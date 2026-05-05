Der Schöpfer von „Resident Evil“ schließt sich mit dem Entwickler von „Stellar Blade“ zusammen

Shift Up übernimmt Unbound und erwirbt damit die vollständigen Eigentums- und Veröffentlichungsrechte für künftige Titel.

Shinji Mikami, der Schöpfer von „Resident Evil“, bringt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der AAA-Spiele in das Studio ein.

Dieser Schritt signalisiert einen massiven Vorstoß in die globalen Konsolen- und PC-Märkte mit eigenen Spielereihen.

Shift Up hat die vollständige Übernahme von Unbound bestätigt, dem in Tokio ansässigen Studio unter der Leitung von Shinji Mikami. Der Deal umfasst die vollständigen Eigentums- und Veröffentlichungsrechte, wodurch Shift Up die direkte Kontrolle über die kommenden Projekte des Studios für Konsolen und PC erhält.

Shift Up erlangte 2022 erstmals mit „Goddess of Victory: Nikke“ Bekanntheit, bevor das Unternehmen 2024 mit „Stellar Blade“ den Sprung auf die Konsolenbühne wagte. Mikami, bekannt als Regisseur wegweisender Titel wie Resident Evil, Resident Evil 4 und The Evil Within, hat den modernen Survival-Horror maßgeblich geprägt.

Hyung-Tae Kim, CEO von Shift Up, erklärte in einer offiziellen Mitteilung: „Ich halte es für äußerst bedeutsam, die Kräfte mit Unbound zu bündeln, das ein Weltklasse-Entwicklungsteam unter der Leitung von CEO Shinji Mikami vereint. Diese Übernahme bietet die Gelegenheit, Nutzern weltweit das beste Spielerlebnis zu bieten und die globale Wettbewerbsfähigkeit von Shift Up im Bereich der Entwicklung weiter zu festigen.“

Mikami erklärte seinerseits: „Ich spüre eine starke Synergie mit CEO Kim, der selbst ein aktiver Entwickler ist, und ich glaube, dass dies eine ideale Partnerschaft ist, die es uns ermöglicht, uns ganz auf die Kreativität zu konzentrieren. Wir werden unser Bestes geben, um unterhaltsame Spiele zu entwickeln, damit beide Unternehmen gemeinsam die Erwartungen unserer Fans erfüllen können.“

Eine perfekte Kombination in der Welt der Spiele

Mikami, der Mann, der der Welt auch „Dino Crisis“ und „Devil May Cry“ bescherte, hat sich seit seinem Weggang von Tango Gameworks im Jahr 2023 bedeckt gehalten. Während frühe Gerüchte darauf hindeuteten, er würde ein kleines Boutique-Studio namens Kamuy gründen, stellte sich heraus, dass er weitaus ehrgeizigere Pläne hatte. Sein eigentliches Projekt, „Unbound“, wurde heimlich in Tokio vorangetrieben, mit einer klaren Mission: die Entwicklung groß angelegter, hochbudgetierter Spiele, die tatsächlich Spaß machen.

„Stellar Blade“ ist eine Abkehr von den Gacha-Spielen von Shift Up, da es sich um ein Open-World-ARPG handelt. Allerdings gibt es immer noch Frauen in knappen Outfits.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich Shift Up stetig weiterentwickelt – von mobilen Hits wie „Goddess of Victory: Nikke“ bis hin zu Premium-Konsolenveröffentlichungen wie SternklingeDurch die Übernahme von Unbound verfügt das Unternehmen nun über einen der branchenweit angesehensten Geschäftsführer und ein äußerst erfahrenes Team, um seine Expansion auf dem globalen Markt voranzutreiben.

Für Mikami bedeutet dies eine Rückkehr in die Oberliga, ohne den unternehmerischen Ballast eines großen westlichen Publishers. Vor dieser Fusion hatte Unbound wie wild Personal eingestellt, um ein AAA-Original-IP zu entwickeln, das Mikamis frühere Hits widerspiegeln sollte, bei denen Innovation und Raffinesse im Vordergrund standen. Während Details zu dem, was Unbounds Flaggschiff-Spiel geworden wäre, rar sind, ist bekannt, dass das Studio tatsächlich mehrere Projekte in der Entwicklung hat.

Shift Up treibt das Projekt „Spirits“ voran

Shift Up setzt zudem nicht nur auf Mikamis „Unbound“-Projekte. Das Studio treibt gleichzeitig die Produktion von „Project Spirits“ voran – dem ambitionierten Titel, der früher unter dem Namen „Project Witches“ bekannt war. Während „Unbound“ die von Mikami geleiteten Projekte abdeckt, sucht Shift Up aktiv nach Entwicklungspersonal, um „Project Spirits“ zu einem plattformübergreifenden Blockbuster zu machen.

Das Spiel wird als Urban-Fantasy-Action-RPG beschrieben, das die Unreal Engine 5 nutzt, um auf PC, Konsolen und Mobilgeräten eine beeindruckende Grafik zu liefern. Mit der Umbenennung von „Project Witches“ in „Project Spirits“ signalisiert das Studio eine Hinwendung zu einem umfangreicheren, auf Geister ausgerichteten Universum, das an den weltweiten Erfolg von „Stellar Blade“ anknüpfen soll.

Das ist definitiv, äh, ein auffälliges Kunstwerk.

Angesichts von Miamis Horror-Action-DNA und dem internen Vorstoß für „Project Spirits“ scheint Shift Up darauf aus zu sein, jedes Subgenre des Action-Marktes auf einmal zu erobern.