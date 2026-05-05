Die 11 besten Nebenjobs für Senioren, die sich 2026 wirklich lohnen

Nebenjobs für Senioren sind für viele Rentner mittlerweile keine Option mehr. Fast die Hälfte der amerikanischen Rentner gibt an, sich ihren Wunschlebensstil nicht leisten zu können, und 60 % würden eine Teilzeitstelle annehmen, wenn sie wüssten, wie sie damit anfangen könnten. Da die Sozialversicherungsrente im Jahr 2026 durchschnittlich 2.071 Dollar pro Monat betragen wird, hören die Rechnungen nicht einfach auf, wenn man in Rente geht.

Die Realität sieht so aus: Der Ruhestand hat sich gewandelt. Er ist kein endgültiger Schlussstrich mehr, sondern ein Neuanfang. Die klügsten Rentner lehnen sich nicht einfach zurück – sie nutzen die Fähigkeiten, die sie über 30 Jahre lang verfeinert haben, um Geld zu verdienen. Meiner Erfahrung nach sind diejenigen, die früh lernen, wie man im Ruhestand Geld verdient, komfortabel im Vorteil, während diejenigen, die warten, am Ende finanziell aufholen müssen.

Hier sind 11 praktische Nebenjobs für Senioren, mit denen Sie Geld verdienen können, ohne einen völlig neuen Beruf erlernen zu müssen. Von der Beratung über Nachhilfe bis hin zum freiberuflichen Schreiben – das sind zweifellos einige der besten Nebenjobs für Rentner: flexibel genug, um 200 Dollar im Monat zu verdienen, oder skalierbar bis zu 2.000 Dollar. Außerdem werde ich die Einkommensgrenze von 24.480 Dollar für die Sozialversicherung näher erläutern, damit Sie das nicht auf die harte Tour lernen müssen.

Die 11 besten Nebenjobs für Senioren und Rentner im Jahr 2026

Die besten Nebenjobs für Senioren sind nicht für jeden gleich. Was für einen pensionierten Personalchef hervorragend funktioniert, passt für eine ehemalige Krankenschwester oder einen ehemaligen Elektriker überhaupt nicht. Die eigenen Stärken zu kennen, ist der Ausgangspunkt für jeden Nebenjob für Senioren – Ihre Fähigkeiten, Ihre Energie, Ihre Gesundheit und wie viel sozialen Kontakt Sie wünschen, sind allesamt wichtiger als jede „Top-10“-Liste.

Ich habe mich tatsächlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, als meine Mutter in Rente ging und etwas Flexibles brauchte, das sich ihrem Tagesablauf und ihren Kniegelenken anpassen ließ. Ich habe festgestellt, dass die besten Nebenjobs für Rentner in Fähigkeiten liegen, die man schon seit Jahrzehnten besitzt, für die man aber nie daran gedacht hat, Geld zu verlangen.

Eines sollte man gleich zu Beginn wissen: Der durchschnittliche Nebenverdienst für Senioren beträgt 1.122 $/Monat, doch für die meisten Senioren ist ein realistischer Ausgangspunkt 200 bis 500 Dollar. Das ist immer noch echtes Geld. Und wenn man herausfindet, wie man im Ruhestand mit zwei oder drei dieser Möglichkeiten zusammen Geld verdienen kann, summiert sich das schnell.

1. Apps zum Geldverdienen

Wenn es um Nebenjobs für Senioren geht, die wenig Aufwand erfordern, sind Apps immer die erste Wahl. Kein Lebenslauf. Kein Vorstellungsgespräch. Keine Kundenakquise. Man lädt sich einfach eine App herunter, verbringt täglich 5 bis 15 Minuten damit, und schon kommt Geld herein. Nicht gerade eine Summe, die das Leben verändert, aber 50 bis 200 DollarEin Monat bei minimalem Aufwand ist ein guter Ausgangspunkt.

Die besten Nebenverdienste für Rentner mithilfe von Apps reichen von Plattformen für kurze Umfragen und Cashback-Prämien über Möglichkeiten für passives Einkommen bis hin zu Belohnungs-Apps auf Gaming-Basis. Snakzy gehört zu dieser letzten Gruppe – es gilt als eines der Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen, insbesondere für Senioren, die eine unkomplizierte und benutzerfreundliche Lösung bevorzugen.

Ich habe meiner Mutter Snakzy als sie nach etwas suchte, das sie vom Sofa aus machen konnte, ohne sich erst einarbeiten zu müssen. Du spielst, verdienst Belohnungen und lässt dir das Geld auszahlen. Sie hatte den Dreh in etwa zehn Minuten raus. Für alle, die nach einfachen Nebenjobs für Senioren suchen, gibt es kaum etwas Anfängerfreundlicheres. Wenn das nach etwas klingt, das einen Versuch wert ist, kannst du HerunterladenSnakzy und legen Sie hier los.

Pro-Tipp Führen Sie zwei oder drei Apps gleichzeitig aus. Umfrage-Apps, Cashback-Tools und so etwas wie Snakzy Jede davon nimmt nur wenige Minuten am Tag in Anspruch, und die Ergebnisse summieren sich schneller, als es eine einzelne App jemals allein leisten könnte.

Ein kurzer Realitätscheck: Wenn du dir überlegst, Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann… wirst du jede Menge Unsinn finden, der dir Hunderte von Dollar pro Woche verspricht. So funktioniert das nicht. Halte dich an seriöse Plattformen, zahle niemals Vorabgebühren und schütze deine persönlichen Daten genauso wie sonst auch.

2. Beratung und Coaching

Hier ist etwas, was dir niemand sagt, wenn du in Rente gehst. Das Fachwissen, das du dir in 30 Jahren angeeignet hast? Andere Leute sind bereit, dafür richtiges Geld zu bezahlen. Beratung ist einer der besten Nebenjobs für Rentner, gerade weil das, was Sie verkaufen, bereits in Ihrem Kopf vorhanden ist.

Die Preise reichen von 40 bis 150 Dollarpro Stunde, je nach Branche. Von Personalwesen und Finanzen bis hin zu Marketing und Betriebsabläufen – kleine Unternehmen benötigen ständig erfahrene Beratung. Deshalb zählt die Beratung zu den besten Nebenbeschäftigungen für Rentner, die ihre jahrzehntelange Praxiserfahrung gewinnbringend einsetzen möchten. Ein ehemaliger Kollege von mir ging nach einer leitenden Position im Finanzbereich in den Ruhestand und hatte innerhalb von sechs Wochen seine ersten beiden zahlenden Kunden, beide aus seinem bestehenden Netzwerk, noch bevor er überhaupt eine Website eingerichtet hatte.

Pro-Tipp Bevor du dich auf irgendeiner Plattform anmeldest, schreibe fünf ehemaligen Kollegen eine Nachricht auf LinkedIn. Bei den meisten Nebenjobs für Senioren findet man den ersten Kunden am einfachsten in seinem eigenen Bekanntenkreis.

Plattformen wieUpwork, Toptal, and LinkedIn sind die naheliegenden Ansatzpunkte. Toptal nimmt nur die besten 3 % der Bewerber auf, das sollte man im Vorfeld wissen. Wenn man ein Nebengeschäft für Senioren aufbaut, sind branchenspezifische Netzwerke und die eigenen beruflichen Kontakte in den ersten Monaten ehrlich gesagt jeder Plattform überlegen.

Die Startkosten liegen bei nahezu null.Ein FachmannLinkedIn Ein Profil, eine einfache Website und eine zuverlässige Internetverbindung reichen völlig aus. Bieten Sie zunächst ein paar Sitzungen zu ermäßigten Preisen für Personen aus Ihrem Bekanntenkreis an, sammeln Sie Erfahrungsberichte und erhöhen Sie dann Ihre Preise.

3. Nachhilfe und Unterricht

Nachhilfeunterricht ist eine dieser Nebenbeschäftigungen für Senioren, die auf den ersten Blick einfach erscheint und auf eine Weise wirklich befriedigend sein kann, die man nicht erwartet hätte. Wenn Sie sich fragen, wie Sie im Ruhestand Geld verdienen können, ohne sich zu langweilen oder überflüssig zu fühlen, ist dies eine der sinnvollsten Möglichkeiten, dies zu tun.

Pro-Tipp Ein Profil mit der Angabe „SAT-Vorbereitung für Schüler der 11. Klasse“ wird schneller gebucht und besser bezahlt als eines mit der Angabe „alle Fächer, alle Altersgruppen“. Hier kommt es ganz auf die Spezifität an.

Mathe unterrichten, Berufserfahrung weitergeben, Gitarrenunterricht geben oder ein Lieblingshobby vermitteln – all das kann für Senioren zu einem lukrativen Nebenerwerb werden. Wenn Sie sich in einer Sache so gut auskennen, dass Sie sie schon seit Jahren ausüben, gibt es bestimmt jemanden, der darauf wartet, dass Sie sie ihm erklären.

Was das Verdienstpotenzial angeht, landet Nachhilfeunterricht ganz oben auf der Liste der besten Nebenjobs für Rentner. Die Preise reichen von 15 bis 50 Dollar pro Stunde für Nachhilfeunterricht und ab20 bis 60 Dollar für spezielle Fähigkeiten wie Musik oder eine zweite Sprache. Meine Tante unterrichtete 28 Jahre lang Englisch an der Oberschule und war skeptisch, dass ihr nach ihrer Pensionierung jemand Geld für Nachhilfe zahlen würde. Schon im ersten Monat nach ihrem Start hatte sie drei regelmäßige Schüler Byzanz und hat seitdem nicht mehr zurückgeschaut.

Zu den in Betracht zu ziehenden Plattformen gehören Wyzant, Tutor.com, Chegg und VIPKid für den Englischunterricht. Die meisten übernehmen die Terminplanung und Abrechnung für Sie, sodass die technischen Anforderungen wirklich minimal sind. Ein Computer und eine gute Internetverbindung – und schon kann es losgehen.

4. Buchhaltung und virtuelle Verwaltung

Kleinunternehmer versinken in Verwaltungsarbeit, für deren Erledigung sich die Einstellung von Vollzeitkräften nicht lohnt. Diese Lücke macht die Buchhaltung zu einer der besten Nebentätigkeiten für Rentner.

Wenn Sie schon einmal Bilanzen erstellt, Gehaltsabrechnungen durchgeführt oder in finanziellen Chaos Ordnung geschaffen haben, haben Sie die Antwort darauf, wie Sie im Ruhestand Geld verdienen können, bereits parat. Mit Buchhaltung können Sie Ihre alltäglichen administrativen Fähigkeiten in ein regelmäßiges Einkommen verwandeln.

Einfache Verwaltungsaufgaben lohnen sich15 bis 30 Dollar pro Stunde. Durch eine spezialisierte Buchhaltung erhöht sich dieser Betrag auf 25 bis 50 Dollar. Bei keinem der beiden Fälle müssen Sie ganz von vorne anfangen. Meine Nachbarin war 20 Jahre lang Büroleiterin und ging davon aus, dass diese Erfahrung nur noch der Vergangenheit angehörte. Heute kümmert sie sich um die Buchhaltung von drei kleinen lokalen Unternehmen und arbeitet komplett von zu Hause aus nach ihrem eigenen Zeitplan.

Wenn dir die Buchhaltung wie eine dieser Nebenbeschäftigungen für Senioren vorkommt, die dir wirklich Spaß machen würde, dann schau dir doch mal Upwork, FiverrundFancy Hands um Ihre ersten Kunden zu finden. Lokale Netzwerke für Kleinunternehmen und lokale Gemeinschaften Facebook Gruppen sorgen zudem für konsistente Arbeit, da die Verantwortlichen den Menschen vertrauen, denen sie ein Gesicht zuordnen können.

Pro-Tipp Fang mit den Geschäften in deiner Nachbarschaft an. Eine persönliche Vorstellung führt schneller zu Abschlüssen als jede Online-Bewerbung und sorgt in der Regel für Kunden, die einem auch langfristig treu bleiben.

Wenn Flexibilität das Ziel ist, ist die Buchhaltung zweifellos einer der besten Nebenjobs für Rentner. Die meisten Menschen widmen dieser Tätigkeit 5 bis 10 Stunden pro Woche und bauen darauf auf. Wenn du dich vor dem Einstieg noch einmal auf den neuesten Stand bringen möchtest, Coursera and Google-Karrierezertifikate Beide bieten kostenlose Kurse an, mit denen Sie sich schnell einarbeiten können. Buchhaltung gehört zudem zu den zuverlässigsten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen denn die Arbeit ist beständig, die Kunden kommen aus der Umgebung, und Folgeaufträge ergeben sich ganz von selbst.

5. Freiberufliches Schreiben und Erstellung von Inhalten

Dreißig Jahre lang E-Mails, Berichte, Angebote und Präsentationen zu verfassen, hat etwas bewirkt, das dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ist. Es hat dich zu einem besseren Texter gemacht als die meisten Leute, die gerade versuchen, im Bereich der freiberuflichen Texterstellung Fuß zu fassen – das sagt mir mein Vater jedenfalls immer wieder.

Publikationen, die hohe Honorare zahlen, suchen niemanden, der einfach nur Sätze aneinanderreiht. Sie wollen Menschen mit einer echten Perspektive und echter Erfahrung. Inhaltsorientierte Nebenjobs für Senioren – wie das Verfassen von Artikeln über Altersvorsorge, persönliche Finanzen, Gesundheitswesen oder berufliche Neuorientierung – verschaffen Ihnen einen echten Vorteil gegenüber einem 26-Jährigen, der nur vermuten kann, wie sich diese Dinge anfühlen.

Nach einer langen Karriere in der Unternehmenskommunikation dachte mein Vater, dieses Kapitel sei abgeschlossen. Stattdessen entwickelte sich daraus ein überraschend solides Nebengeschäft für Senioren. Drei Wochen, nachdem ich ihm bei der Einrichtung geholfen hatte, gewann er seinen ersten freiberuflichen Kunden Upwork Profil.

Pro-Tipp Lass die allgemeinen Lifestyle-Magazine links liegen und wende dich direkt an Fachzeitschriften in dem Bereich, aus dem du gerade gekommen bist. Die zahlen besser, setzen dein Fachwissen voraus und sind weitaus weniger umkämpft.

Das Gehalt liegt zwischen 20 bis 100 Dollar pro Artikel im Einstiegsbereich. Die Bezahlung steigt schnell, sobald man sich eingearbeitet hat. Mein Vater ist bereits auf dem besten Weg zu €500 pro Monat, und das, obwohl er erst seit ein paar Monaten dabei ist – ein ziemlich realistisches Bild davon, wie man im Ruhestand mit Schreiben Geld verdienen kann, wenn man tatsächlich weiß, wovon man spricht.

Upwork, Fiverr, das Partnerprogramm von MediumundContently sind gute Ausgangspunkte. Um Nebenjobs im Bereich Schreiben für Senioren in echtes Einkommen zu verwandeln, sollten Sie zunächst ein Portfolio mit 3 bis 5 überzeugenden Arbeitsproben aufbauen, eine Nische wählen, in der Sie sich bestens auskennen, und sich direkt bei Publikationen bewerben, anstatt darauf zu warten, dass die Arbeit zu Ihnen kommt.

6. Möbelmontage und Handwerkerdienste

TaskRabbit wird als Nebenverdienst für Senioren oft unterschätzt, sollte aber unbedingt mehr Beachtung finden. Es ist einer der besten Teilzeitjobs für Rentner, denn die Abwicklung ist ganz einfach: Andere stellen Aufgaben ein, man wählt aus, was in den eigenen Zeitplan passt, die Plattform kümmert sich um die Bezahlung, und gute Bewertungen sorgen für mehr Aufträge.

Das Gehalt liegt zwischen 20 bis 60 Dollarpro Stunde, je nach Komplexität der Aufgabe und Einsatzort. Die körperlichen Bedenken, die die meisten Menschen haben, sind berechtigt, werden aber auch überbewertet. Sie entscheiden selbst, welche Aufträge Sie annehmen. Beim Zusammenbau von Möbeln, der Einrichtung von Schränken, der Installation von Beleuchtungskörpern und kleineren Reparaturen müssen Sie keine schweren Lasten tragen oder auf Leitern steigen, sofern dies nicht zu Ihren Aufgaben gehört.

Pro-Tipp Leiste gleich zu Beginn hervorragende Arbeit bei TaskRabbitDann hinterlasse deine Visitenkarte. So machst du daraus ein regelmäßiges Nebengeschäft für Senioren. Stammkunden buchen meist lieber direkt, sobald sie dich kennen, und das bedeutet, dass du den gesamten Betrag behältst.

Der klügere Ansatz besteht darin, TaskRabbit eher als Ausgangspunkt denn als das gesamte Geschäft. Die meisten Senioren, die dabei bleiben, berichten, dass ihre besten Stammkunden sie zuerst auf der Plattform gefunden und anschließend direkt gebucht haben. Vor allem für den IKEA-Aufbau besteht eine größere Nachfrage, als die meisten Leute erwarten.

7. Kulinarische Aktivitäten und Nebenjobs rund ums Essen

Wenn Sie jahrzehntelang für Familie und Freunde gekocht haben, gibt es eine echte Nachfrage nach dieser Fähigkeit. Einige der am meisten unterschätzten Nebenjobs für Senioren beginnen direkt in der Küche, denn in einer Welt voller Fertiggerichte sehnen sich die Menschen nach echter, gut zubereiteter Hausmannskost.

Kochkurse können Geld einbringen 30 bis 100 Dollar Eine Sitzung, die Kosten für die Zubereitung von Mahlzeiten betragen15 bis 50 Dollar pro Bestellung, und bei kleinen Veranstaltungen kann bezahlt werden 200 bis 500 Dollar. Als Nebenjob für Senioren ist das überraschend einfach – man braucht keine Restaurantausstattung, sondern nur fundierte Kenntnisse und ein Händchen dafür, anderen zu zeigen, wie es geht.

HierEignet sich gut für digitale Rezeptsammlungen, wenn Sie einen kontaktarmen Ansatz bevorzugen. Lokale Bauernmärkte und Mundpropaganda sind bei der Arbeit im Lebensmittelbereich nach wie vor den meisten Plattformen überlegen.

Pro-Tipp Wenn Sie nach den besten Nebenjobs für Rentner im Gastronomiebereich suchen, sollten Sie sich zunächst einen Namen mit einem bestimmten Spezialgericht oder einem bestimmten kulinarischen Stil machen, bevor Sie expandieren. Die Leute empfehlen Spezialisten weiter, nicht Generalisten.

Bevor Sie mit dem Verkauf von Lebensmitteln beginnen, sollten Sie sich unbedingt über die örtlichen Vorschriften für die Herstellung von Lebensmitteln in Privathaushalten informieren. Wer ein kulinarisches Nebengeschäft für Senioren betreibt, muss sich mit Vorschriften auseinandersetzen, die sich von Bundesstaat zu Bundesstaat erheblich unterscheiden. Wenn man die Regeln im Voraus kennt, erspart man sich später eine Menge Ärger. Eine Freundin meiner Mutter musste dies auf die harte Tour lernen, nachdem sie zwei Wochenenden lang für einen lokalen Markt gebacken hatte, für den eine Genehmigung erforderlich war, die sie nicht besaß.

8. Gesundheits- und Wellness-Coaching

Unter den sinnvollsten Nebenbeschäftigungen für Senioren hat das Wellness-Coaching einen entscheidenden Vorteil: praktische Erfahrung. Ein 35-jähriger Wellness-Coach kann Ihnen erklären, was die Forschung über den Umgang mit chronischen Erkrankungen, Stress und einem gesunden Altern sagt. Ein Rentner, der diese Erfahrungen selbst gemacht hat, kann Ihnen erzählen, wie sich das anfühlt und was hilft. Das ist ein ganz anderes Gespräch, und viele Klienten ziehen es vor.

Fitness-Coaching, Ernährungsberatung, Stressbewältigung, gesundheitliche Beratung speziell für Senioren – das sind die besten Teilzeitjobs für Rentner im Wellness-Bereich, für die eine konstante Nachfrage besteht. Die Vergütung reicht von25 bis 75 Dollarpro Stunde für Einzelcoaching und ab 50 bis 200 Dollar für strukturierte Gruppenprogramme.

Pro-Tipp Ein kurzer praktischer Tipp pro Woche zu Facebook or Instagram Erfahrungen aus dem eigenen Leben tragen in dieser Phase mehr zur Kundengewinnung bei als jede bezahlte Werbekampagne.

Wenn man als Senior im Wellnessbereich mit Nebenjobs beginnt, sind Hilfsmittel wie Upwork, FiverrundMindbody hilft dabei, die ersten Buchungen zu generieren. Soziale Medien sind für Wellness-Coaches effektiver als fast jede andere Nebenbeschäftigung, da sich die Inhalte aufgrund der eigenen Erfahrungen praktisch von selbst ergeben.

Auch wenn Sie ein Nebengeschäft für Senioren ohne formelle Qualifikationen starten können, stärkt eine Zertifizierung Ihre Position. Grundlegende Qualifikationen sind online für 100 bis 500 Dollar erhältlich und wirken sich spürbar darauf aus, welche Preise Sie verlangen können.

9. Gärtnerei und Pflanzenverkauf im Hinterhof

Der Verkauf von Pflanzen gehört zu den Nebenjobs für Senioren, die am wenigsten Aufwand erfordern – der Markt für Zimmerpflanzen ist regelrecht explodiert und zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung. Man denke an Sukkulenten, seltene tropische Pflanzen, alte Gemüsesorten und Stecklinge. Die Leute wollen diese Pflanzen haben, und sie kaufen lieber bei einem sachkundigen Gärtner aus der Nachbarschaft, als sich mit halbverwelkten Pflanzen aus dem Supermarktregal herumzuschlagen.

Suchen Sie nach einem Nebenverdienst für Senioren, der keine großen Investitionen erfordert? Kostengünstiger geht es kaum. Sie vermehren vorhandene Pflanzen, nutzen die Behälter, die Sie gerade zur Hand haben, und erweitern Ihr Angebot, wenn die Nachfrage steigt. Gelegentlicher Pflanzenverkauf auf Facebook-Marktplatz and Hierhereinbringen50 bis 300 Dollarpro Monat.Ich habe festgestellt, dass Senioren, die diese Tätigkeit ernst nehmen und sich einen festen Kundenstamm aufbauen, monatliche Einnahmen zwischen 500 und 2.000 Dollar erzielen – ein starkes Argument dafür, dies als eine der cleversten Nebenbeschäftigungen für Senioren zu bezeichnen.

Pro-Tipp Sammeln Sie die E-Mail-Adressen Ihrer ersten zehn Kunden und senden Sie ihnen einmal im Monat eine kurze Nachricht darüber, was gerade verfügbar ist. So verkaufen sich neue Waren schneller als über jede Marktplatz-Anzeige, und die Pflege kostet Sie nichts.

Für alle, die ein Nebengeschäft rund um die Gartenarbeit für Senioren aufbauen, kann es sich sehr lohnen, (auch nur gelegentlich) auf Bauernmärkten präsent zu sein – der persönliche Kontakt macht aus Erstkäufern Stammkunden. Wenn Sie sich auf etwas Bestimmtes spezialisieren, etwa seltene Zimmerpflanzen, traditionelles Saatgut oder Kräuter, werden Sie leichter gefunden und sind für die Konkurrenz schwerer zu übertreffen.

Gartenarbeit tut einem auch gut. Das schadet ja auch nicht.

10. Produktlizenzen und Lizenzgebühren

Das Erteilen von Lizenzen ist eine der lohnendsten Nebentätigkeiten für Senioren – der Aufbau dauert zwar am längsten, aber langfristig zahlt es sich am meisten aus. Man erledigt die Arbeit einmal und erzielt danach weiterhin Einnahmen, ohne sich erneut darum kümmern zu müssen.

Die Fotografie geht weiter Shutterstock, Getty Images oder Adobe Stock. Kunstwerke und Designs werden verkauft Hier and Redbubble. Schriftliche Inhalte und selbstveröffentlichte Bücher finden weiterhin Verbreitung Amazon KDP. Mein Vater hat tatsächlich angefangen, einen kurzen Leitfaden zur Unternehmenskommunikation zusammenzustellen, nachdem ich das erwähnt hatte KDP Für ihn bedeutet das passives Einkommen zusätzlich zu seiner freiberuflichen Tätigkeit, wobei er genau dieselben Kenntnisse nutzt. So lässt sich im Ruhestand passiv Geld verdienen – all das bringt im Laufe der Zeit Lizenzgebühren ein, statt einmaliger Zahlungen.

Das Lizenzgeschäft zählt zu den vielversprechendsten langfristigen Nebentätigkeiten für Rentner, da Senioren hier einen echten Inhaltsvorteil haben. Jahrzehntelange Reisefotos, künstlerisches Schaffen, Fachwissen und Lebenserfahrung ergeben ein Material, zu dem jüngere Kreative noch keinen Zugang haben. Das ist keine Kleinigkeit.

Pro-Tipp Konzentrieren Sie sich eher auf Evergreen-Inhalte als auf Trendthemen. Ein zeitloses Foto oder ein praktischer Ratgeber wird auch in fünf Jahren noch Einnahmen generieren. Ein Trendartikel hingegen nicht.

Realistische Erwartungen sind jedoch wichtig. Man braucht ein umfangreiches Portfolio – man denke an 100 oder mehr Artikel –, bevor sich die Einnahmen wirklich lohnen. Die meisten Kreativen sehen 50 bis 500 Dollar einmal im Monat, sobald das System eingerichtet ist. Die Leistungsträger berichten €1,000oder mehr.

11. Haustierbetreuung und Hundespaziergänge

Wenn Sie Tiere mögen und nach einer Tätigkeit suchen, bei der Sie außer Haus sind und die sich nach Ihrem eigenen Zeitplan richten lässt, gehört die Tierbetreuung zu den besten Teilzeitjobs für Rentner. Es ist eine der beständigsten Nebenbeschäftigungen für Senioren, gerade weil die Nachfrage nie nachlässt. Menschen haben schon immer Haustiere gehabt, und sie brauchen immer jemanden, der sich zuverlässig um sie kümmert.

Einzelne Spaziergänge lohnen sich 15 bis 30 Dollar. Übernachtungsbetreuung für Haustiere30 bis 75 Dollarpro Nacht. Senioren, die in Teilzeit arbeiten, geben an, dass sie300 bis 1.000 Dollar oder mehr pro Monat, sobald sie einige Stammkunden haben.

Pro-Tipp Bieten Sie vor der Bestätigung einer neuen Buchung ein kostenloses 20-minütiges Kennenlerngespräch an. Das schafft sofort Vertrauen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu ihrem festen Ansprechpartner werden, erheblich.

Rover, Wag und Care.com sind die wichtigsten Plattformen für den Einstieg. Die meisten der besten Kunden kommen über Mundpropaganda. Du entscheidest selbst, welche Tiere du betreust. Wenn kleinere Hunde oder die Betreuung zu Hause besser zu deiner Energie und Mobilität passen, ist das völlig machbar.

Ein Grundkurs in Erster Hilfe für Haustiere ist eine kleine Investition, die einen großen Unterschied macht – ein kluger Schachzug für alle, die lernen möchten, wie man im Ruhestand mit der Tierbetreuung Geld verdienen kann.

So findest du den richtigen Nebenjob für dich

Der größte Fehler, den die meisten Rentner machen, ist, sich für den Nebenjob für Senioren mit dem höchsten Verdienstpotenzial zu entscheiden, nur um nach drei Monaten festzustellen, dass sie ihn eigentlich gar nicht mögen. Das Einkommen ist wichtig. Genauso wichtig ist die Tatsache, dass man tatsächlich regelmäßig dort erscheinen muss. Ich habe diesen Fehler gemacht, als ich anfing, nach Möglichkeiten für meine Mutter zu suchen. Ich tendierte immer wieder zu den bestbezahlten Nebenjobs für Senioren, ohne zu fragen, ob einer davon tatsächlich zu ihrer Persönlichkeit, ihrer Gesundheit oder ihren Vorstellungen davon passte, wie sie ihre Zeit verbringen wollte.

Die besten Nebenjobs für Rentner sind nicht unbedingt diejenigen, die am besten bezahlt werden. Ein gutes Nebengeschäft für Senioren ist eines, an dem man dranbleibt, weil es zu Ihrem aktuellen Lebensstil passt. Entscheidungsunfähigkeit ist ein echtes Problem, wenn man vor 50 verschiedenen Optionen steht, ohne klare Auswahlkriterien zu haben. Hier sind also die Kriterien.

Fähigkeiten und Erfahrung stehen an erster Stelle. Die erfolgreichsten Rentner nutzen ihr vorhandenes Wissen, anstatt zu versuchen, etwas völlig Neues zu lernen. Was haben Sie 30 Jahre lang gemacht? Wer würde für diese Denkweise bezahlen? Altersdiskriminierung gibt es zwar, aber richtig vermarktete Erfahrung ist etwas, womit ein 30-Jähriger nicht mithalten kann.

Die erfolgreichsten Rentner nutzen ihr vorhandenes Wissen, anstatt zu versuchen, etwas völlig Neues zu lernen. Was haben Sie 30 Jahre lang gemacht? Wer würde für diese Denkweise bezahlen? Altersdiskriminierung gibt es zwar, aber richtig vermarktete Erfahrung ist etwas, womit ein 30-Jähriger nicht mithalten kann. Sei ehrlich, was deine Energie und körperliche Leistungsfähigkeit angeht. Gesundheit, Ausdauer und Mobilität sind keine Ausreden – sie sind praktische Überlegungen. Manche Nebenjobs für Senioren erfordern körperliche Aktivität, während andere – wie zum Beispiel die Die besten Play-to-Earn-Krypto-Spiele – kann im Sitzen und in deinem eigenen Tempo durchgeführt werden. Triff eine entsprechende Entscheidung und hab kein schlechtes Gewissen deswegen.

Gesundheit, Ausdauer und Mobilität sind keine Ausreden – sie sind praktische Überlegungen. Manche Nebenjobs für Senioren erfordern körperliche Aktivität, während andere – wie zum Beispiel die Die besten Play-to-Earn-Krypto-Spiele – kann im Sitzen und in deinem eigenen Tempo durchgeführt werden. Triff eine entsprechende Entscheidung und hab kein schlechtes Gewissen deswegen. Denken Sie einmal ganz ehrlich über den Komfort der Technik nach. Etwa 25 % der Senioren empfinden digitale Plattformen als echte Herausforderung, und diese Zurückhaltung ist verständlich. Glücklicherweise kommen einige der besten Nebenjobs für Rentner fast ganz ohne Bildschirm aus. Fangen Sie einfach an. Sie können den Aufwand später immer noch steigern.

Etwa 25 % der Senioren empfinden digitale Plattformen als echte Herausforderung, und diese Zurückhaltung ist verständlich. Glücklicherweise kommen einige der besten Nebenjobs für Rentner fast ganz ohne Bildschirm aus. Fangen Sie einfach an. Sie können den Aufwand später immer noch steigern. Ermitteln Sie Ihr tatsächliches Zeitbudget. Die meisten Rentner beschränken ihre Nebentätigkeit auf etwa 10 bis 20 Stunden pro Woche, um einem Burnout vorzubeugen. Wenn Ihnen das zu viel erscheint, suchen Sie sich etwas Leichteres – zum Beispiel eine neue Fähigkeit zu erlernen Wie man Spiele gegen Bezahlung testet und ein paar Stunden damit zu verbringen – kann ein guter Einstieg sein.

Die meisten Rentner beschränken ihre Nebentätigkeit auf etwa 10 bis 20 Stunden pro Woche, um einem Burnout vorzubeugen. Wenn Ihnen das zu viel erscheint, suchen Sie sich etwas Leichteres – zum Beispiel eine neue Fähigkeit zu erlernen Wie man Spiele gegen Bezahlung testet und ein paar Stunden damit zu verbringen – kann ein guter Einstieg sein. Überlegen Sie sich, wie viel Kontakt zu anderen Menschen Sie sich wünschen. Ein gut gewähltes Nebengeschäft für Senioren kann der Isolation entgegenwirken – ein echtes Risiko im Ruhestand. Nebenjobs, bei denen man regelmäßig mit Menschen zu tun hat, wie Nachhilfe, Coaching und Tierbetreuung, erfüllen in dieser Hinsicht gleich zwei Zwecke. Wenn Sie jemand sind, der für sein psychisches Wohlbefinden regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen braucht, sollten Sie dies berücksichtigen.

Ein gut gewähltes Nebengeschäft für Senioren kann der Isolation entgegenwirken – ein echtes Risiko im Ruhestand. Nebenjobs, bei denen man regelmäßig mit Menschen zu tun hat, wie Nachhilfe, Coaching und Tierbetreuung, erfüllen in dieser Hinsicht gleich zwei Zwecke. Wenn Sie jemand sind, der für sein psychisches Wohlbefinden regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen braucht, sollten Sie dies berücksichtigen. Legen Sie Ihr Einkommensziel fest. Bevor Sie sich mit Nebenjobs für Senioren beschäftigen, sollten Sie sich über Ihr Ziel im Klaren sein. Ein kleiner monatlicher Zuschlag von 200 Dollar ist eine Sache. 1.000 Dollar im Monat zu verdienen, um den Ruhestand finanziell abzusichern, ist eine ganz andere Liga. Angesichts einer jährlichen Einkommenslücke von 36.000 Dollar ist es entscheidend, sich über Ihr eigentliches Ziel im Klaren zu sein.

Bevor Sie sich mit Nebenjobs für Senioren beschäftigen, sollten Sie sich über Ihr Ziel im Klaren sein. Ein kleiner monatlicher Zuschlag von 200 Dollar ist eine Sache. 1.000 Dollar im Monat zu verdienen, um den Ruhestand finanziell abzusichern, ist eine ganz andere Liga. Angesichts einer jährlichen Einkommenslücke von 36.000 Dollar ist es entscheidend, sich über Ihr eigentliches Ziel im Klaren zu sein. Zahlen Sie niemandem Geld, um loszulegen. Wenn Sie nach Nebenjobs für Senioren suchen, denken Sie daran, dass seriöse Plattformen keine Vorabgebühren verlangen. Betrugsversuche, die sich mit dem Versprechen von Heimarbeit an Rentner richten, sind weit verbreitet und folgen vorhersehbaren Mustern. Etablierte Plattformen wie Upwork, Hier, RoverundByzanzkönnen kostenlos beitreten.

Ein guter erster Schritt ist es, 3 bis 5 Fähigkeiten aufzulisten, für die man dich bereits bezahlt hat oder zu denen man dich regelmäßig um Rat gefragt hat. Wähle dann 2 oder 3 davon aus, die du gerne regelmäßig ausüben würdest. Genau in dieser Überschneidung liegt das Potenzial für dein Nebengeschäft für Senioren.

Eine Zahl, die man wissen sollte, bevor man loslegt: Wenn Sie das volle Rentenalter noch nicht erreicht haben und mehr als 24.480 Dollar im Jahr verdienen, wird Ihre Sozialversicherungsrente gekürzt. Das ist kein Grund, Nebenjobs zu meiden. Es ist ein Grund, von Anfang an entsprechend zu planen.

Ein pensionierter Personalchef, der Executive Coaching für 75 Dollar pro Stunde mit der Erstellung von Lebensläufen kombiniert und LinkedIn Die Beratung zeigt genau, wie man im Ruhestand in großem Stil Geld verdienen kann – und zwar 40.000 Dollar oder mehr pro Jahr. Das erfordert eine sorgfältige Planung der Sozialversicherung, vermittelt aber ein klares Bild davon, wie man im Ruhestand ein Einkommen in einer Höhe erzielen kann, das wirklich etwas bewirkt.

Realistische Ertragserwartungen und Zeitplan

Lassen Sie uns darüber sprechen, was die meisten Artikel über Nebenjobs für Senioren geflissentlich auslassen. Die Versprechen von 5.000 Dollar im Monat von zu Hause aus sind nicht realistisch. Und gerade Senioren werden unverhältnismäßig oft mit genau dieser Art von Unsinn bombardiert. Hier ist also, was tatsächlich passiert.

Die meisten verdienen in den ersten Wochen noch nichts. Das ist ganz normal. Man baut sich ein Profil auf, gewinnt die ersten Kunden und sammelt Bewertungen. Wer schon in der ersten Woche unrealistische Erwartungen an Nebenjobs für Senioren hat, gibt meist schon in der dritten Woche auf.

Ich sah zu, wie mein Vater seine Seite aktualisierte Upwork In den ersten zwei Wochen habe ich jeden Tag das Dashboard überprüft und darauf gewartet, dass etwas passiert. Nichts funktionierte. Dann, in der dritten Woche, meldete sich sein erster Kunde per Direktnachricht LinkedIn Nachricht, nicht über die Plattform. Das ist das Besondere an Nebenjobs für Senioren: Anfängliche Zurückhaltung ist kein Scheitern, sondern einfach Teil der Anlaufphase.

Hier ist eine ehrliche Aufschlüsselung nach Art der Nebentätigkeit:

Art der Geschäftstätigkeit Geschätztes monatliches Einkommen Anmerkungen Apps zum Geldverdienen 50 $ – 200 $ Minimaler Zeitaufwand Beratung 2.000 $ – 5.000 $+ Erfordert die Gewinnung neuer Kunden im Vorfeld Nachhilfe 500 $ – 2.000 $ Hängt vom Fach und den geleisteten Arbeitsstunden ab Freiberufliches Schreiben 300 $ – 1.500 $ Große Schwankungen zu Beginn Buchhaltung und Verwaltungsaufgaben 400 $ – 1.200 $ Regelmäßige, nachfrageorientierte Arbeit Handwerker- und Montageservice 600 – 1.500 Dollar Das hängt vom Standort ab Coaching & Unterricht 500 $ – 2.000 $+ Hängt vom Fachgebiet ab

Der realistische Zeitplan sieht wie folgt aus:

Zeitrahmen Erwartetes monatliches Einkommen Was Sie erwartet Wochen 1–4 0–100 $ Einrichtungsphase, Lernphase, erste kleine Erfolge Monate 2–3 100–300 Dollar Die ersten regelmäßigen Zahlungen gehen ein Monate 4–6 300–800 Dollar Beständigkeit schafft Vertrauen, der Ruf wächst Monate 6–12 800 $ – 1.500 $+ Eine stabile Einkommensquelle für die meisten Menschen

Man sollte nicht vergessen, dass Nebenjobs für Senioren bringen zu Beginn selten ein stabiles monatliches Einkommen ein. Erfolgreiche Rentner betrachten die ersten Auszahlungen als zusätzliches Geld und nicht als garantiertes Einkommen und planen ihre Ausgaben sorgfältig.

Erwähnenswert ist außerdem, dass die Kombination von zwei oder drei Einnahmequellen eine Stabilität schafft, die ein einzelner Nebenjob für Senioren selten bietet. Saisonale Schwankungen, Monate mit geringem Kundenaufkommen und Änderungen bei den Plattformen betreffen jeden. Eine frühzeitige Diversifizierung ist daher der richtige Schritt.

Häufige Herausforderungen meistern

Wenn du nach Nebenjobs für Senioren suchst, musst du dich auf einige Hindernisse einstellen. Von meiner Mutter über meinen Vater bis hin zu allen, mit denen ich bei der Erstellung dieses Artikels gesprochen habe – ich glaube, ich habe wirklich jedes einzelne davon gehört. Hier sind die häufigsten Hindernisse und wie man sie tatsächlich angehen kann.

Technik ist für manche Menschen wirklich schwierig, und das ist in Ordnung. Etwa 25 % der älteren Menschen haben Schwierigkeiten mit digitalen Plattformen, und so zu tun, als wäre das nicht der Fall, hilft niemandem. Die erste Reaktion meiner Mutter auf die Hälfte der Apps, die ich ihr gezeigt habe, war, mir das Handy wieder zu geben. Beginnen Sie mit der einfachsten Option. Bitten Sie ein Familienmitglied, Ihnen bei der Ersteinrichtung zur Seite zu stehen. Die meisten öffentlichen Bibliotheken bieten kostenlose Technikkurse für Senioren an, für die es sich lohnt, einen Samstagvormittag zu opfern. Sie müssen nicht alles auf einmal beherrschen.

Die Selbstständigensteuer kann einen unvorbereitet treffen, wenn man nicht aufpasst. Ehemalige Angestellte, die ein W-2-Formular erhalten haben, sind es gewohnt, dass ihre Steuern automatisch abgeführt werden. Bei Einkünften aus Nebentätigkeiten im Ruhestand funktioniert das jedoch nicht so. Legen Sie gleich bei der ersten Zahlung 25 bis 30 % beiseite und leisten Sie vierteljährliche Steuervorauszahlungen, sobald Sie regelmäßig Einkünfte erzielen. Sobald Sie jährlich einige Tausend Dollar verdienen, lohnt es sich, einen Steuerberater zu beauftragen.

Die Einkommensgrenzen der Sozialversicherung müssen aktiv überwacht werden. Wenn Sie das volle Rentenalter noch nicht erreicht haben, führt ein Einkommen von 24.480 $ oder mehr dazu, dass für je 2 $, die über dieser Grenze liegen, 1 $ abgezogen wird. Behalten Sie Ihr Einkommen monatlich im Blick. Einige Plattformen bieten die Möglichkeit, Zahlungen aufzuschieben, sodass Sie besser steuern können, wann Sie Ihr Einkommen erhalten.

Altersdiskriminierung ist ein echtes Problem, doch gut vermittelte Erfahrung ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Mein ehemaliger Kollege hat seine Biografie umgeschrieben und seine 25-jährige Erfahrung im Finanzwesen anstelle seines Rentnerstatus in den Vordergrund gestellt – und berichtete, dass sich die Resonanz potenzieller Kunden fast sofort verändert habe. Verwenden Sie professionelle Fotos. Verfassen Sie eine Biografie, in der Ihre Qualifikationen und nicht Ihr Alter im Vordergrund stehen. Sammeln Sie Referenzen von jedem zufriedenen Kunden. Plattformen, die Ergebnisse gegenüber demografischen Merkmalen bevorzugen, wirken sich zu Ihrem Vorteil aus.

Wenn in einer Anzeige leicht verdientes Geld versprochen wird und Sie aufgefordert werden, im Voraus zu zahlen, handelt es sich um Betrug. Um zu wissen, wie man im Ruhestand sicher Geld verdienen kann, muss man verstehen, dass seriöse Plattformen nichts für die Anmeldung kosten und Sie dafür bezahlen – nicht umgekehrt. Halten Sie sich an etablierte Namen und vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt. Wenn Sie einen geprüften Ausgangspunkt suchen, gibt es gut bewertete Apps zum Geldverdienen die Senioren erfolgreich genutzt haben, ohne dass dafür technische Vorkenntnisse erforderlich waren.

Steuerliche Aspekte bei Einkünften aus Nebentätigkeiten

Niemandem macht dieses Gespräch Spaß, aber wenn man es jetzt führt, erspart man sich später eine wirklich unangenehme Überraschung.

Jeder Dollar, den Sie mit Nebenjobs für Rentner verdienen – sei es als Freiberufler, Berater, Nachhilfelehrer, durch Apps oder den Verkauf von Waren –, muss dem Finanzamt gemeldet werden. Dazu gehören auch Barzahlungen. Dazu gehören auch Geschenkkarten. Dem Finanzamt ist es egal, ob es sich nach einer informellen Angelegenheit anfühlte.

Die Sozialversicherungsbeiträge für Selbstständige betragen 15,3 %. Das betrifft die Sozialversicherungs- und Medicare-Beiträge, die Ihr ehemaliger Arbeitgeber früher mit Ihnen geteilt hat. Jetzt müssen Sie diese vollständig selbst tragen. Legen Sie vom ersten Tag an 25 bis 30 % jeder Zahlung beiseite. Nicht erst, wenn Sie daran denken. Sondern vom ersten Tag an.

Eröffne ein separates Girokonto für die Einnahmen und Ausgaben aus deinem Nebenjob. Das dauert nur 10 Minuten und macht die Steuererklärung deutlich stressfreier. Jede Quittung, jede Plattformgebühr und jede für Kundenaufträge zurückgelegte Meile landet dort.

Die Ihnen zustehenden Steuerabzüge sind real und es lohnt sich, sie im Auge zu behalten. Die Nutzung eines Heimbüros, Internet, Telefon, Ausrüstung, Software, Plattformgebühren und Weiterbildungskosten können Ihr zu versteuerndes Einkommen verringern. Bewahren Sie über alles Belege auf.

Sobald Ihr Einkommen regelmäßig eingeht oder die Marke von einigen Tausend Dollar pro Jahr überschreitet, sollten Sie vierteljährlich Steuervorauszahlungen leisten. So verteilen Sie die Belastung über das Jahr und vermeiden Strafen, die sich bis April unbemerkt ansammeln.

Wenn die Dinge komplizierter werden, beauftragen Sie einen Wirtschaftsprüfer. Das kostet weniger, als wenn man Fehler macht.

So steigerst du dein Nebeneinkommen auf einen vierstelligen Monatsbetrag

Mehr zu arbeiten ist nicht die Lösung. Irgendwann gehen dir die Zeit und die Energie aus, noch bevor du deine Einkommensziele erreicht hast. Mein Vater hat das herausgefunden, als er KDP zusätzlich zu seiner freiberuflichen Tätigkeit, anstatt weitere Kunden anzunehmen. Senioren, die monatlich 1.000 Dollar und mehr verdienen, schaffen das, indem sie das, was sie bereits haben, klüger einsetzen, und nicht, indem sie jede Stunde ihrer Woche auslasten.

Erhöhen Sie Ihre Preise. Sobald Sie Bewertungen, Kundenstimmen und eine Erfolgsbilanz vorweisen können, ist Ihr ursprünglicher Preis zu niedrig. Erhöhen Sie ihn jährlich um 10 bis 20 %. Besser zahlende Kunden sind ohnehin in der Regel weniger anspruchsvoll und dankbarer.

Sobald Sie Bewertungen, Kundenstimmen und eine Erfolgsbilanz vorweisen können, ist Ihr ursprünglicher Preis zu niedrig. Erhöhen Sie ihn jährlich um 10 bis 20 %. Besser zahlende Kunden sind ohnehin in der Regel weniger anspruchsvoll und dankbarer. Spezialisieren. Die Vorbereitung auf den SAT wird besser bezahlt als allgemeiner Nachhilfeunterricht. Die Beratung zur Altersvorsorge wird besser bezahlt als allgemeine Unternehmensberatung. Je enger gefasst und spezifischer Ihr Angebot ist, desto schwerer sind Sie zu ersetzen und desto mehr können Sie verlangen.

Die Vorbereitung auf den SAT wird besser bezahlt als allgemeiner Nachhilfeunterricht. Die Beratung zur Altersvorsorge wird besser bezahlt als allgemeine Unternehmensberatung. Je enger gefasst und spezifischer Ihr Angebot ist, desto schwerer sind Sie zu ersetzen und desto mehr können Sie verlangen. Schaffe dir Dinge, die Geld einbringen, während du schläfst. Ein Online-Kurs, eine digitale Vorlage, ein selbst veröffentlichter Leitfaden. Man erstellt sie einmal, und sie generieren Einnahmen, ohne dass man sich weiter darum kümmern muss. Das ist besonders wichtig, wenn die Energie begrenzt ist.

Ein Online-Kurs, eine digitale Vorlage, ein selbst veröffentlichter Leitfaden. Man erstellt sie einmal, und sie generieren Einnahmen, ohne dass man sich weiter darum kümmern muss. Das ist besonders wichtig, wenn die Energie begrenzt ist. Ertragsquellen bündeln. Eine pensionierte Lehrerin baute das Nachhilfegeschäft zu einem florierenden Nebenerwerb für Senioren aus und steigerte ihr Einkommen von 400 auf 1.200 Dollar im Monat – allein dadurch, dass sie ihre Preise erhöhte, sich auf die SAT-Vorbereitung konzentrierte und einen digitalen Kurs ins Leben rief. Gleiche Arbeitszeit. Klügere Strategie.

Eine ehrliche Warnung sei jedoch angebracht. Das Ziel ist hier ein zusätzliches Einkommen, das zum Leben im Ruhestand passt, und nicht, versehentlich wieder den Stress einer Vollzeitbeschäftigung zu erzeugen, dem man gerade entkommen ist. Das Ziel ist es, die besten Nebenjobs für Rentner so anzupassen, dass sie sich dabei wohlfühlen – und genau dort sollte man aufhören.

Fazit

41 % der Rentner können sich ihren Wunschlebensstil mit ihrem derzeitigen Einkommen nicht leisten. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist ein echtes Problem, für das es konkrete Lösungen gibt, die direkt vor Ihnen liegen.

Der beste Nebenjob für Senioren ist nicht der, der am besten bezahlt wird. Es ist der, den Sie tatsächlich regelmäßig ausüben werden, weil er zu Ihrem Lebensstil passt, zu dem, was Sie können, und zu der Energie, die Sie in einer bestimmten Woche aufbringen können. Wenn Sie sich für den falschen entscheiden und schon im zweiten Monat aufgeben, bringt Sie das nicht weiter.

Beginnen Sie mit einer der elf hier vorgestellten Möglichkeiten. Geben Sie ihr zwei bis vier Wochen Zeit. Schauen Sie, wie es sich anfühlt, bevor Sie etwas anderes hinzufügen oder sich ganz davon abbringen. Ich habe diese Recherche für meine Mutter begonnen und schließlich beobachtet, wie mein Vater, meine Tante und die Hälfte der Menschen in ihrem Umfeld etwas gefunden haben, das bei ihnen tatsächlich gewirkt hat.

20 % der Rentner arbeiten bereits nach ihrer Pensionierung, Und diese Zahl steigt jedes Jahr, da die Menschen länger leben und die Ausgaben steigen. Du bist nicht im Rückstand. Du fängst gerade erst an.

Ihre Erfahrung ist wertvoll. Der richtige Nebenjob für Senioren verwandelt jahrzehntelange Erfahrung in Einkommen, Sinn und Engagement – ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen.

Häufig gestellte Fragen