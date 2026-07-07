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War Thunder-Testbericht 2026: Lohnt es sich noch, das Spiel zu spielen?

Einen ehrlichen War Thunder Eine Rezension, die kein Blatt vor den Mund nimmt, ist selten, aber dieser gewaltige militärische Moloch verlangt genau das. Seit seiner Einführung im Jahr 2012 hat es sich zu einem der mechanisch komplexesten, am heftigsten diskutierten und am häufigsten gespielten Spiele entwickelt Fahrzeug-Kampfspiele auf der Welt.

EntwicklerGaijin Entertainment hat etwas wirklich Einzigartiges geschaffen: einen Titel, der als einer der authentischsten Militärfahrzeug-Simulatoren, die je entwickelt wurden, gilt jedoch als eines der Spiele mit der aggressivsten Monetarisierung im F2P-Bereich auf Dampf.

DiesWar Thunder Die Spielrezension blickt hinter die Kulissen und bewertet das aktuelle Ökosystem des Spiels im Jahr 2026: Testen von Land-, Luft- und Seekämpfen auf dem PC, PS5, undXbox Series X|S.

Seien wir mal ehrlich: Die meisten War Thunder Die Rezensionen sind entweder veraltet, beziehen sich ausschließlich auf die PC-Version oder bestehen aus vagen Zusammenfassungen wie „Es macht Spaß, ist aber ziemlich mühsam“. Diese Analyse ist anders. Ich werde eine spezielle Leistungsanalyse für Konsolenspieler bereitstellen sowie einen plattformspezifischen Abschnitt für Xbox Liebhaber und eine endgültige Antwort darauf, ob das Free-to-Play-Modell heutzutage tatsächlich überlebensfähig ist.

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War Thunder – Spielrezension: Überblick

Werfen wir einen Blick auf die schiere Größe dieses absoluten Giganten. Entwickelt von Gaijin Entertainment, War Thunder sind bereits im Jahr 2012 stark zurückgegangen und hat sich durch ständige Aktualisierungen weiterentwickelt seitdem.

Heute,Es ist eine umfassende Cross-Play-Plattform, die PC, PS4, PS5, Xbox One, undXbox Series X|S. Egal, für welche Plattform du dich entscheidest – du landest in einem riesigen, einheitlichen Matchmaking-Pool, in dem sich Lobbys sofort bilden, selbst um 3 Uhr morgens.

Was macht es zu einem faszinierenden Kandidaten für ein War Thunder Das Besondere an dieser Spielrezension ist ihre absurde, fast schon anstrengende Auswahl an Charakteren. Wir sprechen hier von über 2.500 historisch detailgetreuen Fahrzeugen die von Doppeldeckern aus der Zwischenkriegszeit bis hin zu modernster Militärtechnik aus dem Jahr 2026 reicht.

Es stehen euch zehn umfangreiche Technologiebaume zur Verfügung, darunter die USA, Deutschland und die UdSSR, aufgeteilt in Land-, Luft- und Seestreitkräfte. Jeder Zweig spielt sich wie ein völlig anderes Spiele, undAusländer stellt das Meta regelmäßig auf den Kopf, indem es beispielsweise Rang-IX-Mehrzweckjäger der 5. Generation ins Spiel bringt.

Mit 95 Millionen registrierten Konten und Dampf Zahlen, die gelegentlich die Marke von 125.000 gleichzeitigen Nutzern überschreiten, Es ist nach wie vor mit Abstand die meistgespielte kostenlose Militär-Sandbox-Spielwelt der Welt..

Ist „War Thunder“ gut? Kurzfazit

Ist „War Thunder“ gut? Ich würde sagen: Ja, das ist es auf jeden Fall, ein solides Einkommen erzielen War Thunder Bewertung: 7,4/10 von mir. Derzeit zählt dieses Spiel zu den mechanisch komplexesten und am dichtesten besetzten Fahrzeugkampfspielen, die es gibt, und Das Herunterladen kostet dich keinen Cent.

Der eigentliche Haken ist, dass Eine steile Lernkurve gepaart mit einem aggressiven Free-to-Play-Grind, der langfristige Geduld reichlich belohnt gegen impulsive Ausgaben. Wenn du wissen möchtest, wie du das Kaufchaos überstehst, ohne dein Portemonnaie zu strapazieren, findest du alles, was du wissen musst, gleich hier unten.

Grafik und Sound in War Thunder: Wie gut sieht es aus?

Optisch gesehen ist jedes moderne War Thunder In dieser Rezension muss man anerkennen, wie gut sich das Spiel dank Ausländer„wird regelmäßig aktualisiert“ TageMotor.Wenn man die Einstellungen auf dem PC auf das Maximum hochdreht, werden außergewöhnlich detaillierte Fahrzeugdarstellungen sichtbar – von einzelnen Nieten bis hin zu realistischen Verwitterungsspuren und originalgetreuen Tarnmustern.

Die landschaftliche Vielfalt ist ebenso beeindruckend, das Sie von eisigen arktischen Tundren und dichten Dschungeln bis hin zu vom Krieg zerrütteten europäischen Städten führt – bei dynamischen Wetterbedingungen und wechselnder Tageslichtstimmung.

Ein Tipp Wenn ihr auf einer Konsole spielt, probiert gleich mal die Lautstärkeregler aus. Ich empfehle dir dringend, deine eigene Motorlautstärke auf etwa 30 % zu senken, während du die „Motorlautstärke anderer Spieler“ auf Maximum belässt: Das fühlt sich an wie ein echter Cheat-Code, um feindliche Panzer zu hören, die dich von der Seite angreifen, noch bevor du sie siehst.

Auch Konsolenspieler kommen nicht zu kurz; sowohl die PS5 and Xbox Series X eine wunderbar flüssige 4K-Auflösung bei 60 fps liefern, mit einer Texturqualität, die frühere Konsolengenerationen alt aussehen lässt.

Durch die Soundgestaltung gelingt es dem Spiel, das Chaos auf dem Schlachtfeld wirklich einzufangen. Man hört einen unverwechselbaren Motorensound für jedes Fahrzeug; ein Tiger I klingt ganz anders als ein M4 Sherman. Explosionen, übereinanderliegende Kanonenschüsse und dröhnende Flugzeugmotoren sorgen für ein unglaubliches Richtungsgefühl, von dem jeder profitiert, der ein gutes Headset verwendet.

Auch außerhalb der Kämpfe verdient der Soundtrack ein Lob. War ThunderDie Orchesterpartitur von … vereint Militärmärsche, filmische Streichermusik und länderspezifische Themen die die Atmosphäre unterstreichen, ohne dabei abzulenken. Die Musik passt sich gut an die verschiedenen Menüs und Kämpfe an und trägt dazu bei, ein Gefühl für die Größe und die historische Bedeutung zu vermitteln, während die Kampfgeräusche weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Zu Land, in der Luft und auf See: Drei völlig unterschiedliche Spiele in einem

Ich glaube,War Thunder hätte in drei separate Spiele aufgeteilt werden können. Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte und Seestreitkräfte verfügen jeweils über eigene Forschungsbäume, Kampfwerte, Fortschrittsstufen und Lernkurven. Der Wechsel von Panzern zu Flugzeugen oder von Luftkämpfen zu Schlachtschiffen verändert die Herangehensweise an ein Match grundlegend.

Deshalb gibt es auch keine einzige „beste“ Spielweise. Ganz gleich, ob Sie rasante Luftkämpfe, methodische Panzerschlachten oder gemächlichere Seeschlachten bevorzugen, Jeder Zweig bietet ein einzigartiges Erlebnis mit seinen eigenen Stärken, Schwächen und einer treuen Spielergemeinschaft..

Wenn Sie bereits andere Titel gespielt haben, werden Sie feststellen, dass dieses Spiel dank dieser Konfiguration selbst gegenüber den Die besten Kriegsspiele oder traditionelle Spielereihen rund um Fahrzeugkämpfe.

Bodentruppen: Der beste Einstieg

Bei „Ground Forces“ fangen die meisten Spieler an, und jeder ehrlicheWar Thunder Die Rezension muss Ihnen sagen, Das ist dein bester Startpunkt.. Jeder Schuss unterliegt den Gesetzen der Physik, daher entscheiden Geschosstyp, Aufprallwinkel und Panzerungsdicke darüber, ob das Geschoss eindringt oder harmlos abprallt.

Die Palette reicht von leichten Panzern aus dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu modernen Kampfpanzern mit Wärmebildoptik und aktiven Schutzsystemen. Die Vielfalt ist fantastisch, aber die Kämpfe auf hohem Niveau sind sehr anspruchsvoll; Ein Treffer reicht oft schon aus, um dich zu töten, und das Wiedererscheinen kostet Spawn-Punkte. Wenn du verschiedene Optionen abwägst, dann War Thunder vs World of Tanks Die Übersicht verdeutlicht, wie sich diese anspruchsvollen Panzermethoden im Vergleich zueinander verhalten.

Luftstreitkräfte: Wo alles begann

Hundekämpfe sind historisch gesehen der stärkste Teil von War Thunder. Der „Arcade“-Modus ist schnell und leicht zugänglich, während der „Realistic“-Modus ein sorgfältiges Energiemanagement, die Berechnung des Vorlaufs und ein Verständnis für den Flugbereich des Flugzeugs erfordert.

Im Simulator-Modus wird das HUD ausgeblendet, sodass eine Cockpit-Ansicht und ein Joystick erforderlich sind. Wenn man den Dreh erst einmal raus hat, kann er problemlos mit den Die besten kostenlosen Kriegsspiele, bietet den authentischsten Luftkampf, den es gibt. Der Nachteil macht sich in der obersten Spielklasse bemerkbar, wo ständiger Raketenbeschuss und häufige Aufstiege dazu führen, dass das Matchmaking eher frustrierend als taktisch anmutet, wenn man dem Gegner unterlegen ist.

Seestreitkräfte: Das verborgene Juwel

Die Seestreitkräfte stehen selten im Rampenlicht, wenn es um War Thunder Spielrezension, aber sie sind Perfekt, wenn Sie ein gemächlicheres, strategisches Spieltempo mögen. In den Gefechten treten Küstenschiffe, Zerstörer, Kreuzer und riesige Schlachtschiffe gegeneinander an, wobei die Positionierung Vorrang vor schnellen Reflexen hat.

Ein großer Pluspunkt ist der geringere Spielerdichte; die Wartezeiten sind kurz und die Lobbys wirken weitaus entspannter als bei „Ground Forces“. Der Nachteil ist ein kürzerer, weniger ausgearbeiteter Forschungsbaum für die Marine, wodurch einige Nationen über unvollständige Ausrüstungsreihen verfügen. Dieser Zweig wird oft übersehen, ist aber zweifellos der am meisten unterschätzte.

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Spielmodi: Arcade, Realistisch oder Simulator – Mit welchem Modus solltest du beginnen?

Eine meiner größten Herausforderungen am Anfang war es, herauszufinden, wo ich mich anstellen sollte. War Thunder unterteilt seine Spiele in drei völlig unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Im Gegensatz zu anderen Kampfspielen, bei denen lediglich die Lebenspunkte der Gegner angepasst werden, verändert der Wechsel des Spielmodus hier grundlegend das Fahrverhalten deiner Fahrzeuge, das Physikverhalten und die taktischen Hilfen, die auf deinem HUD angezeigt werden.

Das verändert den Charakter des Spiels grundlegend. Wenn du herausfinden möchtest, inwiefern „War Thunder“ zu deinem Spielstil passt, Die Wahl des richtigen Ausgangspunkts ist entscheidend, um sofortige Frustration zu vermeiden.im Hangar.

Arcade-Kämpfe

Arcade ist der absolut beste Einstieg für absolute Neulinge. Ganz gleich, ob Sie sich ein War Thunder PS5-Testbericht oder ein War Thunder Xbox Ein Testbericht, um zu sehen, wie sich Konsolenportierungen spielen lassen – dieser Modus bietet das benutzerfreundlichste Spielerlebnis auf jedem Controller.

Deine Panzer und Flugzeuge erhalten Leistungssteigerungen, ein äußerst fehlerverzeihendes Handling, schnelleren Besatzungswechsel und eine farbcodierte Durchschlagskraftanzeige, die genau anzeigt, wohin du zielen musst. Während deine Forschungsschwerpunkt Die Prämien sind geringer, Die unglaublich einfühlsame Lernumgebung macht es zum perfekten Spielplatz in den ersten 10 bis 20 Stunden.

Realistische Schlachten

Hier kommt die halbwegs realistische Fahrzeugphysik erst richtig zum Tragen. Verabschiede dich von Zielmarkierungen und Gegnernamen; es erfordert dieselbe Geduld, die man auch in der Die besten taktischen Shooter-Spiele.

Um Panzer zu zerstören, sind manuelle Entfernungsmessung, präzise Flankenwinkel und fundierte Kenntnisse ihrer Schwachstellen erforderlich. Gleichzeitig verlieren Flugzeuge bei Kurvenflügen realistisch Energie, und zu starkes Ziehen am Steuerknüppel kann dazu führen, dass dein Pilot aufgrund der starken G-Kräfte das Bewusstsein vollständig verliert.

Die Lernkurve steigt zwar steil an, aber dafür erhältst du deutlich bessere Belohnungen beim Matchmaking und kommst im Spiel schneller voran. Damit ist dies der Modus, auf den man sich unbedingt konzentrieren solltein einemWar Thunder Schau es dir noch einmal an, sobald du die Grundlagen beherrschst.

Simulator-Kämpfe

Der Simulator-Modus ist eine ganz andere Sache: Hier wird das HUD vollständig ausgeblendet und das Flugzeug auf eine starre Perspektive beschränkt, die ausschließlich das Cockpit zeigt. Es ist zweifellos das Erlebnis mit dem größten Eintauchen in die Welt des Spiels in diesem ganzenWar ThunderRezension, ist aber auch am schwersten zugänglich.

Hier praktisch einen Luftkampf zu versuchen erfordert einen speziellen Joystick oder eine vollständige HOTAS-Peripherieausstattung um überhaupt mit den Veteranen mithalten zu können. Interessanterweise bietet es keine nennenswerten Bonusbelohnungen gegenüber Realistisch Modus trotz des extrem hohen Schwierigkeitsgrades.

Es wurde ausschließlich für eingefleischte Simulationsfans mit spezieller Hardware entwickelt., nicht für jemanden, der die klassische taktische Steuerung sucht, wie man sie im am bestenTotal WarSpiele.

Meine Empfehlung: Starten Sie exklusiv in Arcade-Kämpfe um zu erfahren, wie die modularen Fahrzeugschadensmodelle funktionieren. Sobald Sie sich sicher fühlen, machen Sie den Sprung zu Realistische Schlachts. Mit diesem Übergang beginnt das eigentliche Spiel, und Dort verbringt die überwiegende Mehrheit der aktiven Spieler ihre Zeit.

Die Lernkurve bei War Thunder: Wie schwer ist der Einstieg?

Ich will ganz ehrlich sein: War Thunder hat eine der steilsten Lernkurven im Free-to-Play-Bereich. Die schiere Menge an Inhalten ist für einen Neuling unglaublich überwältigend. Ich spreche hier von 10 Nationen, über 2.500 historisch nachgebildeten Fahrzeugen, drei völlig getrennten Kampfzweigen und riesigen individuellen Forschungsbäumen.

Das ist eine ganze Menge auf einmal, und die rudimentären Tutorials im Spiel behandeln nur die allergrundlegendsten Grundlagen. wie das Bewegen und Schießen, wobei komplexe Spielmechaniken völlig unerklärt bleiben. Es ist keine Überraschung, dass sich neue Spieler in ihren ersten Spielrunden regelmäßig völlig verloren fühlen.

Wenn du die frühen Morgenstunden tatsächlich überstehen willst, Der schnellste Weg hinein ist Ground Forces Arcade. Die integrierten Durchschlaganzeigen zeigen dir genau, wohin du zielen musst, das Fahrverhalten ist fehlerverzeihend, und dank der kurzen Matches kannst du schnell aus deinen Fehlern lernen.

Ich empfehle dir dringend, eine anfängerfreundliche Nation wie die USA, Deutschland oder die UdSSR auszuwählen und dich zunächst auf einen einzigen Zweig zu beschränken, bis Rang III, undsich stark auf die Gemeinschaft stützen YouTube Anleitungen und das offizielle Wiki.

Ein kurzer Hinweis, falls du dies als Konsolenspieler liest: Die Navigation durch die überladene Benutzeroberfläche mit einem Controller erschwert die Bedienung zusätzlich. Die Menüs waren eindeutig für Maus und Tastatur konzipiert., also spiel erst mal ein paar Runden, um dich an die Benutzeroberfläche zu gewöhnen, bevor du entscheidest, ob das Spiel etwas für dich ist.

War Thunder PS5-Test: Leistung auf der Konsole und Spielgefühl

Auf der Suche nach einer endgültigen War Thunder PS5 Ein Blick aus der Perspektive der Konsolen zeigt, dass sich der Großteil der Berichterstattung ausschließlich auf den PC beschränkt. Das ist schade, denn the PlayStation 5 Der Port ist keineswegs nur ein nachträglicher Einfall..

Auf einem Standard-PS5, bietet das Spiel eine atemberaubende, fest eingestellte 4K-Auflösung bei 60 fps. Wenn Sie auf die PS5 Pro, dasDas Erlebnis erreicht bis zu 120 Hz bei 4K mit einer enormen Leistungssteigerung von 45 % bei der Grafikleistung Leistung bei gleicher Bildwiederholrate.

Diese hervorragende Optimierung führte dazu, dass einer von über 50 optimierten Titeln, die die PS5 Pro gleich bei der Markteinführung.

Das Spielerlebnis wird dank des DualSense Controller. Das Spiel nutzt von Haus aus haptisches Feedback und adaptive Trigger, was bedeutet, dass Das Dröhnen des Motors eines Bodenfahrzeugs und starke Turbulenzen im Flugzeug übertragen sich mit weitaus mehr Nuancen auf Ihre Hände als herkömmliche Rumble-Motoren.

Was das Meta angeht, Du wirst direkt in plattformübergreifende Server mit PC- und XboxSpieler. Die Benutzeroberfläche wurde zwar für einen Controller angepasst, doch die Navigation durch die unglaublich überladenen Menüs ist ein echtes im Vergleich zum PC eine echte Feuerprobe.

Falls dir die Anordnung der Steuerelemente irgendwann zu überladen erscheint, Für eine klassische PC-Konfiguration können Sie einfach eine USB-Tastatur und eine USB-Maus anschließen. und bietet dir genau die präzise Zielsteuerung, die du von der Die besten Third-Person-Shooter-Spiele.

War Thunder – Xbox-Testbericht: Leistung und Funktionen der Series X|S

Auf der Suche nach einem speziellen War Thunder Ein Xbox-Testbericht zeigt, dass konsolenspezifische Ausfälle praktisch nicht vorkommen. Lassen Sie uns das ändern, indem wir analysieren, wie sie im Vergleich zu einer War Thunder PS5Rezension.On Xbox Series X, das Spiel kann mit der Konkurrenz-Hardware mithalten durch die Wiedergabe einer gestochen scharfen, stabilen 4K-Auflösung bei 60 fps.

Wenn Sie auf dem kompakteren Xbox Series S, können Sie mit einer sehr beachtlichen Auflösung von 1440p rechnen, während Sie gleichzeitig das Ziel von flüssigen 60 fps beibehalten. Ganz gleich, welchen Rechner Sie verwenden, Ihr werdet auf vollständig plattformübergreifenden Servern gemeinsam mit PC-Spielern und PlayStationPilot.

Ein Tipp Während das Kern-Gameplay und der Zugriff auf die Inhalte plattformübergreifend identisch sind, unterscheiden sich die Preise im Store für Premium-Inhalte Steinadler kann je nach Netzbetreiber variieren. Schauen Sie sich unbedingt die ermäßigte Preise für Eibe Bevor Sie sich Ihr nächstes Premium-Starterpaket holen, sollten Sie noch etwas Geld sparen.

Das Spiel steht als völlig kostenloser Download direkt auf der Microsoft Store. Auch wenn es nicht im regulären Katalog-Rotationsplan enthalten ist, da es bereits F2P ist, kannst du dennoch problemlos mit jedem Kern darauf zugreifen Xbox Game Pass Ebene. Das Gameplay greift die Xbox Controller, der genau dasselbe dichte UI-Layout verwendet wie bei anderen Konsolen.

Native Plug-and-Play-Unterstützung für Xbox-kompatible Flugsteuerungen wie die Thrustmaster T.Flight verwandelt den Kampf vollständig in ein fesselndes Cockpit-Erlebnis. Bei Standard-Controllern reagiert die Tastenbelegung während des Spiels unglaublich reaktionsschnell, sodass Konsolenspieler problemlos mit der Präzision von PC-Spielern mithalten können.

Das F2P-Modell: Ist „War Thunder“ ein „Pay-to-Win“-Spiel?

Kurze Antwort: War Thunder ist zwar streng genommen kein „Pay-to-Win“, aber es ist stark bezahlen-um-weiterzukommen.

Man kann alles kostenlos herunterladen und theoretisch jedes einzelne Fahrzeug freischalten, indem man einfach fleißig spielt. Allerdings gibt es im Spiel zwei verschiedene Währungen – Silberne Löwen aus Spielen verdient und Steinadler mit echtem Bargeld gekauft.

Um zu sehen, wie das geht,War Thunder gut, wenn man gerade erst anfängt, oder um einige der komplexesten Spielmechaniken unter den Die besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg, Matches in den unteren und mittleren Rängen (Ränge I–V) machen wirklich riesigen Spaß, ohne dass man einen Cent ausgeben muss.. Geschicklichkeit, Ortskenntnis und Vertrautheit mit dem Fahrzeug sind weitaus wichtiger als dein Geldbeutel.

Wo sich Geldausgaben am stärksten auswirken, ist der Spielfortschritt. Premium-Zeit und Premium-Fahrzeuge steigern erheblich Forschungsschwerpunkt and Silberner Löwe Einnahmen, wodurch zahlende Spieler neue Fahrzeuge viel schneller freischalten können. Ohne diese Boni kann es Hunderte von Stunden dauern, bis man die modernsten Panzer und Kampfflugzeuge der Spitzenklasse erreicht..

Einige Premium-Fahrzeuge sind sehr stark und übertreffen gelegentlich ihre Gegenstücke aus dem Forschungsbaum, bis Änderungen am Balancing vorgenommen werden, aber sie sind nicht dauerhaft unschlagbar. Die meisten Aufstellungen der obersten Stufe basieren nach wie vor auf Fahrzeugen, die über die regulären Forschungsbäume freigeschaltet wurden.

Wenn es Ihr Ziel ist, das Kern-Gameplay zu genießen, War Thunder ist ein spielbares Free-to-Play-Spiel. Wenn es Ihr Ziel ist, schnell Zugang zu den besten Inhalten zu erhalten und diese regelmäßig zu spielen, verschafft Ihnen das Ausgeben von Geld einen erheblichen Vorteil beim Spielfortschritt, wodurch das Spiel „Pay-to-Progress“ statt echtes „Pay-to-Win“.

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Bewertung und Fazit zu „War Thunder“: Wer sollte (und wer sollte nicht) das Spiel spielen?

Grafik & Leistung 8/10: Beeindruckende Leistung bei hohen Einstellungen. Bietet 4K/60 fps auf PS5 und Xbox Series X sowie bis zu 120 Hz auf PS5 Pro.

Beeindruckende Leistung bei hohen Einstellungen. Bietet 4K/60 fps auf PS5 und Xbox Series X sowie bis zu 120 Hz auf PS5 Pro. Spieltiefe 9/10: Drei umfangreiche, voneinander abgegrenzte Kampfzweige und eine physikbasierte Erfassung von Strukturschäden.

Drei umfangreiche, voneinander abgegrenzte Kampfzweige und eine physikbasierte Erfassung von Strukturschäden. Inhalt & Langlebigkeit 9/10: Über 2.500 legendäre Fahrzeuge aus 10 Ländern weltweit, unterstützt durch ein Jahrzehnt regelmäßiger Updates.

Über 2.500 legendäre Fahrzeuge aus 10 Ländern weltweit, unterstützt durch ein Jahrzehnt regelmäßiger Updates. Barrierefreiheit 5/10: Eine anspruchsvolle Lernkurve. Der Arcade-Modus gleicht das zwar etwas aus, doch die schiere Fülle an Spielmechaniken überfordert Anfänger leicht.

Eine anspruchsvolle Lernkurve. Der Arcade-Modus gleicht das zwar etwas aus, doch die schiere Fülle an Spielmechaniken überfordert Anfänger leicht. F2P-Modell / Bewertung 6/10: In den mittleren Spielklassen macht es wirklich riesigen Spaß, aber der zermürbende Grind in der höchsten Spielklasse von Modern setzt einen aktiv unter Druck, Geld auszugeben.

Enebameter

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Externer Konsens: OpenCritic 75/100 („Stark“). Dampf Die Bewertungen liegen insgesamt eindeutig im Bereich „überwiegend positiv“.

Das Fazit: Sind Sie bereit für die Einführung?

Du solltest mitspielen, wenn: Du sehnst dich nach intensiven, äußerst taktischen Fahrzeugkämpfen und hast die nötige Geduld, um komplexe Flugmodelle und ballistische Winkel zu erlernen. Das Spiel ist außerdem perfekt für dich, wenn du gerne langfristig Fahrzeuge sammelst und vollkommen zufrieden bist, ganz ohne Kosten in den hart umkämpften mittleren Tier-Klassen gelegentlich zu spielen.

Du sehnst dich nach intensiven, äußerst taktischen Fahrzeugkämpfen und hast die nötige Geduld, um komplexe Flugmodelle und ballistische Winkel zu erlernen. Das Spiel ist außerdem perfekt für dich, wenn du gerne langfristig Fahrzeuge sammelst und vollkommen zufrieden bist, ganz ohne Kosten in den hart umkämpften mittleren Tier-Klassen gelegentlich zu spielen. Sie sollten darauf verzichten, wenn: Du suchst einfach nur einen schnellen, lockeren Arcade-Shooter zum Entspannen, hast keinerlei Geduld für langwieriges Grinden von Ressourcen oder möchtest in modernen Stealth-Jets der Spitzenklasse mithalten, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Letztendlich lautet die Schlussfolgerung dieses War Thunder Die Überprüfung ist unglaublich einfach: Das ist zweifellos eines der besten kostenlosen Militärspiele, die es gibt., vorausgesetzt, du gehst die Sache clever an. Lade es herunter, spiele es Ground Forces Arcade Probier es mal fünf Stunden lang aus und schau, ob es dich fesselt. Es kann sich problemlos mit den absolut besten Fahrzeugkampf-Titeln auf dem Markt messen und hat sich seinen legendären Status redlich verdient.

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Häufig gestellte Fragen