbares Einkommen betrachtest. Die unten aufgeführten, auf Fähigkeiten basierenden Wege sind den auf Aufgaben basierenden mit großem Abstand überlegen. Bei einigen dieser echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, ist ein echtes Teilzeitziel realistisch – wähle also einen Weg, auf dem du wachsen kannst, und nicht einen, der nur einen Abend ausfüllt.

9 echte Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen

Die Rangliste basiert darauf, was ein Anfänger nach Abzug der Plattformgebühren tatsächlich behalten kann, wie schnell die erste Auszahlung erfolgt und wie viel Aufwand jede Methode erfordert. Diese Liste bevorzugt Optionen ohne Vorabkosten, mit klaren Vergütungssätzen und der Möglichkeit, mit zunehmender Erfahrung mehr zu verdienen.

Als freiberuflicher Autor verdient man im Vollzeitbereich im Median 76.910 Dollar pro Jahr bzw. 36,98 Dollar pro Stunde. Ein Anfänger, der abends arbeitet, erhält nur einen Teil davon und nicht den gesamten Medianwert, da es sich um einen Vollzeitwert handelt.

Contra erhebt 0 % Provision auf den Betrag, den ein Kunde an Sie zahlt. Bei einem Projekt im Wert von 500 $ bleiben Ihnen also 500 $ vor Abzug Ihrer eigenen Zahlungsabwicklungsgebühr. Das Konto selbst ist kostenlos, und Contra Pro für 199 $ pro Jahr ist optional und für das Verdienen von Geld niemals erforderlich. Damit ist Contra eine der wenigen Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos online Geld zu verdienen, ohne dass ein Abonnement erforderlich ist.

Bringen Sie drei Arbeitsproben zu einem Thema und einen Tarif mit, den Sie verlangen möchten. Die Zahlung erfolgt bei der Sofortoption innerhalb von etwa 30 Minuten auf eine US-Debitkarte oder über PayPal, bei der Standardoption innerhalb von vier Werktagen. Ein Fehler ist es, bei Massenaufträgen zu einem festgelegten niedrigen Preis mitzubieten, wodurch Ihr bester Kunde durch einen schlechteren ersetzt wird. Upwork und Fiverr betreiben stattdessen einen Auktionsmarkt, falls das Direktkundenmodell von Contra nicht zu Ihnen passt.

Keine Provision Contra 3.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird keine Provision erhoben, sodass Sie bei einem Projekt im Wert von 500 $ auch 500 $ erhalten. Beginnen Sie mit Contra

Die Tätigkeit als virtueller Assistent über BELAY Solutions wird je nach Erfahrung mit 20 bis 23 US-Dollar pro Stunde vergütet. Das liegt über dem Medianlohn von 48.310 US-Dollar für Sekretäre und Verwaltungsassistenten im Allgemeinen, da BELAY Sie als Freiberufler auf Führungsebene vermittelt und nicht als allgemeine Verwaltungskraft.

Die Bewerbung ist kostenlos. BELAY gibt auf seiner eigenen Website an, ausschließlich mit geprüften Spitzenkräften zusammenzuarbeiten, weshalb die meisten Bewerber abgelehnt werden. Damit ist dies eine der selektiveren Möglichkeiten, kostenlos von zu Hause aus Geld zu verdienen, wobei jedoch einige US-Bundesstaaten ausgeschlossen sind. Die Tätigkeiten werden als 1099-Aufträge ohne garantierte Arbeitsstunden abgewickelt.

Bewerben Sie sich auf die konkrete Stellenbezeichnung, die Ihrem stärksten Erfahrungsbereich entspricht, wie z. B. „Executive Assistant“ oder „Buchhaltung“, da BELAY keine allgemeinen „virtuellen Assistenten“ einstellt. Die Startkosten betragen null, abgesehen von einem Computer, den Sie bereits besitzen. Boldly und Time etc. stellen für ähnliche Positionen ein, falls Sie aufgrund der von BELAY ausgeschlossenen Bundesstaaten nicht in Frage kommen.

Vergütung auf Führungsebene BELAY 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bewerbung ist kostenlos; akzeptierte Auftragnehmer erhalten einen Stundenlohn von 20 bis 23 Dollar. Siehe offene Stellen

Bei Wyzant erhalten Sie 75 % des von Ihnen festgelegten Stundensatzes als Vergütung, sodass Sie bei einem Stundensatz von 60 $ netto 45 $ pro Stunde verdienen. Das Einstellen eines Angebots ist kostenlos, und Sie legen den Preis selbst fest. Deshalb liegt dieser Verdienst über dem Medianlohn von 23,23 $ pro Stunde, der für Nachhilfelehrer und Dozenten im Allgemeinen gilt.

Laut den Support-Seiten von Wyzant müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, in den Vereinigten Staaten wohnen und über eine gültige Sozialversicherungsnummer verfügen, um eine Auszahlung zu erhalten. Wyzant behält bei jeder Unterrichtsstunde eine Plattformgebühr von 25 % ein, und der Schüler zahlt eine separate Servicegebühr von 9 %, die Ihren Stundensatz in keiner Weise schmälert. Wenn du einen eigenen Schüler mitbringst, entfällt die Gebühr vollständig, da du bei vermittelten Unterrichtsstunden 100 % erhältst.

Legen Sie Ihren Tarif so fest, dass der Betrag, den Sie behalten möchten, durch 0,75 geteilt wird, anstatt sich am günstigsten Nachhilfelehrer auf der Seite zu orientieren. Die Zahlungen erfolgen am 1. und 15. des Monats per Überweisung. Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor.

Bewirb dich bei Wyzant und gib nur Fächer an, die du noch heute Abend unterrichten könntest.

Richte die Überweisung vor deiner ersten Unterrichtsstunde ein, sonst kann die Zahlung nicht freigegeben werden.

Reichen Sie jede Unterrichtsstunde innerhalb von 14 Tagen ein, sonst kann Wyzant die Zahlung nicht vornehmen.

Sie legen den Preis fest Wyzant 3.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Eintragung ist kostenlos, Sie behalten 75 % des von Ihnen selbst festgelegten Stundensatzes. Als Nachhilfelehrer bewerben

Bei der Tierbetreuung über Rover erhalten Sie den von Ihnen festgelegten Tarif, abzüglich einer Servicegebühr von 20 %, die bei jeder abgeschlossenen Buchung von Ihren Einnahmen abgezogen wird. Bei einer Übernachtung im Wert von 40 $ bleiben Ihnen 32 $, und diese Gebühr steigt auf 25 % bei RoverGO, dem Zusatzdienst, der Ihnen professionelle Fotos und eine bevorzugte Platzierung bietet.

Gemäß den Nutzungsbedingungen von Rover musst du mindestens 18 Jahre alt sein, um dich registrieren zu können. Die Anmeldung und das Einstellen von Angeboten sind kostenlos, allerdings verlangt Rover eine kostenpflichtige Hintergrundüberprüfung, bevor du eine Buchung annehmen kannst – das ist der einzige echte Kostenpunkt auf dieser Liste. Speziell in Kalifornien zahlen Tierhalter zusätzlich eine Buchungsgebühr von 11 %, die jedoch nicht von Ihrem Verdienst abgezogen wird.

Ein häufiger Fehler ist es, die Preise an den günstigsten Tierbetreuer in der Nähe anzupassen, anstatt sie an die eigene tatsächliche Verfügbarkeit auszurichten. Das macht dies zu einer der flexibleren und realistischeren Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos und nach eigenem Zeitplan Geld zu verdienen. Auch Wag und Care.com bieten Tierbetreuung an, mit unterschiedlichen Gebührenstrukturen, die es sich lohnt zu vergleichen, bevor man sich für eine Plattform entscheidet.

Kostenlos inserieren Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, und Sie behalten 80 % Ihres Honorars, nachdem Rover seine Gebühr von 20 % einbehalten hat. Werden Sie Sitter

Der Wiederverkauf auf eBay ist zunächst kostenlos, da US-Verkäufer ohne eigenen Shop 250 kostenlose Angebote pro Monat erhalten. In den meisten Kategorien fallen eine Abschlussgebühr von 13,6 % sowie eine Gebühr von 0,40 $ pro Bestellung an, sobald ein Artikel tatsächlich verkauft wird; bei einem Verkaufspreis von 40 $ bleiben also etwa 34,16 $ netto übrig.

Dies ist die schnellste dieser echten Möglichkeiten, heute Abend kostenlos von zu Hause aus Geld zu verdienen, und eine der seriösesten Methoden, von zu Hause aus Geld zu verdienen, da Sie Dinge verkaufen, die Sie bereits besitzen. Sie benötigen ein Bankkonto, eine Handykamera und einen Platz, um die noch nicht verkauften Artikel aufzubewahren – damit ist dies eine der einfachsten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, ohne im Voraus Geld investieren zu müssen. Das Geld wird ein bis zwei Tage nach Eingang der Zahlung des Käufers als verfügbar angezeigt.

Registriere dich bei eBay und verknüpfe ein Bankkonto, bevor du Artikel einstellst.

Fotografiere zehn Artikel aus deinem Besitz bei Tageslicht – ein Studio ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie zuerst die Kategoriegebühr; für Medien beträgt sie 15,3 %, für die meisten anderen Artikel 13,6 %.

Ein häufiger Fehler ist es, den Preis danach zu bemessen, was ein Artikel „wert“ ist, anstatt sich an abgeschlossenen Verkäufen zu orientieren. Filtern Sie daher vor dem Einstellen nach „verkauften Angeboten“. Das ist dieselbe Logik, die auch hinter dem Weiterverkauf digitaler Artikel steckt. Poshmark und Mercari eignen sich besser für Kleidung und haben ihre eigenen, separaten Gebührenstrukturen.

250 kostenlose Angebote eBay 2.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 250 kostenlose Angebote pro Monat, wobei eine Gebühr von 13,6 % erst dann anfällt, wenn ein Artikel verkauft wird. Verkäuferkonto erstellen

Laut der Rev-Seite für Freiberufler werden für die Transkription über Rev 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audio- oder Videominute gezahlt, für die Untertitelung 0,54 bis 1,10 US-Dollar. Das bezieht sich auf eine Audiominute, nicht auf eine Arbeitsminute, und ein Anfänger benötigt in der Regel drei bis vier Minuten, um eine Minute Sprachmaterial zu transkribieren.

Die Bewerbung kostet nichts außer einem Computer, einer zuverlässigen Internetverbindung und einem Eignungstest. Rev gibt derzeit an, dass es aufgrund des hohen Bewerbungsaufkommens eine Warteliste gibt; daher ist dies der einzige Punkt hier, bei dem der Zugang – und nicht die Bezahlung – der eigentliche Engpass ist. Die Bezahlung erfolgt wöchentlich über PayPal, sobald man angenommen wurde.

Beschränken Sie sich nicht nur auf allgemeine Transkriptionsaufträge, denn Rev bietet auch juristische Transkriptionen zu 0,55 bis 2,00 US-Dollar pro Minute für alle an, die über den erforderlichen Hintergrund verfügen, um den Eignungstest zu bestehen. Weitere Möglichkeiten, schnell an kleine Geldbeträge zu kommen, finden Sie in diesen Optionen, um schnell 200 US-Dollar zu verdienen. TranscribeMe und GoTranscript stellen nach einem ähnlichen Modell ein, wenn die Warteliste lang ist; dies ist eine der verlässlicheren Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, sobald man die Hürde genommen hat.

Wöchentliche Bezahlung Rev 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Bewerbung ist kostenlos, die Vergütung beträgt 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute und wird wöchentlich per PayPal ausgezahlt. Auf Rev anwenden

Die Arbeit als Bewerter über die AI Community von TELUS International wird bei klassischen Bewertungsaufgaben mit etwa 10 bis 18 Dollar pro Stunde vergütet, wobei neuere Spezialprojekte für manche Mitwirkende bis zu 20 bis 25 Dollar pro Stunde einbringen. Die Registrierung selbst ist kostenlos.

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um mitmachen zu können. Der gesamte Prozess von der Bewerbung bis zu Ihrem ersten bezahlten Auftrag dauert in der Regel zwei bis vier Wochen, da TELUS International die Bewerter überprüft und schult, bevor bezahlte Arbeit freigegeben wird. Die Arbeitsstunden sind ebenfalls begrenzt, in der Regel auf 20 bis 26 pro Woche, sodass es sich hierbei um eine Vergütung mit Obergrenze handelt und nicht um ein festes Gehalt.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie nicht vom ersten Tag an regelmäßige Arbeitszeiten erwarten sollten, da dies eine der langsameren Möglichkeiten ist, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen – es dauert eine Weile, bis es richtig in Gang kommt. Appen betreibt ein vergleichbares Bewerterprogramm mit einer größeren Bandbreite an Mikroaufgaben; wenn Sie sich also während der Wartezeit bei beiden bewerben, verkürzt sich die Wartezeit.

Die Registrierung ist kostenlos TELUS International 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Registrierung ist kostenlos, für Bewertungsaufgaben werden etwa 10 bis 18 Dollar pro Stunde gezahlt. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Treten Sie der KI-Community bei

Der Verkauf eines digitalen Downloads, wie einer Vorlage oder eines Planers, über Gumroad ist kostenlos, da die Plattform keinerlei Abonnementstufen anbietet. Gumroad behält bei einem Direktverkauf 10 % plus 0,50 $ ein, sodass bei einem Download im Wert von 12 $ vor Abzug der Kreditkartengebühren etwa 10,30 $ verbleiben.

Ein Download verursacht nach seiner Durchführung keine Stückkosten mehr, wodurch diese Methode unter den echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, die beste Marge bietet. Es ist zudem eine der wenigen echten Möglichkeiten, online von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, bei der Sie auch im Schlaf weiter Geld verdienen. Wenn du über den Gumroad-eigenen „Discover“-Marktplatz statt über deinen eigenen Link verkaufst, erhöht sich die Provision auf 30 %, da dieser Traffic Gumroad gehört und nicht dir.

Du benötigst eine Datei, die du selbst erstellt hast, eine Lizenz für alle darin enthaltenen Inhalte sowie klar formulierte Rückerstattungsbedingungen. Ein Fehler wäre es, nur ein Produkt einzustellen und dann abzuwarten; ein Paket mit fünf Produkten gibt dem Käufer fünf Gründe, „Ja“ zu sagen, statt nur einem. Payhip und Etsy erreichen eine ähnliche Käuferschaft bei unterschiedlichen Gebühren.

Kein Abonnement Gumroad 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenloses Konto, keine monatliche Gebühr, 10 % Provision plus 0,50 $ bei Direktverkäufen. Beginnen Sie auf Gumroad

Kleine, klar definierte Aufträge auf Fiverr, wie zum Beispiel eine Logo-Anpassung, ein kurzes Voice-Over oder eine schnelle Bearbeitung, werden zu 80 % des Auftragswerts nach Abzug der Fiverr-Verkäufergebühr vergütet. Ein 50-Dollar-Gig bringt netto 40 Dollar vor Auszahlungsgebühren ein, wobei das Geld innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss des Auftrags gutgeschrieben wird – schneller, sobald man den „Top Rated“-Status erreicht hat.

Die Eröffnung eines Shops ist kostenlos, und der Fehler, den Anfänger oft machen, besteht darin, „Design“ oder „Bearbeitung“ zu allgemein anzubieten, anstatt ein konkretes, preislich festgelegtes Ergebnis. Ein eng gefasster Gig mit einem klaren Preis verkauft sich schneller als ein weit gefasster mit einem vagen Angebot – eine der schnellsten und realistischen Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, die man kostenlos ausprobieren kann.

Ihr Auftraggeber zahlt zusätzlich zu Ihrem Preis eine separate Servicegebühr, sodass ein kleiner Auftrag den Auftraggeber mehr kostet, als Sie tatsächlich erhalten. Upwork und PeoplePerHour betreiben vergleichbare Marktplätze mit unterschiedlichen Gebührenstrukturen.

Legen Sie Ihren eigenen Preis fest Fiverr 2.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Eröffnung eines Shops ist kostenlos, und Sie behalten 80 % des Erlöses aus jedem abgeschlossenen Auftrag. Kostenlos verkaufen

Ein Vergleich dieser kostenlosen Methoden

Die größten Unterschiede liegen darin, wie viel Sie davon behalten, wie schnell Sie bezahlt werden und wie viel Arbeit jede dieser echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, tatsächlich erfordert.

Plattform Methode Was es einbringt Startkosten Auszahlungszeitpunkt Wie passiv Nachteile Freiberufliches Schreiben 0 % Provision; Median von 76.910 $ (BLS) Kostenlos Sofort bis 4 Tage Aktiv, pro Projekt BELAY Tätigkeit als virtueller Assistent 20 bis 23 Dollar pro Stunde Bewerbung kostenlos Nicht veröffentlicht Aktive, vertraglich vereinbarte Arbeitsstunden Wyzant Online-Nachhilfe 75 % Ihres eigenen Stundensatzes Kostenlose Anzeige Monatlich am 1. und 15. Aktiv, pro Unterrichtsstunde Rover Haustierbetreuung und Hundespaziergänge 80 % Ihres eigenen Tarifs Kostenlos; Gebühr für die Hintergrundüberprüfung Wird bei der Buchung festgelegt Aktiv, pro Buchung eBay Weiterverkauf eigener Artikel Ihr Preis abzüglich 13,6 % + 0,40 $ Kostenlos; 250 Angebote/Monat 1 bis 2 Tage nach dem Verkauf Aktiv, einstellen und versenden Rev Transkription und Untertitelung 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute Kostenlose Bewerbung Wöchentliche Auszahlung über PayPal Aktiv, pro Audiominute TELUS International Bewertung der Suchqualität 10 bis 18 Dollar pro Stunde Kostenlose Registrierung Nicht veröffentlicht Aktiv, begrenzte Arbeitsstunden Gumroad Verkauf digitaler Downloads 90 % abzüglich 0,50 $ pro Verkauf Kostenlos Wird durch die Auszahlungsbedingungen von Gumroad festgelegt Passiv nach der Datei Fiverr Freiberufliche Mikro-Gigs 80 % des Gig-Preises Kostenlose Shop-Eröffnung 7 bis 14 Tage nach der Bestellung Aktiv, pro Auftrag

Wie wir diese kostenlosen Methoden ausgewählt haben

Jede der hier vorgestellten Methoden musste kostenlos zugänglich sein und ihre Vergütung durch eine echte Quelle untermauern. Dadurch wurden alle Angebote ausgeschlossen, die eine Vorabgebühr verlangten oder Zahlen nannten, die niemand überprüfen konnte – übrig blieben somit nur seriöse Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Diese Kombination – und nicht die Höhe der Versprechen einer Plattform – war ausschlaggebend für die oben angegebene Reihenfolge.

Kostenlose Teilnahme. Keine Anmeldegebühr, kein Starter-Kit, kein obligatorischer Softwarekauf.

Keine Anmeldegebühr, kein Starter-Kit, kein obligatorischer Softwarekauf. Veröffentlichte Vergütungen oder Gebühren. Eine eigene Gebührenseite der Plattform oder eine offizielle Quelle für Vergütungen, kein Blog, der einen anderen Blog zitiert.

Eine eigene Gebührenseite der Plattform oder eine offizielle Quelle für Vergütungen, kein Blog, der einen anderen Blog zitiert. Eine echte Bewerbungs- oder Anmeldeseite. Jeder Link führt zu der Seite, auf der der Vorgang tatsächlich beginnt.

Jeder Link führt zu der Seite, auf der der Vorgang tatsächlich beginnt. Noch in Betrieb. Amazon Mechanical Turk, eine seit langem etablierte Option für Mikrotasks, wird am 30. September 2026 endgültig geschlossen und ist daher nicht in dieser Liste enthalten.

Amazon Mechanical Turk, eine seit langem etablierte Option für Mikrotasks, wird am 30. September 2026 endgültig geschlossen und ist daher nicht in dieser Liste enthalten. Rechtmäßig und altersgerecht. In den USA rechtmäßig, wobei etwaige Altersvoraussetzungen angegeben sind, sofern zutreffend.

Alles, was eine dieser Prüfungen nicht bestand, wurde weggelassen, einschließlich kostenpflichtiger „Automatisierungs“-Kits und Verzeichnisse, die für Informationen Gebühren erheben, die man kostenlos finden kann. Kombiniert zwei oder drei dieser oben genannten echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, und ein höheres monatliches Ziel ist kein unerreichbares Ziel mehr.

Können Belohnungs-Apps zusätzliches Geld einbringen?

Ja, aber nur ein bisschen. Belohnungs-Apps bringen monatlich zehn bis vierzig Dollar ein, sobald eine der oben genannten, lukrativeren Methoden bereits läuft. Sie gehören dennoch zu den echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, da die Anmeldung nichts kostet und man zunächst keine Kunden akquirieren muss.

Prüfen Sie vor dem Spielen den Mindestauszahlungsbetrag, denn dieser bestimmt, wie lange ein Guthaben unbezahlt bleibt. Ein niedrigerer Mindestbetrag bedeutet eine schnellere erste Auszahlung, niemals eine höhere, und wenn Sie dies mit einer App kombinieren, die für das Spielen bezahlt, haben Sie eine weitere echte Möglichkeit, von zu Hause aus kostenlos online Geld zu verdienen, ohne zusätzliche Kosten.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Wie passiv Snakzy Ab 35 $ Kostenlos Aktiv: Durch Spielsitzungen verdienen BigCash 1 $ Kostenlos Aktiv: kleine Aufgaben und Angebote Swagbucks Ab 3 $ Kostenlos Aktiv: Umfragen, Spiele und Angebote

Niedrigster Auszahlungsbetrag Bigcash 2.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, Auszahlungen sind bereits ab 1 $ möglich – für eine schnelle erste Auszahlung. Testen Sie BigCash kostenlos

Fügen Sie aus demselben Grund auch Snakzy hinzu. Die Anmeldung ist kostenlos, und durch das Spielen sammeln Sie ein kleines Guthaben an, während die oben genannte Methode mit größerem Aufwand ihren ersten Kunden findet.

Die Teilnahme ist kostenlos Snakzy 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Der Einstieg ist kostenlos, eine Auszahlung ist möglich, sobald das Guthaben 35 $ erreicht hat. Snakzy kostenlos herunterladen

Was nicht funktioniert

Jedes Angebot, bei dem Ihnen Gebühren berechnet werden, bevor Sie Geld erhalten, verkauft Ihnen nur den Betrug, nicht das Einkommen. Die folgenden Fallstricke beziehen sich speziell auf kostenlose Angebote für die Arbeit von zu Hause aus und sind keine allgemeine Zusammenstellung von Betrugsmaschen, sodass Sie sie von seriösen Möglichkeiten unterscheiden können, von zu Hause aus Geld zu verdienen.

Betrugsmaschen, bei denen zuerst Ihr Geld abgezogen wird

Diese verlangen Gebühren von Ihnen, noch bevor ein Kunde oder eine Plattform dies tut.

Kostenpflichtige „Montage“- oder „Verarbeitungs“-Sets. Angebote zum Kuvertieren oder zur Produktmontage, bei denen Sie zunächst Material kaufen müssen, bevor Sie beginnen können, sind ein seit langem bekanntes Betrugsmuster mit Vorauszahlungsforderung, vor dem die FTC bereits seit Jahrzehnten warnt.

Angebote zum Kuvertieren oder zur Produktmontage, bei denen Sie zunächst Material kaufen müssen, bevor Sie beginnen können, sind ein seit langem bekanntes Betrugsmuster mit Vorauszahlungsforderung, vor dem die FTC bereits seit Jahrzehnten warnt. Fertige Automatisierungspakete. Kostenpflichtige Pakete, die versprechen, einen Shop oder ein Listing-Geschäft für Sie zu betreiben, während Sie die Gewinnspanne einstreichen. Gemäß der „Business Opportunity Rule“ der FTC müssen alle Gewinnversprechen schriftlich belegt und in einem Informationsdokument offengelegt werden, bevor Sie eine Zahlung leisten.

Kostenpflichtige Pakete, die versprechen, einen Shop oder ein Listing-Geschäft für Sie zu betreiben, während Sie die Gewinnspanne einstreichen. Gemäß der „Business Opportunity Rule“ der FTC müssen alle Gewinnversprechen schriftlich belegt und in einem Informationsdokument offengelegt werden, bevor Sie eine Zahlung leisten. Kostenpflichtige Verzeichnisse mit „kostenlosen“ Stellenangeboten. Die Erhebung von Gebühren für eine Liste mit Remote-Jobs verkauft Ihnen eine Suche, die Sie selbst kostenlos durchführen können.

Die Erhebung von Gebühren für eine Liste mit Remote-Jobs verkauft Ihnen eine Suche, die Sie selbst kostenlos durchführen können. Mystery-Shopper-Schecks, die Sie einlösen und zurücküberweisen müssen. Bei einem echten Auftrag müssen Sie niemals einen Scheck einzahlen und einen Teil davon zuerst an eine andere Stelle überweisen.

Wenn Ihnen Gebühren berechnet werden, bevor ein Kunde dies tut, ist das immer ein eindeutiges Warnzeichen.

Kostenlose Methoden, die missbraucht werden

Dies sind echte, kostenlose Plattformen, die so genutzt werden, dass sie insgeheim mehr kosten, als sie sollten.

Das Überspringen der erforderlichen Hintergrundüberprüfung. Rover gibt eine Buchung erst frei, wenn diese abgeschlossen ist; planen Sie dies also ein, bevor Sie mit den Einnahmen rechnen.

Rover gibt eine Buchung erst frei, wenn diese abgeschlossen ist; planen Sie dies also ein, bevor Sie mit den Einnahmen rechnen. Die ausgeschlossenen Bundesstaaten oder Altersvorschriften einer Plattform ignorieren. BELAY akzeptiert keine Buchungen aus sechs bestimmten Bundesstaaten, und bei mehreren Gig-Plattformen müssen Babysitter und Nachhilfelehrer mindestens 18 Jahre alt sein.

BELAY akzeptiert keine Buchungen aus sechs bestimmten Bundesstaaten, und bei mehreren Gig-Plattformen müssen Babysitter und Nachhilfelehrer mindestens 18 Jahre alt sein. Verkauf über den eigenen Traffic des Marktplatzes statt über den eigenen. Der „Discover“-Marktplatz von Gumroad verdreifacht die Gebühr im Vergleich zu einem direkten Link.

Der „Discover“-Marktplatz von Gumroad verdreifacht die Gebühr im Vergleich zu einem direkten Link. Einen Minuten- oder Aufgabensatz als Stundensatz behandeln. Die Bezahlung für Transkriptionen erfolgt pro Audiominute, und ein Anfänger benötigt für jede Transkription mehrere Minuten.

Finde die Gebühren- und Auszahlungsbedingungen für jede Methode hier auf der jeweiligen Website in zwei Minuten heraus. Wenn du sie nicht findest, hast du deine Antwort.

Abschließendes Fazit zu echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen

Wenn Sie bereits gut schreiben können, ist freiberufliches Schreiben auf Contra die beste dieser seriösen Möglichkeiten, kostenlos von zu Hause aus Geld zu verdienen, da dort keinerlei Provisionen anfallen. Um noch heute Abend am schnellsten Geld zu verdienen, ohne etwas einrichten zu müssen, verkaufen Sie zehn Dinge, die Sie bereits besitzen, auf eBay weiter. Für eine regelmäßige, gut bezahlte Arbeit, für die keine Erfahrung erforderlich ist, ist die Transkription bei Rev ein seriöser Einstieg unter den legitimen Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen – mit 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audiominute, sobald die Warteliste abgearbeitet ist.

Starte noch heute Abend mit der kostenlosen Route, während eine umfassendere Methode entwickelt wird, denn eine auf Fähigkeiten basierende Route bringt mehr ein, als es jede Aufgaben-App jemals könnte. Kostenlose Anmeldung, keine Einzahlung: Hol dir Snakzy kostenlos für ein kleines Guthaben, während du diese echten Möglichkeiten, von zu Hause aus kostenlos Geld zu verdienen, in die Tat umsetzt.

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Häufig gestellte Fragen