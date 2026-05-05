Wöchentlicher Rückblick: Schluss mit dem Vorantreiben von Spielen, Enthüllung von „Metro 2039“, Weltraum-Väter und Cartoon-Detektive und mehr

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass erhalten im April 2026 erhebliche Preisnachlässe

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„Hört auf, Spiele zu ruinieren“ macht Fortschritte

Es war eine gute Woche für die Hört auf, Spiele zu ruinieren Initiative. Der letzte große Schritt erfolgte im November, als das britische Parlament über diese Angelegenheit debattierte. In Großbritannien ist dies nach wie vor ein aktuelles Thema (SKG hat das dortige Ministerium für Kultur, Medien und Sport beraten), während sich auch in den USA und in der EU einiges getan hat.

SKG arbeitet mit dem kalifornischen Repräsentantenhaus zusammen und berät bei der Ausarbeitung des Gesetz zum Schutz unserer Spiele. Dies würde bedeuten, dass Spielehersteller die Spieler ordnungsgemäß darüber informieren müssten, wenn ein Online-Titel eingestellt wird, und darüber, ob das Spiel nach der Einstellung weiterhin funktionieren wird. Wichtig ist, dass das Gesetz auch eine Klausel enthält, die „Unternehmen verbietet, das Spiel innerhalb von zwei Monaten vor dem Ende seines Lebenszyklus zu verkaufen, und sie verpflichtet, das Spiel entweder zu ersetzen oder einen Plan vorzulegen, der es den Nutzern ermöglicht, es nach Ablauf des Supports weiter zu spielen.“

Ebenfalls in dieser Woche fand in der EU eine öffentliche Anhörung statt, an der drei Ausschüsse des Europäischen Parlaments – IMCO, JURI und PETI – teilnahmen, um über „Stop Destroying Videogames“ (die offizielle europäische Initiative) zu diskutieren. Der Organisator der Gruppe, Moritz Katzner, wurde bei der Anhörung, die online verfolgt werden konnte, von SKG-Gründer Ross Scott begleitet.

Ross Scott (links) und Moritz Katzner (rechts).

Unter den Befürwortern der Umsetzung des Verbraucherschutzrechts hob Prof. Hidalgo Cerezo, Mitglied des Europäischen Rechtsinstituts aus Madrid, hervor, dass Endbenutzervereinbarungen (EULAs) häufig Formulierungen und Bedingungen enthalten, die für Spieler/Verbraucher ungerecht sind. Er verwies auf die Endbenutzervereinbarung für Fallout 76 zum Beispiel, da darin festgelegt ist, dass Bethesda die Lizenz jederzeit und aus beliebigen Gründen kündigen und somit den Zugang zum Spiel nach Belieben sperren kann.

„Ich glaube, jedem, der die Debatte verfolgt hat, ist aufgefallen, dass es keinen einzigen Europaabgeordneten gab, der nicht positiv reagiert hat“, sagte Katzner. „Selbst die [Europäische] Kommission war, würde ich sagen, ziemlich positiv eingestellt.“ Katzner merkte außerdem an, dass dies zwar nur der erste Schritt auf dem Weg zur Verabschiedung eines konkreten Gesetzes in Bezug auf SKG sei, aber dennoch ein Schritt in die richtige Richtung.

„Metro 2039“ vorgestellt

SKG ist nicht der einzige Konflikt, der derzeit Auswirkungen auf die Videospielbranche hat; der anhaltende Krieg in der Ukraine hat seit langem Folgen für viele Spieleentwickler, die noch immer im Land leben. Jon Bloch,

Der Executive Producer von 4A Games gab gestern einen Einblick in den aktuellen Stand des nächsten Spiels der beliebten „Metro“-Reihe und ging dabei nicht nur darauf ein, was die Spieler von dem Spiel erwarten können, sondern auch darauf, wie der Krieg es geprägt hat.

„Als ukrainisches Studio haben wir die letzten Jahre damit verbracht, ‚Metro 2039‘ zu entwickeln, wobei viele unserer Teammitglieder sich vor Drohnenangriffen schützen mussten und auf Akkus und Generatoren zurückgreifen mussten, um unsere Arbeit zu vollenden. Hinzu kommt, dass der Autor des Originals, Dmitry Glukhovsky, im Exil außerhalb seiner Heimat Russland lebt, nachdem er wegen seiner Kritik an der Invasion der Ukraine (in Abwesenheit) zu acht Jahren Haft verurteilt wurde.“

„Russlands groß angelegte Invasion in der Ukraine hat unseren Ansatz für das nächste Metro-Spiel direkt beeinflusst. In der Serie ging es schon immer darum, Krieg zu verhindern, doch angesichts unserer neuen Realität mussten wir einen anderen Weg einschlagen. Es handelt sich zwar nach wie vor um eine authentische Metro-Geschichte, die im Metro-Universum spielt, doch sie wird aus unserer ganz eigenen ukrainischen Perspektive erzählt. Die Themen, die ihr in diesem nächsten Kapitel sehen werdet, konzentrieren sich auf die Folgen des Krieges – den Preis des Schweigens, die Schrecken der Tyrannei und den Preis der Freiheit.“

Was das eigentliche Gameplay angeht, versprach Bloch eine Rückkehr in die U-Bahn-Tunnel der früheren Spiele, die nun jedoch unter der Kontrolle des Novoreichs stehen. Obwohl es sich vordergründig um eine geeinte Fraktion unter der Führung eines neuen Führers (dem legendären Spartaner Hunter) handelt, wird es wenig überraschend schnell deutlich, dass die Tunnel von Propaganda und Lügen durchdrungen sind.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines neuen, vollständig vertonten Protagonisten, des Fremden, und werden zurück ins U-Bahn-System gezogen. Bloch sagte: „Metro 2039 verspricht, das düsterste Kapitel unserer Saga zu werden, das erneut einen tragischen Einblick darin gewährt, was die Menschheit tun muss, um zu überleben.“

Hadoken!

Eine erfreulichere Nachricht: Diese Woche wurde ein neuer Trailer zum „Street Fighter“-Film veröffentlicht, und der ist objektiv gesehen der Wahnsinn (im positiven Sinne). Offizielle Details zur Handlung wurden noch nicht bekannt gegeben, aber es sieht so aus, als würde der Film einen „Comeback“-Handlungsbogen verfolgen, in dem Ken Master (Noah Centineo) als abgehalfterter Kämpfer dargestellt wird, der sich überreden lässt, am World Warriors Tournament teilzunehmen.

Dort wird er gegen jede Menge bekannte Gesichter aus den „Street Fighter“-Spielen antreten, von Guile bis Balrog und vielen anderen. Im Ernst, in diesem Trailer ist wirklich eine Menge los. Schaut euch das unten an.

Unter der Regie von Kitao Sakurai („The Eric Andre Show“, „Bad Trip“) soll der Film am 16. Oktober in die Kinos kommen. In weiteren Rollen sind Andrew Koji als Ryu, Callina Liang als Chun-Li und David Dastmachian zu sehen, der hoffentlich sein Bestes gibt, um Raul Julia als M. Bison in dieser Filmversion nachzuahmen.

Traurige Weltraumväter und hartgesottene Mäuse

Auch für neue Spiele war es eine gute Woche, vor allem für solche, die bei Spielern und Kritikern gleichermaßen gut ankommen. Zwei davon sind besonders hervorzuheben: In „Pragmata“ wird ein Astronaut zur Ersatzvaterfigur für ein Android-Mädchen, während sie versuchen, vor bösen Robotern auf dem Mond zu fliehen – das Spiel ist jetzt bei Capcom erhältlich. Das andere ist „Mouse: P.I. For Hire“, ein Ego-Shooter, der in einer Cartoon-Noir-Welt der 1930er Jahre spielt und vom Indie-Studio Fumi Games stammt.

Wer Metacritic als verlässlichen Gradmesser für den Geschmack ansieht, dem sei gesagt, dass die Gesamtbewertung für „Pragmata“ bei „im Allgemeinen positiv“ mit 86 Punkten liegt, während „Mouse“ ebenfalls solide 81 Punkte erreicht. „Pragmata“ wurde ziemlich einhellig dafür gelobt, dass es sich dem Trend der Live-Service-Titel widersetzt und sich wie ein Xbox-360-Spiel anfühlt – mit einem fokussierten (Offline-)Einzelspieler-Erlebnis, das genau weiß, was es ist, und das auch gut umsetzt.

Mouse: P.I. For Hire hat ebenfalls für Aufsehen gesorgt, zum Teil dank seiner unverwechselbaren „Rubber-Hose“-Animation, bei der sich die Figuren wie Gummibänder verbiegen, dehnen und abprallen, aber auch, weil es im Kern ein solider „Boomer-Shooter“ ist, ähnlich wie die neueren DOOM-Spiele oder Metal Eden. Nächste Woche veröffentlichen wir unseren eigenen Testbericht.

Wir haben uns mit dem Spieltreffen Wie bereits berichtet, hat sich das originelle Handheld-Gerät nun auch im Bildungsbereich etabliert – mit der treffend benannten Initiative „Spieltreffen für die Bildung“. In einem kürzlich auf seiner offiziellen Website veröffentlichten Beitrag hat Panic (das Spielestudio und der Publisher sowie Entwickler von Playdate) die Idee vorgestellt.

„Mit Playdate entwickeln die Schüler echte, spielbare Spiele auf einem Gerät, das sie in den Händen halten können. Die Schüler können auf ihren Computern programmieren, das Spiel auf einem Playdate testen und dann zurückkehren, um es zu optimieren. Das ist praxisorientiertes, projektbasiertes Lernen durch eigenes Tun in seiner besten Form.“

Panic hat hervorgehoben, dass das SDK des Geräts, „Pulp“, eine No-Code-Engine ist, die es potenziellen Entwicklern jeden Alters – ab der Mittelstufe – ermöglicht, unterhaltsame und interessante Inhalte zu erstellen. Für das Playdate sind bereits über 1.300 Spiele verfügbar, die mit Pulp erstellt wurden, darunter Titel von Indie-Entwicklern und größeren Namen wie Subset (FTL, Into The Breach).

Wer sich daran versuchen möchte, braucht nicht einmal ein Playdate, um loszulegen (obwohl es natürlich hilfreich ist), denn das Handheld und das SDK enthalten eine Simulator-App, mit der sich Playdate-Spiele auch ohne Playdate-Gerät ausführen lassen. Panic bietet außerdem eine Reihe von Fallstudien auf der Website, in dem Bildungseinrichtungen vorgestellt werden, die bereits Software- und Spieleentwicklung mit einem Playdate umgesetzt haben oder dies planen.

Unterdessen hat Panic zudem bekannt gegeben, dass die dritte Spielesaison für Playdate noch in diesem Jahr erscheinen wird, wodurch Spieler gegen einen Festpreis Zugang zu einer Vielzahl neuer, exklusiver Spiele erhalten (die zweite Saison umfasst beispielsweise 12 Spiele für 39 Dollar). Weitere Spiele können direkt auf der Playdate-Website erworben werden.