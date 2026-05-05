Apps wie Fetch: Die 12 besten Alternativen, um Prämien zu sammeln
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Als ich anfing, nach Apps wie HolenIch wollte Plattformen, die mich für alltägliche Aktivitäten bezahlen, ohne komplizierte Bedingungen. Fetch Rewards hat das Geldverdienen durch das Scannen von Quittungen vereinfacht, aber ich habe mich gefragt, was es sonst noch so gibt.
Was ist dieHolen app? Holenermöglicht es dir Sammeln Sie Punkte, indem Sie Einkaufsbelege einscannen in jedem Geschäft. Sie sammeln Punkte für den Kauf bestimmter Marken und lösen diese gegen Geschenkgutscheine für Amazon, Ziel, Starbuckssowie Hunderte weiterer Einzelhändler.
Partnermarken bringen Bonuspunkte, aber die Basispunkte erhältst du für jeden Einkaufsbeleg. Die meisten Nutzer sammeln genug Punkte für ihren ersten 5-Dollar-Gutscheininnerhalb von zwei Wochen nach dem regelmäßigen Scannen.
Ich teste nun schon seit über zwei Jahren Prämien-Apps. Während Holen ist besonders gut beim Scannen von Quittungen, andere Plattformen bieten höhere Vergütungen für Spiele, Umfragen oder Cashback beim Einkaufen. Die richtige Kombination von Apps zu finden, ähnlich wie Holen maximiert Ihre monatlichen Einnahmen, ohne dass Sie dafür zusätzliche Zeit investieren müssen.
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Unsere Top-Auswahl: Die besten Apps ähnlich wie Fetch Rewards
Die Landschaft der Prämien-Apps lässt sich in drei Hauptkategorien unterteilen: Quittungsscanner, Gaming-Plattformen und auf Aufgaben basierende Verdienstmöglichkeiten. Jede Kategorie richtet sich an unterschiedliche Verdienststile und Zeitaufwände.
Snakzy dominiert den Bereich der Gaming-Belohnungen mit attraktive Prämien für das Erreichen von Meilensteinen bei Handyspielen. Die Plattform konzentriert sich ausschließlich auf Gaming-Aufgaben und verzichtet auf Umfragen und Cashback beim Einkaufen, die andere Apps verwässern. Das monatliche Verdienstpotenzial beträgt 40–100 Dollar für Gelegenheitsspieler die tägliche Aufgaben erfüllen.
Swagbucks fungiert als das Schweizer Taschenmesser unter den Prämien-Apps. Man scannt Quittungen wie Holen, Umfragen ausfüllen, Videos ansehen, Spiele spielen und Cashback beim Einkaufen sammeln – alles an einem Ort. Die Plattform zahlt zwar geringere Beträge pro Aktivität, gleicht dies jedoch durch die schiere Vielfalt an Verdienstmöglichkeiten aus.
Freecash ist spezialisiert auf Aufgaben im Bereich Gaming mit Auszahlungen, die 20 bis 30 % höher sind als bei der Konkurrenz. Dank der Mindestauszahlungssumme von 0,50 $ für Kryptowährungen kannst du dir dein Geld fast sofort auszahlen lassen. Aktive Nutzer verdienen regelmäßig 50 bis 80 $ pro Monat, indem sie hochdotierte Spielangebote mit täglichen Aufgaben kombinieren.
Die besten Apps ähnlich wie Fetch
Diese Plattformen erreichen oder übertreffen Holen„s Verdienstmöglichkeiten mithilfe verschiedener Methoden. Ich habe jede davon ausgiebig getestet und kann bestätigen, dass sie zuverlässig auszahlen.“
1. Snakzy
Snakzy stellt das Konzept von Belohnungs-Apps auf den Kopf, indem es sich ganz auf Handyspiele konzentriert. Die Plattform belohnt dich dafür, dass du bestimmte Level in beliebten Handyspielen erreichst, Missionen im Spiel abschließt und deine tägliche Anmeldeserie aufrechterhältst.
Die Benutzeroberfläche wirkt übersichtlicher als überladene Alternativen. Sie sehen die verfügbaren Spiele, sortiert nach der Höhe der Auszahlung, sodass man ganz einfach die rentabelsten Optionen auswählen kann. Das Spielangebot reicht von Puzzlespielen bis hin zu Strategiespielen, wobei die Einnahmen sich nach dem erforderlichen Zeitaufwand richten.
Die Zahlungsabwicklung läuft reibungsloser ab als bei den meisten Mitbewerbern. SnakzyunterstütztPayPal, Geschenkkarten und Auszahlungen in Kryptowährung. Ich habe die PayPal Ich habe diese Option mehrmals genutzt und die Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden nach Beantragung erhalten.
The Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen Diese Kategorie umfasst SnakzyweilNutzer, die sich auf Gaming konzentrieren, verdienen 30–40 % mehr im Vergleich zu allgemeinen Plattformen. Täglich aktive Nutzer verdienen in der Regel 40 bis 100 Dollar pro Monat, indem sie das Durchspielen von Spielen mit täglichen Boni kombinieren.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|5 $ per PayPal
|💸 Typische erste Auszahlung
|10–15 Dollar in der ersten Woche
|⏱️ Auszahlungsdauer
|24–48 Stunden
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Amazon-Gutscheine, Google Play-Gutscheine, Kryptowährung
|📱 Plattformen
|iOS & Android
|🎮 Hauptmerkmale
|Exklusive Spielangebote, tägliche Missionen, Level-Aufstiegsboni, Belohnungen für Siegesserien
|⭐ Nutzerbewertung
|4,4/5 (über 8.500 Bewertungen bei Google Play)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|40–100 $/Monat (gelegentlich) / 150–300 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|USA, Kanada, Großbritannien, Australien
|🎁 Willkommensbonus
|5 $ nach Abschluss des ersten Spiels
2. Eine Menge Geld
Eine Menge Geld fungiert als aktive GPT-Plattform mit über 3.210 Angeboten in den Bereichen Handyspiele, Umfragen, App-Installationen und Produkttests. Wo Holen belohnt dich für Einkäufe, die du ohnehin schon tätigst, Eine Menge Geld bezahlt für bestimmte Aufgaben wie Meilensteine im Gaming-Bereich, Umfragen oder die Erreichung eines Guthabens von über 100 Dollar bei Finanzdiensten wie Chime.
Die Plattform hat seit 2015 Auszahlungen in Höhe von 20 Millionen Dollar abgewickelt. Die Prämien für Spiele reichen je nach Schwierigkeitsgrad von 5 bis über 50 Dollar, während kurze Umfragen schneller kleinere Beträge einbringen. 250 Münzen entsprechen einem Dollar.
Was unterscheidetEine Menge Geld Der entscheidende Vorteil passiver Apps ist das Empfehlungssystem: 20 % der Lebenszeitgewinne der geworbenen Nutzer sorgen für echtes passives Einkommen, wenn Sie aktive Nutzer gewinnen. 1 DollarPayPalMindestanzahl an BeatsHolendie 3-Dollar-Grenze, und Auszahlungen werden innerhalb von 10 Minuten bis 2 Stunden über PayPal, VenmooderBitcoin.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|1 $ (250 Münzen) über PayPal
|💸 Typische erste Auszahlung
|5 bis 15 Dollar sind bereits in den ersten paar Stunden möglich
|⏱️ Auszahlungsdauer
|Einige Stunden bis zu mehreren Werktagen
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Venmo, Bitcoin, Geschenkkarten
|📱 Plattformen
|Android (Google Play), iOS (App Store) und Web (bigcashweb.com)
|🎮 Hauptmerkmale
|Über 3.210 verfügbare Angebote aus den Bereichen Spiele, Umfragen und App-Installationen
|⭐ Nutzerbewertung
|4,5/5 (Trustpilot – 12.647 Bewertungen); 4,7/5 laut Google Play
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|20–100 $+ pro Monat, je nach Aktivitätsgrad und Verfügbarkeit der Angebote
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|Weltweit (die besten Verdienstmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien)
|🎁 Willkommensbonus
|3-facher Bonusmultiplikator für Neukunden; Bonusangebote per E-Mail
3. Cash Kick
Cash Kick fungiert als auf Aufgaben basierende VerdienstplattformstattHolenDas passive Modell zum Scannen von Quittungen. Die Plattform funktioniert sowohl auf Mobilgeräten als auch auf dem Desktop, sodass Sie während der Arbeitspausen am Computer Umfragen ausfüllen und unterwegs zu mobilen Spielangeboten wechseln können. Sie erhalten sofort nach dem Ausfüllen Ihres Profils einen Anmeldebonus von 1 $, wodurch Sie einen Vorsprung auf die Mindestauszahlung von 10 $ haben.
Zu den Aufgaben gehören kurze Umfragen, die jeweils 0,25 Dollar bis zu einigen Dollar einbringen, sowie Spielangebote, bei denen bestimmte Meilensteine erreicht werden müssen, um höhere Auszahlungen zu erhalten. Die Benutzeroberfläche zeigt die Verdienste in echten Dollar an, anstatt verwirrende Punktesysteme zu verwenden, und der unkomplizierte Ablauf sorgt für vollständige Transparenz; Erledige Aufgaben, sieh zu, wie dein Guthaben wächst, und lass dir das Geld auszahlen über PayPaloder Geschenkkarten.
Das Empfehlungsprogramm mit 25 % lebenslanger Provision sorgt für passives Einkommen, solange Freunde aktiv bleiben, und schließt so die Lücke zwischen Holen„Völlig passive Modelle und rein aktive Verdienst-Apps.“ Auszahlungen werden innerhalb weniger Werktage bearbeitet überPayPaloder dieDas ist schade Belohnungen Gutscheinsystem, bei dem auf beiden Plattformen stets zahlreiche Aufgaben zur Verfügung stehen.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|€10
|💸 Typische erste Auszahlung
|15 bis 30 Dollar in der ersten Woche
|⏱️ Auszahlungsdauer
|Einige Stunden bis zu 2 Werktagen
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Geschenkkarten über Kash Rewards
|📱 Plattformen
|Webbrowser, Android, iOS
|🎮 Hauptmerkmale
|Umfragen, Spielangebote, Cashback beim Einkaufen, 25 % Provision für Empfehlungen
|⭐ Nutzerbewertung
|4,0/5 auf Trustpilot (über 4.000 Bewertungen)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|10–40 $/Monat (gelegentlich) / 100–200 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|Nur in den USA
|🎁 Willkommensbonus
|1 $ für das Ausfüllen des Profils
4. Durcheinander
Durcheinander verfolgt einen einzigartigen Ansatz, indem es sich auf Worträtselspiele konzentriert. Du verdienst dir Belohnungen, indem du tägliche Wortherausforderungen meisterst, Anagramme löst und wortbasierte Minispiele spielst. Das Format spricht Rätselfans an, die nach spannenden Möglichkeiten zum Geldverdienen suchen.
Das „Mobile-First“-Design wirkt ausgefeilt und reagiert schnell. Die täglichen Herausforderungen werden um Mitternacht zurückgesetzt, wodurch Sie alle 24 Stunden neue Verdienstmöglichkeiten erhalten. Serienboni belohnen regelmäßiges Spielen mit Multiplikatorboni, die die täglichen Einnahmen steigern.
Zu den Zahlungsmöglichkeiten gehören PayPal sowie beliebte Geschenkkarten ab einem Mindestbetrag von 5 $. Die Bearbeitungszeit beträgt bei den meisten Auszahlungsmethoden durchschnittlich zwei bis drei Werktage. Wortspiel-Fans, die auf der Suche nach Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann das Beste aus dieser App herausholen können.
Das Verdienstpotenzial bleibt im Vergleich zu Plattformen mit vielfältigen Aufgabentypen moderat. Gelegenheitsspieler verdienen monatlich 10 bis 25 Dollar, während engagierte Nutzer, die alle täglichen Herausforderungen meistern, monatlich 40 bis 60 Dollar erreichen.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|5 $ per PayPal / 5 $ in Form von Geschenkgutscheinen
|💸 Typische erste Auszahlung
|8–12 Dollar in der ersten Woche
|⏱️ Auszahlungsdauer
|2–3 Werktage
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Amazon-Gutscheine, Target-Gutscheine, Starbucks-Gutscheine
|📱 Plattformen
|iOS & Android
|🎮 Hauptmerkmale
|Tägliche Worträtsel, Anagramm-Herausforderungen, Serienboni, Minispiele
|⭐ Nutzerbewertung
|4,3/5 (über 7.500 Bewertungen bei Google Play)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|10–25 $/Monat (gelegentlich) / 40–60 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|13+
|🌍 Verfügbarkeit
|USA, Kanada, Großbritannien
|🎁 Willkommensbonus
|Bonusmünzen für den Abschluss des Tutorials
5. Swagbucks
Swagbucks ist seit 2008 aktiv und hat über 600 Millionen Dollar an Nutzer ausgezahlt. Die Plattform vereint alle Verdienstmöglichkeiten in einer App: Umfragen, Cashback beim Einkaufen, Videos ansehen, Spiele und das Einscannen von Quittungen.
Punkte (sogenannte SB) werden im Verhältnis 100 SB pro 1 $ umgerechnet. Täglich werden Ihr Dashboard mit Umfrageangeboten überflutet, wobei 10 bis 20 Optionen jeweils 40 bis 200 SB einbringen. Die Qualifikationsquote liegt bei etwa 40 %, was bedeutet, dass du häufig aussortiert wirst.
Cashback beim Einkaufen über Swagbucks ist besser als eigenständige Shopping-Apps. Zu den Partnerhändlern gehören Walmart, Ziel, Göttinsowie bei Tausenden von Online-Shops. Die Cashback-Sätze liegen zwischen 1 und 10 %, wobei saisonale Sonderaktionen die Sätze in der Vorweihnachtszeit noch weiter in die Höhe treiben.
Im Rahmen des Empfehlungsprogramms erhältst du 10 % der Gesamtverdienste deiner geworbenen Freunde. Ich habe monatlich zusätzlich 50 $ verdient, nur weil Freunde meinen Link genutzt haben. Apps wieSwagbucks ähnliche Optionen anzeigen, aber Swagbucks ist nach wie vor der etablierteste Anbieter mit dem größten Händlernetz.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|Geschenkgutscheine im Wert von 3 $ / 25 $ per PayPal
|💸 Typische erste Auszahlung
|15 bis 20 Dollar in der ersten Woche inklusive Anmeldebonus
|⏱️ Auszahlungsdauer
|1–3 Tage bei Geschenkkarten / 5–10 Tage bei PayPal
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Geschenkkarten (über 100 Händler), Schecks
|📱 Plattformen
|iOS, Android und Web
|🎮 Hauptmerkmale
|Umfragen, Cashback beim Einkaufen, Videos ansehen, Spiele, Scannen von Quittungen, Prämien für Suchanfragen
|⭐ Nutzerbewertung
|4,3/5 (über 40.000 Bewertungen)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|20–50 $/Monat (gelegentliche Nutzung) / 100–200 $/Monat (aktive Nutzung)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|Ab 13 Jahren (PayPal verlangt ein Mindestalter von 18 Jahren)
|🌍 Verfügbarkeit
|USA, Kanada, Großbritannien, Australien und über 40 weitere Länder
|🎁 Willkommensbonus
|10 $ nach dem Sammeln der ersten 2.500 SB
StapelSwagbucks Cashback beim Einkaufen mit Kreditkartenprämien für doppelte Prämien. Leiten Sie Ihre Online-Einkäufe über die Swagbucks Zuerst über das Portal, dann mit einer Cashback-Kreditkarte bezahlen. Durch die Kombination dieser Methoden erhalte ich während Aktionszeiträumen regelmäßig insgesamt 12–15 % auf meine Einkäufe.
6. Freecash
Freecash wurde 2020 eingeführt und erfreute sich schnell großer Beliebtheit, weil höhere Auszahlungen für die Offer Wall im Vergleich zu etablierten Plattformen. Die Benutzeroberfläche bündelt mehr als 20 Offer-Wall-Netzwerke, sodass Sie die Vergütungen für identische Aufgaben bei verschiedenen Anbietern vergleichen können.
Gaming-Angebote dominieren die Plattform. Das Erreichen von Level 500 in einem Städtebau-Spiel bringt etwa 150 Dollar ein, allerdings dauert es 2–3 Wochen täglicher Spielzeit, bis man das Ziel erreicht hat. Kurze Angebote wie App-Downloads bringen 50–500 Münzen für 5–10 Minuten Arbeit ein.
Das Ranglistensystem sorgt für zusätzlichen Wettbewerb. Die Nutzer mit den höchsten monatlichen Einnahmen teilen sich Boni in Höhe von 5.000 Dollar, wobei die Belohnungen an die 100 besten Nutzer gehen. Selbst eine gelegentliche Teilnahme an Ranglisten-Events bringt zusätzliche Einnahmen.
Kryptowährungs-Auszahlungsoptionen Freecash im Gegensatz zu den Mitbewerbern. Der Mindestbetrag von 0,50 $ für Kryptowährungen bedeutet Sie können sich den Betrag noch am selben Tag auszahlen lassen nachdem Sie Ihre ersten paar Angebote abgeschlossen haben. Traditionell PayPal Für eine Auszahlung ist ein Mindestbetrag von 5 $ erforderlich, die Bearbeitung erfolgt jedoch innerhalb von 24 Stunden. Erfahren Sie mehr Wie funktioniert Freecash eigentlich? und verdienen Sie noch heute Geld.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|0,50 $ in Kryptowährung / 5 $ per PayPal
|💸 Typische erste Auszahlung
|5 bis 10 Dollar in der ersten Woche
|⏱️ Auszahlungsdauer
|Sofortige Kryptowährungszahlung / PayPal rund um die Uhr
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Kryptowährung, Banküberweisung, Visa-Prepaid-Karten, Geschenkkarten
|📱 Plattformen
|iOS, Android und Web
|🎮 Hauptmerkmale
|Über 20 Angebotswände, Spielmeilensteine, Umfragen, Ranglistenwettbewerbe, das Öffnen von Kisten
|⭐ Nutzerbewertung
|4,5/5 (über 15.000 Bewertungen)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|30–80 $/Monat (gelegentlich) / 200–500 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|Weltweit mit den besten Angeboten in den USA, Großbritannien und Kanada
|🎁 Willkommensbonus
|0,50 $ plus 3 zufällige Belohnungskisten
7. PrizeRebel
PrizeRebel ist seit 2007 mit einem einfachen, auf Umfragen ausgerichteten Modell tätig. Die Plattform vergibt Punkte für das Ausfüllen von Umfragen, wobei 100 Punkte einem Wert von 1 US-Dollar entsprechen. Die Umfragen dauern zwischen 5 und 30 Minuten und werden mit 50 bis 300 Punkten vergütet.
Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Apps etwas veraltet, aber funktioniert zuverlässig, ohne Abstürze oder Störungen. Die verfügbaren Umfragen werden im Laufe des Tages aktualisiert, sodass sich alle paar Stunden neue Möglichkeiten ergeben. Die Qualifikationsquote liegt bei etwa 35–40 %, was für Umfrageplattformen üblich ist.
Niedrigere Mindestauszahlungsgrenzen führen dazu, dass PrizeRebel für Anfänger geeignet. Sie können 5 $ abheben, um PayPal oder Geschenkkarten ab 5 $ einlösen. Die Bearbeitungszeit beträgt bei den meisten Zahlungsmethoden durchschnittlich 24 bis 48 Stunden.
Die internationale Verfügbarkeit übertrifft die der auf den US-Markt ausgerichteten Wettbewerber. Nutzer in Europa, Asien und Lateinamerika berichten, dass sie mehr Umfragen auf PrizeRebel im Vergleich zu Plattformen wie Swagbucks or InboxDollars.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|5 $ per PayPal / 5 $ in Form von Geschenkgutscheinen
|💸 Typische erste Auszahlung
|8–12 Dollar in der ersten Woche
|⏱️ Auszahlungsdauer
|24–48 Stunden
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Geschenkkarten, Prepaid-Visa
|📱 Plattformen
|Für Webbrowser und Mobilgeräte optimiert
|🎮 Hauptmerkmale
|Umfragen, Angebotswände, Empfehlungsprogramm, Treuestufen
|⭐ Nutzerbewertung
|4,2/5 (über 12.000 Bewertungen auf Trustpilot)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|25–60 $/Monat (gelegentlich) / 80–150 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|13+
|🌍 Verfügbarkeit
|Weltweite Verfügbarkeit
|🎁 Willkommensbonus
|Bonusse für Treuestufen (kein Sofortbonus)
8. Die Lichter
Die Lichter tritt als direkter Konkurrent von Holen durch engere Markenpartnerschaften. Die App gewährt Cashback für bestimmte Produkte, anstatt allgemein Quittungen zu scannen. Sie wählen vor dem Einkauf Angebote aus, dann scannen Sie die Quittungen, um die Einkäufe zu überprüfen.
Die Cashback-Sätze liegen je nach Marke zwischen 0,25 und 5 Dollar pro Artikel. Beliebte Produkte von großen Herstellern wie Coca-Cola, KraftundProcter & Gamble erscheinen regelmäßig. In manchen Wochen gibt es10 $ + Bonifür den Kauf mehrerer Partnerprodukte. Aufgrund der breiten Verfügbarkeit gehört diese App zu den Die besten Apps, um in Saudi-Arabien Geld zu verdienen.
Die App lässt sich mit den Treueprogrammen großer Einzelhändler verknüpfen. Verbinden Sie Ihr Walmart, ZieloderKneipen ermöglicht die automatische Kaufüberprüfung ohne das Einscannen von Belegen. Allein diese Funktion spart im Vergleich zum manuellen Hochladen von Belegen viel Zeit.
Der Mindestauszahlungsbetrag liegt bei 20 $ und ist damit höher als bei den meisten anderen Anbietern. Sobald Sie diesen Schwellenwert erreicht haben, wird eine PayPal Überweisungsvorgänge innerhalb von 24 Stunden. Die Plattform unterstützt außerdem Venmo sowie das Einlösen von Geschenkkarten.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|20 $ per PayPal / 25 $ in Form von Geschenkgutscheinen
|💸 Typische erste Auszahlung
|25–35 Dollar im ersten Monat
|⏱️ Auszahlungsdauer
|24–48 Stunden (PayPal) / 3–5 Tage (Geschenkkarten)
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Venmo, Geschenkkarten
|📱 Plattformen
|iOS & Android
|🎮 Hauptmerkmale
|Produktspezifische Cashback-Angebote, Scannen von Kaufbelegen, Integration von Treueprogrammen, Bonusangebote
|⭐ Nutzerbewertung
|4,7/5 (über 450.000 Bewertungen im App Store)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|15–40 $/Monat (gelegentlich) / 60–120 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|Nur in den USA
|🎁 Willkommensbonus
|10 $ nach Überprüfung der ersten Quittung
9. InboxDollars
InboxDollars zahlt in bar statt in Punkten aus, wodurch Unklarheiten bei der Umrechnung vermieden werden. Die Plattform vereint verschiedene Verdienstmöglichkeiten: Umfragen, Videos, Spiele, Cashback beim Einkaufen und das Lesen von Werbe-E-Mails.
Bei jeder Aktivität wird der genaue Betrag in Dollar angezeigt, den Sie verdienen werden, wodurch es einfach ist, besonders lohnende Aufgaben zu priorisieren. Für Umfragen erhält man jeweils 0,50 bis 3 Dollar, für das Ansehen von Videoplaylists 0,01 bis 0,05 Dollar und für das Lesen von E-Mails 0,02 bis 0,05 Dollar pro Nachricht.
Der Willkommensbonus von 5 $ verschafft neuen Nutzern einen Vorsprung. In Kombination mit den ersten Umfrageangeboten erreichen die meisten Nutzer bereits in der ersten Woche ihre ersten 15 bis 20 $. Der größte Nachteil ist der Mindestbetrag von 15 $ für PayPalRückzug.
Die Zustellung von Schecks dauert 10 bis 14 Tage. Ich empfehle, bei PayPal um trotz der höheren Mindestgrenze schneller an die Erträge zu kommen.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|15 $ per PayPal / 10 $ Geschenkgutscheine
|💸 Typische erste Auszahlung
|20–25 Dollar in der ersten Woche plus Bonus
|⏱️ Auszahlungsdauer
|5–10 Werktage bei Zahlung per PayPal / 14–21 Tage bei Zahlung per Scheck
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Schecks, Prepaid-Visa-Karten, Geschenkkarten
|📱 Plattformen
|iOS, Android und Web
|🎮 Hauptmerkmale
|Umfragen, Videos anschauen, Spiele, E-Mails lesen, Cashback beim Einkaufen
|⭐ Nutzerbewertung
|4,1/5 (über 35.000 Bewertungen)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|30–75 $/Monat (gelegentlich) / 100–180 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|Nur in den USA
|🎁 Willkommensbonus
|5 $ Sofortbonus bei der Registrierung
10. Vorteil
Vorteil ist auf Cashback für Tankstellen, Lebensmittel und Restaurantbesuche spezialisiert. Die App zeigt teilnehmende Standorte in der Nähe an, wobei die aktuellen Cashback-Sätze deutlich sichtbar angezeigt werden. Tankstellen zahlen in der Regel 5 bis 25 Cent pro Gallone zurück… was sich für Vielfahrer schnell summiert.
Sie lösen die Angebote vor dem Kauf ein und reichen anschließend Fotos der Quittungen zur Überprüfung ein. Die Freigabe erfolgt innerhalb von 24 bis 48 Stunden, und die Gutschrift erfolgt auf Ihr Vorteil Konto. Sobald man sich daran gewöhnt hat, läuft das System reibungslos.
Der Cashback auf Lebensmitteleinkäufe liegt je nach Geschäft und aktuellen Sonderaktionen zwischen 2 und 15 %. Die Angebote für Restaurants variieren stark, erreichen aber während Aktionszeiträumen gelegentlich 20 bis 30 %. Durch die Kombination dieser Angebote lassen sich bei notwendigen Einkäufen erhebliche Einsparungen erzielen.
Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 10 $ für PayPal, Amazonoder verschiedene Geschenkkarten. Die meisten aktiven Nutzer lassen sich ihre Prämien wöchentlich auszahlen, da die Schwelle niedrig ist und sich regelmäßig Verdienstmöglichkeiten bieten. Um die Einnahmen bei der Erledigung von Besorgungen zu maximieren, ist es oft erforderlich, mehrere standortbezogene Apps gleichzeitig zu nutzen. Viele versierte Nutzer kombinieren Tankprämien mit AußendienstmitarbeiterAlternativen um bei ihren üblichen Einkäufen durch kurze Ladencontrollen und Preisüberprüfungen Geld zu verdienen.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|10 $ per PayPal / 10 $ Geschenkgutscheine
|💸 Typische erste Auszahlung
|15 bis 20 Dollar in der ersten Woche
|⏱️ Auszahlungsdauer
|24–48 Stunden
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Banküberweisung, Geschenkgutscheine
|📱 Plattformen
|iOS & Android
|🎮 Hauptmerkmale
|Cashback für Tankstellen, Cashback für Lebensmittel, Cashback für Restaurants, standortbezogene Angebote
|⭐ Nutzerbewertung
|4,6/5 (über 125.000 Bewertungen im App Store)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|20–50 $/Monat (gelegentlich) / 80–150 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|Nur in den USA
|🎁 Willkommensbonus
|Je nach Standort und Sonderangebot
11. TopCashBack
TopCashBack behauptet, dank eines anderen Geschäftsmodells höhere Vergütungen als die Konkurrenz zu zahlen. Die Plattform gibt 100 % der Provision an die Nutzer weiter, anstatt sie aufzuteilen. Das bedeutet, dass die Preise um 5 bis 15 % höher liegen als Rakuten or Swagbucks bei identischen Einkäufen.
Das Händlernetzwerk umfasst über 4.000 Geschäfte aus allen wichtigen Branchen. Elektronik, Mode, Haushaltswaren und Reisen werden zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten. Saisonale Sonderangebote sorgen bei ausgewählten Händlern häufig für Preisnachlässe von 20 bis 30 %.
Die Zahlungsabwicklung dauert länger als bei Apps, die sofortige Belohnungen bieten. Das Cashback steht erst dann zur Auszahlung bereit, wenn der Händler Ihren Kauf bestätigt hat; dies dauert in der Regel 30 bis 90 Tage. Sobald es verfügbar ist, PayPal bearbeitet Überweisungen innerhalb von 3–5 Werktagen.
Von zu Hause aus Geld verdienen passt gut zu TopCashBack da sich Online-Shopping nahtlos in den Alltag der meisten Menschen einfügt. Ich habe jährlich über 300 Dollar verdient, indem ich meine geplanten Einkäufe einfach über die Plattform abgewickelt habe.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|10 $ per PayPal / je nach Geschenkkarte
|💸 Typische erste Auszahlung
|Die erste Auszahlung erfolgt aufgrund der Bestätigungsfristen der Händler innerhalb von 30 bis 90 Tagen
|⏱️ Auszahlungsdauer
|3–5 Werktage, nachdem das Cashback verfügbar ist
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Schecks, Geschenkkarten, Spenden für wohltätige Zwecke
|📱 Plattformen
|iOS, Android und Web
|🎮 Hauptmerkmale
|100 % Cashback, über 4.000 Händler, Browser-Erweiterung, Preisvergleich
|⭐ Nutzerbewertung
|4,5/5 (über 18.000 Bewertungen auf Trustpilot)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|25–80 $/Monat für Gelegenheitskäufer / 150–400 $/Monat für aktive Käufer
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|USA, Großbritannien, China
|🎁 Willkommensbonus
|Je nach Aktionszeitraum
12. Rakuten
Rakuten dominiert den Bereich Cashback-Shopping mit dem größten Händlernetzwerk und der aggressivsten Vermarktung. Die Plattform gewährt Cashback auf Einkäufe bei über 3.500 Shops und deckt damit praktisch jeden Online-Händler ab, den Sie nutzen würden.
Die üblichen Cashback-Sätze liegen bei den meisten Händlern zwischen 1 und 5 %. Vierteljährliche Bonusaktionen unter dem Namen „Cash Back Day“ erhöhen die Rückvergütungssätze auf 10 bis 40 % in ausgewählten Geschäften. Wenn man größere Anschaffungen zeitlich auf diese Veranstaltungen abstimmt, lassen sich die Erträge deutlich steigern.
Die Browser-Erweiterung wendet Cashback automatisch an und findet Gutscheincodes an der Kasse. Dieser passive Ansatz funktioniert besser, als daran denken zu müssen, Angebote manuell zu aktivieren. Ich habe Hunderte an Cashback verdient, die mir sonst entgangen wären.
Die Auszahlungen erfolgen vierteljährlich über PayPal oder Scheck. Der Mindestbetrag von 5 Dollar ist erschwinglich, doch aufgrund des vierteljährlichen Zahlungsplans muss man bis zu drei Monate zwischen den einzelnen Zahlungen warten. Rakuten bietet außerdem ein attraktives Empfehlungsprogramm an, bei dem pro qualifizierter Empfehlung 30 Dollar gezahlt werden.
|Funktion
|Details
|Mindestauszahlung
|5 $ per PayPal / 5 $ per Scheck
|💸 Typische erste Auszahlung
|10 bis 25 Dollar im ersten Quartal
|⏱️ Auszahlungsdauer
|Vierteljährlicher Auszahlungsplan (alle 3 Monate)
|💳 Zahlungsmethoden
|PayPal, Schecks
|📱 Plattformen
|iOS, Android und Webbrowser-Erweiterung
|🎮 Hauptmerkmale
|Über 3.500 Händler, Browser-Erweiterung, automatische Gutscheincodes, Cash-Back-Day-Aktionen
|⭐ Nutzerbewertung
|4,6/5 (über 180.000 Bewertungen im App Store)
|💵 Verdienstmöglichkeiten
|30–100 $/Monat (gelegentlich) / 200–500 $/Monat (aktiv)
|🆓 Eintrittspreis
|Kostenlos nutzbar
|👤 Altersvoraussetzung
|18+
|🌍 Verfügbarkeit
|USA, Kanada, Großbritannien
|🎁 Willkommensbonus
|10 $ nach den ersten 25 $ Umsatz
Wie viel kann man mit Apps wie Fetch tatsächlich verdienen?
Bei der Nutzung von Prämien-Apps ist es wichtig, realistische Erwartungen zu haben. Die Plattformen zahlen echtes Geld, aber Nichts wird das Vollzeit-Einkommen ersetzen oder sogar eine Teilzeitstelle zum Mindestlohn.
Holen Nutzer verdienen in der Regel 5 bis 15 Dollar pro Monat, indem sie normale Einkaufsbelege einscannen. Durch den Kauf markenspezifischer Produkte lassen sich die Einnahmen auf 20 bis 30 Dollar pro Monat steigern. Der Zeitaufwand bleibt mit 2 bis 3 Minuten pro Einkauf minimal.
Mehrere kombinieren Apps, die Fetch ähneln steigert den Ertrag, ohne dass der Zeitaufwand entsprechend steigt. Mein derzeitiges Setup umfasst Holenfür Quittungen,Freecash zum Spielen und TopCashBack für Online-Einkäufe. Diese Kombination bringt bei etwa 10 Stunden aktivem Einsatz monatlich 150 bis 200 Dollar ein.
Der Zeitaufwand hat einen erheblichen Einfluss auf das Verdienstpotenzial. Bei Umfragen liegen die Vergütungen je nach Qualifikationsquote und Umfang der Umfrage zwischen 2 und 8 Dollar pro Stunde. Bei Spielen sind die Vergütungen mit 8 bis 15 Dollar pro Stunde höher, wenn man auf besonders lukrative Meilensteine abzielt. Cashback beim Einkaufen bietet die beste Rendite, da man ohnehin einkauft.
The Mit einfachen Spielen online Geld verdienen Diese Strategie funktioniert am besten, wenn dir die Spiele selbst Spaß machen. Das Grinden in Handyspielen nur wegen der Belohnungen wird schnell langweilig. Wähle Plattformen, die deinen Interessen und deinen bestehenden Gewohnheiten entsprechen, um langfristig Geld zu verdienen.
Ausrüstung und Voraussetzungen für die Nutzung von Belohnungs-Apps
Erste Schritte mit andere Apps wie Fetch erfordert nur minimale Einrichtung. Die meisten Nutzer verfügen bereits über alles, was dafür benötigt wird.
Geräteanforderungen
Ein Smartphone mit iOSab 12 Jahren oderAndroid Das 8+ unterstützt alle gängigen Prämien-Apps problemlos. Preisgünstige Smartphones der letzten drei bis vier Jahre erfüllen diese Anforderungen problemlos. Tablets funktionieren mit einigen Apps, schränken jedoch standortbezogene Angebote ein, die GPS-Funktionalität erfordern.
Der Zugang zu Computern eröffnet durch webbasierte Plattformen neue Verdienstmöglichkeiten. Swagbucks, PrizeRebelundTopCashBack All dies funktioniert auf größeren Bildschirmen besser, wenn man Umfragen ausfüllt oder Shopping-Angebote durchstöbert. Du brauchst keine High-End-Ausstattung, jeder Laptop aus den letzten fünf Jahren reicht völlig aus.
Internetverbindung
Ein zuverlässiges Internet ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Die meisten Aufgaben verbrauchen nur wenig Datenvolumen, doch instabile Verbindungen führen dazu, dass Umfragen ungültig werden oder die Nachverfolgung von Angeboten fehlschlägt. Ein WLAN-Anschluss zu Hause funktioniert am besten, doch für das Scannen von Belegen und einfache Aufgaben reichen auch mobile Daten aus.
Kontoanforderungen
Jede Plattform erfordert eine E-Mail-Bestätigung. Einige Apps benötigen PayPal einige bieten Auszahlungsmöglichkeiten an, während andere das Einlösen von Geschenkkarten auch ohne Konto bei einem Zahlungsdienstleister ermöglichen. Das Mindestalter liegt je nach Plattform in der Regel zwischen 13 und 18 Jahren.
Holen und ähnliche Quittungsscanner benötigen Kameraberechtigungen. Gaming-Prämien-Apps benötigen die Berechtigung, App-Installationen zu verfolgen. Standortdienste helfen dabei, Tankrabatte und lokale Einkaufsangebote zu optimieren, sind jedoch für die meisten Verdienstmöglichkeiten nicht unbedingt erforderlich.
Hinweise zur Lagerung
Die Prämien-Apps selbst benötigen jeweils 50 bis 200 MB Speicherplatz. Für die Prämienaufgaben im Bereich Gaming müssen die angebotenen Spiele heruntergeladen werden, die je nach Titel zwischen 100 MB und 2 GB groß sind. Halten Sie 3 bis 5 GB freien Speicherplatz bereit, um die Gaming-Angebote problemlos installieren und testen zu können.
Häufige Probleme mit Apps wie Fetch
Selbst seriöse Plattformen haben mit technischen Problemen und der Unzufriedenheit der Nutzer zu kämpfen. Wenn Sie die häufigsten Probleme kennen, können Sie Fehler schneller beheben und Zeitverschwendung vermeiden.
Probleme bei der Ablehnung von Belegen
Belegscanner können hochgeladene Bilder manchmal nicht lesen. Achten Sie darauf, dass die Belege flach liegen, gut beleuchtet und vollständig sichtbar sind im Bilderrahmen. Zerknitterte oder verblasste Quittungen führen häufig zu Ablehnungen. Manche Nutzer haben einen kleinen tragbaren Scanner zur Hand, um stets klare Uploads zu gewährleisten.
Holen Gelegentlich werden Quittungen von Geschäften abgelehnt, die die App nicht erkennt. Bei Ketten funktioniert es fast immer, während kleine lokale Geschäfte manchmal als ungültig markiert werden. Die App listet die teilnehmenden Händler klar auf, wodurch Frust durch nicht kompatible Einkäufe vermieden wird.
Kreditknappheit
Punkte werden nicht immer sofort nach Abschluss einer Aufgabe gutgeschrieben. Umfrageplattformen benötigen 24 bis 48 Stunden, um den Abschluss zu überprüfen und die Punkte dem Konto gutzuschreiben. Bei Meilensteinen im Gaming-Bereich ist es manchmal erforderlich, drei bis sieben Tage zur manuellen Überprüfung vor der Gutschrift der Prämien.
Diese Verzögerung ist für neue Nutzer, die eine sofortige Auszahlung erwarten, frustrierend. Planen Sie entsprechend und verlassen Sie sich nicht auf eine Auszahlung am selben Tag, wenn Sie dringend Geld benötigen. Die meisten Plattformen zeigen ausstehende Gutschriften deutlich in Ihrem Konto-Dashboard an.
Konto-Sperrungen
Die Nutzung von VPNs führt auf den meisten Prämienplattformen zu automatischen Sperren. Das Betreiben mehrerer Konten aus demselben Haushalt weckt Misstrauen. Prämien-Apps verfügen über ausgefeilte Betrugserkennungssysteme, die verdächtige Konten dauerhaft sperren.
Ich habe noch nie eine Sperre erhalten, weil ich mich strikt an die Nutzungsbedingungen gehalten habe. Erledige die Aufgaben ordnungsgemäß, nutze nur ein Konto pro Person und vermeide Tools zur Standortmanipulation. Die paar zusätzlichen Dollar sind es nicht wert, alle angesammelten Einnahmen zu verlieren.
Frust wegen der Auszahlungsgrenze
Hohe Mindestauszahlungsbeträge stellen für Geringverdiener eine Falle dar. Die Lichter„die 20-Dollar-Schwelle und“ Swagbucks„25 $“PayPal Gelegenheitsnutzer benötigen mindestens mehrere Wochen, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Designentscheidung kommt den Plattformen zugute, indem Senkung der Kosten für die Zahlungsabwicklung.
Wählen Sie Plattformen mit niedrigeren Mindestbeträgen wie Freecash (0,50 $ in Kryptowährung) oder Geschenkkarten im Wert von 3 bis 5 $. Dies sorgt für anhaltende Motivation, da häufige kleine Auszahlungen möglich sind, anstatt monatelang auf eine einzige große Zahlung warten zu müssen.
Geografische Einschränkungen
Apps, die Fetch Rewards ähneln konzentrieren sich auf Angebote in den Vereinigten Staaten. Internationale Nutzer finden 50 bis 70 % weniger verfügbare Angebote, Umfragen und Cashback-Möglichkeiten. Einige Plattformen wie Die Lichter and InboxDollars den Zugang ausschließlich auf Einwohner der USA beschränken.
Europäer, Asiaten und Lateinamerikaner sollten folgenden Punkten Vorrang einräumen PrizeRebel and Freecash um eine bessere internationale Erreichbarkeit zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Systemvoraussetzungen, bevor Sie Zeit in die Einrichtung des Kontos investieren.
Fetch vs. Alternativen: Welche App ist die richtige für dich?
Die Wahl zwischen Holen und der Konkurrenz hängt von Ihrer Arbeitsweise und Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit ab.
Holen Eignet sich am besten für Lebensmitteleinkäufer, die sich passives Einkommen wünschen. Scannen Sie Ihre Quittungen in 30 Sekunden ein und vergessen Sie die App bis zum nächsten Einkauf. Der minimale Aufwand macht Holen langfristig tragfähig, auch wenn das Verdienstpotenzial bei etwa 20 bis 30 Dollar pro Monat liegt. Aktive Käufer kombinieren Fetch häufig mit Apps wieDie Lichter um aus einem einzigen Satz von Einkaufsbelegen mehrere Prämienquellen zu generieren.
Auf Gaming spezialisierte Plattformen wie Snakzy and Freecash erfordern aktive Beteiligung. Du tauschst deine Freizeit gegen Belohnungen ein, was nur dann Sinn macht, wenn du wirklich Spaß an Handyspielen hast. Diese Plattformen zahlen deutlich mehr pro Stunde als das Scannen von Quittungen erfordern jedoch tägliches Engagement.
Cashback-Apps für den Einkauf (Rakuten, TopCashBack) bieten im Verhältnis zum Aufwand die höchsten Erträge. Da du ohnehin einkaufst, sparst du durch die Nutzung von Cashback-Portalen automatisch 1–15 %. Der Haken liegt in den verzögerten Auszahlungen und der Notwendigkeit, daran zu denken, die Angebote vor dem Bezahlen zu aktivieren.
Umfrageplattformen eignen sich für Personen mit flexiblen Zeitplänen und hohen Qualifizierungsquoten. Demografische Faktoren spielen eine enorme Rolle: Junge Menschen und Eltern mit Kindern qualifizieren sich häufiger. Rechnen Sie mit einem erheblichen Zeitaufwand bei bescheidenen Erträgen, sofern Sie nicht genau die richtige Zielgruppe treffen.
Mein Gesamtfazit zu Apps wie Fetch
Ich empfehle, mit Holen für Lebensmittel, dazu Rakuten Zunächst Online-Shopping und dann das Ausprobieren einer Gaming- oder Umfrageplattform. Diese Kombination deckt mehrere Verdienstmöglichkeiten ab, ohne deinen Alltag zu sehr zu belasten. Lass Plattformen links liegen, die dir lästig erscheinen, und konzentriere dich auf Methoden, die dir wirklich Spaß machen.
Apps wieMistplaywie zum BeispielSnakzy and Freecash Es handelt sich um führende Gaming-Prämienplattformen, die sich die Nutzerbasis teilen. Wählen Sie daher lieber eine oder zwei aus, anstatt Ihre Zeit auf fünf identische Apps zu verteilen. Eine gezielte Nutzung führt zu besseren monatlichen Ergebnissen als eine oberflächliche Nutzung auf allen Plattformen.
Ihre nächsten Schritte mit Prämien-Apps
Apps wie Fetch Man kann Nutzer für alltägliche Aktivitäten rechtmäßig bezahlen, doch der Erfolg hängt von der strategischen Auswahl der Plattformen und konsequentem Einsatz ab. Keine davon wird Sie reich machen, aber die richtige Kombination bringt Ihnen monatlich 100 bis 300 Dollar Taschengeld ein.
Beginnen Sie mit Plattformen, die zu Ihren bestehenden Gewohnheiten passen. Wer Lebensmittel einkauft, sollte mit Holen or Die Lichter. Online-Käufer profitieren am meisten von Rakuten or TopCashBack. Spieler maximieren ihre Gewinne durch Snakzy or Freecash.
Lade dir zunächst höchstens zwei bis drei Apps herunter. Mehr Plattformen bedeuten nicht automatisch mehr Einnahmen wenn man sich zu sehr verzettelt. Machen Sie sich erst mit einigen Plattformen vertraut, bevor Sie Ihr Portfolio an Belohnungs-Apps erweitern. Wenn Sie weitere Verdienstmöglichkeiten ausprobieren möchten, entdecken Sie Die besten iOS-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann.
Setzen Sie sich realistische monatliche Verdienstziele, die auf Ihrem Zeitaufwand basieren. Gelegenheitsnutzer (30 Minuten täglich) sollten ein monatliches Ziel von 50 bis 100 Dollar anstreben. Aktive Nutzer (ein bis zwei Stunden täglich) können über mehrere Plattformen hinweg monatlich 200 bis 300 Dollar erreichen. Alles, was höhere Erträge verspricht, ist wahrscheinlich mit unhaltbarem Grinding oder unrealistischen Erwartungen verbunden.
Erfassen Sie monatlich Ihren Stundenverdienst. Wenn Sie weniger als 5 Dollar pro Stunde verdienen, sollten Sie entweder die Plattform wechseln oder sich damit abfinden, dass Prämien-Apps sich besser als passive Einkommensquelle eignen als als Strategie zur Erzielung eines aktiven Einkommens.
Häufig gestellte Fragen
Snakzy eignet sich am besten für Nutzer, die vor allem auf Gaming aus sind, während Rakuten ist besonders gut für Cashback beim Einkaufen. Holen eignet sich nach wie vor ideal für das beiläufige Scannen von Belegen mit minimalem Aufwand.
Swagbucks gilt als die vielseitigste App zum Geldverdienen mit vielfältigen Verdienstmöglichkeiten. Rakuten zahlt aktiven Online-Käufern die höchsten Gesamtbeträge in Form von Cashback aus.
Die Lichter bietet höhere Cashback-Beträge pro Artikel, erfordert jedoch, dass man vor dem Einkauf Angebote auswählt. Holen funktioniert mit jedem Beleg, zahlt jedoch niedrigere Grundgebühren pro Transaktion.
Holen ist führend in Sachen Einfachheit und flächendeckender Akzeptanz im Einzelhandel. Die Lichter bietet höhere Vergütungen, erfordert jedoch die Vorauswahl bestimmter Produktangebote vor dem Kauf.
Diese Apps finanzieren sich durch Markenpartnerschaften und Werbung. Unternehmen bezahlen die Plattformen dafür, dass sie den Nutzern Produkte anpreisen, und geben einen Teil dieser Einnahmen als Belohnung an die Nutzer weiter.
Die meisten Plattformen zahlen über PayPalBargeld,AmazonGeschenkgutscheine,Alles Prepaid-Karten oder händlerspezifische Geschenkkarten. Einige Apps wie Freecash unterstützen zudem Zahlungen in Kryptowährung.