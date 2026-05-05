Xbox Game Pass-Update senkt Preise und sorgt für Umwälzungen bei der „Call of Duty“-Strategie

Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass erhalten im April 2026 erhebliche Preisnachlässe

erhalten im April 2026 erhebliche Preisnachlässe Neue „Call of Duty“-Titel wird nicht mehr am ersten Tag auf dem Dienst verfügbar sein

wird nicht mehr am ersten Tag auf dem Dienst verfügbar sein Microsoft signalisiert einen umfassenderen Strategiewechsel unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma

In einer überraschenden Kehrtwende für eine Branche, die sonst überall mit Preiserhöhungen beschäftigt ist, schlagen Microsoft und Xbox nun einen anderen Weg ein: Das neueste Xbox Game Pass-Update bringt eine Mischung aus guten Nachrichten und Kompromissen mit sich, da Microsoft die Abonnementpreise offiziell senkt und gleichzeitig die Art und Weise überdenkt, wie Blockbuster-Spiele bereitgestellt werden.

Ab dem 21. April 2026 sinkt der Preis für den Xbox Game Pass Ultimate von 29,99 $ auf 22,99 $ pro Monat, während der PC Game Pass auf 13,99 $ fällt – eine der größten Preissenkungen in der Geschichte des Dienstes. Gleichzeitig bestätigte Microsoft, dass es Änderungen bei der Einbindung von „Call of Duty“-Spielen in den Pass geben wird.

„Ab diesem Jahr werden künftige Call of Duty-Titel nicht mehr direkt bei ihrer Veröffentlichung in den Game Pass Ultimate oder den PC Game Pass aufgenommen“, teilte Xbox in einer offiziellen Pressemitteilung mit. „Neue Call of Duty-Spiele werden im Laufe der folgenden Weihnachtssaison (etwa ein Jahr später) in den Game Pass Ultimate und den PC Game Pass aufgenommen, während bereits in der Bibliothek vorhandene Call of Duty-Titel weiterhin verfügbar bleiben.“

Preissenkungen: Xbox reagiert auf das Feedback der Spieler

Die Preissenkung folgt auf monatelange Kritik an steigenden Abonnementkosten, insbesondere nach einer drastischen Erhöhung Ende 2025 (Microsoft hatte zuvor den Preis für den Xbox Game Pass Ultimate um 50 % auf 29,99 $ pro Monat angehoben). Intern räumte die Unternehmensleitung das Problem ein; die neue Xbox-CEO Asha Sharma erklärte, der Dienst sei „zu teuer“ geworden und benötige ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Der Game Pass ist für den Wert des Gaming-Erlebnisses auf der Xbox von zentraler Bedeutung“, erklärte sie in einem Memo, das Anfang dieses Monats durchgesickert war. „Es ist auch klar, dass das aktuelle Modell nicht das endgültige ist. Kurzfristig ist der Game Pass für die Spieler zu teuer geworden, daher brauchen wir ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Langfristig werden wir den Game Pass zu einem flexibleren System weiterentwickeln, dessen Erprobung und Optimierung jedoch Zeit in Anspruch nehmen wird.“

Diese Anpassung ist Teil eines umfassenderen Vorhabens, den Game Pass wieder zugänglicher zu machen, insbesondere angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich der Gaming-Abonnements. Microsoft hat betont, dass das Kernangebot unverändert bleibt, einschließlich des Zugangs zu einer umfangreichen, regelmäßig wechselnden Spielebibliothek, Cloud-Gaming und der Veröffentlichung vieler First-Party-Titel am Erscheinungstag.

Neben den Preisänderungen strotzt das Game Pass-Update für April–Mai 2026 nur so vor neuen Titeln, die für Konsolen, PC und Cloud hinzugefügt werden. Anfang April ging es mit bekannten Namen und großen Franchises los. Titel wie NBA 2K26 (3. April) und Final Fantasy IV (7. April) bildeten das Rückgrat des Angebots, während Planet Coaster 2, Football Manager 26 und DayZ für Abwechslung in den Genres Simulation, Sport und Survival sorgten.

Die Veröffentlichung von „Hades II“ (14. April) war ein herausragendes Highlight am ersten Tag, ergänzt durch den stilvollen Cyberpunk-Pixel-Art-Side-Scroller „Replaced“. Etwa zur gleichen Zeit bereicherten „Oblivion Remastered“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ das Angebot mit bekannten Schwergewichten.

Ende April rückt der Fokus auf experimentelle und Indie-Titel. Spiele wie „Vampire Crawlers“, das Dungeon-Crawler-/Deckbuilder-Spin-off von „Vampire Survivors“, sind seit gestern (21. April) im Game Pass verfügbar, während der Multiplayer-Pottery-Brawler „Kiln“ morgen (23. April) erscheint. Der neueste Titel von Don’t Nod, „Aphelion“, kommt am 28. April hinzu.

Wie bei solchen Abonnementdiensten üblich, werden einige Titel bald aus dem Angebot genommen: „Citizen Sleeper“, „Goat Simulator“ und „Hunt: Showdown 1896“ werden bald nicht mehr verfügbar sein.