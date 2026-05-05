So verkaufst du einen League of Legends-Account: Der vollständige Leitfaden für 2026

Haftungsausschluss: Der Verkauf oder Tausch von Spielkonten kann gegen die Richtlinien bestimmter Spielehersteller verstoßen und zu Einschränkungen oder Kontosperrungen führen. Eneba übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus solchen Handlungen ergeben.

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Ich weiß, wie man League of Legends Der Zugang zum Account ist ein wichtiger Schritt für Spieler, die jahrelang in ihren Aufstieg investiert haben. Viele Spieler investieren enorm viel Zeit und echtes Geld in ihre Ranglistenfortschritte und Skin-Sammlungen.

Es ist durchaus berechtigt zu fragen: „Wie viel kostet mein Liga „Was ist das Konto wert?“ weil League of Legends hat Hunderte Millionen registrierte Spieler, wobei die Nachfrage nach hochrangigen Accounts auf Sekundärmärkten weiterhin sehr groß ist. Käufer suchen in der Regel nach Accounts mit hohen Elo-Werten oder seltenen Legacy-Skins, die im Shop nicht mehr erhältlich sind. In dieser Anleitung wird erklärt, wie man ein League of Legends Kontoauflistung sicher während Sie Ihren Gesamtwert schätzen.

So verkaufst du einen League of Legends-Account

Befolgen Sie einen strukturierten Ablauf, um eine erfolgreiche und sichere Transaktion zu gewährleisten, wenn Sie sich mit dem Verkauf befassen League of Legends Kontoangaben. Wenn Sie wissen möchten, wo Sie verkaufen können League of Legends Was die Kontodaten angeht, sollte man außerdem beachten, dass der Erfolg in der Regel davon abhängt, einen zuverlässigen Marktplatz zu wählen und den Wert Ihrer digitalen Vermögenswerte richtig einzuschätzen.

1. Wählen Sie die richtige Plattform aus

Die Entscheidung, wo verkauft werden soll League of Legends Die Auswahl der Marktplätze ist einer der wichtigsten Schritte des Prozesses. Ihre Wahl des Marktplatzes wirkt sich auf die Transaktionssicherheit, die Reichweite Ihres Publikums und die Geschwindigkeit der Auszahlung aus. Sie kann auch Einfluss darauf haben, wie hoch der Betrag ist, den Sie erhalten, wenn Sie die Frage stellen: „Wie viel ist meinLiga „Was ist ein Konto wert?“, da verschiedene Plattformen unterschiedliche Regionen und Käufer ansprechen können.

Insgesamt finde ich, dass Vertrauenswürdige Plattformen schützen Verkäufer vor Zahlungsbetrug sowie Kontodiebstahl während des Handels. Sie sollten diese Plattformen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Geld bis zum Abschluss des Geschäfts sicher ist.

Skycoach bietet eine strukturierte Umgebung mit Zahlungsgarantie für jeden Nutzer der Website und ist meine erste Wahl, wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, etwas zu verkaufen League of Legends Kontenübersichten. Da sie alle Verkäufer überprüfen, besteht für Spieler, die verkaufen möchten, die Gefahr, League of Legends Der sichere Zugriff auf das Konto ist deutlich geringerModerierte Transaktionen stellen sicher, dass beide Parteien die Regeln des Marktplatzes problemlos einhalten. Verkäufer zahlen eine Marktplatzgebühr, erhalten dafür jedoch professionelle Unterstützung und einen sicheren Handel.

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AccountShark ist ein vermittelter Marktplatz für Verkäufer, die ein League of Legends Konto über einen verwalteten Prozess statt über offene öffentliche Angebote. Gut geeignet für bewertete Konten von Smaragdbis zuChallenger mit seltenen Skins und exklusiven Inhalten, Jedes Konto wird vor der Veröffentlichung überprüft, um eine korrekte Darstellung zu gewährleisten. Auszahlungen erfolgen nach erfolgreicher Lieferung ohne Treuhandfrist, was dies zu einer unkomplizierten Option für Spieler macht, die ein League of Legends ein Konto mit minimalem Aufwand.

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El Dorado basiert auf einem System, das auf dem Ruf der Verkäufer beruht League of Legends Kontoinformationen, bei denen Ihre bisherige Handelsbilanz für potenzielle Käufer von Bedeutung ist. Verkäufer mit guten Bewertungen genießen mehr Vertrauen von Spielern, die ein zuverlässiges League of LegendsKontot. Diese Plattform eignet sich hervorragend zum Verkaufen LoL Konten regelmäßig wegen der niedrigen Gebühren und schnellen Auszahlungen. Sie können aus vielen Zahlungsmethoden wählen, wie zum Beispiel Alles or Mastercard um Ihr Geld zu erhalten, sobald der Käufer den Kauf bestätigt hat.

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G2G ist ein riesiger Gaming-Marktplatz mit einer etablierten weltweiten Käufergemeinschaft, die nach Möglichkeiten sucht, ihre Spiele zu verkaufen League of Legends Kontoaufstellungen. Da sie auf eine lange Tradition zurückblicken, bieten sie anpassbare Aufstellungsoptionen für jede Art von Konto an, sodass Sie wahrscheinlich eine vielversprechende Antwort auf die Frage „Wie viel ist mein Liga „Was ist mein Konto wert?“ Das Bewertungssystem belohnt beispielsweise beständige Verkäufer, die ihren Käufern über einen längeren Zeitraum hinweg einen guten Service bieten. Es ist nicht nur einer der besten Orte zum Verkaufen LoL Konten, sondern auch eines der Die besten Orte, um Spielwährung zu verkaufen falls du noch etwas übrig hast Blaue Essenz.

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Funktion Skycoach El Dorado G2G Plattformtyp Dienstleistungsmarktplatz Bewertungssystem Digitaler Marktplatz Treuhandschutz Yes Yes Yes Verkäufergebühren Marktplatzgebühr Wettbewerbsfähig Variable Auszahlungsgeschwindigkeit Standard Fest Standard Bewertungssystem Überprüfung Verkäuferbewertungen Verkäuferstufe Streitbeilegung Moderiert Hilfe Sicherheitsvorkehrungen Sicherheitsstufe Hoch Hoch Hoch Benutzerfreundlichkeit Mäßig Hoch Mäßig Zuschauerzahl Wachsen Groß Riesig Verkäuferkontrolle Standard Hoch Hoch Am besten geeignet für Sicherer Service Erfahrene Händler Internationale Reichweite

Anfänger, die wissen möchten, wo sie verkaufen können League of Legends In Anzeigen werden häufig bevorzugt Skycoach denn die moderierte Umgebung bietet zusätzlichen Komfort beim ersten Verkauf. Erfahrene Händler, die verkaufen möchten LoL Konten werden oft verlegt nach El Dorado um vom Bewertungssystem und den niedrigen Gebühren zu profitieren.

Die internationale Reichweite ist der Hauptvorteil von G2G für alle, die Käufer in mehreren Regionen ansprechen möchten. Meiner Erfahrung nach bieten spezialisierte Plattformen einen besseren Schutz als allgemeine Social-Media-Gruppen. Man kann sogar lernen, Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann um deine allgemeinen Fähigkeiten in einen echten Nebenverdienst zu verwandeln.

2. Ermitteln Sie den Wert Ihres Kontos

Wenn Sie wissen möchten, wie man verkauft League of Legends Kontoinformationen sowie die Frage „Wie hoch ist mein Liga „Wie viel ist mein Konto wert?“, bedenken Sie, dass der Wert je nach Ihrem aktuellen Rang schwankt, der zwischen Eisen to Challenger. Konten mit seltenen Skins erzielen höhere Preise auf dem Sekundärmarkt, weil sie einzigartig sind. Schauen Sie sich League of LegendsSport Trends, um zu sehen, welche Champions gerade am meisten im Trend liegen. Wenn dein Account ältere Inhalte wie PAXSkins oderSchwarzer Alistar… steigt Ihr Wert erheblich.

Deine Gesamtzahl an Champions und deine Blaue Essenz Auch der Saldo spielt bei der endgültigen Berechnung eine Rolle. Da die Nachfrage regional unterschiedlich ist, sollten Sie sich die Angebote ansehen, um zu erfahren, was ähnliche Konten kosten. Du kannst lernen Wie man beim Spielen Geld verdient League of Legends durch die Beherrschung dieser Wertfaktoren. Eine große Auswahl an Champions gewährleistet, dass der Käufer sofortigen Zugriff auf das gesamte Spiel hat.

Wenn Sie den Preis etwas unter dem von vergleichbaren Angeboten ansetzen, wecken Sie viel schneller das Interesse ernsthafter Käufer. Eine genaue Wertermittlung verhindert, dass Sie Zeit mit einem Angebot verschwenden, das niemand kaufen möchte. Ich empfehle dir, deine Orangenessenz and Zusammenstoß Titel, bevor Sie Ihren Preis festlegen.

3. Das Konto einrichten und auflisten

Ausführliche Anzeigen schaffen Vertrauen, wenn Sie sich zum Verkauf entschließen League of Legends Zugriff auf das Konto. Sie sollten wichtige Details angeben, um den Preis zu begründen; das erspart langwierige Hin- und Her-Diskussionen mit Käufern. Ein vollständiges Profil hebt Ihr Angebot von den Tausenden anderer Verkäufer ab, die ebenfalls verkaufen möchten LoL Konten. Hier sind einige Tipps, wie Sie das Konto besser präsentieren können, wenn Sie wissen möchten, wo Sie es verkaufen können League of Legends Kontodaten und Informationen zum Verkauf League of Legends sowie die Kontodaten:

Geben Sie Ihren aktuellen und Ihren höchsten Rang an , natürlich zusammen mit der Serverregion.

natürlich zusammen mit der Serverregion. Nenne die Gesamtzahl der Champions und führe alle seltenen Skins in deiner Sammlung auf.

Geben Sie Ihr Ehrenlevel und etwaige frühere Sperren ehrlich an, um Streitigkeiten zu vermeiden.

Erwähnen Sie das Alter des Kontos, da ältere Konten oft mehr ältere Inhalte enthalten.

Fügen Sie Screenshots Ihrer Skin-Bibliothek als visuellen Nachweis hinzu.

Diese Strategie hilft Ihnen sehenBewertungKontoArtikel odersehenFortniteKonto Auch schneller verkauft. Transparenz zieht sofort ernsthafte Käufer an und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

4. Das Konto sicher übertragen

Jeder Marktplatz hat seinen eigenen Übertragungsprozess für einen Verkauf League of Legends Kontoübertragung. Ich empfehle dir, einen Treuhandservice zu nutzen, um das Geld zu verwahren, bevor du Anmeldedaten weitergibst. Vergewissern Sie sich, dass die Plattform die Zahlung gesichert hat; dadurch lassen sich viele gängige Betrugsmaschen verhindern.

Entkoppeln Sie Ihre privaten E-Mail-Adressen und entfernen Sie alle verknüpften Social-Media-Konten oder Riot GamesKonten. Entfernen Sie alle gespeicherten Zahlungsmethoden aus dem Kundenkonto, um Ihre Alles or MastercardInfo. Ändern Sie das Passwort des Kontos unmittelbar vor der Übergabe und deaktivieren oder übertragen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dokumentieren Sie den gesamten Transaktionsablauf und vergewissern Sie sich, dass der Käufer erfolgreich auf das Konto zugegriffen hat.

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Sichere Überweisungen schützen dein Geld und deinen Ruf. Dieser Schritt stellt sicher, dass du für deine harte Arbeit bezahlt wirst und verkaufen kannst LoL Konten mit Zuversicht.

Ist der Verkauf deines „League of Legends“-Kontos legal?

Viele Spieler fragen sich: „Kann ich mein League of Legends „Konto?“ – ohne die tatsächlichen Regeln zu kennen. Der Verkauf digitaler Konten ist nach den meisten geltenden regionalen Gesetzen heute nicht illegal. Allerdings Diese Handlung verstößt direkt gegen Riot Games„Nutzungsbedingungen“. Der Herausgeber untersagt ausdrücklich den Handel mit Spielkonten, das „Boosting“ sowie die Übertragung von Konten zwischen Spielern.

Riot Games können eine dauerhafte Kontosperrung verhängen, wenn sie Beweise für einen Verkauf finden. Sie können das Konto ohne vorherige Warnung an den Nutzer sperren. Verkäufern und Käufern droht der Verlust aller gekauften Inhalte ohne Rückerstattung. Ich empfehle Ihnen, die die besten VPNs für League of Legends um Ihren Standort beim Verkauf zu schützen LoLKonten.

Käufer gehen dasselbe Risiko ein, wenn sie ein bestehendes Konto auf einem Marktplatz erwerben, wenn es darum geht, wie man verkauft League of Legends Kontoangaben. Der finanzielle Gewinn muss das Risiko überwiegen dass das Konto komplett verloren geht. Da das Studio IP-Adressänderungen überwacht, kann ein plötzlicher Standortwechsel einen Alarm auslösen. Wenn Sie diese Regeln kennen, können Sie die mit dem Handel mit Konten verbundenen Risiken besser einschätzen.

So vermeiden Sie Betrug beim Verkauf Ihres „League of Legends“-Accounts

Betrug stellt beim Verkauf ein großes Risiko dar League of Legends Zugriff auf das Konto für beliebige Personen im Internet. Die Treuhandstelle verwahrt die Gelder sicher bis beide Parteien bestätigen, dass der Kauf abgeschlossen ist. So können Sie Ihre Daten schützen:

Nutzen Sie seriöse Marktplätze mit Treuhandsystemen, um riskante private Geschäfte auf Discord, Redditoder in den sozialen Medien.

Achten Sie auf gefälschte Zahlungsbestätigungen, Phishing-Versuche und Drohungen mit Rückbuchungen über PayPal nachdem Sie die Daten übertragen haben.

Lehnen Sie alle Anfragen ab, die darauf abzielen, die Treuhandfunktion der Plattform zu umgehen oder über verdächtige Links außerhalb der Plattform in Ihren Direktnachrichten zu bezahlen.

Speichere alle deine Chat-Protokolle in der Marktplatz-App; so hast du im Falle künftiger Streitigkeiten einen Nachweis.

Achten Sie auf Warnsignale wie ungewöhnlich hohe Preise oder starken Druck, den Kauf ohne vorherige Überprüfung abzuschließen.

Entferne deine persönliche E-Mail-Adresse, die verknüpft ist Riot Games Konten und gespeicherte Zahlungsmethoden, bevor die Übergabe erfolgt.

Meiner Meinung nach ist eine geduldige Herangehensweise der beste Weg, um auf Nummer sicher zu gehen, wenn man verkaufen möchte LoL Konten. Schützen Sie Ihr Geld, indem Sie sich stets an die Regeln der Plattform halten.

Den Handel mit „League of Legends“-Konten meistern

Ich habe die wichtigsten Schritte dazu erläutert, wie man Schau dir das anLeague of LegendsKonto mit Zuversicht. Beginnen Sie damit, den Wert Ihres Kontos anhand seltener Skins und Ihres Ranges zu ermitteln. Wählen Sie einen zuverlässigen Marktplatz und erstellen Sie ein transparentes Angebot für potenzielle Käufer. Übertragen Sie die Daten sicher über einen Treuhandservice, um Ihre Zahlung vor Betrug zu schützen.

Ein letzter Tipp zum Thema Verkauf League of Legends Kontodaten: Legen Sie größten Wert auf Ihre Sicherheit und lesen Sie die Richtlinien der von Ihnen gewählten Plattform sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Risiken vertraut, die im Zusammenhang mit Riot Games Die Einhaltung der Richtlinien ist ein wesentlicher Bestandteil des Handels. Ein umsichtiges Vorgehen führt zu einer gewinnbringenden und sicheren Transaktion für beide Seiten. Ich hoffe, dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, genau zu verstehen, wie Sie verkaufen League of Legends Kontoangaben.

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Häufig gestellte Fragen