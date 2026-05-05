Online-Spiele, bei denen man 2026 echtes Geld verdienen kann (PC & Browser)

Haftungsausschluss: Die Einnahmen variieren erheblich je nach Können, Zeitaufwand und Marktbedingungen. Einige der beschriebenen Methoden können gegen die Nutzungsbedingungen des Spiels verstoßen; daher Eneba Hub übernimmt keine Haftung für Kontosperrungen, Strafen oder finanzielle Verluste.

Dieser Leitfaden stellt die besten Online-Spiele vor, bei denen man 2026 echtes Geld verdienen kann; wenn Sie auf Ihrem PC um Geld spielen möchten, haben Sie vielleicht die Chance, richtig Geld zu verdienen.

Es gibt tatsächlich PC-Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann, und auch Browsergames mit Echtgeld-Wirtschaftssystemen, daher solltest du diese nicht mit mobilen Apps wie Mistplay oder Umfrageplattformen wie Swagbucks.

Gamer fragen sich oft, ob es kostenlose Online-Spiele für den PC gibt, bei denen man echtes Geld verdienen kann, und die Antwort umfasst fünf Hauptverdienstmöglichkeiten. Dazu gehören MMO-Wirtschaftssysteme, der Handel mit Skins und Gegenständen, Browser-Turniere, E-Sport-Plattformen sowie „Play-to-Earn“-Kryptospiele. Die meisten Methoden erfordern einen erheblichen Zeitaufwand, da man sich erst mit dem Markt vertraut machen muss; daher liegen die Einnahmen für Gelegenheitsnutzer zwischen 10 und 50 Dollar pro Monat, während engagierte Nutzer 100 bis 500 Dollar oder mehr pro Monat verdienen können.

Die folgende Tabelle vergleicht die besten Online-Spiele, mit denen man Geld verdienen kann, unter Berücksichtigung von Aufwand und Risiko.

Verfahren Spiele Aufwandsgrad Monatliches Einkommensspektrum Risikostufe MMO-Wirtschaftssysteme EVE Online, OSRS, WoW Hoch 10 $ – über 300 $ Mittel Hauthandel CS2, Dota 2, TF2 Mittel 20 $ – 100 $+ Low Browser-Turniere WorldWinner, Pogo Low 5 $ – 50 $ Mittel E-Sport-Plattformen FACEIT, Battlefy Sehr hoch 0 $ – über 200 $ Low Krypto-P2E Gods Unchained, Pixels Mittel Variable Hoch

Wie wird in Online-Spielen echtes Geld ausgezahlt? (Die fünf Methoden)

Wenn Sie um Geld spielen möchten, sollten Sie wissen, dass die besten Online-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, nach fünf verschiedenen Mechanismen funktionieren. Dieses Wissen stellt sicher, dass Sie die richtigen PC-Spiele auswählen, bei denen Sie entsprechend Ihren Fähigkeiten echtes Geld gewinnen können. Wenn Sie auf der Suche nach kostenlosen Online-Spielen sind, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, sehen Sie sich unsere Spiel-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kannstattdessen die Anleitung.

Handel innerhalb der Spielwirtschaft

Gibt es Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann? Ja, und viele dieser Online-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, verfügen zudem über eine von den Spielern gesteuerte Wirtschaft, in der Virtuelle Währungen oder Gegenstände haben einen realen Wert. Du verdienst Geld, wenn du in Welten wie diesen Landwirtschaft betreibst, Dinge herstellst oder Gegenstände weiterverkaufst EVE Online, World of WarcraftoderOld School RuneScape. Die Spieler verkaufen diese Währung dann über Marktplätze von Drittanbietern oder offizielle Systeme wie WoW-Token.

Marktplätze für Skins und Gegenstände

Bestimmte Online-Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann, bieten kosmetische Gegenstände wie Skins, Hüllen und Messer an, die auf offiziellen Marktplätzen oder Websites von Drittanbietern gehandelt werden. Man verdient Geld, wenn man geschickt handelt, in seltene Gegenstände investiert oder sein Inventar verkauft, sobald die Preise steigen. Dies ist bei kostenlosen Online-Spielen, bei denen man echtes Geld verdienen kann, üblich, weil Oft kann man schon allein durch das Spielen Belohnungen erhalten.

Browserbasierte Geschicklichkeitsturniere

Plattformen wieWorldWinner and Pogo Wettkämpfe in Casual-Spielen mit echten Geldpreisen veranstalten; daher sind dies für viele Nutzer die ersten Adressen unter den Browsergames, bei denen man echtes Geld gewinnen kann. Die Startgelder der Spieler finanzieren die Preisgelder, und die Plattform nutzt ein auf dem Spielniveau basierendes Matchmaking, um faire Spiele zu gewährleisten.

E-Sport und Wettkampfplattformen

Dienste wieFACEIT, BattlefyundCMG Spiele in großen Ligen wie CS2, Bewertung, Rocket League, und viele mehr. Diese Plattformen bieten den Gewinnern GeldpreiseAllerdings braucht man viel Geschick, um bei diesen Online-Geschicklichkeitsspielen, bei denen es um Geld geht, dauerhaft Gewinne zu erzielen.

Krypto-Spiele zum Geldverdienen

Einige der besten Online-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, nutzen Blockchain-Technologie, wobei die Spielgegenstände als NFTs oder Token vorliegen. Du kannst diese gegen Kryptowährung verkaufen, aber Sie sollten vorsichtig bleiben, da die meisten Projekte aus dem Jahr 2021 erheblich an Wert verloren haben.

MMO-Spiele mit Echtgeld-Wirtschaft

Wenn es um beliebte PC-Spiele geht, bei denen man echtes Geld verdienen kann, haben MMOs von allen Online-Spielen, bei denen man echtes Geld verdienen kann, die längste Tradition im Handel mit echtem Geld. Es handelt sich um umfassende Spielwelten, in denen sich die von dir investierte Zeit durch komplexe, von den Spielern gesteuerte Märkte in handelbaren Wert umwandelt. Wenn du Zeit mit diesen besten Online-Spielen verbringst, um Geld zu verdienen, solltest du lernen, Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann um deinen Goldverdienst pro Stunde zu maximieren.

1. Eve Online: Die ISK-Wirtschaft

EVE Online ist zudem eines der besten Online-Spiele, um Geld zu verdienen. Es handelt sich um ein Sandbox-Weltraum-MMO, in dem die Spieler eine Währung namens ISK. Du kannst verdienenISK wenn du dich auf Bergbau, Fertigung, Handel oder die Erkundung von Wurmlochsystemen konzentrierst. DiePLEX Das System bietet einen offiziellen Wechselkurs, da Spieler PLEX mit echtem Geld, um ISKoder kaufenPLEX with ISK um ihr Abonnement zu bezahlen.

VerkaufISK Der direkte Verkauf gegen Bargeld verstößt gegen die Nutzungsbedingungen; dennoch praktizieren dies viele Spieler weiterhin. Gelegenheitsspieler verdienen umgerechnet 5 bis 15 Dollar pro Monat, während Engagierte Marktverkäufer können 50 bis 200 Dollar und mehr verdienen. Der Zeitaufwand ist hoch, was typisch für die Kategorie der Online-Spiele ist, bei denen echtes Geld im Spiel ist und die Spieler den gesamten Markt bestimmen.

2. Goldfarmen in Old School RuneScape (OSRS)

Das Gold inOSRS hat einen echten Wert, da die Spielergemeinde riesig und aktiv ist, was es zu einem der besten Online-Spiele macht, bei denen man echtes Geld verdienen kann. Sie können die Anleihen System als offizielle Möglichkeit, Ihr Gold in eine Mitgliedschaft umzuwandelnZu den gängigen Methoden, um Geld zu verdienen, gehören das Besiegen von Bossen, das Verbessern von Fähigkeiten und der Handel mit Gegenständen auf dem Große Börse.

Der Verkauf von Gold über Websites Dritter verstößt gegen die Nutzungsbedingungen; dennoch ist das Goldfarmen in Ländern wie Venezuela. Gelegenheitsspieler verdienen 3–10 $ pro Monat, engagierte „Farmer“ hingegen 50–150 $.

3. World of Warcraft: WoW-Token und Carries

The WoW-Token Das System ist die offizielle Möglichkeit, Gold in Spielzeit umzuwandeln oder Battle.netSaldo. Du kannst Gold verdienen, indem du Rohgold farmst, im Auktionshaus handelst oder Raid-Carrys und Boosting verkaufst. Es besteht ein großer Unterschied zwischen der offiziellen Nutzung von Tokens und dem inoffiziellen Verkauf von Gold, da Letzteres gegen die Nutzungsbedingungen verstößt.

Gelegenheitsspieler dieser PC-Spiele, bei denen echtes Geld im Spiel ist, können über Tokens 10 bis 30 Dollar pro Monat verdienen, während „Boosting“-Communities deutlich mehr verdienen. Blizzard hat hart gegen organisiertes Diebstahl von Fahrzeugen vorgegangen; daher musst du Sei vorsichtig bei der Handhabung.

4. Entropia Universe – Das MMO mit echter Geldwirtschaft

Entropia Universe verwendet eine Währung namens PEDmit einem fester Wechselkurs von 10 PEDzwei US-Dollar,was es zu einem der wenigen Online-Spiele macht, bei denen man echtes Geld verdienen kann. Du kannst echtes Geld für Aktivitäten wie Bergbau, Jagd oder den Erwerb von Land einzahlen oder abheben.

Um in diesem Spiel nennenswerte Gewinne zu erzielen, sind Einzahlungen mit echtem Geld erforderlich… daher verlieren die meisten Spieler tatsächlich Geld – man sollte es eher wie ein Casino betrachten als wie ein herkömmliches Spiel. Zu den Top-Verdienern zählen in der Regel Großgrundbesitzer oder sehr erfahrene Veteranen.

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Spiele zum Tauschen von Skins und Gegenständen (CS2, Dota 2, TF2)

Der Handel mit Skins ist nach wie vor ein wichtiger Eckpfeiler für Online-Spiele, bei denen mit echtem Geld gezahlt wird, weil Digitale Vermögenswerte wie Messer oder Handschuhe weisen auf den globalen Märkten eine hohe Liquidität auf.

Überwachung Diese Titel gehören zu den besten Online-Spielen, mit denen man Geld verdienen kann, und dominieren als solche diese Desktop-Nische mit einem täglichen Handelsvolumen in Millionenhöhe. Diese hohe Aktivität macht sie zu den besten Online-Spielen, bei denen ernsthafte Investoren echtes Geld verdienen können. Du kannst Gewinn erzielen, wenn du Kosmetikartikel weiterverkaufst oder in seltene Kisten investierst auf derSteam-Marktplatz und Websites von Drittanbietern.

WährendCS2liegt an der Spitze, Dota 2 nutzt einen ähnlichen Marktplatz für Skins mit etwas geringerem Transaktionsvolumen. Team Fortress 2 bietet zudem mit seinen seltenen, ausgefallenen Hüten und Legacy-Gegenständen eine der ältesten Wirtschaftssysteme unter den Online-Spielen, bei denen echtes Geld verdient werden kann.

1. Der Handel mit CS2-Skins und der Steam-Markt

The CS2 Die Skin-Wirtschaft stützt sich auf Seltenheit, Float-Wert, Muster und Sticker, um die Preise anzukurbeln. Du kannst auf der offiziellen Steam-Marktplatz(wobeiÜberwachung eine Gebühr von 15 % erhebt), oder Sie können Websites von Drittanbietern wie Skinport.com für Bargeldabhebungen. Diese Marktplätze zeichnen sich durch niedrigere Gebühren aus und ermöglichen CS2 ein führender Anbieter von Online-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann.

Zu den Verdienstmöglichkeiten in diesen PC-Spielen, bei denen man echtes Geld verdienen kann, gehören das Investieren in Lootboxen und Sticker oder der gewinnbringende Weiterverkauf von Gegenständen; man kann aber auch nach Schnäppchen auf der Steam-Marktplatz wo Artikel unterbewertet sind. Merkmale wie der Float-Wert und der Musterindex wirken als Preismultiplikatoren für Ihre Vermögenswerte. Aktive Trader verdienen 20 bis 100 Dollar pro Monat, während Großinvestoren mit einem Bestand von über 1.000 Dollar oft mehr verdienen. Diese Aktivität ist zulässig und entspricht den Nutzungsbedingungen.

Wenn Sie Ihre Investmentreise mit bestimmten Containern beginnen möchten, sollten Sie unseren Leitfaden zum Thema am bestenCS2zu öffnende Fälle für fallbezogene Beratung. Diese Ressource hilft Ihnen dabei, zu verstehen, welche Neuerscheinungen derzeit den größten Wert für Ihre Sammlung und Strategie haben.

3. Dota 2 und TF2: Item-Ökonomie

Dota 2 verfügt über einen Skin-Marktplatz, ähnlich wie CS2, aber das Volumen ist im Allgemeinen geringer. TF2 verfügt über eine der ältesten Handelswirtschaften und ist bekannt für ausgefallene Hüte und seltene Gegenstände. Sie können sowohl die Steam-Marktplatz sowie Websites von Drittanbietern für diese Spiele. Das Verdienstpotenzial ist geringer als in CS2; dennoch bleibt es eine praktikable Option für spezialisierte Händler.

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Browser-Spiele, bei denen man Geld verdienen kann (WorldWinner, Pogo, Skillz)

Wenn Sie ohne Download spielen möchten, sind Browsergames, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, die beste Wahl, da sie sofortiger Zugang zu spannenden Wettkämpfen. Diese Plattformen konzentrieren sich auf kompetitionsbasierte Wettbewerbe um Geldpreise und finanzieren die Preisgelder in der Regel aus den Teilnahmegebühren der Teilnehmer.

Du kannst beliebte Browsergames entdecken, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, zum Beispiel auf Seiten wie WorldWinner, PogoundFähigkeiten um eine Vielzahl von Online-Spielen zu finden, bei denen Sie direkt in Ihrem Webbrowser echtes Geld gewinnen können. Die meisten dieser Online-Geschicklichkeitsspiele um Geld dich gegen Spieler mit ähnlichem Spielniveau antreten lassen, damit die Spiele fair bleiben. Dieser Bereich ist ideal für Gelegenheitsspieler, die einen Hang zum Wettkampf haben.

1. WorldWinner (von GSN Games)

WorldWinner ist eine browserbasierte Plattform, auf der Wettkämpfe in Casual-Titeln wie Solitaire, Mit Edelsteinen verziertsowie verschiedene Wortspiele. Man zahlt ein Startgeld, um gegen andere Spieler um Geldpreise anzutreten. Das System nutzt ein leistungsbasiertes Matchmaking, um Fairplay zu gewährleisten, und die Teilnahmegebühren liegen in der Regel zwischen 0,50 $ und über 20 $. Du kannst entweder an Einzelduellen oder an größeren Turnierformaten teilnehmen, was es zu einer flexiblen Option unter den Online-Spielen macht, bei denen man echtes Geld gewinnen kann.

Sie können Ihre Einnahmen über PayPal oder einen physischen Scheck, doch die Plattform behält einen Anteil der Teilnahmegebühren ein, der in der Regel zwischen 10 % und 20 % liegt. Spieler mit einem deutlichen Spielvorteil können kleine Gewinne erzielen, wenn sie regelmäßig gewinnen. Die meisten Gelegenheitsspieler werden im Laufe der Zeit entweder keine Verluste machen oder einen kleinen Geldbetrag verlieren. Diese Browsergames, bei denen echtes Geld gewonnen werden kann, sind in den meisten US-Bundesstaaten verfügbar; in bestimmten Regionen gelten jedoch gesetzliche Beschränkungen für Geldturniere.

2. Pogo

Pogoist dasEA-eigene Browser-Gaming-Plattform, und es bietet einen riesigen Katalog an Titeln für Gelegenheitsspieler, die Klassiker genießen möchten Electronic ArtsQualität.

Zwar liegt der Fokus weniger auf dem reinen Gewinn als WorldWinnerDie Website bietet nach wie vor ausgewählte Cash-Turnieroptionen für alle, die Online-Spiele suchen, bei denen man im Browser echtes Geld gewinnen kann. Du kannst viele kostenlose Spiele spielen, um deine Fähigkeiten zu verbessern bevor du an diesen Wettkämpfen teilnimmst.

3. Von Skillz betriebene Browsergames

Fähigkeiten dient als beliebte Plattform und bildet die Grundlage für Wettbewerbsorientierte Cash-Turniere über verschiedene Browser- und Mobilgeräte hinweg. Dieses System folgt dem gleichen Modell wie WorldWinner denn die Spieler zahlen Startgebühren, um um einen gemeinsamen Preispool zu kämpfen.

Du kannst auf zahlreiche PC-kompatible Titel zugreifen, um Online-Spiele zu finden, bei denen du echtes Geld gewinnen kannst, ohne große Dateien herunterladen zu müssen. Bei diesen Online-Geschicklichkeitsspielen mit Geldgewinnen wird dein Talent belohntund sie eignen sich hervorragend als Browsergames, bei denen Desktop-Spieler echtes Geld gewinnen können.

Plattformen für Wettkampf-E-Sport (FACEIT, Battlefy, CMG)

Wenn Sie über ausgeprägte handwerkliche Fähigkeiten verfügen, bieten diese Plattformen die Die besten Online-Spiele, mit denen man Geld verdienen kann durch reinen Wettbewerb, da sie organisierte Turniere mit Geldpreisen veranstalten.

Dienste wieFACEIT, BattlefyundCMG ermöglichen es dir, dein Können in großen Titeln wie CS2, BewertungundRocket League. Diese Websites von Drittanbietern sind die erste Anlaufstelle für Online-Spiele, bei denen man auf dem Desktop echtes Geld gewinnen kann, und sie belohnen Spieler, die auf professionellem Niveau spielen können.

Dieser Bereich erfordert ein hohes Maß an Engagement, und Es eignet sich für Spieler, die ihre Fähigkeiten zu Geld machen möchten ohne die Zufälligkeit von Beute-Drops oder Marktpreisschwankungen.

1. FACEIT

FACEIT ist eine Plattform für Wettkämpfe und unterstützt in erster Linie CS2 wobei dort auch Spiele für Dota 2 and Rocket League. Der Dienst bietet seinen Nutzern sowohl eine kostenlose als auch eine Premium-Variante an. Du verdienstFACEIT Sammle Punkte im regulären Spiel und löse diese Punkte anschließend gegen verschiedene Preise ein. Bei Premium-Ranglisten und Turnieren gibt es zudem direkte Geldprämien für diejenigen, die die Ranglisten anführen. Das macht das Spiel zur ersten Wahl für Spieler, die nach Online-Spielen suchen, bei denen man durch reines spielerisches Können echtes Geld verdienen kann.

Sie müssen jedoch realistisch bleiben, denn Man muss wirklich gut sein, um Gewinn zu erzielen. Die meisten Nutzer müssen Level 8+ erreichen in CS2 wenn sie auf der Plattform regelmäßig Geld verdienen wollen. Gelegenheitsspieler nutzen in der Regel FACEIT eher für ein besseres Matchmaking-Erlebnis als wegen der Verdienstmöglichkeiten. Das hohe Schwierigkeitsniveau dieser Online-Spiele, bei denen echtes Geld zu gewinnen ist, sorgt dafür, dass nur die besten Spieler davon profitieren.

2. Battlefy und CMG (Checkmate Gaming)

Battlefy and CMG (Checkmate Gaming) sind Plattformen, auf denen Turniere veranstaltet werden, und sie ermöglichen es Spielern, an Wettbewerben mit Geldpreisen in Titeln wie Fortnite, Call of Duty, Rocket LeagueundBewertung. Diese Standorte sorgen für ein äußerst wettbewerbsintensives Umfeld bei Online-Spielen, bei denen echtes Geld zu gewinnen ist, da die Nutzer Teilnahmegebühren zahlen, um an bestimmten Turnieren teilzunehmen. Diese Gebühren fließen direkt in den Preispool, sodass sich die Gesamtprämie nach der Teilnehmerzahl des jeweiligen Turniers richtet.

Aktive Turniere findest du auf den jeweiligen Dashboards; das Format umfasst in der Regel K.o.-Runden mit einfacher oder doppelter Ausscheidung. Bei einigen Veranstaltungen wird ein Kopf-an-Kopf-Modell verwendet, während andere große offene Turniere für Hunderte von Teams und Einzelteilnehmern bieten. Die meisten erfolgreichen Spieler betrachten diese Spiele als eine berufliche Herausforderungund sie investieren viel Zeit in das Training, um sicherzustellen, dass sich ihre Startgebühren auszahlen.

Play-to-Earn-Krypto-Spiele (Stand 2026)

Die P2E-Landschaft hat sich im Jahr 2026 in Richtung echter Spielqualität entwickelt, und Sie sollten Titeln den Vorzug geben, bei denen das Spielerlebnis im Vordergrund steht und nicht reine Spekulation. In dieser Kategorie sollten Sie nach kostenlosen Online-Spielen Ausschau halten, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird, um Ihr finanzielles Risiko zu minimieren, da viele Projekte nach wie vor teure Vorabinvestitionen erfordern.

Aktive P2E-Titel im Jahr 2026

Gods Unchained : Ein kostenloses Kartenspiel, bei dem du GOTT Token und handelbare NFT-Karten.

: Ein kostenloses Kartenspiel, bei dem du GOTT Token und handelbare NFT-Karten. Pixel : Ein browserbasiertes Farm-MMO, in dem du PIXELToken.

: Ein browserbasiertes Farm-MMO, in dem du PIXELToken. Große Sache: Ein Action-RPG, bei dem man während des Spiels NFTs als Belohnung erhält.

Die meisten Projekte aus dem Hype-Zyklus 2021 haben über 90 % ihres Wertes verloren… man muss sich also bewusst sein, dass Online-Spiele, bei denen in dieser Nische echtes Geld zu gewinnen ist, nach wie vor Schwankungen unterliegen. Erfolgreiche Spieler konzentrieren sich heute auf die besten Online-Spiele, mit denen sich Geld verdienen lässt und die eine hohe Spielqualität bieten, denn frühere Misserfolge haben gezeigt, dass Spekulation allein auf Dauer nicht funktioniert.

Hüten Sie sich vor „Rug Pulls“ und nicht tragfähigen Tokenomics; ich empfehle nur bei Spielen, die kostenlos gespielt werden können. Mehr über die Die besten NFT-Spiele, mit denen man Geld verdienen kann auf unserer speziellen Seite.

Wie viel kann man realistisch gesehen verdienen? (Ehrliche Aufschlüsselung)

Wenn du um Geld spielen möchtest, solltest du realistische Erwartungen an deine Gewinne haben. Die folgende Tabelle zeigt eine schonungslos ehrliche Aufschlüsselung der potenziellen monatlichen Gewinne – selbst bei kostenlosen Online-Spielen, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird.

Verfahren Teilzeit (5 Stunden pro Woche) Vollzeit (mindestens 15 Stunden pro Woche) Erforderliche Fähigkeiten Die Wirtschaft in Eve Online 5–15 Dollar 50–200 Dollar Marktkenntnis, Geduld OSRS-Goldfarmen 3–10 Dollar 50–150 Dollar Hochstufiger Charakter, PvM WoW-Token/Carry-Dienste 10–30 Dollar 50–300 Dollar Raid-Fähigkeiten, Auktionshaus-Kenntnisse CS2-Skin-Handel 5–20 Dollar 50–300 Dollar Marktkenntnis, Kapital Browser-Turniere 5–15 Dollar 20–50 Dollar Spielspezifische Fähigkeit FACEIT/Sport €0 20–200 Dollar Hohe handwerkliche Geschicklichkeit P2E-Krypto Variable Variable Risikotoleranz

Keine dieser Methoden wird für die meisten Menschen ein Vollzeiteinkommen ersetzen können. Sie eignen sich am besten dazu, dein Hobby zu finanzieren oder sich mit etwas, das dir ohnehin Spaß macht, ein kleines Nebeneinkommen zu verdienen.

PC oder Handy: Was bringt mehr Geld?

PC-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, haben in der Regel höhere Verdienstgrenzen, erfordern jedoch mehr Fachwissen, Zeit und Kapital.

Wenn Sie sich fragen, ob Du kannst Geld verdienen, indem du auf deinem Handy Spiele spielst, mobile Apps zum Geldverdienen wie Mistplay or Swagbucks haben zwar niedrigere Einstiegshürden, aber ihre Obergrenze liegt oft bei 10 bis 50 Dollar pro Monat. Handyspiele eignen sich besser für Gelegenheitsspieler, die eine unkomplizierte Einrichtung wünschen.

PC-Spiele sind die bessere Wahl für engagierte Spieler, die bereit sind, Zeit in das Erlernen komplexer Wirtschaftssysteme zu investieren. Wenn Sie sich auf den Mobilbereich konzentrieren möchten, lesen Sie unseren Leitfaden für Android Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann.

So bleiben Sie auf der sicheren Seite (Betrug, Nutzungsbedingungen und steuerliche Aspekte)

Viele Praktiken im Bereich der Massively Multiplayer Online-Spiele (MMO), wie der Verkauf von Gold oder Spielkonten, verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen; dies birgt Risiken, die von Verwarnungen bis hin zu dauerhaften Sperren reichen. Sie sollten sich an offizielle Systeme wie WoW-Token, PLEXoderSteam-Marktplatz Handel. Informieren Sie sich immer über die Die besten Orte, um Spielwährung zu verkaufen um innerhalb sicherer Grenzen zu bleiben.

Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten weiter, denn Cyberkriminelle haben es auf Online-Spiele abgesehen, bei denen echtes Geld zu gewinnen ist. Nutzen Sie nur etablierte Marktplätze mit Käuferschutz; und meiden Sie Angebote, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein. Wenn Sie sich mit Kryptowährungen beschäftigen, verbinden Sie Ihre Haupt-Wallet niemals mit unbekannten Apps.

Einkünfte aus Glücksspielen sind steuerpflichtig; und US-Spieler, die mehr als 600 Dollar verdienen, erhalten möglicherweise ein 1099-Formular. Führen Sie sorgfältig Buch über alle Ihre Einkünfte. Dies ist keine Steuerberatung; Sie sollten daher einen Fachmann konsultieren.

Mein abschließendes Urteil zu Online-Spielen, bei denen man echtes Geld verdienen kann

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit Online-Spielen, bei denen man echtes Geld gewinnen kann, Geld zu verdienen wie MMO-Wirtschaftssysteme, Skin-Handel, Browser-Turniere, E-Sport und P2E-Krypto. Wie du sicher gesehen hast, kannst du sogar Online-Geschicklichkeitsspiele um Geld spielen. Die Antwort auf die Kernfrage, ob man mit dem PC tatsächlich Geld verdienen kann, lautet „Ja“; es gibt jedoch viele Dinge zu beachten, die du verstehen musst, bevor du loslegst

Ich schlage vor, dass duWähle eine Methode aus und vertiefe dich darin denn wenn du alles auf einmal versuchst, verfehlt sich deine Anstrengung. Wähle die Methode, die zu den Spielen passt, die du bereits spielst; wenn du also CS2, lerne den Handel mit Skins. Wenn du spielst World of Warcraft, mach dich mit dem Auktionshaus vertraut. Die Topverdiener haben das Spiel schon vorher geliebt; denn das Geld ist nur ein Bonus, nicht die Motivation. Wenn du nur wegen des Geldes spielst, wirst du irgendwann ausbrennen.

Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit, indem Sie offizielle Systeme nutzen und niemals Zugangsdaten weitergeben. Die Zukunft lässt eine zunehmende Überschneidung zwischen Gaming-Ökonomien und Online-Spielen erkennen, bei denen echtes Geld im Spiel ist.

Häufig gestellte Fragen