So verkaufst du 2026 einen PUBG-Account gegen Bargeld

Haftungsausschluss: Wenn Sie einen PUBG-Account gegen Geld verkaufen oder sogar einen PUBG-Account kaufen möchten, verstößt dies in beiden Fällen direkt gegen die Nutzungsbedingungen von Krafton – sowohl in PUBG: Battlegrounds (Stand: Januar 2026) als auch in PUBG Mobile. Account-Transaktionen gelten als Verstoß, der ohne Vorwarnung und ohne Rückerstattung zu einer dauerhaften Sperre führen kann. Sowohl der Verkäufer als auch der Käufer gehen dieses Risiko wissentlich ein.

Der beste Weg, um zu verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds Der einzige Weg, Zugriff auf deinen Account zu erhalten und das Geld zurückzugewinnen, das du über Jahre hinweg für UC-Ausgaben, den Abschluss des Royale Passes und das Sammeln von Skins ausgegeben hast, besteht darin, deinen Account so zu behandeln, wie er es verdient: als das Kapital, das er tatsächlich ist. PUBG: Battlegrounds, herausgegeben vonKrafton Im Jahr 2017 verzeichnete das Spiel im April 2026 mehr als 907.000 Spieler gleichzeitig, wobei die Nachfrage der Käufer nach dem Kauf PlayerUnknown’s Battlegrounds aktive und laufende Konten.

Wofür Käufer bezahlen, wenn Sie verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds Zu den für Bargeld erhältlichen Gegenständen zählen: seltene Skins (M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416, AKM Desert Fossil), mythische Gegenstände, X-Suits, vollständig aufgewertete Skins, der Rangverlauf bei Conqueror/Ace Master/Ace Dominator sowie abgeschlossene Royale-Pässe aus früheren Saisons. Die Account-Stufe allein reicht nicht aus.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie ein PlayerUnknown’s Battlegrounds Sicher online einloggen , einschließlich der Auswahl der Plattform, der Preisgestaltung, der Listung und der sicheren Übergabe.

So verkaufst du den Zugang zu einem PUBG-Account

Verkauf einesPlayerUnknown’s Battlegrounds Der sichere Verkauf erfolgt schrittweise; jeder Schritt macht den nächsten sicherer und rentabler. Ein preislich attraktives Angebot auf der richtigen Plattform, untermauert durch aussagekräftige Screenshots und eine sichere Übergabe, entscheidet darüber, ob es zu einem schnellen Verkauf kommt oder zu einem Streitfall, der mit einer Kontosperrung und leeren Taschen endet.

Befolgen Sie diese Schritte, um zu verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds Online-Konto:

Wählen Sie einen seriösen Marktplatz Einen wettbewerbsfähigen Preis kalkulieren und festlegen Erstellen Sie ein mit Screenshots versehenes Inserat Gehen Sie bei der Kommunikation mit Käufern professionell vor Führen Sie die Kontoübergabe sicher durch

WhatsAppGruppen,RedditFäden undTelegram Chats können den Schutz strukturierter Transaktionen nicht bieten. Die drei im Folgenden behandelten Plattformen sind PlayerAuctions, El DoradoundSkyCoach.

1. Wählen Sie die richtige Plattform aus

Die Wahl der Plattform ist ebenso eine Frage des Risikomanagements wie eine praktische Entscheidung – nicht nur für den Verkauf von Konten, sondern auch, wenn Sie ein PlayerUnknown’s Battlegrounds auch dein Konto. Wo du verkaufst PlayerUnknown’s BattlegroundsDie Kontoinformationen legen fest, wie Gelder verwahrt und freigegeben werden, wie Verkäuferkonten verifiziert werden, was passiert, wenn ein Käufer nach Erhalt der Zugangsdaten Einspruch erhebt, und wie schnell die Zahlung auf Ihrem Konto eingeht.

For PlayerUnknown’s Battlegrounds Insbesondere das Risiko, dass der ursprüngliche Eigentümer seinen Account zurückerhält, macht die Treuhandverwaltung auf Marktplätzen doppelt wichtig. Die Nutzung eines unstrukturierten Kanals hebt alle Schutzmechanismen auf, auf die sich beide Seiten verlassen.

PlayerAuctions besteht seit 1999 und zählt über 1 Million Mitglieder in mehr als 140 Ländern – eine der besten Erfolgsbilanz für alle, die etwas verkaufen möchten PlayerUnknown’s Battlegrounds Konten für Bargeld auf einer Peer-to-Peer-Plattform. Im Jahr 2025 haben hier 20.101 Verkäufer einen Accountverkauf abgeschlossen.

Wichtigste Funktionen für Verkäufer:

PlayerGuardian Das Treuhandkonto verwahrt die Gelder des Käufers, bis die Lieferung bestätigt ist

SpeziellPlayerUnknown’s Battlegrounds Bereich „Konto“ mit Filtern für Rang und Skin

KostenlosPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Rechner für den Kontowert

7-stufiger Verkaufsprozess einschließlich einer Überprüfung des Kundenkontos vor der Lieferung

Garantieverlängerung für Fenster (7 oder 30 Tage) – dringend empfohlen für PlayerUnknown’s Battlegrounds angesichts des Risikos einer Rückforderung durch die OGE

Auszahlung überPayPal, Weise, Payoneer, Kryptowährung oder Banküberweisung

Keine Einstellgebühren – 12,99 % + 0,99 $ Transaktionsgebühr pro abgeschlossenem Verkauf zuzüglich Auszahlungsgebühr

Abwägung: Die Streitbeilegung hat in der Community gemischte Reaktionen hervorgerufen, und es wurden Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Rückforderung von Konten dokumentiert. Dokumentieren Sie alles und nutzen Sie bei jedem Verkauf den After-Sale-Schutz. PlayerUnknown’s Battlegrounds Hier online ein Konto eröffnen.

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El Doradobetreibt eineein Modell, bei dem die Reputation im Vordergrund steht und die Verkäufer strenger überprüft werden als die meisten Mitbewerber; eine gute Wahl für alle, die verkaufen möchten PlayerUnknown’s Battlegrounds sicheres Konto mit strukturierter Treuhandabsicherung.

Wichtigste Funktionen für Verkäufer:

TradeShield Die Treuhandfunktion wird bei jedem Verkauf automatisch aktiviert und deckt Zahlungsbetrug, Rückbuchungen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Kontowiederherstellung ab

Standard-Schutzdauer: 5–14 Tage, je nach Risikokategorie

Null-Toleranz-Politik bei der Rückforderung von Konten nach dem Verkauf: Verkäufer, die Konten zurückfordern, müssen mit einer dauerhaften Sperrung rechnen

Verkäufer müssen uneingeschränkten Zugriff auf das Konto gewähren, den aktuellen Rang korrekt angeben und etwaige Einschränkungen offenlegen

Die Provision beträgt 7–10 % – bitte überprüfen Sie den aktuellen Satz im Verkäuferdashboard, bevor Sie das Angebot einstellen

Über 5.172.728 Bestellungen wurden auf der Plattform abgewickelt

Abwägung: Es gibt einige Berichte aus der Community über Unstimmigkeiten bei der Streitbeilegung. Für Verkäufer, die Wert auf eine strukturierte Treuhandabwicklung legen und die wirksamste Abschreckung gegen PlayerUnknown’s Battlegrounds„das Betrugsmuster der OGE bei der Rückforderung von Geldern, El Dorado ist der Favorit für den Verkauf PlayerUnknown’s Battlegrounds Bargeldkonten.

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SkyCoach ist in erster Linie eine Plattform für Nachhilfe und Coaching, die PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile Vertrieb über ein Direktvertriebsmodell, kein Peer-to-Peer-Marktplatz. Für Verkäufer, die verkaufen möchten PlayerUnknown’s Battlegrounds Kontodaten – dies ist der direkteste Weg.

Wichtigste Funktionen für Verkäufer:

Geben Sie Ihre Kontodaten ein, erhalten Sie eine Bewertung und lassen Sie sich innerhalb von 30 Minuten auszahlen über PayPal oder per Banküberweisung

Konten mit Conqueror-Erfolgen und seltenen Skins (M416 Glacier, AKM Desert Fossil) erzielen die höchsten Gebote

Rund-um-die-Uhr-Betreuung für Verkäufer während des gesamten Transaktionsprozesses

Keine Registrierung erforderlich – SkyCoach legt den Angebotspreis direkt fest

Hinweis zur Transparenz: Als Direktabnehmer, SkyCoach verwaltet sowohl das Konto als auch die Zahlung – der Verkäuferschutz ist die plattforminterne Auszahlungsrichtlinie und kein Treuhandservice eines Drittanbieters. Das Angebot mag zwar niedriger sein als bei einem Peer-to-Peer-Inserat, aber für Verkäufer, denen Schnelligkeit wichtiger ist als der höchstmögliche Preis, SkyCoach ist der schnellste Weg, um zu verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds Bargeldkonten.

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Plattformvergleich

Funktion PlayerAuctions El Dorado SkyCoach Plattformtyp P2P-Marktplatz Ausgewählter Marktplatz Direktkäufer Treuhandschutz Ja – PlayerGuardian Ja – TradeShield Von der Plattform bereitgestellt (keine Drittanbieter) Verkäufergebühren 12,99 % + 0,99 $ pro Raum 7–10 % (im Dashboard überprüfen) Nicht öffentlich bekannt gegeben Auszahlungsgeschwindigkeit 3–8 Werktage Nach Ablauf der TradeShield-Frist (5–14 Tage) innerhalb von 30 Minuten Bewertungssystem Verkäuferbewertungen und Bewertungsverlauf Abzeichen für verifizierte Verkäufer und Bewertungen von Käufern Interne Überprüfung Streitbeilegung Über eine Plattform vermittelt; gemischte Reaktionen aus der Community TradeShield mit einer Null-Toleranz-Richtlinie zur Datenwiederherstellung Direkt über die Plattform abgewickelt Sicherheitsstufe Hoch – PlayerGuardian + Kundendienst Hoch – TradeShield + Durchsetzungsrahmen Medium – plattformabhängig Benutzerfreundlichkeit Mäßig Mäßig Einfach Zuschauerzahl Über 1 Million Mitglieder, über 140 Länder Über 5 Millionen abgeschlossene Bestellungen Netzwerk verifizierter Käufer Verkäuferkontrolle Voll – Bestimmen Sie Ihren eigenen Preis Voll – Bestimmen Sie Ihren eigenen Preis Keine – Plattform-Sets im Angebot Am besten geeignet für Hohes Käufervolumen, langjährige Erfahrung im P2P-Bereich Sorgfältig ausgewählte Treuhanddienste, strenge Überprüfung der Verkäufer Schneller Direktverkauf ohne Inserat

Für sorgfältig ausgewählte Treuhanddienste und transparente Überprüfung: El Dorado. Zu Kaufvolumen und Peer-to-Peer-Verlauf: PlayerAuctions. Für einen schnellen, direkten Verkauf ohne Inserat: SkyCoach. Keine dieser Plattformen ist risikofrei, aber alle drei bieten einen deutlich besseren rechtlichen Schutz als private Vereinbarungen auf Reddit, WhatsApp, Instagram, eBayoderOLX.

2. Ermitteln Sie den Wert Ihres Kontos

Die Preisgestaltung ohne genaue Kenntnis der Marktlage ist einer der häufigsten Fehler beim Verkauf PlayerUnknown’s Battlegrounds Kontoangaben. PlayerUnknown’s Battlegrounds Die Preisgestaltung hängt in erster Linie von der Seltenheit der Kosmetik, dem Fortschritt im Spiel und der Wettbewerbsgeschichte ab, nicht allein vom Stand des Spielerkontos. Die wichtigsten Wertfaktoren, für die Käufer tatsächlich bereit sind zu zahlen:

Seltene Skins – M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416 und AKM Desert Fossil können den Marktwert des Accounts verdoppeln oder sogar noch weiter steigern

– M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416 und AKM Desert Fossil können den Marktwert des Accounts verdoppeln oder sogar noch weiter steigern Mythische Gegenstände und X-Anzüge – Die Suchanfragen nach X-Suits sind in letzter Zeit um 25 % gestiegen; der Pharaoh X-Suit steht bei den Käufern am meisten im Fokus

– Die Suchanfragen nach X-Suits sind in letzter Zeit um 25 % gestiegen; der Pharaoh X-Suit steht bei den Käufern am meisten im Fokus Aufrüstbare Skins, vollständig hochgestuft – Voll ausgestattete Progressive-Modelle sind deutlich mehr wert als die Basisversionen

– Voll ausgestattete Progressive-Modelle sind deutlich mehr wert als die Basisversionen Rangentwicklung – Saisonrekorde für „Conqueror“, „Ace Master“ und „Ace Dominator“; Titel aus vergangenen Saisons sind dauerhaft nicht mehr zu erreichen

– Saisonrekorde für „Conqueror“, „Ace Master“ und „Ace Dominator“; Titel aus vergangenen Saisons sind dauerhaft nicht mehr zu erreichen Abschluss des Royale Pass – Ältere, bereits abgeschlossene Projekte erhöhen den Marktpreis um etwa 10–15 %

– Ältere, bereits abgeschlossene Projekte erhöhen den Marktpreis um etwa 10–15 % Region – Konten aus Indien/BGMI, Südostasien und dem Nahen Osten erzielen höhere Preise, da es dort einen regen lokalen Nachfragemarkt gibt

– Konten aus Indien/BGMI, Südostasien und dem Nahen Osten erzielen höhere Preise, da es dort einen regen lokalen Nachfragemarkt gibt Sauberer Kontoverlauf – keine Sperren, keine Verwarnungen, keine früheren Rückbuchungen

Die meisten Verkäufer erzielen beim Verkauf nur 10–30 % der ursprünglichen Anschaffungskosten PlayerUnknown’s Battlegrounds Rechnung über das Geld. Basierend auf verifizierten aktiven Angeboten Anfang 2026:

Einsteiger-Accounts (Stufe 30–50, keine seltenen Skins): 20–60 $

Mittlere Preisklasse (Stufe 50+, einige seltene Skins, Royale-Pass-Verlauf): 80–200 $

Hochwertige Gegenstände (Conqueror-Erfolge, voll aufgewertete Skins, X-Suits): 200–800+ $

Premium-Sammler-Accounts (Golden Trigger M416, Conqueror für mehrere Saisons): 800–2.000+ $

VerkaufenPlayerUnknown’s Battlegrounds Wenn Sie ein Konto zum richtigen Preis online eröffnen möchten, sehen Sie sich zunächst die aktuellen Angebote auf den oben genannten Plattformen an – die aktuellen Marktkurse sind der genaueste Anhaltspunkt. Kostenlose Rechner finden Sie unter PlayerAuctions, Ich habe ArtikelundiGV sind eine gute erste Anlaufstelle.

Spieler, die Guthaben auf ein separates aktives Konto aufladen, können nachsehen PUBG Mobile UCAufladen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Den tatsächlichen Wert Ihres Kontos vor der Inserierung zu kennen, ist der schnellste Weg zum Verkauf PlayerUnknown’s Battlegrounds Kontoinformationen, ohne dabei Geld zu verschenken.

3. Das Konto einrichten und auflisten

Ein ausführliches Exposé übernimmt die Verkaufsarbeit für Sie, wenn Sie eine PlayerUnknown’s Battlegrounds Konto – es beantwortet Käuferfragen im Voraus, verringert Reibungsverluste und vermittelt Professionalität. Führen Sie alle relevanten Kennzahlen gleich zu Beginn auf:

Kontoebene und Erstellungsdatum (Saison und Jahr)

(Saison und Jahr) Plattform (PUBG: Battlegrounds via Dampf/Xbox/PlayStationoderPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile via iOS/Android) und Region (Global, SEA, KRJP, BGMI)

(PUBG: Battlegrounds via Dampf/Xbox/PlayStationoderPlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile via iOS/Android) und Region (Global, SEA, KRJP, BGMI) Alle verknüpften Konten (Dampf, Facebook, Google, Twitter, Apple ID) und E-Mail-Domain

(Dampf, Facebook, Google, Twitter, Apple ID) und E-Mail-Domain Höchste jemals erreichte Platzierung und Saisontitel (Eroberer, Ass-Meister, Ass-Beherrscher)

(Eroberer, Ass-Meister, Ass-Beherrscher) Alle seltenen Waffen-Skins im Besitz – benenne sie jeweils ausdrücklich (M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416, AKM Desert Fossil)

– benenne sie jeweils ausdrücklich (M416 Glacier, Hellfire AKM, Golden Trigger M416, AKM Desert Fossil) Erweiterbare Skins mit der aktuellen Aufrüstungsstufe (z. B. „M416 Glacier Stufe 7/7“)

mit der aktuellen Aufrüstungsstufe (z. B. „M416 Glacier Stufe 7/7“) Besitz von X-Anzügen und Fortschritt in den Stufen (Pharao, Poseidon, Avalanche)

(Pharao, Poseidon, Avalanche) Mythische Ausrüstungssets und limitierte mythische Gegenstände

Die Geschichte des Royale Pass – abgeschlossene Saisons und erreichte Höchststufe

– abgeschlossene Saisons und erreichte Höchststufe Guthaben in Spielwährung (UC und BP)

(UC und BP) Etwaige frühere Sperren oder Verwarnungen – Verschwiegenes Verhalten führt zu Streitigkeiten

Jedes Inserat benötigt mindestens 5–7 Screenshots: Hauptlobby-Bildschirm, Inventar mit sichtbaren Aufrüstungsstufen, Saisonrang-Verlauf, Registerkarte „Royale-Pass-Verlauf“, Währungsguthaben und die Seite „Verbundene Konten“. PlayerUnknown’s Battlegrounds Es gibt keine zentrale Übersichtsseite für den Lagerbestand – mehrere Screenshots sind zwingend erforderlich.

Falsche Angaben schaden dem Ruf des Verkäufers auf Plattformen mit Bewertungssystemen nachhaltig. Um zu verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds um das Konto sicher zu verwalten und Aktivierungsprobleme nach der Übergabe zu vermeiden, ist es PlayerUnknown’s Battlegrounds Anleitung zur Schlüsselaktivierung beschreibt die entsprechenden Schritte.

4. Das Konto sicher übertragen

Die Kontoübergabe funktioniert je nach Version unterschiedlich – PUBG: Battlegroundsist verbunden mit einemDampf, Xbox LiveoderPlayStation NetworkKonto;PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ist mit einem verknüpften sozialen Konto verbunden (Facebook, Google, TwitteroderApple ID). VerkaufenPlayerUnknown’s Battlegrounds Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, muss jeder verknüpfte Wiederherstellungspfad vor der Übergabe gelöscht werden – oder der ursprüngliche Eigentümer kann den Zugriff innerhalb weniger Stunden wiedererlangen.

Die Zahlung muss vollständig auf einem Treuhandkonto hinterlegt sein, bevor Zugangsdaten weitergegeben werden. Der sichere Ablauf der Übergabe beim Verkauf PlayerUnknown’s Battlegrounds ein Konto eröffnen, ohne betrogen zu werden:

Deaktivieren Sie alle 2FA-Methoden für das verknüpfte Konto (Steam Guard, Facebook, Google) Wiederherstellungs-E-Mail-Adressen und gespeicherte Zahlungsmethoden entfernen Verknüpfte Telefonnummern entfernen Teilen Sie dem Käufer die aktuelle E-Mail-Adresse und das Passwort ausschließlich über das sichere Nachrichtensystem des Marktplatzes mit Der Käufer meldet sich an, überprüft, ob alle aufgeführten Gegenstände vorhanden sind, und spielt ein Spiel, um sicherzustellen, dass kein aktiver oder versteckter Bann vorliegt Der Käufer ändert die verknüpfte E-Mail-Adresse mithilfe des Bestätigungscodes, der an die alte E-Mail-Adresse gesendet wurde, in eine Adresse, über die er die Kontrolle hat Der Käufer ändert das Passwort und aktiviert seine eigene Zwei-Faktor-Authentifizierung On PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, alte Social-Media-Konten sollten entkoppelt und nach Möglichkeit die eigenen Konten des Käufers verknüpft werden Beide Parteien bestätigen die Lieferung innerhalb der Marktplatzplattform, bevor das Treuhandfenster schließt

Wichtiger Hinweis: Der fortgesetzte Zugriff auf das verknüpfte E-Mail-Konto nach der Übertragung ist das am häufigsten dokumentierte Betrugsmuster in PlayerUnknown’s Battlegrounds Kontohandel. On El DoradoDies führt zu einer dauerhaften Sperrung des Verkäufers. Melden Sie sich nach der Übertragung unter keinen Umständen wieder an. Um zu verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds Bargeldbestände Xbox und Geld auf ein anderes Konto überweisen möchten, klicken Sie auf PlayerUnknown’s Battlegrounds 2300 G-Coin Xbox-Gutscheincode zu wettbewerbsfähigen Preisen.

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Ist der Verkauf deines PUBG-Kontos legal?

Verkauf einesPlayerUnknown’s Battlegrounds In den meisten Regionen stellt dies keine Straftat dar, verstößt jedoch unmittelbar gegen Kraftondie Nutzungsbedingungen von [Name] in beiden PUBG: Battlegrounds (aktualisiert im Januar 2026) und PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile. Die den Spielern gewährte Lizenz ist nicht exklusiv und jederzeit widerrufbar – Krafton ist Eigentümer aller Daten, Gegenstände und Währungen im Spiel.

Jeder, der ein PlayerUnknown’s Battlegrounds Wer Geld verwaltet, sollte sich über die realistischen Konsequenzen im Klaren sein, falls dies auffällt: Dauerhafte Sperrung ohne Vorwarnung, vollständiger Verlust aller Kosmetikartikel ohne Rückerstattung sowie Kennzeichnung verknüpfter Konten auf demselben Gerät oder derselben IP-Adresse.

Die Durchsetzung erfolgt uneinheitlich (viele verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds (täglich neue Online-Konten ohne Sperren) aber das Risiko ist real, und beide Seiten gehen es bewusst ein. Spieler, die sich entscheiden, einen PlayerUnknown’s Battlegrounds sicher verwalten und stattdessen Wert schaffen, können prüfen PlayerUnknown’s Battlegrounds MobileAngebote und Sonderaktionen für wettbewerbsfähige Alternativen.

So vermeiden Sie Betrug beim Verkauf Ihres PUBG-Kontos

Betrugsversuche, die sich gegen PlayerUnknown’s Battlegrounds Verkäufer sind vor allem in Südostasien, Südasien und im Nahen Osten weit verbreitet. Der OGE-Betrug – bei dem ein Verkäufer die ursprünglich verknüpfte E-Mail-Adresse nach der Übertragung behält und das Konto zurückerobert – ist die mit Abstand größte Gefahr beim Verkauf eines PlayerUnknown’s Battlegrounds Konto sicher. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen Konten innerhalb von 24 Stunden nach dem Verkauf wiederhergestellt wurden.

Weitere dokumentierte Probleme beim Verkauf PlayerUnknown’s Battlegrounds Bargeldkonten:

Bereits gesperrte Konten, die vor einer Sperrwelle verkauft werden – Käufer melden sich bei einem bereits gesperrten Konto an, ohne dass sie Rechtsmittel einlegen können

Betrugsfälle über informelle Kanäle auf Reddit, WhatsAppundTelegram – Verifizierte Abzeichen sind kein Zeichen für Legitimität

Betrug durch Rückbuchungen über PayPal Waren und Dienstleistungen nach Eingang der Zahlung

Kunden werden außerhalb der Plattform zu gefälschten Treuhandservices gelockt oder an Verkäufer, die mit den Zugangsdaten verschwinden

Nutzen Sie ausschließlich strukturierte Marktplätze mit Treuhandservice – eBay and OLX bieten keinerlei Verkäuferschutz, wenn Sie einen PlayerUnknown’s Battlegrounds Online-Konto. Spieler in Europa, die an anderer Stelle Guthaben aufladen, können die PUBG 500 G-Coins für XboxSchlüssel EuropaOption.

Warnsignale, bei denen Sie beim Verkauf sofort die Finger davon lassen sollten PlayerUnknown’s BattlegroundsKonto:

Käufer, die einen über dem Marktpreis liegenden Betrag bieten, ohne zu verhandeln

Jeder Antrag auf Austritt aus dem Marktplatz an Telegram or WhatsApp

Druck, die Lieferung zu bestätigen, bevor alle Artikel überprüft wurden

Anfragen nach OTP-Codes oder 2FA-Sicherheitscodes vor Abschluss der Treuhandabwicklung

Das Beharren aufPayPal Zahlungen von Freunden und Familie oder per Geschenkkarte

Jeder seriöse Käufer wird die Treuhandabwicklung ohne Einwände akzeptieren – jeglicher Widerstand ist ein eindeutiges Warnsignal.

Dein PUBG-Konto hat einen echten Wert – nutze es richtig

Dieser Leitfaden hat den gesamten Verkaufsprozess behandelt PlayerUnknown’s Battlegrounds Sicher verkaufen: Die richtige Plattform auswählen, die Preisgestaltung verstehen (seltene Skins, X-Suits, mythische Gegenstände, vollständig freigeschaltete progressive Designs, Conqueror-Rangverlauf und Region), ein überzeugendes Angebot erstellen und eine sichere, durch eine Treuhandstelle abgesicherte Übergabe durchführen. Die Drohung der OGE, die Daten wiederherzustellen, führt dazu, dass PlayerUnknown’s Battlegrounds Der Handel mit Spielkonten ist im Vergleich zu anderen Titeln besonders gefährlich; wenn man weiß, dass es ihn gibt, ist man den meisten Verkäufern bereits einen Schritt voraus.

Der Markt zum Verkaufen PlayerUnknown’s Battlegrounds Die Kontenführung für Bargeld ist aktiv und real, aber die Betrüger auch. Halten Sie sich an seriöse Plattformen mit Treuhandservice, dokumentieren Sie alles und behalten Sie nach der Übertragung niemals Zugriff auf die verknüpfte E-Mail-Adresse. Spieler, die stattdessen einen Kontowert aufbauen möchten, können prüfen, PUBG Mobile UCAufladen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Befolgung dieser Anleitung ist der beste Weg, um ein PlayerUnknown’s Battlegrounds Ihr Konto online verwalten, ohne Geld oder Zugriff zu verlieren.

★ Der beste Ort, um einen PUBG-Account zu verkaufen SkyCoach Probieren Sie SkyCoach noch heute aus

Häufig gestellte Fragen