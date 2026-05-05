Wochenrückblick: „Resident Evil: Requiem“ bricht Rekorde, Gaming-Website „stellt“ KI-Autoren ein, GameTank übertrifft sein Finanzierungsziel und mehr

Diese Woche gibt es eine bunte Mischung an Branchennachrichten, von Survival-Horror bis hin zu einer Spielekonsole zum Selberbauen. Hier erfährst du, was in der Welt der Videospiele gerade so los ist.

„Resident Evil: Requiem“ verkauft sich über 5 Millionen Mal

Eine Nachricht, die absolut niemanden überraschen wird, Resident Evil: Requiem Bis zum 4. März, weniger als eine Woche nach der Veröffentlichung, wurden mehr als 5 Millionen Exemplare verkauft. Damit liegt es vor den beiden anderen Verkaufsschlagern der Reihe: „Resident Evil 6“, das in der ersten Woche 4,6 Millionen Mal verkauft wurde, und dem vielgelobten Resident Evil 4 – Remake, das sich eine Woche nach Erscheinen 4 Millionen Mal verkaufte.

Capcom gab diese Neuigkeit in einer Pressemitteilung bekannt, in der auch hervorgehoben wurde, dass „Requiem mit der RE ENGINE, Capcoms firmeneigener Spiel-Engine, entwickelt wurde, wodurch das Unternehmen eine fotorealistische Darstellung erzielen konnte, einschließlich der Haut der Charaktere, ihrer tränenfeuchten Augen und ihres wehenden Haares sowie der Lichtdurchlässigkeit.“

Grace Ashcroft und ihre „tränenfeuchten Augen“.

„Requiem“ feiert das 30-jährige Jubiläum der „Resident Evil“-Reihe, das 1996 ins Leben gerufen wurde und hat bis Dezember 2025 insgesamt 183 Millionen Einheiten verkauft.

Videospiel-Websites werden von KI-Autoren überschwemmt

„Resident Evil: Requiem“ war diese Woche auch aus einem weniger erfreulichen Grund in den Schlagzeilen, da es Gegenstand einer Spielrezension war, die vollständig von einer KI verfasst wurde. Die Rezension mit der Note 9/10 wurde auf der Website von Video Gamer veröffentlicht und erschien auf Metacritic, bis den Leuten auffiel, dass sie nicht richtig auf Details des Spiels einging, sondern stattdessen leere, seltsame Plattitüden lieferte wie „Es verbindet das Trauma von Raccoon City mit modernem Design und beweist, dass in diesem untoten Pferd noch jede Menge Leben steckt.“

Ein Überblick über das aktuelle Angebot von VideoGamer: Artikel zu KI-Kunst und iGaming, die darauf ausgerichtet sind, in den Google-Suchergebnissen ganz oben zu erscheinen.

Andere Spielejournalisten wiesen zudem darauf hin, dass dies nicht das erste oder einzige Mal ist, dass die Website so vorgegangen ist. Lewis White, ein ehemaliger Autor bei VideoGamer, schrieb Anfang dieser Woche auf LinkedIn darüber, wie es dazu gekommen ist.

„Im August 2025 wurde VideoGamer von ClickOut Media übernommen. Es war eine katastrophale Übernahme, die von mangelnder Kommunikation geprägt war, und viele Autoren von VideoGamer – mich eingeschlossen – wechselten zu einer neuen Website, da ClickOut Media mit Glücksspielen in Verbindung stand.“

„Zudem enthält die Website nun Artikel, die offenbar vollständig von KI generiert wurden, mit Autorenprofilen, deren Profilbilder ebenfalls von KI erstellt wurden und die zu gefälschten Twitter-Konten mit überladenen Biografien führen, um Googles SEO- und EEAT-Kriterien zu manipulieren.“

ClickOut Media besitzt und betreibt eine Vielzahl weiterer Websites zum Thema Gaming und damit verbundene Themen, darunter The Escapist, AdventureGamers und Esports Insider. Allerdings enthalten all diese Websites – ebenso wie VideoGamer – mittlerweile umfangreiche Inhalte zum Thema Online-Glücksspiel, wie beispielsweise „Die besten Online-Casinos mit Echtgeldspielen in den USA 2026“ (auf The Escapist) und „CoinPoker startet 100 % Rakeback-Angebot“ (Esports Insider).

Bei „The Escapist“ war einst auch Ben „Yahtzee“ Croshaw zu Hause, der Schöpfer der äußerst beliebten „Zero Punctuation“-Videos.

Gendel Gento, ein in Tokio ansässiger Spielejournalist, schaltete sich ebenfalls in die Kontroverse ein und brachte eine Meinung zum Ausdruck, die die Stimmung in der Öffentlichkeit widerspiegelt: „Sogenannte KI mag ihren Nutzen haben, aber GenAI ist ein Werkzeug für Faule, Mittelmäßige und Talentlose“, schrieb er auf LinkedIn. „Wenn man sie nutzt, um Texte oder andere Medien zu generieren, ist man kein Schriftsteller oder Künstler, sondern ein Betrüger. Man ist zudem ein Dieb durch Assoziation, da man bereitwillig ein Werkzeug nutzt, das auf den gestohlenen Werken von Generationen echter Künstler trainiert wurde, die keinen Cent für ihre unfreiwillige Rolle beim Training der Werkzeuge erhalten, die sie ersetzen werden.“

Sony steht in Großbritannien vor einem Rechtsstreit

In Großbritannien wurde gegen Sony eine kartellrechtliche Sammelklage im Zusammenhang mit dem digitalen Store für die PS5 eingereicht. Alex Neill, ein Verbraucherschützer mit 20 Jahren Erfahrung, bringt den Fall im Namen von schätzungsweise 12,2 Millionen Nutzern vor Gericht, um einen Anteil von fast 2 Milliarden Pfund zu erstreiten (die geschätzte Summe, um die die Spieler insgesamt zu viel bezahlt haben).

Die Klage konzentriert sich darauf, dass Sony „durch seine Kontrolle über den PlayStation Store ein Quasi-Monopol auf den Verkauf digitaler Spiele und Zusatzinhalte hat“, wie auf der offiziellen PlayStation-Antragsseite. Dies wiederum ermöglicht es Sony, bei jedem Kauf eine Provision von 30 % zu erheben, was zur Folge hat, dass die Preise für die Verbraucher höher sind, als sie sein müssten.

Verbraucherschützer Alex Neill.

„Der Übergang von Spielen, die als physische Datenträger verkauft werden, zu digital vertriebenen Spielen hat zur Einführung von In-Game-Inhalten geführt, bei denen die Spieler nun zusätzlich bezahlen müssen, um im Spiel voranzukommen, weitere Funktionen freizuschalten oder ihr Spielerlebnis mit neuen Charakteren oder Waffen individuell anzupassen“, heißt es auf der Website weiter. „Spiele sind heute so konzipiert, dass sie die Spieler dazu anregen, so viel Geld wie möglich auszugeben (einschließlich Kinder).“

Sofern Sony keinen außergerichtlichen Vergleich anbietet, wird der Fall am 10. März vor Gericht verhandelt. Neill arbeitet mit Milberg London LLP zusammen, einer Anwaltskanzlei, die für ihre Tätigkeit im Bereich Wettbewerbsrecht bekannt ist. Die Kanzlei fordert derzeit auch Schadenersatz von Valve, weil britische Spieler für Spiele auf Steam überhöhte Preise zahlen mussten.

„Das Wettbewerbsrecht dient dem Schutz der Verbraucher und soll sicherstellen, dass die Märkte ordnungsgemäß funktionieren“, sagte Natasha Pearman, Partnerin der Anwaltskanzlei. „Wenn dies nicht der Fall ist und Verbraucher geschädigt werden, geben Sammelklagen dieser Art den Verbrauchern eine Stimme und die Möglichkeit, große Unternehmen wie Valve zur Rechenschaft zu ziehen.“

Die „Fantasy-Konsole“ aus dem echten Leben, GameTank, übertrifft ihr Finanzierungsziel

Inspiriert von „Fantasy-Konsolen“ wie PICO-8 und TIC-80 ist der GameTank eine DIY-Spielkonsole, die sowohl Emulation als auch Spieleentwicklung ermöglicht. Die CrowdSupply-Kampagne endete kürzlich mit einem Erlös von 54.945 US-Dollar (das ursprüngliche Ziel lag bei 30.000 US-Dollar) und betrifft vorgefertigte GameTanks, die zudem mit leeren Kassetten geliefert werden – auf diese können ROMs aufgespielt werden, wodurch Spieler ein emuliertes Spiel effektiv in eine physische Kopie verwandeln können.

GameTank ist die Idee von Clyde Shaffer, einem ehemaligen Softwareentwickler bei Facebook aus Port Washington, New York. „Ich wollte etwas anderes schaffen, etwas Verrücktes, etwas, das durch seine technischen Entscheidungen einen ganz eigenen, unverfälschten Charakter erhält“, sagte Shaffer in einem Ein YouTube-Video im passenden Retro-Stil.

„Anstatt auf eine Vintage-Ästhetik zurückzugreifen, habe ich nach neuen Möglichkeiten gesucht, mit einfacher Hardware zu experimentieren“, fügte er hinzu. „Die Open-Source-Natur des Projekts lädt die Menschen dazu ein, sich auf jede Art und Weise einzubringen, die ihnen Spaß macht.“

Ein Röhrenfernseher ist nicht im Lieferumfang enthalten, wird jedoch für ein authentisches 8-Bit-Erlebnis empfohlen.

Wer sich mit Leiterplatten auskennt oder gerne einmal versuchen möchte, eine eigene Spielkonsole zu bauen, kann alle erforderlichen Schaltpläne und Informationen von der offiziellen GameTank-Website herunterladen oder GitHub. Ansonsten wird der vorgefertigte GameTank mit einem Controller, einer leeren Kassette und einem Kassetten-Flasher ausgeliefert. Dazu gibt es eine physische Ausgabe von „Accursed Fiend“, einem von Shaffer entwickelten 8-Bit-RPG (derzeit gibt es über 40 speziell für das System entwickelte Spiele).