Der neunte Teil der Hauptreihe, „Resident Evil: Requiem“, ist jetzt erhältlich! Da dies auch mit dem 30-jährigen Jubiläum der Serie zusammenfällt, werden wir hier im News-Bereich des Eneba Hubs entsprechend darauf eingehen. Freut euch auf ausführliche Berichte und Begleitartikel zu verschiedenen beliebten und in Vergessenheit geratenen „Resident Evil“-Spielen.

Dazu gehören ein Blick darauf, wie sich die Serie im Laufe der Jahre weiterentwickelt und verändert hat, Rezensionen der neuesten Teile sowie die Frage, wie das Franchise mit unterschiedlichem Erfolg in andere Medien übertragen wurde; all dies mündet schließlich in einen umfassenden Überblick über „Requiem“.

Als Erstes ist es Rückblickend gesehen das Böse: Ein Blick darauf, wie die Branche damals im Jahr 1996 auf „Resident Evil“ reagierte.

Wir haben uns außerdem angesehen, Experimente von Bewohnern: Capcom ging mit „Resident Evil“ ein Risiko ein, und es hat sich ausgezahlt, doch nicht alle seine Experimente im Bereich Survival-Horror waren erfolgreich.

Es kursieren Gerüchte darüber, welches „Resident Evil“-Spiel als Nächstes ein Remake erhalten wird. Deshalb haben wir uns angesehen, wie sich diese Titel finanziell und bei den Kritikern geschlagen haben, in Das Böse neu erschaffen. Wusstest du, dass das Remake ein riesiger Flop war? Jetzt weißt du es! Falls du dich auch fragst, wie sich das Remake von Resident Evil 4 schlägt, Wir haben eine Rezension für euch!

Hast du dich schon mal gefragt, wie weit sich „Resident Evil“ in der Popkultur verbreitet hat? Entwicklung der Einwohnerzahl rückt Filme, Bücher, Comics und sogar Theaterstücke in den Mittelpunkt, die alle auf den Spielen basieren.

Außerdem gibt es einen Blick auf die verrissene Fernsehserie im kommerziellen Bereich des Hubs sowie eine detaillierte Liste von die besten Resident Evil-Spiele, und ein Versuch, dranzubleiben eine Reihe von Spielen der Reihe nach.

Und wie versprochen, hier ein Überblick über Resident Evil: Requiem. Wenn du wissen möchtest, wie der Vorgänger der Reihe, „Resident Evil Village“, so ist, dann solltest du unbedingt Lies unseren Testbericht.