Wöchentlicher Rückblick: Triple-i-Showcase, „No Man’s Sky“-Update, Nintendos Patentniederlage und mehr

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: No Man’s Sky & Nintendo: Hello Games erweitert das Spiel um Kämpfe zwischen Kreaturen No Man’s Sky da das USPTO Nintendos Versuch ablehnt, die „Summon-and-Fight“-Mechanik patentieren zu lassen.

Hello Games erweitert das Spiel um Kämpfe zwischen Kreaturen No Man’s Sky da das USPTO Nintendos Versuch ablehnt, die „Summon-and-Fight“-Mechanik patentieren zu lassen. Samson & Aionguard: Liquid Swords bringt den knallharten Brawler auf den Markt Samson während Gründer Christofer Sundberg neue Details zu dem eingestellten Drachen-Simulator preisgibt Aionguard.

Liquid Swords bringt den knallharten Brawler auf den Markt Samson während Gründer Christofer Sundberg neue Details zu dem eingestellten Drachen-Simulator preisgibt Aionguard. Triple-i-Initiativen-Präsentation: Die digitale Veranstaltung umfasste 40 Titel, deren Höhepunkt die Enthüllung von Alabaster Dawn und ein erster Blick auf das Napoleon-Soulslike Der Wert des Todes.

Die digitale Veranstaltung umfasste 40 Titel, deren Höhepunkt die Enthüllung von Alabaster Dawn und ein erster Blick auf das Napoleon-Soulslike Der Wert des Todes. Der erste Berserker: Nexon verlegt die Schatz Entwicklerteam bei Neople aufgrund der schwachen Verkaufszahlen seit dem Start im März 2025.

Nexon verlegt die Schatz Entwicklerteam bei Neople aufgrund der schwachen Verkaufszahlen seit dem Start im März 2025. The Cube: Rettet uns: XLGAMES stellt seinen neuen Extraction-Shooter am 8. Mai 2026 ein und beendet den Betrieb damit nur drei Wochen nach der Veröffentlichung.

XLGAMES stellt seinen neuen Extraction-Shooter am 8. Mai 2026 ein und beendet den Betrieb damit nur drei Wochen nach der Veröffentlichung. Ehre den Besiegten: Gamigo startet vom 20. bis 27. April 2026 einen Test zur Wiederbelebung des mittelalterlichen MMOs im Free-to-Play-Modus.

„No Man’s Sky“ wird zum reinen „Pokémon“, während Nintendos Patentträume ins Stocken geraten

Hello Games ist wieder am Werk. Im neuen Xeno-Arena-Update präsentiert das Studio hinter der ultimativen Geschichte der Wiedergutmachung, No Man’s Sky, hat ein System für Kämpfe zwischen Kreaturen eingeführt. Die Spieler können nun ihre prozedural generierte außerirdische Fauna fangen, trainieren und in organisierten Kämpfen gegeneinander antreten lassen. Es handelt sich im Grunde um eine „Monster-Battle“-Erweiterung für ein Spiel, das bereits eine ganze Welt voller anderer Genres umfasst.

Das Update ist ein besonders scharfer Seitenhieb gegen Nintendo, das sich in letzter Zeit durch die Einreichung von aggressive Patente auf grundlegende Spielmechaniken. Das US-Patent- und Markenamt (USPTO) hat jedoch kürzlich der übrigen Branche einen Sieg beschert, indem es Nintendos Versuch zurückwies, die Mechanik „Nebencharakter herbeirufen und kämpfen lassen“ patentieren zu lassen.

Nintendo hatte gehofft, sich ein rechtliches Monopol auf das Konzept zu sichern, eine sekundäre Entität in den Kampf zu schicken – ein Schritt, der theoretisch Spiele wie „No Man’s Sky“ oder den jüngsten Hit „Palworld“ hätte gefährden können. Vorerst kann das Team von Sean Murray seine außerirdischen Gladiatoren also weiter kämpfen lassen, ohne dass eine rechtliche Vorladung aus Kyoto droht.

Samson trifft ein, während das Erbe der Drachenreiter von Aionguard weiterlebt

Liquid Swords, das neue unabhängige Studio, das von Christofer Sundberg, dem Schöpfer von Avalanche Studios, gegründet wurde, hat endlich seinen ersten Titel veröffentlicht: „Samson: A Tyndalston Story“. Das Spiel ist ein düsterer Brawler mit AA-Budget, von dem Sundberg trotz der optischen Ähnlichkeiten immer wieder betont hat, dass es „kein GTA“ sei.

Die Handlung spielt in der fiktiven Stadt Tyndalston und dreht sich um einen hochverschuldeten harten Kerl in einem Spiel, das auf „Intensität statt Umfang“ ausgelegt ist. Kritiker haben angemerkt, dass die filmreifen Kämpfe zwar befriedigend sind, die technische Umsetzung jedoch gelegentlich so rau ist wie die Knöchel des Protagonisten. Sundberg reagierte auf die Beschwerden in einem aktuellen Beitrag auf der Steam-Seite des Spiels: „Die ersten Eindrücke sind gemischt, und viele von euch haben mit spielverhindernden Bugs und Leistungsproblemen zu kämpfen. Das ist inakzeptabel, und wir hören uns das Feedback aller an und arbeiten hart daran, das Spiel zu liefern, für dessen Entwicklung wir Jahre unseres Lebens aufgewendet haben.“

Er bestätigte außerdem, dass am Freitag (heute) ein Patch erscheinen wird, der einige der dringlichsten Probleme behebt, mit denen die Spieler derzeit konfrontiert sind; das Update wird von einer vollständigen, detaillierten Beschreibung begleitet.

In einem kürzlich erschienenen Rückblick ging Sundberg auch auf „Aionguard“ ein, ein eingestelltes Fantasy-Projekt aus seiner Zeit bei Avalanche. Ursprünglich als „Just Cause mit Drachen“ konzipiert, wurde „Aionguard“ 2009 eingestellt, nachdem ein großer Publisher (Gerüchten zufolge Disney) seinen Fokus von Dark Fantasy weg verlagert hatte. Sundberg merkte an, dass die Vision für Aionguard – mit 18 Meter hohen Golems und Luftangriffen von Drachen – nun endlich durch moderne Hits wie Purpurne Wüste.

Die „Triple-i-Initiative Showcase“ präsentiert 40 Indie-Hits

The Dritte jährliche Triple-i-Initiative-Präsentation Die Sendung wurde am 9. April 2026 ausgestrahlt und bot eine kompakte 45-minütige Sendung mit 40 Indie-Titeln und acht Weltpremieren. Die von Evil Empire, dem Entwickler von „Dead Cells“, ins Leben gerufene Veranstaltung hat ihren Platz als führende digitale Plattform für Indie-Spiele gefestigt und verzichtet zugunsten eines rein auf Trailer ausgerichteten Formats auf traditionelle Moderatoren und Werbepausen. Der unbestrittene Headliner war ein tiefer Einblick in „Castlevania: Belmont’s Curse“, ein Gemeinschaftsprojekt von Evil Empire und Konami. Der Titel spielt 23 Jahre nach „Dracula’s Curse“ und markiert eine bedeutende Rückkehr zu den klassischen Wurzeln der Reihe; die Veröffentlichung ist für Ende 2026 geplant.

Zu den herausragenden Ankündigungen gehörte die Bekanntgabe des Early-Access-Termins für „Alabaster Dawn“, den mit Spannung erwarteten Nachfolger des „CrossCode“-Entwicklers Radical Fish Games. Das 2,5D-Action-RPG erscheint am 7. Mai 2026 und zeigt eine visuelle Weiterentwicklung des Studios, indem es rasante Kämpfe mit einem Wiederaufbau-Mechanismus verbindet, bei dem die Spieler eine Zivilisation in einer Ödnis wiederherstellen. Auch Fans von Survival-Spielen wurden mit der Ankündigung von „Don’t Starve Elsewhere“ überrascht, einem neuen Titel in der Klei Entertainment-Reihe, der eine „Fog“-Bedrohung sowie spezielle Online-Koop-Funktionen einführt, die speziell für prozedural generierte Erkundung entwickelt wurden.

Die Präsentation rundete ihr Weltpremierenprogramm mit „Too Deep To Quit“ ab, einem skurrilen Schatzsuchspiel mit Puppenmotiven, sowie den ersten Gameplay-Aufnahmen von „Alkahest“, einem packenden Fantasy-Brawler in der Ego-Perspektive von Push On, der sorgte mit seinen ersten beiden Trailern für Kontroversen. Auch bekannte Favoriten machten auf sich aufmerksam, wobei Hopoo Games einen Ausblick auf die Zukunft von „Risk of Rain 2“ gab. Mit über einem Dutzend Demos, die bis zum 16. April auf Steam verfügbar sind, ist die Triple-i-Initiative zeigt einmal mehr, dass der Indie-Sektor nach wie vor eine beständige Quelle mechanischer Innovationen ist.

„The First Berserker“: Unterstützung für Khazan endet nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten

Obwohl „Der erste Berserker: Khazan“ auf Steam eine Bewertung von „Sehr positiv“ hat, verliert das Spiel bereits die Unterstützung der Entwickler. Der Entwickler Neople (eine Tochtergesellschaft des Gaming-Giganten Nexon) hat Berichten zufolge das für das Hardcore-Action-RPG verantwortliche Team nur wenige Wochen nach dessen Veröffentlichung anderweitig eingesetzt.

Obwohl das Spiel für seine brutalen Kämpfe und seine Anbindung an das riesige „Dungeon & Fighter“-Universum (DNF) gelobt wurde, brachen die Spielerzahlen von einem Höchststand von 32.000 auf knapp über 1.000 tägliche Nutzer ein. Nexon, das kürzlich den Fantasy-Brawler Warhaven eingestellt hat, scheint „Effizienz“ in den Vordergrund zu stellen, indem es Entwickler auf profitablere Live-Service-Projekte umsetzt.

Dies ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass selbst eine beliebte Spielereihe und positive Kritiken ein Spiel nicht immer vor den Schwankungen des aktuellen Marktes bewahren können.

„The Cube: Save Us“ wird nach nur drei Wochen eingestellt

Das „Extraction-Shooter“-Genre hat einen neuen Rekordhalter für die kürzeste Lebensdauer. „The Cube: Save Us“, entwickelt von The Highrise Group, hat angekündigt, genau 21 Tage nach seiner Veröffentlichung den Betrieb einzustellen. Das Spiel versuchte, in einen unglaublich umkämpften Markt vorzudringen, der von Titeln wie „Escape from Tarkov“ dominiert wird, ARC Raiders, sowie „Hunt: Showdown 1896“, doch es gelang ihm nicht, ein beständiges Publikum zu gewinnen.

Die Highrise Group, ein relativ neuer Akteur in der hart umkämpften Welt der Multiplayer-Shooter, musste feststellen, dass „Markteinführung und Weiterentwicklung“ eine riskante Strategie ist, wenn den Spielern Dutzende anderer kostenloser Alternativen zur Verfügung stehen.

„The Cube“ wird diesen Monat offiziell eingestellt und hinterlässt eine warnende Lektion für alle Entwickler, die im Bergbau-Genre den großen Durchbruch schaffen wollen, ohne über ein riesiges Marketingbudget oder einen wirklich einzigartigen Aufhänger zu verfügen.

„Gloria Victis“ kehrt zurück: Gamigo kündigt Testphase für das wiederbelebte MMO an

Das mittelalterliche Open-World-MMORPG „Gloria Victis“ bekommt eine zweite Chance. Der Publisher Freund hat einen öffentlichen Spieltest angekündigt, der vom 20. bis zum 27. April 2026 stattfindet. Der Titel, der ursprünglich vom polnischen Indie-Team Black Eye Games entwickelt wurde, lief ein Jahrzehnt lang, bevor er Ende 2023 aufgrund von Erschöpfung der Entwickler und finanzieller Schwierigkeiten eingestellt wurde.

Das Spiel kehrt nun als Free-to-Play-Titel unter dem Dach von Gamigo zurück. Mit dieser Neuauflage soll der auf Geschicklichkeit basierende, zielfreie Kampf wiederbelebt werden, der es laut der Community zu einem „ungeschliffenen Diamanten“ gemacht hat. Rot/MMORPG.

Zwar hat Gamigo den umstrittenen Ruf, „sterbende“ MMOs aufzukaufen und auf aggressive Monetarisierung zu setzen (wie im Fall von Rift und ArcheAge), doch wird der Spieltest den ersten echten Einblick geben, ob diese neue Version den „No-Pay-to-Win“-Charakter des Originals bewahren kann. Alle Fortschritte aus dem einwöchigen Test werden zurückgesetzt, aber die Teilnehmer erhalten exklusive Titel und Premiumwährung für den offiziellen Relaunch.