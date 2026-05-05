Die 11 besten Nebenjobs für Gamer im Jahr 2026: Spielen und Geld verdienen

Früher dachte ich, Nebenjobs für Gamer seien nur E-Sport-Legenden und Streamern mit neonbeleuchteten Setups vorbehalten. Wenn man nur ein ganz normaler Spieler war, der nach der Arbeit fleißig spielte, kam es einem vor, als sei es reine Fantasie, mit Gaming Geld zu verdienen. Wie sich herausstellte, habe ich mich geirrt.

Da die Gaming-Branche mittlerweile einen Umsatz von rund 184 Milliarden Dollar erzielt, sind Nebenjobs in der Videospielbranche längst kein Geheimtipp mehr. Vom Testen neuer Spiele über das Coaching von Spielern mit niedrigerem Rang bis hin zum Ausprobieren von „Play-to-Earn“-Plattformen – der Aufbau eines echten Nebenverdienstes im Gaming-Bereich ist heute einfacher denn je.

Nein, das ist kein Weg, um schnell reich zu werden. Aber die besten Nebenjobs für Gamer können deine nächtlichen Spielsitzungen durchaus in ein regelmäßiges Nebeneinkommen verwandeln. Wenn du ohnehin schon spielst, warum solltest du dann nicht dein Hobby dazu nutzen, etwas dazu zu verdienen?

Die besten Nebenjobs für Gamer: Ein umfassender Überblick

Es gibt eine Vielzahl von Nebenjobs im Gaming-Bereich, die jedem offenstehen, doch wie erfolgreich du dabei bist, hängt von deinen persönlichen Umständen und deinen Fähigkeiten ab.

Einige dieser Nebenjobs für Gamer erfordern wenig bis gar keine Vorkenntnisse, und wenn du deine Lieblingsbeschäftigung mit anderen Methoden kombinierst, kannst du dir nebenbei einen ordentlichen Betrag dazuverdienen. Hier sind die Möglichkeiten für einen Nebenverdienst im Gaming-Bereich, die wir behandeln werden:

Apps zum Geldverdienen – Verdiene Geld, indem du einfache Aufgaben erledigst und Spiele spielst.

– Verdiene Geld, indem du einfache Aufgaben erledigst und Spiele spielst. Spieltests – Flexibles Arbeiten im Homeoffice, das zu einer festen Vollzeitstelle werden kann.

– Flexibles Arbeiten im Homeoffice, das zu einer festen Vollzeitstelle werden kann. Streamen auf Twitch oder YouTube – Erfordert Beständigkeit und Geduld.

– Erfordert Beständigkeit und Geduld. Videospiel-Coaching – Hohes Verdienstpotenzial, jedoch in hohem Maße von den eigenen Fähigkeiten abhängig.

– Hohes Verdienstpotenzial, jedoch in hohem Maße von den eigenen Fähigkeiten abhängig. Erstellung von Spielinhalten – Geld verdienen mit Blogs, Reels und Langform-Videos.

– Geld verdienen mit Blogs, Reels und Langform-Videos. Handel mit virtuellen Gegenständen – Kann bei fundierten Marktkenntnissen zu beständigen Gewinnen führen.

– Kann bei fundierten Marktkenntnissen zu beständigen Gewinnen führen. Unterricht in Spieledesign/Programmierung – Ideal für erfahrene Entwickler.

– Ideal für erfahrene Entwickler. Videobearbeitung für Gaming-Creators – Freiberufliche Tätigkeiten, die immer gefragt sind.

– Freiberufliche Tätigkeiten, die immer gefragt sind. Live-Chat-Hilfe und Gaming-Support – Umfasst sowohl Community-Management als auch Kundenservice.

– Umfasst sowohl Community-Management als auch Kundenservice. Modding von Spielen und Verkauf von Assets – Für Entwickler/Designer, die zufällig begeisterte Gamer sind.

– Für Entwickler/Designer, die zufällig begeisterte Gamer sind. Hosting für Gaming-Podcasts – Aufbau und Monetarisierung einer Nischenzielgruppe.

1. Apps zum Geldverdienen mit Spielen

Fangen wir ganz einfach an. Wenn du neugierig auf Nebenjobs für Gamer bist, ist einer der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten, einige der Die besten Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld gewinnen kanngleichSnakzy and Mistplay. Alles, was du wirklich brauchst, ist dein Handy und ein bisschen Freizeit. Das ist alles. Keine aufwendige Ausrüstung, keine professionellen Kenntnisse erforderlich. Es ist einer der einfachsten Einstiegsmöglichkeiten in Nebenjobs im Bereich Videospiele.

Diese Apps belohnen dich dafür, dass du auf ihrer Plattform Spiele spielst und verschiedene tägliche Aufgaben erfüllst. Realistisch gesehen kann ein Gelegenheitsspieler damit rechnen, etwa 5 bis 20 Dollar pro Monat, wobei aktivere Spieler potenziell deutlich mehr verdienen können. Es ist zwar kein Geld, das das Leben verändert, aber es verdient sich mühelos einen Platz auf der Liste der besten Nebenjobs für Gamer, die etwas Einfaches und Flexibles suchen.

Pro-Tipp Um nicht von einer einzigen Plattform abhängig zu sein, sollten Sie in Erwägung ziehen, mehrere dieser Apps herunterzuladen, um Ihr Einkommen zusätzlich aufzubessern.

Snakzy ist ganz klar meine Lieblings-App, wenn es um Nebenjobs für Gamer geht. Je mehr du spielst und aktiv bleibst, desto mehr Boni und exklusive Belohnungen schaltest du frei. Sobald du den Mindestauszahlungsbetrag erreicht hast, kannst du dir das Geld über PayPal auszahlen lassen oder aus verschiedenen Geschenkkarten wählen – ideal also, wenn du dir einen Nebenverdienst im Gaming-Bereich suchst, der wenig Aufwand erfordert und sich tatsächlich auszahlt.

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2. Spieletests

Wenn Sie etwas Praktischeres suchen, Die Arbeit als Spieletester ist einer der besten Nebenjobs für Gamer, die gerne ins Detail gehen. In der Regel erhältst du Zugang zu einer privaten Version eines Spiels, das sich noch in der Entwicklung befindet, und deine Aufgabe besteht darin, jedes Problem zu dokumentieren, auf das du beim Spielen stößt.

Das kann bedeuten, winzige Tippfehler im Dialog zu entdecken oder spielzerstörende Exploits und technische Fehler aufzudecken. Es ist eine dieser Nebenbeschäftigungen für Gamer, die sowohl Spaß macht als auch sinnvoll ist, und wenn man sie ernst nimmt, könnte sich diese Nebenbeschäftigung im Gaming-Bereich sogar zu einer Vollzeitbeschäftigung entwickeln.

Pro-Tipp In der Regel braucht man keine Vorkenntnisse, um Testspiele um Geld, da die meisten Studios vor Arbeitsbeginn eine Einweisung anbieten.

Möglichkeiten dazu findest du auf Plattformen wie UserTestingoder sogarGlassdoor, wobei die Vergütung je nach Unternehmen variiert. Der durchschnittliche Stundenlohn für Test-Einsteiger liegt bei etwa €20, wobei erfahrenere Personen höhere Vergütungen erzielen. Als Nebenjob im Gaming-Bereich bietet er überraschend attraktive Erträge im Verhältnis zum Zeitaufwand.

3. Streamen auf Twitch oder YouTube

Streaming ist eine der lukrativsten Nebenbeschäftigungen im Gaming-Bereich. Der größte Haken daran ist, dass es viel Ausdauer und Geduld erfordert. Der Aufbau einer Community, die eine nennenswerte Einnahmequelle darstellt, kann Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, und die meisten geben schon lange vorher auf.

BeideTwitch and YouTube bieten verschiedene Möglichkeiten, deinen Kanal zu monetarisieren, darunter Spenden und Werbeeinnahmen. Selbst kleine Kanäle können durch Trinkgelder und Sponsoren mit einigen hundert Dollar pro Monat rechnen, während etabliertere Creator Tausende verdienen. Es ist eine dieser Nebenbeschäftigungen für Gamer, die sich still und leise zu einem Schneeball entwickeln kann, wenn du konsequent bleibst und dein Publikum auf die richtige Art und Weise aufbaust.

Pro-Tipp Verlasse dich nicht allein auf dein spielerisches Können, denn der Unterhaltungswert ist es, der die Zuschauer bei der Stange hält. Achte darauf, während des Spielens mit deiner Community zu interagieren.

Zu beachten ist, dass Twitch hat die Einstiegshürden für die Monetarisierung gesenkt und ist damit für kleine Content-Ersteller zu einer attraktiveren Option geworden. YouTubeDas Partnerprogramm hingegen verlangt, dass Sie bestimmte Meilensteine erreichen, bevor Sie in den Genuss von bezahlten Abonnements und Werbeeinnahmen kommen. Für alle, die nach Nebenverdiensmöglichkeiten für Gamer suchen, kann diese niedrigere Einstiegsschwelle Twitch scheint der einfachere erste Schritt zu sein.

4. Videospiel-Coaching

Die eigene Wettkampferfahrung in Coaching umzuwandeln, ist zweifellos eine der besten Nebenbeschäftigungen für Gamer, die bereits auf hohem Niveau spielen. Wenn du konstant gute Leistungen erbringst, kannst du Gelegenheitsspielern, die sich verbessern möchten, privates Coaching oder Gruppentrainings anbieten. Unter den beliebten Nebenbeschäftigungen rund um Videospiele Das ist besonders befriedigend, weil dein Wissen sich direkt auf den Fortschritt eines anderen auswirkt.

Realistisch gesehen kann ein durchschnittlicher Trainer mit Honoraren in Höhe von etwa 15–50 Dollarpro Stunde. Diejenigen, die derzeit in der Profiszene tätig sind, verlangen in der Regel höhere Honorare.

Der Markt für diese Dienstleistungen wächst Berichten zufolge stetig, und diese starke Nachfrage könnte darauf hindeuten, dass es für angehende Coaches zahlreiche Möglichkeiten gibt. Das macht es zu einem der besten Nebenjobs für Gamer.

Pro-Tipp Plattformen wieBetterGamer and Metafy ermöglichen es Ihnen, als Coach Angebote einzustellen, obwohl Sie auch auf Fiverr oder direkt über DiscordGemeinden.

Auch wenn dies für erfahrene Spieler eine vielversprechende Nebentätigkeit im Bereich Videospiele ist, musst du dir zunächst einen guten Ruf aufbauen, um Schüler zu gewinnen. Stelle sicher, dass du dich präsentierst und eigene Gameplay-Aufnahmen sowie gegebenenfalls Erfahrungsberichte früherer Kunden veröffentlichst.

5. Erstellung von Spielinhalten

Das Erstellen und Teilen von Gaming-Inhalten auf verschiedenen Plattformen (oder sogar auf einem eigenen Blog) ist eine der besten Nebenbeschäftigungen für Gamer, die gut darin sind, zu unterhalten, zu informieren oder beides.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, solche Inhalte zu monetarisieren, darunter Markenpartnerschaften, Affiliate-Marketing oder sogar etwas so Einfaches wie Werbeeinnahmen über Netzwerke wie AdSense. Diese Flexibilität ist der Grund, warum dies zu den attraktivsten Nebenjobs im Bereich Videospiele zählt. Mit den richtigen Sponsoren können selbst kleine Kanäle durch UGC Hunderte von Dollar verdienen.

Pro-Tipp Geduld ist das A und O Wenn du dich für diesen Nebenjob für Gamer entscheidest. Ähnlich wie beim Streaming kann es mehrere Monate konsequenter Arbeit erfordern, bis du nennenswerte Fortschritte und Einnahmen verzeichnen kannst.

Sobald du eine Nische gefunden hast (z. B. Spielerezensionen oder Speedruns), die ein treues Publikum anzieht, konzentriere dich darauf und veröffentliche weiterhin regelmäßig neue, relevante Inhalte. Wenn du möchtest, dass sich dein Kanal zu einem ernstzunehmenden Nebenverdienst im Gaming-Bereich entwickelt, bieten Plattformen wie Synthesia or Opus Clip kann dir helfen, das Tempo zu halten.

6. Handel mit virtuellen Gegenständen und Spiel-Assets

Für die Spieler, die sich besser auf dem Markt auskennen, Der Handel oder Verkauf von Gegenständen im Spiel kann ein lukrativer Nebenverdienst im Gaming-Bereich sein. Dazu gehört auch das Investieren in Krypto-Spiele, bei denen man durch Spielen Geld verdienen kann, die sich durch äußerst volatile NFT-Vermögenswerte auszeichnen, die das Potenzial für hohe Renditen bieten.

Spiele innerhalb der Dampf Ökosystem (z. B. CS2, Dota 2, und sogarTF2) verfügen über einen florierenden Marktplatz, auf dem engagierte Händler Hunderte oder sogar Tausende von Dollar pro Monat verdienen können. Das macht den Handel zu einer der besten Nebenbeschäftigungen für Gamer, die die Skin-Wirtschaft genau im Auge behalten.

Pro-Tipp Wenn Sie diesen Weg einschlagen, sollten Sie sich Zeit nehmen, den Markt zu analysieren und Ihre Anlagen zu streuen. Die Trends in der Glücksspielbranche ändern sich schnell, und manche Plattformen könnten ihre Richtlinien plötzlich ändern, um das Glücksspiel einzudämmen – was sich auf alle Händler auswirkt.

Verkauf über Robloxdas DevEx-Programm ist zudem eine lohnende Nebentätigkeit für Gamer, die zufällig talentierte Künstler und Entwickler sind. Kreative, die auf der Plattform Skins oder andere In-Game-Gegenstände verkaufen, können Robux zu einem Kurs von 0,0038 $ pro Stück einlösen, wobei die Mindestauszahlungsgrenze bei 30.000 Robux liegt.

7. Unterricht in Spieledesign oder Programmieren

Wer sich mit Spieledesign oder -entwicklung auskennt, hat Zugang zu einigen der besten Nebenjobs für Gamer, die es gibt. Anstatt dieses Wissen für dich zu behalten, kannst du es in Online-Kurse verpacken und diese auf Udemy or Skillshare. Kürzere Kurse schneiden in der Regel besonders gut ab, da moderne Lernende kompakte, auf den Punkt gebrachte Inhalte wünschen.

Die Einnahmen fallen je nach Plattform unterschiedlich aus, da jede ihre eigene Regelung zur Umsatzbeteiligung hat. Skillshare… zahlt den Kursleitern beispielsweise einen Prozentsatz der gesamten Abonnement-Einnahmen, wobei Faktoren wie die Interaktion und die Gesamtanzahl der angesehenen Minuten sich direkt auf Ihre Vergütung auswirken. Von allen Nebenjobs für Gamer ist dies derjenige, bei dem du auch lange nach der Veröffentlichung noch von deinen Fähigkeiten profitieren kannst.

Pro-Tipp Als neuer Kursanbieter ist es in der Regel eine gute Idee, einen Mehrwert zu bieten, indem man hochwertige kostenlose Inhalte erstellt, die die Lernenden dann zu den eigenen kostenpflichtigen Kursen führen. Dies wird häufig auf Udemy.

Um dies zu einem tragfähigen Nebenjob im Bereich Videospiele zu machen, solltest du dir eine bestimmte Nische aussuchen, in der du sicher unterrichten und echten Mehrwert bieten kannst. Wenn dein Spezialgebiet beispielsweise Godot ist, konzentriere dich auf diese spezielle Spiel-Engine und die Programmiersprache (z. B. GDScript), mit der du vertraut bist, anstatt etwas allzu Allgemeines wie „Spieleentwicklung für Anfänger“ anzubieten.

8. Videobearbeitung und Podcast-Produktion

Es mag dich überraschen, aber Die Arbeit als Redakteur für Spieleentwickler ist zweifellos einer der besten Nebenjobs für Gamer. Bekannte Streamer, aufstrebende Kanäle und sogar E-Sport-Teams sind ständig auf der Suche nach jemandem, der ihre Inhalte auf ein neues Niveau hebt.

In der Gaming-Branche besteht ein ständiger Bedarf an erfahrenen Cutters, insbesondere wenn es darum geht, lange Videos in virale Clips zu schneiden, die sich für YouTube Shorts, RollenoderTikTok. Von all den Nebenjobs rund um Videospiele hat dieser hier echtes langfristiges Potenzial.

Pro-Tipp Neben der direkten Kontaktaufnahme mit den Urhebern kannst du auch Plattformen wie Fiverr and Upwork um für Ihre Dienstleistungen zu werben. Erstellen Sie außerdem Beispielbearbeitungen, die Sie in Ihrem Profil präsentieren können.

Wenn du eher auf Audio stehst, Auch Gaming-Podcasts sind auf der Suche nach Redakteuren, die sich in der Szene auskennen. Die meisten Sendungen benötigen Unterstützung beim Abmischen, bei der Klangoptimierung, bei der Verbreitung und – im Falle von Video-Podcasts – beim Einfügen der richtigen Gameplay-Clips zum richtigen Zeitpunkt. Es handelt sich um eine dieser unterschätzten Nebenbeschäftigungen für Gamer, die oft unter dem Radar bleibt.

Freiberufliches Lektorat scheint vielleicht nicht der naheliegendste Weg zu sein, um Geld verdienen durch Videospiele, aber dein fundiertes Wissen über Spiele und das Publikum verschafft dir einen entscheidenden Vorteil. Dank dieser Fachkenntnisse kannst du daraus einen regelmäßigen Nebenverdienst im Gaming-Bereich machen, der dir zwischen 500 bis 2.000 Dollarpro Monat, je nach Ihren Kunden und Ihrem Arbeitsaufkommen.

9. Live-Chat-Hilfe und Gaming-Support

Auch wenn diese Option weniger Unabhängigkeit bietet als die anderen auf dieser Liste, ist die Arbeit in einem Kundensupport oder Community-Management Das Spielen von Videospielen kann als regelmäßige Nebentätigkeit dienen.

Das Spektrum reicht von der Unterstützung beim Social-Media-Management bis hin zur direkten Tätigkeit als Support-Mitarbeiter bei einem Gaming-Unternehmen. Dies ist ein toller Nebenjob für Gamer, die auf der Suche nach einer Teilzeitbeschäftigung sind, vorausgesetzt, deine Verfügbarkeit passt zum Zeitplan des Kunden.

Pro-Tipp Wenn du noch unerfahren bist, solltest du vielleicht zunächst etwas Erfahrung sammeln, indem du Foren zum Thema Gaming moderierst Discord zuerst auf Servern oder in Foren. Sich freiwillig für kleine Twitch Auch Kanäle sind eine Option.

Die Bezahlung hängt von der Art der Arbeit ab, die Sie ausführen. Im Allgemeinen können Sie mit einem Verdienst von etwa15–25 Dollar pro Stunde in Funktionen, in denen Sie auf toxisches Verhalten achten und Spielern bei verschiedenen Problemen helfen, mit denen diese konfrontiert sind.

Bei einem gleichbleibenden Arbeitsaufkommen ist dies eine der zuverlässigsten Nebenbeschäftigungen für Gamer mit einem Händchen für Community-Management – selbst wenn du noch studierst.

10. Spielmodding und Verkauf von Spielressourcen

Auch wenn es meist nur als Hobby betrieben wird, Das Modden von Spielen kann für Gamer mit Erfahrung im Programmieren oder Designen eine der besten Nebenbeschäftigungen sein. Das birgt allerdings ein gewisses Risiko, da die Monetarisierung von Mods direkt gegen die Nutzungsbedingungen der meisten Studios verstößt.

Es gibt vereinzelte Ausnahmen, wie zum Beispiel Bethesdas Kreativclub, aber in den meisten Fällen bist du in der Regel nur dann auf der sicheren Seite, wenn du um freiwillige Spenden zur Unterstützung deiner Arbeit bittest. Plattformen wie Nexus Mods and Itch.iodas zulassen.

Pro-Tipp Wenn du viele Follower hast, Patreon kann ebenfalls eine sinnvolle Option sein. Achte jedoch darauf, den Zugang zu Mods nicht dahinter zu sperren, da dies technisch gesehen als „Verkauf“ gelten würde. Im besten Fall kannst du den vorzeitigen Zugang als Vorteil für Abonnenten anbieten.

Damit sich das für Gamer als Nebenverdienst überhaupt lohnt, solltest du dich auf beliebte Titel mit einer regen Modding-Community konzentrieren. Spiele wie Skyrim and Cyberpunk 2077 fallen dir ein, und du wirst versuchen wollen, Probleme zu beheben, die Spieler mithilfe von Mods lösen möchten.

11. Hosting für Gaming-Podcasts

Abgesehen davon, dass man für sie als Redakteur tätig ist, kann das Betreiben eines eigenen Podcasts auch eine der besten Nebenbeschäftigungen für Gamer sein. Um anzufangen, braucht man nur das Nötigste, darunter:

Ein gutes Mikrofon : Ich empfehle dringend die Verwendung eines dynamischen Mikrofons, da diese weniger Hintergrundgeräusche aufnehmen. Du musst kein Shure SM7B gleich zu Beginn, denn selbst ein preisgünstiges dynamisches Mikrofon funktioniert gut.

: Ich empfehle dringend die Verwendung eines dynamischen Mikrofons, da diese weniger Hintergrundgeräusche aufnehmen. Du musst kein Shure SM7B gleich zu Beginn, denn selbst ein preisgünstiges dynamisches Mikrofon funktioniert gut. Bearbeitungssoftware : Kühnheit ist eine beliebte Wahl.

: Kühnheit ist eine beliebte Wahl. Eine Plattform zum Veröffentlichen: Spotify für Kreative ist ein guter, kostenloser Ausgangspunkt. Buzzsprout and Transistor bieten zusätzliche Dienste an, die Ihnen beim Wachstum helfen, doch dafür fällt eine monatliche Gebühr an.

Pro-Tipp Um das Wachstum deines Podcasts aufrechtzuerhalten, solltest du einen regelmäßigen Veröffentlichungsplan einhalten und mit deinen Hörern in den sozialen Medien interagieren. Wenn du wenig Zeit hast, kannst du jederzeit mehrere Folgen im Voraus aufnehmen.

Podcasts verdienen ihr Geld hauptsächlich durch Sponsoringmöglichkeiten, wodurch selbst kleinere Creator ein paar hundert Dollar im Monat verdienen können. Diese stammen in der Regel von Herstellern von Gaming-Zubehör (z. B. Geheimes Labor).

Es dauert mehrere Monate bis zu einem Jahr, bis man eine ausreichend große Zielgruppe aufgebaut hat, um Sponsoren anzuziehen. Daher ist Beständigkeit entscheidend, damit dies zu einem der besten Nebenjobs für Gamer wird. Die Marken selbst müssen nicht unbedingt aus derselben Nische stammen, denn selbst Unternehmen wie AG1 and Manscaped Gaming-Podcasts sponsern.

So findest du den richtigen Nebenjob für dich

Kein Mensch gleicht dem anderen, und nur du kannst entscheiden, welcher Nebenjob im Gaming-Bereich am besten zu deinen individuellen Umständen passt. Um dir dabei zu helfen, findest du hier eine Tabelle mit den besten Nebenjobs für Gamer sowie Informationen dazu, wie diese zu deinen Verdienstzielen, Fähigkeiten und deiner Verfügbarkeit passen:

Nebenjob Wöchentlich Schwierigkeitsgrad Investition Zeit, Geld zu verdienen Apps zum Geldverdienen <5 Stunden Lässig Null Sofort Spieltests <5 Stunden Lässig Null Sofort Live-Chat/Support 5–15 Stunden Lässig Null Sofort Spielcoaching 5–15 Stunden Expert/Pro Null Sofort Renovieren und Weiterverkaufen 5–15 Stunden Mittelstufe Mittel (200–1000 $) 1–3 Monate Modding 5–15 Stunden Expert/Pro Null 3–6 Monate Podcast-Hosting 5–15 Stunden Lässig Null bis minimal (50–200 $) 6–12 Monate Streaming 15+ Stunden Lässig Null bis minimal (50–200 $) 6–12 Monate Lehrveranstaltungen 15+ Stunden Expert/Pro Null bis minimal (50–200 $) 3–6 Monate Bearbeitung von Videos und Podcasts 15+ Stunden Mittelstufe Null bis mäßig (200–1000 $) Sofort Erstellung von Inhalten 15+ Stunden Lässig Null bis minimal (50–200 $) 6–12 Monate

Noch einmal,Nicht alle Nebenjobs im Bereich Videospiele laufen nach dem gleichen Schema ab. Manche kommen schnell voran, andere brauchen Geduld, und deine Ergebnisse hängen stark davon ab, wie du die harte Arbeit angehst.

Zum Beispiel ist das Coaching im Bereich Videospiele zwar eine dieser Nebenbeschäftigungen für Gamer, mit der man technisch gesehen sofort Geld verdienen kann, doch kann es dennoch einige Tage bis zu ein paar Monaten dauern, bis man seinen ersten Kunden gewinnt. Vielleicht hast du Glück und baust dir schnell eine große Fangemeinde auf Streaming-Plattformen auf, was bedeutet, dass du schon weit vor Ablauf der sechs Monate mit diesem Gaming-Nebenjob Geld verdienst. Umgekehrt kann es aber auch ein ganzes Jahr dauern, bis du eine konstante Zuschauerzahl aufbaust und ein paar Sponsoren an Land ziehst.

Vielleicht fällt dir auch auf, dass einige dieser Nebenjobs für Gamer mit einer Investition von „null bis x“ verbunden sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass du die erforderliche Ausrüstung vielleicht schon hast – oder auch nicht. Hast du zum Beispiel bereits eine gute Aufnahmegeräteausstattung, um Kurse zu geben? Falls nicht, musst du vielleicht ein paar Euro für ein gutes Mikrofon und/oder eine Webcam ausgeben.

Realistische Ertragserwartungen und Zeitpläne

Das Verdienstpotenzial dieser Nebenjobs für Gamer variiert stark, je nach deiner Regelmäßigkeit und der aktuellen Marktlage. Um dir eine Vorstellung davon zu geben, wie viel du mit den einzelnen Methoden voraussichtlich verdienen kannst, hier eine kurze Übersicht:

Apps zum Geldverdienen mit Spielen Gelegenheitsspieler: 10–50 $ pro Monat (5–10 Stunden pro Woche) Aktive Spieler: 100–200 $ monatlich (mindestens 15 Stunden pro Woche) Spieltests Einstiegsgehalt: Etwa 20 Dollar pro Stunde (100–200 Dollar pro Woche) Erfahrene Tester: 25–45 $ pro Stunde (Vollzeit) Streaming Mikro-Streamer (100–500 Zuschauer): 100–500 $ monatlich Etablierte Streamer (1.000+ Zuschauer): 1.000–5.000 $ monatlich Top-Streamer: 10.000–50.000+ Dollar monatlich Videospiel-Coaching Teilzeit-Coaching: 500–1.000 $ monatlich Vollzeit-Coaching: 2.000–5.000 $ monatlich Erstellung von Gaming-Inhalten Neue Creator (0–6 Monate): 0–100 $ monatlich Aufstrebender Creator (6–12 Monate): 100–500 $ monatlich Etablierter Creator (seit mindestens 12 Monaten): 1.000 $+ monatlich Handel mit virtuellen Gegenständen Gelegenheitshändler: 20–50 $ monatlich Aktive Trader: 500–1.000 $ monatlich Professionelle Trader: 2.000–5.000 $+ monatlich Unterricht in Spieledesign/Programmierung Neue Lehrkraft (1–2 Kurse): 50–300 $ monatlich Erfahrener Dozent (5+ Kurse): ab 1.000 $ monatlich Bearbeitung von Videos und Podcasts Einstiegspreis: 25–50 $ pro Clip/Projekt Mittlere Größe (mehrere Kunden): 500–2.000+ $ monatlich Experte (Vollzeit): ab 5.000 $ monatlich Live-Chat-Hilfe/Gaming-Support Teilzeit (5–10 Stunden pro Woche): 600–1.200 $ monatlich Vollzeit (mindestens 20 Stunden pro Woche): 2.400–5.000 $ monatlich Spielmodding Gelegenheits-Modder: 20–100 $ pro Monat Aktiver Modder: 100–500+ $ monatlich Hosting für Gaming-Podcasts Kleiner Podcast: 0–100 $ monatlich Wachsender Podcast: 100–500+ $ monatlich Etablierter Podcast: 1.000 $+ monatlich

Diese Zahlen sind lediglich Schätzungen, wobei einige erst dann realistisch werden, wenn deine Nebenjobs im Bereich Videospiele regelmäßig genug sind, um als Vollzeitbeschäftigung zu gelten. Beachte außerdem, dass die Zahlen für Nebenjobs im Gaming-Bereich wie Streaming und Podcasting auch Sponsoren und Affiliate-Links, und die Erträge daraus sind äußerst unterschiedlich.

Manche Nebenjobs für Gamer sind nur als Zusatzeinkommen egal, wie konsequent man ist. Das gilt insbesondere für die Spiele, bei denen es ums Geld geht, denn selbst die Die besten Apps, um Geld zu verdienen kann eine Vollzeitbeschäftigung nicht ersetzen.

Unabhängig davon, für welche Methode Sie sich entscheiden, denken Sie immer daran, dass Konsistenz ist das Wichtigste. Auch wenn es wirklich anstrengend ist: Gehe es langsam an und nimm dir nur ein paar Stunden pro Woche Zeit für dein Lieblingsspiel, um einen Burnout zu vermeiden.

Häufige Herausforderungen meistern

Sein Hobby in einen Nebenjob im Gaming-Bereich zu verwandeln, klingt spannend, aber es läuft nicht immer reibungslos. Viele Nebenjobs im Bereich Videospiele bergen einige typische Fallstricke. Schauen wir uns also einmal an, worauf man achten muss und wie man damit umgeht:

Plattformsättigung und Wettbewerb – Das Erstellen von Inhalten ist eine der beliebtesten Nebenbeschäftigungen für Gamer, was aber auch bedeutet, dass dieser Bereich stark umkämpft ist. Versuche, Hebe dich von der Masse ab, indem du eine Nische innerhalb einer Nische findest (z. B. gemütliche Rollenspiele, Speedruns von Indie-Spielen usw.), und lerne zu akzeptieren, dass Wachstum für den durchschnittlichen Creator ein relativ langwieriger Prozess ist. Langsames anfängliches Wachstum – In diesem Zusammenhang ist es wichtig, einen regelmäßigen Zeitplan einzuhalten, damit die Plattformen lernen, deine Inhalte oder Dienstleistungen zu bewerben. Der Algorithmus ist ein launisches Ding, und du willst ja nicht, dass er denkt, du seist inaktiv geworden. Schwankendes Einkommen – Denk daran, dass Nebenjobs für Gamer dein Einkommen ergänzen, nicht ersetzen sollten. Sichere dir zuerst deinen Vollzeitjob und betrachte das als Zusatzverdienst. Zeitmanagement und Burnout – Nimm dir für diese Nebenjobs rund um Videospiele nur ein paar Stunden pro Woche Zeit. Wenn du versuchst, zu viel auf einmal zu schultern, schleicht sich schnell ein Burnout ein, und dann macht selbst das Spielen als Hobby weniger Spaß. Technische Hindernisse – Man braucht keine High-End-Software und -Ausrüstung, um auf dem Markt bestehen zu können. Ein Gaming-Setup der Mittelklasse und kostenlose Software wie DaVinci Resolve and OBS reichen aus, um im Bereich der Content-Erstellung Fuß zu fassen, sei es als Creator oder als Redakteur. Das Hochstapler-Syndrom und Glaubwürdigkeit – Wenn deine Dienste oder Inhalte nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, nimm es dir nicht persönlich. Da sich so viele Leute mit Nebenjobs für Gamer beschäftigen, gehören Flauten und geringere Einnahmen einfach zum Alltag dazu.

Steuerliche Aspekte bei Einkünften aus Nebentätigkeiten

Haftungsausschluss: Die Inhalte auf Eneba Hub dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Hinweise auf Verdienstmöglichkeiten durch Spiele oder Apps beschreiben potenzielle Chancen und stellen keine Garantie für Einnahmen oder Ergebnisse dar.

Denk daran, dass das Geld, das du mit diesen Nebenjobs im Gaming-Bereich verdienst gilt als rechtmäßiges Einkommen und ist daher steuerpflichtig. Um es einfach zu halten, legen Sie etwa 25–30 % Ihres Nettoeinkommens aus deinen Nebenjobs im Bereich Videospiele jeden Monat.

Denken Sie daran,Ihre abzugsfähigen Ausgaben erfassen Das gilt auch für Ihre Internetkosten, kostenpflichtige Software und andere Abonnements im Zusammenhang mit Ihren Nebentätigkeiten im Gaming-Bereich. Diese können als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, wodurch sich Ihr zu versteuerndes Einkommen verringert.

Wenn Ihr Nebeneinkommen wächst, sollten Sie sich vielleicht einmal mit vierteljährliche Steuervorauszahlungen. Je nach Ihrer aktuellen Situation kann es wesentlich einfacher sein, Ihre Beiträge vierteljährlich zu zahlen, zumal Sie möglicherweise mit Strafen wegen zu geringer Beitragszahlungen indem man bis zum Jahresende wartet.

Sobald du genug verdienst, um deinen Nebenjob als Gamer als ernstzunehmende Vollzeitbeschäftigung zu betrachten, solltest du sich von einem Steuerberater beraten lassen um Ihre nächsten Schritte zu planen. So vermeiden Sie steuerliche Probleme, wenn Sie diese Nebenjobs für Gamer zu einer nachhaltigen Einnahmequelle machen.

So steigerst du dein Nebeneinkommen auf einen vierstelligen monatlichen Betrag

Wenn du dein Gaming-Nebenprojekt zu einer ernstzunehmenden Einnahmequelle machen möchtest, musst du lernen, wie man Ihre Maßnahmen skalieren. Bei Tätigkeiten, die im Grunde schon Teilzeitjobs sind, wie zum Beispiel das Testen von Spielen oder der Chat-Support, solltest du versuchen, deine Arbeitsstunden zu erhöhen oder nach Unternehmen und ähnlichen Stellen zu suchen, die mehr bieten.

Ansonsten geht es vor allem darum, zu lernen, wie man effizienter wird und Deine Nebenjobs im Bereich Videospiele diversifizieren. Wenn du zum Beispiel Streamer bist, solltest du darüber nachdenken, einen VOD-Kanal auf YouTube damit sowohl neue als auch alte Fans die Möglichkeit haben, Ihre früheren Sendungen anzusehen. Das Hochladen von Clips auf Rollenor TikTok wird auch dazu beitragen, Ihr Publikum zu vergrößern.

Es kann auch hilfreich sein, neben deinem Hauptjob und deinen Nebenjobs im Bereich Videospiele noch ein paar Apps zum Geldverdienen einzubauen. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen die nicht allzu viel Aufwand erfordern. Während du in deiner Freizeit spielst, könntest du ab und zu ein paar Euro verdienen, indem du Apps wie Toluna or Snakzy nebenbei.

Fazit: Dein Vorteil als Gamer in einer Welt der Nebenjobs

Nebenjobs für Gamer sind mittlerweile mehr als nur eine Nischenmöglichkeit, und Menschen aller Spielstärken haben heute die Möglichkeit, ihre Vertrautheit mit diesem Hobby zu nutzen, um Geld zu verdienen. Wenn du die nötige Geduld mitbringst, kannst du dir in dieser Branche sogar eine langfristige Karriere aufbauen.

Wer gerade erst anfängt, sollte realistische Erwartungen haben und sich vom anfänglich langsamen Wachstum nicht entmutigen lassen. Wenn du 6 bis 12 Monate durchhältst, wirst du mit diesen Nebenjobs für Gamer wahrscheinlich beträchtliche Einnahmen erzielen.

Da die Gaming-Branche mittlerweile einen Wert von über 184 Milliarden Dollar hat, können passionierte Spieler wie du die besten Nebenjobs für Gamer nutzen und dein Lieblingshobby in ein regelmäßiges Zusatzeinkommen verwandeln. Achte nur darauf, dass der Kampf ums Geld nicht den Spaß verdirbt, denn die Liebe zum Spiel ist genauso wichtig wie das Geld, das man damit verdient.

Häufig gestellte Fragen