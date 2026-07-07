007 „First Light“-Rezension: Wenn eine beliebte Spielereihe auf den perfekten Spieleentwickler trifft

Dies007 First Light Diese Rezension stammt von jemandem, der mit einigen Brosnan- und vielen Craig-Bond-Filmen aufgewachsen ist – und dabei immer gehofft hat, dass die jahrelange Durststrecke im Gaming-Bereich endlich durch eine erstklassige Adaption beendet würde, die diese Reihe zu Recht verdient.

Die gute Nachricht für neue und langjährige Bond-Fans? Ich glaube wirklich, dass IO Interactive Da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Sie haben uns nicht nur ein hervorragendes Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive beschert, bei dem es vor allem um heimliches Vorgehen geht, sondern auch eine gut geschriebene, frische Interpretation des coolen, charmanten und tödlichen Spions in seinen Anfängen.

Was die Rezeption durch die Kritik angeht, 007 First Light Die Bewertungen waren durchweg hervorragend. Das Spiel wurde veröffentlicht 27. Mai 2026 auf PS5, Xbox Series X|S und PC, mit hervorragenden Metacritic-Bewertungen von 88, 87 bzw. 86. Nach allen Maßstäben und nach allgemeiner Meinung der Community ist dieses Spiel IO Interactive„die bestbewertete Veröffentlichung aller Zeiten“. Das will schon etwas heißen, wenn man ihre Aufstellung bedenkt.

My 007 First Light In dieser Rezension wird auf Folgendes eingegangen allesdas bekommt man für ein zugegebenermaßen hoher Einstiegspreis von 69,99 Dollar – damit du besser entscheiden kannst, ob der volle Preis für dein Gaming-Budget sinnvoll ist, egal ob du 007-Fan bist oder nicht.

TL;DR – Das Wichtigste aus meiner Rezension zu „007 First Light“

Genre Stealth-Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive / Spionagethriller Kernschleife Am Einsatzort ankommen → Vorgehensweise wählen (heimlich / Bluff / Gadgets / Schusswechsel) → Ziel erreichen → Rückzug und/oder Neutralisierung Größte Stärke Das fasst perfekt zusammen, wie ein James-Bond-Spiel sein sollte: cool, geschmeidig und elegant zurückhaltend Größte Schwäche Im Vergleich zu den klassischen Bond-Bösewichten sind die Antagonisten ein bisschen enttäuschend. Eindeutiges Urteil Ein großartiger Auftakt für eine (hoffentlich) ebenso beeindruckende zukünftige Serie Erscheinungsdatum 27. Mai 2026 (Early Access ab dem 26. Mai) Plattformen PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam + Epic + Microsoft Store) – Switch 2 im Spätsommer 2026 Preis Standardausgabe: €69.99Deluxe-Ausgabe: €79.99 Kampagnendauer / Zu schlagende Zeit ~15 bis 35 Stunden (je nach Spielstil und Schwierigkeitsgrad) Am besten geeignet für Fans von James Bond, Hitman, Uncharted und Liebhaber von Story-basierten Stealth-Spielen Game Pass No. Auf allen Plattformen ist ein separater Kauf erforderlich. Tacsim-Modus Modus mit zusätzlichen Herausforderungen, der Kampf- und Stealth-Szenarien, freischaltbare Kosmetikgegenstände und Bestenlisten umfasst

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Bevor er die Nummer erhielt: Bonds Entstehungsgeschichte

Die Geschichte beginnt mit James Bond, als ein 26-jähriger, frischgesichtiger Flugbesatzungsmitglied der Royal Navy, der versehentlich die Leitung einer verdeckten MI6-Operation übernimmt nachdem er als einziger Überlebender eines Hubschrauberabsturzes in Island gerettet worden war.

Sein rücksichtsloser, instinktiver Heldenmut sorgt dafür, dass er sofort auffällt und in das neu ins Leben gerufene „Double-0“-Programm des MI6 aufgenommen wird; darauf folgen Trainingssequenzen im Stil von Actionfilmen, die gleichzeitig brillant als Tutorial-Phase des Spiels dienen.

Diesbereitet den Boden für einen Bond, der zwar ernsthaft ist, aber dennoch dazu neigt, Regeln zu brechen, und dabei genau die Art von leichtsinnigen Fehlern zu begehen, die ein erfahrener Veteran niemals begehen würde.

The 007 First Light James Bond wird von Patrick Gibson gespielt. Seine Darstellung in Dexter: Original Sin, und ehrlich gesagt halte ich das für eine vermasseltSchade, dass die Serie nicht mehr Staffeln bekommen hat. Dort hat er die Rolle des „sozial unbeholfenen Teenagers mit einem dunklen Geheimnis“ wirklich perfekt verkörpert, aber hier? Von diesem liebenswert tollpatschigen, blutrünstigen Selbstjustiz-Killer ist keine Spur mehr zu sehen.

Wie jeder großartige Schauspieler, Patrick völlig im Besitz vondie Rolle mit Bonds lässiger Selbstsicherheit indem sie uns die witzigen Sprüche, den unwiderstehlichen Charme und sogar die kleinen Eigenheiten der OGs näherbringt (man muss diese legendären Manipulationen an den Manschetten einfach lieben).

ABER er hat uns auch etwas geschenkt, was weder die Filme noch die Spiele noch die Romane je geboten haben – einen improvisierenden, gelegentlich etwas übermütigen und weniger zynischen 007, der noch viel opfern muss, bevor er sich seine Nummer wirklich verdient hat.

Dieses Spiel hat eine eigenständige Handlung das vollständig von IO Interactive, man muss also keine Filme oder Bücher kennen, um es zu verstehen. Das mag für Fans der Klassiker zwar ein kleiner Wermutstropfen sein, aber ich kann euch versichern, dass es hier um so nah an einer 10/10-James-Bond-Entstehungsgeschichte, wie es nur geht.

Ohne etwas zu verraten, Eine Sache, die ich persönlich etwas enttäuschend fand, sind die „Bösewichte“ des Spiels. Im Vergleich zu denen, die ich aus den Bond-Filmen gewohnt bin, sind sie ziemlich vorhersehbar und konventionell geschrieben, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es schwer ist, an facettenreiche Ikonen wie Le Chiffre und Raoul Silva heranzukommen.

Tarnung, technische Spielereien und die gute alte Lizenz zum Töten

Dies007 First Light Diese Rezension wäre nicht vollständig, wenn ich nicht ausführlich darauf eingehen würde, warum genau Ich glaube, James Bond und IO Interactive passen wie die Faust aufs Auge. Ich spreche natürlich von dem auf Stealth basierenden Kern-Gameplay, das die Entwickler perfektioniert und auf ein neues Niveau gehoben haben Hitman Titel, die zu den Die beliebtesten Stealth-Spiele aller Zeiten. Es ist praktisch hergestelltfür eine Videospieladaption von James Bond.

Das gesamte Spiel basiert auf einem asymmetrischen Sandbox-Konzept – eine Mischung aus linearen, filmischen Sequenzen und offenen Sandbox-Missionen über zehn zentrale Handlungsschritte hinweg. Sicher, die linearen Level wirkten hier weitaus stärker vorgegeben als das, was man normalerweise in einigen der am bestenHitman Spiele, aber ich persönlich finde, dass die Vielfalt der Möglichkeiten, eine Mission anzugehen, ausreicht, um mich dazu zu bewegen, das Spiel noch ein- oder zweimal durchzuspielen.

The Hitman-angrenzend007 First Light Der Spielablauf ist recht einfach, bietet aber – wie zu erwarten – hohen Wiederspielwert, wenn man erst einmal den Dreh raus hat. IO Interactive Köche. Man darf sich verkleiden, Wachen ablenken und Konfrontationen sogar ganz vermeiden wenn Sie die Geduld haben, sich von Deckung zu Deckung vorzuarbeiten.

IO Interactivehat außerdem noch hinzugefügteine Bluff-Mechanik, mit der man sich buchstäblich an Gegnern vorbeireden kann wenn deine Tarnung auffliegt. Ich habe diese Funktion schließlich oft genutzt, um Kontrollpunkte zu umgehen – nur um zu hören, mit welchen raffinierten Tricks Bond sich aus brenzligen Situationen herausreden würde.

Außerdem,Das Bluffen lässt sich unglaublich nahtlos in die Q-Watch-Funktion integrieren (damit kann man Elektronik hacken Wachhunde(im Stil von …) sowie die anderen Gadgets, mit denen du sowohl Bedrohungen als auch Bürger unschädlich machen kannst, da ihre Einsatzmöglichkeiten durch Obergrenzen für sammelbare Ressourcen begrenzt sind.

Für diejenigen unter euch, die sich immer noch fragen: „Ist 007 First Light „Lohnt es sich?“ – rein nach der Spielzeit betrachtet, gibt es aber auch noch die Taxi Der „Challenge“-Modus bietet dir kurze Kampf- und Stealth-Szenarien mit Online-Bestenlisten und freischaltbaren kosmetischen Gegenständen, die für noch mehr Spielspaß sorgen.

Bleib angesichts des Schwierigkeitsgrades realistisch. Du kannst aus mehreren Einstellungen wählen, aber das Spiel ist nicht gerade eine „Run-and-Gun“-Power-Fantasie. Verdammt, du darfst nicht einmal deine Waffe ziehen, wenn deine „Lizenz zum Töten“ nicht aktiv ist (sie wird nur aktiviert, wenn Feinde mit der Absicht, dich zu töten, auf dich zukommen), sodass ein reiner, unantastbarer „Murder Hobo“-Durchlauf von vornherein nicht möglich ist.

Ich habe den ersten Durchgang auf dem Schwierigkeitsgrad „Intended“ (Normal) gespielt und festgestellt, dass Bond selbst dort unglaublich schnell stirbt, wenn man zum falschen Zeitpunkt aus der Deckung tritt oder sich einfach den falschen Ort zum Verstecken aussucht.

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Lohnt sich das 14-jährige Warten auf „007 First Light“?

Um denjenigen unter euch, die keine Ahnung haben, wie lange ich – und viele andere eingefleischte Bond-Fans – schon auf eine phänomenale Videospieladaption wie 007 First Light, hier isteine Tabelle, in der alle aufgeführt sind James Bond Spiele und ihre Erscheinungsdaten:

Spiel Jahr Plattformen ~Länge Am besten geeignet für GoldenEye 007 1997 Nintendo 64, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ~7h Multiplayer-Fans, Nostalgie 007: Nachtfeuer 2002 PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, PC, Game Boy Advance ~7h Fans der klassischen Bond-Action 007: Alles oder nichts 2004 PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, Game Boy Advance ~9h Fans von Story-basierten Spielen und Koop-Spielen 007-Legenden 2012 PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC ~7h Nur für Perfektionisten 007 First Light 2026 PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 (Sommer 2026) ~15 bis 35 Stunden Fans der Geschichte, Fans von Stealth-Spielen, Bond-Neulinge

Versteht mich nicht falsch, das sind alles sehr solide Spionage-Thriller-Spiele(vor allemGoldenEye 007) für ihre Zeit, aber wir können alte Spiele nur eine gewisse Zeit lang immer wieder spielen, bevor wir irgendwann nach etwas Neuem sehnen aktualisiertWas die Grafik, die Spielmechanik und die erzählerische Tiefe angeht.

Glücklicherweise,007 First Light by IO Interactive hat in all diesen Punkten nicht enttäuscht. Es ist visuell atemberaubend, läuft flüssig und bietet ein hervorragendes Spielerlebnis, wie es sich für ein perfektes Bond-Spiel gehört. Es landete sogar auf das zweitbeste James-Bond-Spiel aller Zeitennur hinterGoldenEye 007, ein fast schon mythischer Klassiker, den man so gut wie unmöglich vom Thron stoßen kann.

Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, ist mein 007 First Light Die Bewertung ist ziemlich hoch, aber ich würde sagen, das hat sie sich voll und ganz verdient. Es macht mir eigentlich nichts aus, noch ein bisschen länger zu warten (verrückt, ich weiß), nur um zu sehen, was für einen Unsinn unser brandneues 007 First Light Was James Bond in den kommenden Filmen so alles anstellt – zusammen mit seinen ebenso fesselnden Nebendarstellern.

Wie „007 First Light“ seine Sache gemacht hat Bond-Ästhetik

IO Interactive macht vieles richtig, aber Eine Sache, für die sie bekannt sind, ist, dass sie äußerst fesselnde, vielschichtige, WohnenUmgebungen – insbesondere deren vielbeachtete, pulsierende Nachtclub- und Rave-Sequenzen wo die Musik, die Beleuchtung und die Menschenmenge einfach nur…Spitzenwert.

In Erstes Licht, haben sie einmal mehr unter Beweis gestellt, warum die Gaming-Community ihr Level- und Atmosphärendesign so hoch schätzt, indem sie uns eine weitere umwerfende Nachtclub-Mission beschert haben. Dahinter steckt ein Chase & Status – Dynamischer Soundtrack Das steigert die Spannung, während Bond sich mit Parkour, Flirten und Faustkämpfen durch die Szene kämpft.

Nun – das ist meine persönliche Meinung – finde ich immer noch, dass meine absolute Lieblingssängerin Adele den besten Bond-Titelsong aller Zeiten hatte, aber meine Güte, war Lana Del Reys Eröffnungssong Erstes Licht Komm näher und fange diese geheimnisvolle, rauchige Spy-Noir-Atmosphäre perfekt ein. Ehrlich gesagt war der Soundtrack von Anfang bis Ende ein wahrer Genuss.. Da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden!

Rezensentenplattform (PC) GPU AMD Radeon RX 9060XT 16 GB CPU AMD Ryzen 5 5600G RAM Dual-Channel, 32 GB bei 3600 MHz Durchschnittliche FPS (nativ – 1440p, Ultra) ~55 FPS Durchschnittliche FPS (AMD FSR-Qualitätshochskalierung – 1440p, Ultra) ~70 FPS Rahmenerstellung? Nicht verfügbar auf AMD-Grafikkarten.

Wie Sie oben sehen können, ist dies 007 First Light Diese Rezension ist eigentlich eher eine 007 First Light Es handelt sich eher um einen PC-Testbericht, da ich den gesamten Durchlauf auf einem unausgewogenen Rechner der unteren Mittelklasse absolviert habe Team Rot PC. Für technisch Interessierte: Das Spiel läuft auf IO Interactive„s firmeneigenes“ Glacier-Engine – und meiner Erfahrung nach ist die Optimierung hier für einen Titel mit dieser grafischen Qualität wirklich beeindruckend.

Trotz des FPS-Verlusts von 10 bis 20 %, den ich aufgrund meiner veralteten APU möglicherweise hinnehmen muss (ja, ich werde sie erst austauschen, wenn die Preise für Komponenten wieder vernünftig), Das Spiel sah wirklich phänomenal aus und lief flüssig.. Selbst als ich das abgelehnt habe, Texturqualität Für Benchmark-Zwecke sah es immer noch so aus, wie es sich für einen echten AAA-Titel gehört.

Fazit: 007 First Light, war meiner Erfahrung nach unglaublich gut optimiert. Ich konnte es problemlos bei 1440p und den „Ultra“-Einstellungen spielen, ohne Upscaling oder Frame-Generierung. Mein einziger Kritikpunkt am Spiel aus technischer Sicht ist eigentlich, dass es Keine integrierte Unterstützung für die Frame-Erzeugung bei AMD- oder Intel-Grafikkarten.

Für alle, die auf der Konsole spielen, 007 First Light hält sich gut auf der PS5 auch. Das Gerät läuft standardmäßig offenbar im Performance-Modus, Das Spiel läuft durchgehend mit stabilen 60 fps, ohne nennenswerte Einbrüche. – Die Grafik ist ausgefeilt und klar, bietet aber nicht gerade das visuelle Spektakel, das einen mitten in einer Mission innehalten lässt.

Ein echter Kritikpunkt, der erwähnenswert ist: Die Ladezeiten nach dem Tod und der Auswahl von „Mission wiederholen“ sind spürbar lang, was ein wenig ärgerlich ist, da man aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades im Stealth-Modus ziemlich oft einen neuen Versuch starten muss. Das ist zwar kein Ausschlusskriterium, unterbricht aber den Spielfluss genau in den ungünstigsten Momenten.

007 First Light auf Nintendo Switch 2 – Was wir bisher wissen

IO Interactive hat eine Nintendo Switch 2 Ankunft im Hafen im Sommer 2026, auch wenn noch kein genaues Datum bekannt gegeben wurde. Es ist mit einem ähnlichen Erlebnis im Performance-Modus zu rechnen wie bei PS5, mitDeep-Learning-Super-Sampling-Das hardwaregestützte Upscaling übernimmt wahrscheinlich den Großteil der Auflösungsarbeit. Eine Spionage-Action im Handheld-Format klingt auf dem Papier großartig – wir werden diesen Abschnitt aktualisieren, sobald die Portierung verfügbar ist.

Ist „007 First Light“ im Xbox Game Pass enthalten?

Von –007 First Light ist nicht verfügbar auf Xbox Game Pass und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich daran in nächster Zeit etwas ändern wird. IO Interactive hat bestätigt, dass es sich hierbei um einen einmaligen Kauf auf allen Plattformen handelt; es gibt also keine Abonnement-Option. Mit einem Preis von 69,99 US-Dollar für die Standardausgabe ist das zwar ein stolzer Preis, aber dieser Testbericht kommt zu dem Schluss, dass sich die Investition durchaus lohnt.

007 „First Light“: Standard- oder Deluxe-Edition – Welche sollten Sie sich zulegen?

Standardausgabe Deluxe-Ausgabe Preis €69.99 €79.99 Grundspiel ✅ ✅ 4 Outfits (Tag der Toten, Wüstenentdecker, Stiller Anker, Gentleman-Operator) ❌ ✅ Waffenskin (Maklerkennzeichen) ❌ ✅ 4 Gadget-Skins (Gleaming Pack) ❌ ✅

Alle Inhalte der Deluxe-Edition sind rein kosmetischer Natur – sie bieten keine Vorteile im Spielverlauf. Der Preisunterschied von 10 Dollar ist gering, aber wenn Sie das Spiel erst nach der Veröffentlichung kaufen, erhalten Sie mit der Standard-Edition das volle Spielerlebnis, ohne dass etwas aus dem eigentlichen Spiel weggelassen wurde. Die Extras der Deluxe-Edition sind ein netter Bonus, aber keine Notwendigkeit.

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Mein Fazit – Lohnt sich „007 First Light“?

Enebameter 9/10

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Und zum Abschluss 007 First Light Rückblick: Ich muss zugeben, dass es sich für mich wie ein ziemliches Risiko anfühlte, siebzig Dollar für einen Nischen-Titel auszugeben – in einer Zeit, die von endlosem, mit Mikrotransaktionen übersätem Schund und formelhaften Franchises dominiert wird. Aber in meinen Augen, IO Interactive Dieser Preis ist absolut gerechtfertigt indem wir ein zielgerichtetes, ausgefeiltes Erlebnis bieten, das Ihre Intelligenz respektiert.

Ich glaube,007 First LightDas Gameplay funktionierte hervorragend, insbesondere für diese Spielereihe, denn es erforderte echte Geduld und Kreativität und bestrafte jeden, der versuchte, James Bond wie einen gewöhnlichen Actionhelden zu behandeln.

Allein die Hauptgeschichte bietet locker zwanzig Stunden Spielspaß, und die Taxi Die Bestenlisten sorgen dafür, dass du auch lange danach noch immer wieder zurückkommst faszinierendDie Eröffnungssequenz von Lana Del Rey verblasst langsam in meiner Erinnerung.

Empfehlung zur Plattform: Ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich 007 First Light auf dem PC (vorzugsweise mit einer NVIDIA-GPU, wenn Sie die integrierte Frame-Gen-Unterstützung nutzen möchten), wie meine persönlichen Benchmarks und mein Durchspielen gezeigt haben, praktisch Keine Probleme hinsichtlich des Gameplays oder der Leistung.

PROS CONS ✅Die beste Bond-Geschichte in der Geschichte der Videospiele ✅ Patrick Gibsons Darstellung verleiht der Figur ✅ IO Interactive„das Spiel mit der höchsten Bewertung aller Zeiten“ ✅ Erstklassige Grafik und Optimierung ✅ Hervorragender Soundtrack und Eröffnungsmelodie ✅ Sandbox-Missionen mit echtem Wiederspielwert ✅ Die Vielfalt an Gadgets und die Bluff-Mechanik verändern deine Vorgehensweisen erheblich ✅ Eine in sich abgeschlossene Geschichte – Vorkenntnisse über Bond sind nicht erforderlich ❌Den Antagonisten fehlt es im Vergleich zu den Bond-Filmen an Tiefe ❌Lineare Pegel bieten weniger Spielraum als Hitman ❌Keine sofort einsatzbereite Frame-Gen-Unterstützung für AMD- oder Intel-GPUs

Ich finde, „007 First Light“ eignet sich hervorragend für:

James-Bond-Fans jeden Alters

Fans vonUncharted, Naughty Dog, sowie storybasierte Action-Adventure-Titel

„Hitman“-Fans, die neugierig sind, wie sich die DNA umsetzt

Fans des Stealth-Genres, die sich eine filmischere Umsetzung des Spielprinzips wünschen

Jeder, der ein eine fesselnde Einzelspieler-Story im Jahr 2026

ABER weniger geeignet für:

Spieler, die einen flüssigen Nahkampf als ihre primärVergnügungskreislauf

Alle, die nach Koop- oder Multiplayer-Spielen suchen

Spieler, die denselben Grad an offener Wiederspielbarkeit erwarten wie Hitman: Die Welt der Attentäter

Fans von intensiveren, Action-RPGs mit Schwerpunkt auf Kämpfen

Wenn du deine Kindheit damit verbracht hast, dich wie verrückt für 007 GoldenEye oder wochenlang in das jüngste Hitman Trilogie,Kauf das sofort!. Wie sich herausstellt, war die vierzehnjährige Wartezeit genau das, was diese Spielereihe brauchte, um sich wieder daran zu erinnern, dass sie alles hat, was es braucht, um die besten Spionagespiele zu entwickeln.

Was mich betrifft, werde ich geduldig auf die Fortsetzungen warten, da IO Interactive hat bereits Interesse daran bekundet, eine komplette 007-Trilogie zu drehen mit diesem Spiel als Eisbrecher.

Und, Mann,Was für ein verdammt guter Eisbrecher! 007 First Light is.