11 Geschichten aus der Welt der Spiele: Wichtige Meilensteine und Kulttitel

Auflistung derSolcheEs ist wichtig, die Spiele der Reihe der Reihe nach zu spielen, um die Geschichte und die Entwicklung der Reihe zu verstehen. SolcheDiese Spiele haben sich schon immer durch ihre ausgefeilte Charaktergestaltung, ihre Interaktionssequenzen und ihr einzigartiges Kampfsystem ausgezeichnet, aber das ist nicht von heute auf morgen so gekommen.

Wenn du dich in die Geschichte der Reihe vertiefen möchtest, bin ich genau der Richtige für dich. Ich werde zwar nicht die gesamte Liste der SolcheSpiele der Reihe nach, werde ich einen Blick auf 11 bekannte Titel die das Wachstum (und die damit verbundenen Schwierigkeiten) der SolcheReihe.

Unsere Top-Auswahl der besten „Tales of“-Spiele

Diese Liste dient in erster Linie dazu, wichtige SolcheWenn ich die Spiele der Reihe nach aufliste, möchte ich darauf hinweisen, dass einige davon nicht nur historisch bedeutsam sind, sondern auch zu den besten Spielen überhaupt gehören:

Geschichten aus dem Abyss (2006) – Mein persönlicher Favorit, das hier SolcheDas Spiel geht wirklich bis ins kleinste Detail auf die Charakterentwicklung ein. Geschichten aus Vesperia (2008) – Ein JRPG, dem es an nichts fehlt und das für Neulinge in der Serie einen der besten Einstiegspunkte darstellt. Tales of Berseria (2016) – Eine düsterere, reifere Variante von SolcheDer typische Held sowie die dynamischen Kämpfe heben dieses Spiel von anderen ab.

Das sind zwar meine Favoriten aus dieser Liste, aber sie sind nicht die einzigen Meilensteine der Serie – also lies unbedingt weiter.

11 Tales-Spiele in chronologischer Reihenfolge – vom ältesten zum neuesten

Bevor wir anfangen, möchte ich auf ein paar Dinge hinweisen.

Zunächst einmal:Das ist keine vollständige Liste. Es gibt11 Titel auf dieser Liste, aber die tatsächliche Anzahl von SolcheSpiele (einschließlich Ableger, Handyspiele und mehr) würden sich auf etwa 25–30, als grobe Schätzung.

Zweitens,Die Spiele werden in chronologischer Reihenfolge aufgelistet, nicht nach absteigender Punktzahl. Wir werden zwar darauf eingehen, was jedes dieser Spiele so besonders macht, aber bitte beachten Sie, dass sie nicht nach ihrer Qualität geordnet sind.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass ich hier etwas voreingenommen bin, und obwohl jedes Spiel auf dieser Liste einen wichtigen Eindruck bei mir hinterlassen hat, SolcheReihe,Nicht alle haben dies auf herausragende Weise getan.

Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Welche dieser SolcheWelche Spiele hast du schon ausprobiert?

1. Geschichten aus Eternia [Der Höhepunkt der JRPGs der späten 90er Jahre]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PlayStation 1, PSP Erscheinungsjahr 2000 Urheber Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden

Beginnen wir mit einem der ersten Superstars der Serie, Geschichten aus Eternia (or Geschichten des Schicksals 2 (in der ursprünglichen nordamerikanischen Veröffentlichung). Viele, mich eingeschlossen, halten dies für eines der Die besten JRPGs aller Zeitenund neben Final Fantasy 7, Es verkörpert die Handlung, das Spieldesign und die Ästhetik der Rollenspiele der späten 90er und frühen 2000er Jahre.

Und wenn ich „Ende der 90er Jahre“ sage „Handlung“ – das meine ich ernst. Du schlüpfst in die Rolle von Reid Hershel, einem Bauernjungen, der ein idyllisches Leben in Rasheans führt, bis eines Tages ein Mädchen aus einem Luftschiff fällt und dir quasi in den Schoß fällt – und natürlich eine Warnung vor der Apokalypse mitbringt. Kurz gesagt: Du wirst in ein Abenteuer hineingezogen, bei dem es darum geht, die Welt zu retten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auch wenn es heute vielleicht primitiv erscheint, Geschichten aus Eternia ist aufgrund seines Kerns nach wie vor sehr spielenswert SolcheGameplay und ein äußerst befriedigendes lineares Kampfsystem.

Zwar Routine, aber für seine Zeit, Eternia war (und ist immer noch) hervorragend. Zugegebenermaßen gibt es bessere Geschichten vonWenn du auf der Suche nach einer besseren Handlung oder einem besseren Kampfsystem bist, gibt es heute zwar Spiele, aber Eternia ist der Höhepunkt einer einfacheren, klassischen Ära. Mit einem guten Spielrhythmus, beeindruckenden Zwischensequenzen und Grafiken, soliden RPG-Grundlagen sowie jeder Menge Geheimnissen und Zusatzinhalten, EterniaDas ist ein Klassiker für die Ewigkeit.

Mein Fazit:Alt, aber goldwert; während Geschichten aus Eternia Es ist zwar streng genommen nicht das erste Spiel der Reihe, doch dank seiner in jeder Hinsicht herausragenden Leistung festigt es seinen Platz unter den ganz Großen.

2. Tales of Symphonia [Der Sprung in die 3D-Welt]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, GameCube, Nintendo Switch, PlayStation 2/3/4, Xbox One Erscheinungsjahr 2003 Urheber Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden

Wenn du in den 2000er Jahren ein Fan der Serie warst und gerade frisch aus Eternia, musste man nicht lange auf den nächsten Teil der Reihe warten, vorausgesetzt, man hatte eine GameCube. Erschienen im 2003, Tales of Symphonia war irgendwie klobig und befand sich in dieser unangenehmen Phase, in der die Serie versuchte, auf 3D umzusteigen… aber es ist bis heute ein beliebter Klassiker geblieben.

Der JRPG-Kern ist nach wie vor vorhanden: Du schlüpfst in die Rolle von Lloyd Irving, einem naiven Idealisten (ehrlich gesagt, ein ziemlicher Trottel), der sich auf eine Mission begibt, um seine Kindheitsfreundin Colette Brunel auf ihrer „Reise der Welterneuerung“ zu beschützen. Dieses Ritual soll die Göttin Martel wiedererwecken und die bösen Desianer einsperren … aber natürlich handelt es sich hier um ein JRPG, also rechne damit, dass vieles oft schiefgeht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Moderne Gamer werden zweifellos feststellen, dass Symphonia etwas umständlich; denk daran, dass Symphonia war gerade dabei, auf 3D. Wenn man jedoch über diese Mängel hinwegsehen kann, Symphonia bietet die charakteristische Handlung und die fesselnden Kämpfe, die das Markenzeichen der Geschichten vonSelbstbehalt.

Auch wenn die Geschichte nicht so viel Beifall fand wie frühere Titel, Symphonia bleibt ein sehr ausgefeiltes Spiel, mit ein toller Soundtrack und hoher Wiederspielwert. Für mich ist jedoch der Kampf das Highlight: Ja, er ist etwas klobig, aber der Wechsel vom linearen Kampfsystem zu einer Version mit mehreren Handlungssträngen läutete den Beginn von noch Größerem ein SolcheSpiele, die noch kommen werden.

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach nostalgischer JRPG-Action bist und die Wurzeln des SolcheReihe,Tales of Symphonia ist ein hervorragender Ausgangspunkt.

3. Geschichten aus Legendia [Die Geschichte lesen, die Kämpfe überspringen]

Unsere Bewertung 7

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Plattformen PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2005 Urheber Namco (Projekt MelFes) Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden

Lassen Sie uns eines klarstellen: Ich glaube nicht, dass Geschichten aus Legendia ist schlecht, aber einunter denSolcheSpiele – das ist ziemlich umstritten. Viele werden zustimmen, dass man dieses Spiel wegen der Geschichte und der Charaktere spielt; die Kämpfe hingegen werden allgemein als eher mittelmäßig angesehen. Sie sind nicht schlecht, wirken aber unglaublich veraltet und sind obendrein extrem einfach gehalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Legendenist zwar ein Spiel, das man nur einmal spielt, aber ich halte es für einen wichtigen Meilenstein in der Serie. Die eher verhaltene Resonanz, vor allem im Vergleich zum beliebten Symphonia, war ein Weckruf für Namco und ebnete den Weg für stärkere Spiele in der Folgezeit.

Es ist erwähnenswert, dass LegendenDie Mängel des Spiels lassen sich zum Teil auf das Entwicklungsteam zurückführen. Anstatt von früheren SolcheSpielmannschaften,Symphonia wurde von Project MelFes erstellt, ein gemischtes Team, bestehend aus Mitarbeitern von Namco sowie Entwicklern von Tekken und dieSoulcalibur Reihe.

Legenden, folgt, wie andere JRPGs auch, einer klassischen „Rette-die-Welt“-Handlung. Aber was dieses Spiel wirklich auszeichnet, LegendenWas das Spiel jedoch von anderen abhebt (und vielleicht sogar rettet), sind die Charakter-Quests: umfangreiche Handlungsstränge, in denen man jeden seiner Charaktere näher kennenlernt. Man kann sagen, was man will über LegendenKampf, aberDie Charakterentwicklung und die Handlung sind hier einfach hervorragend.

Mein Fazit:Wenn man bereit ist, sich mit dem langweiligen Kampf zu begnügen, Geschichten aus LegendiaDie Charakter-Quests werden dich immer wieder mit ihrer Vielfalt und Tiefe begeistern.

4. Geschichten aus dem Abyss [Ein moderner Klassiker]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 2, Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2006 Urheber Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden

Das ist schon besser. Legendenwar so etwas wie ein Tiefpunkt für SolcheSpiele, aber sein Nachfolger, Geschichten aus dem Abyss, hat das mehr als wettgemacht. Das ist ein JRPG par excellence, mit einer überraschend ausgereiften Erzählweise, einer sehr starken Besetzung mit tiefgehender Charakterentwicklung der Protagonisten und überzeugenden Kämpfen, die es auf eine Stufe mit dem Die besten Action-RPGs.

In dieser Geschichte schlüpfst du in die Rolle von Luke fon Fabre, einem ziemlich naiven jungen Mann, der von Tear Grants – einer Magierin, die auf einer Mission ist, ihren eigenen Bruder zu töten – quer durch die Welt geschleudert wird. Wie bei den meisten SolcheSpiele,Mach dich auf zahlreiche überraschende Wendungen und Schockmomente gefasst um die Welt erneut zu retten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geschichten aus dem Abyss ist ein Spiel, das in jeder Hinsicht überzeugt. Sicher, es ist vielleicht nicht besonders innovativ oder umwerfend, aber von der Handlung bis hin zu den Kämpfen ist alles präzise und gut umgesetzt, was zu einem rundum großartigen Spielerlebnis führt.

WoGeschichten aus dem Abyss besonders hervorsticht, ist seine deutlich ausgereiftere Handlung als seine Vorgänger. Luke ist eine Figur, die einem wirklich ans Herz wächst, und seine langsame und schmerzhafte Entwicklung von einem arroganten, egozentrischen Jungen zu einem wahren Helden muss man einfach selbst erleben.

Mein Fazit:Wenn ich nur ein Spiel auswählen könnte, das SolcheWenn man Spiele insgesamt betrachtet, wäre es ganz klar Geschichten aus dem Abyss.

5. Geschichten aus Vesperia [Ideal für Einsteiger]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360, Xbox One Erscheinungsjahr 2008 Urheber Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden

Wenn man diese Liste durchgeht, sieht man, wie die SolcheSpiele haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, angefangen mit dem Übergang zu 3D in Symphonia zu einer stärkeren Fokussierung auf das Storytelling in Abgrund. In der beliebten Serie würde es zu einer entscheidenden Wendung kommen Geschichten aus Vesperia, einer derdie besten JRPGs aufUmschalten and ein hervorragender Einstieg für neue Spieler, und zwar so sehr, dass es 2019 eine überarbeitete Neuauflage erhielt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vesperia gilt aus gutem Grund als einer der Höhepunkte der Serie. Dieses Spiel vereint alle Erkenntnisse, die aus anderen SolcheSpiele und verfeinert sie zu einer packenden, mitreißenden Geschichte mit einem unterhaltsamen Kampfsystem.

Dieses Mal schlüpfst du in die Rolle des Selbstjustizlers Yuri Lowell, eines ehemaligen Ritters, der gegen Ungerechtigkeit mit harten Bandagen vorgeht. Wie bei den meisten SolcheSpiele, eine einfache Besorgung (Brunnen-Diebstahl) schnell entwickelt sich zu etwas viel, viel Größerem. Es gibt jede Menge Spoiler, aber ich möchte noch anmerken, dass ich die Geschichte etwas schwächer finde als im Vorgänger.

Vesperia ist ein leuchtendes Beispiel für die Reifung von SolcheSpieleZu diesem Zeitpunkt hatte Namco bereits eine konkrete Vorstellung davon, was funktionierte und was nicht, und man sieht deutlich, wie sie sich bemühten, ihre Stärken weiter auszubauen (insbesondere die Geschichte und die Einzigartigkeit des Solche(Kampfsystem), während wir damit experimentieren, wie wir die Spielreihe weiterentwickeln können.

Mein Fazit:Vesperia hat seinen Platz als einer der beliebtesten Titel der SolcheReihe und ist auch heute noch absolut sehenswert.

6. Tales of Xillia [Erzählung aus zwei Perspektiven]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden

Apropos Experimentieren: Genau das hat Namco mit Tales of Xillia. Dieses Modell zeichnet sich durch seine Erzählung aus zwei Perspektiven; genau, man bekommt zwei Protagonisten und zwei Kampagnen zum Preis von einer. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass sie einfach eine einzige, größere und bessere Handlung entwickelt hätten.

Die Geschichte beginnt im Reich Rieze Maxia, wo Menschen und Monster in relativer Harmonie zusammenleben. Als der Medizinstudent Jude Mathis entdeckt, eine schreckliche Wahrheit im Herzen des Landes Rashugal… wird er von Milla Maxwell gerettet, und gemeinsam begeben sie sich auf eine Mission, um den Frieden in der Welt wiederherzustellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben XilliaDie Handlung mag im Vergleich zu ähnlichen Werken in der SolcheSerie, wird jedoch durch die übrigen positiven Aspekte wettgemacht: eine sympathische und einprägsame Besetzung, eine starke künstlerische Gestaltung und einen gelungenen Soundtrack sowie ein straffes und modernisiertes Kampfsystem.

Die Handlung verspricht zwar eine interessante Geschichte, doch die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Das wird jedoch durch das Kampfsystem mehr als wettgemacht. XilliaDas Kampfsystem greift die besten Elemente aus Schicksal’s and SymphoniaSysteme von, und bietet zudem Kettenangriffe für noch mehr Kombinationsmöglichkeiten. Das macht wirklich Spaß und ist vielleicht mein persönlicher Lieblingsaspekt an diesem Spiel.

Mein Fazit:WährendTales of XilliaDie Handlung ist einer der Schwachpunkte des Spiels, ebenso wie die spielbaren Charaktere, die moderne Ästhetik und vor allem die Kämpfe.

7. Tales of Xillia 2 [Eine echte Fortsetzung]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PlayStation 3 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden

Ja, du hast richtig gelesen: Tales of Xillia 2 is eines der wenigen Spiele in der Solcheeine Serie, die eine direkte Fortsetzung erhältEin Wunder, ich weiß.

Obwohl es in derselben Welt spielt wie der Vorgänger, Xillia 2Die Handlung des Spiels wird allgemein als Verbesserung gegenüber dem ersten Teil angesehen. Du schlüpfst in die Rolle von Ludger Kresnik aus Elympios und gemeinsam mit den Charakteren aus Xillia, um einem geheimnisvollen Mädchen dabei zu helfen, das mystische Land Kanaan zu finden. Es geht um Parallelwelten diesmal… und die neue Geschichte ist viel düsterer. Viel Spaß dabei.

Warum wir uns dafür entschieden haben Am besten lässt sich das beschreiben Xillia 2 is „Xillia““, aber besser.Xillia 2 durchläuftXilliaverbessert die Spielmechanik und sorgt für ein besseres Erzähltempo, was zu einem deutlich besseren Spielerlebnis führt.

Xillia 2 bietet zudem eine gelungene Fortsetzung zu Xillia’s Kampfsystem. Mehr vom Gleichen, klar, aber noch ausgefeilter. Es gibt jede Menge kleine Verbesserungen, um die Systeme zu optimieren, und jeder Charakter aus Xillia 2Es macht riesigen Spaß, mit den neuen Charakteren und den bekannten Gesichtern aus dem ersten Spiel zu spielen.

Mein Fazit:Tales of Xillia 2 ist ein unglaublicher Nachfolger eines ohnehin schon guten Spiels. Wenn dir Tales of Xillia, das wird dir bestimmt gefallen Tales of Xillia 2.

8. Tales of Zestiria [Eine Lektion im Experimentieren]

Unsere Bewertung 6.5

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Plattformen PC, PlayStation 3/4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 45 Stunden

Lassen Sie uns noch einmal zu der Stelle zurückkehren, an der ich sagte: „Namco hat damit experimentiert, wie man die Reihe weiterentwickeln könnte“, denn Zestiria Das war es definitiv nicht. Es ist nicht völlig unspielbar, aber man kann nicht leugnen, wie sehr Zestiria bleibt im Vergleich zum Rest der SolcheReihe, und zwar so sehr, dass du dich wahrscheinlich fragen wirst, warum du nicht einfach andere Solchestattdessen Spiele.

Am besten lässt sich das so zusammenfassen Zestiria Das Problem ist, dassEntweder ist es zu langweilig oder zu kompliziert – dazwischen gibt es nichts. Viele kritisieren die Handlung als überraschend langweilig für einen SolcheSpiel. Der Kampf hingegen ist ein heilloses Durcheinander, in dem selbst grundlegende Dinge (wie das Ausrüstungssystem) zum Albtraum werden. Ich wünschte mir fast, sie hätten sich einfach auf ihre eigene Version eines Ein großartiges rundenbasiertes Rollenspiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zestiria ist ein Spiel, dessen Ambitionen die Umsetzung bei weitem überstiegen. Dennoch muss ich zugeben, dass einige seiner Spielmechaniken wirklich interessant sind und es wert sind, näher betrachtet zu werden.

AllerdingsZestiria hat durchaus eine Fangemeinde. Der Soundtrack kann stellenweise sehr bewegend sein, und die Geschichte soll angeblich besser werden, wenn man durchhält (zugegebenermaßen gibt es eine Menge zu verdauen). Dennoch gilt es weithin als ein „Was-wäre-wenn“-Spiel in der SolcheEine Serie, bei der so viel Potenzial ungenutzt blieb. Zumindest haben die späteren Spiele wohl daraus gelernt, denke ich.

Mein Fazit:Wenn du ein Fan von experimentellen JRPG-Mechaniken bist, Tales of Zestiria wird dir ganz schön zu schaffen machen.

9. Tales of Berseria [Eine düsterere, reifere Geschichte]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PC, PlayStation 3/4 Erscheinungsjahr 2016 Urheber Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 45 Stunden

Man könnte meinen, Namco würde sich schnell davon distanzieren Zestiria, aber nein. Der nächste Eintrag, Tales of Berseria… spielt nicht in einer neuen Welt, sondern dient vielmehr als Vorläufer zu Zestiria. Und auch wenn das vielleicht nach einem Warnsignal klingt, ist es das nicht: BerseriaDas ist ein Riesenerfolgund gehört zu den Die besten Fantasy-Spiele wenn es um realistischere Herangehensweisen an JRPG-Handlungsstränge geht.

Im Gegensatz zu früheren Spielen der Reihe, Berseria ist schlicht und einfach eine Rachegeschichte. Ja, irgendwann wird man zwar davon abgelenkt, die Welt zu retten (es ist schließlich ein JRPG), aber die Rache ist ein alles beherrschender Einfluss auf die Hauptfigur Velvet Crowe. Sie durchdringt alles, was sie tut, so sehr, dass Du wirst das Gefühl haben, als Antiheld zu spielenmanchmal.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sagen wir es ganz offen: Velvet hat eine Menge BerseriaJa, auch die übrigen Gegner und spielbaren Charaktere sind gut, aber Velvet stiehlt ihnen die Show – sowohl durch ihre makellose Charakterentwicklung als auch durch ihre unvergleichliche Kampfleistung.

Wie von einem SolcheSpiel,Berseria strebt in allen Bereichen nach Spitzenleistungen und erreicht diese auch. Die Kämpfe sind hervorragend, der Soundtrack und die Atmosphäre sind beeindruckend, und die Sprachausgabe in diesem Spiel (vor allem die von Velvet) ist besonders ergreifend.

Mein Fazit:Tales of Berseria ist ein rundum fantastisches Spiel, eignet sich aber besonders gut für alle, die mal etwas anderes als die üblichen JRPGs suchen.

10. Tales of Arise [Eine triumphale Rückkehr zu alter Form]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 50 Stunden

Viele Menschen sind der Meinung, dass Tales of Arise ganz oben auf der Die besten Tales-Spiele im Ranking. Ich bin von dieser Idee nicht ganz überzeugt, aber Ich kann nicht leugnen, dass ja, Tales of Arise ist ein tolles Spiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Erhebe dichverkörpert perfekt den Geist des Solchedie Serie in die Moderne zu führen, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, was diese Reihe so besonders macht.

In Tales of Arise… und schon sind wir wieder bei den üblichen Geschichten angelangt. Diesmal spielt die Handlung in einem Reich, das in die hochentwickelte, in den Himmel ragende Welt von Rena und die eroberten Gebiete von Dahna gespalten ist. Wie zu erwarten, stammen unsere Protagonisten sowohl aus Rena als auch aus Dahna, und natürlich musst du dich bemühen, die Kluft zwischen den beiden Völkern zu überbrücken.

WährendErhebe dichbringt nichts Neues, das macht es durch seine schiere Perfektion mehr als wett. Alles, und ich meine wirklich alles, ist so viel ausgefeilter: eine beeindruckende, filmreife Präsentation und künstlerische Gestaltung, ein außergewöhnlicher Soundtrack und hervorragende Sprachausgabe sowie ausgefeilte Kernsysteme, insbesondere das Kampfsystem.

Mein Fazit:Tales of Arise ist ein Wenn Sie nach einem moderneren Einstieg in die Serie suchen, Erhebe dichist ein guter Kandidat.

11. Tales of Graces f Remastered [Bessere Barrierefreiheit für ältere Titel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Tose (Remaster), Bandai Namco Durchschnittliche Spielzeit ca. 45 Stunden

Zu guter Letzt steht auf dieser Liste das moderne Remake eines alten Titels, Tales of Graces f RemasteredNur zur Klarstellung: Tales of Graces f war eine aktualisierteGnaden, und soGraces f Remastered ist nicht nur ein Remaster, sondern eine endgültige Version mit allen DLCs und einigen netten Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeitsowie die Zugänglichkeit für ein modernes Publikum zu verbessern.

Du schlüpfst in die Rolle von Asbel Lhant, einem jungen (und natürlich idealistischen) Adligen, der nach mehr Macht strebt, um den Menschen, über die er eines Tages herrschen wird, besser dienen zu können. In der Praxis kommt es jedoch zu allerlei Zwischenfällen, und so manche Verbindung zerbricht. Ja, es ist eine Geschichte, in der es ganz besonders um die „Kraft der Freundschaft“ geht, allerdings macht es das durch die Chemie zwischen den Figuren und die witzigen Sketche wieder wett.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tales of Graces f Remastered ist durchweg ein unterhaltsames Spiel, aber was es wirklich auszeichnet, ist das auf CC basierende Kampfsystem. Auch wenn es manchen vielleicht nicht gefällt, finde ich es absolut großartig, wie es die Kämpfe schnell, rasant und fast wie in einem Kampfspiel gestaltet.

Wie andere Titel der Reihe, Tales of Graces f Remastered will in jeder Hinsicht überzeugen. Mit seinen rasanten Action-Kämpfen (die es meiner Meinung nach zu einem Ein nettes kleines taktisches Rollenspiel), ein gutes Spieltempo, jede Menge Inhalte nach dem Durchspielen, einen stimmungsvollen Soundtrack und moderne Akzente – dieses Spiel ist definitiv ein SolcheEin Spiel, das du dir unbedingt ansehen solltest.

Mein Fazit:Tales of Graces f Remastered ist eine erstklassige Modernisierungsmaßnahme, die jeder Solchesollte jeder Spieler oder JRPG-Fan in Betracht ziehen.

Alles, was du über die „Tales of“-Spiele wissen musst

Nachdem Sie nun einen kurzen Überblick über einige der wichtigsten SolcheSpiele der letzten Jahre – lassen Sie uns etwas tiefer in das Solchedie gesamte Serie.

Wie sich die „Tales of“-Reihe im Laufe der Zeit entwickelt hat

The SolcheDie Serie begann mit Geschichten aus Phantasia, dasursprünglich 1995 exklusiv in Japan für das Super Famicom erschienen (SNES). Dieses JRPG stach sofort hervor, da es die Grafik- und Klangqualität der Konsole bis an ihre Grenzen ausreizte und zudem über ein damals einzigartiges lineares Kampfsystem verfügte.

FantasieDer Erfolg führte zu mehreren weiteren Titeln in ähnlicher Art: Geschichten des Schicksals wurde 1997 eingeführt, und Geschichten aus Eternia folgte im Jahr 2001. Auch wenn all diese Spiele bescheidene bis große Erfolge waren, sollte der nächste große Sprung von Tales of Symphoniaden Übergang zu 3D-Grafiken, auf den viele Spiele zu dieser Zeit zusteuerten.

Von da an arbeitete Namco daran, sowohl die SolcheSerie und sie von anderen JRPGs abheben. Die nächste große Neuerung ergab sich aus der Anpassung ihres Kampfsystems an eine 3D-Umgebung; das würde sich zeigen in Geschichten aus dem Abyss„Freilaufmodus“, wo sich ein Charakter aus den linearen Kampflinien lösen und sich an einer anderen Stelle auf dem Schlachtfeld neu positionieren konnte.

Heute,SolcheSpiele zeichnen sich weiterhin nicht nur durch tiefgründigere und ausgereiftere Handlungsstränge aus, sondern auch indem wir uns ständig weiterentwickeln und Neues hinzufügen auf ihr bekanntes Kampfsystem. Zugegeben, nicht jedes Experiment war von Erfolg gekrönt, aber man muss ihnen zugutehalten: Sie probieren immer wieder Neues aus.

Was zeichnet die „Tales of“-Reihe im JRPG-Genre aus?

Denken Sie daran, dassSolcheEs begann 1995, zu einer Zeit, als JRPGs absolut im Trend lagen. Das bedeutet, dass schon das allererste Spiel etwas bieten musste, das sich deutlich von dem unterschied, was Spiele wie Final Fantasy könnte. Und das hat es auch getan: Geschichten aus Phantasia es begeisterte nicht nur durch seine meisterhafte Nutzung der Super-Famicom-Hardware, sondern bot auch ein völlig neues Kampfsystem.

The Solche Die Serie hat schon immer sich im Kampf ausgezeichnet Während andere JRPGs auf rundenbasierte Spielmechaniken umstellten, Solcheverwendete bereits Echtzeitkämpfe, die denen in Kampfspielen sehr ähnlich waren. Das war innovativ, einzigartig und vor allem hat es Spaß gemacht, sich darauf einzulassen.

Als die Serie immer beliebter wurde, Namco hat mit diesem System weiter experimentiert, von der Einbindung von Links und Combos über zusätzliche Bewegungsoptionen bis hin zum umstrittenen Armatization-System in Zestiria. Doch ganz gleich, um welche Epoche es sich handelt, Solchehatte schon immer ein ganz anderes Kampfsystem.

Abgesehen davon, SolcheDiese Spiele zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie einen starken Fokus auf die Entwicklung der Charaktere und deren Interaktion legen. Auch wenn ihre Handlungen fast immer dem üblichen JRPG-Schema entsprechen, SolcheSpiele hauchen ihren Charaktermodellen durch kurze Dialoge und Sketche Leben einund verwandelt sie so von einfachen Sprites oder 3D-Grafiken in lebendige, atmende Figuren.

Welchen „Tales of“-Titel solltest du zuerst spielen?

Nach all dem fragst du dich vielleicht: „Okay, welches Spiel soll ich als Erstes spielen?“ Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort, aber das SolcheDie Community verweist oft entweder auf Symphonia, VesperiaoderXillia als hervorragende Ausgangspunkte.

Tales of Symphonia ist das älteste unter diesen, aber wie ich in meiner Rezension bereits sagte, Es ist aus gutem Grund ein beliebter Klassikern. Mit einfachem, aber soliden Gameplay, fantastischer Grafik (für die damalige Zeit) und einer bewegenden Geschichte, Symphonia bietet einen Einblick in die Grundlagen der Serie.

Geschichten aus Vesperia ist ein weiterer großartiger Einstiegspunkt, da ich glaube, dass dies der Höhepunkt der „mittleren Ära“ von Solche. Es isteine Mischung aus den soliden Grundlagen klassischer Spiele und dem Komfort sowie der Qualität moderner Spiele, das neben einer starken Besetzung auch ein nostalgisches JRPG-Feeling bietet.

Tales of Xillia ist das modernste der drei. Xillia zeigt die Entwicklung der Serie anhand eines eine Mischung aus einer ansprechenden Geschichte und herausragendem Echtzeit-Action-Gameplay. Das hier ist besonders toll für alle, die gerade erst mit klassischen rundenbasierten Rollenspielen angefangen haben: Es ist nicht allzu komplex, macht aber unglaublich viel Spaß.

Zu guter Letzt,Es gibt keine Vorschriften, wo man anfangen sollte. Fang mit dem Spiel an, das dir am besten gefällt – egal, ob es sich um einen älteren Titel, eine modernisierte Version oder ein Remaster handelt.

Mein Gesamtfazit zu den besten „Tales of“-Spielen

Wahrscheinlich wissen Sie inzwischen schon ziemlich genau, wo Sie anfangen sollen. Falls Sie sich aber immer noch nicht entscheiden können, helfe ich Ihnen gerne, indem ich die Dinge auf das Wesentliche reduziere.

Wo fängt man heute am besten mit „Tales of Games“ an?

Für Neulinge → Tales of Symphonia , Geschichten aus Vesperia oder Tales of Xillia. Jeder dieser drei Titel ist hervorragend und bietet eine perfekte Mischung aus Spielspaß, Handlung, Charakterentwicklung und Kämpfen.

Jeder dieser drei Titel ist hervorragend und bietet eine perfekte Mischung aus Spielspaß, Handlung, Charakterentwicklung und Kämpfen. Für Neulinge, die nach moderneren Beiträgen suchen → Tales of Arise . Dieses Spiel wirkt wie eine Neuauflage der Originalspiele für den modernen Spieler, mit fantastischem Charakterdesign, einer soliden Handlung, flüssigen Kämpfen und einer beeindruckenden Grafik.

Dieses Spiel wirkt wie eine Neuauflage der Originalspiele für den modernen Spieler, mit fantastischem Charakterdesign, einer soliden Handlung, flüssigen Kämpfen und einer beeindruckenden Grafik. Für die Charakterentwicklung → Geschichten aus dem Abyss. Ob man Luke nun liebt oder hasst – niemand kann leugnen, dass diese Figur eine unglaubliche Entwicklung durchmacht.

Ob man Luke nun liebt oder hasst – niemand kann leugnen, dass diese Figur eine unglaubliche Entwicklung durchmacht. Für alle, die den idealistischen Helden satt haben → Tales of Berseria. Der düstere Weg der Hauptfigur Velvet Crowe und ihr unerschütterlicher Fokus auf Rache bieten eine neue und erfrischende Perspektive auf die Serie.

Häufig gestellte Fragen