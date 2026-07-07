So steigt man in Fortnite, Kapitel 7, Saison 2, schnell im Level auf (2026-XP-Leitfaden)

Wenn du gerade mitten in „Kapitel 7, Staffel 2: Showdown“ steckst und alle kosmetischen Belohnungen freischalten möchtest, erfährst du hier, wie du schnell im Level aufsteigst in Fortnite wird zu einer drängenden Frage. Als jemand, der schon Hunderte von Stunden damit verbracht hat, auf der Insel zu landen, habe ich gelernt, dass der schnellste Weg, um Stufe 100 erreichen in Fortnite indem man klug vorgeht.

Im Folgenden, Ich werde euch zeigen, was funktioniert, und dabei bewährte Strategien mit meinen persönlichen Erfahrungen kombinieren damit du die Ränge erklimmen kannst, ohne dabei auszubrennen.

So steigt man in Fortnite schnell im Level auf: Die besten Strategien

Bevor wir uns mit den Einzelheiten befassen, ist es hilfreich, sich einen Überblick über das Gesamtbild zu verschaffen. Der schnellste Weg zu höheren Stufen besteht in der Kombination mehrerer Ansätze: tägliche und wöchentliche Quests abschließen, XP-Events nutzen, Creative-Karten erkunden, im Team Rumble grinden, in den Battle Pass investieren und ein Gleichgewicht finden, um Ermüdung zu vermeiden. Außerdem verfolge ich meine Fortschritte und passe mich an, wenn Epic Games das XP-System ändert. Vor diesem Hintergrund wollen wir nun die einzelnen Methoden genauer betrachten.

Tägliche und wöchentliche Quests: Deine XP-Grundlage

In jeder Saison bilden tägliche und wöchentliche Quests die Grundlage für deinen XP-Gewinn. Bei den täglichen Quests musst du kleine Aufgaben erledigen wie das Öffnen von Truhen oder das Aufspüren bestimmter Orte, was in ein oder zwei Matches erledigt werden kann. Wöchentliche Quests sind aufwendiger, wofür oft bestimmte Waffen erforderlich sind oder neue Orte aufgesucht werden müssen, die jedoch weitaus mehr EP einbringen.

Kapitel 7, Staffel 2: Aktuelle XP-Aufschlüsselung

Verwende diese Tabelle als Grundlage für Kapitel 7, Staffel 2 Battle Pass Stufenübersicht – XP-Werte* Stand: Mai 2026.

XP-Quelle Belohnung Tägliche Quest (pro Quest) ~26.000 XP 3 tägliche Quests abgeschlossen Insgesamt 78.000 XP Wöchentliche Quest (pro Quest) Zwanzigtausend XP Wöchentlicher Quest-Bonus (alle 4 abgeschlossenen Quests) +35.000 XP Meilenstein-Quest (pro Stufe, jeweils 20 Stufen) 5.000 XP Kreativmodus (tägliches Limit, geschätzt) ~500.000–1.000.000 XP XP pro Battle-Pass-Stufe ~80.000 XP XP, um Level 100 zu erreichen ~8.000.000 XP

*Epic passt die XP-Werte jede Saison an – bitte überprüfe diese Zahlen im Spiel, falls du dies nach dem 5. Juni 2026 liest.

Ich betrachte tägliche Quests als morgendliches Aufwärmprogramm: Einloggen, die Gegner schnell ausschalten und die XP einsacken. Wöchentliche Quests erfordern Planung. Wenn beispielsweise bei einer wöchentlichen Herausforderung Ausschaltungen in einem bestimmten Biom verlangt werden, lande ich so lange dort, bis die Aufgabe erledigt ist. Indem ich mehrere Herausforderungen in einem Match kombiniere, spare ich Zeit und erhalte erhebliche XP-Boni.

Überseht die Kickstart- und Meilenstein-Quests nicht zu Beginn einer Saison. Diese Meta-Quests bringen oft große Mengen an EP für einfache Aktivitäten ein (wie das Zurücklegen einer bestimmten Strecke oder das Überstehen von Sturmphasen). Ich hebe mir gerne einige davon für Doppel-EP-Wochenenden auf, damit sich die Belohnungen verdoppeln.

Das Abschließen von Quests ist auf subtile Weise auch mit V-Bucks verbunden; wie in unserem Was sind V-Bucks? Anleitung: Bei einigen Missionen erhältst du direkt V-Bucks, oder du kannst dich durch Die besten Websites, um günstig einzukaufen V-Bucks, mit denen du den Battle Pass kaufen und weitere XP-Belohnungen verdienen kannst.

Die derzeit besten kreativen Karten für XP

KreativDer Modus ist einEine zuverlässige XP-Quelle, wenn man die richtigen Karten auswählt. Epic Games belohnt die Zeit, die man dort verbringt genehmigtKreativKarten, und einige dieser Erlebnisse sind speziell darauf ausgelegt, den XP-Gewinn zu maximieren.

Zusätzlich zu den von Episch, dort findest du außerdem Community-Karten auf Reddit. Das sind die besten Fortnite XP-Farm-Code-Listen für 2026 – alle funktionieren, alle sind echt: TikToker Tycoon (2944-0473-3646), Cars Mega Ramp (7664-4585-8324), The Pit – Free for All (4590-4493-7113) und Go Goated! Zone Wars (3305-1551-7747) verbinden einfache Ziele mit ständigen XP-Gewinnen.

Um das Beste aus den Creative-XP-Karten herauszuholen, Ich wechsle jeden Tag zwischen mehreren hin und her denn Epic legt Obergrenzen fest, wie viel XP man pro Karte verdienen kann. Wenn ich 20 Minuten in „TikToker Tycoon“ verbringe und auf XP-Kisten schieße, kann ich pro Sitzung fast ein Level aufsteigen. Auch das Herunterfahren der Rampe in „Cars Mega Ramp“ oder die Kämpfe in „The Pit“ bringen ohne großen Stress regelmäßig XP ein. Der Schlüssel liegt darin, Ausbeuterische Glitch-Karten vermeiden (Epic deaktiviert bei diesen oft die XP) und halte dich an die mit dem XP-Symbol gekennzeichneten Erlebnisse.

Wenn du deine XP-Farming-Routine verfeinerst, denk daran, dass der Battle Pass selbst Bonus-Herausforderungen und Level-Boosts bietet. Unser Leitfaden zum 8 FortniteRänge in der Reihenfolge weist darauf hin, dass das Freischalten des Battle Pass zusätzliche XP-Herausforderungen bietet, was den Aufstieg in den Rängen erleichtert.

Sind Fortnite-XP-Bugs unbedenklich? (Update 2026)

Die kurze Antwort: das BesteFortnite Die AFK-XP-Karten 2026 sind sicher; tatsächliche Glitch-Exploits hingegen nicht. Epic Games überwacht aktiv den Missbrauch von Exploits und kann XP auf einer Karte vollständig deaktivieren oder Strafen gegen Spieler verhängen, die unbeabsichtigte Mechaniken nutzen, um Erfahrungspunkte zu sammeln. Wenn eine Karte einen Glitch oder einen bestimmten Exploit erfordert oder verspricht, das XP-System zu „knacken“, solltest du sie überspringen.

Die gute Nachricht: Du brauchst keine Pannen. Das Beste Fortnite AFK-XP-Karten im Jahr 2026 funktionieren genau wie Episch Das ist beabsichtigt – sie sind einfach darauf ausgelegt, passives Spielen zu belohnen. Zu den Top-Empfehlungen für Kapitel 7, Saison 2 gehören FortM (Kartencode: 6163-6465-2983), wodurch man durch Interaktionen mit NPCs innerhalb weniger Minuten die tägliche XP-Obergrenze im Kreativmodus erreichen kann, und Lyadoll Party Royale (1631-1033-4522), wo man im südlichen Bereich neben einem Lagerfeuer stehen und in weniger als fünf Minuten über 200.000 XP sammeln kann. Weihnachtsrutsche und Entspannung and Squid Game Tycoon sind gute Alternativen, wenn die Top-Karten aktualisiert werden.

Kartencodes werden ohne Vorwarnung aktualisiert – Schau dir vor jeder Spielsitzung eine regelmäßig aktualisierte Liste an. Wenn eine Karte mitten in der Spielsitzung plötzlich keine XP mehr vergibt, hast du wahrscheinlich das tägliche Limit im Kreativmodus erreicht; warte auf den 24-Stunden-Reset und versuche es erneut.

Team-Rumble und Squad-Spiel: Effizienz durch Zusammenarbeit

Manche Spielmodi eignen sich einfach besser zum Leveln, und „Team Rumble“ ist mein Favorit. Da man nach dem Ausscheiden wieder ins Spiel zurückkehrt, ist die Ausfallzeit minimal. Damit eignet es sich perfekt zum Erfüllen von Aufgaben, bei denen Gegner ausgeschaltet, Kopfschüsse erzielt oder Truhen geöffnet werden müssen. In einem typischen „Team Rumble“-Match kann ich mehrere Aufgaben (wie das Verursachen von Schaden mit Sturmgewehren und das Sammeln von Munitionskisten) erledigen, ohne den Druck zu haben, zurück in die Lobby geschickt zu werden.

Das Spielen mit Freunden verstärkt diese positiven Effekte noch. Wenn mein Team und ich uns einig sind, teilen wir uns die Aufgaben auf: Ein Spieler konzentriert sich auf Fahrzeug-Herausforderungen, während ein anderer sich um den Waffenschaden kümmert. Wiederbelebungen, Assists und Teamaktionen bringen alle XP ein. Durch Kommunikation können wir Landungen koordinieren und Beute teilen, und wir profitieren alle von den Erfolgen der anderen.

Außerdem macht es mehr Spaß. Fortnite ist im Grunde genommen ein Social-Game. Das Bilden von Teams beschleunigt nicht nur den Spielfortschritt, sondern sorgt auch dafür, dass sich das Grinden nicht wie eine lästige Pflicht anfühlt. Das Zusammenspiel ist zudem eine tolle Möglichkeit, die seltenen Outfits zu präsentieren, die ihr freigeschaltet habt; unser Leitfaden zum am bestenFortniteSkins stellt einige der begehrtesten Skins vor, mit denen du angeben kannst, sobald du die verschiedenen Stufen erklommen hast.

Multi-Mode-Grinding: LEGO, Festival und das gesamte Fortnite-Ökosystem

Battle Royale ist nicht mehr die effizienteste XP-Quelle in Fortnite, und in Kapitel 7 der zweiten Staffel, Episch treibt die Spieler aktiv in Richtung seines erweiterten Modus-Ökosystems. Zu wissen, wie man LEGO Fortnite AFK-XP und wie man es nutzt Fortnite Tipps zum Sammeln von Festival-XP sind mittlerweile ein fester Bestandteil jeder ernsthaften Strategie zum Levelaufstieg.

LEGO Fortnite (LEGO Brick Life and LEGO Odyssey) verleiht XP fast ausschließlich basierend auf der Spielzeit, wodurch sich beide Modi ideal für lange, entspannte Trainingseinheiten eignen, sobald man das Tagesziel erreicht hat KreativKapitel „XP“LEGOOdyssey-Läufeetwa 1.550 XP pro Minute; zwar nicht die höchste Geschwindigkeit, aber es läuft bis zu vier Stunden pro Sitzung mit minimalem Aufwand.

Hier geht es darum, sich in die Warteschlange einzureihen LEGO Odyssey, beginnen Sie mit der Bewegung, um die Aktivitätserkennung auszulösen, und lassen Sie sie im Hintergrund laufen, während Sie etwas anderes tun. Fügen Sie die Aufgabe nach Ende der Sitzung manuell wieder in die Warteschlange ein.

Fortnite-Festivalund dieJam-Bühnedassetwa 2.000 XP pro Minute mit aktivem Spielspaß, wodurch sie für Spieler, die das Musikspiel-Format mögen, mit den „Creative“-Karten mithalten können. Fortnite Turniere steigen noch weiter an – etwa 2.800 XP pro Minute – und sollten immer dann Vorrang haben, wenn sie aktiv sind.

Ein praktischer Wochenrhythmus sieht folgendermaßen aus: Spiele Creative-XP-Karten intensiv, bis das Tageslimit erreicht ist, und lass einen Account in LEGO Spielt „Odyssey“, während ihr eine Pause macht, und erledigt anschließend die verbleibenden Quests und Event-Herausforderungen in „Battle Royale“, um den Tag ausklingen zu lassen.

Battle Pass und „Save the World“: Zusätzliche XP-Quellen

Wenn du es ernst meinst mit dem Aufsteigen, lohnt sich der Kauf des Battle Passes. Es kostet 950 V-Bucks, bringt aber schon allein durch den Besitz Bonus-XP ein, und in jeder Saison gibt es zusätzliche Quests, bei denen man riesige Mengen an XP verdienen kann. Dank dieser Bonus-Quests habe ich oft schon lange vor Saisonende Stufe 100 erreicht.

Rette die Welt, Fortnites Der kooperative PvE-Modus bietet eine weitere Möglichkeit. Falls du dich fragst, wie du kostenlose Level in Fortnite, „Save the World“ ist eine der am meisten übersehenen Möglichkeiten; Missionen bringen regelmäßig XP und Belohnungen für tägliche Aufgaben ein, ohne dass man nach dem anfänglichen Zugang noch einen Cent ausgeben muss. Wenn ich von Wettkämpfen genug habe, schließe ich mich mit Freunden einer Mission an, verteidige das Ziel und gehe mit Tausenden von XP und V-Bucks nach Hause. Diese Währung lässt sich wieder in den Battle Pass oder Kosmetikartikel investieren, wodurch ein positiver Kreislauf entsteht.

Betrachte diese beiden Elemente als sich ergänzend: Der Battle Pass erhöht die Belohnungen, die du durch das Spielen verdienst, während „Save the World“ einen alternativen Spielmodus bietet, in dem du weiter vorankommst, auch wenn du mal eine Pause von der Insel brauchst.

Epic veranstaltet in regelmäßigen Abständen XP-Events wie beispielsweise Wochenenden mit doppelten EP and Zeitlich begrenzte Spielmodi mit erhöhten Belohnungen. Wenn diese Events starten, plant eure Spielsitzungen entsprechend. Bevor ein Event beginnt, sammle ich gerne so viele unvollendete Tages- und Wochenquests wie möglich an, um sie dann zu erledigen, sobald das Event losgeht – so kann ich doppelt so viele EP sammeln. Das ist ähnlich wie beim Sparen für einen Sonderverkauf: Man maximiert den Wert, indem man den richtigen Zeitpunkt für seine Einkäufe wählt.

Den Überblick über Quests und den Fortschritt zu behalten, kann ganz schön anstrengend sein. Tracker und Begleit-Apps von Drittanbietern helfen dabei, indem sie aktive Aufgaben, tägliche Zurücksetzungen und deinen Abstand zu bestimmten Meilensteinen auflisten. Sie sind zwar nicht unbedingt notwendig, aber die visuelle Darstellung deines Fortschritts kann dazu beitragen, dass sich der mühsame Spielalltag besser bewältigen lässt.

Ein Tipp Was ist „Supercharged XP“ in Fortnite? „Supercharged XP“ wird automatisch aktiviert, wenn du tägliche Quests verpasst oder dich nach einer Pause wieder einloggst, und erhöht dadurch deine XP-Rate in allen Spielmodi. Episch Außerdem gibt es an den Wochenenden „Power Hours“ mit erhöhten Tarifen. Speichere eine Handvoll unvollständiger Quests und erledige sie, sobald sich ein „Supercharged“-Fenster öffnet – du bist Doppelte Berechnung von bereits erhöhten XP, was die effizienteste Methode zum Leveln in kurzen Spielsitzungen im Spiel ist.

Erholung und Ausrüstung: Burnout vermeiden und reibungslos spielen

Dein Wohlbefinden ist ein wesentlicher Faktor, den du im Auge behalten solltest, wenn du schnell im Level aufsteigen willst. Stundenlanges Spielen ohne Pausen kann zu Burnout und abnehmenden Erträgen führen. Ich habe festgestellt, dass ein kurzer Spaziergang oder ein anderes Spiel meine Konzentration wieder auffrischt. Auch Schlaf ist wichtig; schärfere Reflexe führen zu besseren Matches, mehr Eliminierungen und mehr XP.

Auch Ihre Hardware spielt eine Rolle. Ein flüssiger Spielablauf verringert Verzögerungen und verbessert die Präzision, was dir wiederum hilft, länger im Spiel zu bleiben und mehr XP zu sammeln. Wenn bei dir ein Upgrade ansteht, Schau dir unsere Liste der Die besten Laptops für Fortnite. Wir testen Geräte, auf denen das Spiel mit hohen Einstellungen läuft. Eine stabile Bildrate und eine reaktionsschnelle Steuerung machen das Grinden viel angenehmer und weniger frustrierend.

Abschließende Gedanken: Clever grinden und dabei Spaß haben

Erfahren, wie man in Fortnite Im Grunde geht es darum, klüger zu spielen, nicht härter. Setze Prioritäten bei den täglichen und wöchentlichen Quests, erkunde die „Creative XP“-Karten, nutze „Team Rumble“ und den Koop-Modus, investiere in den Battle Pass und nutze die Vorteile von „Save the World“. Passe dein Grinden an die XP-Events an und nutze Tracking-Tools, um den Überblick zu behalten, aber vernachlässige dabei weder Ruhepausen noch hochwertige Hardware.

Das Wichtigste ist: Habt Spaß dabei. Das saisonale Fortschrittssystem von Fortnite ist darauf ausgelegt, Engagement zu belohnen, nicht zu bestrafen. Mit den richtigen Strategien könnt ihr Stufe 100 und darüber hinaus erreichen und dabei weiterhin jeden Drop genießen.

Wenn du einen Vorsprung haben möchtest, hol dir ein Fortnite 1000-V-Bucks-Geschenkkarte. Es reicht aus, den Battle Pass zu kaufen, und schon erhältst du sofortigen Zugriff auf Bonus-XP-Herausforderungen und Premium-Kosmetikgegenstände. Von da an geht es nur noch darum, dich an die Spitze zu spielen.

Häufig gestellte Fragen