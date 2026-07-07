Die besten jungen Stürmer in FM26: Top-Talente, die du verpflichten solltest

Die besten jungen Stürmer in FM26 zeichnen sich nicht nur durch ihre Torjägerqualitäten aus; sie bringen auch viel Dynamik, Gelassenheit und taktisches Verständnis mit, wodurch sie in jedem System glänzen können. Der Aufbau einer siegreichen Mannschaft in Football Manager 2026 Zunächst muss ein Stürmer gefunden werden, der sich zu einem zuverlässigen Torschützen entwickeln kann.

Ein Stürmer mit hoher Potenzialfähigkeit (PA) und den richtigen mentalen Eigenschaften kann Ihren Angriff schnell von durchschnittlich auf Elite-Niveau heben.. Dieser Leitfaden blickt über die bekannten Namen hinaus und berücksichtigt auch weniger bekannte Spieler, die einen echten Mehrwert, vielversprechendes Entwicklungspotenzial und langfristige Auswirkungen für jede Art von Spielstand bieten.

Die besten jungen Stürmer in FM26: Elite-Talente für deine Sturmreihe

Wenn du es liebst, dich mit dem Die besten Fußballspiele, dann weißt du, wie wichtig es ist, einen jungen Stürmer zu verpflichten, der noch Entwicklungspotenzial hat. Diese Weltklasse-Spieler führen nicht nur die Sturmreihe an, sondern bestimmen oft auch, wie deine Mannschaft im letzten Drittel spielt.

In diesem Abschnitt, Wir werden uns auf vielversprechende Stürmer unter 25 konzentrieren, die eine Kombination aus Torinstinkt, Laufstärke und Beständigkeit mitbringen., wobei einige für Spitzenvereine geeignet sind und andere sich perfekt für kostengünstige Umbauten eignen.

Während manche Namen, wie zum Beispiel Kylian Mbappé and Endrick, sind den meisten bereits bekannt FM Spieler, andere wie zum Beispiel Mason Melia or Patrik Kristal Sie bleiben zwar weitgehend unbemerkt, bieten aber dennoch steile Wachstumskurven und erschwingliche Preise.

Auch die Eignung für eine bestimmte Rolle ist ein entscheidender Faktor. Ganz gleich, ob du deine Aufstellung um einen „Poacher“, einen „Vorwärts gehen“ oder einen „Deep-Lying Forward“ herum aufbaust, Du wirst Möglichkeiten finden, die sich ganz natürlich zu solchen Positionen entwickeln können.

Diese Empfehlungen decken eine breite Palette an Budgets und taktischen Anforderungen ab. Hier sind die die besten Nachwuchsspieler in FM26 die es wert sind, beobachtet, gescoutet oder so früh wie möglich unter Vertrag genommen zu werden.

Spieler Age Verein Eignung für die Position Marktwert Kylian Mbappé 27 Real Madrid Stürmer, CF 140 Mio. £ – 160 Mio. £+ Rodrigo Mora 19 FC Porto Zweiter Stürmer, falsche Neun 60 Mio. £ – 74 Mio. £ Endrick 19 Real Madrid Poacher, Stürmer 96 Mio. £ – 118 Mio. £ Arda Güler 21 Real Madrid Fortgeschrittener Spielmacher / 10 96 Mio. £ – 118 Mio. £ Youssoufa Moukoko 21 Borussia Dortmund (ausgeliehen an OGC Nizza) Poacher, immer weiter vorwärts 18,5 Mio. £ – 23 Mio. £ Enzo Alves 16 Real Madrid Stürmer, CF Jugendvertrag Patrik Kristal 18 1. FC Köln II Tief stehender Stürmer, SS Nicht bekannt gegeben Harry Gray 17 Leeds United (ausgeliehen an Rotherham) Vorwärts gehen Nicht bekannt gegeben Benjamin Šeško 22 RB Leipzig Stürmer, CF ~50 Mio. £ – 70 Mio. £ Mohamed Meite 18 Stade Rennais Zielmann, Wilderer Nicht bekannt gegeben Victor Roque 21 Real Betis (ausgeliehen vom FC Barcelona) Vorwärts, Poacher ~40 Mio. £ – 60 Mio. £ Mason Melia 18 St. Patrick’s Athletic Poacher, Stürmer (fortgeschritten) ~4 Mio. – 8 Mio. £

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1. Kylian Mbappé [Bester Elite-Stürmer]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 27 / Französisch / Real Madrid FMInside-Bewertung (OVR) 94 / 100 Tempo und Beschleunigung 20 / 20 Abschluss & Gelassenheit 18 / 20 Passspiel & Spielübersicht 15 / 20 Dribbling & Technik 18 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 6 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 14 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Kylian Mbappé ist das absolute Kronjuwel in „Football Manager“. Mit einer Beschleunigung und einem Tempo der Weltklasse (20) dominiert er sowohl als „Fortgeschrittener Stürmer“ als auch als „Inside Forward“ auf dem linken Flügel. Seine außergewöhnliche Abschlussstärke, seine Gelassenheit und sein Flair machen es nahezu unmöglich, ihn auf jedem Niveau zu verteidigen.

2. Rodrigo Mora [Bester technischer Spielmacher unter den Nachwuchstalenten]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 19 / Portugiesisch / FC Porto FMInside-Bewertung (OVR) 76 / 100 (Wonderkid) Tempo und Beschleunigung 14 / 20 Abschluss & Gelassenheit 12 / 20 Passspiel & Spielübersicht 15 / 20 Dribbling & Technik 16 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 8 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 10 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Rodrigo Mora ist einer der vielversprechendsten kreativen Impulsgeber Portugals. Er spielt von Haus aus als offensiver Mittelfeldspieler, und sein herausragendes Potenzial lässt ihn zu einem weltweiten Superstar heranwachsen. Er verfügt über eine hervorragende natürliche Kondition, große Beweglichkeit und ausgezeichnete technische Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, sich mühelos durch die Abwehrreihen zu schlängeln.

3. Endrick [der athletischste Stürmer der Zukunft]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 19 / Brasilianer / Real Madrid FMInside-Bewertung (OVR) 82 / 100 (Wonderkid) Tempo und Beschleunigung 17 / 20 Abschluss & Gelassenheit 15 / 20 Passspiel & Spielübersicht 12 / 20 Dribbling & Technik 15 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 7 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 16 / 20 Bevorzugter Fuß Links

Endrick ist wie geschaffen für pure, unverfälschte Torjägerqualitäten. Seine körperlichen Voraussetzungen sind für einen Teenager unglaublich ausgeprägt: Er verfügt über enorme Kraft, explosive Schnelligkeit und eine außergewöhnliche Entschlossenheit. Mit dem richtigen Training wird sein dynamisches Potenzial ihn zu einer absoluten Tormaschine machen, die jahrzehntelang die Spitze von Spitzenangriffen bilden kann.

4. Arda Güler [Bestes Elite-Wunderkind mit Weitblick]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 21 / Türkei / Real Madrid FMInside-Bewertung (OVR) 83 / 100 (Wonderkid) Tempo und Beschleunigung 13 / 20 Abschluss & Gelassenheit 14 / 20 Passspiel & Spielübersicht 17 / 20 Dribbling & Technik 17 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 9 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 11 / 20 Bevorzugter Fuß Links

Arda Güler ist ein meisterhafter Spielmacher, der technisches Flair auf Weltklasseniveau mit präzisem Spielverständnis verbindet. Dank seiner hervorragenden Technik, seiner Passgenauigkeit und seiner erstklassigen Ballannahme verliert er nur selten den Ballbesitz. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er aus der zentralen Position oder vom rechten Flügel heraus entscheidende Pässe spielt und kompakte Abwehrstrukturen aufbricht.

5. Youssoufa Moukoko [Der dynamischste Stürmer]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 21 / Deutsch / Borussia Dortmund (ausgeliehen an OGC Nizza) FMInside-Bewertung (OVR) 79 / 100 Tempo und Beschleunigung 16 / 20 Abschluss & Gelassenheit 15 / 20 Passspiel & Spielübersicht 11 / 20 Dribbling & Technik 14 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 6 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 12 / 20 Bevorzugter Fuß Links

Youssoufa Moukoko ist nach wie vor ein legendärer Favorit in „Football Manager“. Er verfügt über eine atemberaubende Beschleunigung und einen angeborenen Torinstinkt, und auch seine Laufwege ohne Ball sind erstklassig. Er blüht in taktischen Aufstellungen mit schnellen Kontern auf, in denen er die Abwehrreihen durchbrechen und hohe Abwehrblöcke ausnutzen kann.

6. Enzo Alves [Bester Nachwuchsstürmer der U17]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 16 / Spanisch / Real Madrid FMInside-Bewertung (OVR) 65 / 100 (hohes Potenzial) Tempo und Beschleunigung 13 / 20 Abschluss & Gelassenheit 13 / 20 Passspiel & Spielübersicht 11 / 20 Dribbling & Technik 12 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 5 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 12 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Enzo Alves (Sohn des legendären Außenverteidigers Marcelo) gilt in den aktualisierten Jugenddatenbanken als vielversprechender Stürmer der Spitzenklasse. Mit seiner für sein Alter beeindruckenden Größe und körperlichen Präsenz verfügt er über herausragende Grundvoraussetzungen in Bezug auf Entschlossenheit, Abschlussstärke und körperliche Leistungsfähigkeit, was ihn zu einer erstklassigen Verstärkung für die Nachwuchsakademie macht.

7. Patrik Kristal [Bester Nachwuchsspieler im Mittelfeld des Baltikums]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 18 / Estonian / 1. FC Köln II FMInside-Bewertung (OVR) 68 / 100 Tempo und Beschleunigung 13 / 20 Abschluss & Gelassenheit 11 / 20 Passspiel & Spielübersicht 13 / 20 Dribbling & Technik 13 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 10 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 11 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Patrik Kristal ist ein verstecktes Juwel aus Estland, das über ein äußerst beeindruckendes Entwicklungspotenzial verfügt. Als junger zentraler Mittelfeldspieler übertrifft er seine Altersgenossen in technischer Hinsicht bei weitem und zeichnet sich durch hervorragende Spielübersicht, Spielintuition und Passvielfalt aus, wodurch er problemlos in europäische Vereine der mittleren Liga wechseln könnte.

8. Harry Gray [Bester englischer Stürmer-Nachwuchsspieler]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 17 / Englisch / Leeds United (ausgeliehen an Rotherham) FMInside-Bewertung (OVR) 66 / 100 Tempo und Beschleunigung 14 / 20 Abschluss & Gelassenheit 12 / 20 Passspiel & Spielübersicht 11 / 20 Dribbling & Technik 12 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 13 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 12 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Harry Gray knüpft bei Leeds an die außergewöhnliche sportliche Tradition seiner Familie an. Als fleißiger Mittelstürmer fallen seine mentalen Stärken – insbesondere seine Entschlossenheit, sein Einsatz und sein Mut – schon früh auf. Er entwickelt sich hervorragend zu einem modernen Pressing-Stürmer, der den Spielaufbau des Gegners mühelos unterbricht.

9. Benjamin Šeško [Der ultimative Kopfballspezialist]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 22 / Slowenisch / RB Leipzig FMInside-Bewertung (OVR) 84 / 100 Tempo und Beschleunigung 16 / 20 Abschluss & Gelassenheit 16 / 20 Passspiel & Spielübersicht 12 / 20 Dribbling & Technik 14 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 11 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 17 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Benjamin Šeško ist ein dominanter Mittelstürmer. Mit seiner imposanten Statur, seiner außergewöhnlichen Sprungkraft, seiner Stärke und seiner Schnelligkeit stellt er im Luftkampf eine unerbittliche Gefahr dar. Seine Kombination aus athletischer Kraft und eiskaltem Abschluss macht ihn zu einer beständigen Größe, die in den Spitzenligen regelmäßig mehr als 20 Tore pro Saison erzielt.

10. Mohamed Meite [Bester Angreifer mit französischem Flair]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 18 / Französisch / Stade Rennais FMInside-Bewertung (OVR) 67 / 100 Tempo und Beschleunigung 15 / 20 Abschluss & Gelassenheit 11 / 20 Passspiel & Spielübersicht 12 / 20 Dribbling & Technik 14 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 6 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 11 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Mohamed Meite ist ein technisch versierter, explosiver Nachwuchsspieler aus dem französischen Nachwuchsbereich. Er ist bekannt für sein raffiniertes Dribbling, seine Schnelligkeit und seine Beweglichkeit und sorgt auf der Außenbahn für enorme Unberechenbarkeit. Er ist ein hervorragendes Ziel für Trainer, die einen schnellen, spielstarken Innenstürmer aufbauen möchten.

11. Vitor Roque [Der unerbittlichste Mittelstürmer]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 21 / Brasilianer / Real Betis (ausgeliehen vom FC Barcelona) FMInside-Bewertung (OVR) 81 / 100 Tempo und Beschleunigung 16 / 20 Abschluss & Gelassenheit 14 / 20 Passspiel & Spielübersicht 11 / 20 Dribbling & Technik 14 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 14 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 15 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Vitor Roque ist ein dynamischer, energiegeladener Stürmer, der sich vor allem durch seine hervorragende Laufbereitschaft und seine aggressiven Läufe ohne Ball auszeichnet. Er kann sowohl in der Mitte spielen als auch vom Flügel nach innen ziehen, und dank seiner soliden Kraft, seines Gleichgewichts und seiner körperlichen Belastbarkeit kann er robuste Verteidiger mühelos in Schach halten.

12. Mason Melia [Das beste irische Stürmer-Wunderkind]

Attributgruppe FMInside Value Alter / Nationalität / Verein 18 / Irisch / St. Patrick’s Athletic FMInside-Bewertung (OVR) 69 / 100 (Wonderkid) Tempo und Beschleunigung 14 / 20 Abschluss & Gelassenheit 13 / 20 Passspiel & Spielübersicht 11 / 20 Dribbling & Technik 12 / 20 Verteidigung & Einsatzbereitschaft 11 / 20 Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer) 13 / 20 Bevorzugter Fuß Richtig

Mason Melia ist ein phänomenales irisches Nachwuchstalent, das regelmäßig über seinen Möglichkeiten spielt. Er vereint hervorragende körperliche Voraussetzungen mit einer für einen 18-Jährigen bemerkenswert ausgereiften Abschlussstärke und ist damit ein hervorragender Schnäppchenkauf für Zweitligisten, die einen schnellen Aufstieg und langfristigen Wiederverkaufswert anstreben.

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Die besten Nachwuchsstürmer in FM26

Die besten Paraden in Football Manager beginnen oft mit einer Sache – einer Top-Wunderkind in FM26 kann man jahrelang darauf aufbauen. In FM26, eine HandvollWunderkinder zeichnen sich durch ein Potenzial aus, das durchschnittliche Angriffe in eine Offensive verwandelt, die um den Titel mitspielt.

Diese Spieler bieten Entwicklungspotenzial, Vielseitigkeit und Wiederverkaufswert und können, wenn sie richtig gefördert werden, für ein Jahrzehnt oder länger zum Dreh- und Angelpunkt Ihres Kaders werden.

Einige davon sind bereits allseits bekannt. Andere kommen aus Jugendakademien oder Vereinen aus dem Mittelfeld der Tabelle und sind noch zu haben, bevor die großen Vereine ihre Preise in die Höhe treiben. Jeder von ihnen bringt unterschiedliche Stärken mit: Manche sind Torjäger, die sich hinter der Abwehr aufhalten, andere lassen sich tief fallen, um das Spiel aufzubauen, oder sprinten in FM26 mit Beschleunigung und Flair an den besten Verteidigern vorbei. Ganz gleich, welches System du spielst – 4-2-3-1, 4-4-2 oder 3-5-2 – Der richtige Stürmer-Nachwuchsstar kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Hier sind 10 der Die vielversprechendsten Stürmer-Nachwuchstalente in FM26, basierend auf ihrem Potenzial, ihrer frühen Entwicklung und ihrer positionsübergreifenden Flexibilität. Nutzen Sie diese Liste, um einen Vorsprung zu gewinnen, bevor sie Weltklasse-Niveau erreichen.

Spieler Age Verein Stelle(n) Wert (geschätzt) Stärken Potenzial Endrick 18 Real Madrid ST/AMR 96 Mio. £ – 118 Mio. £ Kraft, Beschleunigung, Technik 184 Francesco Camarda 17 AC Mailand ST 12 Mio. £ – 18 Mio. £ Gelassenheit, Abschluss, Bewegung Sehr hoch José Reyes 17 Real Madrid AMRL/ST Dreiundzwanzig Millionen Pfund Flair, Spiel ohne Ball, erste Ballberührung 174 Rodrigo Mora 18 FC Porto AMC/AML/ST 60 Mio. £ – 74 Mio. £ Dribbling, Spielübersicht, Beschleunigung 170+ Gesegnet sei Obi-Martin 17 Man United ST Nicht bekannt gegeben Kraft, Abschluss, erste Ballberührung Sehr hoch Kenan Yildiz 20 Juventus AMRL/ST 191 Millionen Pfund Ausgewogenheit, Passspiel, Vielseitigkeit 170 George Ilenikhena 18 AS Monaco ST 39 Millionen Pfund Abschluss, Stärke, Hinterlauf 170 Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne ST £6M Ausführung, Weitblick, Vorausschau 170 Harry Gray 16 Leeds United F C/ST 11 Millionen Pfund Bewegung, Beschleunigung, ohne Ball 170 Shumaira Mheuka 17 Chelsea ST 12 Millionen Pfund Entschlossenheit, Durchhaltevermögen, Beweglichkeit 170

Die besten Schnäppchen unter den jungen Stürmern in FM26

Nicht jeder Neuzugang ist mit einem großen Transferbudget verbunden, und genau hier kann die richtige Schnäppchenverpflichtung den entscheidenden Unterschied ausmachen. FM26 verfügt über mehrere junge Stürmer mit großem Potenzial, die noch nicht im Rampenlicht stehen. Diese Spieler sind zu Beginn des Spiels erschwinglich, können sich aber zu zuverlässigen Stammspielern oder wertvollen Spielern entwickeln, die man später mit Gewinn verkaufen kann.

Es spielt keine Rolle, ob Sie in derMeisterschaft, 2. Liga, oder einunterer BereichSerie ASeite, man muss nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben, um zukünftige Stars zu entdecken.

Viele davonDie besten Stürmer in FM26 aufgrund ihres jungen Alters, des Wettbewerbs um Einsatzzeit oder einfach deshalb, weil sie noch nicht ausreichend beobachtet wurden, einen niedrigen aktuellen Marktwert haben. Aber sie alle zeichnen sich durch solide Eigenschaften und einen klaren Entwicklungsweg aus, ideal für Vereine, die von Grund auf neu aufbauen wollen.

Hier sind 10 der besten jungen Stürmer, die man zu einem Schnäppchenpreis bekommen kann, in FM26 Was Sie bei Ihrer nächsten Budgetumstellung berücksichtigen sollten.

Spieler Age Verein Position Wert Stärken Warum sie preiswert sind Harvey Higgins 15 Blackburn Alles Gute, liebe Grüße und Küsse 260.000 £ Dribbling, Spiel ohne Ball, Technik Unbekanntes Profil, Konditionen für junge Spieler sehr verhandelbar Toni Fernández 16 Barcelona AM RC, F C 454.000 £ Weitsicht, Flair, erste Ballberührung In der B-Team-Struktur: kostengünstiger Ansatz in der Anfangsphase Josh Sonni-Lambie 17 Liverpool AM RLC, F C 509.000 £ Beschleunigung, Beweglichkeit, Passspiel Nachwuchsspieler durch die große Auswahl an Spielern in der ersten Mannschaft ausgebremst Yahya Idrissi 17 Chelsea AM RLC, F C 957.000 £ Tempo, Ausgewogenheit, Flair Aufgrund des riesigen Kaders von Chelsea übersehen David Bausch 16 Bayern München ST 169.000 £ Kraft, Abschluss, Positionierung Ersatzspieler aus der Jugendmannschaft, leicht frühzeitig zu verpflichten Cristian Florez 16 Real Cartagena Alles Gute, liebe Grüße und Küsse 925.000 £ Technik, Abschluss, Beschleunigung Ein südamerikanisches Geheimtipp-Talent in einem Minor-League-Team Giacomo Koloto 16 Basel ST 657.000 £ Kopfball, Entschlossenheit, Einsatzbereitschaft Unterbewertung der Schweizer Liga, niedrige Lohnforderungen Adam Hložek 23 Hoffenheim Standardisierter Test/Bekämpfung der Geldwäsche ~24 Mio. £ Kraft, Weitschüsse, Vielseitigkeit Hinweis: Etablierter Senior; kein Schnäppchen für junge Leute. Yumeki Yokoyama 21 Imabari AM LC, F C 870.000 £ Ausdauer, Vielseitigkeit, Bewegung Günstig erhältlich in der J.League 2 Gassimou Sylla 16 RSCA Futures Alles Gute, liebe Grüße und Küsse 35.000 £ Spiel ohne Ball, Dribbling, Flair Aufgrund des Akademievertrags extrem günstige Gehaltsstufe

Die besten jungen Stürmer in FM26 nach Position

Nicht jeder Stürmer passt in jedes System. In Football Manager 2026, Die Wahl des richtigen Stürmertyps ist genauso wichtig wie die Suche nach dem richtigen Talent. Manche blühen im Raum hinter der Abwehr auf, während andere sich gegen die Die besten Torhüter in FM26. In diesem Abschnitt werden junge Stürmer vorgestellt, die bestimmte Rollen perfekt ausfüllen.

Jeder der unten aufgeführten Spieler wurde aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften und seiner Eignung für eine von drei Schlüsselrollen ausgewählt: Wilderer, Zielmann, oderFortgeschrittener Stürmer. Wenn du deinen Kader mit Blick auf eine bestimmte Formation oder Strategie zusammenstellst, hilft dir das dabei, in FM gezielter zu scouten und eine besser aufeinander abgestimmte Sturmreihe aufzubauen.

Spieler Age Verein Rolle Stärken Ideal für Rodrigo Mora 18 FC Porto Fortgeschrittener Stürmer Flair, erste Ballberührung, tödliche Pässe Tempoorientierte Mannschaften, 4-2-3-1 oder enges 4-3-3 Cade Cowell 21 Guadalajara Wilderer Tempo, Positionierung, Abschluss Kontermannschaften, Spätstarter Dijylian N’Guessan 16 Saint-Étienne Wilderer Beschleunigung, Spiel ohne Ball, Gelassenheit Mannschaften, die einen kaltschnäuzigen Torjäger im Strafraum brauchen Giovanni Reyna 22 Borussia Dortmund Fortgeschrittener Stürmer Dribbling, Spielübersicht, Abschluss Flüssige Angriffssysteme, Spielweisen mit hohem Pressing Kenan Yildiz 20 Juventus Fortgeschrittener Stürmer Technik, Beweglichkeit, Entscheidungsfindung Vereine, die „Inverted Forwards“ oder „Roaming“-Rollen einsetzen Mohamed Meite 17 Stade Rennais Zielmann Kraft, Sprungweite, Kopfball Mannschaften, die mit Breite spielen und häufig Flanken schlagen Ryan McQueen 15 Chelsea Wilderer Bewegung, Vorausschau, Abschluss Langfristiges Projekt, Förderkette von der Akademie bis zur Elite George Ilenikhena 18 AS Monaco Wilderer Beschleunigung, Abschluss, Kraft Mannschaften, die einen schnellen, direkt auf das Tor abzielenden Stürmer benötigen David Bausch 16 Bayern München Zielmann Größe, Spielaufbau, Kopfball Direktspielsysteme nach dem „Route-One“-Prinzip Yahya Idrissi 17 Chelsea Fortgeschrittener Stürmer Beweglichkeit, Dribbling, Kreativität Teams aus dem Mittelfeld, die im letzten Drittel nach mehr Spielflair suchen

Wie man junge Stürmer in FM26 entdeckt und fördert

Um in FM26 eine erstklassige Sturmreihe aufzubauen, musst du gründlich scouten und gezielt fördern. Viele junge Stürmer sehen auf dem Papier vielversprechend aus, doch nur wenige entwickeln sich zu beständigen Torschützen. Beginne damit, dein Scouting-Netzwerk so aufzubauen, dass du einigen der Top-Spieler FM26 unter 21 mit hohem Potenzielle Fähigkeit (PA), starkPersönlichkeitstypen, sowie die wichtigsten Eigenschaften eines Stürmers.

Worauf man beim Scouting achten sollte:

Zu priorisierende Attribute : Endbearbeitung : Unverzichtbar, um Chancen zu verwerten Gelassenheit : Hilft unter Druck, vor allem in 1-gegen-1-Situationen Ohne Ball : Zeigt Bewegung und Positionierung an Beschleunigung and Frieden : Nützlich, um Verteidigungslinien zu durchbrechen

: Verborgene Eigenschaften, auf die es ankommt : Entschlossenheit : Der Schlüssel für langfristiges Wachstum Professionalität and Konsistenz : Helfen Sie mit, PA in echte Leistung umzusetzen Bevorzugte Züge : Eigenschaften wieMag es, die Abseitsfalle zu überwinden or Läuft oft mit dem Ball eignet sich für High-Line- oder Pressingsysteme

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Tipps für die Entwicklung:

Wähle die richtige Antwort aus individuelles Rollentraining – Passe ihn an deinen taktischen Plan an (z. B. „Fortgeschrittener Stürmer“ oder „Poacher“)

– Passe ihn an deinen taktischen Plan an (z. B. „Fortgeschrittener Stürmer“ oder „Poacher“) Bereitstellen reguläre Spielzeit – selbst Einwechslungen helfen

– selbst Einwechslungen helfen Use Mentoring-Gruppen um ihre mentalen Fähigkeiten zu verbessern

um ihre mentalen Fähigkeiten zu verbessern Behalte ihreTrainingsintensität: mäßig frühzeitig, um Verletzungen zu vermeiden

Unterschätzen Sie die taktische Eignung nicht. Ein junger Stürmer mit hervorragender Schnelligkeit, aber schwachen Kopfballfähigkeiten wird als „Target Man“ nicht erfolgreich sein. Suchen Sie mit einem klaren Plan nach Talenten, entwickeln Sie diese mit Geduld weiter und bauen Sie Ihr Team auf den Eigenschaften auf, die zu Ihrer Mannschaft passen.

Die Entwicklung junger Stürmer in FM26: Tipps zur optimalen Entfaltung ihres Potenzials

Um das Beste aus jungen Stürmern in FM26 herauszuholen, musst du auf Struktur, Geduld und klare Rollenverteilung setzen. Beginne damit, einen rollenspezifischen Trainingsschwerpunkt festzulegen, der zu ihrer Zukunft in deinem System passt – ein „Poacher“ sollte beispielsweise an folgenden Aspekten arbeiten: Endbearbeitung, Gelassenheit, undOhne Ball, während ein „Fortgeschrittener Stürmer“ Folgendes benötigt: Dribbling, Beschleunigung, undEntscheidungsfindung.

Spielzeit ist wichtiger als der Ruf. Setzen Sie sie frühzeitig in der ersten Mannschaft ein, und sei es nur für 15–20 Minuten, und stellen Sie sie in einer ausgewogenen Mentoring-Gruppe an die Seite erfahrener Spieler. Nutzen Sie Mentoring um die Entschlossenheit und Professionalität zu verbessern, die die Wachstumsrate maßgeblich beeinflussen.

Taktisch gesehen sollte man das nicht erzwingen Die besten Flügelspieler in FM26 in starre Systeme. Ein junger Schattenstürmer mit schwachen Kopfballfähigkeiten, aber starker Laufarbeit sollte nicht als „Target Man“ eingesetzt werden. Stattdessen sollte man ihn in Rollen integrieren, in denen seine Stärken zur Geltung kommen – wie zum Beispiel Mag es, die Abseitsfalle zu überwinden in einer hohen Linie oder Läuft oft mit dem Ball in einer vertikalen 4-2-3-1-Formation.

Mein Gesamtfazit zu den besten jungen Stürmern in FM26

The Die besten jungen Stürmer in FM26 sind mehr als nur hohe „High Potential“-Werte. Sie bieten langfristigen Wert, taktische Flexibilität und die Chance, den Erfolg Ihres Teams über Jahre hinweg mitzugestalten. Von Top-Namen wie Endrick, Rodrigo Mora, undYoussoufa Moukoko bis hin zu versteckten Perlen wie Toni Fernández and Gassimou Sylla, diese Spieler bieten unterschiedliche Spielstile und Preisklassen, sodass für jeden Spielstand etwas dabei ist.

Konzentrieren Sie sich auf Spieler, die zu Ihrem System passen, investieren Sie in deren Entwicklung, und Sie werden eine Sturmreihe aufbauen, die Sie zu Aufstiegen, Titeln und europäischen Abenden führen kann.

Möchtest du deine FM26-Reise beginnen und diese Spieler selbst verpflichten? Hol dir jetzt deinen Schlüssel bei der Eneba Marketplace – FM26 Global Edition und fang an, deine nächste großartige Mannschaft zusammenzustellen.

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Häufig gestellte Fragen