Tombwater-Rezension: Das Gute, die Bugs und das Hässliche

Wahrscheinlich ist euch „Tombwater“ bereits aufgefallen, vor allem, wenn ihr das letzte Steam Next Fest verfolgt habt, bei dem die Demo einen Vorgeschmack auf die horrorlastige „Zelda“-Atmosphäre im Wilden Westen bot. Nun ist die Vollversion auf dem PC über Steam erhältlich. Das Spiel wird von Midwest Games veröffentlicht und wurde vom Indie-Studio Moth Atlas entwickelt. Es hat viele coole Aspekte, wirkt aber oft eher wie ein Rohentwurf als wie ein fertiges Spiel.

Der wilde, verrückte Westen

Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten. Zunächst einmal erfüllt „Tombwater“ viele meiner Erwartungen: Es ist ein Top-Down-Spiel im Zelda-Stil, das in einem „Weird West“-Setting spielt, mit Soulslike-Mechaniken (wie dem Ausruhen an Lagerfeuern, um aufzusteigen oder das Spiel zu speichern, und dem Zurücklassen des eigenen „Geistes“ am Ort des letzten Todes) und einer Atmosphäre, die es in Hülle und Fülle gibt.

Es dauert eine Weile, bis richtige Monster auftauchen, aber wenn sie es tun, sind ihre Erscheinungsbilder angemessen abwechslungsreich und dennoch stimmig, da sie wie Dinge aussehen, die irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Man denke an Schädelköpfe, rankenartige Gliedmaßen und tentakelartige Eingeweide. Sie haben etwas von „Folk Horror“ an sich, was mir wirklich sehr gut gefällt (erwähnenswert ist, dass „Tombwater“ ursprünglich als „Bloodborne“-Demake namens „Yarntown“ begann, das nach wie vor erhältlich ist über Itch).

Diese gruselige Hexe kann den Bildschirm verdecken, was zwar nervig ist, aber zumindest auch eine interessante Spielmechanik darstellt.

Die Bosse zeichnen sich zudem durch coole Designs sowie einzigartige Fähigkeiten und Angriffsmuster aus, wobei einige nach dem Motto „sieht normal aus, bis ihre Lebensenergie die Hälfte erreicht hat, dann mutieren sie“ funktionieren. Viele von ihnen greifen jedoch mit Spam-Angriffen an, die wahnsinnigen Schaden verursachen, wie zum Beispiel das Beschwören von Schergen oder rasante gezielte Angriffe, die blitzschnelle Reflexe erfordern, von denen ich bezweifle, dass selbst Clint Eastwood sie hat.

Dieser letzte Punkt könnte an der Schadens-Karenzzeit (auch bekannt als „i-Frames“) in Tombwater liegen – jenem kurzen Zeitfenster der Unverwundbarkeit, das Spiele dem Spieler nach dem Erleiden von Schaden gewähren, damit er nicht leicht in eine Falle gerät und stirbt. In Tombwater ist dieses Zeitfenster so kurz, dass es praktisch nicht existiert, und es ist leider nur eines von vielen Merkmalen, die dieses Spiel trotz seines bewundernswerten Umfangs als unausgereift kennzeichnen.

Die Kämpfe gegen die Endgegner finden in Arenen statt. Ebenfalls abgebildet ist ein Geist: Sammle ihn ein, um verlorenes Geld zurückzugewinnen, oder stelle dich in seine Nähe, um Gesundheit wiederherzustellen.

Ein bisschen Unausgereiftheit kann ich noch verzeihen, besonders bei einem Spiel, das von einem kleinen Team entwickelt wurde (Tombwater wurde von nur zwei Leuten gemacht: Max Mraz und Jake Wagner), aber es fällt mir schwer, das zu akzeptieren, wenn es weitreichende Auswirkungen hat und das gesamte Gameplay beeinträchtigt. Einige Spieler haben von regelmäßigen Abstürzen berichtet, die ich zwar nicht erlebt habe, aber ich habe schon erlebt, dass die Steuerung hängte (meistens beim Zielen mit einer Waffe), was wiederum dazu führte, dass keine anderen Funktionen mehr funktionierten. Es ist ärgerlich, wenn das nach dem Respawn an einem Lagerfeuer passiert, aber es ist zum Verrücktwerden und bedeutet das Spielende, wenn es während eines Bosskampfs immer wieder vorkommt.

Es gibt noch viele, viele weitere Fehler, die – und das muss man „Moth Atlas“ zugutehalten – behoben werden, sobald die Entwickler dazu kommen (ich habe mit einer Vorabversion angefangen und mittlerweile ist die Version 1.0.2 verfügbar), aber es sind immer noch eine Menge übrig; ich möchte mich gleich zu Beginn nicht in diesen Details verlieren, denn es ist wichtig, dass ihr versteht, dass sich dahinter ein ordentliches Spiel verbirgt.

Da ist etwas in der Mine

Was den Anfang betrifft: Eine kurze Einleitung verrät, dass dein namenloser Revolverheld Teil einer Bande von Zugräubern war, die sich auflöst, als der Anführer beschließt, dass er genug vom Leben als Gesetzloser hat. Doch dann macht dein Charakter auf einem Friedhof unerklärlicherweise eine übernatürliche Erfahrung, die nicht weiter kommentiert wird, woraufhin sofort ein Zeitsprung von neun Jahren folgt.

Es ist ein holpriger Start, auf den ein nicht gerade berauschender erster Abschnitt folgt. Seht ihr, euer alter Mentor hat euch nach Tombwater gerufen, einer Stadt im Wilden Westen, wo er nun als Sheriff arbeitet. Doch das Hauptproblem von Tombwater sind nicht die stumpfsinnigen Gegner oder der schleichende Wahnsinn, sondern das langweilige Layout, das sich eher wie ein konstruierter Level anfühlt als wie eine organische Stadtkarte. Es gibt zwar eine Karte im Spiel, doch diese ist fast völlig nutzlos, da sie eher einen Überblick über die Gebiete als die tatsächlichen Layouts bietet und keine Sehenswürdigkeiten wie Lagerfeuer oder Durchgänge hervorhebt (man kann zwar eigene Markierungen setzen, doch dies ist bezeichnend für den nicht ganz ausgefeilten Aspekt von Tombwater).

Es gibt zwar solche Momente, in denen die Umwelt thematisiert wird, aber sie sind rar gesät.

Im Bereich des Spieldesigns herrscht die weit verbreitete Ansicht, dass der erste Level so interessant wie möglich sein und dem Spieler einen guten Eindruck davon vermitteln sollte, was ihn im weiteren Verlauf des Spiels erwartet (man denke nur an all die Spiele, in denen man zu Beginn über besondere Fähigkeiten verfügt, die einem dann aber wieder entzogen werden, oder die einen an einem Ort voller auffälliger Architektur wie City 17 absetzen).

„Tombwater“ versagt, indem es der titelgebenden Stadt keinerlei Charakter verleiht, und verschlimmert seinen holprigen Anfang noch, indem es dem Spieler mitteilt: „In der Mine ist etwas Schreckliches passiert“ und „Der Sheriff wird vermisst“. Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass er als Beschützer der Stadt die Mine (die direkt neben der Stadt liegt) untersuchen würde. Aber nein, stattdessen muss man in eine völlig andere Richtung gehen, um jemanden zu finden, der vielleicht weiß, wohin der Sheriff gegangen ist.

Die wilde Grenze

Zum Glück ist der nächste Bereich gleich „Canyon Settlement“, und der ist hundertmal besser als „Tombwater“. Während die Stadt eher generisch wirkt und seltsamerweise keine nennenswerte Atmosphäre hat, gibt es in „Settlement“ wackelige Stege über nebelverhangenen Schluchten, Pilzbewuchs, der aus dem Boden und den Gebäuden sprießt, und – was besonders wichtig ist – es fühlt sich eher wie ein echter Ort an (es gibt sogar Badewannen im Freien und aufgehängte Wäsche).

Spätere Gebiete schaffen es zwar größtenteils, eine gewisse einzigartige Atmosphäre zu vermitteln, doch dennoch leiden alle unter einer seltsamen Leere (und Pestärzten, die es im Wilden Westen gar nicht gab). Ich meine damit nicht, dass es an Gegnern mangelt, sondern vielmehr, dass man das Gefühl kaum loswird, dass sie alle künstlich größer angelegt sind, als es nötig wäre, um das Spiel aufzufüllen.

Ein weiterer Pluspunkt von „Moth Atlas“ ist, dass die Biome nahtlos ineinander übergehen.

Insgesamt macht das Erkunden aber Spaß, da sich manche Gebiete wiederholen und unterirdische Bereiche auf unerwartete Weise verzweigen. Ich möchte besonders hervorheben, dass „Moth Atlas“ den Spielern das Experimentieren zutraut, denn das Spiel hat mir beispielsweise nie ausdrücklich verraten, dass man mit dem Zauber „Cinder Fist“ bestimmte Pflanzen verbrennen kann, um Wege freizumachen, oder dass der „Wraithshot“ Skelette aktivieren kann (die man dann nutzt, um zu versperrten Bereichen zu gelangen).

Es gibt ein paar Stellen, an denen fast gar kein Licht ist, und die sind tatsächlich ziemlich spannend. Selbst wenn man ein gruseliges Skelett ist.

Ich muss auch den Soundtrack des Spiels hervorheben, denn er ist außergewöhnlich. Spaghetti-Western-Gitarren klimpern und dröhnen und tragen wesentlich zur Atmosphäre bei. Es gibt eine Deluxe-Edition von „Tombwater“, zu der ich eher zwiespältig stehe, aber diese enthält den Soundtrack (und ein Artbook). Ich würde mich sehr freuen, wenn die Musik als eigenständiges Album auf einer Plattform wie Bandcamp veröffentlicht würde; kleiner Hinweis an die Entwickler.

Waffen, Magie und Wahnsinn

Ich bewundere den Ehrgeiz von Moth Atlas, nicht nur, weil es an sich schon eine Herausforderung ist, ein Spiel zu entwickeln und zu veröffentlichen, sondern auch, weil sie leicht eine abgespeckte oder minimalistische Version von „Tombwater“ hätten herausbringen können. Stattdessen haben sie sich richtig ins Zeug gelegt und bieten den Spielern eine Auswahl von sieben Klassen sowie über 50 Waffen, 40 Zaubersprüche und 40 Amulette zum Sammeln.

Sprechen wir über diese Klassen. Dazu gehören offensichtliche wie Revolverheld, Soldat und Drifter, aber auch eher ausgefallene Optionen wie Okkultist, Nameless und Tüftler. Ich habe mich für die Klasse „Zauberklinge“ entschieden, die eine gute Balance zwischen Schusswaffen-, Nahkampf- und Magiefähigkeiten bietet. Allerdings konnte ich die Zaubersprüche, die ich mithilfe von im Spiel verstreuten Augäpfeln (!) erworben hatte, zunächst nicht wirken. Erst etwas später wurde mir plötzlich die Fähigkeit dazu freigeschaltet, und ich habe keine Ahnung, wie oder warum.

Alles, von Zaubersprüchen bis hin zu Schmuckstücken, erhält einen prägnanten und farbenfrohen Beschreibungstext.

Die Anfangszauber waren etwas gewöhnlich, aber nach ein paar Stunden gelang es mir, einige wirklich schicke zu ergattern, wie den bereits erwähnten „Cinder Fist“; eine Kirchenglocke, die man läuten konnte, um Flächenschaden zu verursachen; und sogar einen geisterhaften Ochsen, der Gegner wegstößt. Man kann bis zu drei Zauber, drei Fernkampfwaffen und drei Nahkampfwaffen ausrüsten (ich habe am liebsten eine Pistole mit Giftkugeln und eine Peitsche verwendet).

Die Möglichkeit, wirklich mit verschiedenen Builds zu experimentieren, wird durch Charms unterstützt, deren Ausrüstung eine bestimmte Anzahl an Sockeln kostet (du hast fünf freie Sockel zu besetzen) und die besondere Effekte bieten, wie zum Beispiel die Chance, dass deine letzte Kugel zusätzlichen Schaden verursacht, oder die Verhinderung des Zaubersprechens, wenn dies zu Wahnsinn führen würde.

Wenn man zu viele Zaubersprüche wirkt, wird man wahnsinnig, aber es handelt sich eher um einen Bildschirmfilter, der einen daran hindert, Magie einzusetzen, als um etwas wirklich Störendes.

In einer ungewöhnlichen Wendung wird die Munition für jede Waffe durch Nahkampfangriffe erzeugt. Es gibt eine Ausdaueranzeige, die man im Auge behalten muss, und der anfängliche Sprint kann zu einem Lauf verbessert werden, der keine Ausdauer kostet. Das sorgt für eine gute Balance zwischen dem Verprügeln von Gegnern mit einer Nahkampfwaffe und dem anschließenden Rückzug auf eine sicherere Entfernung, um sie mit Blei vollzupumpen. Leider ist dies auch einer der wenigen Fälle, in denen das Spiel tatsächlich ausgewogen ist.

Zahlmäßig immer unterlegen, aber nie unterlegen an Feuerkraft

Eine der Änderungen, die Moth Atlas vorgenommen hat, ist ehrlich gesagt eine Idee, die mir gefällt, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sie genau in diese „Wir wissen, dass es kaputt ist, na und?“-Stimmung passt, die Tombwater bei mir hervorruft – Mraz hat sich dazu deutlich geäußert der Discord-Server des Spiels zum Beispiel, um Spieler dazu anzuregen, übermächtige Builds zu finden – und es ist die Möglichkeit, den Schaden von Spielern und Gegnern festzulegen (anstelle der üblichen Schwierigkeitsstufen).

Standardmäßig steigt der Schaden der Gegnerangriffe ab der Hälfte des Spiels (etwa nach 10 Stunden) exponentiell an, wobei (zumindest für mich) der Boss „Festering Ox“ der letzte Strohhalm war. Es war unmöglich, ihn zu besiegen, ohne die Schadeinstellungen herunterzuregeln, und aus den Beiträgen auf Discord geht klar hervor, dass andere „Tombwater“ eher im „God Mode“ als mit den Standardeinstellungen spielen.

Später setzen auch „normale“ Gegner bossähnliche Angriffe ein, was zwar eine nette Idee ist, sich aber eher unfair als herausfordernd anfühlt.

Mir gefällt, dass „Tombwater“ den Spielern die Möglichkeit gibt, den erlittenen und verursachten Schaden fein abzustimmen, aber das führte dazu, dass ich mich buchstäblich durch die nächsten paar Biome gekämpft habe (die sich optisch deutlich unterscheiden und unter anderem einen nebelverhangenen See und ein weitläufiges Anwesen umfassen). Das wiederum hat mich letztendlich davon abgehalten, weiterzuspielen, weil es nach einer Weile keinen Spaß mehr machte; mir war bewusst, dass ich das Spiel nicht so spielte, wie es gespielt werden sollte, und es fühlte sich wie Schummeln an.

„High Noon“ und hohe Erwartungen

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels befinde ich mich gerade im Bergbaulager (danach folgen noch fünf weitere Gebiete) und habe fast 14 Stunden Spielzeit hinter mir. Bevor ihr nun eure Spitzhacken zückt und einen wütenden Mob unter dem Motto „Spielerezensenten sollten ein Spiel zu Ende spielen“ bildet (ihr naiven Sommerkinder), bedenkt bitte, dass die Steam-Seite von Tombwater (und das gilt, um das klarzustellen, auch für andere Spiele) eine Fülle von überschwänglichen Rezensionen enthält, die auf winzigen Spielzeiten basieren, wie zwei Stunden, 0,8 Stunden und so weiter. Macht daraus, was ihr wollt.

Vielleicht sagst du jetzt: „Ach, du musst einfach nur besser darin werden.“ Ja, vielleicht, aber mein Charakteraufbau allein ändert weder das Verhalten der Gegner, noch beseitigt er seltsame Glitches wie das Hineinfallen in eine Grube und das Wiederauftauchen an einer Stelle, an der ich fast sofort wieder in dieselbe Grube falle (das ist mir in verschiedenen Bereichen mehrfach passiert).

Die auffällige Wiederverwendung von Elementen, die auf den Karten dicht beieinander platziert sind, verstärkt den künstlichen Eindruck, aber manchmal funktioniert es – wie zum Beispiel am See.

Die Wegfindungs-KI der Gegner ist oft miserabel; sie scheitern häufig an Treppen oder Ecken, sodass es sehr einfach ist, einen Gegner in der Umgebung hängen zu lassen, bis man ihn aus sicherer Entfernung erledigen kann. Anfangs war das noch lustig, da es sich wie ein unerwarteter Exploit anfühlte, aber bald wurde es langweilig und nahm den Monstern jede echte Bedrohung (ich sollte erwähnen, dass Bosse diesen Fehler größtenteils vermeiden).

Die Pixelgrafik ist ansprechend, weist jedoch unscharfe Kanten auf, insbesondere bei Bildschirmtext, und die Charakterporträts, die die Text-Popups begleiten, wirken etwas unfertig. Die Umgebungen sind alle gleichmäßig ausgeleuchtet, selbst wenn Dinge wie Lichtstrahlen auf dem Bildschirm darauf hindeuten, dass Schatten eigentlich ganz anders fallen müssten.

Glücklicherweise ist der Text durchweg wirklich gut, auch wenn die Zeichnungen manchmal etwas grob wirken.

Mraz hat offen darüber gesprochen, wie viel Zeit er und Wagner für das Spiel aufwenden können, und im Discord erklärt: „Vier Monate für ‚Tombwater‘ sind etwas ganz anderes als vier Monate für ein größeres Studio – das Spiel wird von zwei Leuten entwickelt, und wir haben beide noch Vollzeitjobs.“ In gewisser Weise ist es also vielleicht fair, mit einer Menge Bugs, Glitches und einer insgesamt unausgereiften Spielqualität zu rechnen. Ich weiß auch nicht, inwieweit die Spiel-Engine dafür verantwortlich gemacht werden kann, Solarus, da ich zugeben muss, dass ich nicht genau weiß, wozu das Gerät wirklich in der Lage ist und wo seine technischen Grenzen liegen.

Satteln

„Tombwater“ gefällt mir wirklich gut, aber ich habe definitiv das Gefühl, dass noch etwas Feinschliff nötig ist, bevor ich es uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Wenn überhaupt, scheint dies ein Fall zu sein, in dem Early Access die richtige Wahl gewesen wäre, denn der Kern von „Tombwater“ ist solide und insgesamt hervorragend – es ist lediglich die Umsetzung, die noch zu wünschen übrig lässt.

An bestimmten Stellen kannst du mit den Flammen interagieren, um eine Rückblende zu sehen, in der unheimliche Ereignisse gezeigt werden.

Das Spiel ist für nur etwa 20 Dollar erhältlich, was ich für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis halte, wenn man bedenkt, dass es laut den Entwicklern etwa 20 bis 25 Stunden Spielinhalt bietet (und dazu noch den Wiederspielwert durch das Ausprobieren verschiedener Charakterkonfigurationen). Außerdem möchte ich mit dem Punkt abschließen, den ich für den wichtigsten halte: Moth Atlas und Midwest Games kümmern sich sehr aktiv um die bereits wachsende Community von Tombwater, unter anderem durch Gameplay-Tipps, das Sammeln von Fehlerberichten und so weiter. Das zählt in meinen Augen sehr viel.

Was mich betrifft, würde ich gerne noch einmal durch die staubigen und trostlosen Straßen von Tombwater schlendern, aber ich möchte Moth Atlas erst einmal die Gelegenheit geben, noch ein paar Updates zu veröffentlichen. Wenn sie noch mehr Kinderkrankheiten ausmerzen können, habe ich keinen Zweifel daran, dass dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem werden kann.