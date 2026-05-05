Neue Videospielveröffentlichungen: Alle Neuerscheinungen vom 6. bis 12. April 2026

Die zweite Aprilwoche 2026 ist da und bringt eine bunte Mischung an Titeln mit, die das gesamte Spektrum der Gaming-Welt abdecken. Von vielbeachteten Plattform-Portierungen und umfangreichen Live-Service-Updates bis hin zu düsteren Indie-Prügelspielen und experimentellen, wortbasierten Roguelikes – das Angebot dieser Woche hält für jeden Spielertyp etwas bereit. Horrorfans, Strategie-Enthusiasten und RPG-Liebhaber finden gleichermaßen neue Welten zum Erkunden auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Mobilgeräten.

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Spiele und größeren Updates, die zwischen dem 6. und 12. April 2026 veröffentlicht wurden.

Nachtversand

„Night Shippers“ erschien am 6. April und ist eine einzigartige Koop-Horror-Komödie für 1 bis 8 Spieler, die auf dem PC über Steam erhältlich ist und die Gig-Economy buchstäblich in einen Albtraum verwandelt. In dem von Young Buffalo entwickelten Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Essenslieferanten, die sich durch verwunschene vietnamesische Straßen bewegen. Das Spiel verbindet spannungsgeladene Überlebensmechaniken mit einem satirischen Blick auf die moderne Lieferkultur.

Dragonheir: Stille Götter – Hymne an Schach und Klinge

Am 7. April veröffentlichte das Open-World-Strategie-RPG „Dragonheir: Silent Gods“ sein umfangreiches Update „Hymn of Chess and Blade“. Dieser Saisonstart, der auf PC, iOS und Android verfügbar ist, führte den „Carnival Celebration“-Server, einen neuen, von Auto Chess inspirierten Modus namens „Magic Chess“ sowie ein mit Spannung erwartetes Crossover-Event mit dem Klassiker „Heroes of Might and Magic III“ ein.

Starfield (Start auf PlayStation 5)

Eine der größten Schlagzeilen der Woche gab es am 7. April, als Bethesdas Weltraum-Odyssee „Starfield“ offiziell auf der PlayStation 5 erschien. Der Start umfasst das neue „Free Lanes“-Update, das PS5-Spielern die bislang ausgereifteste Version der „Settled Systems“ bietet, sowie eine neue Reihe physischer Sammler-Actionfiguren.

Ringraum

„Annulus“ ist ein düsteres Fantasy-Taktik-RPG, das am 8. April weltweit für PC und Mobilgeräte erscheint. Es zeichnet sich durch eine detailreiche Grafik auf Basis der Unreal Engine sowie ein komplexes rundenbasiertes Kampfsystem aus, bei dem Geländevorteile und die strategische Positionierung der Einheiten im Vordergrund stehen.

SAMSON: Eine Geschichte aus Tyndalston

„SAMSON“ erschien am 8. April für Steam und den Epic Games Store und ist der Debüt-Titel von Liquid Swords, dem Studio, das von „Just Cause“-Schöpfer Christofer Sundberg gegründet wurde. Dieser knallharte Action-Brawler verzichtet auf Schusswaffen zugunsten von realistischen, brutalen Nahkämpfen in einer Stadt, die dynamisch auf die Entscheidungen und den Ruf des Spielers reagiert.

Der Okkultist

Daedalic Entertainment hat „The Occultist“ am 8. April für PS5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. In diesem psychologischen Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive schlüpft der Spieler in die Rolle eines Paranormal-Ermittlers, der mithilfe eines mystischen Pendels mit der Geisterwelt interagiert und auf einer verfluchten Insel ein jahrzehntealtes Rätsel löst.

Unbeschreiblich

Am 9. April veröffentlichten die Branchenveteranen Steve Ellis und Dr. David Doak (bekannt für ihre Arbeit an „GoldenEye 007“ und „TimeSplitters“) das Spiel „Beyond Words“. Dieses genreprägende Roguelike-Wortspiel ist für alle gängigen Konsolen und den PC erhältlich und fordert die Spieler heraus, Sprache und Wortschatz als ihre wichtigste Waffe in einer prozedural generierten Welt einzusetzen.

Fight Life: Vanguard

„Fight Life: Vanguard“ erschien am 10. April für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Es handelt sich um ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel, das mit einem unverwechselbaren Pixel-Art-Stil eine düstere, realistische Fantasy-Welt darstellt. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Truppenmanagement und Permadeath, wodurch jeder Kampf zu einer Entscheidung auf Leben und Tod wird.

NOCH LANG NICHT VORBEI

Zum Abschluss der Woche am 10. April steht „FAR FROM DEAD“ auf dem Programm, ein Indie-2D-Boss-Rush-Actionspiel. Es ist stark von 16-Bit-Run-and-Gun-Klassikern inspiriert und bietet PC- und Mac-Spielern, die auf präzise Steuerung und riesige, den Bildschirm ausfüllende Gegner aus sind, ein anspruchsvolles Spielerlebnis.