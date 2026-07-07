Die besten jungen Stürmer in FM26: Top-Talente, die du verpflichten solltest
Die besten jungen Stürmer in FM26 zeichnen sich nicht nur durch ihre Torjägerqualitäten aus; sie bringen auch viel Dynamik, Gelassenheit und taktisches Verständnis mit, wodurch sie in jedem System glänzen können. Der Aufbau einer siegreichen Mannschaft in Football Manager 2026 Zunächst muss ein Stürmer gefunden werden, der sich zu einem zuverlässigen Torschützen entwickeln kann.
Ein Stürmer mit hoher Potenzialfähigkeit (PA) und den richtigen mentalen Eigenschaften kann Ihren Angriff schnell von durchschnittlich auf Elite-Niveau heben.. Dieser Leitfaden blickt über die bekannten Namen hinaus und berücksichtigt auch weniger bekannte Spieler, die einen echten Mehrwert, vielversprechendes Entwicklungspotenzial und langfristige Auswirkungen für jede Art von Spielstand bieten.
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Die besten jungen Stürmer in FM26: Elite-Talente für deine Sturmreihe
Wenn du es liebst, dich mit dem Die besten Fußballspiele, dann weißt du, wie wichtig es ist, einen jungen Stürmer zu verpflichten, der noch Entwicklungspotenzial hat. Diese Weltklasse-Spieler führen nicht nur die Sturmreihe an, sondern bestimmen oft auch, wie deine Mannschaft im letzten Drittel spielt.
In diesem Abschnitt, Wir werden uns auf vielversprechende Stürmer unter 25 konzentrieren, die eine Kombination aus Torinstinkt, Laufstärke und Beständigkeit mitbringen., wobei einige für Spitzenvereine geeignet sind und andere sich perfekt für kostengünstige Umbauten eignen.
Während manche Namen, wie zum Beispiel Kylian Mbappé and Endrick, sind den meisten bereits bekannt FM Spieler, andere wie zum Beispiel Mason Melia or Patrik Kristal Sie bleiben zwar weitgehend unbemerkt, bieten aber dennoch steile Wachstumskurven und erschwingliche Preise.
Auch die Eignung für eine bestimmte Rolle ist ein entscheidender Faktor. Ganz gleich, ob du deine Aufstellung um einen „Poacher“, einen „Vorwärts gehen“ oder einen „Deep-Lying Forward“ herum aufbaust, Du wirst Möglichkeiten finden, die sich ganz natürlich zu solchen Positionen entwickeln können.
Diese Empfehlungen decken eine breite Palette an Budgets und taktischen Anforderungen ab. Hier sind die die besten Nachwuchsspieler in FM26 die es wert sind, beobachtet, gescoutet oder so früh wie möglich unter Vertrag genommen zu werden.
|Spieler
|Age
|Verein
|Eignung für die Position
|Marktwert
|Kylian Mbappé
|27
|Real Madrid
|Stürmer, CF
|140 Mio. £ – 160 Mio. £+
|Rodrigo Mora
|19
|FC Porto
|Zweiter Stürmer, falsche Neun
|60 Mio. £ – 74 Mio. £
|Endrick
|19
|Real Madrid
|Poacher, Stürmer
|96 Mio. £ – 118 Mio. £
|Arda Güler
|21
|Real Madrid
|Fortgeschrittener Spielmacher / 10
|96 Mio. £ – 118 Mio. £
|Youssoufa Moukoko
|21
|Borussia Dortmund (ausgeliehen an OGC Nizza)
|Poacher, immer weiter vorwärts
|18,5 Mio. £ – 23 Mio. £
|Enzo Alves
|16
|Real Madrid
|Stürmer, CF
|Jugendvertrag
|Patrik Kristal
|18
|1. FC Köln II
|Tief stehender Stürmer, SS
|Nicht bekannt gegeben
|Harry Gray
|17
|Leeds United (ausgeliehen an Rotherham)
|Vorwärts gehen
|Nicht bekannt gegeben
|Benjamin Šeško
|22
|RB Leipzig
|Stürmer, CF
|~50 Mio. £ – 70 Mio. £
|Mohamed Meite
|18
|Stade Rennais
|Zielmann, Wilderer
|Nicht bekannt gegeben
|Victor Roque
|21
|Real Betis (ausgeliehen vom FC Barcelona)
|Vorwärts, Poacher
|~40 Mio. £ – 60 Mio. £
|Mason Melia
|18
|St. Patrick’s Athletic
|Poacher, Stürmer (fortgeschritten)
|~4 Mio. – 8 Mio. £
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1. Kylian Mbappé [Bester Elite-Stürmer]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|27 / Französisch / Real Madrid
|FMInside-Bewertung (OVR)
|94 / 100
|Tempo und Beschleunigung
|20 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|18 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|15 / 20
|Dribbling & Technik
|18 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|6 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|14 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Kylian Mbappé ist das absolute Kronjuwel in „Football Manager“. Mit einer Beschleunigung und einem Tempo der Weltklasse (20) dominiert er sowohl als „Fortgeschrittener Stürmer“ als auch als „Inside Forward“ auf dem linken Flügel. Seine außergewöhnliche Abschlussstärke, seine Gelassenheit und sein Flair machen es nahezu unmöglich, ihn auf jedem Niveau zu verteidigen.
2. Rodrigo Mora [Bester technischer Spielmacher unter den Nachwuchstalenten]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|19 / Portugiesisch / FC Porto
|FMInside-Bewertung (OVR)
|76 / 100 (Wonderkid)
|Tempo und Beschleunigung
|14 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|12 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|15 / 20
|Dribbling & Technik
|16 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|8 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|10 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Rodrigo Mora ist einer der vielversprechendsten kreativen Impulsgeber Portugals. Er spielt von Haus aus als offensiver Mittelfeldspieler, und sein herausragendes Potenzial lässt ihn zu einem weltweiten Superstar heranwachsen. Er verfügt über eine hervorragende natürliche Kondition, große Beweglichkeit und ausgezeichnete technische Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, sich mühelos durch die Abwehrreihen zu schlängeln.
3. Endrick [der athletischste Stürmer der Zukunft]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|19 / Brasilianer / Real Madrid
|FMInside-Bewertung (OVR)
|82 / 100 (Wonderkid)
|Tempo und Beschleunigung
|17 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|15 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|12 / 20
|Dribbling & Technik
|15 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|7 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|16 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Links
Endrick ist wie geschaffen für pure, unverfälschte Torjägerqualitäten. Seine körperlichen Voraussetzungen sind für einen Teenager unglaublich ausgeprägt: Er verfügt über enorme Kraft, explosive Schnelligkeit und eine außergewöhnliche Entschlossenheit. Mit dem richtigen Training wird sein dynamisches Potenzial ihn zu einer absoluten Tormaschine machen, die jahrzehntelang die Spitze von Spitzenangriffen bilden kann.
4. Arda Güler [Bestes Elite-Wunderkind mit Weitblick]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|21 / Türkei / Real Madrid
|FMInside-Bewertung (OVR)
|83 / 100 (Wonderkid)
|Tempo und Beschleunigung
|13 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|14 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|17 / 20
|Dribbling & Technik
|17 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|9 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|11 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Links
Arda Güler ist ein meisterhafter Spielmacher, der technisches Flair auf Weltklasseniveau mit präzisem Spielverständnis verbindet. Dank seiner hervorragenden Technik, seiner Passgenauigkeit und seiner erstklassigen Ballannahme verliert er nur selten den Ballbesitz. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er aus der zentralen Position oder vom rechten Flügel heraus entscheidende Pässe spielt und kompakte Abwehrstrukturen aufbricht.
5. Youssoufa Moukoko [Der dynamischste Stürmer]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|21 / Deutsch / Borussia Dortmund (ausgeliehen an OGC Nizza)
|FMInside-Bewertung (OVR)
|79 / 100
|Tempo und Beschleunigung
|16 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|15 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|11 / 20
|Dribbling & Technik
|14 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|6 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|12 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Links
Youssoufa Moukoko ist nach wie vor ein legendärer Favorit in „Football Manager“. Er verfügt über eine atemberaubende Beschleunigung und einen angeborenen Torinstinkt, und auch seine Laufwege ohne Ball sind erstklassig. Er blüht in taktischen Aufstellungen mit schnellen Kontern auf, in denen er die Abwehrreihen durchbrechen und hohe Abwehrblöcke ausnutzen kann.
6. Enzo Alves [Bester Nachwuchsstürmer der U17]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|16 / Spanisch / Real Madrid
|FMInside-Bewertung (OVR)
|65 / 100 (hohes Potenzial)
|Tempo und Beschleunigung
|13 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|13 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|11 / 20
|Dribbling & Technik
|12 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|5 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|12 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Enzo Alves (Sohn des legendären Außenverteidigers Marcelo) gilt in den aktualisierten Jugenddatenbanken als vielversprechender Stürmer der Spitzenklasse. Mit seiner für sein Alter beeindruckenden Größe und körperlichen Präsenz verfügt er über herausragende Grundvoraussetzungen in Bezug auf Entschlossenheit, Abschlussstärke und körperliche Leistungsfähigkeit, was ihn zu einer erstklassigen Verstärkung für die Nachwuchsakademie macht.
7. Patrik Kristal [Bester Nachwuchsspieler im Mittelfeld des Baltikums]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|18 / Estonian / 1. FC Köln II
|FMInside-Bewertung (OVR)
|68 / 100
|Tempo und Beschleunigung
|13 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|11 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|13 / 20
|Dribbling & Technik
|13 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|10 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|11 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Patrik Kristal ist ein verstecktes Juwel aus Estland, das über ein äußerst beeindruckendes Entwicklungspotenzial verfügt. Als junger zentraler Mittelfeldspieler übertrifft er seine Altersgenossen in technischer Hinsicht bei weitem und zeichnet sich durch hervorragende Spielübersicht, Spielintuition und Passvielfalt aus, wodurch er problemlos in europäische Vereine der mittleren Liga wechseln könnte.
8. Harry Gray [Bester englischer Stürmer-Nachwuchsspieler]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|17 / Englisch / Leeds United (ausgeliehen an Rotherham)
|FMInside-Bewertung (OVR)
|66 / 100
|Tempo und Beschleunigung
|14 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|12 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|11 / 20
|Dribbling & Technik
|12 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|13 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|12 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Harry Gray knüpft bei Leeds an die außergewöhnliche sportliche Tradition seiner Familie an. Als fleißiger Mittelstürmer fallen seine mentalen Stärken – insbesondere seine Entschlossenheit, sein Einsatz und sein Mut – schon früh auf. Er entwickelt sich hervorragend zu einem modernen Pressing-Stürmer, der den Spielaufbau des Gegners mühelos unterbricht.
9. Benjamin Šeško [Der ultimative Kopfballspezialist]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|22 / Slowenisch / RB Leipzig
|FMInside-Bewertung (OVR)
|84 / 100
|Tempo und Beschleunigung
|16 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|16 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|12 / 20
|Dribbling & Technik
|14 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|11 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|17 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Benjamin Šeško ist ein dominanter Mittelstürmer. Mit seiner imposanten Statur, seiner außergewöhnlichen Sprungkraft, seiner Stärke und seiner Schnelligkeit stellt er im Luftkampf eine unerbittliche Gefahr dar. Seine Kombination aus athletischer Kraft und eiskaltem Abschluss macht ihn zu einer beständigen Größe, die in den Spitzenligen regelmäßig mehr als 20 Tore pro Saison erzielt.
10. Mohamed Meite [Bester Angreifer mit französischem Flair]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|18 / Französisch / Stade Rennais
|FMInside-Bewertung (OVR)
|67 / 100
|Tempo und Beschleunigung
|15 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|11 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|12 / 20
|Dribbling & Technik
|14 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|6 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|11 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Mohamed Meite ist ein technisch versierter, explosiver Nachwuchsspieler aus dem französischen Nachwuchsbereich. Er ist bekannt für sein raffiniertes Dribbling, seine Schnelligkeit und seine Beweglichkeit und sorgt auf der Außenbahn für enorme Unberechenbarkeit. Er ist ein hervorragendes Ziel für Trainer, die einen schnellen, spielstarken Innenstürmer aufbauen möchten.
11. Vitor Roque [Der unerbittlichste Mittelstürmer]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|21 / Brasilianer / Real Betis (ausgeliehen vom FC Barcelona)
|FMInside-Bewertung (OVR)
|81 / 100
|Tempo und Beschleunigung
|16 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|14 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|11 / 20
|Dribbling & Technik
|14 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|14 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|15 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Vitor Roque ist ein dynamischer, energiegeladener Stürmer, der sich vor allem durch seine hervorragende Laufbereitschaft und seine aggressiven Läufe ohne Ball auszeichnet. Er kann sowohl in der Mitte spielen als auch vom Flügel nach innen ziehen, und dank seiner soliden Kraft, seines Gleichgewichts und seiner körperlichen Belastbarkeit kann er robuste Verteidiger mühelos in Schach halten.
12. Mason Melia [Das beste irische Stürmer-Wunderkind]
|Attributgruppe
|FMInside Value
|Alter / Nationalität / Verein
|18 / Irisch / St. Patrick’s Athletic
|FMInside-Bewertung (OVR)
|69 / 100 (Wonderkid)
|Tempo und Beschleunigung
|14 / 20
|Abschluss & Gelassenheit
|13 / 20
|Passspiel & Spielübersicht
|11 / 20
|Dribbling & Technik
|12 / 20
|Verteidigung & Einsatzbereitschaft
|11 / 20
|Körperliche Verfassung (Kraft/Ausdauer)
|13 / 20
|Bevorzugter Fuß
|Richtig
Mason Melia ist ein phänomenales irisches Nachwuchstalent, das regelmäßig über seinen Möglichkeiten spielt. Er vereint hervorragende körperliche Voraussetzungen mit einer für einen 18-Jährigen bemerkenswert ausgereiften Abschlussstärke und ist damit ein hervorragender Schnäppchenkauf für Zweitligisten, die einen schnellen Aufstieg und langfristigen Wiederverkaufswert anstreben.
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Die besten Nachwuchsstürmer in FM26
Die besten Paraden in Football Manager beginnen oft mit einer Sache – einer Top-Wunderkind in FM26 kann man jahrelang darauf aufbauen. In FM26, eine HandvollWunderkinder zeichnen sich durch ein Potenzial aus, das durchschnittliche Angriffe in eine Offensive verwandelt, die um den Titel mitspielt.
Diese Spieler bieten Entwicklungspotenzial, Vielseitigkeit und Wiederverkaufswert und können, wenn sie richtig gefördert werden, für ein Jahrzehnt oder länger zum Dreh- und Angelpunkt Ihres Kaders werden.
Einige davon sind bereits allseits bekannt. Andere kommen aus Jugendakademien oder Vereinen aus dem Mittelfeld der Tabelle und sind noch zu haben, bevor die großen Vereine ihre Preise in die Höhe treiben. Jeder von ihnen bringt unterschiedliche Stärken mit: Manche sind Torjäger, die sich hinter der Abwehr aufhalten, andere lassen sich tief fallen, um das Spiel aufzubauen, oder sprinten in FM26 mit Beschleunigung und Flair an den besten Verteidigern vorbei. Ganz gleich, welches System du spielst – 4-2-3-1, 4-4-2 oder 3-5-2 – Der richtige Stürmer-Nachwuchsstar kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.
Hier sind 10 der Die vielversprechendsten Stürmer-Nachwuchstalente in FM26, basierend auf ihrem Potenzial, ihrer frühen Entwicklung und ihrer positionsübergreifenden Flexibilität. Nutzen Sie diese Liste, um einen Vorsprung zu gewinnen, bevor sie Weltklasse-Niveau erreichen.
|Spieler
|Age
|Verein
|Stelle(n)
|Wert (geschätzt)
|Stärken
|Potenzial
|Endrick
|18
|Real Madrid
|ST/AMR
|96 Mio. £ – 118 Mio. £
|Kraft, Beschleunigung, Technik
|184
|Francesco Camarda
|17
|AC Mailand
|ST
|12 Mio. £ – 18 Mio. £
|Gelassenheit, Abschluss, Bewegung
|Sehr hoch
|José Reyes
|17
|Real Madrid
|AMRL/ST
|Dreiundzwanzig Millionen Pfund
|Flair, Spiel ohne Ball, erste Ballberührung
|174
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|AMC/AML/ST
|60 Mio. £ – 74 Mio. £
|Dribbling, Spielübersicht, Beschleunigung
|170+
|Gesegnet sei Obi-Martin
|17
|Man United
|ST
|Nicht bekannt gegeben
|Kraft, Abschluss, erste Ballberührung
|Sehr hoch
|Kenan Yildiz
|20
|Juventus
|AMRL/ST
|191 Millionen Pfund
|Ausgewogenheit, Passspiel, Vielseitigkeit
|170
|George Ilenikhena
|18
|AS Monaco
|ST
|39 Millionen Pfund
|Abschluss, Stärke, Hinterlauf
|170
|Dijylian N’Guessan
|16
|Saint-Étienne
|ST
|£6M
|Ausführung, Weitblick, Vorausschau
|170
|Harry Gray
|16
|Leeds United
|F C/ST
|11 Millionen Pfund
|Bewegung, Beschleunigung, ohne Ball
|170
|Shumaira Mheuka
|17
|Chelsea
|ST
|12 Millionen Pfund
|Entschlossenheit, Durchhaltevermögen, Beweglichkeit
|170
Die besten Schnäppchen unter den jungen Stürmern in FM26
Nicht jeder Neuzugang ist mit einem großen Transferbudget verbunden, und genau hier kann die richtige Schnäppchenverpflichtung den entscheidenden Unterschied ausmachen. FM26 verfügt über mehrere junge Stürmer mit großem Potenzial, die noch nicht im Rampenlicht stehen. Diese Spieler sind zu Beginn des Spiels erschwinglich, können sich aber zu zuverlässigen Stammspielern oder wertvollen Spielern entwickeln, die man später mit Gewinn verkaufen kann.
Es spielt keine Rolle, ob Sie in derMeisterschaft, 2. Liga, oder einunterer BereichSerie ASeite, man muss nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben, um zukünftige Stars zu entdecken.
Viele davonDie besten Stürmer in FM26 aufgrund ihres jungen Alters, des Wettbewerbs um Einsatzzeit oder einfach deshalb, weil sie noch nicht ausreichend beobachtet wurden, einen niedrigen aktuellen Marktwert haben. Aber sie alle zeichnen sich durch solide Eigenschaften und einen klaren Entwicklungsweg aus, ideal für Vereine, die von Grund auf neu aufbauen wollen.
Hier sind 10 der besten jungen Stürmer, die man zu einem Schnäppchenpreis bekommen kann, in FM26 Was Sie bei Ihrer nächsten Budgetumstellung berücksichtigen sollten.
|Spieler
|Age
|Verein
|Position
|Wert
|Stärken
|Warum sie preiswert sind
|Harvey Higgins
|15
|Blackburn
|Alles Gute, liebe Grüße und Küsse
|260.000 £
|Dribbling, Spiel ohne Ball, Technik
|Unbekanntes Profil, Konditionen für junge Spieler sehr verhandelbar
|Toni Fernández
|16
|Barcelona
|AM RC, F C
|454.000 £
|Weitsicht, Flair, erste Ballberührung
|In der B-Team-Struktur: kostengünstiger Ansatz in der Anfangsphase
|Josh Sonni-Lambie
|17
|Liverpool
|AM RLC, F C
|509.000 £
|Beschleunigung, Beweglichkeit, Passspiel
|Nachwuchsspieler durch die große Auswahl an Spielern in der ersten Mannschaft ausgebremst
|Yahya Idrissi
|17
|Chelsea
|AM RLC, F C
|957.000 £
|Tempo, Ausgewogenheit, Flair
|Aufgrund des riesigen Kaders von Chelsea übersehen
|David Bausch
|16
|Bayern München
|ST
|169.000 £
|Kraft, Abschluss, Positionierung
|Ersatzspieler aus der Jugendmannschaft, leicht frühzeitig zu verpflichten
|Cristian Florez
|16
|Real Cartagena
|Alles Gute, liebe Grüße und Küsse
|925.000 £
|Technik, Abschluss, Beschleunigung
|Ein südamerikanisches Geheimtipp-Talent in einem Minor-League-Team
|Giacomo Koloto
|16
|Basel
|ST
|657.000 £
|Kopfball, Entschlossenheit, Einsatzbereitschaft
|Unterbewertung der Schweizer Liga, niedrige Lohnforderungen
|Adam Hložek
|23
|Hoffenheim
|Standardisierter Test/Bekämpfung der Geldwäsche
|~24 Mio. £
|Kraft, Weitschüsse, Vielseitigkeit
|Hinweis: Etablierter Senior; kein Schnäppchen für junge Leute.
|Yumeki Yokoyama
|21
|Imabari
|AM LC, F C
|870.000 £
|Ausdauer, Vielseitigkeit, Bewegung
|Günstig erhältlich in der J.League 2
|Gassimou Sylla
|16
|RSCA Futures
|Alles Gute, liebe Grüße und Küsse
|35.000 £
|Spiel ohne Ball, Dribbling, Flair
|Aufgrund des Akademievertrags extrem günstige Gehaltsstufe
Die besten jungen Stürmer in FM26 nach Position
Nicht jeder Stürmer passt in jedes System. In Football Manager 2026, Die Wahl des richtigen Stürmertyps ist genauso wichtig wie die Suche nach dem richtigen Talent. Manche blühen im Raum hinter der Abwehr auf, während andere sich gegen die Die besten Torhüter in FM26. In diesem Abschnitt werden junge Stürmer vorgestellt, die bestimmte Rollen perfekt ausfüllen.
Jeder der unten aufgeführten Spieler wurde aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften und seiner Eignung für eine von drei Schlüsselrollen ausgewählt: Wilderer, Zielmann, oderFortgeschrittener Stürmer. Wenn du deinen Kader mit Blick auf eine bestimmte Formation oder Strategie zusammenstellst, hilft dir das dabei, in FM gezielter zu scouten und eine besser aufeinander abgestimmte Sturmreihe aufzubauen.
|Spieler
|Age
|Verein
|Rolle
|Stärken
|Ideal für
|Rodrigo Mora
|18
|FC Porto
|Fortgeschrittener Stürmer
|Flair, erste Ballberührung, tödliche Pässe
|Tempoorientierte Mannschaften, 4-2-3-1 oder enges 4-3-3
|Cade Cowell
|21
|Guadalajara
|Wilderer
|Tempo, Positionierung, Abschluss
|Kontermannschaften, Spätstarter
|Dijylian N’Guessan
|16
|Saint-Étienne
|Wilderer
|Beschleunigung, Spiel ohne Ball, Gelassenheit
|Mannschaften, die einen kaltschnäuzigen Torjäger im Strafraum brauchen
|Giovanni Reyna
|22
|Borussia Dortmund
|Fortgeschrittener Stürmer
|Dribbling, Spielübersicht, Abschluss
|Flüssige Angriffssysteme, Spielweisen mit hohem Pressing
|Kenan Yildiz
|20
|Juventus
|Fortgeschrittener Stürmer
|Technik, Beweglichkeit, Entscheidungsfindung
|Vereine, die „Inverted Forwards“ oder „Roaming“-Rollen einsetzen
|Mohamed Meite
|17
|Stade Rennais
|Zielmann
|Kraft, Sprungweite, Kopfball
|Mannschaften, die mit Breite spielen und häufig Flanken schlagen
|Ryan McQueen
|15
|Chelsea
|Wilderer
|Bewegung, Vorausschau, Abschluss
|Langfristiges Projekt, Förderkette von der Akademie bis zur Elite
|George Ilenikhena
|18
|AS Monaco
|Wilderer
|Beschleunigung, Abschluss, Kraft
|Mannschaften, die einen schnellen, direkt auf das Tor abzielenden Stürmer benötigen
|David Bausch
|16
|Bayern München
|Zielmann
|Größe, Spielaufbau, Kopfball
|Direktspielsysteme nach dem „Route-One“-Prinzip
|Yahya Idrissi
|17
|Chelsea
|Fortgeschrittener Stürmer
|Beweglichkeit, Dribbling, Kreativität
|Teams aus dem Mittelfeld, die im letzten Drittel nach mehr Spielflair suchen
Wie man junge Stürmer in FM26 entdeckt und fördert
Um in FM26 eine erstklassige Sturmreihe aufzubauen, musst du gründlich scouten und gezielt fördern. Viele junge Stürmer sehen auf dem Papier vielversprechend aus, doch nur wenige entwickeln sich zu beständigen Torschützen. Beginne damit, dein Scouting-Netzwerk so aufzubauen, dass du einigen der Top-Spieler FM26 unter 21 mit hohem Potenzielle Fähigkeit (PA), starkPersönlichkeitstypen, sowie die wichtigsten Eigenschaften eines Stürmers.
Worauf man beim Scouting achten sollte:
- Zu priorisierende Attribute:
- Endbearbeitung: Unverzichtbar, um Chancen zu verwerten
- Gelassenheit: Hilft unter Druck, vor allem in 1-gegen-1-Situationen
- Ohne Ball: Zeigt Bewegung und Positionierung an
- Beschleunigung and Frieden: Nützlich, um Verteidigungslinien zu durchbrechen
- Verborgene Eigenschaften, auf die es ankommt:
- Entschlossenheit: Der Schlüssel für langfristiges Wachstum
- Professionalität and Konsistenz: Helfen Sie mit, PA in echte Leistung umzusetzen
- Bevorzugte Züge: Eigenschaften wieMag es, die Abseitsfalle zu überwinden or Läuft oft mit dem Ball eignet sich für High-Line- oder Pressingsysteme
Tipps für die Entwicklung:
- Wähle die richtige Antwort aus individuelles Rollentraining – Passe ihn an deinen taktischen Plan an (z. B. „Fortgeschrittener Stürmer“ oder „Poacher“)
- Bereitstellenreguläre Spielzeit – selbst Einwechslungen helfen
- Use Mentoring-Gruppen um ihre mentalen Fähigkeiten zu verbessern
- Behalte ihreTrainingsintensität: mäßig frühzeitig, um Verletzungen zu vermeiden
Unterschätzen Sie die taktische Eignung nicht. Ein junger Stürmer mit hervorragender Schnelligkeit, aber schwachen Kopfballfähigkeiten wird als „Target Man“ nicht erfolgreich sein. Suchen Sie mit einem klaren Plan nach Talenten, entwickeln Sie diese mit Geduld weiter und bauen Sie Ihr Team auf den Eigenschaften auf, die zu Ihrer Mannschaft passen.
Die Entwicklung junger Stürmer in FM26: Tipps zur optimalen Entfaltung ihres Potenzials
Um das Beste aus jungen Stürmern in FM26 herauszuholen, musst du auf Struktur, Geduld und klare Rollenverteilung setzen. Beginne damit, einen rollenspezifischen Trainingsschwerpunkt festzulegen, der zu ihrer Zukunft in deinem System passt – ein „Poacher“ sollte beispielsweise an folgenden Aspekten arbeiten: Endbearbeitung, Gelassenheit, undOhne Ball, während ein „Fortgeschrittener Stürmer“ Folgendes benötigt: Dribbling, Beschleunigung, undEntscheidungsfindung.
Spielzeit ist wichtiger als der Ruf. Setzen Sie sie frühzeitig in der ersten Mannschaft ein, und sei es nur für 15–20 Minuten, und stellen Sie sie in einer ausgewogenen Mentoring-Gruppe an die Seite erfahrener Spieler. Nutzen Sie Mentoring um die Entschlossenheit und Professionalität zu verbessern, die die Wachstumsrate maßgeblich beeinflussen.
Taktisch gesehen sollte man das nicht erzwingen Die besten Flügelspieler in FM26 in starre Systeme. Ein junger Schattenstürmer mit schwachen Kopfballfähigkeiten, aber starker Laufarbeit sollte nicht als „Target Man“ eingesetzt werden. Stattdessen sollte man ihn in Rollen integrieren, in denen seine Stärken zur Geltung kommen – wie zum Beispiel Mag es, die Abseitsfalle zu überwinden in einer hohen Linie oder Läuft oft mit dem Ball in einer vertikalen 4-2-3-1-Formation.
Mein Gesamtfazit zu den besten jungen Stürmern in FM26
The Die besten jungen Stürmer in FM26 sind mehr als nur hohe „High Potential“-Werte. Sie bieten langfristigen Wert, taktische Flexibilität und die Chance, den Erfolg Ihres Teams über Jahre hinweg mitzugestalten. Von Top-Namen wie Endrick, Rodrigo Mora, undYoussoufa Moukoko bis hin zu versteckten Perlen wie Toni Fernández and Gassimou Sylla, diese Spieler bieten unterschiedliche Spielstile und Preisklassen, sodass für jeden Spielstand etwas dabei ist.
Konzentrieren Sie sich auf Spieler, die zu Ihrem System passen, investieren Sie in deren Entwicklung, und Sie werden eine Sturmreihe aufbauen, die Sie zu Aufstiegen, Titeln und europäischen Abenden führen kann.
Möchtest du deine FM26-Reise beginnen und diese Spieler selbst verpflichten? Hol dir jetzt deinen Schlüssel bei der Eneba Marketplace – FM26 Global Edition und fang an, deine nächste großartige Mannschaft zusammenzustellen.
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Häufig gestellte Fragen
Der beste junge Stürmer in FM26 ist Endrick von Real Madrid. Mit gerade einmal 18 Jahren vereint er erstklassige Abschlussstärke, Schnelligkeit und Laufwege, was ihn zu einem kompletten Stürmer macht, der jeden Angriff anführen kann. Dank seines hohen Potenzials kann er sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickeln.
Der beste Schnäppchen-Stürmer in FM26 ist Toni Fernández von Barcelona. Er ist in den meisten Spielständen schon früh für unter 500.000 £ zu haben und verfügt über die technischen Grundlagen und das Potenzial, sich zu einem zuverlässigen Stammspieler zu entwickeln. Trainer mit kleinerem Budget sollten ihn verpflichten, bevor sein Marktwert steigt.
Wenn du in FM26 nach jungen Stürmern suchst, solltest du dich auf die Attribute „Abschlussstärke“, „Gelassenheit“, „Spiel ohne Ball“, „Beschleunigung“ und „Entschlossenheit“ konzentrieren. Diese Eigenschaften bestimmen, wie regelmäßig ein Stürmer Tore schießt, sich bewegt und sich im Laufe der Zeit verbessert. Überprüfe außerdem ihre Persönlichkeit und ihre bevorzugten Spielzüge, um zu sehen, ob sie zu deinem taktischen Ansatz passen.
In FM26 kannst du junge Stürmer fördern, indem du ihnen regelmäßig Spielpraxis verschaffst – auch von der Bank aus. Weise ihnen individuelle, rollenspezifische Trainingseinheiten zu, die zu deiner Taktik passen, und ordne sie Mentoring-Gruppen mit erfahrenen Spielern zu. Kombiniere Trainingskonsistenz mit ausgewogener Intensität, um eine stetige Entwicklung zu fördern, ohne Verletzungsrisiken einzugehen.
Ja. Am besten funktionieren Systeme mit zwei Stürmern oder einem einzigen Stürmer, der von Flügelspielern unterstützt wird. Junge Spieler entfalten ihr Potenzial am besten in Formationen, die Räume schaffen und für eine konstante Ballversorgung sorgen, wie beispielsweise ein 4-2-3-1 oder ein 4-4-2 mit kreativen Flügelspielern.
Um die Moral junger Stürmer in FM26 aufrechtzuerhalten, musst du klares Feedback zu ihrer Entwicklung geben, sie nach guten Leistungen regelmäßig loben und sie schrittweise in die erste Mannschaft integrieren. Vermeide harte Kritik nach schwachen Spielen. Junge Spieler reagieren positiv auf Vertrauen, daher ist es unerlässlich, ihr Selbstvertrauen zu stärken und regelmäßig mit ihnen zu kommunizieren.