Wochenrückblick: Kritik an PlayStation-DRM, Schließung des „Greedfall“-Studios, Stealth-Spiel für 5 Dollar und Neuigkeiten zum „Resident Evil“-Film

Sony stellt nach heftigen Reaktionen die Befürchtungen bezüglich des DRM für PS4/PS5 klar

stellt nach heftigen Reaktionen die Befürchtungen bezüglich des DRM für PS4/PS5 klar Greedfall Der Entwickler Spiders stellt den Betrieb ein

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Erhältlich ab 4,99 $ Neues Resident Evil Filmtrailer veröffentlicht

DRM-Prüfungen bei PlayStation geben Anlass zur Sorge

Am Wochenende gab es in den sozialen Medien einen Aufruhr, als mehrere PS4-Besitzer feststellten, dass das neueste System-Update auch eine neue Funktion zur Verwaltung digitaler Rechte (DRM) enthielt. Es herrschte Verwirrung darüber, was dies tatsächlich bedeutete, da man davon ausging, dass Sony nun von den Nutzern verlangt, die Lizenz für ein Spiel alle 30 Tage online zu erneuern. Würde dies nicht geschehen, würde die Lizenz widerrufen und das Spiel unspielbar werden, unabhängig davon, ob es gekauft oder über PS Plus heruntergeladen wurde. Nachdem jedoch das auf Spielesicherung spezialisierte Unternehmen „Does it Play?“ und andere begannen, den Bedenken bezüglich möglicher Auswirkungen von CBOMB… gab ein Vertreter von Sony eine Erklärung ab.

„Die Spieler können weiterhin wie gewohnt auf ihre gekauften Spiele zugreifen und diese spielen. Es ist eine einmalige Online-Überprüfung erforderlich, um die Lizenz des Spiels zu bestätigen; danach sind keine weiteren Überprüfungen mehr nötig.“

Es wurde zudem berichtet, dass dies auch PS5-Besitzer betrifft, wenngleich es nicht so offensichtlich ist wie bei der PS4 (der Timer ist bei der PS5 ausgeblendet, bei der PS4 hingegen sichtbar). In beiden Fällen soll dies einen Missbrauch des Rückerstattungssystems auf Konsolen mit Jailbreak verhindern, indem eine temporäre Lizenz ausgestellt wird, die nach der Überprüfung in eine dauerhafte Lizenz umgewandelt wird. Spiele, die vor dem System-Update im März 2026 gekauft oder heruntergeladen wurden, sind davon nicht betroffen, ebenso wenig wie physische Kopien.

Entwickler von „Greedfall“ schließen ihr Studio

Spiders, das französische Studio, das hinter zahlreichen Spielen wie „Sherlock Holmes Versus Jack the Ripper“, „Steelrising“ und zwei „Greedfall“-Titeln steht, hat seine Pforten geschlossen. Dies geschah nur anderthalb Monate, nachdem „Greedfall 2: The Dying World“ den Early Access verlassen hatte. Spiders bestätigte die Gerüchte über sein offizieller Bluesky-Accountam 29. April:

„Wir kommen gleich zur Sache, damit Sie nicht im Ungewissen bleiben: Nach einer langen Zeit ohne klare Antworten haben wir nun die Bestätigung erhalten, dass Spiders liquidiert wird.“

„Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Unternehmen als Ganzes nicht mehr existiert. Wir werden unsere Tätigkeit sofort einstellen. Der geplante DLC wird über Nacon veröffentlicht, und dann – nun ja, das war’s dann.“

Nacon ist der Herausgeber von „Greedfall 2“ (sowie zahlreicher weiterer Spiele von anderen Studios wie RoboCop: Rogue City – Unerledigte Angelegenheiten and Die Hölle, das sind wir) und steckt zudem selbst in großen Schwierigkeiten. Der März begann damit, dass Insolvenzantrag stellen… daher ergibt diese neueste Nachricht zumindest im Gesamtzusammenhang Sinn, auch wenn sie deshalb nicht weniger bedauerlich ist.

„Unzertrennlich“ soll für unter 5 Dollar erscheinen

OtherSide Entertainment, das neue Studio, das aus Entwicklern hervorgegangen ist, die an Titeln wie „Deus Ex“ und „System Shock“ mitgearbeitet haben, gab zu Beginn des Aprils bekannt, dass sein Debüt-Titel „Unzertrennlich“ von PvPvE zu Solo/Koop gewechselt. Nun hat das Studio bekannt gegeben, dass das Spiel am 20. Mai zum bemerkenswert günstigen Preis von 4,99 $ erscheinen wird.

Warum so wenig? OtherSide hat erklärt, dass dies daran liegt, dass das Spiel als „Einführungskampagne“ veröffentlicht wird, die 16 Missionen auf zwei „dynamischen, wiederholbaren“ Karten umfasst; durch eine Änderung der Schwierigkeitsstufe werden Aspekte wie Sicherheitspatrouillen und Fallen neu angeordnet. Erbeutete Gegenstände fließen in die Finanzierung von Charakter-Kosmetik und besserer Ausrüstung. Das Studio hat jedoch noch nicht bekannt gegeben, ob neue Inhalte als kostenlose Updates oder als kostenpflichtige DLCs erscheinen werden.

Vielleicht eine neue Ära des Bösen

Die „Resident Evil“-Reihe hat eine lange und bewegte Geschichte, sondern auch eines, das sich immer weiter verbessert hat. „Requiem“ ist derzeit das bisher meistverkaufte Spiel der Reihe, doch dieser Erfolg hat sich bisher noch nicht wirklich auf andere Medien übertragen. Die meisten haben inzwischen mindestens einen der Filme mit Milla Jovovich gesehen, doch nur wenige haben „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) gesehen, was dazu führte, dass die geplante neue Serie bereits nach der ersten Folge eingestellt wurde.

Nun ist Zach Cregger (Weapons, Barbarian) an der Reihe, sein Glück zu versuchen. Sein Film mit dem schlichten Titel „Resident Evil“ soll am 18. September in die Kinos kommen und dreht sich um Bryan (gespielt von Austin Abrams aus „Weapons“), einen medizinischen Kurier, der in einen lebenden Albtraum gerät, während die Welt um ihn herum im Chaos der Untoten versinkt.

Cregger hat in Interviews mit Medien wie Inverse und Variety erklärt: „Ich bin der größte Fan der Spiele, daher erzähle ich eine Geschichte, die eine Liebeserklärung an die Spiele ist und deren Regeln folgt.“ Er hat außerdem gesagt, dass sein Film zwar keine Figuren aus den Spielen aufgreift, aber in derselben Welt spielt.

„Ich wollte eine Geschichte entwickeln, die in der Welt von Resident Evil angesiedelt ist und gewissermaßen am Rande der Ereignisse von Resident Evil 2 spielt – während Raccoon City seine große Nacht erlebt –, aber gleichzeitig eine ganz eigene Geschichte erzählt, die parallel dazu ablaufen könnte und die Atmosphäre und das Tempo der Spiele wirklich treffend einfängt.“