So verkaufst du deinen Epic Games-Account im Jahr 2026

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Die Entscheidung zum Verkauf Epic Games 2026 nicht aufzugeben, ist keine Resignation, sondern Klugheit. Epischdie Preise für V-Bucks stillschweigend angehoben und gekürzt Fortnite Die Vergünstigungen für die Mitarbeiter wurden gestrichen, und man hat sich von über 1.000 Mitarbeitern verabschiedet – was der Spielergemeinde nicht entgangen ist. Die Spielerzahlen sind drastisch eingebrochen, von 650 Millionen im Jahr 2024 auf heute etwa 30 bis 40 Millionen. Für jeden, der auf einem gefüllten Fortnite Skins & V-Bucks-Sammlung – die Zeichen der Zeit lassen sich immer schwerer ignorieren.

Trotz des Abschwungs ist die Nachfrage nach Konten mit folgenden Merkmalen weiterhin hoch OG Kapitel 1 – SkinsgleichAbtrünniger Raider, Schwarzer RitterundGalaxie, hardware-exklusive Kosmetikartikel und Rette die Welt Gründerstatus. Dieser Artikel bietet eine übersichtliche und praxisorientierte Anleitung, die Ihnen dabei hilft, sich in der Epic Games Sicher auf dem Marktplatz handeln.

Ich werde die wichtigsten Themen behandeln, wie zum Beispiel die Ermittlung der besten Verkaufsplattform Epic Games Zugriff auf das Konto und die korrekte Beantwortung der Frage „Wie hoch ist mein Epic Games „Wie viel ist mein Account wert?“ – basierend auf der aktuellen Seltenheit und den Markttrends. Außerdem erfährst du, welche praktischen Schritte erforderlich sind, um einen sicheren Fortnite Übertragung von Skins und V-Bucks – und dabei häufige Betrugsmaschen vermeiden, die sich gegen Verkäufer richten.

So verkaufst du einen Epic Games-Account

Erfolgreich verkaufen lernen Epic Games Der Zugriff auf Ihr Konto erfordert einen strukturierten Ansatz, um die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten und Gelder zu gewährleisten. Bei einer typischen Transaktion geht es darum, einen zuverlässigen Marktplatz auszuwählen, den Marktwert Ihres Kontos zu schätzen, ein detailliertes Inserat zu erstellen und sichere Eigentumsübertragung. Das Überspringen eines dieser Schritte erhöht das Risiko von Betrug, Streitigkeiten oder dem dauerhaften Verlust des Kontos.

Wenn Spieler nach der besten Website zum Verkaufen suchen Epic Games Wenn es um die Suche nach Spielekonten geht, greifen sie oft auf spezialisierte Gaming-Marktplätze wie PlayerAuctions, Eldorado.ggundG2G. Diese Plattformen werden gegenüber allgemeinen Foren bevorzugt, da sie Treuhandschutz, Verkäuferbewertung und Unterstützung bei Streitfällen. Das Verständnis dieser Konzepte ist ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann in der Neuzeit.

Wählen Sie die richtige Plattform

Die Wahl des Verkaufskanals Epic Games Die Auswahl der Marktplätze ist die wichtigste Entscheidung in diesem Prozess. Der von Ihnen gewählte Marktplatz hat Auswirkungen auf Ihre Transaktionssicherheit, Reichweite, Verkäufergebühren und Auszahlungsgeschwindigkeit. Unter Verwendung einer vertrauenswürdigen Epic Games Der Account-Marktplatz schützt Sie vor Zahlungsbetrug und Diebstahl durch Kontowiederherstellung.

PlayerAuctions

Seit über 20 Jahren im Geschäft, PlayerAuctions ist einer der weltweit größten Marktplätze für Videospiele und gilt weithin als die beste Plattform für den Verkauf von Epic Games Zahlungsabwicklung mit Käuferschutz. Die Plattform sperrt die Gelder, bevor die Zugangsdaten den Besitzer wechseln, und als bewährte Epic Games Auf dem Marktplatz für Konten zieht er regelmäßig Käufer an, die auf der Suche nach hochwertigen Angeboten sind Fortnite Angebote für Skins und V-Bucks.

Kommission: 10–13 % zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 0,99 $.

10–13 % zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 0,99 $. Treuhandkonto: Die Zahlung wird zurückgehalten, bis der Käufer die Lieferung bestätigt hat; dabei gilt eine 7-tägige Nachkaufgarantie.

Die Zahlung wird zurückgehalten, bis der Käufer die Lieferung bestätigt hat; dabei gilt eine 7-tägige Nachkaufgarantie. Ruf: Über 19.101Fortnite Bestellungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7/5.

Über 19.101Fortnite Bestellungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7/5. Angebote: Käufer legen Wert auf [E-MAIL-ADRESSE ÄNDERBAR] Status und Kompatibilität auf dem PC, PSN, XboxundUmschalten.

★ Seit den 2000er Jahren ein bewährter Marktplatz für Spiele PlayerAuctions Probieren Sie PlayerAuctions noch heute aus

AccountShark

AccountShark ist ein vermittelter Marktplatz für den Verkauf von Epic Games Konten mit hohem Wert Fortnite Schließfächer, seltene Skins und Legacy-Kosmetikartikel. Es eignet sich am besten für Verkäufer, die einen betreuten Prozess einer selbstverwalteten Peer-to-Peer-Anzeige vorziehen.

Verkäufergebühren: Keine Einstell- oder Einlieferungsgebühren; Provision fällt nur an, wenn der Artikel verkauft wird

Keine Einstell- oder Einlieferungsgebühren; Provision fällt nur an, wenn der Artikel verkauft wird Überprüfung: Vor der Veröffentlichung von Angeboten ist eine Verkäuferverifizierung erforderlich

Vor der Veröffentlichung von Angeboten ist eine Verkäuferverifizierung erforderlich Auszahlungsgeschwindigkeit: Wird nach erfolgreicher Lieferung ausgestellt, keine Treuhandfrist

Wird nach erfolgreicher Lieferung ausgestellt, keine Treuhandfrist Beste Auswahl: Seltene Skins, Gegenstände aus dem ursprünglichen Battle Pass, V-Bucks Geschichte, Plattformkompatibilität (PC, PSN, Xbox, Umschalten)

Seltene Skins, Gegenstände aus dem ursprünglichen Battle Pass, V-Bucks Geschichte, Plattformkompatibilität (PC, PSN, Xbox, Umschalten) Am besten geeignet für:Verkauf einesEpic Games Konto mit seltenen Fortnite Kosmetikartikel und Altbestände, bei denen eine strukturierte Abwicklung und eine präzise Darstellung im Angebot einen entscheidenden Einfluss auf den endgültigen Verkaufspreis haben können

★ Die beste Adresse für seltene Fortnite-Locker und OG-Skins AccountShark Probieren Sie AccountShark noch heute aus

G2G

G2G ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk Epic Games ein Marktplatz für Konten mit einer riesigen Käuferbasis. Er gilt oft als die beste Plattform zum Verkaufen Epic Games Zugriff auf Konten für hochwertige Sammlungen.

Käuferschutz: ein 14-tägiges Zeitfenster, das längste unter den großen Plattformen.

ein 14-tägiges Zeitfenster, das längste unter den großen Plattformen. Kommission: 7,99–12,99 % je nach Verkäuferrang.

7,99–12,99 % je nach Verkäuferrang. Überprüfung: Erfordert Überprüfung anhand eines Lichtbildausweises .

Erfordert . Preise:Der durchschnittliche Verkaufspreis liegt bei etwa 271 US-Dollar, was auf eine Konzentration von Premium-Angeboten hindeutet. Es ist die beste Plattform für den Verkauf Epic Games Zugriff auf Ihr Konto, falls Ihr Schließfach seltene Skins aus Kapitel 1 oder exklusive Hardware-Gegenstände enthält.

★ Der beste Marktplatz für Peer-to-Peer-Spiele G2G Probieren Sie G2G noch heute aus

Eldorado.gg

Eldorado.gg ist eine moderne Plattform, die speziell für Transaktionen im Gaming-Bereich entwickelt wurde und über eine transparente Gebührenstruktur verfügt, was sie zu einem Anwärter auf den Titel der besten Verkaufsseite macht Epic Games Kontoaufstellungen nach Volumen.

Kommission: 10 % Verkäufergebühr für Konten.

10 % Verkäufergebühr für Konten. TradeShield: 5-tägige Käuferschutzfrist; vor der Einstellung ist eine Identitätsprüfung erforderlich.

5-tägige Käuferschutzfrist; vor der Einstellung ist eine Identitätsprüfung erforderlich. Preise: Der durchschnittliche Verkaufspreis liegt bei etwa 66 Dollar, was das Produkt für den Großhandel attraktiv macht. Diejenigen, die verkaufen Epic Games Kunden, die auf eine schnelle Auszahlung Wert legen, entscheiden sich oft aus diesem Grund dafür.

Der durchschnittliche Verkaufspreis liegt bei etwa 66 Dollar, was das Produkt für den Großhandel attraktiv macht. Diejenigen, die verkaufen Epic Games Kunden, die auf eine schnelle Auszahlung Wert legen, entscheiden sich oft aus diesem Grund dafür. Ruf: In einigen Community-Bewertungen wird eine langsame Streitbeilegung bemängelt, daher alle Transaktionen dokumentieren.

★ Der sicherste Marktplatz für Spielerkonten El Dorado Probieren Sie Eldorado noch heute aus

Marktvergleich

Funktion PlayerAuctions G2G El Dorado Plattformtyp Treuhandkonto P2P Reputationsorientiert Treuhandschutz 7 Tage 14-tägig 5-tägig Verkäufergebühren 10–13 % + 0,99 $ 7,99–12,99 % 5–10 % Am besten geeignet für Erfahrene Verkäufer Hochwertiges OG Anfänger/Geschwindigkeit

Den Wert Ihres Kontos verstehen

Die Antwort auf die Frage „Wie viel kostet mein Epic Games „Was ist mein Konto wert?“ – diese Frage sollten Sie sich unbedingt stellen, bevor Sie es inserieren. Der Wert hängt fast ausschließlich davon ab, kosmetische Seltenheit und Unersetzbarkeit anstatt des Kontalters.

Zu den wichtigsten Wertfaktoren zählen:

OG Kapitel 1 Skins: Abtrünniger Raider, FallschirmjägerundSchwarzer Ritter den Status eines Veteranen signalisieren. Ihre Anwesenheit in einem Fortnite Eine Sammlung von Skins und V-Bucks kann den Angebotspreis erheblich in die Höhe treiben.

Abtrünniger Raider, FallschirmjägerundSchwarzer Ritter den Status eines Veteranen signalisieren. Ihre Anwesenheit in einem Fortnite Eine Sammlung von Skins und V-Bucks kann den Angebotspreis erheblich in die Höhe treiben. Hardware-Exklusivtitel: Skins wieGalaxie, Eon, Doppelhelix, ReflexionundEhrengarde sind an nicht mehr erhältliche Geräte gebunden.

Skins wieGalaxie, Eon, Doppelhelix, ReflexionundEhrengarde sind an nicht mehr erhältliche Geräte gebunden. Kooperations-Skins: Dinge wieTravis Scott or Durchsuchungen sind seit über 1.800 Tagen nicht mehr im Laden gewesen.

Dinge wieTravis Scott or Durchsuchungen sind seit über 1.800 Tagen nicht mehr im Laden gewesen. STW-Gründerstatus: Dadurch erhält man täglich V-Bucks und erzielt einen Mindestprämie von 300 Dollar .

Dadurch erhält man täglich V-Bucks und erzielt einen . Zugriff auf E-Mails: Ein uneingeschränkter und flexibler E-Mail-Zugang ist für die meisten Käufer eine unverzichtbare Voraussetzung.

Vermeiden Sie die Verwendung von kostenlosen Rechnern wie Fortnite.gg, da sie Skins zum Anschaffungspreis und nicht zum tatsächlichen Marktwert bewerten. Wende stattdessen einen 30–60 % Liquiditätsabschlag um dem Risiko von Verboten Rechnung zu tragen. Wer sich einen Überblick über das weitere Angebot auf dem Markt verschaffen möchte, kann in der Fortnite Pakete und BundlesKollektion.

Aktuelle Preisspannen:

Einstiegspreis: 10–50 $.

Mittelklasse: 50–200 $.

Premium: 200–1.000+ $.

Ultra-Premium: 1.000–7.000+ $.

Noch unsicher? Die Antwort auf die Frage „Wie viel kostet mein Epic Games Der „Marktwert“ wird oft deutlich, sobald man sich vergleichbare aktuelle Angebote auf G2G or PlayerAuctions.

Konto einrichten und auflisten

Ausführliche Angebotsbeschreibungen stärken das Vertrauen der Käufer beim Verkauf Epic Games Online-Zugriff auf das Konto. Dein Angebot sollte einen vollständigen Screenshot des Inventars enthalten, auf dem alle Kosmetikartikel zu sehen sind, sogenannte OG-Skins, sowie den Gesamtstand an V-Bucks. Je mehr Details du angibst, desto einfacher ist der Verkauf Epic Games Zugang zum Konto zu Ihrem Wunschpreis.

Achten Sie darauf, die Anzahl der abgeschlossenen Battle-Pässe, Rette die Welt Gründerstatus und Status der E-Mail-Änderung. Transparenz ist unerlässlich, um Streitigkeiten nach dem Kauf zu vermeiden und das Vertrauen der Käufer zu stärken. Jeder Epic Games Da der Marktplatz die Angebote unterschiedlich darstellen kann, sollten Sie Ihre Beschreibung an die jeweiligen Erwartungen der Käufer anpassen. Wenn Sie Ihr Angebot auf andere Spiele ausweiten möchten, sollten Sie auch darüber nachdenken, wie Sie sehenClash of ClansKonto Artikel für zusätzlichen Gewinn.

Konto sicher übertragen

Jeder Marktplatz hat seinen eigenen Ablauf für den Abschluss eines Kaufs. Verwenden Sie immer Treuhanddienstleistungen bevor Sie Anmeldedaten weitergeben. Die Übertragung des Profils bedeutet, dass Sie das gesamte Epic GamesProfil, einschließlich anderer Spiele und verbundener Konsolenplattformen.

Schritte zur Übergabe:

Ändere dieEpic Games die E-Mail-Adresse des Kontos an eine saubere, vom Käufer angegebene Adresse.

Entfernen oder übertragen Sie die 2FA-Authentifikator .

. Entkoppeln Sie alle Konsolenkonten wie PlayStation, XboxoderNintendo Switch.

Alle entfernen gespeicherte Zahlungsmethoden .

. Dokumentieren Sie den gesamten Transaktionsablauf, um im Streitfall Nachweise vorlegen zu können.

Für Käufer, die sich einen Vorsprung verschaffen möchten, ohne das Risiko einer vollständigen Kontoubertragung einzugehen, ist der Kauf eines Xbox Fortnite „Dark Vertex“-Paket – 2000 V-Bucks ist eine gängige Alternative.

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Ist der Verkauf deines Epic Games-Kontos legal?

Während viele sich fragen, ob sie verkaufen können Epic Games Was den Zugriff auf Konten betrifft, so gibt es einen Unterschied zwischen den lokalen Gesetzen und den Richtlinien der Anbieter. Der Verkauf von Konten ist nach den meisten regionalen Gesetzen nicht illegal, aber es verstößt gegenEpic GamesNutzungsbedingungen (zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026). Episch betrachtet Konten als lizenziert und nicht als Eigentum.

Mögliche Folgen:

Dauerhafte Sperrung des Kontos ohne Möglichkeit der Berufung.

Sperrung des Kontos während der Untersuchung.

Verlust aller Gegenstände in Ihrem Fortnite Skins & V-Bucks-Kollektion ohne Rückerstattungsmöglichkeit.

Erkennung überTools zur Gewährleistung der Spielintegrität, die verdächtige Anmeldemuster und IP-Wechsel aufzeichnen.

So vermeiden Sie Betrug beim Verkauf Ihres Epic Games-Kontos

Betrug ist eines der größten Risiken beim Verkauf Epic Games Zugriff auf das Konto. Die häufigste und am schwersten zu verhindernde Bedrohung ist Betrug im Zusammenhang mit der Kontowiederherstellung, wobei ein Verkäufer das Konto nach Zahlungseingang durch Kontaktaufnahme EpischUnterstützung.

Weitere häufige Bedrohungen sind:

Gefälschte Zahlungsbildschirme: Manipulierte Bilder, die dazu dienen, Sie zur Herausgabe Ihrer Zugangsdaten zu zwingen.

Manipulierte Bilder, die dazu dienen, Sie zur Herausgabe Ihrer Zugangsdaten zu zwingen. Rückbuchungen: Zahlungen rückgängig machen über PayPal oder Kreditkarten nach der Überweisung.

Zahlungen rückgängig machen über PayPal oder Kreditkarten nach der Überweisung. Anfragen zum Thema „Erst testen, dann kaufen“: Eine Masche, bei der ein Betrüger auf das Konto zugreift, um es zu „verifizieren“, und dann die Zugangsdaten stiehlt.

Um bei der Nutzung von Epic Games Marktplatz für Konten, Nutzen Sie seriöse Marktplätze mit Treuhandsystemen und private Geschäfte zu vermeiden durch Discord or Reddit. Du kannst es jederzeit ausprobieren, indem du Verkauf von Spielgegenständen Beginnen Sie damit und gehen Sie dann zum Verkauf Ihres Kontos über. Führen Sie die gesamte Kommunikation über die Marktplatz-Plattform und Gib deine 2FA-Codes niemals weiter bevor die Zahlung eingegangen ist. Weitere Tipps zum sicheren Handel finden Sie unter Die besten Nebenjobs für Gamer.

Lass Epic hinter dir

VerkaufenEpic Games Um erfolgreich auf Ihr Konto zuzugreifen, befolgen Sie bitte die folgenden wichtigen Schritte:

Wählen Sie die beste Plattform für den Verkauf Epic Games Zugriff auf das Konto, wie zum Beispiel PlayerAuctions, G2GoderEldorado.gg.

Bewerten Sie das Konto anhand seltener Fortnite Skins & V-Bucks-Kollektionsgegenstände sowie Rette die Welt Gründerstatus.

Erstellen Sie übersichtliche Angebote mit vollständigen Screenshots.

Verwenden Sie Escrow, um die E-Mail und die 2FA sicher zu übertragen.

Machen Sie sich das ständige Risiko von Sperren unter EpischDurchsetzungsmaßnahmen.

Sicherheit in jeder Phase an erster Stelle und lesen Sie die Richtlinien des Marktplatzes sorgfältig durch, bevor Sie etwas verkaufen Epic Games Zugriff auf das Konto.

★ Der beste Ort, um deinen Epic Games-Account zu verkaufen PlayerAuctions Probieren Sie PlayerAuctions noch heute aus

Häufig gestellte Fragen