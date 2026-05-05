„Resident Evil: Requiem“ hat den Kuchen und isst ihn auch

Capcom hat „Resident Evil Requiem“ nun für PC, Xbox Series X/S, PS5 und Nintendo Switch 2 veröffentlicht, und bereits in der ersten Stunde nach der Veröffentlichung verzeichnete das Spiel auf Steam 260.000 gleichzeitige Spieler. Diese Spieler – und alle, die jetzt noch einsteigen – können endlich herausfinden, wie das Spiel mit der 30-jährigen Geschichte der Reihe umgeht. Das ist an sich schon eine merkwürdige Behauptung des Entwicklers, da die Geschichte von Resident Evil einen verworrenen Weg bis in die Gegenwart genommen hat, auf dem Spin-offs und Remakes die Lage ziemlich unübersichtlich gemacht haben.

Selbst die Entwickler haben eingeräumt, dass sich die Hauptspiele nicht immer für einen schlüssigen Kanon eignen: Das ursprüngliche „Resident Evil 2“ hat beispielsweise mehrere Enden, wobei allgemein davon ausgegangen wird, dass das einzige Ende, das tatsächlich Auswirkungen auf spätere Spiele hat, dasjenige ist, bei dem die Spieler zunächst Claire Redfield steuern müssen, bevor sie Leon Kennedys Handlung durchspielen.

Es gibt jedoch einige Konstanten, und Leon ist eine davon. In „Resident Evil 2“ lernte die Welt den Polizeineuling kennen, der völlig überfordert war, da sein erster Arbeitstag mit einer Zombie-Apokalypse zusammenfiel. In „Resident Evil 4“ kehrte er zurück – etwas älter und weiser, aber immer noch voller schlagfertiger Sprüche und mit einem der besten Roundhouse-Kicks der Gaming-Welt.

Leon trat auch in „Resident Evil 6“ auf, das als eines der schlechtesten Spiele der Reihe gilt, in dem vier Handlungsstränge in einem Paket zusammengepfercht wurden und zudem Charaktere aus früheren Teilen auftraten. Es wurde zudem weithin als actionlastiger Titel bewertet, der keine Spur mehr von dem Survival-Horror-Genre aufwies, als das es ursprünglich begonnen hatte. Insofern war Resident Evil 7 eine grundlegende Kurskorrektur, zu der auch der Austausch der Hauptfigur gegen einen völlig neuen Charakter gehörte – Ethan Winters, den Mann mit den unglücklichsten Händen in Videospielen.

Ein Requiem für die Toten

Ethan war auch der Star von „Resident Evil Village“, in dem Chris Redfield einen Gastauftritt hatte. Das Spiel erhielt zwar recht gemischte (oder sollte man sagen „Ethan-gemischte“?) Kritiken, da es zwar zunächst gruselig begann, dann aber zu einem „Whack-a-Mole“-Spiel mit Bösewichten verkam, hatte aber auch nur am Rande etwas mit den zentralen Umbrella-Verschwörungsthemen der früheren Spiele zu tun.

Capcom hat „Resident Evil Requiem“ als eine Art Allheilmittel positioniert, das alle noch offenen Fragen zu diesem bösen Konzern, seinen verschiedenen mutierten Viren und natürlich dem Raccoon-City-Vorfall klären soll. So wird das Ereignis am Ende von Resident Evil 3 (sowohl im Original als auch im Remake) bezeichnet, bei dem die Regierung die Stadt atomisiert (technisch gesehen handelt es sich um eine „experimentelle thermobarische Waffe“, wie der ursprüngliche RE3-Produzent Yasuhisa Kawamura in Interviews angemerkt hat).

Moment mal, das stand nicht in der Broschüre!

Die beiden Ausbrüche sind bislang die einzigen anderen Spiele, in denen der Vorfall ausdrücklich erwähnt wird, was durchaus passend ist, da eine spielbare Figur aus diesen Spielen, Alyssa Ashcroft, die Mutter von Grace Ashcroft ist, der ursprünglichen Protagonistin von „Requiem“. Grace ist eine FBI-Analystin, die beauftragt wird, in einem verlassenen Hotel zu ermitteln, nachdem dort eine Leiche gefunden wurde. Die Leiche steht in Zusammenhang mit einer Reihe seltsamer Todesfälle, und das Hotel war zudem der Ort, an dem Alyssa vor acht Jahren ermordet wurde.

„Requiem“ kehrt zum für die Serie typischen Survival-Horror zurück, da es in der ersten Hälfte des Spiels hauptsächlich Grace folgt, unterbrochen von gelegentlichen Action-Einlagen, wenn Leon in ihre Fußstapfen tritt. In der zweiten Hälfte verschiebt sich das Gleichgewicht jedoch hin zu mehr Action, da Leon die Führung übernimmt, wobei es gelegentlich auch Abschnitte mit Grace gibt.

Lügner, Lügner, die Hosen brennen

Die Entwickler von „Requiem“ haben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Leon nicht im Spiel enthalten ist (er war der Star von mehrere RE-Filme (vorläufig), da er sich nicht für ein Horrorspiel eignet, und die Idee war, „Requiem“ gruselig zu gestalten – auch wenn die Entwickler selbst angemerkt haben, dass sie nicht mehr wissen, was das eigentlich bedeutet.

„Eigentlich gab es intern einige Bedenken, bevor wir den Hands-off-Trailer zu [Resident Evil: Requiem] beim SGF [Summer Games Fest] und den ersten Hands-on-Trailer auf der Gamescom zeigten: Ist das Spiel eigentlich gruselig? Denn wir wissen es selbst gar nicht mehr“, sagte Regisseur Koshi Nakanishi in einem Interview auf der Gamescom 2025.

„Ich denke, man kann die ‚Resident Evil‘-Titel grob danach einordnen, wie sehr sie ‚Resident Evil 2‘ oder ‚Resident Evil 4‘ ähneln. ‚Resident Evil 7‘ lag definitiv eher auf der ‚2‘-Seite dieser Skala, da es zu den Wurzeln des Survival-Horrors zurückkehrte und dafür viel Lob erhielt. ‚Resident Evil Village‘ baute darauf auf, fügte mehr Action und Schusswechsel hinzu und rückte damit auf der genannten Skala näher an die ‚RE4‘-Seite heran.“

„Aber wenn wir diesen Weg weiterverfolgt hätten, wäre fast ein Inflations-Effekt entstanden, bei dem man immer mehr Action einbauen muss, um den Vorgänger zu übertrumpfen, und dadurch landet man letztendlich dort, wo Resident Evil 5 und 6 gelandet sind. Und obwohl das immer noch großartige Spiele sind, herrscht allgemein Einigkeit darüber, dass sie Resident Evil so sehr in Richtung Action getrieben haben, dass es kein Horror mehr war.“

„Ich wollte das beim neunten Teil von ‚Resident Evil‘ nicht wiederholen, wo ich einfach versucht habe, die Action in ‚Village‘ zu übertreffen, und am Ende etwas geschaffen habe, das ich gar nicht machen wollte. Es war unsere Absicht, den Schwerpunkt ganz klar auf den Stil von ‚Resident Evil 2‘ zu legen, und es ist fast schon eine Weiterentwicklung dieses Stils.“

Was ist also mit Leon passiert? Bei einer „Requiem“-Präsentation im Januar dieses Jahres ruderte Nakanishi hinsichtlich seiner früheren Äußerungen zurück und sagte: „Ich habe nie gesagt, dass er nicht auftauchen würde.“ Im Ernst, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Tatsächlich habe ich es damals zugegeben, aber wir haben tatsächlich versucht, mit Leon ein echtes Horrorspiel zu entwickeln. Aber natürlich dachten wir, dass die Leute keinen ängstlichen Leon sehen wollen würden. Das war zumindest die überwiegende Meinung.“

Action gegen Horror

Dies hat zu einem Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften geführt; während die Kritiken noch eintreffen (und wenig überraschend überwiegend begeistert ausfallen), bemerkt die Mehrheit, dass der erste Teil besser ist, insbesondere für Spieler, die ein echtes Horrorerlebnis suchen. Capcom empfiehlt den Spielern zudem, für Grace die First-Person-Perspektive und für Leon die Third-Person-Perspektive zu verwenden, wobei es den Spielern freisteht, nach Belieben zwischen den beiden Perspektiven zu wechseln.

Zumindest trifft der Horrorfilm genau den richtigen Ton: Ein riesiges Monster verfolgt Grace in einer heruntergekommenen Klinik, in der sich auch andere mutierte Menschen aufhalten. Diese sind das Ergebnis von Experimenten des geistesgestörten Victor Gideon, eines Arztes mit Verbindungen zu Umbrella und dessen „Tyrant“-Projekt (das auch mit Nemesis in Verbindung steht).

Wie er mit dem Vorfall von Raccoon City in Verbindung steht, müssen die Spieler selbst herausfinden, doch bekannt ist, dass „Requiem“ Leon S. Kennedy auch die Möglichkeit bietet, sich mit seiner eigenen Rolle bei dem Vorfall auseinanderzusetzen. Dazu kehrt er in „Requiem“ zwar in die Ruinen der Stadt zurück, doch handelt es sich dabei eher um eine kurze Tour zu bekannten Schauplätzen (wie dem RCPD-Gebäude) als um eine tiefgreifende psychologische Aufarbeitung des Traumas.

Zombie-Nostalgie

Bis Juni letzten Jahres hatte sich die gesamte Serie über 174 Millionen Mal verkauft, was deutlich macht, wie groß das Interesse der Spieler an dieser speziellen Art von Survival-Horror ist. Und um die Spieler zufrieden zu stellen, scheut Capcom nicht davor zurück, die „Resident Evil“-Spiele mit Anspielungen, Referenzen und Easter Eggs zu spicken, um alte und neue Fans gleichermaßen zu begeistern. „Requiem“ verspricht mehr davon, allerdings eingebettet in eine Erzählung, die Nostalgie wirklich belohnt, anstatt ihr nur Lippenbekenntnisse zu zollen. Es gab bis jetzt bereits zahlreiche Interviews und Präsentationen mit dem Entwicklerteam, aber vielleicht ist eine der besten Möglichkeiten, wie Capcom einen Einblick darin gegeben hat, wie Requiem auf frühere Spiele Bezug nimmt, ein hochkarätiger Kurzfilm, der Anfang dieses Monats veröffentlicht wurde.

Das hat natürlich die Gerüchteküche unter den Spielern angeheizt, was „Requiem“ an Elementen aus früheren Spielen enthält. Capcom hat sich diesbezüglich – zu seiner Ehre – bedeckt gehalten und ist sogar Anfang dieser Woche aktiv geworden, als physische Exemplare von „Resident Evil Requiem“ vorzeitig im Handel auftauchten. Dies führte zu Artikeln und Videos, die etwas zu viele Informationen preisgaben, aber glücklicherweise nichts, was das Spiel oder sein Ende vorweggenommen hätte.

Und damit sind wir am Ende von Enebas Resident Evil-Woche! Falls Sie gerade erst dazustoßen: Wir haben jede Menge weiterführende Artikel für Sie, darunter Ein Rückblick auf das allererste Spielunddie beste Reihenfolge, in der man die Spiele spielen sollte. Ab nächster Woche geht es wieder mit den üblichen Nachrichten weiter.