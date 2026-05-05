So verkaufst du deine Spielgegenstände im Jahr 2026

Haftungsausschluss: Der Verkauf von Gegenständen im Spiel ist in den meisten Ländern – darunter die USA, die EU und Südkorea – legal, verstößt jedoch fast immer gegen die Nutzungsbedingungen des Spieleherstellers. Das eigentliche Risiko besteht darin, dass Kontoauflösung, IP-Sperren und Hardware-Sperren, jedoch keine strafrechtlichen Konsequenzen. Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer gehen dieses Risiko bewusst ein.

Zu lernen, wie man Spielgegenstände verkauft, ist einfacher, als die meisten Spieler erwarten – und die Gewinne können beträchtlich sein. Jahrelange Spielzeit – Stunden, die damit verbracht wurden, Gold zu farmen, Kisten zu tauschen und seltene Kosmetikgegenstände freizuschalten – haben viele Spielinventare in echte Vermögenswerte mit greifbarem realen Wert verwandelt. Die Entscheidung, Spielgegenstände zu verkaufen, ist kein Zeichen dafür, dass man aufgibt; es ist eine strategische Verwertung der bereits investierten Zeit und Mühe. Der Markt für virtuelle Güter ist seit 2024 um 45 % gestiegen, und Spieler haben Hypotheken abbezahlt, Steam Decks gekauft und ganze Spielebibliotheken ausschließlich aus dem Verkauf von Spielgegenständen finanziert.

So verkaufst du Spielgegenstände

Um Spielgegenstände erfolgreich online zu verkaufen, müssen Verkäufer eine bestimmte Vorgehensweise befolgen – eine, bei der jeder Schritt den nächsten sicherer und rentabler macht. Ein Angebot mit einem angemessenen Preis auf der richtigen Plattform, ergänzt durch aussagekräftige Screenshots und einen reibungslosen Lieferprozess, macht den Unterschied zwischen einem schnellen, reibungslosen Verkauf und einem Streitfall, der mit einer Kontosperrung und leerem Geldbeutel endet. Bevor du Spielgegenstände verkaufst, befolge bitte die folgenden Schritte:

Wählen Sie einen seriösen Marktplatz Finde heraus, bei welchen Spielen und Gegenständen man tatsächlich Geld gewinnen kann Schätzen Sie die realistischen Erträge nach Abzug von Gebühren, Auszahlungskosten und Steuern Erstellen Sie ein vollständiges, mit Screenshots untermauertes Angebot Gehen Sie bei der Kommunikation mit Käufern professionell vor Führen Sie die Übergabe der Gegenstände sicher durch

Verkäufer, die sich darüber informieren, wo sie Spielgegenstände online verkaufen können, verlassen sich auf spezialisierte Marktplätze wegen deren Treuhandsysteme und Streitbeilegungsverfahren – etwas, das Discord, RedditoderTelegram nicht bieten kann. Für alle, die Spielgegenstände sicher verkaufen möchten, bieten sich drei Plattformen besonders an: PlayerAuctions, El DoradoundSkycoach.

1. Wählen Sie die richtige Plattform aus

Wo ein Verkäufer seine Angebote einstellt, hat direkte Auswirkungen in Bezug auf Verkaufsgeschwindigkeit, finanzielle Absicherung und Stresslevel. Die Entscheidung, Spielgegenstände auf einer bestimmten Plattform zu verkaufen, bestimmt, wie Gelder verwahrt werden, ob Verkäufer verifiziert werden, wie Streitfälle und Rückbuchungen gehandhabt werden und wie schnell die Zahlung auf Ihrem Konto eingeht.

Das steht außer Frage: Wer Spielgegenstände verkaufen möchte, ist dem Risiko von Rückbuchungen, Sperrungen aufgrund der Nutzungsbedingungen und plattformspezifischen Einziehungsrisiken ausgesetzt, weshalb eine Treuhandabwicklung auf dem Marktplatz unerlässlich ist. Unstrukturierte Kanäle heben jeden Schutz auf, auf den sich beide Parteien verlassen.

PlayerAuctions ist einer der ältesten und etabliertesten Marktplätze für Gaming-Konten, der seit 1999 besteht und über 400 unterstützte Spiele sowie mehr als 2 Millionen Mitglieder in über 140 Ländern umfasst.

Sein siebenstufiger Treuhandprozess – der Käufer zahlt zuerst, PlayerAuctions überprüft die Zahlung, der Verkäufer liefert erst nach der Überprüfung – schützt vor den gängigsten Betrugsszenarien. Für diejenigen, die hochwertige Spielgegenstände verkaufen, ist die PowerSeller Shield bietet eine Transaktionsversicherung von bis zu 50.000 Dollar als wichtiges Vertrauenssignal.

Gebühren: 9,99 % + 0,99 $ pro Transaktion für Währungen und Gegenstände; 12,99 % + 0,99 $ für Konten und Boosting.

9,99 % + 0,99 $ pro Transaktion für Währungen und Gegenstände; 12,99 % + 0,99 $ für Konten und Boosting. Auszahlungen: 3–4 % Gebühr, je nach Zahlungsmethode (Kryptowährung ist mit ca. 3 % am günstigsten).

3–4 % Gebühr, je nach Zahlungsmethode (Kryptowährung ist mit ca. 3 % am günstigsten). Auszahlungen: PayPal, Skrill, Payoneer, Banküberweisung und Kryptowährung.

PayPal, Skrill, Payoneer, Banküberweisung und Kryptowährung. Abwägung: Die Streitbeilegung ist kritisiert worden wegen KI-gestützte Entscheidungen die nicht immer zugunsten der Käufer ausfallen; bei Rückbuchungsversuchen wird das Konto gesperrt; die Benutzeroberfläche hat für Anfänger eine steile Lernkurve.

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El Dorado ist ein in Litauen ansässiger Marktplatz (seit 2019 aktiv) mit einer Bewertung von 4,4 Trustpilot Bewertung basierend auf über 100.000 Bewertungen, bekannt für schnelles Stöbern, verifizierte Verkäufer und eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Ihre TradeShield Zahlungsschutz Das System garantiert, dass es zu keinen Rückbuchungen oder Zahlungsbetrug kommt – einer der besten Schutzmechanismen für Verkäufer in dieser Kategorie für alle, die Spielgegenstände gegen Bargeld verkaufen möchten.

Gebühren: Grundgebühr: 5 % für Währung, 10 % für Gegenstände/Konten/Boosting. Die spielspezifischen Tarife variieren: RobloxArtikel (15 %);Grand Theft Auto V Konten (30 %); OSRS/WoWGold (1,5 %).

Grundgebühr: 5 % für Währung, 10 % für Gegenstände/Konten/Boosting. Die spielspezifischen Tarife variieren: RobloxArtikel (15 %);Grand Theft Auto V Konten (30 %); OSRS/WoWGold (1,5 %). Auszahlungen: AkzeptiertApple Pay, Google Pay, Kryptowährung, Skrill und Payoneer (die kostengünstigste Auszahlungsoption).

AkzeptiertApple Pay, Google Pay, Kryptowährung, Skrill und Payoneer (die kostengünstigste Auszahlungsoption). Abwägung: Die Gebührenstrukturen beinhalten Auszahlungsgebühren; einige Spielkategorien (z. B. Bewertung (Konten) weisen Probleme bei der Kategorisierung auf; die Qualität des Supports wurde kritisiert.

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Skycoach ist in erster Linie eine Plattform für Boosting- und Gaming-Dienstleistungen, die zudem den Verkauf von Spielgegenständen, Spielwährung und Spielkonten für über 120 Spiele ermöglicht. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Peer-to-Peer-Marktplatz nutzt sie ein App-basiertes Vertriebsmodell – Verkäufer müssen einreichen Discord Kontakte, wöchentliches Verkaufsvolumen und Nachweis über einschlägige Erfahrung. Damit richtet sich das Angebot eher an professionelle Verkäufer mit hohem Umsatzvolumen als an Gelegenheitsverkäufer.

Auszahlungen: Zahlungsmethoden, darunter PayPal, Skrillsowie weitere sichere Optionen.

Zahlungsmethoden, darunter PayPal, Skrillsowie weitere sichere Optionen. Direktmodell: Ein Direktkäufer-/Managed-Service-Modell bedeutet weniger Preisverhandlungen, aber eine schnellere Auszahlung, wenn die Plattform den Beitrag akzeptiert.

Ein Direktkäufer-/Managed-Service-Modell bedeutet weniger Preisverhandlungen, aber eine schnellere Auszahlung, wenn die Plattform den Beitrag akzeptiert. Warnung:Mehrere Reddit Gemeinden in ganz r/RoyaleAPI, Rot/Runescape, und andere berichten von einem Muster von Erfolgreiche Erstbestellungen, gefolgt von Kontoübernahmen, das Leeren von Spielbanken und die Verweigerung von Rückerstattungen. AI Der Chatbot-Support verhindert eine sinnvolle Streitbeilegung.

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Übersicht über die Plattformfunktionen

Funktion PlayerAuctions El Dorado Skycoach Plattformtyp Peer-to-Peer-Marktplatz Peer-to-Peer-Marktplatz Anwendungsbasierter Dienst Treuhandschutz 7-Stufen-Treuhandverfahren TradeShield Managed-Service-Modell Verkäufergebühren 9,99 %–12,99 % + 0,99 $ 1,5 %–30 % (spielspezifisch) Anwendungsbasiert Auszahlungsgeschwindigkeit Je nach Methode unterschiedlich 24 Stunden (nach Bestätigung) pro Einreichung Bewertungssystem PowerSeller Shield Verifizierte Verkäufer TrustpilotBewertung Streitbeilegung KI-gestützt (kritisiert) Plattform-Vermittlung KI-Chatbot (eingeschränkt) Sicherheitsstufe Hoch (Versicherung) Hoch (TradeShield) Mäßig (genannte Risiken) Benutzerfreundlichkeit Steile Lernkurve Für Anfänger geeignet Pro/Landwirt im Fokus Zuschauerzahl Über 2 Millionen Mitglieder Über 100.000 Bewertungen Über 157.000 abgeschlossene Bestellungen Verkäuferkontrolle Hoch (Eigene Einträge) Hoch (Vorlagen) Niedrig (verwaltet) Am besten geeignet für Erfahrene Verkäufer Anbieter von Wettbewerbsartikeln Professionelle Goldfarmer

Bei der Entscheidung, wo man Gegenstände im Spiel verkaufen möchte, Die Entscheidung hängt von Ihrer Erfahrung ab. Verkäufer, die den umfangreichsten Katalog und eine Transaktionsversicherung in Höhe von 50.000 Dollar wünschen, sollten sich für PlayerAuctions. Verkäufer, die Wert auf TradeShield Rückbuchungsschutz, schnelle Auszahlungen und ein reibungsloser Verkaufsprozess sollten dazu führen, dass Spielgegenstände online über El Dorado.

Professionelle Großlandwirte könnten in Erwägung ziehen, Skycoach, jedoch erst unter Berücksichtigung der von der Gemeinschaft gemeldeten Risiken. Die Wahl der richtigen Plattform ist der erste und entscheidendste Schritt bei jeglichen Plänen, Spielgegenstände gegen Bargeld zu verkaufen.

2. Finde heraus, bei welchen Spielen man tatsächlich Geld gewinnen kann

Nicht jeder Gegenstand im Spiel lässt sich in echtes Geld umwandeln – Der Markt konzentriert sich stark auf bestimmte Ökosysteme. Verkäufer, die Spielgegenstände verkaufen möchten, müssen wissen, wo tatsächlich eine aktive Nachfrage besteht, bevor sie diese Gegenstände anbieten.

Steam-Ökosystem ( CS2 , Dota 2 , TF2 , Ruhe ): CS2 Skins bieten das größte Wertpotenzial – Gegenstände, die vor Jahren für 2 bis 24 Dollar gekauft wurden, haben sich für 70 bis über 440 Dollar verkauft. Der Markt für Skins wird auf mehrere Milliarden Dollar jährlich geschätzt. Während der Dampf Der Community-Marktplatz ermöglicht den offiziellen Handel sowie den Handel über Plattformen von Drittanbietern (CSFloat, Eldorado, PlayerAuctions) bieten Auszahlungsoptionen an. Beachten Sie die 7-tägige Handelssperre und Überwachungder Mitte 2025 eingeführte neue Schutz vor Handelsumkehr. Für Dota 2, lies unseren Leitfaden zu Wie man verkauftDota 2Artikel für spielspezifische Anleitungen.

CS2 Skins bieten das größte Wertpotenzial – Gegenstände, die vor Jahren für 2 bis 24 Dollar gekauft wurden, haben sich für 70 bis über 440 Dollar verkauft. Der Markt für Skins wird auf mehrere Milliarden Dollar jährlich geschätzt. Während der Dampf Der Community-Marktplatz ermöglicht den offiziellen Handel sowie den Handel über Plattformen von Drittanbietern (CSFloat, Eldorado, PlayerAuctions) bieten Auszahlungsoptionen an. Beachten Sie die 7-tägige Handelssperre und Überwachungder Mitte 2025 eingeführte neue Schutz vor Handelsumkehr. Für Dota 2, lies unseren Leitfaden zu Wie man verkauftDota 2Artikel für spielspezifische Anleitungen. MMORPGs ( WoW , OSRS , EVE Online , Path of Exile ): EVE Online ist der Goldstandard für legitimer RMT über seinePLEX System – offiziell genehmigt durch CCP Games ohne jegliches Risiko einer Sperre. OSRS Gold wird für etwa 0,17 bis 0,50 Dollar pro Million verkauft; WoW Gold bei etwa 34 Dollar pro Unze. Beide stehen im Gegensatz zu ToS und die Risiken einer Sperrung sind real – die Erkennung erfolgt auf der Grundlage von Mustern und nicht anhand der Transaktionsgröße. Path of Exile Der Kurs erreicht zu Beginn der Saison seinen Höchststand und fällt innerhalb weniger Wochen um 20–40 %; hier kommt es mehr als fast überall sonst auf das richtige Timing an. Für Währungsverkäufer gilt es, die Die besten Orte, um Spielwährung zu verkaufen.

EVE Online ist der Goldstandard für über seinePLEX System – offiziell genehmigt durch CCP Games ohne jegliches Risiko einer Sperre. OSRS Gold wird für etwa 0,17 bis 0,50 Dollar pro Million verkauft; WoW Gold bei etwa 34 Dollar pro Unze. Beide stehen im Gegensatz zu ToS und die Risiken einer Sperrung sind real – die Erkennung erfolgt auf der Grundlage von Mustern und nicht anhand der Transaktionsgröße. Path of Exile Der Kurs erreicht zu Beginn der Saison seinen Höchststand und fällt innerhalb weniger Wochen um 20–40 %; hier kommt es mehr als fast überall sonst auf das richtige Timing an. Für Währungsverkäufer gilt es, die Die besten Orte, um Spielwährung zu verkaufen. Wettkampfspiele ( Bewertung , League of Legends ): Bewertung Accounts (ab Level 20, spielbereit) werden auf den großen Plattformen für 3–5 $ verkauft. Allerdings Aufruhr‘sToS, kannst dusehenBewertungKonto Weitere Informationen finden Sie in unserer speziellen Anleitung.

Bewertung Accounts (ab Level 20, spielbereit) werden auf den großen Plattformen für 3–5 $ verkauft. Allerdings Aufruhr‘sToS, kannst dusehenBewertungKonto Weitere Informationen finden Sie in unserer speziellen Anleitung. Roblox: Verifizierte Entwickler können ihre verdienten Robux2 USD überErfahrung in der Entwicklungbei 0,0038 $/Robux (Stand: September 2025). Wichtig: Stand: 30. April 2026, Roblox wechselt von Premium to Roblox Plus (4,99 $/Monat). Bestehende Premium Bestehende Kunden behalten ihre Handelsmöglichkeiten, neue Konten können jedoch keine Käufe tätigen Premium nach Ablauf der Frist.

Verifizierte Entwickler können ihre verdienten Robux2 USD überErfahrung in der Entwicklungbei 0,0038 $/Robux (Stand: September 2025). Stand: 30. April 2026, Roblox wechselt von Premium to Roblox Plus (4,99 $/Monat). Bestehende Premium Bestehende Kunden behalten ihre Handelsmöglichkeiten, neue Konten können jedoch keine Käufe tätigen Premium nach Ablauf der Frist. Handyspiele: Die meisten Handyspiele unterstützen keinen legalen Verkauf von Spielgegenständen; Belohnungs-Apps (Mistplay, Swagbucks) in Form von Geschenkkarten ausgezahlt, und die Verdienste sind bescheiden (~40–100 $ über mehrere Monate).

Wenn du Spielgegenstände verkaufen möchtest,Entscheide dich: hochwertige Einzelstücke (CS2) überEl Dorado, regelmäßiges Goldfarmen (OSRS) mitToS Bewusstsein oder RMT ohne Risiko (EVE Online). Für diejenigen, die Spielgegenstände gegen echtes Geld verkaufen, ist die Nutzung eines strukturierter Marktplatz bleibt die einzige Möglichkeit, sicher bezahlt zu werden.

3. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Einkünfte

Die Preisgestaltung ohne realistische Einschätzung – und das Ignorieren dessen, was tatsächlich auf dem Bankkonto des Verkäufers landet – ist der häufigste Fehler in dieser Kategorie. Bevor jemand Spielgegenstände zu ihrem tatsächlichen Wert verkaufen kann, sie müssen verstehen, wofür die Käufer bezahlen und wie der tatsächliche Nettobetrag nach Abzug der Gebühren aussieht.

Was bestimmt den Wert eines Artikels? Die Seltenheit und das Muster eines Artikels beeinflussen den Markt am stärksten CS2 – Float-Werte, seltene Aufkleberkombinationen und gealterte Kartons sorgen für die höchsten Aufschläge. Das Markt-Timing ist eine weitere Variable: PoE Die Währungswerte erreichen zu Beginn der Saison ihren Höchststand, während WoW Der Wert von Tokens schwankt im Takt der Expansionszyklen. Ein Verkauf zum richtigen Zeitpunkt kann sich lohnen 20–40 % allein.

Zudem spielt das Gesamtvolumen eine Rolle; Artikel mit geringem Stückpreis wie Dota 2Kosmetik oderDampfDer Verkauf von Sammelkarten gegen Bargeld ist nur dann sinnvoll, wenn sie in größeren Mengen verkauft werden, da Einzelverkäufe die Auszahlungsschwelle selten erreichen.

Berechnung des Nettogewinns. Die Gesamtgebühren (Plattform + Auszahlung + Währungsumrechnung) können bis zu 25–40 % bei bestimmten Transaktionen. Deshalb müssen die Angebotspreise die Netto-Zielvorgaben widerspiegeln und nicht die Brutto-Erwartungen.

PlayerAuctions: 9,99 % + 0,99 $ (Währungen/Artikel); 12,99 % + 0,99 $ (Konten); zzgl. 3–4 % Auszahlungsgebühr.

9,99 % + 0,99 $ (Währungen/Artikel); 12,99 % + 0,99 $ (Konten); zzgl. 3–4 % Auszahlungsgebühr. Eldorado: 5 % (Währung), 10 % (Gegenstände/Konten) als Grundsatz; spielspezifische Sätze (z. B. Grand Theft Auto V Konten (30 %).

5 % (Währung), 10 % (Gegenstände/Konten) als Grundsatz; spielspezifische Sätze (z. B. Grand Theft Auto V Konten (30 %). Skycoach: Anwendungsbezogene Preisgestaltung; bitte pro Einreichung bestätigen.

Steuerpflichten: In den USA sind Einnahmen aus dem Verkauf von Spielgegenständen gegen echtes Geld steuerpflichtige Einkünfte aus Vermögen. Auf Gegenstände, die länger als ein Jahr gehalten werden, fällt Kapitalertragsteuer an, während für Gegenstände, die im Rahmen einer landwirtschaftlichen Tätigkeit verkauft werden, die normale Einkommensteuer gilt. Verkäufer, die 600 $ oder mehr verdienen, erhalten möglicherweise ein Formular 1099-NEC. Alle Einkünfte müssen angegeben werden, unabhängig davon, ob ein Formular ausgestellt wird. Internationale Verkäufer sollten sich über die lokalen Steuergesetze informieren, da die USA Abkommen geschlossen haben, die zu einer Senkung der Quellensteuersätze führen können.

4. Die Gegenstände vorbereiten und auflisten

Ein detailliertes, gut strukturiertes Angebot ist der Schlüssel zu einem schnelleren Verkauf von Spielgegenständen – es beantwortet bereits im Voraus die Fragen der Käufer und vermittelt den Eindruck, dass der Verkäufer professionell ist. Achte darauf, folgende Punkte abzudecken:

Spiel und Plattform: (z. B.CS2 Dampf, WoWEinzelhandel (EU)

(z. B.CS2 Dampf, WoWEinzelhandel (EU) Bezeichner: For CS2, einschließlich Skin-Name, Wear/Float, Musterindex und Sticker-Kombinationen; bei Währungen sind Betrag und Server anzugeben

For CS2, einschließlich Skin-Name, Wear/Float, Musterindex und Sticker-Kombinationen; bei Währungen sind Betrag und Server anzugeben Erfassungsmethode: Ausgepackt, getauscht oder gefarmt (relevant für den Nachweis der Herkunft)

Ausgepackt, getauscht oder gefarmt (relevant für den Nachweis der Herkunft) Lieferart: Dampf Handel, Ingame-Post oder Account-Übertragung

Dampf Handel, Ingame-Post oder Account-Übertragung Lieferzeit: Handelsbeschränkungen oder regionale Einschränkungen berücksichtigen

Handelsbeschränkungen oder regionale Einschränkungen berücksichtigen Historische Flaggen: Seien Sie ehrlich, was frühere Rückbuchungen oder Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen auf dem Konto angeht, da verschwiegenes Vorwissen zu Streitigkeiten führt

Seien Sie ehrlich, was frühere Rückbuchungen oder Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen auf dem Konto angeht, da verschwiegenes Vorwissen zu Streitigkeiten führt Screenshots: Fügen Sie 4–6 Bilder aus der Bestandsansicht bei – wobei Abnutzung/Verschleiß und Muster für CS2 – sowie einen zeitgestempelten Liefernachweis, sobald der Handel beginnt

Transparenz verringert Streitigkeiten nach dem Verkauf, die eine der Hauptursachen für negative Bewertungen sind. Für alle, die speziell Spielgegenstände wie Skins verkaufen möchten, bietet unser Leitfaden zum der beste Ort zum Verkaufen CS2Skins Das Spielen um echtes Geld bietet tiefere Einblicke.

5. Sicher überweisen und bezahlt werden

Die Übergabe von Gegenständen funktioniert unterschiedlich, je nachdem, ob du Spielgegenstände als einzelne Gegenstände oder als komplette Konten verkaufst. Bei Gegenständen erfolgt die Übergabe in der Regel sofort, unterliegt jedoch Handelssperrfristen (wie CS2(7-tägige Sperre). Bei Konten muss der Verkäufer vor der Übertragung alle verknüpften Wiederherstellungsoptionen – E-Mail, 2FA, Telefon, Zahlungsmethoden – freigeben, da der ursprüngliche Eigentümer sonst innerhalb weniger Stunden den Zugriff zurückerlangen kann.

Die Zahlung muss vollständig erfolgen in einem Treuhandkonto hinterlegt bevor etwas getauscht oder Zugangsdaten weitergegeben werden. Akzeptieren Sie niemals PayPal „Freunde und Familie“ Zahlungen – dadurch entfallen alle Streitbeilegungsgarantien. Geben Sie Ihre Anmeldedaten niemals außerhalb des Transaktionsfensters des Marktplatzes weiter.

Der sichere Übergabeprozess:

Vergewissern Sie sich, dass die Zahlung des Käufers das Treuhandsystem des Marktplatzes durchlaufen hat – im Dashboard muss angezeigt werden, dass die Gelder zurückgehalten werden. Leite den Tausch oder die Lieferung im Spiel ein und mache einen Screenshot der Tauschbestätigung von beiden Seiten. Ändern Sie bei Konten das Passwort, aktualisieren Sie die verknüpfte E-Mail-Adresse und richten Sie die 2FA zuletzt ein. Der Käufer überprüft, ob alle Artikel vorhanden sind, und bestätigt die Lieferung auf dem Marktplatz. Beide Parteien bestätigen die Lieferung, bevor das Treuhandfenster schließt (bei Artikeln auf Eldorado in der Regel 24 Stunden). Bewahren Sie die Unterlagen zu jedem Schritt mindestens sechs Monate lang auf, für den Fall, dass es zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit Rückbuchungen kommt.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie nach dem Verkauf von Spielgegenständen weiterhin Zugriff auf die ursprünglich verknüpfte E-Mail-Adresse haben, ist eine Kontowiederherstellung auch nach einer Passwortänderung möglich – dies ist ein bekanntes Betrugsmuster und führt dazu, dass dauerhafte Aussetzung on El Dorado. Melden Sie sich nach der Übertragung NICHT erneut an. Bei der Verwendung von PayPal Informationen zu Auszahlungen finden Sie in unserer Anleitung dazu, wie man Skins verkaufen fürPayPal.

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Ist der Verkauf von Spielgegenständen legal?

Verkäufer fragen oft: „Kann man seine Spielgegenstände verkaufen?“, und bei der Beantwortung dieser Frage muss zwischen drei verschiedenen Aspekten unterschieden werden.

Strafrecht: In den meisten Rechtsordnungen (USA, EU, Südkorea) stellt der Verkauf eines digitalen Spielgegenstands keine Straftat dar.

In den meisten Rechtsordnungen (USA, EU, Südkorea) stellt der Verkauf eines digitalen Spielgegenstands keine Straftat dar. Zivilrecht: Das Risiko ist gering; Verlage gehen selten rechtlich gegen Gelegenheitsverkäufer vor.

Das Risiko ist gering; Verlage gehen selten rechtlich gegen Gelegenheitsverkäufer vor. Nutzungsbedingungen (AGB):Dies ist dietatsächliches und übliches Risiko.

Überwachung, Blizzard, Jagex, AufruhrundHoYoverse alle verbieten ausdrücklich die Übertragung von Konten oder Gegenständen außerhalb ihrer Plattformen. Virtuelle Gegenstände werden dem Spieler lizenziert – er ist nicht deren Eigentümer – und die Herausgeber behalten sich das Recht vor, jedes Konto jederzeit ohne Rückerstattung zu kündigen. Die entscheidende Ausnahme ist EVE Online über das PLEX-System von CCP Games, das offiziell genehmigt ist und keinerlei Risiko hinsichtlich der Nutzungsbedingungen birgt.

Zu den möglichen Konsequenzen zählen dauerhafte Kontosperrungen, der Verlust aller gekauften Kosmetikartikel sowie IP- oder Hardware-Sperren. Die Durchsetzung erfolgt in der Regel in Wellen, sodass Verkäufer, die sich wochenlang in Sicherheit wähnen, dennoch bei einer späteren Razzia erwischt werden können. Große Einzeltransaktionen und schnelle Änderungen des Anmeldestandorts lösen zuverlässiger Warnmeldungen aus als Dollarbeträge. Letztendlich nimmt jeder, der sich dafür entscheidet, Spielgegenstände außerhalb der offiziellen Kanäle zu verkaufen, dieses Risiko im Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen bewusst in Kauf.

So vermeiden Sie Betrug beim Verkauf von Spielgegenständen

Betrugsfälle, die sich gegen Verkäufer von Spielgegenständen richten, sind gut dokumentiert, weil wertvolle Gegenstände (seltene CS2Messer, WalHSR (Accounts) sind deutlich mehr wert als gewöhnliche Transaktionen im Gaming-Bereich.

Betrug durch Rückbuchungen: Die größte Gefahr. Ein Käufer bezahlt per Karte, erhält die Ware und reicht anschließend eine Reklamation ein, in der er eine nicht autorisierte Zahlung geltend macht. Aus diesem Grund bieten escrow-basierte Marktplätze mit Rückbuchungsgarantien (TradeShield, PowerSeller Shield) spielen eine so große Rolle.

Die größte Gefahr. Ein Käufer bezahlt per Karte, erhält die Ware und reicht anschließend eine Reklamation ein, in der er eine nicht autorisierte Zahlung geltend macht. Aus diesem Grund bieten escrow-basierte Marktplätze mit (TradeShield, PowerSeller Shield) spielen eine so große Rolle. Gefälschte Zahlungsbestätigungen: Manipulierte Screenshots, die darauf abzielen, Verkäufer dazu zu drängen, Artikel freizugeben, bevor die Zahlung eingegangen ist. Geben Sie niemals etwas auf der Grundlage eines Screenshots frei.

Manipulierte Screenshots, die darauf abzielen, Verkäufer dazu zu drängen, Artikel freizugeben, bevor die Zahlung eingegangen ist. Geben Sie niemals etwas auf der Grundlage eines Screenshots frei. Anwerbung außerhalb der Plattform: Käufer, die Verkäufer dazu bewegen, Discord or Telegram, nutzen dann gefälschte Treuhanddienste oder tauchen unter.

Käufer, die Verkäufer dazu bewegen, Discord or Telegram, nutzen dann gefälschte Treuhanddienste oder tauchen unter. Phishing: Gefälschte E-Mails, die vorgeben, von Online-Marktplätzen zu stammen, oder Dampf nach Anmeldedaten fragt. Geben Sie URLs immer direkt in Ihren Browser ein.

Gefälschte E-Mails, die vorgeben, von Online-Marktplätzen zu stammen, oder Dampf nach Anmeldedaten fragt. Geben Sie URLs immer direkt in Ihren Browser ein. Wiedererlangung des Kontos: Verkäufer, die die ursprüngliche E-Mail aufbewahren und ihr Konto einige Tage nach dem Verkauf wiederherstellen.

Verkäufer, die die ursprüngliche E-Mail aufbewahren und ihr Konto einige Tage nach dem Verkauf wiederherstellen. Betrugsmaschen im Stil von „Skycoach“: Reddit Nutzer berichten von einem Muster, bei dem auf bestimmte Dienstleistungsplattformen zunächst erfolgreiche Erstbestellungen folgen, auf die dann ein Kontodiebstahl oder die Plünderung des Bankkontos folgt.

Um Spielgegenstände sicher gegen Bargeld zu verkaufen, befolge die Zahlungsmethodenhierarchie: Eine vom Marktplatz verwaltete Treuhandzahlung ist am besten, Kryptowährungen bieten Verkäufern unwiderrufliche Transaktionen, und PayPal „Waren und Dienstleistungen“ begünstigt stark die Käufer. Akzeptieren Sie niemals PayPal „Freunde und Familie“ für den Verkauf.

Warnsignale, auf die man achten sollte:

Käufer, die für eine schnelle Lieferung deutlich über dem Marktpreis bieten (deutet auf eine gestohlene Zahlung hin).

Anfragen zur endgültigen Vereinbarung eines Geschäfts über Discord or Telegram.

Der Druck, die Lieferung zu bestätigen, bevor der Käufer den Gegenstand im Spiel überprüft hat.

Anfragen zuDampf Sicherheitscodes oder 2FA-Einmalpasswörter, bevor die Treuhandabwicklung abgeschlossen ist.

Browser-Erweiterungen von Drittanbietern, die Dampf API Zugriff – diese dienen als Einfallstor für die Übernahme von Konten.

Jeder seriöse Käufer, der einen vertrauenswürdigen Marktplatz nutzt, wird das Treuhandverfahren ohne Einwände akzeptieren. Wenn Sie sich entscheiden, Spielgegenstände zu verkaufen, Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Marktplatz-Konten und geben Sie Ihre Anmeldedaten für Spiele niemals an Käufer weiter.

Verkaufe deine Spielgegenstände noch heute

Der Weg zum Verkauf von Spielgegenständen umfasst alles von der Auswahl der richtigen Plattform bis hin zum Verständnis, welche Spiele – CS2, OSRS, WoW, EVE, RobloxundBewertung – verfügen über ein funktionierendes Auszahlungssystem. Erfolgreiche Verkäufer schätzen ihre Einnahmen nach Abzug von Gebühren und Steuern realistisch ein, erstellen vertrauenswürdige Angebote und nutzen sichere, durch Treuhandkonten abgesicherte Verfahren, um Betrug durch Rückbuchungen und Rückforderungsbetrug zu vermeiden.

Sicherheit muss in jeder Phase ernst genommen werden. Der Markt für virtuelle Güter ist seit 2024 um 45 % gewachsen, und obwohl Spieler damit bedeutende Anschaffungen in der realen Welt finanziert haben, sind die Einnahmen für die meisten Gelegenheitsverkäufer eher bescheiden. Betrachten Sie dies als Nebeneinkommen und nicht als Haupteinnahmequelle. Sicherheit, Dokumentation und die Wahl der Plattform sind die drei Faktoren, die über Ihren Erfolg entscheiden.

★ Der beste Ort, um Spielgegenstände zu verkaufen El Dorado Probieren Sie Eldorado noch heute aus

Spieler, die sich ihr Guthaben ausgezahlt haben und erneut investieren möchten, finden hier Spielschlüssel, Geschenkkarten und Abonnements zu günstigen Preisen unter Eibe. Für spielspezifische Weiterverfolgung, Eibe Hub bietet spezielle Anleitungen zu CS2Skins,Dota 2Artikel,Bewertung Konten und vieles mehr. Egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden, die Grundsätze bleiben dieselben – Die erfolgreichsten Verkäufer sind diejenigen, die wissen, wie man Spielgegenstände verkauft, ohne unnötige Risiken einzugehen.

Häufig gestellte Fragen