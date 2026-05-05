So verkaufst du einen „Raid Shadow Legends“-Account im Jahr 2026

Haftungsausschluss:Verkauf einesRaid Shadow Legends Das Konto verstößt gegen PlariumNutzungsbedingungen von [Name]. Sowohl Käufern als auch Verkäufern droht eine dauerhafte Sperrung ohne Rückerstattung für bereits erworbene Inhalte. Bitte handeln Sie in voller Kenntnis dieser Risiken.

Falls Sie sich gefragt haben, wie man Raid Shadow Legends Wenn du einen Account für Echtgeld verkaufen möchtest, bist du bei weitem nicht der Einzige. Der Verkauf von Spiel-Accounts ist unter Spielern, die viel Zeit, Geld und Mühe in ihre Champion-Sammlungen investiert haben, immer häufiger geworden. Raid Shadow Legends, entwickelt vonPlarium… ist nach wie vor eines der weltweit beliebtesten rundenbasierten Rollenspiele mit Millionen aktiver Spieler, was die Nachfrage nach hochstufigen Accounts auf Sekundärmärkten aufrechterhält.

Käufer, die auf der Suche nach einer Immobilie sind Raid Shadow Legends Account-Angebote folgen in der Regel auf solche, die mit „Void“-Legendären wie Krisk dem Zeitlosen, Siphi, der verlorenen Braut, oder Herzogin Lilitu, hohen Arena-Rängen, voll ausgestatteten Ausrüstungssets und üppigen Beständen an Edelsteinen oder Heiligen Splittern aufwarten. Je stärker dein Account auf dem Papier wirkt, desto schneller findet er einen Käufer.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie verkaufen Raid Shadow Legends Zugriff auf das Konto von Anfang bis Ende, einschließlich der Frage, wo man verkaufen kann Raid Shadow Legends Sicheres Verkaufen von Spielkonten, wie Sie den Wert Ihres Kontos einschätzen können, wie Sie über Plarium ID übertragen können und wie Sie Betrugsversuche erkennen, bevor sie Ihnen Schaden zufügen.

So verkaufst du einen „Raid Shadow Legends“-Account

Eine saubere Methode zum Verkaufen Raid Shadow Legends Der Verkauf von Konten lässt sich in fünf Schritte unterteilen: die Wahl eines zuverlässigen Marktplatzes, die Schätzung des Wertes, die Erstellung eines detaillierten Angebots, die Kommunikation mit Käufern und die sichere Übertragung des Eigentums. Wenn Sie Schritte überspringen, erhöht sich das Risiko von Betrug, Zahlungsstreitigkeiten oder dem vollständigen Verlust des Kontos.

Spieler, die nach Verkaufsmöglichkeiten suchen Raid Shadow Legends Account-Angebote werden in der Regel über spezielle Gaming-Marktplätze vermittelt, da Plattformen wie Discord or Reddit bieten keinerlei strukturierten Schutz. Ich habe Artikel, SkycoachundEldorado.gg sind die ersten Wahl, jeweils mit Treuhandsystemen, Verkäuferverifizierung und Unterstützung bei Streitfällen; ein Rahmen, der auch nützlich ist, wenn Sie sich mit dem Die besten Orte, um Spielwährung zu verkaufenim weiteren Sinne.

1. Wählen Sie die richtige Plattform aus

Die Wahl des Verkaufsortes Raid Shadow Legends Die Auswahl der Kundenliste ist eine der wichtigsten Entscheidungen im gesamten Prozess, da die Wahl des Marktplatzes direkten Einfluss auf die Transaktionssicherheit, die Reichweite, die Verkäufergebühren und die Auszahlungsgeschwindigkeit hat. Vertrauenswürdige Plattformen verringern das Risiko von Zahlungsbetrug und Diebstahl durch Kontoübernahme während des gesamten Verkaufsprozesses Raid Shadow Legends Kontoangaben.

Ich habe Artikelhat einespeziellRaid Shadow Legends Kontobereich mit aktiven Angeboten in allen Champion-Stufen, was es zu einer naheliegenden Wahl für alle macht, die verkaufen möchten Raid Shadow Legends auf einen weltweiten Kundenstamm zurückzuführen.

Its igitems-Garantie® verwahrt die Zahlungen des Käufers bei Ich habe Artikel bis die Lieferung bestätigt ist, und die Gelder werden erst dann an den Verkäufer freigegeben, wenn der Käufer die Transaktion genehmigt hat. Ich habe ArtikelakzeptiertPayPal, Skrill, Kredit-/Debitkarten und Kryptowährung an der Kasse, wobei für die Klärung von Streitfällen ein Live-Chat-Support zur Verfügung steht

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Skycoach betreibt einen speziellen Marktplatz für Gaming-Dienstleistungen mit einem Netzwerk verifizierter Verkäufer und einer spezifischen Raid Shadow Legends Abschnitt. Die Gelder werden erst freigegeben, nachdem der Käufer die Lieferung bestätigt hat; Verkäufer durchlaufen eine Identitätsprüfung, bevor ihre Angebote online gehen, und die Plattform bietet rund um die Uhr Support durch ein auf Gaming spezialisiertes Team.

Zu den Auszahlungsmöglichkeiten gehören PayPal, Kryptowährung und Banküberweisung, wobei die Einträge nach Champion-Sammlung, Kontostufe und Ressourcenumfang geordnet sind. Die genauen Gebührensätze werden nicht öffentlich bekannt gegeben, aber das optimierte Onboarding sorgt dafür, dass Skycoach eine gute Wahl für alle, die einen reibungslosen Verkauf wünschen Raid Shadow Legends Erfahrungen mit dem Konto sammeln, ohne sich durch ein großes allgemeines Forum klicken zu müssen.

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Eldorado.gg erhebt eine pauschale Verkäuferprovision von 10 % mit einer vollständig transparenten, öffentlich zugänglichen Gebührenstruktur. Sein doppeltes Schutzsystem schützt Verkäufer durch TradeShield (Rückbuchungsschutz) sowie Käufer über ein 5-tägiges Versicherungsfenster. Die Identitätsprüfung ist in wenigen Minuten abgeschlossen, und die Auszahlungsoptionen reichen von SEPA, Gesellschaft für weltweite Interbank-Finanztelekommunikation, Payoneer, Bitcoin, US-Dollar-MünzeundSkrill.

Mit einemTrustpilot eine Bewertung von 4,4/5 bei über 150.000 Bewertungen, Sie verzeichnet von allen hier vorgestellten Plattformen die meisten Bewertungen, auch wenn in einigen Community-Beiträgen gelegentliche Verzögerungen beim Kundenservice erwähnt werden; dokumentieren Sie daher jede Transaktion in jedem Fall.

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Funktion Ich habe Artikel Skycoach El Dorado Plattformtyp Peer-to-Peer-Marktplatz Marktplatz für Gaming-Dienste Reputationsbasierter Marktplatz Treuhandschutz ✅ ArtikelGarantie® ✅ Ja ✅ TradeShield Verkäufergebühren Nicht öffentlich bekannt gegeben; verifizierte Verkäufer zahlen niedrigere Gebühren als nicht verifizierte Verkäufer Nicht öffentlich bekannt gegeben Pauschal 10 % Auszahlungsgeschwindigkeit Nachdem der Käufer die Lieferung bestätigt hat; der genaue Zeitrahmen wird nicht öffentlich bekannt gegeben Je nach Fall Je nach Methode unterschiedlich Bewertungssystem Kundenbewertungen, Verkäuferbewertungen, Abzeichen für verifizierte Verkäufer Verifiziertes Netzwerk Kundenbewertungen + Trustpilot Streitbeilegung ✅ igitems-Garantie® – Die Plattform vermittelt, wenn sich Käufer und Verkäufer nicht einigen können; das Geld wird während des Streitfalls gesperrt ✅ Rund-um-die-Uhr-Support ✅ Ja Sicherheitsstufe High Hoch Hoch Benutzerfreundlichkeit Einfach Einfach Einfach Zuschauerzahl Sehr groß (weltweit) auf Gaming ausgerichtet Groß Verkäuferkontrolle Mäßig Mäßig Hoch Am besten geeignet für Verkäufer, die sich durch eine Treuhandabwicklung abgesichert sehen möchten und einen auf Spiele spezialisierten globalen Marktplatz suchen Anfänger, einfacher Einstieg Transparente Gebühren, Vertrauenssignale

Zusammenfassend lässt sich sagen, welche Plattform zu welchem Verkäufer passt:

Anfänger Verkaufen lernen Raid Shadow LegendsKontoinformationen:Skycoach für einen einfachen Einstieg und ein auf Gaming ausgerichtetes Publikum

Verkaufen lernen Raid Shadow LegendsKontoinformationen:Skycoach für einen einfachen Einstieg und ein auf Gaming ausgerichtetes Publikum Erfahrene Verkäufer gewünschte Lautstärke: Ich habe Artikel für globale Reichweite und eine gestaffelte Gebührenstruktur

gewünschte Lautstärke: Ich habe Artikel für globale Reichweite und eine gestaffelte Gebührenstruktur Neulinge, die auf klare Bedingungen Wert legen: Eldorado.gg für eine transparente Preisgestaltung und höchste Vertrauenswürdigkeit

Wissen, wo man verkaufen kann Raid Shadow Legends Die sichere Verwaltung von Konten ist die Grundlage für alles Weitere. Für alle, die dies als Teil einer breiteren Einnahmequelle betrachten, lohnt es sich zudem, sich darüber zu informieren Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann.

2. Ermitteln Sie den Wert Ihres Kontos

Den Wert Ihres Kontos ermitteln, bevor Sie lernen, wie man verkauft Raid Shadow Legends Der Zugriff auf das Konto ist nicht verhandelbar, denn eine falsche Preisgestaltung schreckt Käufer entweder ab oder führt dazu, dass man Geld auf dem Tisch liegen lässt. Der Wert setzt sich aus mehreren entscheidenden Faktoren zusammen:

Void-Legendäre (Krisk, der Zeitlose, Siphi, die verlorene Braut,Herzogin Lilitu, Rotos, der verlorene Bräutigam) – die wertvollsten Fahrer, da sie nicht über Shard-Gnaden-Systeme ins Visier genommen werden können

(Krisk, der Zeitlose, Siphi, die verlorene Braut,Herzogin Lilitu, Rotos, der verlorene Bräutigam) – die wertvollsten Fahrer, da sie nicht über Shard-Gnaden-Systeme ins Visier genommen werden können Mythische Helden – die seltenste Stufe; Konten mit Mythische Wesen erhebliche Preisaufschläge erzielen

– die seltenste Stufe; Konten mit Mythische Wesen erhebliche Preisaufschläge erzielen Meta-Legendäre – ein paar gut durchdachte, meta-relevante Legendäre jedes Mal eine ganze Reihe von unausgereiften Füllern hinter sich lassen

– ein paar gut durchdachte, meta-relevante Legendäre jedes Mal eine ganze Reihe von unausgereiften Füllern hinter sich lassen Ressourcenvorrat – Heilig, UngültigundAntikScherben;Gem Guthaben (5.000+ Edelsteine ist ein Premium-Signal); Silber- und Energiereserven

– Heilig, UngültigundAntikScherben;Gem Guthaben (5.000+ Edelsteine ist ein Premium-Signal); Silber- und Energiereserven Rangliste – Platin and Gold V Diese Angebote ziehen Käufer an, die nach beruflichem Aufstieg streben

– Platin and Gold V Diese Angebote ziehen Käufer an, die nach beruflichem Aufstieg streben Clan-Anführer / Dungeon-Fortschritt – UNM Clan Zugriff auf den Chef und Bühne 25 Dungeon signalisiert, dass ein Konto eingerichtet wurde

– UNM Clan Zugriff auf den Chef und Bühne 25 Dungeon signalisiert, dass ein Konto eingerichtet wurde Große Halle, Sparring-Arena, Minen-Upgrades – Voll ausgelastete Anlagen sind ein Zeichen für langfristige Investitionen

– Voll ausgelastete Anlagen sind ein Zeichen für langfristige Investitionen Alter des Kontos und keine Sperrungen in der Vergangenheit – Ältere Konten mit veralteten Inhalten und ohne Warnhinweise sind mit einem Aufschlag verbunden

Aktuelle Marktpreisspannen für den Verkauf Raid Shadow Legends Die Kontenaufstellungen sehen in etwa so aus:

Einsteigerkonten (unter Stufe 40, 10–15 Legendäre): 5–25 Dollar

(unter Stufe 40, 10–15 Legendäre): Konten der mittleren Preisklasse (Stufe 60–80, 20–50 Legendäre, Arena Gold+): 25–150 Dollar

(Stufe 60–80, 20–50 Legendäre, Arena Gold+): Konten für Fortgeschrittene (Stufe 80–100, 50–100+ Legendäre Gegenstände, Platin-Arena, UNM-Clan-Boss): 150–500 Dollar

(Stufe 80–100, 50–100+ Legendäre Gegenstände, Platin-Arena, UNM-Clan-Boss): Elite-Endgame-Accounts (Stufe 100, Mythische, mehrere Void-Legendäre, UNM 1-Key): 500–5.000+ Dollar

Durchsuchen Sie die aktuellen Angebote auf der von Ihnen gewählten Plattform, um realistische Preise zu ermitteln, und scheuen Sie sich nicht, einen höheren Preis als bei vergleichbaren Angeboten anzusetzen, wenn Ihr Ungültig Legendäre or Mythisch Die Champions lassen ihren Worten Taten folgen.

3. Das Konto einrichten und auflisten

Ein detailliertes Angebot ist das, was aus Interessenten Käufer machtwenn du verkaufstRaid Shadow Legends Zugriff auf das Konto – geben Sie daher gleich zu Beginn alle Informationen an, um den Hin- und Her-Austausch zu vermeiden. Wichtige Details, die Sie angeben sollten:

Gesamtzahl der Champions, LegendärZahl,EpischZahl und alleMythisch im Besitz befindliche Champions

Benannt Ungültig Legendäre Karten und das aktuelle Meta Legendär Champions (Käufer suchen nach bestimmten Champion-Namen)

Arena-Rang undClan Chef Schwierigkeitsstufe abgeschlossen, insbesondere UNM

Höchste DungeonüberquerenDrache, Eisgolem, SpinneundFeuerritter

Edelstein-Balance,Heilig/Leere/Uralt Scherbenvorräte und Silberreserven

Großer SaalWeiterentwicklung,Sparring Pit, and LosUpgrade-Stufen

Kontoebene, ungefähres Erstellungsdatum, Segenswünsche freigeschaltet und Abschlussstatus der Meisterschaft

Sperrverlauf löschen, einschließlich aller früheren Verwarnungen

Belegen Sie alles mit Screenshots des Champion-Listenbildschirms, des Ressourceninventars, ArenaRang,Clan ChefFortschritt,Dungeonlöscht undToll Aufbau der Halle. Das Gleiche gilt, wenn Sie schon einmal versucht haben, Schau dir das anFortniteKonto or Schau dir das anBewertungKonto: Käufer wollen Beweise, keine Versprechungen. Ungenaue oder unvollständige Angebotsbeschreibungen gehören zu den Hauptursachen für Streitigkeiten nach dem Verkauf und negative Verkäuferbewertungen auf Gaming-Marktplätzen.

4. Das Konto sicher übertragen

Jeder Marktplatz hat seinen eigenen Ablauf für den Verkaufsprozess Raid Shadow Legends Die Übergabe eines Kontos – doch eine Regel gilt immer: Geben Sie niemals Ihre Anmeldedaten weiter, bevor der Marktplatz bestätigt hat, dass Ihre Zahlung vollständig über ein Treuhandkonto gesichert ist.

Raid Shadow Legends Die Konten sind über Plarium ID (E-Mail-basiert) und kann zusätzlich eine Verbindung herstellen zu Facebook, Google Play Games (Android), Apple Game Center (iOS), TwitchundDampf – Jede dieser Verbindungen muss vor der Übertragung überprüft werden.

Eine entscheidende Falle: Plarium.com Die Kontoeinstellungen und die Link-Seite im Spiel sind völlig getrennte Systeme, daher EntkoppelnPlarium„s Website trennt Verbindungen im Spiel NICHT automatisch, da beide Schritte obligatorisch sind. Die vollständige Checkliste vor der Übergabe für einen reibungslosen Verkauf Raid Shadow Legends Kontoübertragung:

Ändere diePlarium E-Mail-Adresse an eine neue, vom Käufer angegebene Adresse (E-Mail-Bestätigung erforderlich) Alle Verbindungen zu sozialen Netzwerken und Plattformen auf Plarium.com und im Spiel: zwei separate Schritte Stellen Sie sicher, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung vor der Übergabe an den Käufer übertragen oder deaktiviert wird Alle mit dem Plarium-Konto verknüpften gespeicherten Zahlungsmethoden entfernen Vergewissern Sie sich, dass sich der Käufer erfolgreich angemeldet hat, bevor Sie den Kauf abschließen

Bewahren Sie alle Nachrichten auf der Marktplatz-Plattform auf und speichern Sie alle Transaktionsdaten; das sind Ihre einzigen Beweise, falls es später zu Streitigkeiten kommt.

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Ist der Verkauf deines „Raid Shadow Legends“-Accounts legal?

Viele Spieler fragen: „Kann ich mein Raid Shadow Legends „Konto?“ – ohne die Diskrepanz zwischen den lokalen Gesetzen und den Richtlinien des Anbieters gebührend zu berücksichtigen. Der Verkauf digitaler Konten ist nach den meisten regionalen Gesetzen nicht unbedingt illegal, verstößt jedoch direkt gegen PlariumNutzungsbedingungen von, die den Verkauf, Kauf, Tausch oder die kommerzielle Verwertung von Konten ausdrücklich untersagen; alle Rechte verbleiben dauerhaft bei Plarium, nicht der Spieler.

FolgenPlarium zu denen gehören, die durchgesetzt werden können und auch tatsächlich durchgesetzt werden:

Dauerhafte Sperrung des Kontos ohne vorherige Warnung oder Einspruchsmöglichkeit

Konto wird bis zum Abschluss der Untersuchung gesperrt

Plarium„hat das Recht, das Konto jederzeit zurückzufordern, wobei Anträge auf Wiederherstellung verkaufter Konten ohne Weiteres abgelehnt werden können“

Verlust aller gekauften Edelsteine, Champions und Inhalte ohne Rückerstattung unter keinen Umständen

Wägen Sie den finanziellen Gewinn sorgfältig ab angesichts des realen und dauerhaften Risikos, alles zu verlieren, sodass dieses Risiko zu gleichen Teilen beim Käufer liegt. Für Spieler, die den Verkauf von Accounts als Nebeneinkunft betrachten, lohnt es sich, einen Blick auf die Die besten Nebenjobs für Gamer ist hilfreich, um sich einen Überblick über Ihre Möglichkeiten zu verschaffen.

So vermeiden Sie Betrug beim Verkauf Ihres „Raid Shadow Legends“-Accounts

Betrug ist eines der größten Risiken, wenn Spieler lernen, wie man verkauft Raid Shadow Legends Zugriff auf das Konto, wobei der gefährlichste Fall RSL-spezifisch ist: Betrug im Zusammenhang mit der Kontowiederherstellung, wo ein Verkäufer die Übertragung abschließt, bezahlt wird und sich anschließend an Plarium Unterstützung bei der Meldung, dass das Konto gehackt wurde.

Da der ursprüngliche Besitzer die Gerätehistorie und die Kaufbelege vorliegen hat, Plarium kann das Konto wiederherstellen, wodurch der Käufer leer ausgeht und der Verkäufer sowohl das Geld als auch das Konto behält.

Weitere häufige Gefahren, auf die Sie achten sollten:

Gefälschte Zahlungsbelege – PromotionPayPal oder Bilder von Banküberweisungen, die dazu dienen, Verkäufer dazu zu drängen, ihre Zugangsdaten preiszugeben, bevor die Zahlung eingegangen ist

– PromotionPayPal oder Bilder von Banküberweisungen, die dazu dienen, Verkäufer dazu zu drängen, ihre Zugangsdaten preiszugeben, bevor die Zahlung eingegangen ist Rückbuchungen – Käufer veranlassen Rückbuchungen über PayPal oder Kreditkarten, sobald die Überweisung abgeschlossen ist

– Käufer veranlassen Rückbuchungen über PayPal oder Kreditkarten, sobald die Überweisung abgeschlossen ist Anfragen nach Zugangsdaten vor der Treuhandabwicklung – Käufer, die vor der Zahlungsabwicklung nach Anmeldedaten fragen

– Käufer, die vor der Zahlungsabwicklung nach Anmeldedaten fragen Anfragen nach „Erst testen, dann kaufen“ – eine Betrugsmasche, bei der der Käufer darum bittet, das Konto zu verifizieren, und anschließend mit den Zugangsdaten verschwindet

Nutzen Sie seriöse Marktplätze mit Treuhandsystemen, wenn Sie lernen, wie man verkauft Raid Shadow Legends Kontobewegungen. Bei privaten Geschäften über Discord, Reddit oder soziale Medien hast du keinerlei strukturierte Rechtsmittel. Die Treuhandstelle hält die Gelder zurück, bis der vollständige Transfer vom Käufer bestätigt wurde, und jeder Versuch, diese zu umgehen, ist ein eindeutiges Warnsignal.

Füllen Sie dasPlarium ID-E-Mail-Übertragung korrekt durchführen und alle Plattformverbindungen auf beiden Seiten widerrufen Plarium.com und im Spiel, bevor es zu einer Übergabe kommt. Achten Sie auf folgende Warnsignale:

Käufer, die Verhandlungen überspringen und sofort Angebote über dem Angebotspreis machen

Aufforderungen zur direkten Zahlung über PayPal, Kryptowährung oder Banküberweisung außerhalb der Plattform

Der Druck, den Deal ohne angemessene Überprüfungsmaßnahmen zu überstürzen

Anfragen nach 2FA-Codes oder Wiederherstellungsdaten, bevor die Zahlung eingegangen ist

Jede Aufforderung, das Konto zu „testen“, bevor das Guthaben gesichert ist

Wenn es sich zu glatt oder zu drängend anfühlt, vertraue deinem Instinkt.

Mein Fazit zum Verkauf von „Raid Shadow Legends“-Accountdaten

Verkaufskompetenz Raid Shadow Legends Der erfolgreiche Zugriff auf das Konto umfasst folgende Schritte: die richtige Plattform auswählen, den Wert Ihres Kontos realistisch einschätzen, ein detailliertes, mit Screenshots untermauertes Angebot erstellen und den Plarium Änderung der E-Mail-Adresse und Aufhebung der Verknüpfung mit allen Plattformen – auf beiden Plarium.com und im Spiel – bevor man irgendetwas herausgibt.

Sie sollten verstehen, dass Plarium„Machen Sie sich vorab mit den Richtlinien vertraut, lesen Sie die Verkäuferrichtlinien Ihres Marktplatzes durch, bevor Sie einen Artikel einstellen, und geben Sie Zugangsdaten niemals außerhalb eines bestätigten Treuhandzeitraums weiter. Ein sorgfältiger, gut dokumentierter Ablauf für den Verkauf“ Raid Shadow Legends Was sind Kontoinformationen? verwandelt jahrelange harte Arbeit in bares Geld und sorgt dafür, dass die gesamte Transaktion sauber abläuftauf beiden Seiten.

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Häufig gestellte Fragen