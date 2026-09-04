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7 Möglichkeiten, mit Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen Geld zu verdienen: So funktioniert es & Wie viel Sie 2026 verdienen können

Software zur Budgetplanung für Kleinunternehmen kann tatsächlich zu Einnahmen führen, und der schnellste Einstieg sind Buchhaltungs- und Dateneingabe-Aufträge auf Fiverr, deren Einstellung nichts kostet und die innerhalb von etwa zwei bis drei Wochen nach dem ersten Auftrag ausgezahlt werden können. Das ist für jeden realistisch, der bereit ist, sich mit einer Plattform wie QuickBooks, Xero oder Wave vertraut zu machen. Allerdings ist es kein Weg, über Nacht reich zu werden, da die meisten der sieben unten aufgeführten Methoden wochenlange, kontinuierliche Arbeit für Kunden oder monatelangen Aufbau einer Zielgruppe erfordern, bevor sich daraus echtes Geld ergibt.

Das eigentliche Geld bei Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen liegt nicht in der Software selbst, sondern in den dahinterstehenden Buchhaltungs- und Budgetierungsfähigkeiten, die sich heute als freiberufliche Auftragsarbeit und im Laufe der Zeit als Shop für Vorlagen, als Kurs oder als Affiliate-Einkommensquelle auszahlen.

KURZFAZIT Der schnellste realistische Einstieg, um mit Budgetierungssoftware für Kleinunternehmen Geld zu verdienen, ist ein Auftrag für Buchhaltung und Dateneingabe auf Fiverr. Es kostet nichts, einen Auftrag auf Fiverr einzustellen, und ein erster Auftrag kann sich bereits nach zwei bis drei Wochen auszahlen.

Ist Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen tatsächlich eine realistische Einnahmequelle?

Ja, Kenntnisse im Bereich Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen zahlen sich realistisch gesehen aus, und das Spektrum ist breit genug, dass fast jeder einen Einstieg finden kann. Stundenweise Kundenarbeit wie Buchhaltung, VA-Aufgaben oder Coaching liegt am schnelleren Ende der Skala – von etwa 15 Dollar pro Stunde für Einsteiger in der Buchhaltung bis zu 150 bis 400 Dollar pro Stunde für etabliertes Finanzcoaching –, während sich langsamer aufbauende Optionen wie Etsy-Vorlagen, ein Kurs, Affiliate-Einnahmen oder ein Content-Kanal sogar noch höher steigen können, sobald sie erst einmal in Schwung gekommen sind.

Um es gleich vorweg ehrlich zu sagen: Die höchsten Zahlen, die man im Zusammenhang mit Kursen und Inhalten hört, sind die Ausnahme und nicht die Regel; die meisten Udemy-Dozenten verdienen weit weniger als die Top-Verkäufer der Plattform. Buchhaltung und Arbeit als virtueller Assistent (VA) zahlen sich in der Regel schon ab der ersten Woche aus, während es bei Vorlagenshops, Kursen, Affiliate-Einnahmen und Content-Kanälen länger dauert, bis sie an Fahrt gewinnen – doch sobald dies der Fall ist, können sie zu einem echten, dauerhaften Einkommen werden.

Dies ist kein Weg zu einem garantierten monatlichen Einkommen innerhalb weniger Tage, und es bedeutet, dass man sich tatsächlich mit einer Buchhaltungsplattform vertraut machen oder einen echten Kundenstamm aufbauen muss. Aber jede der unten aufgeführten Methoden wird für echte Arbeit vergütet, und genau deshalb sind Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen ein echter Weg, Geld zu verdienen – und nicht nur ein weiteres Versprechen einer Abkürzung.

7 konkrete Möglichkeiten, wie Sie mit Kenntnissen in Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen Geld verdienen können

1. Freiberufliche Buchhaltung für kleine Unternehmen

Freiberufliche Buchhaltung ist eine der direktesten Möglichkeiten, Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen in echtes Einkommen umzuwandeln. Die Honorare steigen mit der Erfahrung; Einsteiger verlangen in der Regel 20 bis 35 Dollar pro Stunde, während erfahrene oder spezialisierte Buchhalter 60 bis 100 Dollar oder mehr verlangen.

Die Buchhaltung für kleine Unternehmen erfreut sich einer stetigen Nachfrage, wodurch die Honorare mit wachsendem Kundenstamm weiter steigen – und diese Obergrenze steigt noch höher, sobald Sie sich einen Kundenstamm außerhalb der billigsten Freiberufler-Marktplätze aufbauen und Ihre Kunden von der Stundenabrechnung auf monatliche Pauschalhonorare umstellen. Es ist eine der besten Geschäftsideen für Kleinunternehmer, um eine vorhandene Fähigkeit schnell in Einkommen umzuwandeln.

Die Zertifizierung kostet nichts: Das „QuickBooks ProAdvisor“-Programm von Intuit dauert etwa 8 bis 20 Stunden und hat keine Anmelde- oder Verlängerungsgebühren – eine solide, kostenlose Möglichkeit, Ihre Kenntnisse im Bereich der Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen zu formalisieren. Es ist einer der einfachsten Wege, um Ihre Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen in eine Qualifikation umzuwandeln, der Kunden vertrauen.

Das Erreichen der höchsten „Gold“-Stufe des Programms für eine bessere Sichtbarkeit im Verzeichnis erfordert mehr Zeit und Aufwand, doch ein erster zahlender Kunde ergibt sich realistisch gesehen schon lange vorher durch direkte Kundenansprache und eine kluge Preisgestaltung.

Die Startkosten betragen 0 $ zusätzlich zu einem kostenlosen „QuickBooks Online Accountant“-Konto, und die eigentliche Voraussetzung ist lediglich, dass man sicher im Umgang mit QuickBooks oder einer vergleichbaren Plattform wie Xero ist. Freiberufliche Buchhaltung ist nach wie vor eine der klarsten Antworten auf die Frage, wie man derzeit mit Buchhaltungssoftware Geld verdienen kann.

Eines sollte man dabei beachten: Geben Sie Ihren Stundensatz so an, dass die Selbstständigensteuer und die Softwarekosten bereits eingerechnet sind, damit der Betrag, den Sie einem Kunden nennen, näher an dem liegt, was Sie tatsächlich netto verdienen.

Höchste Verdienstgrenze auf dieser Liste QuickBooks ProAdvisor Program 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verwandeln Sie Ihre Kenntnisse im Umgang mit Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen in ein Einkommen als freiberuflicher Buchhalter – von 15 $/Stunde auf Upwork bis zu über 100 $/Stunde auf dem breiteren Markt. Lassen Sie sich zertifizieren

2. Virtuelle Assistenz im Bereich Buchhaltung und Dateneingabe

Fiverr ist eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Ihren Kenntnissen im Bereich der Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmen Geld zu verdienen, da es keinerlei Hürden gibt, Ihren ersten Auftrag einzustellen. Aufträge zur Buchhaltungsbereinigung und Dateneingabe fangen klein an – denken Sie an 30 Dollar für eine einzelne Bereinigung –, aber komplette monatliche Buchhaltungspakete können zwischen 250 und 500 Dollar einbringen, sobald Sie einige zufriedene Kunden und Bewertungen vorweisen können.

Wenn du stattdessen lieber auf Stundenbasis arbeitest, werden umfassendere Tätigkeiten als virtueller Assistent noch besser vergütet, wobei buchhaltungsspezifische Aufgaben für virtuelle Assistenten in der Regel zwischen 35 und 75 Dollar pro Stunde liegen. Das Anbieten von Buchhaltung für kleine Unternehmen als Spezialgebiet als virtueller Assistent ist oft der schnellste Weg, sich auf einem überfüllten Gig-Marktplatz abzuheben.

Der Einstieg kostet Sie nichts außer Ihrer Zeit: Erstellen Sie ein Fiverr-Verkäuferprofil, zeigen Sie ein paar Musterrechnungen oder ein Musterhauptbuch, um zu beweisen, dass Sie wissen, was Sie tun, und schon können Sie Aufträge annehmen. Fiverr erhebt eine pauschale Provision von 20 % auf abgeschlossene Aufträge; berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Preisgestaltung. Die Zahlung erfolgt 14 Tage nach Abschluss eines Auftrags oder bereits nach 7 Tagen, sobald Sie den Status „Top Rated Seller“ erreicht haben.

Das bedeutet, dass der Erlös aus einem ersten Auftrag realistisch gesehen innerhalb von zwei bis drei Wochen nach der Veröffentlichung auf deinem Konto eingeht – was dies zu einem der schnellsten Wege macht, mit Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen auf dieser gesamten Liste Geld zu verdienen. Ein Tipp: Legen Sie den Preis anhand der voraussichtlichen Arbeitsstunden fest, nicht anhand der Aufgabe, da eine „schnelle Bereinigung“ unter Umständen viel mehr Arbeit bedeuten kann, als es zunächst klingt. Dies ist zweifellos eine der besten Nebenbeschäftigungen für alle, die innerhalb weniger Wochen Bargeld in der Hand haben möchten.

Der schnellste Weg, einen ersten Kunden zu gewinnen Fiverr 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bieten Sie für kleine Unternehmen die Bereinigung von Buchhaltungssoftware und die Dateneingabe ab 30 $ pro Auftrag an, wobei die Auszahlung bereits nach 14 Tagen erfolgt. Bei Fiverr anmelden

3. Verkauf von Vorlagen für Budget-Tabellen auf Etsy

Ein gut aufgebauter Shop für Budget-Tabellen ist eine der attraktivsten Möglichkeiten, mit Kenntnissen im Bereich Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen Geld zu verdienen, da er sich, sobald er einmal läuft, in echtes passives Einkommen verwandeln kann. Ein Etsy-Verkäufer hat Berichten zufolge in etwa zwei Jahren einen Umsatz von schätzungsweise 160.000 US-Dollar erzielt, indem er Vorlagen für Haushaltsplanung, Ausgaben und Planung zu Preisen von jeweils nur 1 bis 2,50 US-Dollar verkaufte – ein Beweis dafür, dass sich kleine, erschwingliche Angebote schnell summieren können, wenn man genug davon im Angebot hat, die für einen arbeiten. Vorlagen rund um die Buchhaltung für kleine Unternehmen haben in der Regel die breiteste Käuferbasis.

Der Reiz liegt hier in den geringen Gemeinkosten: Die Startkosten beschränken sich im Grunde auf die Zeit, die man benötigt, um übersichtliche, gut formatierte Tabellen in Google Sheets oder Excel zu erstellen, zuzüglich einiger Dollar an Einstellgebühren. Vorlagen wie diese gehören zu den einfachsten Tools im Bereich der Budgetierungssoftware für Kleinunternehmen, die sich gut bündeln und weiterverkaufen lassen.

Etsy behält einen bescheidenen Anteil in Form von Einstell-, Transaktions- und Zahlungsabwicklungsgebühren ein, aber das ist ein geringer Kompromiss für einen Shop, der weiterverkaufen kann, während du dich ganz anderen Dingen widmest.

Der Haken ist die Geduld: Ein brandneuer Shop ohne Bewertungen benötigt in der Regel Wochen bis Monate konsequenter Einstell- und Werbemaßnahmen, bevor die Verkäufe anziehen. Der eigentliche Schlüssel zum Erfolg liegt darin, einen kleinen Katalog aufzubauen, anstatt mit nur einer Vorlage zu starten, da Käufer, denen ein Design gefällt, in der Regel auch den Rest des Shops durchstöbern und so aus einem einzigen Verkauf mehrere werden.

Bestes Potenzial für passives Einkommen Etsy 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie Budgetvorlagen, die auf Kenntnissen im Bereich der Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen basieren; ein Verkäufer soll damit in zwei Jahren 160.000 Dollar verdient haben. Shop eröffnen

4. Budgetplanung und Cashflow-Coaching für kleine Unternehmen

Die Beratung von Kleinunternehmern bei der Budgetplanung und bei Entscheidungen zum Cashflow bietet den höchsten Stundensatz auf dieser gesamten Liste, wobei Finanzberater und Coaches in der Regel zwischen 150 und 400 Dollar pro Stunde berechnen. Das ist eine attraktive Option, wenn Sie sich bereits echte Glaubwürdigkeit erarbeitet haben – meist durch nachweisbare Erfahrung in der Buchhaltung oder eine anerkannte Qualifikation –, da Kunden ebenso sehr für Ihr Urteilsvermögen wie für Ihre Zeit bezahlen.

Das Beste daran ist, wie niedrig die Eintrittsbarriere ist: Für die Beratung speziell zu Budgetierung und Cashflow ist keine Lizenz erforderlich, sodass Sie informell über Empfehlungen oder eine Plattform wie Clarity.fm praktisch für 0 $ starten können. Eine formelle Qualifikation wie die Bezeichnung „Accredited Financial Counselor“ gibt es, falls du sie später anstreben möchtest, aber sie sollte eher als Mittel zum Aufbau von Glaubwürdigkeit im Laufe der Zeit betrachtet werden als als etwas, das du vom ersten Tag an benötigst. Coaches, die Budgetierungssoftware für Kleinunternehmer in- und auswendig kennen, bauen in der Regel schneller Vertrauen auf.

Ein erstes bezahltes Beratungsgespräch kann bereits innerhalb weniger Tage nach der Registrierung auf einer Plattform, die pro Sitzung abrechnet, stattfinden, auch wenn der Aufbau eines stabilen Kundenstamms realistisch gesehen Monate voller Weiterempfehlungen und Reputationsaufbau erfordert. Coaching ist der Beweis dafür, dass das Wissen, wie man mit Budgetierungssoftware Geld verdient, nicht allein auf praktische Buchhaltungsarbeit beschränkt ist.

Ein Punkt, den man im Auge behalten sollte: Halten Sie den Umfang Ihrer Sitzungen klar definiert, da ein Kunde leicht anfangen kann, praktische Hilfe bei der Buchhaltung statt Coaching zu erwarten, sobald das Gespräch in Gang kommt – was leicht dazu führen kann, dass sich das Coaching für Budgetierungssoftware für Kleinunternehmen still und leise in unbezahlte Mehrarbeit verwandelt.

Höchster Stundensatz auf dieser Liste Clarity.fm 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beraten Sie Kleinunternehmer in den Bereichen Budgetplanung und Cashflow und nutzen Sie dabei Ihr Fachwissen im Bereich der Budgetierungssoftware für Kleinunternehmen. Berechnen Sie dafür 150 bis 400 Dollar pro Stunde. Werden Sie Mitglied bei Clarity

5. Affiliate für Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen werden

FreshBooks bietet eine der großzügigsten Affiliate-Vergütungen auf dem Markt: bis zu 200 US-Dollar für jedes von Ihnen vermittelte kostenpflichtige Abonnement sowie eine geringere Vergütung für Anmeldungen zur kostenlosen Testphase. Dies ist eine wirklich attraktive Option, wenn Sie bereits eine Zielgruppe haben, die Inhalte zum Thema Finanzen für Kleinunternehmen liest oder ansieht, da das Verdienstpotenzial pro Vermittlung im Vergleich zu den meisten Affiliate-Programmen hoch ist.

Auch die Bedingungen sind erfreulich kundenfreundlich: Dank eines 120-tägigen Cookie-Fensters zählt ein Besucher, der auf Ihren Link klickt und sich erst Monate später anmeldet, immer noch, und die Mindestauszahlungsgrenze liegt bei nur 50 $. Die Startkosten für die Anmeldung betragen 0 $, doch realistisch gesehen sind es ein Blog, ein YouTube-Kanal oder eine Fangemeinde in den sozialen Medien mit Schwerpunkt auf den Finanzen kleiner Unternehmen, die tatsächlich die Klicks generieren – der Aufbau dieser Zielgruppe ist also die eigentliche Investition.

Nach der Freigabe erfolgen die Auszahlungen monatlich, sobald ein vermittelter Verkauf abgewickelt ist und dein Konto den Mindestbetrag erreicht hat – was schon durch eine einzige gut platzierte Rezension geschehen kann oder einige Monate dauern kann, wenn du bei Null anfängst. Die Affiliate-Einnahmen zeigen, dass man mit Budgetierungssoftware Geld verdienen kann, ohne die Buchhaltung selbst erledigen zu müssen.

Der beste Weg, dies zu erreichen, ist echte, praktische Erfahrung mit dem Produkt selbst; eine Rezension, die auf konkreten Details zur Einrichtung basiert, erzielt weitaus bessere Konversionsraten als eine vage Beschreibung, und es ist eine einfache, natürliche Möglichkeit, Einnahmen mit Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen rund um Inhalte zu generieren, die Sie ohnehin bereits erstellen. Inhalte, die sich mit der Buchhaltung für kleine Unternehmen befassen, ziehen in der Regel ein engagierteres Publikum mit höherer Konversionsrate an.

Der einfachste Weg, kostenlos loszulegen FreshBooks 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdienen Sie bis zu 200 US-Dollar pro Empfehlung, indem Sie Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen bei Ihrer eigenen Zielgruppe bewerben – die Teilnahme ist kostenlos. Jetzt bewerben

6. Einen Online-Kurs zum Thema Budgetierung für kleine Unternehmen erstellen

Einen Kurs zum Thema Budgetplanung für Kleinunternehmen anzubieten, ist eine der attraktivsten Ideen für einmalig erstellte Einnahmequellen auf dieser Liste, da Sie Ihre Lektionen nur einmal aufzeichnen und diese sich dann über Jahre hinweg verkaufen lassen, ohne dass pro Verkauf zusätzlicher Aufwand entsteht. Der Einstieg kostet nichts außer Ihrer Zeit: Bei Udemy können Sie Ihre Kurse kostenlos veröffentlichen, und alles, was Sie wirklich brauchen, sind fundierte Kenntnisse über die Budgetplanung für Kleinunternehmen sowie grundlegende Fähigkeiten in der Bildschirmaufzeichnung oder Videobearbeitung.

Realistisch betrachtet verdienen die meisten Dozenten jedoch nur bescheidene Beträge, daher lohnt es sich, dies eher als langfristiges Projekt denn als schnellen Verdienst zu betrachten. Die Kursanbieter, die gut abschneiden, sind in der Regel diejenigen, die dranbleiben: Diejenigen, die schon vor Jahren beigetreten sind und ihre Kurse konsequent auf dem neuesten Stand gehalten haben, verdienen deutlich mehr als Kursanbieter, die nur einmal etwas veröffentlicht und dann aufgehört haben – was viel darüber aussagt, was hier tatsächlich den Erfolg ausmacht.

Die Auszahlungen erfolgen etwa 30 Tage nach dem Monat, in dem ein Verkauf stattfindet, und es dauert Monate, bis sich die Suchplatzierungen und Bewertungen aufgebaut haben, die für stetige Umsätze sorgen. Das Vermitteln deines Fachwissens ist ein echter langfristiger Weg, um zu meistern, wie man mit Budgetierungssoftware Geld verdient.

Wenn du bereit bist, einen Kurs über Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen im Laufe der Zeit kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu bewerben, anstatt ihn als einmaliges Projekt zu betrachten, ist dies eine der besten Online-Nebenbeschäftigungen, um langfristige Autorität aufzubauen statt schnelles Geld zu verdienen.

Ideal zum Aufbau langfristiger Autorität Udemy 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Halten Sie einen Kurs über die Grundlagen von Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmen und Anleitungen zur Buchführung ab; die Veröffentlichung ist kostenlos. Mit dem Unterrichten beginnen

7. Eine Content-Website oder einen YouTube-Kanal zum Thema Budgetierungssoftware starten

Ein Blog oder YouTube-Kanal, der Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen bewertet, ist eine der skalierbarsten langfristigen Strategien auf dieser Liste, da Inhalte zum Thema persönliche Finanzen auf YouTube zu den höchsten Werbepreisen zählen und Ihre Inhalte noch lange nach der Veröffentlichung Einnahmen generieren. Die Startkosten betragen in beiden Fällen 0 $, und die eigentliche Voraussetzung ist lediglich origineller Inhalt sowie genügend Kontinuität, um eine Leserschaft aufzubauen, da Google AdSense bei der Prüfung mehr Wert auf Qualität als auf Umfang legt.

Die Zulassung ist unkompliziert: AdSense stellt keine Mindestanforderungen an die Besucherzahlen für die Bewerbung, und Auszahlungen erfolgen, sobald Ihre Einnahmen eine Schwelle von 100 $ überschreiten – etwa 30 Tage nach Abschluss eines abrechnungsfähigen Monats. Das Bewerten von Budgetierungssoftware für Kleinunternehmer ist eine Nische mit stetiger Suchnachfrage und hohen Anzeigenpreisen.

Der Nachteil ist, dass man Geduld braucht; ein brandneuer Kanal bringt monatelang so gut wie nichts ein, bevor sich Werbeeinnahmen bemerkbar machen – es handelt sich also eher um einen Langzeiterfolg als um einen schnellen Gewinn.

Sobald Sie eine Zielgruppe aufgebaut haben, ist es klüger, die Werbeeinnahmen mit Partnerprogrammen zu kombinieren – wie dem zuvor vorgestellten von FreshBooks –, anstatt sich allein auf Anzeigen zu verlassen. Führende Finanz-Content-Ersteller berichten, dass Werbeeinnahmen nach der Etablierung nur einen Bruchteil ihrer gesamten Kanaleinnahmen ausmachen. Daher ist es am besten, dies von Anfang an als Projekt mit mehreren Einnahmequellen zu betrachten, um Inhalte zur Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen zu etwas wirklich Wertvollem zu machen. Die Kombination mit KI-Tools für das Verfassen von Skripten und die Bearbeitung kann den gesamten Prozess beschleunigen.

Das skalierbarste langfristige Einkommen Google AdSense 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie einen Blog oder einen Kanal, auf dem Sie Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen bewerten, und erzielen Sie in der Finanznische einen Umsatz von 10 bis 26 US-Dollar pro 1.000 Impressionen (RPM). Jetzt bewerben

Vergleich aller 7 Budgetierungssoftwareprogramme für Kleinunternehmen

Sind Sie bereit, Nebentätigkeiten für Kleinunternehmer zu vergleichen, die über die reinen Fähigkeiten einer Budgetierungssoftware für Kleinunternehmen hinausgehen? Die Übersichtsseite „Die besten Nebentätigkeiten für Kleinunternehmer“ fasst weitere Optionen zusammen, die es wert sind, mit diesen sieben verglichen zu werden.

Die Startkosten und die Zeit bis zur ersten Auszahlung variieren stark bei diesen sieben Einkommensmöglichkeiten mit Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmen. Hier erfahren Sie, was Sie von jeder einzelnen erwarten können, bevor Sie sich fest auf eine davon festlegen. Zusammen gehören sie zu den besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, wenn Sie bereits über Buchhaltungskenntnisse verfügen, die Sie anbieten können.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Typische Einnahmen Selbstständige Buchhaltung (QuickBooks ProAdvisor) 0 Einige Wochen über direkte Kundenansprache (Leads über „Find-a-ProAdvisor“ erfordern den Gold-Status) Median von 15 $/Std. auf Upwork; 20 bis 100 $ oder mehr/Std. auf dem breiteren Markt Buchhaltung und Dateneingabe als virtueller Assistent (Fiverr) 0 14 Tage nach Auftragsabschluss, 7 Tage für „Top Rated Sellers“ 30 bis 500 $ pro Auftrag; 30 bis 75 $/Stunde auf dem breiteren Markt für virtuelle Assistenten Vorlagen für Budget-Tabellen (Etsy) 0,20 $ pro Angebot plus ca. 10 % Gebühren Einige Tage nach dem Verkauf, Wochen bis Monate, um Fuß zu fassen 1 bis 2,50 $ pro Vorlage; ein Shop soll Berichten zufolge in etwa zwei Jahren mit über 37.000 Verkäufen 160.000 $ erwirtschaftet haben [BESTÄTIGEN: Namen des Shops angeben] Coaching zu Budgetierung und Cashflow (Clarity.fm) 0 $ (AFC-Zertifizierung optional, 625 $ bis 2.025 $) Tage bis zum ersten Anruf, Monate bis zum Aufbau eines festen Kundenstamms 150 bis 400 $/Stunde Partnerprogramm für Budgetierungssoftware (FreshBooks) 0 Monatliche Auszahlung, sobald das Mindestguthaben von 50 $ erreicht ist Bis zu 200 $ pro bezahlter Anmeldung Online-Kurs zum Thema Budgetplanung (Udemy) 0 Etwa 30 Tage nach dem Verkauf; es dauert Monate, bis sich der Umsatz aufbaut Durchschnittlich 3.306 $/Jahr; die meisten Kursleiter verdienen weniger als 1.000 $/Jahr Content-Website oder YouTube-Kanal (Google AdSense) 0 Etwa 30 Tage nach Erreichen des Mindestbetrags von 100 $; 6 bis 12 Monate, um diesen zu erreichen 10 bis 26 $ RPM in der Finanznische

Können Belohnungs-Apps die Einnahmen aus Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen aufbessern?

Ja, Belohnungs-Apps wie Snakzy zahlen echtes, wenn auch geringes Geld ab einem Mindestbetrag von 35 $ aus, und das Ausprobieren kostet nichts. Sie funktionieren am besten in Kombination mit einer der sieben oben genannten Methoden, während sich die Einnahmen aus Buchhaltung oder Vorlagen noch aufbauen – nicht als Ersatz für eine dieser Methoden.

Hier erfahren Sie, wie viel jede App tatsächlich auszahlt und was die Teilnahme kostet, während sich die Einnahmen aus Ihrer Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen langsam steigern.

App Mindestauszahlung Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

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Was nicht funktioniert

Die Variante dieser Ideen zur Erzielung von Einnahmen mit Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen, die scheitert, ist fast immer diejenige, die ein garantiertes Einkommen oder eine Abkürzung um die eigentliche Buchhaltungsarbeit herum verspricht. Jede der oben genannten seriösen Methoden ist kostenlos oder nahezu kostenlos, und die Vergütung erfolgt für echte Kundenarbeit, echte Verkäufe oder den Aufbau einer echten Zielgruppe – nicht für die Anwerbung neuer Mitglieder.

Bezahlte „Zertifizierungs“-Kursangebote, die Geld für etwas verlangen, was Intuit kostenlos zur Verfügung stellt: Einige Kursanbieter von Drittanbietern verkaufen Vorbereitungskurse für die QuickBooks ProAdvisor-Prüfung für 200 bis 500 US-Dollar, während Intuits eigene Zertifizierungsschulung und -prüfung für die Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen keine Anmelde- oder Verlängerungsgebühren erheben.

Einige Kursanbieter von Drittanbietern verkaufen Vorbereitungskurse für die QuickBooks ProAdvisor-Prüfung für 200 bis 500 US-Dollar, während Intuits eigene Zertifizierungsschulung und -prüfung für die Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen keine Anmelde- oder Verlängerungsgebühren erheben. Rekrutierungsargumente für „Finanzcoaching“ im MLM-Stil: Die von der Federal Trade Commission (FTC) im Jahr 2024 durchgeführte Überprüfung von 70 Einkommensangaben im MLM-Bereich ergab, dass die meisten Teilnehmer 1.000 US-Dollar oder weniger pro Jahr verdienten, und ein „Coaching-Franchise“, das seine Mitglieder hauptsächlich für die Anwerbung anderer Coaches und nicht für zahlende Kunden bezahlt, folgt demselben Muster.

Die von der Federal Trade Commission (FTC) im Jahr 2024 durchgeführte Überprüfung von 70 Einkommensangaben im MLM-Bereich ergab, dass die meisten Teilnehmer 1.000 US-Dollar oder weniger pro Jahr verdienten, und ein „Coaching-Franchise“, das seine Mitglieder hauptsächlich für die Anwerbung anderer Coaches und nicht für zahlende Kunden bezahlt, folgt demselben Muster. Kursvermittler mit dem Versprechen „10.000 $ im Monat durch den Verkauf von Tabellenkalkulationen“: Die FTC warnt davor, dass ein Geschäftsangebot, das ein bestimmtes hohes Einkommen durch den Weiterverkauf allgemeiner Vorlagen verspricht, ohne dass der Verkäufer eine nachweisbare Verkaufshistorie vorweisen kann, ein klassisches Betrugsmerkmal für jeden ist, der Einnahmen aus Budgetierungssoftware für Kleinunternehmen verspricht – und kein schneller Weg zum Erfolg.

Die FTC warnt davor, dass ein Geschäftsangebot, das ein bestimmtes hohes Einkommen durch den Weiterverkauf allgemeiner Vorlagen verspricht, ohne dass der Verkäufer eine nachweisbare Verkaufshistorie vorweisen kann, ein klassisches Betrugsmerkmal für jeden ist, der Einnahmen aus Budgetierungssoftware für Kleinunternehmen verspricht – und kein schneller Weg zum Erfolg. Coaching, das sich still und leise in nicht lizenzierte Anlageberatung verwandelt: Budgetierungs- und Cashflow-Coaching erfordert keine Wertpapierlizenz, aber ein Coach, der beginnt, bestimmte Investitionen zu empfehlen, überschreitet damit eine Grenze, die die SEC gemäß einer Analyse des Finanzplanungsforschers Michael Kitces als Tätigkeit eines Anlageberaters behandeln kann, die einer Registrierung bedarf.

Abschließendes Urteil zur Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen

Der beste Ausgangspunkt, um mit Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmen Geld zu verdienen, hängt davon ab, was Sie bereits mitbringen: entweder vorhandene Buchhaltungskenntnisse, die Sie als Freiberufler, virtueller Assistent oder Coach anbieten können, oder die Geduld, sich im Laufe der Zeit ein Produkt oder eine Zielgruppe aufzubauen – etwa mithilfe von Etsy-Vorlagen, einem Kurs, Affiliate-Einnahmen oder einem Content-Kanal. Die meisten Leser sollten mit freiberuflicher Buchhaltung oder VA-Tätigkeiten beginnen, da die kostenlose Anmeldung bei Fiverr innerhalb weniger Wochen zu einem ersten Kunden führen kann.

Die Bandbreite ist hier wirklich spannend: 15 bis 100 Dollar oder mehr pro Stunde für Buchhaltung und virtuelle Assistenz, bis zu 150 bis 400 Dollar pro Stunde für etabliertes Coaching sowie Optionen, die sich langsamer aufbauen, wie Vorlagen und Affiliate-Einnahmen, die sich im Laufe der Zeit zu etwas Größerem summieren können. Eine Belohnungs-App wie Snakzy ist eine einfache Möglichkeit, nebenbei ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen, während sich eines dieser Projekte erst aufbaut.

Egal, für welchen Weg du dich entscheidest: Der schnellste Einstieg sind freiberufliche Buchhaltungs- und VA-Tätigkeiten, während die größeren langfristigen Gewinne in Vorlagen, Coaching, Kursen und Inhalten liegen, die auf Budgetierungssoftware für kleine Unternehmen aufbauen.

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Häufig gestellte Fragen